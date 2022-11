Frischer Wind: 13 Horror-Filme, die ihr Sub-Genre neu definierten!

Blut, Grusel, Monster: Kaum ein anderes Genre spaltet die cineastische Gesellschaft auch heute noch so sehr, wie die Kategorie Horror. Die einen lieben es, wenn sich die Schweißperlen auf der Stirn bilden und das Adrenalin durch die Adern pumpt, während Serienkiller reihenweise ihre Opfer aufschlitzen und Geister über den Bildschirm huschen, andere wiederum können nicht verstehen, warum man sich freiwillig solch verstörende, blutige oder angsteinflößende Filme ansieht, und können ihren Ekel dabei nur schwer unterdrücken. – Unabhängig davon, ob man Nerven wie Drahtseile hat, oder sich schon beim kleinsten Mucks unter der Bettdecke verkriecht, haben die nachfolgenden Filme ihre jeweiligen Sub-Genres geprägt, neu definiert, oder zum Zeitpunkt ihres Erscheinens zumindest für frischen Wind in der Kinoszene gesorgt!

Platz 12) Blair Witch Project (1999)

Originaltitel: The Blair Witch Project

The Blair Witch Project Regie: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez

Daniel Myrick, Eduardo Sánchez Sub-Genre: Found Footage

Found Footage IMDb-Bewertung: 6,5/10

Worum es in Blair Witch Project geht:

Im Jahr 1994 machen sich drei Jungfilmer auf, eine Doku über einen Hexenmythos in Maryland zu drehen -und verschwinden! Ein Jahr später tauchen ihre Videoaufzeichnungen auf, sie sind der ausschließliche Inhalt des Films, denn die filmbegeisterten Youngsters haben praktisch jede Minute ihres Projekts dokumentiert. Der Finger bleibt auch am Auslöser, als die Mission kippt: Das Trio verirrt sich im Wald, beginnt zu streiten, bald bemerken sie, dass ihnen etwas folgt und merkwürdige, beängstigende Zeichen rund um die Lagerplätze hinterlässt … Ohne großes Budget realisiert und frei von Spezialeffekten, hat Blair Witch Project mit seinem pseudo-dokumentarischen Zugang Ende der 90er-Jahre zu Recht für Wirbel gesorgt. Zusätzlich befeuert wurde der Hype dadurch, dass sich die Laienschauspieler nach Veröffentlichung des Films tatsächlich über Wochen hinweg verschanzt haben und schlussendlich sogar als vermisst gemeldet wurden – ein genialer PR-Gag, der auch viele selbsternannte Hexenjäger in die reale US-Kleinstadt Burkittsville pilgern und den umliegenden „Horror-Wald“ erforschen ließ.

Platz 13) Insidious (2010)

Originaltitel: Insidious

Insidious Regie: James Wan

James Wan Sub-Genre: Paranormal

Paranormal IMDb-Bewertung: 6,8/10

Worum es in Insidious geht:

Kaum ist das Ehepaar Renai (Rose Byrne) und Josh Lambert (Patrick Wilson) mit seinen drei Kindern in ein neues Haus gezogen, beginnt der pure Horror: Türen schwingen auf, Gegenstände bewegen sich wie von selbst, Schattengestalten huschen herum. Und dann fällt auch noch Sohn Dalton (Ty Simpkins) ins Wachkoma. Doch auch nach dem erneuten Umzug geht der Spuk weiter … Ein im besten Sinn altmodischer Grusler der Saw-Erfinder – ein Volltreffer für Genrefans. Zog insgesamt zwei direkte Fortsetzungen sowie ein Prequel nach sich.

Platz 11) The Witch (2015)

Originaltitel: The VVitch: A New-England Folktale

The VVitch: A New-England Folktale Regie: Robert Eggers

Robert Eggers Sub-Genre: Mystery

Mystery IMDb-Bewertung: 6,9/10

Worum es in The Witch geht:

New England, um 1630: In einer der ersten Siedlungen in Nordamerika findet ein Tribunal statt, an dessen Ende die sechsköpfige Familie des ultrareligiösen William (Ralph Ineson) von der Gemeinschaft verstoßen wird. Den bibelfesten Mann stört das nicht, er sucht sich einen Grund neben einem einsamen Wald, um dort mit Frau und Kindern neu anzufangen. Doch der Mais will nicht wachsen, im Wald ist kaum Wild auffindbar. Dann schlägt auch noch das Schicksal erbarmungslos zu: Säugling Sam verschwindet spurlos, William vermutet, dass ein Wolf ihn geholt hat. Über kurz oder lang gerät aber die älteste Tochter (Anya Taylor-Joy) in den Verdacht, eine Hexe zu sein … The Witch ist definitiv kein Horrorfilm im klassischen Sinn, bei dem alle fünf Minuten ein Schockmoment ansteht. Es handelt sich um das Psychogramm einer religiösen Familie in kargsten Lebensumständen. Freilich mit einem Mysteryelement, das verstörender wird, je länger der Film dauert.

