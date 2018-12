Mit diesen Filmen wird der Jahreswechsel noch besser: Die 38 besten Movies zum Thema Silvester und Neujahr – mit Trailer, Kurzbeschreibung und gereiht nach IMDb-Bewertung.

Bevor wir mit der Bestenliste für die Top-Filme zu Silvester starten, wollen wir uns noch zwei Serien-Highlights genehmigen, die perfekt zur Jahreswende passen.

Sowohl aus Österreich als auch aus den USA kommen da zwei Beiträge, ohne die keiner ins Neue Jahr starten sollte (danach geht’s gleich weiter mit der Bestenliste der 38 Top-Filme für Silvester):

Ein echter Wiener geht nicht unter – Jahreswende (1977)

Genre(s): TV-Serie aus Österreich

IMDb-Bewertung: 9,2

Legendäre Silvester-Episode der Sackbauers, läuft jedes Jahr im Fernsehen und darf an keinem Jahreswechsel fehlen. Bitte, mia woans ned - bei uns brennt ja goa ka Licht!”.

Trailer zu Ein echter Wiener geht nicht unter

Friends - The one with all the Resolutions (S05E11)

Genre(s): US-Serie

IMDb-Bewertung: 9,1

Es ist wieder mal Silvester, und wie es an diesem Tag so üblich ist, fasst jeder der Freunde einen guten Vorsatz für das nächste Jahr: Joey möchte gerne bei Phoebe Gitarrenunterricht nehmen, Chandler nimmt sich vor, nicht so zynisch zu sein, Rachel will nicht mehr tratschen und Ross möchte nur noch Dinge tun, die ihn wirklich glücklich machen. Doch wie das bei den guten Vorsätzen häufig der Fall ist, bereitet die Umsetzung dann doch größere Schwierigkeiten …

Trailer zu Friends – The one with all the Resolutions

BESTENLISTE: 38 TOP-FILME UND SERIENFOLGEN FÜR SILVESTER

1) Sunset Boulevard – Boulevard der Dämmerung (1950)

Genre(s): Drama, Film-Noir

IMDb-Bewertung: 8,4

Drehbuchautor Joe (William Holden) treibt tot in einem Swimmingpool. Er selbst (!) schildert uns daraufhin, wie es zu der Tragödie kam. Die Geschichte beginnt sechs Monate zuvor, als der schwer verschuldete Joe auf dem Anwesen der ehemaligen Stummfilm-Diva Norma Desmond (Gloria Swanson) landet. Die ist seit Erfindung des Tonfilms weg vom Fenster und lebt zurückgezogen in einer Luxusvilla, gemeinsam mit ihrem Butler Max (Erich von Stroheim). Als sie kapiert, dass Joe Autor ist, beauftragt sie ihn, ein von ihr geschriebenes Drehbuch für ihr Comeback zu überarbeiten. Was fatale Verwicklungen in Gang setzt.

Trailer zu Sunset Boulevard

2) Shining (The Shining, 1980)

Genre(s): Drama, Horror

IMDb-Bewertung: 8,4

Klingt doch nach einem leichten und kommoden Job: Ex-Lehrer und Schriftsteller Jack Torrance (Jack Nicholson) soll die Stelle des Hausmeisters in einem alten Berghotel in Colorado übernehmen, das während der Wintermonate leersteht. Der Familienvater sieht darin die perfekte Gelegenheit, in Ruhe seinen Roman zu beenden. Auch seine Frau Wendy (Shelley Duvall) freut sich auf die Zeit in der Abgeschiedenheit. Nur der 6-jährige Sohn Danny (Danny Lloyd) hat so seine Bedenken. Der junge Mann verfügt nämlich über das zweite Gesicht und wird seit dem Einzug von dunklen und blutigen Visionen verfolgt. Und als Papa Jack beginnt, sich immer seltsamer und bedrohlicher zu verhalten, scheinen die schrecklichen Horrorvisionen des Buben Realität zu werden.

Kultgrusel: Die Dreiradfahrten des Buben, der irre grinsende Jack Nicholson mit der Hacke oder der Moment, als Shelley Duvall erkennt, was ihr Ehemann in Wahrheit die ganze Zeit zu Papier gebracht hat: Kubricks einziger Ausflug ins Horrorgenre hat einige Filmszenen für die Ewigkeit zu bieten!

