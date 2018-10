Abseits von Mundl gibt es jede Menge sehenswerte Serienproduktionen aus Österreich. Was sich ab den 1990er-Jahren bis heute getan hat: Bestenliste mit IMDb-Ranking, Trailer und Synopsis, natürlich spoilerfrei.

Österreich kann als Serien-Land zwar nicht mit den USA, Großbritannien & Co mithalten, dennoch ist hierzulande so mancher Kult-Hit entstanden. Hier gibt es die besten Serien von den 1990er-Jahren bis heute im Überblick und nach Erscheinungsdatum gereiht. Zu jedem Titel gibt es die IMDb-Bewertung sowie eine kurze, spoilerfreie Inhaltsangabe sowie den Trailer.

DIE LEGENDÄRSTEN ÖSTERREICHISCHEN SERIEN DER 1990er- bis 2000er-JAHRE

1) Die Piefke-Saga (1990-1993)

IMDb-Rating: 7,9

Die Berliner Unternehmerfamilie Sattmann, die seit Jahren im fiktiven Ort Lahnenberg (gedreht wurde in Mayrhofen) ihren Urlaub verbringt, und die Tiroler Ortsbewohner (von der Hoteliersfamilie über den Lehrer bis hin zu den Bauernfamilien) sind die Hauptfiguren in dieser Kult-Satire von Felix Mitterer. Tobias Moretti und Gregor Bloéb in ihren ersten großen Rollen im TV.

2) Wenn das die Nachbarn wüßten (1990-1991)

IMDb-Rating: 6,0

Reisebüroangestellter (Towje Kleiner) wird irrtümlich mit ein paar Fremden (Anja Kruse, Gusti Wolf, Susanne Nowotny) in einem Kaufhaus für eine Familie gehalten und gewinnt gemeinsam mit ihnen ein Traumhaus. Um den Gewinn behalten zu können, arrangiert man sich … Böse, wer da denkt, dass das die Vorgänger einer gewissen nervigen Möbelhausfamilie waren …

3) Ein Schloss am Wörthersee (1990-1992)

IMDb-Rating: 3,4

Lennie Berger (Roy Black) erbt das Schlosshotel Velden und will es in Schwung bringen - dabei helfen ihm 34 Folgen lang diverse Stargäste (Telly Savalas, Udo Jürgens, Pierre Brice etc.) und viele Publikumslieblinge wie Uschi Glas, Helmut Fischer, Christine Schuberth, Otto Retzer, uvm.

4) Tohuwabohu (1990-1998)

IMDb-Rating: 7,6

Das von Helmut Zenker erdachte „TV-Chaotikum“ hat seinerzeit polarisiert: „Warum geben sich nur soviele seriöse Persönlichkeiten für so einen Schwachsinn her?” fragten die einen, und „einzigartig, kultig, zum Brüllen komisch“ befanden die anderen. Sie erinnern sich sicher noch, wer da aller zu sehen war: Heinz Prüller, Ossy Kollmann, Vera Russwurm, Hansi Hinterseer, Gerhard Berger, Lukas Resetarits, Hans Georg Heinke, Chris Lohner, Ulla Weigerstorfer, Fritz Muliar u.v.m.

5) Kaisermühlen-Blues (1992-1999)

IMDb-Rating: 7,6

Nach dem „Mundl“ der zweite große Wurf von Ernst Hinterberger: Die Geschichten um die Bewohner im Gemeindebau und den Bezirkspolitikern, Polizisten, Geschäftstreibenden, Hausmeistern und Paradiesvögeln des 22. Wiener Hiebs werden ein Evergreen bleiben. Da passt einfach alles: Das Buch, die Umsetzung, die Darsteller - großes Kino im TV.

