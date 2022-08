In den „Resident Evil“-Filmen sind die Zombies los und nicht minder blutrünstig, als in den zugrunde liegenden Videospielen des japanischen Entwicklerstudios Capcom. Teil 1 der kultigen Survival-Horror-Games erschien 1996, seither gibt es über 20 eigenständige Spiele, Ableger und Spin-offs. Klar, dass der Stoff auch verfilmt werden musste – neben Animationsfilmen und Animes u. a. auch in einer sechsteiligen Filmreihe, die mit einem Gesamteinspielergebnis von über 1,2 Milliarden USD zu den erfolgreichsten Videospielverfilmungen aller Zeiten zählt! Im ultimativen IMDb-Ranking werfen wir einen genauen Blick auf die „Resident Evil“-Realfilmreihe mit Milla Jovovich (2002–2016), sowie das Reboot „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021). Achtung, bissig!

Die Reihenfolge der besten „Resident Evil“-Filme basiert auf den Wertungen (0 bis 10 Punkte) der Internet Movie Database (kurz: IMDb) – eines international gültigen „Verzeichnisses“ von Rezensionen für Filme und Serien. Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!





PLATZ 7 der besten „Resident Evil“-Filme: „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021)

Trailer von „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021) © Video: Sony Pictures Releasing / Constantin Film Verleih / Elevation Pictures / Screen Gems / Constantin Film / Davis Raccoon Films / The Fyzz Facility / The Tea Shop and Film Company / YouTube

Steckbrief zu „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021)

Originaltitel: Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Resident Evil: Welcome to Raccoon City Regie: Johannes Roberts

Johannes Roberts IMDb-Bewertung: 5,2/10

„Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021) – worum es in dem Film geht?

Während der undurchsichtige Pharmariese Umbrella Corporation in den 80er-Jahren große Erfolge und Forschungsdurchbrüche verbuchen konnte, sieht die Sache Ende der 90er eher trist aus. Der Niedergang des Konzerns hat offenbar auch Raccoon City nachhaltig getroffen – das einst florierende US-Städtchen gleicht heute vielmehr einer Geisterstadt. Und das im wahrsten Sinn des Wortes: Nach dem Ausbruch einer rätselhaften Seuche, schlurfen anstatt Menschen nun bluthungrige Zombies durch die Gassen. Die junge Claire Redfield (Kaya Scodelario) und ihr Polizisten-Bruder Chris Redfield (Robbie Amell) wollen der Sache auf den Grund gehen – immerhin stammen sie aus Raccoon City und durften bereits in Kindheitstagen hinter das Geheimnis von Umbrella blicken. Doch schon bald müssen sich die Geschwister aufteilen: Gemeinsam mit einem bunt zusammengewürfelten Trupp – bestehend aus Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Richard Aiken (Chad Rook), Brad Vickers (Nathan Dales) und dem mysteriösen Albert Wesker (Tom Hopper) – macht sich Chris auf zu einem alten Herrenhaus, dem Spencer-Anwesen, um dort einen Todesfall zu klären. Währenddessen bleibt Claire zusammen mit Polizeichef Brian Irons (Donal Logue) und Jungcop Leon S. Kennedy (Avan Jogia) zurück auf der Polizeiwache, muss nach einem Überraschungsangriff von Untoten jedoch ins nahegelegene Waisenhaus fliehen – das sie besser kennt als alle andere … [Mehr zum Film „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021) lesen Sie hier!]

„Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021) – jetzt für daheim kaufen!

PLATZ 6 der besten „Resident Evil“-Filme: „Resident Evil: Retribution“ (2012)

Trailer von „Resident Evil: Retribution“ (2012) © Video: Sony Pictures Releasing / Screen Gems / Constantin Film Verleih / 20th Century Fox / Constantin Film / Davis Films / Impact Pictures / YouTube

Steckbrief zu „Resident Evil: Retribution“ (2012)

„Resident Evil: Retribution“ (2012) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Resident Evil: Retribution“ (2012) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Resident Evil: Retribution“ (2012) – worum es in dem Film geht?

