Im Knast: Die 21 besten Gefängnis-Serien

Das Gefängnis fasziniert die Menschheit, seit es diese Einrichtung gibt. So auch Film- und Serienmacher. Doch welche sind die besten Gefängnis-Serien? Und warum schauen wir uns diese so gerne an?

Warum schauen wir so gerne Gefängins-Serien? Nun, Gefängnisse faszinieren Literaten, Künstler und Filmschaffende schon lange, zum einen wegen des dramatischen und düsteren Schauplatzes Gefängnis an sich, zum anderen wegen der individuellen Schicksale, die sich hier abspielen. Alexandre Dumas schilderte 1844 in Der Graf von Monte Christo, wie ein Unschuldiger in der Festung Château d’If vor der französischen Küste inhaftiert wird.

Besonders im Film sind Gefängnisse ein beliebtes Sujet etwa in Gesprengte Ketten oder Der Unbeugsame - natürlich aber auch in Serien wie Wentworth, Prison Break oder Orange is the New Black.

Das Gefängnis ist als Handlungsort meistens Ausdruck eines Wandels in der Geschichte der Protagonisten: entweder ein Ort der Läuterung oder einer Fortführung der kriminellen Karriere unter den veränderten Bedingungen einer Haftanstalt. Maßgeblich für die handlungsprägende Gefängnissituation sind die Zwangsbedingungen der Haft: Isolation, fehlende Selbstbestimmung und Entmenschlichung.

DIE 21 BESTEN GEFÄNGNIS-SERIEN

1) Wentworth (Seit 2013)

Genre/Richtung: Crime, Drama

IMDb-Rating: 8,7

Bea Smith sitzt wegen versuchten Totschlags an ihrem Ehemann in Untersuchungshaft und wartet dort auf ihren Prozess. Sie lernt dort sehr schnell, dass man in einem Gefängnis ums Überleben kämpfen muss. Sie muss sich entscheiden: Schließt sie sich der erfahrenen und skrupellosen Jacs Holt an, die ihre Strafe seit sieben Jahren absitzt und sich bereits mehrfach als "Top Dog" bewährt hat oder hält sie sich an ihre Block-Genossin Franky, eine gerissene und berechnende Frau, die einsitzt, weil sie einem TV-Koch kochendes Öl ins Gesicht geschüttet hat?

2) Oz – Hölle hinter Gittern (1997-2003)

Genre/Richtung: Crime, Drama, Thriller

IMDb-Rating: 8,7

Der Titel der ersten Quality-TV-Serien von HBO bezieht sich auf das in einem ungenannten Staat der USA gelegene Hochsicherheitsgefängnis Oswald Maximum Security Penitentiary bzw. nach einer Umbenennung Oswald Maximum Security Correctional Facility: Level Four.

In diesem Gefängnis leitet Tim McManus unter dem Gefängnisdirektor Leo Glynn eine experimentelle Abteilung namens Emerald City, die stärker als der normale Vollzug einem Rehabilitationsgedanken dienen soll. Dieses Ziel wird durch eine Mischung aus starker Überwachung und individueller Verantwortlichkeit verfolgt. Die Insassenschaft setzt sich aus Gruppen von Italienern, Iren, der neonazistischen Aryan Brotherhood, afro-amerikanischen Gangmitgliedern, Moslems, Latinos und Schwulen sowie einer heterogenen Gruppe der „Anderen“ zusammen.

3) Mindhunter (Seit 2017)

Genre/Richtung: Crime, Drama, Thriller

IMDb-Rating: 8,6

Die Geschichte spielt im Jahr 1977, in einer Zeit, in der die Kriminalpsychologie noch in den Kinderschuhen steckt, und handelt von den FBI-Agenten Holden Ford und Bill Tench, die sich mit der ausführlichen Befragung von Serienkillern befassen und, indem sie deren Vorgehensweise analysieren, Rückschlüsse auf deren Verhalten ziehen wollen. So hoffen sie, bei der Ermittlung unaufgeklärter Mordfälle zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.

David Fincher führte Regie bei vier Episoden der Netflix-Serie.