Trailer zu Shining

3) Das Appartement (The Appartment, 1960)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 8,3

Regisseur Billy Wilder schuf mit Das Appartement eine meisterliche Romantikkomödie mit tragischem Unterton und zugleich ein sarkastisches Zeitporträt der 50er Jahre. Der Lohn: fünf Oscars!

Bud Baxter (Jack Lemmon) will in seiner Versicherungsfirma "Consolidated Life" Karriere machen. Der Weg zum Ziel: Er stellt seinen Vorgesetzten seine Junggesellenbude für außereheliche Schäferstündchen zur Verfügung. Als Gegenleistung erhofft er sich, bei Beförderungen nicht übergangen zu werden. Die Sache läuft ganz vielversprechend. Bis Baxter eines Tages in seiner Wohnung das von ihm angebetete Liftmädchen Fran Kubelik (Shirley MacLaine) ohnmächtig auf dem Bett liegend vorfindet. Offenbar wollte sich die junge Frau mit Schlaftabletten das Leben nehmen...

Trailer zu Das Appartment

4) Ironie des Schicksals (Ironiya sudby, ili S legkim parom! 1975)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 8,3

Seit dem Erscheinen des sowjetischen Fernsehfilms läuft er jedes Jahr am Neujahrstag und genießt Kultstatus. Ironie des Schicksals gehört so sehr zum russischen Neujahrs-TV-Programm wie Dinner for One bei uns.

Einige Freunde treffen sich in einer Moskauer Banja, um Silvester zu feiern. Es wird Bier und Wodka getrunken, bis alle schließlich betrunken sind. Später fahren die vier betrunkenen Freunde zum Flughafen, da einer der Freunde am selben Abend nach Leningrad fliegen sollte.

Zwei der Freunde, darunter der Held des Films Schenja, schlafen bedingt durch den übermäßigen Alkoholkonsum ein und sind nicht mehr wach zu bekommen. Irrtümlicherweise wird so der völlig betrunkene Schenja, die männliche Hauptfigur des Films, anstelle seines Freundes ins Flugzeug nach Leningrad gesetzt ...

Trailer zu Ironie des Schicksals

5) Goldrausch (The Gold Rush, 1925)

Genre(s): Adventure, Comedy, Drama

IMDb-Bewertung: 8,2

Stummfilmkomödie: Großtat von und mit Charles Chaplin, unvergesslich der Tanz der Brötchen, die Szene mit dem gekochten Schuh sowie die Verfolgungsjagd, in der der magere Tramp seinem Kumpan vor lauter Hunger als gemästetes Huhn erscheint. Die Handlung spielt im Amerika von 1889.

Alaska hat das Goldfieber gepackt und Charlie lässt sich davon infizieren - obwohl er ganz und gar nicht für die raue und klirrend kalte Bergwelt geschaffen ist Chaplin selbst hielt den Streifen für seinen besten, Zitat: „Mit ihm möchte ich in Erinnerung bleiben."

Trailer zu Goldrausch

6) Der Fuhrmann des Todes (Körkarlen, 1921)

Genre(s): Drama, Fantasy, Horror

IMDb-Bewertung: 8,1

Verfilmung des gleichnamigen Romans von Selma Lagerlöf (Schöpferin von Nils Holgersson). Eine Legende aus der Bretagne besagt: Derjenige Mann, der in der Silvesternacht als letzter vor Anbruch des neuen Jahres stirbt, muss ein Jahr lang als Fuhrmann des Todes die Seelen der Sterbenden von ihren Körpern erlösen.

Der Stummfilm-Klassiker aus dem Jahre 1921 wurde 2012 von Kritikern zum größten schwedischen Film aller Zeiten gekürt.

Trailer zu Der Fuhrmann des Todes

7) Dinner for One (Der 90. Geburtstag, 1963)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 8,0

Kein Silvester ohne den Kult-Sketch des englischen Komikers Freddie Frinton mit seiner Partnerin May Warden.

Miss Sophie (May Warden) feiert ihren 90. Geburtstag. Wie in jedem Jahr hat sie dazu ihre vier engsten Freunde eingeladen: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Sie sind jedoch alle bereits verstorben, weshalb Butler James (Freddie Frinton) ihre Rollen übernehmen muss ...

Trailer zu Dinner for One

8) Alles eine Frage der Zeit (About Time, 2013)

Genre(s): Comedy, Drama, Fantasy

IMDb-Bewertung: 7,8

Herzwärmer vom Tatsächlich Liebe-Macher Richard Curtis: eine klassische Lovestory mit skurrilem Aufhänger.