6) Die Leute von St. Benedikt (1992-1993)

IMDb-Rating: kein Rating vorhanden

Sylvia Prantner (Barbara Wussow) kehrt nach mehrjährigem Auslandsaufenthalt frisch geschieden mit Sohn Marcello in ihr Heimatdorf St. Benedikt zurück. Die Tochter des „Hirschen“-Wirts möchte dort ein neues Leben beginnen. Henriette, die zweite Frau von Sylvias Vater, ist darüber wenig erfreut: Sie befürchtet, dass Sylvia ihr die Rolle der Chefin im Gasthaus streitig machen könnte.

7) Der Salzbaron (1993)

IMDb-Rating: 8,1

Die Idee zum Film stammt von Hellmut Andics, für Buch und Regie zeichnet Bernd Fischerauer verantwortlich. Alexander Wandrusch (Christoph Moosbrugger) Rittmeister im Solde eines Hauptmannes zweiter Klasse, ist ein Offizier, ein liebenswerter Filou und Weiberheld. Doch laufen seine Liebesaffären besser als die Geldgeschäfte – er ist hoch verschuldet. Stationiert ist er im öden Galizien. Da er nicht adelig ist, ist ihm der Aufstieg in der k.u.k. Armee erschwert.

8) Ein idealer Kandidat (1994-1998)

IMDb-Rating: 6,4

Der ehemalige Kioskbesitzer Rainer Gebhardt steht auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er ist Bürgermeister geworden und seine Macht ist größer denn je: „Alles ist machbar, Herr Nachbar“ lautet sein Motto … Die Ideen zu der satirischen Serie lieferte Hauptdarsteller Herbert Fux selbst, der auf einen reichen Erfahrungsschatz aus mehr als 20 Jahren Politikerdasein zurückgreifen konnte.

Tipp: Die Serie ist aktuell bei Flimmit gelistet.

9) Kommissar Rex (1994-2004)

IMDb-Rating: 7,2

Die Serie wurde von 1994 bis 2004 in mehreren Staffeln mit drei unterschiedlichen Besetzungen (Moretti, Burkhard, Pschill) gedreht. Mittlerweile kennt man den Wurstsemmel-Freund Rex rund um den Globus, er wird und wurde von Argentinien bis Zypern ausgestrahlt. Es gab sogar mehrere Jahre eigene italienische Folgen mit ebenfalls drei wechselnden Besetzungen.

10) Schlosshotel Orth (ORF/ZDF 1996-2005)

IMDb-Rating: 4,6

Die Serie erzählt die Geschichte des Hotelbesitzers Wenzel Hofer und seiner vier Kinder. Namensgebende Aussenkulisse ist das Seeschloss Ort in Gmunden am Traunsee. In den Hauptrollen waren Klaus Wildbolz, Albert Fortell, Nicole Beutler uvm. zu sehen. Netter Nebeneffekt: Der Fremdenverkehr in der Region erhielt durch die Serie einen erfreulichen Aufschwung.

11) Medicopter 117 - Jedes Leben zählt (1997-2002)

IMDb-Rating: 5,1

Eine im Auftrag von ORF und RTL produzierte TV-Serie (82 Episoden in 7 Staffeln) über riskante Einsätze zweier Rettungshubschrauber-Teams. Gedreht wurde am Heliport in St. Johann im Pongau, die Hauptdarsteller waren: Sabine Petzl, Julia Cencig, Rainer Grenkowitz, Serge Falck uvm. Staffel 4 ist aktuell wieder auf RTL plus zu sehen.

12) MA 2412 (1998-2002)

IMDb-Rating: 7,6

Die skurrile Sitcom spielt im Wiener Amt für Weihnachtsdekoration, die drei Beamten darin sind Ing. Breitfuss (Roland Düringer), Mike Weber (Alfred Dorfer) und Frau Knackal (Monica Weinzettl). Die Parodie auf das Amtswesen im Allgemeinen zitiert so ziemlich alle gängigen Klischees, ist politisch total unkorrekt und beim Parteienverkehr schneien die aberwitzigsten Figuren in die Stube. Kultiges Kabarett, wird gerne und oft (im ORF) wiederholt.