4) The Night Of: Die Wahrheit einer Nacht (2016)

Genre/Richtung: Crime, Drama

IMDb-Rating: 8,6

US-Remake der BBC-Miniserie Criminal Justice (siehe weiter unten) von HBO. Im Mittelpunkt steht das Schicksal eines jungen Amerikaners pakistanischer Abstammung (dargestellt von Riz Ahmed), der des Mordes an einer jungen Frau beschuldigt wird.

5) Making a Murderer (Seit 2015)

Genre/Richtung: Doku, Crime

IMDb-Rating: 8,6

Die über einen Zeitraum von 10 Jahren produzierte Netflix-Serie schildert die Ereignisse um Steven Avery aus dem US-Bundesstaat Wisconsin, der 18 Jahre unschuldig in Haft saß. Nach seiner Haftentlassung 2003 verklagte er die für seine Verurteilung Verantwortlichen auf 36 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Kurze Zeit später wurde er 2005 des Mordes an der 25-jährigen Teresa Halbach beschuldigt und für schuldig befunden, obwohl er erneut auf unschuldig plädierte. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt zurzeit im Waupun Correctional Gefängnis. Averys Schuld ist bis heute zweifelhalft und Anlass zahlreicher Diskussionen im Manitowoc County (dort, wo der Prozess stattfand) sowie im In- und Ausland.

6) Der Fall Kalief Browder (TIME: The Kalief Browder Story, seit 2017)

Genre/Richtung: Bio

IMDb-Rating: 8,5

Auf dem Rückweg von einer Party wird der 16-jährige Afro-Amerikaner Kalief Browder in der Bronx festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einen Diebstahl begangen zu haben. Diese Anschuldigungen erweisen sich allerdings als haltlos. Dennoch ist Kalief Browder drei Jahre lang auf der Gefängnisinsel Rikers Island inhaftiert, während er auf seinen Gerichtsprozess wartet – zwei Jahre davon in Einzelhaft. Es kommt nie zu einer Gerichtsverhandlung und die Vorwürfe gegen ihn werden fallen gelassen. Kurz nach seiner Freilassung begeht Kalief Browder Selbstmord.

Die sechsteilige Doku arbeitet die Chronologie der Tragödie auf, die das vielversprechende Leben eines unschuldigen Teenagers komplett zerstört hat.

7) Prison Break (2005-2017)

Genre/Richtung: Action, Crime, Drama

IMDb-Rating: 8,4

Die Serie handelt von einem Ausbruch, der anschließenden Flucht aus dem Gefängnis Fox River State Penitentiary und dem Kampf gegen eine Organisation von internationalen Konzernen und Regierungen, der Company. Michael Scofield versucht dabei, seinen unschuldig zum Tode verurteilten Bruder Lincoln Burrows aus dem Gefängnis zu befreien.

8) Rectify (2013-2016)

Genre/Richtung: Drama

IMDb-Rating: 8,4

US-amerikanische Dramaserie von Oscarpreisträger Ray McKinnon mit Aden Young, Clayne Crawford, Adelaide Clemens und Abigail Spencer in den Hauptrollen. Sie handelt von Daniel Holden, der nach 19 Jahren in der Todeszelle durch eine neue DNA-Analyse wieder freikommt.

9) Orange is the New Black (Seit 2013)

Genre/Richtung: Comedy, Crime, Drama

IMDb-Rating: 8,2

Piper Chapman stammt aus Connecticut und lebt in New York. Sie betreibt eine erfolgreiche Kosmetiklinie, ist bisexuell und glücklich mit Larry Bloom verlobt. Eines Tages wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt und wegen einer vor zehn Jahren begangenen Drogengeldwäsche, die sie auf dem College mit ihrer Geliebten Alex begangen hat, zu 15 Monaten Haft verurteilt. Im Gefängnis trifft sie auf Frauen aus allen sozialen Schichten und unerwartet auch auf ihre ehemalige Freundin Alex. Im Laufe der Haft kommt sie wieder mit ihrer Ex zusammen. Pipers Verlobter fängt währenddessen etwas mit ihrer besten Freundin an.

