Dunkle Anzüge, coole Sonnenbrillen und mit fetten Knarren im Anschlag auf der Jagd nach Aliens. Selbst Kinomuffel wissen, von wem die Rede ist: Will Smith und Tommy Lee Jones gaben Ende der 90er-Jahre als „Men in Black“ ein ungleiches Gespann und landeten einen Volltreffer, dem zahlreiche Fortsetzungen und sogar eine TV-Serie folgen sollten. Wir haben die „Men in Black“-Filme im ultimativen IMDb-Ranking und zeigen, welcher Teil der beste ist – und nach welchem Streifen man sich besser „blitzdingsen“ lassen sollte.

Zum gewünschten Film springen:

Die Reihenfolge der besten „Men in Black"-Filme basiert auf den Wertungen (0 bis 10 Punkte) der Internet Movie Database (kurz: IMDb) – eines international gültigen „Verzeichnisses" von Rezensionen für Filme und Serien.





PLATZ 4 der besten „Men in Black“-Filme: „Men in Black: International“ (2019)

Trailer von „Men in Black: International“ (2019) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Amblin Entertainment / P + M Productions / Image Nation / Tencent Pictures / The Hideaway Entertainment / YouTube

Steckbrief zu „Men in Black: International“ (2019)

Originaltitel: Men in Black: International

Men in Black: International Regie: F. Gary Gray

F. Gary Gray IMDb-Bewertung: 5,6/10

„Men in Black: International" (2019) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Men in Black: International“ (2019) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Men in Black: International“ (2019) – worum es in dem Film geht?

Molly Wright (Tessa Thompson) war als junges Mädchen zufällig Augenzeugin eines Einsatzes der Men In Black – und ist seither von Aliens besessen. Weil die Wahrheit bekanntlich „irgendwo da draußen“ liegt, beginnt sie über Außerirdische und die mysteriösen Anzugträger der „MiB“ nachzuforschen und entdeckt deren Hauptquartier in New York. Agent O (Emma Thompson) ist sogleich von Mollys Fähigkeiten fasziniert und macht aus ihr kurzentschlossen Agenz M. Ihr erster Auftrag: Gemeinsam mit dem legendären Agent H (Chris Hemsworth) soll sie in London den Angehörigen eines außerirdischen Königshauses treffen. Blöd nur, dass der blaublütige Alien kurz nach seiner Ankunft in einem Nobelclub gekillt wird – jedoch nicht, ohne zuvor eine mächtige Waffe an Agent M zu übergeben. Die Agenten vermuten einen Maulwurf innerhalb der „MiB“-Zentrale und setzen nun alles daran, den Verräter zu entlarven … [Mehr zum Film „Men in Black: International“ (2019) lesen Sie hier!]

„Men in Black: International" (2019) – jetzt für daheim kaufen!

„Men in Black: International“ (2019) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Men in Black: International“ (2019) gibt es hier auf DVD zu kaufen *





PLATZ 3 der besten „Men in Black“-Filme: „Men in Black II“ (2002)

Trailer von „Men in Black II“ (2002) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Amblin Entertainment / MacDonald Parkes Productions / YouTube

Steckbrief zu „Men in Black II“ (2002)

Originaltitel: Men in Black II

Men in Black II Regie: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld IMDb-Bewertung: 6,1/10

„Men in Black II" (2002) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Men in Black II“ (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Men in Black II“ (2002) – worum es in dem Film geht?

Schon wieder versetzt außerirdischer Abschaum die Bewohner des Planeten Erde in Angst und Schrecken! Das bösartige Alienmonster Serleena hat sich des Körpers eines Unterwäschemodels (Lara Flynn Boyle) bemächtigt und ist auf der Suche nach dem Licht von Zartha – einer Superwaffe, die dem Besitzer die totale Herrschaft über den Planeten verleiht. Als das Biest das Hauptquartier der Alien-Einwanderungsbehörde „MiB“ stürmt und alle Agenten als Geiseln nimmt, kann nur mehr einer helfen: Agent K (Tommy Lee Jones). Der wurde aber „geblitzdingst“ – hat also seine Erinnerungen an sein frühes Agenten-Dasein ausradiert bekommen – und ist jetzt Postbeamter. Sein alter Partner Agent J (Will Smith) versucht, die Gedächtnislöschung rückgängig zu machen. Gemeinsam finden sie heraus, dass die junge Laura Vasquez (Rosario Dawson) das gesuchte Licht sein soll … [Mehr zum Film „Men in Black II“ (2002) lesen Sie hier!]

