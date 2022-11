8 Kult-Western, bei denen nicht nur die Colts rauchen!

Quentin Tarantino konnte 2015 mit The Hateful 8 dem Western-Genre frisches Leben einhauchen – dennoch bleiben die besten Storys rund um schweißtriefende Bösewichte, rauchende Colts und einsame Helden zeitlos. Auch wenn man kein Western-Enthusiast ist: Diese acht Genre-Meilensteine gehören zur filmgeschichtlichen Allgemeinbildung und sind für Fans natürlich ein Muss!

Der Western ist das älteste Filmgenre überhaupt. Der erste, The Great Train Robbery (dt. Der große Eisenbahnraub), entstand im Jahr 1903 und war noch ein Stummfilm. Legendär: die Szene, in der der Oberbösewicht direkt mit der Pistole ins Publikum zielt und abdrückt. Seinerzeit löste das einen Riesenschock bei den Kinobesuchern aus. So weit, so gut. Welche aber sind die sehenswertesten Genre-Vertreter?

Platz 8) Django (1966)

Django (1966) © Video: Euro International Films / B.R.C. Produzione Film / Tecisa / YouTube

Originaltitel: Django

Django Regie: Sergio Corbucci

Sergio Corbucci IMDb-Bewertung: 7,2/10

Worum es in Django geht:

Django (Franco Nero) ist ein Revolverheld, der in der Nähe der mexikanischen Grenze herumstreunt und dabei stets einen Sarg hinter sich herzieht. Zu Beginn von Sergio Corbuccis Klassiker weiß man nicht, was sich in ihm befindet, es spielt vorerst aber auch keine Rolle. Jedenfalls ballert der wortkarge Django ein paar Männer des hiesigen Oberbanditen Jackson (Eduardo Fajardo) ab, die sich an der Halbmexikanerin Maria (Loredana Nusciak) vergreifen wollten. Rein um Nächstenliebe ging es Django nicht, tatsächlich hat er eine Rechnung mit Jackson offen und mischt dessen Truppe in einer Kleinstadt schonungslos auf. Jackson selbst lässt er vorerst am Leben … Gnadenlos gut, diese Sternstunde des Spaghettiwesterns! Franco Nero war beim Dreh übrigens erst 25.

Platz 7) Red River (1948)

Red River (1948) © Video: United Artists / Monterey Productions / YouTube

Originaltitel: Red River

Red River Alternativtitel: Panik am roten Fluss

Panik am roten Fluss Regie: Howard Hawks

Howard Hawks IMDb-Bewertung: 7,8/10

Worum es in Red River geht:

Rancher Tom Dunson (John Wayne) führt einen Treck mit 10.000 Rindern nach Norden an. Von Beginn an macht der Haudegen seinen Leuten klar, dass er keine Widerrede duldet. Die Reise ist hart und entbehrungsreich, Dunsons despotische Art frustriert die Cowboys, auch sein Adoptivsohn Matt (Montgomery Clift) ist verärgert. Als Dunson zwei Leute hängen lassen will, kommt es zur Meuterei … Grandiose Aufnahmen (Stampede!) und ein furios aufspielender John Wayne: Das Wort Klassiker ist überstrapaziert, in diesem Fall aber der richtige Ausdruck!

Platz 6) The Hateful 8 (2015)

The Hateful 8 (2015) © Video: The Weinstein Company / Shiny Penny / FilmColony / YouTube

Originaltitel: The Hateful Eight

The Hateful Eight Regie: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino IMDb-Bewertung: 7,8/10

Worum es in The Hateful 8 geht:

Wyoming, 1866: Ein Schneesturm zieht auf. In der Kutsche, in der Kopfgeldjäger John Ruth (Kurt Russell) mit seiner Gefangenen Daisy (Jennifer Jason Leigh) nach Red Rock unterwegs ist, um die Mörderin hängen zu lassen, finden bald noch zwei weitere Männer Zuflucht: Marquis Warren (Samuel L. Jackson), ein schwarzer Ex-Major der Nordstaaten, sowie der dubiose Chris Mannix (Walton Goggins). Da die schlechte Witterung eine Weiterfahrt unmöglich macht, legt die Kutsche eine Pause bei Minnies Miederwarenladen ein. Dort haben sich bereits ein alter Konföderierten-General (Bruce Dern), ein Brite (Tim Roth), der vorgibt, der neue Henker von Red Rock zu sein, ein Cowboy (Michael Madsen) und ein Mexikaner (Demián Bichir) einquartiert. Schon bald wird den Fremden klar, dass hier etwas stinkt … Action, Bilder, Cast, Charakterzeichnung und Sound sind auch in Tarantinos achtem Film top! Die Musik von Ennio Morricone bekam einen Oscar, Leigh und Kamera wurden nominiert.

Platz 5) The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz (1969)

The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz (1969) © Video: Warner Bros.-Seven Arts / YouTube

Originaltitel: The Wild Bunch

The Wild Bunch Regie: Sam Peckinpah

Sam Peckinpah IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum es in The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz geht:

Außerordentlicher Film über nicht mehr ganz zeitgemäße Gesetzlose zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Revolverheld Pike Bishop (William Holden) und seine Outlaws planen einen Überfall auf das Büro der Eisenbahngesellschaft – und stolpern in einen Kopfgeldhinterhalt. Knapp davongekommen, werden sie in Mexiko vom intriganten General Mapache angeheuert, einen US-Munitionszug auszurauben. Doch Verträge sind dazu da, um gebrochen zu werden … Wahnwitzig-düstere, stimmige Gewaltoper von Sarkasmus-Meister Sam Peckinpah.

