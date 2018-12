Die besten Rechtsvertreter in der Serienlandschaft – mit Serien-Trailer, Kurzinhalt und IMDb-Bewertung.

NICHT OHNE MEINEN ANWALT! Diese sind die besten Rechtsvertreter in der Serienlandschaft - wir haben sie in aufsteigender Form danach sortiert, wen wir im Fall der Fälle am liebsten zur Verteidigung vor Gericht dabei hätten.

BESTENLISTE: DIE 20 BRILLANTESTEN SERIEN-ANWÄLTE UND ANWALTSSERIEN

20) Harmon Rabb jr. aus J.A.G. – Im Auftrag der Ehre (1995-2005)

Gespielt von: David James Elliott

IMDb-Bewertung: 6,6

Der stattliche Militär-Anwalt flößt schon allein durch die schmucke Uniform Respekt ein – und welcher Geschworene will sichs denn mit diesem Herrn verscherzen?

19) Jason Bull aus Bull (seit 2016)

Gespielt von: Michael Weatherly

IMDb-Bewertung: 6,9

Da die Figur des Dr. Jason Bull lose auf dem Leben des bekannten US-Fernsehpsychologen Phil McGraw (Dr. Phil) beruht, kann man davon ausgehen, dass Bull jeden Psychotrick im Buch anwenden wird, um für uns den Freispruch rauszuholen.

18) Anthony J. Petrocelli aus Petrocelli (1974-1976)

Gespielt von: Barry Newman

IMDb-Bewertung: 7,4

Sympathisch anders: Der Harvard-Anwalt trägt weder Schlips noch Aktenköfferchen, wohnt in keinem Penthouse, fährt keinen BMW: Nein, Anwalt Petrocelli trägt Jeanshemd, wohnt in einem Wohnwagen am Wüstenrand und fährt einen alten Pick-Up-Truck. Dem Mann ist Geld nicht wichtig - dem geht’s um seine Klienten. Volltreffer!

17) Ben Matlock aus Matlock (1986-1995)

Gespielt von: Andy Griffith

IMDb-Bewertung: 7,1

Das krasse Gegenteil von Petrocelli: Ben Matlock ist ein sehr teurer Anwalt, der gleich 100.000 Dollar verlangt, bevor er überhaupt einen Fall annimmt. Wie seine Erfolgsquote aber beweist, ist er jeden Cent wert …

16) Michael Kuzak aus L.A. Law (1986-1995)

Gespielt von: Harry Hamlin

IMDb-Bewertung: 7,0

Hier ist es uns nicht leicht gefallen, den richtigen Anwalt aus der Kanzlei von McKenzie, Brackman, Cheney, Kuzack und Becker zu erwählen – aber schlußendlich hat doch Michael Kuzak gesiegt, der ist einfach ein gewinnender Feschak, und vor Gericht gilt auch: Das Auge entscheidet mit!

15) Hayes Morrison aus Conviction (2016-2017)

Gespielt von: Hayley Atwell

IMDb-Bewertung: Sie ist eine brillante Anwältin, eine ehemalige „First Daughter” (Tochter eines eh. am. Präsidenten) und muss nicht ganz freiwillig Fälle betreuen, in denen Menschen zu Unrecht verurteilt wurden. Die fesche Hayes macht das mit ordentlich Schmackes und zeigt den Herren im Gerichtssaal äußerst überzeugend wo’s lang geht!

14) Bobby Donnell aus The Practice (1997-2004)

Gespielt von: Dylan McDermott

IMDb-Bewertung: 7,7

Der Chef einer Bostoner Kanzlei ist DER Anwalt schlechthin - gutaussehend, perfekt gekleidet, glasklarer Verstand. Seine Prämisse: Besser, zehn Schuldige werden freigelassen, als ein Unschuldiger leidet. Dieser Robin Hood im Boss-Anzug darf uns gerne verteidigen.

13) Nick Fallin aus The Guardian (2001-2004)

Gespielt von: Simon Baker

IMDb-Bewertung: 7,4

Einer, der selbst auf die schiefe Bahn geraten ist, kann wohl besonders gut verstehen, wie ein Angeklagter sich vor Gericht fühlt … Und außerdem schaut er dem Mentalist sehr ähnlich, das kann zusätzlich nur helfen, oder?

12) John Cage aus Ally McBeal (1997-2002)

Gespielt von: Peter MacNicol

IMDb-Bewertung: 6,8

Das geniale Gummibärchen John Cage - seine Vorbereitungsrituale auf einen Prozess sind einfach nicht zu übertreffen … Oder wer hat noch eine Denkerhöhle hinter der Toilettenwand, stammelt „Poughkeepsie” um das Stottern zu beenden und hält sich einen Frosch namens Steffan?

