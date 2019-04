„Machen Sie eine typische (Hand-)Bewegung“: Diese Posen und Gesten aus Filmen und Serien sind unvergesslich und sorgen für eine eindeutige Wiedererkennung. Wir haben 12 sogenannte Signature Moves aus unseren Lieblingsfilmen und -Serien gesammelt, hier gibt es sie zum Ansehen.

DIE BESTEN GESTEN UND MOVES AUS FILMEN UND SERIEN:

1) BEAM ME UP! aus Star Trek: Raumschiff Enterprise (1966-1969)

IMDb-Bewertung der Serie/des Films: 8,3

Darum geht es in der Serie:

Der Klassiker aus den 60ern mit Captain Kirk, Mr.Spock, Sulu, Pille, Chekov und Lt. Uhura: Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.

BEAM ME UP! aus Star Trek (1966-1969) © Video: YouTube

Star Trek: Raumschiff Enterprise (1966-1969) gibt’s hier*

2) COLUMBO GREIFT SICH AUF DIE STIRN aus Columbo (1971-2003)

IMDb-Bewertung der Serie/des Films: 8,2

Darum geht es in der Filmserie:

Columbo (Peter Falk) ist ein unkonventioneller Polizist. Mit seinem zerknautschtem Trenchcoat löst er die auch noch so schwierigsten Fälle auf eine etwas andere Weise. Ganz ohne Gewalt und Drohungen überführt er die Täter mit geschickt platzierten Fragen und detaillierter Recherche, wobei sich die Verbrecher dank seiner scheinbar trotteligen Art fälschlicherweise meist in Sicherheit wiegen.

COLUMBO GREIFT SICH AUF DIE STIRN aus Columbo (1971-2003) © Video: YouTube

Columbo (1971-2003) gibt’s hier*

3) JESUS QUINTANA BEIM BOWLING aus The Big Lebowski (1988)

IMDb-Bewertung der Serie/des Films: 8,1

Darum geht es im Film:

Der Alt-Hippie Jeff "The Dude" Lebowski (Jeff Bridges) schiebt eine ruhige Kugel: Zwischen den Bowlingtreffs mit seinen Kumpels Walter (John Goodman) und Donny (Steve Buscemi) raucht er nur Joints und trinkt White Russians. So plätschert sein Leben dahin, bis eines Tages zwei Schuldeneintreiber in seine Wohnung eindringen, weil sie ihn mit einem gleichnamigen Millionär verwechseln. Köstliche Kult-Komödie der Coen-Brüder.

JESUS QUINTANA BEIM BOWLING aus The Big Lebowski (1988) © Video: YouTube

The Big Lebowski (1988) gibt’s hier*

4) COMPUTER SAYS NO aus Little Britain (2003-2006)

IMDb-Bewertung der Serie/des Films: 7,7

Darum geht es in der Serie:

Das kongeniale Brit-Komiker-Duo David Walliams und Matt Lucas hat mit seinen 26 Folgen der Kult-Sketchshow längst Geschichte geschrieben. Die beiden schlüpfen in aberwitzigste Rollen - man denke nur an die zwei bärtigen Ladies, den tachinierenden Andy, die schrille Vicky oder den schwulen Daffyd. Besonders in Erinnerung geblieben ist auch die „enthusiastische“ Bürokraft Carol Beer (Walliams), die bei jeglicher Anfrage elegisch in die Tastatur tippt um dann völlig emotionslos zu sagen: Computer sagt NEIN.

COMPUTER SAYS NO aus Little Britain (2003-2006) © Video: YouTube

Little Britain (2003-2006) gibt’s hier*

5) OTTO RIECHT AN SEINER ACHSEL aus Ein Fisch namens Wanda (A Fish Called Wanda, 1988)

IMDb-Bewertung der Serie/des Films: 7,6

Darum geht es im Film:

Was soll man zu diesem Kult noch sagen, außer dass der Monty-Python-basierte Nonsens auch nach dreißig Jahren noch Spaß macht? Nach dem Überfall auf einen Juwelier kommt es zwischen den Komplizen zu einer Intrigen-Schlacht um die Beute - zwischen deren Fronten der stocksteife Anwalt Archie (John Cleese) gerät … Jamie Lee Curtis als Wanda ist zum Niederknien, und Kevin Kline als irrer Otto ist zum Brüllen.

OTTO RIECHT AN SEINER ACHSEL aus Ein Fisch namens Wanda (A Fish Called Wanda, 1988) © Video: YouTube

Ein Fisch namens Wanda (A Fish Called Wanda, 1988) gibt’s hier*

6) PAN TAU KLOPFT AUF DIE MELONE UND FÄHRT MIT DEM FINGER ÜBER DIE HUTKREMPE aus Pan Tau - Die Serie (1970-1978)

IMDb-Bewertung der Serie/des Films: 7,4

Darum geht es in der Serie:

Pan Tau ist ein eleganter Herr, der immer mit Schirm und Melone auftritt und - zumindest in den ersten 26 Folgen - nie spricht. Dafür lächelt er fast immer. Dank seiner Zaubermelone kann er durch eine bestimmte Handbewegung Dinge erscheinen lassen und sich selbst verkleinern. Er taucht immer ganz plötzlich auf und hilft so manchem Kind in kleinen und großen Nöten.

