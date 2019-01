13 Schauspieler, die einfach kein Oscar-Glück haben

Oft nominiert und trotzdem noch nie den Oscar gewonnen: Diese 13 Schauspieler schauen bei den Academy Awards regelmässig durch die Finger. Liste mit Anzahl der Nominierungen und den dazugehörigen Film-Trailern.

Leonardo DiCaprio hat es geschafft, zwar erst beim fünften Anlauf, aber jetzt hat er endlich seinen Oscar. Deshalb soll er unseren Warteliste-Kandidaten als leuchtendes Beispiel und als Hoffnungsträger vorangehen:

LEONARDO DICAPRIO (geb. 11. November 1974 in Hollywood, L.A./USA)

2016 hat Leonardo DiCaprio endlich seinen Oscar gewonnen © Getty Images

Oscar für: The Revenant - Der Rückkehrer

IMDb-Bewertung: 8,0

Leonardo DiCaprio leidet sich in Richtung Oscar © Video: 20th Century Fox

Zuvor klappte es bei Leo di Caprio jedoch viermal nicht:

Nominiert, aber kein Oscar für: Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa (Whats eating Gilbert Grape), 1994

IMDb-Bewertung: 7,8

Gilbert Grape © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Aviator, 2005

IMDb-Bewertung: 7,5

Aviator © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Blood Diamond, 2007

IMDb-Bewertung: 8,0

Blood Diamond © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: The Wolf of Wall Street, 2014

IMDb-Bewertung: 8,2

The Wolf of Wall Street © Video: YouTube

BESTENLISTE: 13 HOLLYWOOD-STARS, DIE OFT FÜR DEN OSCAR NOMINIERT WURDEN, ABER NIE GEWONNEN HABEN:

Oscar-Pechvögel, die sich den goldenen Mann eigentlich auch mal verdient hätten:

1) GLENN CLOSE (geb. 19. März 1947 in Greenwich, Connecticut/USA)

Den Golden Globe hat sie schon, der Oscar fehlt noch © Getty Images

Nach dem aktuellen Golden Globe Gewinn für Die Frau des Nobelpreisträgers (The Wife, IMDb-Bewertung: 7,3) wäre es jetzt also wirklich mal an der Zeit, dass es mit dem Goldjungen klappt - wir halten die Daumen!

Zitat von Glenn Close über ihre Pechsträhne: „Ich werde oft mit Meryl Streep verwechselt - nur nicht am Abend der Oscar-Verleihung”.

Nominiert, aber kein Oscar für: Garp und wie er die Welt sah (The World according to Garp), 1983

IMDb-Bewertung: 7,2

Garp und wie er die Welt sah © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Der große Frust (The Big Chill), 1984

IMDb-Bewertung: 7,2

Der große Frust © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Der Unbeugsame (The Natural), 1985

IMDb-Bewertung: 7,5

Der Unbeugsame © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Eine verhängnisvolle Affäre (Fatal Attraction)

IMDb-Bewertung: 6,9

Eine verhängnisvolle Affäre © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Gefährliche Liebschaften (Dangerous Liaisons), 1989

IMDb-Bewertung: 7,6

Gefährliche Liebschaften © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Albert Nobbs (Albert Nobbs), 2010

IMDb-Bewertung: 6,7

Albert Nobbs © Video: YouTube

2) AMY ADAMS (geb. 20. August 1974 in Vicenza, Italien)

© Getty Images

Die talentierte Mrs. Adams bekam ihre erste Nominierung mit zarten 32 Lenzen und dann wurden die Abstände zwischen den folgenden Nominierungen immer kürzer – ob das wohl doch noch irgendwann ans Ziel führt? Wir denken – das könnte sich bald ausgehen (warum sie 2016 für Arrival nicht nominiert wurde, bleibt wohl ein Mysterium).