13) Julia - eine ungewöhnliche Frau (1999-2004)

IMDb-Rating: 5,4

Dr. Julia Laubach (Christiane Hörbiger) ist eine 50jährige, selbstbewusste und attraktive Wiener Rechtsanwältin. Nachdem sie von ihrem Mann betrogen wird setzt sie sich neue Ziele. Sie zieht aufs Land (Drehort Retz) und wird Richterin. Doch ihr Mann lässt nicht locker, er will seine Julia zuück …

DIE LEGENDÄRSTEN ÖSTERREICHISCHEN SERIEN DER 2000er BIS 2010er-JAHRE

14) Trautmann (2000-2005)

IMDb-Rating: 7,5

Der Spin-Off vom Kaisermühlen-Blues brachte es auf 10 Folgen in Spielfilmlänge. Trautmann ist der vornamenlose Kieberer im zweiten Wiener Gemeindebezirk, der mit seinem Team (Moni und Burschi alias Monica Weinzettl und Simon Schwarz) im Milieu der Kleinganoven genauso zu Hause ist, wie bei den ganz schlimmen Kerlen, die sich in der Miranda-Bar treffen … Kult, der immer wieder sehenswert ist (gerne in ORF III), mit exzellenten Darstellern (Erwin Steinhauer, Heinz Petters, Wolfram Berger, Beatrice Frey uvm).

15) Liebe, Lügen, Leidenschaften (2001-2002)

IMDb-Rating: 5,7

Prachtvoll ausgestattetes und spannend inszeniertes sechsteiliges Melodram um die Beziehungen und Machtstrukturen eines alteingesessenen Familienunternehmens mit Barbara Wussow, Christian Kohlund, Denise Zich.

16) Dolce Vita & Co. (2001-2002)

IMDb-Rating: 7,2

20 Folgen lang konnte man Neo-Gastronom Mario Hubinger (Michael Niavarani) bei seinen chaotischen Versuchen zuschauen, die Gaststätte seines Vaters in eine florierende Trattoria zu verwandeln. Das gelingt ihm mal besser, oft schlechter - und dabei „helfen“ ihm Christoph Fälbl, Kurt Sobotka, Gundula Rapsch, Elke Winkens uvm.

17) SOKO Kitzbühel (seit 2001)

IMDb-Rating: 4,1

Läuft seit 2001 erfolgreich in wechselnder Besetzung (ORF/ZDF-Koproduktion). Zu Beginn sind Kristina Sprenger als Major Karin Kofler und Hans Sigl als Major Andreas Blitz die Ermittler, heutzutage erledigen den Job Julia Cencig (Nina Pokorny) und Jakob Seeböck (Lukas Roithner). Die wahren Stars sind aber seit Anbeginn die Gräfin (Andrea L’Arronge) und Hannes Kofler (Heinz Marecek). Und Kitzbühel.

18) Novotny und Maroudi (2004-2007)

IMDb-Rating: 4,8

iÖsterreichische Fernsehserie über zwei Zahnärzte, die zwischen 2005 und 2007 auf ORF 1 ausgestrahlt wurde. Trotz guter Zuschauerzahlen weigerten sich die Hauptdarsteller Michael Niavarani und Andreas Vitasek, noch länger in der Serie mitzuwirken.

19) 11er Haus (2005)

IMDb-Rating: 6,8

Im Mittelpunkt der Miniserie von Alfred Dorfer und Harald Sicheritz steht ein Wiener Mietshaus - und dessen Bewohner - im siebten Wiener Gemeindebezirk. Über einen Zeitraum von fünfzig Jahren spiegeln sich die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen hier wieder. Besetzung: Julia Stemberger, Johannes Silberschneider, Wolfgang Böck, Nicholas Ofczarek, uvm.