PAN TAU KLOPFT AUF DIE MELONE UND FÄHRT MIT DEM FINGER ÜBER DIE HUTKREMPE aus Pan Tau - Die Serie (1970-1978) © Video: YouTube

Pan Tau - Die Serie (1970-1978) gibt’s hier*

7) WICKIES NASENREIBER aus Wickie und die starken Männer (1974)

IMDb-Bewertung der Serie/des Films: 7,2

Darum geht es in der Serie:

Wer kennt und liebt ihn nicht, den kleinen Wikinger aus Flake, der zum Verdruß seines Vaters, dem Wikingerchef Halvar, leider sehr ängstlich ist. Aber schlau ist er, der kleine Wickie und wenn er eine Idee hat, reibt er sich kurz an der Nase und schnipst dann mit den Fingern - jawoll, das ist die Lösung - Und schon ist Flake gerettet!

WICKIES NASENREIBER aus Wickie und die starken Männer (1974) © Video: YouTube

Wickie und die starken Männer (1974) gibt’s hier*

8) LUTSCHEN AM LOLLY aus Kojak – Einsatz in Manhattan (1973-1978)

IMDb-Bewertung der Serie/des Films: 7,1

Darum geht es in der Serie:

Theo Kojak (Telly Savalas) arbeitet im Polizei-Department von Manhattan für Chief Detective Frank McNeil (Dan Frazer). Bei seiner Jagd nach Dieben, Erpressern und Raubmördern entwickelt Kojak einen eigenwilligen Stil, der nicht jedem gefällt (Er sagt auch immer mal wieder „Entzückend, Baby“). Doch das ist dem ewig Lolli lutschenden Lieutenant egal – für ihn zählt nur der Kampf gegen das Böse, und der führt ihn manchmal bis in höchste Kreise. Auch mit von der Partie: Savalas’ Bruder George als Det. Stavros.

LUTSCHEN AM LOLLY aus Kojak – Einsatz in Manhattan (1973-1978) © Video: YouTube

Kojak – Einsatz in Manhattan (1973-1978) gibt’s hier*

9) MICHAEL RUFT KITT ÜBER SEINE UHR aus Knight Rider (1982-1986)

IMDb-Bewertung der Serie/des Films: 6,9

Darum geht es in der Serie:

Ein Auto. Ein Computer. Ein Mann. Knight Rider – Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.“ Man hört diese Worte, und hat sofort die Bilder samt Musik im Kopf. Und natürlich auch den Sager „KITT, ich brauch Dich!".

Knight Rider (1982-1986) gibt’s hier*

10) BLUE STEEL aus Zoolander (2001)

IMDb-Bewertung der Serie/des Films: 6,6

Darum geht es im Film:

Topmodel Derek Zoolander (Ben Stiller) ist stinksauer, weil ihm Newcomer Hansel (Owen Wilson) den Rang abläuft. Gut, dass ihn Modezar Mugatu (Will Ferrell) engagiert - aber nur, um aus Zoolander eine Killermaschine zu machen … Schrill!

BLUE STEEL aus Zoolander (2001) © Video: YouTube

Zoolander (2001) gibt’s hier*

11) STAMPFEN MIT DEM ZAUBERSTOCK aus Nanny McPhee (2005)

IMDb-Bewertung der Serie/des Films: 6,6

Darum geht es im Film:

Das ungewöhnliche und unansehnliche Kindermädchen Nanny McPhee wird als letzte Hoffnung vom völlig verzweifelten Witwer Mr. Brown engagiert, um seine siebenköpfige Kinderschar endlich zu bändigen - und die konnte bisher schon 17 Haushälterinnen erfolgreich vergraulen. Das einst so traute Heim gleicht mittlerweile eher einem Tollhaus, als Nanny McPhee beginnt, das Chaos der sieben kleinen Satansbraten neu zu ordnen. Wo herkömmliche Erziehungsmethoden versagen, vermag das neue furchtlose Kindermädchen immer noch ein überraschendes Ass aus dem Ärmel zu zaubern...und bändigt die kleinen Plagegeister mit magischen Mitteln.

STAMPFEN MIT DEM ZAUBERSTOCK aus Nanny McPhee (2005) © Video: YouTube

Nanny McPhee (2005) gibt’s hier*

12) RUBY RHOD: „BSSS, BSSSSSS, ES MUSS ABSOLUT GRÜN WERDEN“ aus Das fünfte Element (The Fifth Element, 1997)

IMDb-Bewertung der Serie/des Films: 7,7

Darum geht es im Film:

New York, im 23. Jahrhundert: Ex-Elitekämpfer Korben Dallas (Bruce Willis) jobbt als Lufttaxifahrer und träumt von der perfekten Frau. Eines Tages landet durch Zufall die attraktive Leeloo (Mila Jovovich) - wenn auch eher unsanft -auf dem Rücksitz seines Gefährts. Wie sich herausstellt, ist die junge Dame, die nur Kauderwelsch redet, nicht von dieser Welt.

Sie hat die Macht, das sich aus den Tiefen des Alls nähernde Böse zu bezwingen, das alle 5.000 Jahre auf die Erde zurückkehrt und den Planeten zerstören will, indem es ihn seiner Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft beraubt. Dafür braucht die Schöne jedoch vier magische Steine, auf die auch Waffenhändler Zorg (Gary Oldman) scharf ist.

RUBY RHOD: „BSSS, BSSSSSS, ES MUSS ABSOLUT GRÜN WERDEN“ aus Das fünfte Element (1997) © Video: YouTube

Das fünfte Element (The Fifth Element, 1997) gibt’s hier*

MEHR BESTENLISTEN GIBT ES HIER:

XY gibt’s hier*

XY gibt’s hier*

XY gibt’s hier*