An seinem 21. Geburtstag wird Tim (Domhnall Gleeson) von seinem Vater (Bill Nighy) zum Vier-Augen-Gespräch gebeten, bei dem der ihm wahrlich Erstaunliches verrät: Die männlichen Mitglieder der Familie besitzen die Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen! Dafür nötig sind nur Konzentration und ein dunkler Raum. Aber: Der Ort der Reise muss Tim persönlich betreffen, Hitler töten geht also nicht.

Was fängt der junge Mann nun mit dieser besonderen Gabe an? Klarer Fall: Tim, kein Frauenmagnet, will sie für sein Liebesleben nutzen. Als er in London die schöne und kluge Amerikanerin Mary (Rachel McAdams) kennenlernt und sich unsterblich in sie verliebt, korrigiert er im zweiten Anlauf, was er im ersten vermasselt hat. Aber wie es halt so ist mit Manipulationen, haben sie manchmal nicht den gewünschten Effekt zur Folge.

Trailer zu Alles eine Frage der Zeit

9) Die Schwester der Braut (Holiday, 1938)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 7,8

Screwball-Komödie von George Cukor (Oskar für My Fair Lady).

Johnny Case (Cary Grant) und Julia Seton (Doris Nolan) haben sich während eines Urlaubs in Lake Placid kennengelernt und Hals über Kopf ineinander verliebt. Er ist ziemlich überrascht, als er feststellt, dass die attraktive Julia die Tochter eines Multimillionärs ist. Julias Schwester Linda (Katharine Hepburn) ist von Johnny als Schwager von Beginn an begeistert ...

Trailer zu die Schwester der Braut

10) Harry und Sally (When Harry met Sally, 1989)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,6

Geistreiche Kult-Liebeskomödie: Billy Crystal, Meg Ryan und die ewige Frage: Können Männer und Frauen nur gute Freunde sein?

Als sich Harry (Crystal) und Sally (Ryan) bei einer gemeinsamen Autofahrt nach New York das erste Mal begegnen, werfen die beiden Studenten eine Frage auf, die sie über Jahre beschäftigen wird: Können Männer und Frauen nur befreundet sein? Er meint nein, der Sex wird am Ende immer dazwischen stehen. Nach einer diskussionsreichen Reise ist klar: Die beiden werden keine Kumpel. Dennoch haben sie sich bei ihrer nächsten Begegnung wieder viel zu erzählen. Und wiederum Jahre später -Sally ist gerade Single, Harry wurde von seiner Frau verlassen -erkennen die beiden, dass sie als Freunde eigentlich doch ein ganz gutes Team abgeben. Von da an trifft man sich öfter und schüttet sich das Herz aus. Aber wie nah kann man sich in einer platonischen Beziehung kommen? Und ab wann muss man dann doch von Liebe sprechen?

Trailer zu Harry und Sally

11) Die Jäger (Oi kynigoi, 1977)

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 7,6

Sehenswertes Drama des griechischen Regisseurs Theo Angelopoulos: Eine Gruppe Jäger (sie vertreten verschiedene gesellschaftliche und politische Gruppierungen) findet am Neujahrstag die Leiche eines Partisanen, dessen Wunden noch bluten.

Ihre Aussagen vor der Polizei verdichten sich zu einer Reflexion über die Nachkriegsgeschichte eines von vielen Wirren heimgesuchten Landes. Der Leichnam aus der Epoche des Bürgerkrieges (symbolisiert die Revolution in Griechenland) wird von Jägern und Polizisten in den Wald zurückgeschleppt und vergraben.

Trailer zu Die Jäger

12) Die Zeitmaschine (The Time Machine, 1960)

Genre(s): Abenteuer, Romance, Sci-Fi

IMDb-Bewertung: 7,6

Sci-Fi-Genreklassiker: Zivilisationskritische Science-Fiction-Geschichte von Regisseur George Pals nach dem gleichnamigen Roman von H. G. Wells.