Nominiert, aber kein Oscar für: Junikäfer (Junebug), 2006

IMDb-Bewertung: 7,6

Leonardo DiCaprio leidet sich in Richtung Oscar © Video: 20th Century Fox

Nominiert, aber kein Oscar für: Glaubensfrage (Doubt), 2009

IMDb-Bewertung: 7,5

Glaubensfrage © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: The Fighter, 2011

IMDb-Bewertung: 7,8

The Fighter © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: The Master, 2013

IMDb-Bewertung: 7,1

The Master © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: American Hustle, 2014

IMDb-Bewertung: 7,3

American Hustle © Video: YouTube

3) ED HARRIS (geb. 28. November 1950, Tenafly, New Jersey/USA)

© Getty Images

Der charismatische Method-Actor (transformiert förmlich in seine Charaktere und zieht damit das Publikum in seinen Bann) hat sich den Ruf als einer der talentiertesten Schauspieler unserer Zeit erarbeitet. Deshalb umso mehr verwunderlich, warum es bei Ed noch nicht mit einem Oscar gekappt hat - preiswürdige Vorstellungen hat er allemal schon geliefert:

Nominiert, aber kein Oscar für: Apollo 13, 1996

IMDb-Bewertung: 7,6

Apollo 13 © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: The Truman Show, 1999

IMDb-Bewertung: 8,1

The Truman Show © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Pollock, 2001

IMDb-Bewertung: 7,0

Pollock © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit (The Hours), 2003

IMDb-Bewertung: 7,6

The Hours © Video: YouTube

4) ANETTE BENING (geb. 29. Mai 1958 in Topeka, Kansas/USA)

© Getty Images

Die vielseitige Actrice nennt Helen Mirren, FrancesMcDormand, Liv Ullmann und Ingrid Bergman als ihre Idole. Seit 1992 skandalfrei mit dem ehemaligen Womanizer Warren Beatty verheiratet (und Mutter seiner vier Kinder), hat die fabelhafte Annette es auf bisher vier Nominierungen gebracht:

Nominiert, aber kein Oscar für: Grifters, 1991

IMDb-Bewertung: 7,0

Grifters © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: American Beauty, 2000

IMDb-Bewertung: 8,4

American Beauty © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Being Julia, 2005

IMDb-Bewertung: 7,0

Being Julia © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: The Kids Are All Right, 2011

IMDb-Bewertung: 7,0

The Kids Are Alright © Video: YouTube

5) BRADLEY COOPER (geb. 5. Jänner 1975, Philadelphia, Penn./USA)

© Getty Images

Von den genannten in dieser Liste ist er wohl derjenige mit den besten Aussichten, den Bann in diesem Jahr zu brechen: Sein Regie-Debüt A Star is born wird wohl mit einigen Nominierungen an den Start gehen - allen voran Lady Gaga als Hauptdarstellerin und natürlich Bradley selbst - in wieviel Kategorien (Schauspiel, Regie, Film ….) ist noch nicht klar - aber es werden wohl ein paar … wir denken – da geht sich was aus!

Nominiert, aber kein Oscar für: Silver Linings, 2013

IMDb-Bewertung: 7,7

Silver Linings © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: American Hustle, 2014

IMDb-Bewertung: 7,3

American Hustle © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: American Sniper, 2015

IMDb-Bewertung: 7,3

American Sniper © Video: YouTube

6) MICHELLE WILLIAMS (geb. 9. September 1980, Kalispell, Montana/USA)

© Getty Images

Das ausdrucksstarke Schauspieltalent (Markenzeichen: platinblonder Pixiecut) hat es vom beschaulichen Dawson’s Creek (TV-Serie 1998-2003 in der sie als troubled Teenager Jen Lindley reüssierte), zu mittlerweile 4 Nominierungen gebracht:

Nominiert, aber kein Oscar für: Brokeback Mountain, 2006

IMDb-Bewertung: 7,7

Brokeback Mountain © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Blue Valentine, 2011

IMDb-Bewertung: 7,7

Blue Valentine © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: My Week With Marilyn, 2012

IMDb-Bewertung: 7,0

My Week With Marilyn © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Manchester By The Sea, 2017

IMDb-Bewertung: 7,8

Lee muss sich seiner Vergangenheit stellen © Video: Universal Pictures

7) TOM CRUISE (geb. 3. Juli 1962 in Syracuse, New York/USA)

© Getty Images

Der (hauptsächliche) Action-Star (er ist einer der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods) ist in puncto Oscar auf einer „Mission Impossible”: Dreimal war er bisher nominiert - ging aber jedesmal leer aus.