20) SOKO Donau / SOKO Wien (seit 2005)

IMDb-Rating: 5,3

Behandelt die SOKO Kitzbühel vorwiegend Fälle in alpinen Regionen, ist die Wiener SOKO für die Aufklärung und Bekämpfung von Verbrechen zuständig, die an und auf der Donau oder ihren Nebenflüssen begangen werden. Erfolgreich ermittelt die Crew um Oberst Dirnberger (Dietrich Siegl 2005-2018) seit über 180 Folgen in 13 Staffeln. Neuzugang ab Staffel 14: Brigitte Kren darf als neue Chefin Ribarski, Lanz & Co dirigieren.

21) Vier Frauen und ein Todesfall (seit 2005)

IMDb-Rating: 7,3

Die Landkrimi-Satire erfreut sich seit 2005 großer Beliebtheit - die Damen im Mondseer Land (im fiktiven Dorf Ilm) wittern sofort, wenn’s wo kriminell zugeht. Und bei jedem Leichenfund sagt die Zirbner Julie (Adele Neuhauser): „I glaub ned, dass des a Unfall woar“ … Ihr zur Seite stehen Brigitte Kren, Miriam Stein und Martina Poel (zu Beginn der Serie waren Gaby Dohm bzw. Julia Stinshoff mit von der Partie). Die Herren sind aber auch nicht zu verachten: Raimund Wallisch, Michael Ostrowski, Georges Kern und Charly Rabanser sorgen für jede Menge skurrile Situationen. Die Idee zur Serie stammt von Bestseller-Autor Wolf Haas.

22) Der Winzerkönig (ARD/ORF 2005-2009)

IMDb-Rating: 6,5

ORF und ARD produzierten diese Serie - die ursprünglich nur für eine Staffel vorgesehen war - aufgrund der erfreulichen Einschaltquoten über vier Jahre lang (39 Folgen). Harald Krassnitzer als Manager Thomas Stickler, der aus Deutschland zurück ins Burgenland kehrt, um das geerbte Weingut zu übernehmen. Gedreht wurde in Rust und Umgebung, es spielten: Susanne Michel, Christine Ostermayer, Wolfgang Hübsch, Katharina Stemberger uvm.

23) Oben Ohne (2007-2011)

IMDb-Rating: 3,3

Typische Schwabenitzky-Serie mit Gattin Elfi Eschke in der Rolle der Sarah Horowitz, die gemeinsam mit Mann Gustl (Andreas Steppan) und Sohn James in einem Salzburger Mietshaus wohnt. Die beiden lassen sich zu Beginn der Serie scheiden, leben aber weiterhin zusammen. Im Erdgeschoss wohnen die Schnabels (Maria Köstlinger mit Tochter Judith, gespielt von Nora Heschl), die einen kleinen Bioladen betreiben. Und Opa Willi (Heinz Reincke) ist der grantelnde Vater von Gustl, der aber mehr zu seiner Schwiegertochter hält. Auf Flimmit gelistet.

24) Die Lottosieger (2009)

IMDb-Rating: 7,0

Die Descheks haben im Lotto gewonnen und erzählen es niemand – so der Plan … aber das gelingt nicht immer. Idee: Fritz Schindlecker, Leopold Bauer Cast: Reinhard Nowak, Theresia Heiger, Brigitte Neumeister, Alexander Pschill, Hilde Dalik.

25) Schnell ermittelt (seit 2009)

IMDb-Rating: 7,2

Eine der erfolgreichsten Krimiserien hierzulande - Ursula Strauss ist Chefinspektorin Angelika Schnell, die Leiterin der Mordkommission. Ihr Team: Maja Landauer (Katharina Straßer), Bezirksinspektor Franitschek (Wolf Bachofner) und Kemal Öztürk (Morteza Tavakoli). Gemeinsam ermitteln sie mehr oder weniger schnell in bisher 50 Folgen.

26) FC Rückpass (2010)

IMDb-Rating: 6,1

König Fußball regiert die Welt – auch im niederösterreichischen Pernitz, wo die Mitglieder eines heruntergekommenen Fußballvereins von der großen Fußballkarriere träumen. Nach dem überraschenden Tod des alten Vereinspräsidenten verpflichtet man Rainer „Tschitsche“ Kovacic (Lukas Resetarits), einem Trainer mit internationaler Erfahrung. Dieser soll Pernitz vor der Blamage sowie vor dem Ruin bewahren …

Tipp: ist auf Flimmit verfügbar.