Platz 10) Midsommar (2019)

Originaltitel: Midsommar

Midsommar Regie: Ari Aster

Ari Aster Sub-Genre: Folklore

Folklore IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum es in Midsommar geht:

Zwischen der labilen Dani (Florence Pugh) und ihrem Freund Christian (Jack Reynor) ist in einem amerikanischen Unistädtchen so gut wie nichts in Ordnung. Die Beziehung liegt im Argen, doch Christian bringt es angesichts Danis schwieriger privater Situation nicht übers Herz, mit ihr Schluss zu machen. Stattdessen fragt er sie, ob sie nicht nach Schweden mitkommen will, wo er mit seinen Kommilitonen Mark (Will Poulter) und Josh (William Jackson Harper) auf Einladung des schwedischen Studenten Pelle (Vilhelm Blomgren) an einem archaischen Mittsommerfest teilnehmen will. Dani schließt sich an. Aber schon bald wünscht sie sich, sie hätte niemals zugesagt … Schon mit den ersten fünf Minuten entwickelt Midsommar einen unheimlichen Sog, dem man sich kaum entziehen kann. Bei der Ankunft in Schweden beginnt Regisseur Ari Aster (Hereditary – Das Vermächtnis) mit dem Einsatz visueller Kniffe, die den Streifen nach und nach zum echten Horrortrip machen – und das, obwohl er visuell alles andere als finster inszeniert ist!

Platz 9) I Am Legend (2007)

Originaltitel: I Am Legend

I Am Legend Regie: Francis Lawrence

Francis Lawrence Sub-Genre: Endzeit

Endzeit IMDb-Bewertung: 7,2/10

Worum es in I Am Legend geht:

Dumm gelaufen: Ein als ultimatives Krebsheilmittel entwickeltes Killervirus hat die Menschheit fast vollständig ausgerottet. Wer nicht sofort starb, wurde zum Zombie oder von einem solchen erledigt. Einzig Robert Neville (Will Smith) scheint immun. Er hat sich in Manhattan verbarrikadiert, forscht nach einem Gegenmittel und sendet unbeirrt Funkbotschaften in den Himmel. Tagsüber sucht er in den Straßen nach Vorräten, bei Einbruch der Dunkelheit muss er aber in seine Festung zurück, denn dann rücken die blutrünstigen Untoten aus … Regisseur Francis Lawrence (Die Tribute von Panem) gelang ein spannender Thriller, dessen Sci-Fi-Szenario nur allzu realistisch anmutet. Darüber hinaus liefert Will Smith eine seiner besten Schauspielleistungen ab!

Platz 8) Scream – Schrei! (1996)

Originaltitel: Scream

Scream Regie: Wes Craven

Wes Craven Sub-Genre: Slasher

Slasher IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum es in Scream – Schrei! geht:

Der blutige Slasher-Hit zählt mit seinen vielen Zitaten, Querverweisen und vor allem der ausgeprägten Selbstironie zu den besten Horrorfilmen der 1990er. Die Handlung ist dabei – wie es sich gehört – simpel: Im Städtchen Woodsboro geht ein Mörder mit über den Kopf gezogener Munch-Schrei-Maske um und schlachtet Teenager ab. Das Morden hat Methode und folgt Regeln aus Horrorklassikern wie Halloween und Der Exorzist. Vor allem die junge Sidney (Neve Campbell) ist in großer Gefahr … Zog drei erfolgreiche Fortsetzungen und eine TV-Serie nach sich.

Platz 7) Bram Stoker’s Dracula (1992)

Originaltitel: Dracula

Dracula Regie: Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola Sub-Genre: Vampir

Vampir IMDb-Bewertung: 7,4/10

Worum es in Bram Stoker’s Dracula geht:

Im 15. Jahrhundert schwört Graf Dracula von Transsylvanien (Gary Oldman) nach dem Selbstmord seiner Frau Elisabeta Gott ab und wird zu ewigem Leben als Vampir verflucht. 400 Jahre später meint der Untote beim Besuch seines britischen Maklers Jonathan Harker (Keanu Reeves) auf einem Bild von dessen Verlobter Mina (Winona Ryder) die verloren geglaubte Liebe seines Lebens wiederzuerkennen. Daher macht er sich auf nach London, um die Schöne für sich zu gewinnen. Während Mina Draculas Charme zu erliegen droht, versuchen Jonathan und Vampirforscher Van Helsing (Anthony Hopkins), Dracula zur Strecke zu bringen … Francis Ford Coppolas (Der Pate) bildgewaltige Adaption des Schauerromans von Bram Stoker zeigt den Blutsauger als tragischen Helden. Oscars gab’s für Kostüm, Make-up und Ton. Ein sinnlicher Blutrausch!