Für andere Schauspieler stellte es sich aber als durchaus gewinnbringend heraus, neben Tom Cruise in einem Film zu agieren: Paul Newman (Die Farbe des Geldes), Dustin Hoffman (Rain Man) und Cuba Gooding jr. (Jerry Maguire) gingen jeweils mit einem Goldmann nach Hause.

Nominiert, aber kein Oscar für: Geboren am 4. July (Born on the 4th of July), 1990

IMDb-Bewertung: 7,2

Geboren am 4. Juli © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Jerry Maguire: Spiel des Lebens (Jerry Maguire), 1997

IMDb-Bewertung: 7,3

Jerry Maguire © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Magnolia, 2000

IMDb-Bewertung: 8,0

Magnolia © Video: YouTube

8) SIGOURNEY WEAVER (geb. 8. Oktober 1949 in Manhattan, N.Y./USA)

© Getty Images

Der Geburtsname Susan Alexandra wurde von ihr 1963 in Sigourney geändert (nach der Figur Sigourney Howard in F. Scott Fitzgeralds Roman Der große Gatsby). Die 1,82 m große Schauspielerin beeindruckt nicht nur durch ihre stattliche Erscheinung bei jeder ihrer Performances. Im Jahr 1989 gelang ihr sogar das Kunststück, in zwei Kategorien gleichzeitig nominiert zu werden – dennoch ging sie bei der Verleihung leer aus! Vielleicht kommt da ja doch noch mal was - erfolgversprechende Rollen sind jedenfalls in der Pipeline …

Nominiert, aber kein Oscar für: Aliens – Die Rückkehr, 1987

IMDb-Bewertung: 8,4

Aliens © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Gorillas im Nebel (Gorillas in the Mist), 1989

IMDb-Bewertung: 7,0

Gorillas im Nebel © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Die Waffen der Frauen (Working Girl), 1989

IMDb-Bewertung: 6,8

Die Waffen der Frauen © Video: YouTube

9) MARK RUFFALO (22. November 1967 in Kenosha, Wisconsin /USA)

© Getty Images

Dreimal war es für den Ex-Barmixer (der beinahe die Schauspielkarriere wegen Erfolglosigkeit geschmissen hätte) schon fast soweit, aber eben nur fast.

Warum er für die Rolle des David Toschi in David Finchers Zodiac (2007) keine Nominierung erhielt, bleibt rätselhaft, und für die Zukunft wünschen wir dem coolen Mr. Ruffalo wieder mehr Charakterrollen (er kann tatsächlich mehr als Bruce Banner hulken) - dann klappts wahrscheinlich auch bald mit dem Goldmännchen!

Nominiert, aber kein Oscar für: The Kids Are All Right, 2011

IMDb-Bewertung: 7,0

The Kids Are Alright © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Foxcatcher, 2015

IMDb-Bewertung: 7,0

Foxcatcher © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Spotlight, 2016

IMDb-Bewertung: 8,1

Die Journalisten decken einen Pädophilie-Skandal in der Kirche auf © Video: Praesens

10) MICHELLE PFEIFFER (geb. 29. April 1958, Santa Ana, Ca./USA)

© Getty Images

Belle Michelle ist auch schon vier Jahrzehnte im Business (obwohl man’s ihr beim besten Willen nicht ansieht) und wartet immer noch auf den goldenen Moment bei den Academy Awards. In der Vergangenheit scheiterte sie an diesen glücklicheren Konkurrentinnen: Geena Davis, Jessica Tandy und Emma Thompson.