Zehn Jahre nach Teil eins („Resident Evil“) bekommt es Kampfamazone Alice (Milla Jovovich) in „Resident Evil: Retribution“ bereits zum fünften Mal mit Untoten zu tun. Der zwielichtige Albert Wesker (Shawn Roberts) hackt sich ins System der Umbrella Corporation, die für den tödlichen T-Virus und die damit verbundene Zombie-Seuche verantwortlich ist, und öffnet Alices Zelle. Um aus der Anlage unter der Erde auszubrechen, muss sich die Kampfmaschine durch Simulationen von Tokio und Moskau kämpfen … [Mehr zum Film „Resident Evil: Retribution“ (2012) lesen Sie hier!]

„Resident Evil: Retribution“ (2012) – jetzt für daheim kaufen!

PLATZ 5 der besten „Resident Evil“-Filme: „Resident Evil: The Final Chapter“ (2016)

Trailer von „Resident Evil: The Final Chapter“ (2016) © Video: Sony Pictures Releasing / Constantin Film / Metropolitan Filmexport / Screen Gems / Davis Films / Impact Pictures / YouTube

Steckbrief zu „Resident Evil: The Final Chapter“ (2016)

Originaltitel: Resident Evil: The Final Chapter

Resident Evil: The Final Chapter Regie: Paul W. S. Anderson

Paul W. S. Anderson IMDb-Bewertung: 5,5/10

„Resident Evil: The Final Chapter“ (2016) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Resident Evil: The Final Chapter“ (2016) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Resident Evil: The Final Chapter“ (2016) – worum es in dem Film geht?

Im postapokalyptischen Washington hebt Teil sechs der „Resident Evil“-Realfilmreihe nach den gleichnamigen Videospielen an. Kampfamazone Alice (Milla Jovovich), die einzige Überlebende des Gemetzels aus Teil fünf („Resident Evil: Retribution“), findet sich – nachdem sie den Angriff eines Flugmonsters abgewehrt hat – in den Fängen eines alten Bekannten wieder: Umbrella-Corporation-Bösewicht Dr. Alexander Isaacs (Iain Glen), der mit seinen Mutanten und Horden Untoter die letzten Menschen ausradieren will. Doch er hat nicht mit der Hartnäckigkeit von Alice gerechnet, der es gelingt, zu flüchten und sich per Motorrad Richtung Raccoon City aufzumachen. Dort, im unterirdischen Umbrella-Labor „Hive“, soll ein Heilmittel für das T-Virus lagern. Wird es rechtzeitig freigesetzt, könnte das Ende der Menschheit noch verhindert werden … [Mehr zum Film „Resident Evil: The Final Chapter“ (2016) lesen Sie hier!]

„Resident Evil: The Final Chapter“ (2016) – jetzt für daheim kaufen!

PLATZ 4 der besten „Resident Evil“-Filme: „Resident Evil: Afterlife“ (2010)

Trailer von „Resident Evil: Afterlife“ (2010) © Video: Sony Pictures Releasing / Screen Gems / Constantin Film / Metropolitan Filmexport / Davis Films / Impact Pictures / YouTube

Steckbrief zu „Resident Evil: Afterlife“ (2010)

„Resident Evil: Afterlife“ (2010) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Resident Evil: Afterlife“ (2010) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Resident Evil: Afterlife“ (2010) – worum es in dem Film geht?

Kampfamazone Alice (Milla Jovovich) sucht erneut Überlebende der durch die Umbrella Corporation verursachten Apokalypse. Im zerstörten Los Angeles trifft sie auf zahlreiche mit dem T-Virus infizierte Zombies. Auch Erzfeind Albert Wesker (Shawn Roberts) will ihr ans Leder. Glücklicherweise unterstützt sie wieder die toughe Claire Redfield (Ali Larter). Auch deren Bruder Chris Redfield (Wentworth Miller) eilt ihr mit großkalibrigen Waffen zur Hilfe … [Mehr zum Film „Resident Evil: Afterlife“ (2010) lesen Sie hier!]

„Resident Evil: Afterlife“ (2010) – jetzt für daheim kaufen!

PLATZ 3 der besten „Resident Evil“-Filme: „Resident Evil: Apocalypse“ (2004)

Trailer von „Resident Evil: Apocalypse“ (2004) © Video: Constantin Film / Metropolitan Filmexport / Alliance Atlantis / Sony Pictures Releasing / Davis Films / Impact Pictures / Screen Gems / YouTube

Steckbrief zu „Resident Evil: Apocalypse“ (2004)

Originaltitel: Resident Evil: Apocalypse

Resident Evil: Apocalypse Regie: Alexander Witt

Alexander Witt IMDb-Bewertung: 6,1/10

„Resident Evil: Apocalypse“ (2004) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Resident Evil: Apocalypse“ (2004) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Resident Evil: Apocalypse“ (2004) – worum es in dem Film geht?

