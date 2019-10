Wickies Titelsong ist so genial wie er selbst!

Sag das Zauberwort und du hast die Macht, halt den Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst es tun, oh Sailor Moon – diese Zeilen haben sich dauerhaft in unser Gehirn gebrannt, ebenso wie Hey, hey, Wickie, hey Wickie hey oder Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von Dir ... Aus diesem Grund haben wir Serienintro-Ohrwürmer herausgesucht, an die wir uns gerne erinnern und sie hier zum Nachhören aufgelistet. Und das sind die absolut besten Intros und Songs unserer Lieblingskinderserien aus den 1960er- bis 1990er-Jahren.

1) Wickie und die starken Männer (1974)

Der Song aus den 70er-Jahren rockt auch heute noch!

2) Familie Feuerstein (1966)

Ein Klassiker der Serienintros.

3) Power Rangers (1993)

Ron Wasserman hat uns diesen Song geschenkt. Danke, Ron.

4) Tom und Jerry (1960)

Udo Jürgens intonierte damals den komischen Kampf zwischen Katze und Maus – bis heute ist der Track unvergessen.

5) Inspector Gadget (1983)

Auch wenn Inspector Gadgets Gadgets nicht immer funktionieren – das Lied gefällt uns heute noch.

6) Der rosarote Panther (1973)

Paulchen Panther kommt zum Glück wieder, keine Frage!

7) Perrine (Baron kleiner Hund)

Eine der wohl traurigsten Kinderserien aller Zeiten – doch das Lied am Ende jeder Folge ist wenigstens tröstlich.

8) Alice im Wunderland (1983)

Erika Bruhn alias Lady Lily (siehe auch ‚Heidi') vertonte diese geniale Serie ganz exzellent.

9) Animaniacs (1993)

Yakko, Wakko und Dot treiben es schon im Intro recht bunt.

10) Digimon (1999)

Für die deutsche Umsetzung des Intros, das den Titel ‚Leb deinen Traum‘ trägt und von Frank Schindel interpretiert wurde, wurde die Musik des original japanischen Vorspanns übernommen. Den dazugehörigen Text schrieb Andy Knote.

11) Mumins (Outro, 1969)

Die finnischen Fabelwesen haben in ihrem Heimatland sogar einen Themenpark (Muminwelt in Naantali).

12) Sailor Moon (1992)

Der Song nennt sich übrigens ‚Sag das Zauberwort‘.

13) Es war einmal der Mensch (1978)

Udo Jürgens, die Zweite!

14) Teenage Mutant Hero Turtles (1987)

Übersetzt und gesungen von Frank Zander, dem Erfinder des Ententanzes (!).

15) Hallo Spencer (1979)

Plastilin-Männchen haben seltsame Stimmen ;-)

16) Darkwing Duck (1991)

Jürgen Drews (Ein Bett im Kornfeld) singt diesen Intro-Song!

17) Biene Maja (1975)

Karel Gott landete mit seiner Biene Maja einen Riesenhit.

18) Captain Planet (Outro, 1990)

Das englische Original des Captain Planet Theme Songs stammt übrigens von Phil Collins.

19) Tao Tao (1983)

Das Titellied in der deutschen Fassung wurde von Christian Bruhn komponiert und von Erika Bruhn (von dem bekannten Gesangsduo Gitti und Erika, siehe auch Heidi) gesungen.

20) Meister Eder und sein Pumuckl (1982)

Die Melodie für das Pumuckl-Lied hat sich der deutsche Komponist Fritz Muschler ausgedacht. Am Text vom Pumuckl-Lied arbeiteten noch einige weitere Personen mit: Neben dem Regisseur Ulrich König und dem Gitarristen Joachim Horn auch der bekannte Schnulzensänger Howard Carpendale. Gesungen wird es vom Pumuckl-Sprecher Hans Clarin, der mit seiner Krächz-Stimme die Serie entscheidend mitprägte.

21) Bonustrack: Die Extended Version von Heidi (1974)

Die Schwestern Gitti und Erika bzw. Gitti und Erica sind ein deutsches Gesangsduo auf dem Gebiet des volkstümlichen Schlagers, das seit den 1970er Jahren bekannt ist. Neben ‚Heidi' haben sie auch ‚Ciao, Marco, ciao‘ gesunden, Erika solo hört man in ‚Tao Tao‘ und ‚Alice im Wunderland‘.

