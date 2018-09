Mr. Selfridge erlebt über 4 Staffeln kleine und große Dramen in seinem gleichnamigen Luxuskaufhaus in London.

Pompöse Räumlichkeiten, exquisite Produkte und dazu eine packende Story über das Kaufhaus-Personal und die Führungsriege – Serien und Filmen mit Schauplatz Kaufhaus gibt es nicht gerade zuhauf. Die, die es gibt, sind jedoch wahre Juwelen. Viel Spaß mit unserer Kaufhaus-Bestenliste

DIE BESTEN SERIEN MIT SCHAUPLATZ KAUFHAUS

1) MR. SELFRIDGE

London 1909. Der Amerikaner Harry Selfridge (Jeremy Piven) hat eine Vision: Er will in dieser Zeit der Veränderung und des Umbruchs den Londonern das Shoppen beibringen. Aber nicht mit irgendeinem Laden, sondern mit einem noblen, sechsstöckigen Konsumtempel, wie ihn Europa noch nicht gesehen hat. Seine Zielgruppe sind vor allem gebildete und vermögende Frauen, die gerade in einem neuen Gefühl von Freiheit und Modernität schwelgen. In der Kritik darüber heißt es unter anderem, dass „die Stars nicht die Schauspieler, sondern der pompöse Departement Store und die zeitgemäßen Kostüme“ seien. Anderswo wird sehr wohl die Schauspielleistung von Jeremy Piven hervorgehoben und auf die imposanten Bilder hingewiesen.

Auf das Bild klicken, um den Trailer zu Mr. Selfridge anzusehen © PBS / ITV Studios Global Entertainment

2) DURCHREISE

Der jüdische Kaufmann Max Salomon (Udo Samel) ist Besitzer einer kleinen Modefirma im Berlin der 1930er Jahre. Die Serie beginnt 1931 und schildert sein Leben sowie das seiner Angestellten und seiner Familie während der Nazidiktatur, des Zweiten Weltkriegs sowie in der Zeit danach. Regie führte Peter Weck nach einem Theaterstück von Curth Flatow. Es spielen: Simone Thomalla, Sona MacDonald, Wolfgang Bahro, Rolf Hoppe u.v.m. Die komplette Serie ist auf DVD im Handel erhältlich.

Trailer zu Durchreise © Video: YouTube

3) THE PARADISE - HAUS DER TRÄUME

BBC-Serie nach einem Roman von Emile Zola (Das Paradies der Damen): Die junge Denise kommt 1870 in eine kleine Stadt in Nordengland, um dort im Textilwarenladen ihres Onkels zu arbeiten. Genau gegenüber wird gerade das große Kaufhaus „The Paradise“ eröffnet und Onkel Edmunds Geschäft gerät darob schnell in finanzielle Schwierigkeiten. Da er sich keine Angestellte mehr leisten kann, beginnt sie notgedrungen beim großen Konkurrenten als Verkäuferin - und verliebt sich in den Besitzer Moray … Sehr schön in Szene gesetzt und mit Liebe zum Detail ausgestattete Qualitätsserie.

Trailer zu The Paradise – Haus der Träume © Video: YouTube

4) DER GROSSE BELLHEIM

In Dieter Wedels hochgelobten Vierteiler wird die fiktive Geschichte von Peter Bellheim erzählt, dem Mehrheitsaktionär eines Kaufhauses in Hannover, der sich mit 57 in seine Traumvilla in Marbella zurückzieht, um mit 60 Jahren wieder zurückzukehren, weil die Dinge im Konzern im Argen liegen. Bellheim trommelt zur Rettung seines Unternehmens ein Oldie-Trio zusammen, erfahrene Herren, die sich ebenfalls im Ruhestand langweilen, und die es den Yuppies noch einmal zeigen wollen… Hervorragend besetzte (Mario Adorf, Hans Korte, Will Quadflieg, Leslie Malton u.v.m) Unterhaltung, die dem internationalen Vergleich nicht nur standhält, sondern als niveauprägend gilt (Fischer Film Almanach). (Lief zuletzt 2015 in 3Sat - die komplette Serie ist auf DVD im Handel erhältlich).

Ganze Folge von Der große Bellheim © Video: YouTube

DIE BESTEN FILME MIT SCHAUPLATZ KAUFHAUS

1) DER LADENHÜTER (Who’s Minding the Store? 1963)

In diesem Jerry-Lewis-Klassiker spielt er Norman Phiffier, der sein Geld als Hundesitter verdient. Weil er aber seine Freundin Barbara heiraten möchte, sucht er einen gut bezahlten Job. Was er nicht weiß: Seine Freundin ist die Tochter der Kauhausbesitzerin PhoebeTuttle, die von der Liebschaft ihrer Tochter wenig begeistert ist. Um Norman loszuwerden, erhält er unter falschem Vorwand einen Job im Warenhaus. Die unzumutbaren Aufgaben sollen ihn zur Aufgabe zwingen, und Barbara soll erkennen, was für einen Versager sie da an der Angel hat. Die legendäre Luft-Schreibmaschinen-Szene ist wohl die bekannteste daraus.