In der Golden Globe- und Emmy-prämierten Serie wird die aktuelle Handlung immer wieder durch Rückblenden in die Vergangenheit der einzelnen Figuren unterbrochen und so nach und nach die gesamte Vorgeschichte bis zum Haftantritt erzählt.

10) Porridge (1973-1977 und 2016)

Genre/Richtung: Comedy, Crime

IMDb-Rating: 8,2

Britcom at its best: Norman Stanley Fletcher wird ein Raubüberfall zur Last gelegt und er landet wieder einmal im Gefängnis. Da er mit dem Leben hinter schwedischen Gardinen bestens vertraut ist, kommt er mit den Wärtern und seinen Mitinsassen in der Regel bestens zurecht und löst sich stellende Probleme mithilfe seiner jahrelangen Knasterfahrung.

2016 gab es eine Fortsetzung: Nigel ‚Fletch‘ Fletcher, Neffe von Norman Stanley Fletcher, landet nach einer Reihe von Online-Verbrechen im Wakeley Prison. Doch schon von Beginn an gelingt es ihm, gleichermaßen dem Schwerverbrecher Richie Weeks wie auch dem gerissenen Officer Meekie zu entgehen

11) On Death Row (Im Todestrakt, seit 2012)

Genre/Richtung: Doku

IMDb-Rating: 8,0

4-teilige Fernseh-Miniserie, die unter der Regie von Werner Herzog. Die jeweils vier Episoden umfassende Serie in zwei Staffeln befasst sich mit zum Tode verurteilten Mördern in den USA. Jede der vier Episoden beleuchtet einen spezifischen Mordfall und die dafür zum Tode verurteilten Personen. Der Großteil der Episoden besteht aus Gesprächen von Herzog mit den jeweiligen Todeskandidaten. Darüber hinaus umfasst jede Episode kürzere, von Herzog geführte Interviews mit anderen Personen, die mit den verurteilten Mördern zu tun hatten, darunter Staatsanwälte, Verteidiger und Familienmitglieder der Todeskandidaten.

12) Criminal Justice (2008-2009)

Genre/Richtung: Crime, Drama, Mystery

IMDb-Rating: 7,8

Preisgekrönte Miniserie der BBC und Vorlage für The Night Of: Die Wahrheit einer Nacht (siehe weiter oben). Der Taxifahrer Ben Coulter wird des Mordes verdächtigt. Obwohl die Indizien überwältigend sind, beteuert er seine Unschuld, denn an die Geschehnisse in der Tatnacht kann er sich nicht mehr erinnern. Nur seinen Anwalt kann er überzeugen, doch kann dieser angesichts der erdrückenden Beweislast wirklich noch helfen?

13) 60 Days In (Undercover im Knast, seit 2016)

Genre/Richtung: Reality

IMDb-Rating: 7,8

Gefängnis, wie es wirklich ist: Sieben unschuldige Zivilisten lassen sich in diesem Knast-Experiment für 60 Tage im Clark County Jail in Jeffersonville, Indiana, einsperren. Der Clou: Niemand weiß, dass sie freiwillig in den Knast gegangen sind: weder die anderen Insassen, noch die Wärter. So werden sie wie jeder gewöhnliche Häftling behandelt. 24 Stunden lang werden sie von den (versteckten) Kameras beobachtet.

14) Block B – Unter Arrest (Seit 2015)

Genre/Richtung: Drama

IMDb-Rating: 7,4

Deutsche Adaption der australischen Serie Wentworth (siehe weiter oben): Beatrice „Bea“ Kröger wird wegen versuchten Totschlags an ihrem Mann Holger angeklagt. In U-Haft in der JVA Tempelhof muss sie sich schnell ihren Platz erkämpfen und lernt, dass sie niemand anders trauen kann als sich selbst.

15) Mädchen hinter Gittern (Girls Incarcerated, seit 2018)

Genre/Richtung: Doku, Reality, Talk-Show

IMDb-Rating: 7,4

Die jugendlichen Insassinnen der Madison-Jugendvollzugsanstalt in Indiana haben neben Gesetzesverstößen auch mit Konflikten und Herzschmerz zu kämpfen.