27) Schlawiner (2011-2013)

IMDb-Rating: 8,1

Echte „Schlawiner“ brauchen und vertragen keine Therapeuten – ganz im Gegenteil: Selbst ihrem Therapeuten würden sie nur geschönte Anekdoten ihrer Wirklichkeit präsentieren, um vor ihm besser dazustehen. Schließlich sind sie immer davon überzeugt, alles richtig zu machen. Die von Paul Harather erdachte Mischung aus Comedy und Mockumentary erfreut sich seit der Erstausstrahlung 2011 nach wie vor großer Beliebtheit und wird oft und gerne im BR ausgestrahlt. Darsteller: Michael Ostrowski, Angelika Niedetzky, Gerald Votava, Alexander Jagsch, Gregor Seberg, Christian Dolezal uvm.

28) Das Glück dieser Erde (2011)

IMDb-Rating: 4,9

Dr. Katharina Lenz (Eva Herzig) ist Unternehmensberaterin in Dresden und steht kurz davor, ihren Geschäftspartner Frank (Florian Fitz) zu heiraten. Zuvor plant sie das Lipizzaner-Gestüt Piber zu sanieren. Dabei kommt ihr aber der Obergestütsmeister Josef Wagner (Juergen Maurer) in die Quere …

29) Braunschlag (2012)

IMDb-Rating: 8,3

David Schalkos Geniestreich: Die Geschichte über die fiktive Marktgemeinde Braunschlag im Waldviertel, die ein Marienwunder erfindet, um den Tourismus zu beleben, ist eine Ausnahmeerscheinung in vielerlei Hinsicht: Die DVD wurde bereits VOR der Erstausstrahlung im ORF herausgebracht, verkaufte sich enorm, dennoch waren die Einschaltquoten fantastisch hoch. Mittlerweile gibt es ein US-Remake, eine Bühnenfassung, wird laufend im TV wiederholt (BR) und ist bei Netflix, Flimmit, Maxdome etc. gelistet.

30) Paul Kemp - Alles kein Problem (2013)

IMDb-Rating: 7,2

Paul Kemp (Harald Krassnitzer), von Beruf „Mediator“, ist Spezialist im Schlichten von Streitigkeiten jeder Art. Privat hat er allerdings nicht für alle Konflikte eine Lösung: Seine Frau Ella (Katja Weizenböck) betrügt ihn mit Nachbar Christian. Dagegen ist der Verlust des Firmencomputers, den Kompagnon Mark aus Liebeskummer in der Donau versenkt hat, leicht zu verschmerzen. Aus der Feder von Drehbuch-Tausendsassa Uli Brée.

31) CopStories (seit 2013)

IMDb-Rating: 8,1

Ursprünglich stammt die Idee zu diesem Format aus den Niederlanden (Van Speijk), man hat die Drehbücher an heimische Gegebenheiten angepasst, und so spielt die Serie im 16. Wiener Gemeindebezirk Ottakring. Im Mittelpunkt steht der oft harte Arbeitsalltag österreichischer Polizisten, die realistische Darstellung von Kriminalfällen, aber auch das Privatleben der Beteiligten. Hauptdarsteller: Michael Steinocher, Serge Falck, Claudia Kottal, Johannes Zeiler, David Miesmer, Martin Zauner, Kristina Bangert uvm.

32) Janus (2013)

IMDb-Rating: 5,8

Hochspannender Krimi-Siebenteiler: Der forensische Psychologe Leo Benedikt (Alexander Pschill) ist gemeinsam mit der Kriminalkommissarin Cara Horvath alle Folgen hindurch dem Geheimnis des undurchsichtigen Pharmakonzerns "Janus" auf der Spur. Dieser Pharmakonzern forscht offenbar an einem neuen Medikament gegen Schizophrenie und schreckt dabei auch nicht vor Versuchen an Menschen zurück.