Auf das Bild klicken, um den Trailer zu Der Ladenhüter anzusehen © Paramount Pictures

2) DIE MARX BROTHERS IM KAUFHAUS (The Big Store, 1941)

Für Fans der kultigen Slapstick-Truppe wahrlich keine Überraschung, sondern ein Muss – für alle anderen: Einer der Marx Brothers-Klassiker, bei dem besonders die Rollschuhverfolgungsjagd durch das Kaufhaus erwähnenswert ist. (Man bedenke das Entstehungsjahr!)

Trailer zu Die Marx Brothers im Kaufhaus © Video: YouTube

3) MANNEQUIN (1987)

Ein 80er Jahre Klassiker muss auch dabei sein - und zwar dieser: Jonathan (Andrew McCarthy) entwirft die perfekte Schaufensterpuppe (englisch: Mannequin), und verliebt sich in sie. Als er sie in einem Kaufhaus wiederfindet, heuert er dort an, um ihr nahe sein zu können - und plötzlich wird die Puppe (Kim Cattrall) lebendig … Ok, die Story ist wirklich sehr märchenhaft, um nicht zu sagen: absurd, aber eben auch herzig! Und die Musik erst: Den Evergreen daraus kennt wohl jeder: Nothing’s gonna stop us now von Starship.

Trailer zu Mannequin © Video: YouTube

4) RENDEZVOUS NACH LADENSCHLUSS (The Shop Around the Corner, 1940)

Ernst Lubitsch-Klassiker. Besonderheit: Der Hollywoodfilm spielt in Budapest, wo Alfred Kralik (James Stewart) im Kaufhaus Matuschek die Position des Verkaufseiters inne hat. Als die junge Klara Novak (Margaret Sullivan) als Verkäuferin bei Matuschek anfängt, wird gleich klar - die zwei verstehen sich überhaupt nicht … Aber das kann Alfred nicht wirklich irritieren, hat er doch vor, seiner Brieffreundin (die er noch nie persönlich traf) einen Antrag zu machen … Die Story kommt bekannt vor? Ja, sie diente auch als Inspiration zum RomCom-Hit E-Mail für Dich (1998 mit Tom Hanks & Meg Ryan) und dem weniger erfolgreichen Shopgirl (2005 mit Steve Martin und Claire Danes).

Auf das Bild klicken, um den Trailer zu Rendezvous nach Ladenschluß anzusehen © Metro-Goldwyn-Mayer

5) DER KAUFHAUS-COP (2009 & 2015)

Wenns einmal auch was weniger Anspruchsvolles sein darf, dann kommt Kevin James als Kaufhaus-Cop Paul Blart eben auch auf die Liste. Viel zu erklären braucht’s hier nicht - Slapstick am laufenden Band, oder besser: Segway. Wer hier eine Parodie auf die Stirb langsam-Filme sehen will – soll das tun, wir würden uns nie soweit aus dem Fenster lehnen …

Auf das Bild klicken, um den Trailer zu Der Kaufhaus-Cop anzusehen © Columbia Pictures

6) WO DEIN HERZ SCHLÄGT (Where the heart is, 2000)

Schwanger in einem Supermarkt sitzengelassen - das ist die 17jährige Novalee Nation (Natalie Portman) aus Tennessee. Sie hat keine Familie, keine Ausbildung, keinen Job, als ihr nichtsnutziger Freund und Vater des Babys einfach davonfährt, während sie in einem Wal-Mart in Oklahoma auf die Toilette geht. Sie läßt sich häuslich im Supermarkt nieder und bekommt dort auch ihr Baby - von da an erlebt Novalee eine turbulente aber auch warmherzige Geschichte, die von Enttäuschungen, Freundschaft und Liebe handelt.

Trailer zu Wo Dein Herz schlägt © Video: YouTube

7) KAUFHAUS-SPEKTAKEL FÜR HORROR-FANS: DAWN OF THE DEAD (1978 & 2004)

Die Mutter aller Zombie-Filme von Geroge A. Romero gehört natürlich auch dazu, wenn es um Kaufhäuser geht :-) Die Welt ist über Nacht zur Hölle geworden: Überall wanken hungrige Untote herum. Wer von ihnen gebissen wird, wird selbst zum Zombie. Die wenigen normal gebliebenen Menschen flüchten; Stephen und seine Freundin Fran haben mit anderen Zuflucht in einem Shopping-Center gefunden. Doch dann greifen auch Rocker auf der Suche nach Verwertbarem an ... 2004 brachte Zack Snyder ein durchaus gelungenes Remake.