Und: Ob ihr die abgelehnte Rolle in Basic Instinct (die bekannterweise dann an Sharon Stone ging) einen Oscar eingebracht hätte, ist eine gewagte Frage – die – wie alle anderen Wenn-dann-Fragen einfach nicht zu beantworten sind.

Nominiert, aber kein Oscar für: Gefährliche Liebschaften (Dangerous Liaisons), 1989

IMDb-Bewertung: 7,6

Gefährliche Liebschaften © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Die fabelhaften Baker Boys (The Fabulous Baker Boys), 1990

IMDb-Bewertung: 6,8

Die fabelhaften Baker Boys © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Love Field, 1993

IMDb-Bewertung: 6,7

Love Field © Video: YouTube

11) JOHNNY DEPP (geb. 9. Juni 1963 in Owensboro, Kentucky/USA)

© Getty Images

Ob als schräger Edward mit den Scherenhänden, oder als schriller Filmregisseur Ed Wood, ob als seltsamer Ichabod Crane in Sleepy Hollow oder als Gesamtkunstwerk Jack Sparrow in den Fluch der Karibik-Filmen – die Liste seiner ungewöhnlichen Rollen ist lang, Johnny Depp ist in keine Schublade zu stecken, oder mit irgendeinem Kollegen vergleichbar: Der Paradiesvogel unter den Schauspielern sticht heraus, egal, was er macht. Das gefällt nicht jedem und er will auch nicht jedem gefallen. Wahrscheinlich hat es deswegen noch nicht mit einem Oscar geklappt, aber verdient hätte er schon lange einen. Soviel ist sicher.

Nominiert, aber kein Oscar für: Fluch der Karibik (Pirates of the Caribbean), 2004

IMDb-Bewertung: 8,0

Fluch der Karibik © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Wenn Träume fliegen lernen (Finding Neverland), 2005

IMDb-Bewertung: 7,7

Wenn Träume fliegen lernen © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Sweeney Todd, 2008

IMDb-Bewertung: 7,4

Sweeney Todd © Video: YouTube

12) EDWARD NORTON (geb. 18. August 1969 in Boston, Mass./USA)

© Getty Images

Wenn jemand zwei Oscar-Nominierungen erhält bevor er 30 ist, könnte man daraus schließen, dass er dann spätestens mit 50 einen gewonnen hat – denkste! Es hat noch nicht sollen sein - hier seine bisherigen Versuche, an die Goldstatuette zu kommen. Übrigens: Norton hat einmal gesagt, wäre er kein Schauspieler, wäre er Pilot geworden. Na bitte, zumindest hat er einen Plan B …

Nominiert, aber kein Oscar für: Zwielicht (Primal Fear), 1997

IMDb-Bewertung: 7,7

Zwielicht © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: American History X, 1999

IMDb-Bewertung: 8,5

American History X © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Birdman, 2015

IMDb-Bewertung: 7,7

Birdman © Video: YouTube

13) JOAQUIN PHOENIX (geb. 28. Oktober 1974 in San Juan, Puerto Rico)

© Getty Images

Da ist auch schon längst eine Anerkennung in Goldstatuettenform überfällig - der chamäleonartige Joaquin schlüpft in seine Rollen wie in eine zweite Haut und läßt etwaige Unstimmigkeiten (wie etwa den Größenunterschied zwischen ihm und dem von ihm so beeindruckend dargestellten Johnny Cash in Walk the Line) völlig vergessen. Wir drücken die Daumen, dass es mit einem seiner nächsten Projekte klappt - vielleicht bringt ihm ja der Joker bei den Awards 2020 Glück!

Nominiert, aber kein Oscar für: Gladiator, 2001

IMDb-Bewertung: 8,5

Gladiator © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: Walk the Line, 2006

IMDb-Bewertung: 7,9

Walk the Line © Video: YouTube

Nominiert, aber kein Oscar für: The Master, 2013

IMDb-Bewertung: 7,1

The Master © Video: YouTube