Trailer zu Die Zeitmaschine

13) Die große Liebe meines Lebens (An Affair to Remember, 1957)

Genre(s): Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,6

Großartiger Liebesfilm von Leo McCarey mit Deborah Kerr und Cary Grant in den Hauptrollen. Auf einem Luxusdampfer verlieben sich der Lebemann Nickie (Grant) und die Nachtclub-Sängerin Terry (Kerr) ineinander, obwohl sie beide schon anderweitig mehr oder weniger fest gebunden sind. Um ihre Liebe auf die Probe zu stellen, verabreden sie ein Treffen auf dem Empire State Building in sechs Monaten. Nickie ist pünktlich zur Stelle, doch zu seinem Kummer erscheint Terry nicht ... Taschentücher bereithalten!

Trailer zu Die große Liebe meines Lebens

14) Die Glücksritter (Trading Places, 1983)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 7,5

Zwei skrupellose Millionäre spielen aus Jux und Tollerei (es geht um eine Wette) Schicksal: Sie setzen ihren besten Angestellten, Superschnösel Louis (Dan Aykroyd), vor die Tür und geben dessen Job und Vermögen dem Sandler Billy Ray (Eddie Murphy). Während Ersterer innerhalb weniger Tage in der Gosse landet, entwickelt der andere Sinn fürs Geschäft. Als sie sich begegnen, kapieren sie, welches Spiel gespielt wird, und überlegen sich einen ausgeklügelten Racheplan. – Als Eddie Murphy und Dan Aykroyd auf der Höhe ihres Könnens waren: großer 80er-Kultspaß!

Trailer zu Die Glücksritter

15) Nächster Halt: Fruitvale Station (2013)

Genre(s): Biografie, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,5

Die wahre Geschichte eines jungen Schwarzen, der in der Neujahrsnacht 2009 von einem rassistischen weißen Cop erschossen wurde: In Rückblenden rekonstruiert das Drama die letzten 24 Stunden im Leben des wegen Drogenverkaufs vorbestraften Oscar Grant (Michael B. Jordan). Wie er beschließt, sein Leben zu ändern. Wie er seine Freundin (Cameron Diaz) zur Arbeit und die vierjährige Tochter in den Kindergarten bringt. Und wie er für den Geburtstag seiner Mutter (Spencer) einkauft. – Zutiefst menschlich und berührend.

Trailer zu Nächster Halt: Fruitvale Station

16) Happy New Year, Charlie Brown (1986)

Genre(s): Animation, Comedy, Family

IMDb-Bewertung: 7,4

Die Peanuts und Leo Tolstoi :-)

Trailer zu Happy New Year, Charlie Brown

17) Aimée & Jaguar (1999)

Genre(s): Biografie, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,3

Durch Zufall lernt Mutterkreuzträgerin Lilly Wust (Juliane Köhler), Ehefrau eines Hauptmanns an der Ostfront, im Berlin des Jahres 1943 die selbstbewusste Felice Schragenheim (Maria Schrader) kennen, die ein riskantes Doppelleben führt. Die lesbische Jüdin, die für eine Nazizeitung arbeitet und einer Widerstandsgruppe Informationen zuspielt, schreibt Lilly einen mit "Jaguar" unterzeichneten Liebesbrief -der Beginn einer leidenschaftlichen, aber lebensgefährlichen Beziehung Mitreißendes, vielfach prämiertes Liebesmelodram nach einer wahren Geschichte.

Trailer zu Aimée & Jaguar

18) Whatever Works – Liebe sich wer kann (2009)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 7,2

Woody-Allen-Komödie: Weil er einst knapp am Nobelpreis vorbeigeschrammt ist, hält sich Boris (Larry David) für ein Genie und den Rest der Welt für Idioten - was er seinen Mitmenschen nicht vorenthält. Eines Nachts zeigt der Eigenbrötler dennoch Herz und nimmt die junge Ausreißerin Melody (Evan Rachel Wood) bei sich auf. Aus dem ungleichen Duo wird ein Paar, die beiden heiraten ... Witzig, lebensklug und verblüffenderweise auch romantisch: Stadtneurotiker-Lustspiel mit Charakteren, die alle nicht so reagieren, wie man es eigentlich erwartet hätte.

Trailer zu Whatever Works – Liebe sich wer kann

19) In Seach of a Midnight Kiss (2007)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 7,2

Wilson ist zu Silvester mal wieder pleite und will nur seine Ruhe. Doch ein Freund überredet ihn zu einer Online-Kontaktanzeige und schon wenig später bricht Vivian wie ein Wirbelsturm über sein Leben herein ...