16) Hard Time – Die Knast-Doku (2009-2013)

Genre/Richtung: Doku

IMDb-Rating: 7,3

Die Macher der Doku-Serie haben ein Jahr den Alltag hinter Gittern von Hochsicherheitsgefängnissen in den USA begleitet.

17) Der Knastarzt (Seit 2014)

Genre/Richtung: Drama

IMDb-Rating: 7,2

Die deutsche Serie mit Bernhard Piesk in der Hauptrolle handelt von einem Arzt, der im Gefängnis landet und dort die Rolle des Gefängnisarzts übernimmt: Der Arzt Dr. Tobias Falk leistet Sterbehilfe, indem er seiner todkranken Patientin einen tödlichen Medikamentencocktail verschreibt und ihr diesen mit ihrem Einverständnis auch verabreicht. Am Tag seines Geburtstages erfährt er, dass die Patientin ihn ohne sein Wissen als Alleinerben eingesetzt hat. Die Angehörigen der Verstorbenen ordnen eine Obduktion an, da sie glauben, dass Falk die Frau getötet hat. Er wird festgenommen und später zu mehreren Jahren Haft verurteilt.

18) Alcatraz (2012)

Genre/Richtung: Action, Crime, Drama

IMDb-Rating: 7,0

Bei einem Vorfall vor fast 50 Jahren, genauer gesagt in der Nacht zum 20. März 1963, verschwanden auf der Gefängnisinsel Alcatraz alle 302 darauf befindlichen Menschen, davon 256 Sträflinge und 46 Wärter, spurlos. Als diese nun in der Gegenwart wieder auftauchen, ermittelt das FBI in dem Fall. Zunächst gilt es, die Rückkehrer aufzuspüren und wieder einzufangen. Daneben versucht das FBI, das plötzliche Verschwinden von damals und die jetzige Rückkehr zu erklären.

19) Im Knast (Seit 2015)

Genre/Richtung: Comedy

IMDb-Rating: 7,0

Es wird der Alltag der in der JVA Söhtstraße Inhaftierten Erdem Azimut, Manfred „Manni“ Schuster und Alexander „Graf“ Vontrab gezeigt. Erdem war Boss einer Gang und wurde wegen vieler verschiedener Delikte verurteilt. Bei der Verhandlung verteidigte er sich erfolglos selbst. Er ist noch kein Jahr im Gefängnis. Manni, ehemaliger Bankangestellter, erwischte seinen Chef in flagranti, wie er mit seiner Frau schlief, und rastete aus: Er tackerte dessen Testikel an einen Schreibtisch. Wegen schwerer Körperverletzung sitzt er bereits seit sieben Jahren ein. Alexander wurde wegen Immobilienbetrug und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Als Promi-Makler verkaufte er Immobilien, die ihm nicht gehörten. Er ist daher einen sehr luxuriösen Lebensstil gewöhnt ...

20) Die härtesten Gefängnisse der Welt (Inside the World’s Toughest Prisons, 2016-2018)

Genre/Richtung: Doku

IMDb-Rating: 6,6

Enthüllungsjournalisten ließen sich freiwillig in die weltweit gefährlichsten Gefängnisse einsperren, in denen ein Klima der Einschüchterung und Gewalt herrscht.

21) Hinter Gittern - Der Frauenknast (1997-2010)

Genre/Richtung: Crime, Drama

IMDb-Rating: 3,8

Deutsche Soap, die den Alltag in einem Frauengefängnis erzählt. Die Handlung spielt in der fiktiven Justizvollzugsanstalt Reutlitz in Berlin. Die Serie hat sich trotz des teilweise absurden und unrealistischen Plots bezüglich der schauspielerischen Qualität einen vergleichsweise guten Ruf erworben, da im Gegensatz zu vielen Daily Soaps fast ausschließlich ausgebildete Schauspieler eingesetzt wurden – zum großen Teil mit Theater-Erfahrung.