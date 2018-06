Singstars: Diese Hollywood-Schauspieler sind auch Goldkehlchen!

Scarlett Johansson singt Duette, Johnny Depp rockt mit Alice Cooper, Jeff Goldblum steht auf Jazz. Welche Stars einen Zweitjob als Musiker haben.

Sängerinnen und Sänger, die sich auch als Schauspieler betätigen, kennen wir: Rob Zombie, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Rihanna, Will Smith, Queen Latifa, Ice Cube, Justin Timberlake, Beyonce, Ludacris und und und. Doch wie sieht es umgekehrt aus? Singende Schauspieler sind gar nicht so selten wie man das vielleicht annehmen würde. Hier gibt’s Hörproben von den Hollywood-Stars, die auch genre auf der Musikbühne stehen.

Scarlett Johansson

Sie ist schon fast ein alter Hase im Geschäft! Vor zehn Jahren veröffentlichte Scarlett Johansson ihr erstes Album Anywhere I Lay My Head. Ihre ganz persönliche Interpretation des Tom-Waits-Songs war immerhin acht Wochen lang in den österreichischen Charts vertreten - auf Platz 25. Im Jahr darauf folgte Break Up, ihr musikalisches Pop-Projekt mit dem US-amerikanischen Singer-Songwriter Pete Yorn. Anfang Juni dieses Jahres gab's die Fortsetzung, Scarlett Johansson singt wieder mit Pete Yorn. Apart widmet sich - wenig überraschend - der Liebe und der Trennung.

Jeff Goldblum

Jurassic Park-Star Jeff Goldblum unterschrieb jüngst seinen ersten Plattenvertrag, er will heuer ein Jazz-Album aufnehmen.

Jeff Bridges

Eigentlich träumte er von einer Musikkarriere, entschied sich dann aber doch für die Schauspielerei. Und wurde belohnt: mit einem Oscar. Die Musik gab er allerdings nie auf, er komponiert und textet seit jeher. Sehr gut sogar!

David Hasselhoff

Spätestens seit er mit Looking for Freedom 1989 die Berliner Mauer ,niederriss', ist ,The Hoff' Kult -v. a. in Österreich und Deutschland. Seit Anfang der 2000er fällt Hasselhoff allerdings eher mit Peinlichkeiten auf.

Kevin Bacon

Als The Bacon Brothers rockt Schauspieler Kevin Bacon mit seinem Musiker-Bruder Michael die Bühne. Auf ihrem neuen achten Album The Bacon Brothers besingen sie u. a. Tom Pettys T-Shirt.

Donald Glover

Donald Glovers (Solo: A Star Wars Story) Stimme wurde sogar mit einem Grammy vergoldet.

Ryan Gosling

Spätestens seit seinem Golden-Globe-Auftritt in La La Land wissen alle: Der Typ kann singen. Das letzte Album mit seiner Indie-Rock-Band Dead Man's Bones ist allerdings schon wieder ein Zeiterl her.

Johnny Depp

Mit neuer Schock-Frisur, abrasiert mit Irokesenschwanzerl , tourt Depp mit seinen Hollywood Vampires (mit Alice Cooper) durch Europa. Ö-Stop (30.6.): Burg Clam

Dennis Quaid

Mit seinem Hobby machte der Schauspieler auch Karriere. Quaid komponiert Soundtracks, spielt sie ein. Mit seiner Band The Shark steht er auf kleinen Bühnen.

Kiefer Sutherland

Er tut, was er liebt: Er macht Country-Musik. 2016 erschien sein erstes Album Down in a Hole - in seinem eigenen Independent-Label Ironworks. Bei Kritikern und Fans kam's gut an.

Juliette Lewis

Weil ihre vielversprechende Karriere deutlich unter ihrer Drogensucht litt, gründete die Natural Born Killers-Darstellerin Anfang des Jahrtausends die Rockband Juliette And The Licks; es folgten weitere Bands.

David Duchovny

Im Mai 2015 veröffentlichte der ‚Akte X‘-star sein erstes Musikalbum Hell Or Highwater, das 12 eigens in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Singer-Songwriter Keaton Simons komponierte Folk-Rock-Stücke enthält.]

Jared Leto

Müsste er sich zwischen dem Filmen und seiner Band Thirty Seconds to Mars entscheiden, würde er laut eigenen Aussagen lieber weiter auf der Bühne Musik machen.

Hugh Laurie

‚Dr. House‘ hat sich seit vielen Jahren ganz und gar dem Blues verschrieben – mit Erfolg! Er ist nicht nur Sänger, sondern auch Pianist und Gitarrist.