Trailer zu In Search of a Midnight Kiss

20) Strange Days (1995)

Genre(s): Action, Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 7,2

Nicht nur visuell berauschende Cyberspace-Utopie, geschrieben und produziert von James Avatar Cameron.

Anarchisch geht’s zu auf den Straßen von Los Angeles kurz vor der Wende von 1999 auf 2000. Letzter Schrei am Schwarzmarkt sind die sogenannten "Clips“ - auf einer Art MiniDisc gespeicherte Aufzeichnungen von Erlebnissen anderer Personen. Alles, was diese zur Zeit des Mitschnitts sehen, hören und vor allem fühlen, ist mit der Hilfe einer Hightech-Kappe auf das Realistischste nachzuerleben. Der Expolizist Lenny Nero (Ralph Fiennes) handelt mit den verbotenen "Filmchen“ wie mit Drogen. Er bezieht sie zum Beispiel von Kriminellen, die ihren adrenalinerfüllten Einbruch mitgedreht haben. Da wird ihm ein Clip zugespielt, auf dem aus Tätersicht der Mord an einer mit ihm befreundeten Prostituierten zu sehen ist. Irgendwie scheint Lennys Exfreundin Faith (Juliette Lewis) in der grausigen Sache drinzuhängen …

Trailer zu Strange Days

21) Me Too – Wer will schon normal sein? (Yo, también, 2009)

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 7,2

Daniel (Pablo Pineda), 34, hat als erster Student mit Down-Syndrom sein Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. Nun tritt er eine Stelle im Amt für Gleichstellung in Sevilla an. Peinlich, peinlich: An seinem ersten Arbeitstag wird Daniel mit einem Klienten verwechselt. Der Fauxpas ist seiner Arbeitskollegin Laura (Lola Dueñas) passiert, die Blondine trägt ihr Herz eben auf der Zunge. Trotz dieses Missgeschicks verstehen sich die beiden auf Anhieb. Aus Freundschaft wird Liebe, zumindest bei Daniel. Kann Laura sich auch in ihn verlieben?

Sehr schön, wie unbekümmert der Film sich dem Th ema nähert, ohne je an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Die Handlung ist angelehnt an die Lebensgeschichte von Hauptdarsteller Pablo Pineda.

Trailer zu Me Too – Wer will schon normal sein?

22) Ich werde dich wiedersehen (I’ll Be Seeing You, 1944)

Genre(s): Drama, Family, Romance

IMDb-Bewertung: 7,2

Wunderbarer Schmachtfetzen mit Ginger Rogers, Joseph Cotten und Shirley Temple, der während des zweiten Weltkriegs spielt.

Trailer zu Ich werde dich wiedersehen!

23) Die Höllenfahrt der Poseidon (The Poseidon Adventure, 1972)

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 7,1

In der Neujahrsnacht wird der Ozeandampfer Poseidon von einer Monsterwelle erfasst und auf den Kopf gedreht. Das Schiff schwimmt zwar noch, doch das Wasser dringt unaufhaltsam ein. Reverend Frank Scott (Gene Hackman) versucht mit einer Gruppe Überlebender zur Unterseite vorzudringen – die jetzt über dem Wasserspiegel liegt ...

Trailer zu Die Höllenfahrt der Poseidon

24) Peter’s Friends – Freunde sind die besten Feinde (1992)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,0

Sechs Freunde aus College-Zeiten treffen sich nach zehn Jahren wieder, um gemeinsam Silvester zu feiern. Doch das Wiedersehen verläuft anders als erwartet. Liebe, Frust und Eifersucht sorgen für turbulente Tage... Von und mit Kenneth Branagh.

Trailer zu Peter's Friends – Freunde sind die besten Feinde

25) Abrechnung in Shanghai (The Shanghai Gesture, 1941)

Genre(s): Crime, Drama, Film-Noir

IMDb-Bewertung: 6,8

Film noir von Josef von Sternberg: Die kriminelle Besitzerin einer Spielhölle in Shanghai lässt sich auf den Konkurrenzkampf mit einem englischen Financier ein und erpresst ihn mit seiner dunklen Vergangenheit.

Trailer zu Abrechnung in Shanghai

26) Four Rooms (1995)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 6,7

Die Vorlage Penthouse – Der Mann aus Hollywood stammt von Roald Dahl. Die vier Episoden besitzen alle ihren eigenen Handlungsstrang, der jeweils in einem der Zimmer eines Hotels spielt. Den roten Faden, der sich durch alle Geschichten zieht, stellt der Page Ted - „The Bellhop“ (Tim Roth) dar, der seine erste Nachtschicht am Anfang einer Silvesternacht in dem Hotel antritt.