„Men in Black II" (2002) – jetzt für daheim kaufen!

„Men in Black II“ (2002) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Men in Black II“ (2002) gibt es hier auf DVD zu kaufen *





PLATZ 2 der besten „Men in Black“-Filme: „Men in Black 3“ (2012)

Trailer von „Men in Black 3“ (2012) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Amblin Entertainment / Parkes+MacDonald Image Nation / Hemisphere Media Capital / Imagenation Abu Dhabi / YouTube

Steckbrief zu „Men in Black 3“ (2012)

Originaltitel: Men in Black 3

Men in Black 3 Regie: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld IMDb-Bewertung: 6,8/10

„Men in Black 3" (2012) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Men in Black 3“ (2012) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Men in Black 3“ (2012) – worum es in dem Film geht?

Seit 15 Jahren sind die Agenten J (Will Smith) und K (Tommy Lee Jones) MiB-Partner, echte Freunde wegen Ks Grantelei und Distanz aber noch immer nicht. Eines Tages kommt J ins Büro und stellt fest: Die Welt ist eine andere, K angeblich vor 40 Jahren gestorben! Schuld ist Ober-Schurke Boris, die Bestie (Jemaine Clement), den K einst dingfest machte. Dieser ist mittlerweile ausgebrochen, per Zeitmaschine zurückgereist und hat K gekillt! Also muss auch J ins Jahr 1969 reisen, um erstens K zu retten – und zweitens hat sein Kollege damals einen Schutzschild um die Erde installiert, der verhindern sollte, dass Boris’ Alien-Rasse die Erde erobern konnte. Der existiert nun nicht mehr, weshalb J alle Register ziehen muss, um mit der jungen Version von K (jetzt gespielt von Josh Brolin) fertigzuwerden und nebenbei die Welt zu retten … [Mehr zum Film „Men in Black 3“ (2012) lesen Sie hier!]

„Men in Black 3" (2012) – jetzt für daheim kaufen!

„Men in Black 3“ (2012) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Men in Black 3“ (2012) gibt es hier auf DVD zu kaufen *





PLATZ 1 der besten „Men in Black“-Filme: „Men in Black“ (1997)

Trailer von „Men in Black“ (1997) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Amblin Entertainment / Parkes/MacDonald Productions / YouTube

Steckbrief zu „Men in Black“ (1997)

Originaltitel: Men in Black

Men in Black Regie: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld IMDb-Bewertung: 7,3/10

„Men in Black" (1997) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Men in Black“ (1997) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Men in Black“ (1997) – worum es in dem Film geht?

Er trägt einen dunklen Maßanzug, hat immer eine dunkle Sonnenbrille dabei und einen mehr als eigenartigen Job: Agent K (Tommy Lee Jones) steht im Dienst der supergeheimen Organisation Men in Black – kurz „MiB“. Deren Aufgabe ist es, die rund 15.000 Aliens zu überwachen, die bereits seit Jahrzehnten – perfekt getarnt und meist auch gesittet – unter den Menschen leben. Aber nicht alle intergalaktischen Asylanten kommen in friedlicher Absicht. So etwa Edgar, die Schabe, die sich zwecks Tarnung im Körper eines Bauern (Vincent D’Onofrio) einnistet. Grund für den Besuch am Planeten Erde ist die sogenannte „Mini-Galaxie“, eine hocheffiziente Energiequelle, mit der sich allerlei böse Gerätschaften betreiben ließen. Ein klarer Fall für Agent K! Zwecks Verstärkung rekrutiert er den Cop James (Will Smith) als seinen neuen Partner … [Mehr zum Film „Men in Black“ (1997) lesen Sie hier!]

„Men in Black" (1997) – jetzt für daheim kaufen!

„Men in Black“ (1997) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Men in Black“ (1997) gibt es hier auf DVD zu kaufen *