11) Robert Liebling aus Liebling Kreuzberg (1986-1998)

Gespielt von: Manfred Krug

IMDb-Bewertung: 7,3

Doch. Es gibt auch einen deutschen Vertreter der Juristerei in unserer Liste - und zwar den Berliner Anwalt Robert Liebling aka Manfred Krug. DAS war mal ein Anti-Anwalt par excellence – ein Schwerenöter, frei (Berliner) Schnauze, mit Knitterhut & Götterspeise (wahlweise grün oder rot) im Kühlschrank und immer liebenswürdig schlampig-genial. So einen sucht man heute leider vergebens im deutschen TV …

10) Eli Stone aus Eli Stone (2008-2009)

Gespielt von: Johnny Lee Miller

IMDb-Bewertung: 7,7

Wer’s ein bisserl übersinnlich mag ist bei Eli genau richtig: Denn seine Halluzinationen (wie man erfährt durch einen Tumor bedingt) bringen ihn dazu, Fälle anzunehmen, die nicht unbedingt viel Geld versprechen, aber dafür moralisch hoch anzusetzen sind. Ein schräger Typ mit dem Herz am rechten Fleck.

9) Perry Mason aus Perry Mason (1957-1966)

Gespielt von: Raymond Burr

IMDb-Bewertung: 8,2

Mal ganz ehrlich: Jeder Star-Anwalt ist doch immer nur so gut, wie seine Assistenten. In diesem Fall sind Sekretärin Della Street und Detektiv Paul Drake zu erwähnen - und die hatten im analogen Zeitalter noch ordentlich viel zu tun, bis sie handfestes Beweismaterial für Mr. Mason recherchiert hatten - Hut ab!

8) Billy McBride aus Goliath (seit 2016)

Gespielt von: Billy Bob Thornton

IMDb-Bewertung: 8,2

Einst war er ein Spitzenanwalt, dann kam der Alkohol-Absturz … doch dann übernimmt er einen Fall, der seinen Ehrgeiz wieder erweckt und da muss er gleich gegen den mächtigsten Mandanten (wer will schon gegen William Hurt antreten?) seiner ehemaligen Kanzlei in den Ring steigen. Und der geht über Leichen … Allein für diesen Mut muss man Billy schon Respekt zollen.

7) Alan Shore aus Boston Legal (2004-2008)

Gespielt von: James Spader

IMDb-Bewertung: 8,4

Abgesehen von seiner brillanten Rhetorik und seinen ungewöhnlichen Plädoyers vor Gericht, zeugt es auch von einem besonders loyalen Charakter, wenn man seinem, politisch völlig inkorrekten, schon etwas senilen Mentor und Kollegen Denny Crane (William Shatner) trotz allem (und das ist wirklich viel!) felsenfest zur Seite steht. Da kann man als Klient sicher sein: Alan Shore läßt dich nicht im Stich. (Und außerdem ist es James Spader.)

6) Diane Lockhart aus The Good Fight (seit 2017)

Gespielt von: Christine Baranski

IMDb-Bewertung: 8,4

Was hat sie nicht schon alles durchgemacht, die toughe Diane - und trotzdem steht sie da wie eine Eins, wenn es darum geht, für ihre Klienten das Beste herauszuholen und ihre Mitarbeiter zu beschützen. Come what may, Diane will safe the day! (Definitiv eine Good Wife).

5) Annalise Keating aus How To Get Away With Murder (seit 2014)

Gespielt von: Viola Davis

IMDb-Bewertung: 8,2

Auch wenn sie private Probleme hat, immer mit einem Fuss halb im Kriminal steht und darob die eine oder andere Flasche Gin dran glauben muss, im Gerichtssaal ist sie immer tippitoppi beieinander - äußerlich und natürlich auch innerlich - der messerscharfe Verstand und die gute Arbeit von Bonnie & Co sorgen dafür, dass am Ende doch alles irgendwie gut ausgeht. Quasi.

4) Saul Goodmann aus Better Call Saul (seit 2015)

Gespielt von: Bob Odenkirk

IMDb-Bewertung: 8,7

Jimmy McGill ist ein Chamäleon - vielschichtiger geht’s kaum! Das kann man gar nicht alles aufzählen - wichtig ist: „Saul“ kann sich jeder Situation schnell anpassen, was vor Gericht natürlich ein immenser Vorteil ist!

3) Alicia Florrick aus The Good Wife (2009-2016)

Gespielt von: Julianna Margulies

IMDb-Bewertung: 8,3

Der Titel ist Programm - auch wenn der Gatte dich schamlos betrügt und dann von dir verlangt, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Alicia kann das, ohne dabei das Gesicht zu verlieren und nebenbei schupft sie noch die Kinder, die Schwiegermutter, den Lover und den stressigen Job in der Kanzlei. Multitasking vom Feinsten.

2) Patty Hewes aus Damages (2007-2012)

Gespielt von: Glenn Close

IMDb-Bewertung: 8,1

Ok. Wenn die Situation total ausweglos erscheint holt man sich dann doch am besten Patty Hewes. Die ist knallhart, kompromisslos, eiskalt und ohne Schnörksel: Wenn die auf den Tisch haut, fängt sogar Justitia zu zittern an. Bam!

1) Harvey Specter aus Suits (seit 2011)

Gespielt von: Gabriel Macht

IMDb-Bewertung: 8,6

Weil: Am besten ist es doch, wenn der Fall gleich gar nicht erst vor Gericht kommt, oder? Und dafür ist der smarte Suit-Träger Harvey Specter einfach am besten geeignet! Wenn Kollege Mike noch als „Wingman” fungiert und die unglaubliche Donna ein paar Fäden zieht, lässt sich der Fall garantiert ohne Richter lösen!