Trailer zu Four Rooms

27) Frankie und seine Spießgesellen (Ocean’s Eleven, 1960)

Genre(s): Comedy, Crime, Musik

IMDb-Bewertung: 6,6

Gaunerkomödie: Das Original zum George-Clooney-Hit Ocean's Eleven: Frankie Ocean (Sinatra) und zehn WK-II-Veteranen (u. a. Dean Martin, Sammy Davis Jr.) wollen in der Silvesternacht fünf Casinos in Las Vegas um Millionen Dollar erleichtern. Der Plan scheint idiotensicher Das Gaunerstück lebt vom Charisma des Rat Pack, Sinatra &Co haben die meisten ihrer Dialoge improvisiert. In Wahrheit ist der Streifen aber veraltet, und das nicht nur wegen des Satzes "Warum ist bisher noch niemand auf dem Mond gelandet?"

Trailer zu Frankie und seine Spießgesellen

28) A Long Way Down (2014)

Genre(s): Comedy, Drama

IMDb-Bewertung: 6,4

Vier Fremde (u. a. Pierce Brosnan, Toni Collette) treffen sich zu Silvester auf einem unter Selbstmördern beliebten Bürohochhaus in London. Jeder möchte seinem Leben durch einen Sprung in die Tiefe ein Ende setzen - aber doch bitte allein und in Ruhe! Schließlich verbringen die vier die Nacht miteinander, erzählen sich ihre traurigen Geschichten und legen ihre Suizidpläne vorerst auf Eis. Da kriegen die Medien Wind von der Sache Zum Schmunzeln und Mitfühlen.

Trailer zu A Long Way Down

29) Das Ende – Assault on Precinct 13 (2005)

Genre(s): Action, Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 6,3

Actionthriller: Silvester in Detroit: Sergeant Jake Roenick (Ethan Hawke) absolviert seinen letzten Dienst im baufälligen, unterbesetzten 13. Revier, das um Mitternacht geschlossen wird. Die Ankunft eines im Schnee steckengebliebenen Gefangenentransporters mit Gangsterboss Bishop (Laurence Fishburne) an Bord beendet die ruhige Nacht. Denn schon tauchen Kerle auf, die den Starhäftling nicht retten, sondern töten wollen! ... Knallhartes, stilsicheres und wendungsreiches Remake des Kulthits von John Carpenter aus dem Jahr 1976.

Trailer zu Das Ende – Assault on Precinct 13

30) Happy Rutsch – Das neue Jahr greift an (Yolki, 2010)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 6,3

Am 31. Dezember erleben die Menschen in elf russischen Städten alle eine ganz unterschiedliche Silvesternacht. Den Helden dieses Films kann offenbar nur noch ein Wunder aus ihrer schwierigen Situation heraushelfen.

Trailer zu Happy Rutsch – Das neue Jahr greift an

31) So was von da (2018)

Genre(s): Comedy, Drama, Musik

IMDb-Bewertung: 6,1

Romanadaption von Jakob Lass: Hamburg, St. Pauli, Silvester. Oskar betreibt einen Musikclub am Ende der Reeperbahn. Sein Leben war ein Fest, doch die Party ist vorbei: Der Club muss schließen, Oskar ist hoch verschuldet. Die letzte Nacht des Clubs wird zur wildesten Party Hamburgs, auf der alle Freunde und Feinde von Oskar aufeinander treffen werden. Oskars zum Star gewordener bester Freund Rocky zerbricht am Ruhm, die lebenslustige Nina malt alles schwarz an, der aggressive Ex-Zuhälter Kiez-Kalle will Oskars Schulden eintreiben und dann sind da noch der tote Elvis, die Innensenatorin und — Mathilda, Mathilda, Mathilda.

Trailer zu So was von da

32) Eine Nacht in New York (200 Cigarettes, 1999)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 5,9

Die Handlung spielt in der Silvesternacht des Jahres 1981. Monica (Martha Plimpton) gibt eine Party, zu der keiner kommt … Die Teenies Val (Christina Ricci) und Stephie (Gaby Hoffmann) streunen verbotenerweise durch Manhattan … Cindy (Kate Hudson) trifft sich mit Jack (Jay Mohr) zum Dinner … Lucy (Courtney Love) trifft sich mit Kevin (Paul Rudd), der immer noch an seiner Ex Ellie (Janeane Garofalo) hängt … der Barmann erzählt Lucy von Monicas Party … viele heutige Stars in einem „Frühwerk” … für 80ies-Nostalgiker ein Fest.