Platz 4) Zwölf Uhr mittags (1952)

Zwölf Uhr mittags (1952) © Video: United Artists / Stanley Kramer Productions / YouTube

Originaltitel: High Noon

High Noon Regie: Fred Zinnemann

Fred Zinnemann IMDb-Bewertung: 8,0/10

Worum es in Zwölf Uhr mittags geht:

Marshal Will Kane (Gary Cooper) gibt der Quäkerin Amy (Grace Kelly) das Jawort und will Hadleyville in Richtung Bürgerlichkeit verlassen, als ihn ein Telegramm ereilt: Bandit Miller, vor fünf Jahren von Kane verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt, wurde begnadigt und ist auf dem Weg in die Stadt. Ankunft: 12.00 Uhr, am Bahnhof erwarten ihn bereits drei seiner Männer. Kane bleibt im Ort, wendet sich an die Einwohner um Schützenhilfe – ohne Erfolg. So muss er sich der Mörderbande allein stellen … Genre-Meilenstein, der fast in Echtzeit abläuft: vier Oscars!

Platz 3) Erbarmungslos (1992)

Erbarmungslos (1992) © Video: Warner Bros. / Malpaso Productions / YouTube

Originaltitel: Unforgiven

Unforgiven Regie: Clint Eastwood

Clint Eastwood IMDb-Bewertung: 8,2/10

Worum es in Erbarmungslos geht:

Früher war William „Bill“ Munny (Clint Eastwood) ein gefürchteter Gunman, heute fristet er als alleinerziehender Farmer ein eher tristes Dasein. Aus finanziellen Gründen – die Huren des Kaffs Big Whiskey haben ein Kopfgeld auf jenen Kerl ausgesetzt, der einem Freudenmädchen das Gesicht zerschnitt – greift er nochmals zur Waffe. Mit Kumpel Ned (Morgan Freeman) und dem jungen „Schofield Kid“ reitet er nach Big Whiskey, wo Sheriff Little Bill Daggett (Gene Hackman) das Gesetz erbarmungslos vertritt … Eastwoods Großtat erhielt vier Oscars, u. a. Bester Film und Beste Regie.

Platz 2) Spiel mir das Lied vom Tod (1968)

Spiel mir das Lied vom Tod (1968) © Video: Euro International Films / Paramount Pictures / Rafran Cinematografica / YouTube

Originaltitel: C’era una volta il West

C’era una volta il West US-Titel: Once Upon a Time in the West

Once Upon a Time in the West Regie: Sergio Leone

Sergio Leone IMDb-Bewertung: 8,5/10

Worum es in Spiel mir das Lied vom Tod geht:

Es war einmal im Wilden Westen, und zwar in den 70er-Jahren des 19. Jhdts.: Die Eisenbahn wird immer tiefer in die bisher von der Zivilisation verschont gebliebenen Gebiete vorangetrieben, Glücksritter und Spekulanten eröffnen den Krieg um das wertvoll gewordene Land. Henry Fonda, die gute Seele zahlloser Western, spielt einen Killer namens Frank, der eiskalt und mit sichtlichem Vergnügen einen Farmer und seine drei Kinder tötet. Dessen Witwe, die Ex-Hure Jill (Claudia Cardinale), verteidigt trotzig ihr Erbe – ein kleines Stück Land. Und dann gibt es noch den geheimnisvollen namenlosen Rächer mit der Mundharmonika (Charles Bronson) … Hartes, zynisches, mit geradezu antiker Wucht entfaltetes Spiel um Schuld und Sühne, unterlegt mit der überwältigenden Musik von Ennio Morricone.

Platz 1) Zwei glorreiche Halunken (1966)

Zwei glorreiche Halunken (1966) © Video: Produzioni Europee Associate / United Artists / YouTube

Originaltitel: Il buono, il brutto, il cattivo

Il buono, il brutto, il cattivo US-Titel: The Good, the Bad and the Ugly

The Good, the Bad and the Ugly Regie: Sergio Leone

Sergio Leone IMDb-Bewertung: 8,8/10

Worum es in Zwei glorreiche Halunken geht:

New Mexico während des US-Bürgerkriegs: Der maulfaule Pistolero Joe (Clint Eastwood), „Blonder“ genannt, und der redselige Desperado Tuco (Eli Wallach) sind Zweckpartner. Ersterer liefert Zweiteren beim Sheriff ab, kassiert das Kopfgeld und ballert im letzten Moment den Galgenstrick durch, an dem Tuco hängt. Dann wird die Kohle geteilt. Das geht einmal beinahe schief – der „Blonde“ braucht mehrere Schüsse, um seinen Kumpanen vor der Hinrichtung zu bewahren. Als Tuco daraufhin mehr Geld verlangt, wird er von Joe in der Wüste ausgesetzt und überlebt nur knapp. Rachsüchtig schnappt er sich den „Blonden“ und treibt ihn seinerseits in die Wüste. Fast schon verdurstet, bringt diesem eine heranpreschende Kutsche die Rettung: Ein sterbender Soldat steckt ihm, wo ein Goldschatz im Wert von 200.000 Dollar vergraben ist! Tuco bleibt nichts anderes übrig, als seinen Lieblingsfeind wieder aufzupäppeln. Noch wissen beide nicht, dass auch Killer Sentenza (Lee Van Cleef) hinter dem Edelmetall her ist … Zynisch-witzige Dialoge, dazu coole Typen, starke Bilder und ein sensationeller Soundtrack von Ennio Morricone: Zwei glorreiche Halunken ist nicht nur der Abschluss von Sergio Leones legendärer Dollar-Trilogie (Für eine Handvoll Dollar, Für ein paar Dollar mehr & Zwei glorreiche Halunken), sondern schlicht einer der besten Western überhaupt!