Die machtgierige Umbrella Corporation kann die Finger nicht vom T-Virus lassen, das aus harmlosen Toten blutrünstige Zombies macht, und Alice (Milla Jovovich) muss sich mit immer abscheulicheren Gestalten herumschlagen. Während sie und etliche weitere Überlebende einen Fluchtweg aus der verseuchten Stadt Raccoon City suchen, hetzt ihnen der irre Major Timothy Cain (Thomas Kretschmann) das genmanipulierte Supermonster Nemesis (Matthew G. Taylor) auf den Hals … [Mehr zum Film „Resident Evil: Apocalypse“ (2004) lesen Sie hier!]

„Resident Evil: Apocalypse“ (2004) – jetzt für daheim kaufen!

PLATZ 2 der besten „Resident Evil“-Filme: „Resident Evil: Extinction“ (2007)

Trailer von „Resident Evil: Extinction“ (2007) © Video: Sony Pictures Releasing / Constantin Film / Metropolitan Filmexport / Screen Gems / Davis Films / Impact Pictures / YouTube

Steckbrief zu „Resident Evil: Extinction“ (2007)

Originaltitel: Resident Evil: Extinction

Resident Evil: Extinction Regie: Russell Mulcahy

Russell Mulcahy IMDb-Bewertung: 6,2/10

„Resident Evil: Extinction“ (2007) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Resident Evil: Extinction“ (2007) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Resident Evil: Extinction“ (2007) – worum es in dem Film geht?

Die Handlung des dritten „Resident Evil“-Ablegers knüpft drei Jahre nach den Ereignissen in Teil zwei („Resident Evil: Apocalypse“) an: Nach dem Ausbruch des T-Virus in Raccoon City wurde zwischenzeitlich nahezu die gesamte Weltbevölkerung in Zombies verwandelt. In den USA gibt es ausschließlich in Arcadia, einem Ort in Alaska, Schutz vor den mörderischen Infizierten. Mit einer kleinen Truppe Überlebender versucht Kampfamazone Alice (Milla Jovovich), möglichst heil dorthin zu gelangen – Unterstützung bekommt sie u. a. von der kampferprobten Claire Redfield (Ali Larter) … [Mehr zum Film „Resident Evil: Extinction“ (2007) lesen Sie hier!]

„Resident Evil: Extinction“ (2007) – jetzt für daheim kaufen!

PLATZ 1 der besten „Resident Evil“-Filme: „Resident Evil“ (2002)

Trailer von „Resident Evil“ (2002) © Video: Constantin Film Verleih / Pathé Distribution / Constantin Film / New Legacy Film / YouTube

Steckbrief zu „Resident Evil“ (2002)

Originaltitel: Resident Evil

Resident Evil Alternativtitel: Resident Evil: Genesis

Resident Evil: Genesis Regie: Paul W. S. Anderson

Paul W. S. Anderson IMDb-Bewertung: 6,6/10

„Resident Evil“ (2002) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Resident Evil“ (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Resident Evil“ (2002) – worum es in dem Film geht?

Im „Hive“, einem unterirdischen Labor, lässt der Konzern Umbrella Corporation mit Bio-Waffen experimentieren. Klar, dass es zum Unfall kommen muss – ein tödliches Virus wird freigesetzt! Woraufhin der Zentralcomputer Red Queen den Komplex kurzerhand abriegelt. Wenig später sind hunderte Mitarbeiter tot – eliminiert durch Gas! Eine Spezialeinheit, rund um die toughe Rain Ocampo (Michelle Rodríguez), soll nun in den „Hive“ eindringen und die außer Kontrolle geratene AI bändigen. Gut, dass sie am Weg dort hin die unter Amnesie leidende Alice (Milla Jovovich) aufgreifen, denn bald schon kreuzen sich die Wege der Soldat:innen mit bissigen Untoten und grässlichen Zombie-Mutanten … [Mehr zum Film „Resident Evil“ (2002) lesen Sie hier!]

„Resident Evil“ (2002) – jetzt für daheim kaufen!