Trailer zu Eine Nacht in New York

33) Whatever Happens (2017)

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 5,8

Der Fotograf Julian (Fahri Yardim) und die Juristin Hannah (Sylvia Hoeks) treffen sich nach dem Ende einer langanhaltenden Beziehung ein letztes Mal zur Wohnungsübergabe. Ausgerechnet am Silvesterabend sitzen die beiden jedoch nun zu zweit in ihrer Wohnung fest ...

Trailer zu Whatever Happens

34) Happy New Year (New Year’s Eve, 2011)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 5,7

New York, kurz vor Beginn des Jahres 2012: In lose miteinander verknüpften Episoden hilft unter anderem Fahrradkurier Paul (Zac Efron) Mauerblümchen Ingrid (Michelle Pfeiffer), eine Vorsatzliste für das neue Jahr abzuarbeiten. Krankenschwester Aimee (Halle Berry) pflegt den todkranken Stan (Robert De Niro), Rockstar Jensen (Jon Bon Jovi) hofft auf eine zweite Chance bei Laura (Katherine Heigl). Und zwei Paare (u. a. mit Til Schweiger und Jessica Biel) beginnen darum zu kämpfen, wer das Neujahrsbaby bekommt Sensationell besetzte Episodenkomödie.

Trailer zu Happy New Year

35) Sex and the City – DER FILM (2008)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 5,6

Der erste Kinofilm-Nachschlag zur Kultserie um vier New Yorker Freundinnen (1998 bis 2004; 94 Folgen) hat auch schon wieder etliche Jahre auf dem Buckel: Samantha (Kim Cattrall) versucht sich - schon ziemlich frustriert -in einer monogamen Beziehung, Charlotte (Davis) und Harry haben ein Mädchen aus China adoptiert, und für Miranda (Cynthia Nixon) erweist sich der Ehealltag mit Kind als Beziehungskiller. Dafür ist Carrie (Sarah Jessica Parker) kurz davor, mit ihrem Mr. Big (Chris Noth) vor den Traualtar zu treten Muss für Fans. Schrill, gefühlvoll, witzig, für Fans der Serie ein Muss.

Trailer zu Sex and the City

36) Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler (2007)

Genre(s): Comedy, Drama, Krieg

IMDb-Bewertung: 5,5

Comedy-Star Helge Schneider glänzt in Dany Levys Hitler-Satire: Berlin, 1944. Der totale Krieg ist so gut wie total verloren. Um das Volk noch einmal zu mobilisieren, soll Hitler (H. Schneider) noch einmal eine Rede halten. Doch der ist depressiv. Just der jüdische Schauspiellehrer Grünbaum soll den Führer kurieren … Eine nicht unumstrittene, streckenweise saukomische Hitler-Satire mit tollen Mimen.

Trailer zu Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler

37) The Night of the Virgin (2016)

Genre(s): Comedy, Fantasy, Horror

IMDb-Bewertung: 5,3

Ekel-Splatter-Horror für Hartgesottene von Roberto San Sebastián: Nico (Javier Bódalo), schon lange kein Teenager mehr, will in der Silvesternacht endlich zum ersten Mal mit einer Frau schlafen. Nur die deutlich ältere Medea (Miriam Martin) scheint sich für ihn zu interessieren. Dass ihre Wohnung ziemlich dreckig ist und Kakerlaken umherlaufen, stört Nico nur am Rande.

Trailer zu The Night of the Virgin

38) Rocknacht des Grauens (New Year’s Evil, 1980)

Genre(s): Horror, Thriller

IMDb-Bewertung: 4,8

Kurzweiliger Slasher: Ein psychopathischer Mörder feiert gleich mehrfach das neue Jahr, und zwar auf seine ganz persönliche Art und Weise: Er meldet sich telefonisch bei Punkrock-Lady Diane Sullivan (Roz Kelly) und erklärt, wann immer in einer der Zeitzonen der USA das neue Jahr eingeläutet wird, einen Mord begehen zu wollen ...

Trailer zu Rocknacht des Grauens