33) Die Detektive (2014)

IMDb-Rating: 7,2

Zwei Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: der eine (Johannes Zirner) ein korrekter Buchhalter, der andere (Serkan Kaya) ein fröhliches Hippiekind. Und doch sind sie Brüder – Halbbrüder, um genau zu sein. Halbbrüder, die nicht nur nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters (Wolfgang Böck) überhaupt erst voneinander erfahren, sondern auch noch von einem Tag auf den anderen dessen Detektei übernehmen müssen. Sehr amüsante Serie mit sympathischen Darstellern, die es leider auf bisher nur 10 Episoden gebracht hat. Vielleicht geht da ja nochmal was?

34) Vorstadtweiber (seit 2015)

IMDb-Rating: 7,5

Großer Wurf von Uli Brée: Er hat die Figuren erfunden, die dann so treffend von den Damen Nina Proll, Martina Ebm, Gerti Drassl, Maria Köstlinger und Hilde Dalik sowie den Herren Bernhard Schir, Juergen Maurer, Philipp Hochmair, Simon Schwarz und Johannes Nussbaum verkörpert wurden und zum großen Erfolg der Serie geführt haben. Die nächste Staffel ist abgedreht, Sendetermin wahrscheinlich Frühjahr 2019.

35) Altes Geld (2015)

IMDb-Rating: 7,5

David Schalkos zweiter Streich nach Braunschlag: Die Geschichte spielt im Milieu der Superreichen und dreht sich um einen Industriellen (Udo Kier), der eine Leber benötigt und sein gesamtes Vermögen demjenigen in Aussicht stellt, der ihm dieses Organ besorgt. Skurril, schräg, anders - aber schon alleine wegen der Schauspieler wie Sunnyi Melles, Nicholas Ofczarek und Florian Teichtmeister sehenswert.

36) Pregau - Kein Weg zurück (2016) Alternativer Titel: Mörderisches Tal - Pregau

IMDb-Rating: 6,6

Die Ehe von Polizist Hannes Bucher (Maximilian Brückner) bröckelt. Vor Jahren hat er in den Clan der Brüder Hartmann (Wolfgang Böck / Karl Fischer) eingeheiratet und obwohl er seine Frau Maria (Ursula Strauss) und seine behinderte Tochter Sandra (Antonia Jung) liebt, bröckelt die Ehe. Da passiert ein tragischer Unfall …

37) Trakehnerblut (2017)

IMDb-Rating: 6,3

Die erste von Servus TV produzierte Serie erzählt von Alexandra Winkler (Julia Franz Richter), deren tristes Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird: sie wird zur Haupterbin eines herrschaftlichen Trakehner-Gestüts. Ihren verstorbenen Vater hat sie nie kennengelernt, sie lebte in dem Glauben, ihre Eltern wären bei einem Verkehrsunfall umgekommen. Jetzt hat sie auch noch drei Halbgeschwister und jede Menge Neider und Widersacher stellen sich ihr in den Weg …

38) Meiberger – Im Kopf des Täters (seit 2018)

IMDb-Rating: Noch kein Rating verfügbar

Gerichtspsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl) hilft im Großraum Salzburg bei der Aufklärung von Verbrechen. Als forensischer Experte und Zauberkünstler kennt er die menschliche Psyche wie kein Zweiter und kann diese auch gezielt beeinflussen. In weiteren Rollen zu sehen sind u.a. Cornelius Obonya (Maria Theresia) als Kripo-Chef Nepo Wallner und Ulrike C. Tscharre (Im Angesicht des Verbrechens) als Staatsanwältin Barbara Simma. Außerdem mit dabei sind Hilde Dalik (Vorstadtweiber), Otto Schenk, Jaschka Lämmert, Lino Gaier, Brigitte Karner, Harald Schrott, Heidi Berger, Edi Jäger u.a.