Platz 6) Conjuring – Die Heimsuchung (2013)

Originaltitel: The Conjuring

The Conjuring Regie: James Wan

James Wan Sub-Genre: Spukhaus

Spukhaus IMDb-Bewertung: 7,5/10

Worum es in Conjuring – Die Heimsuchung geht:

Das Ehepaar Perron (Lili Taylor, Ron Livingston) zieht 1971 mit seinen fünf Töchtern in ein verfallenes Farmhaus in Rhode Island. Sie wissen nicht, dass eine angebliche Hexe im 19. Jahrhundert hier ihr Kind tötete und sich erhängte – und dass alle Nachbesitzer sich in der Folge das Leben nahmen oder auf mysteriöse Weise starben. Als die Perrons den Abgang zu einem Keller entdecken, geht der Horror los. Das Parapsychologen-Ehepaar Lorraine (Vera Farmiga) und Ed Warren (patrick Wilson) soll helfen … 1a-Auftakt der Reihe (bisher zwei Fortsetzungen, sowie die Spin-offs Annabelle – ebenfalls drei Teile! –, The Nun und Lloronas Fluch), atmosphärischer Horror alter Schule.

Platz 5) 28 Tage später (2002)

Originaltitel: 28 Days Later

28 Days Later Regie: Danny Boyle

Danny Boyle Sub-Genre: Zombie

Zombie IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum es in 28 Tage später geht:

Um weitere Versuche an Affen zu unterbinden, brechen Tierschützer in London in ein Labor für Virenforschung ein – und setzen dadurch eine Art Wut-Virus frei, das sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Die titelgebenden 28 Tage später wacht der junge Jim (Cillian Murphy) in einem Londoner Krankenhaus aus dem Koma auf und findet eine verwüstete Hauptstadt vor, in der rasende Infizierte auf der Jagd nach Opfern sind. Jim sucht mit einer Gruppe Überlebender nach einem Ausweg … Oscar-Regisseur Danny Boyle (Slumdog Millionär) schuf mit 28 Days Later einen beklemmenden, weil realistisch anmutenden Schocker, der das Horrorgenre nachhaltig prägte. Seit diesem Film schlurfen die Zombies nämlich nicht mehr träge, sondern rennen! 2007 folgte die nicht minder feine Fortsetzung 28 Weeks Later.

Platz 4) Die Fliege (1986)

Originaltitel: The Fly

The Fly Regie: David Cronenberg

David Cronenberg Sub-Genre: Monster

Monster IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum es in Die Fliege geht:

Dem fanatischen Wissenschaftler Seth Brundle (jeff Goldblum) ist der Durchbruch in Sachen Teleportation gelungen: Gegenstände und Tiere kann er bereits „beamen“, es folgt der mutige Selbstversuch – der dramatisch endet: Eine Stubenfliege gelangt in die Maschine, die DNA von Mensch und Insekt verschmilzt. Anfangs scheinen die Folgen – besonders die Kraft in den Lenden! – nicht übel. Doch nach und nach mutiert der Mann zum widerlichen Monster … Effektstarkes, perfekt durchkomponiertes Cronenberg-Remake der Fliege von 1958. Sollte man gesehen haben!

Platz 3) Saw (2004)

Originaltitel: Saw

Saw Regie: James Wan

James Wan Sub-Genre: Splatter

Splatter IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum es in Saw geht:

In einem fensterlosen, grindigen Waschraum erwachen Arzt Lawrence (Cary Elwes) und Fotograf Adam (Leigh Whannell) – an Heizungsrohre gefesselt, erinnerungslos, daneben eine verstümmelte Leiche mit einem Tonbandgerät in der Hand. Als sie die Kassette abhören, nimmt das Martyrium seinen Lauf. Gordon soll den ihm völlig fremden Adam töten, sonst geht seine Familie drauf. Zur selben Zeit spürt der verbitterte Cop David (Danny Glover) dem Serienkiller Jigsaw nach … Sauspannend und im Gegensatz zu den blutrünstigen Sequels (insgesamt umfasst die Reihe neun Filme!) mit einer cleveren und originellen Story.

Platz 2) Shaun of the Dead (2004)

Originaltitel: Shaun of the Dead

Shaun of the Dead Regie: Edgar Wright

Edgar Wright Sub-Genre: Comedy

Comedy IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum es in Shaun of the Dead geht:

Nach einer nächtlichen Sauftour wankt der Fernseherverkäufer Shaun (Simon Pegg) benommen durch das morgendliche London. Einiges kommt ihm komisch vor: Blut auf den Straßen, torkelnde Leute und verlassene Autos. Es dauert, bis er und Spezi Ed (Nick Frost) überzuckern, was hier abgeht: Die Einwohner sind zu Zombies mutiert! Was tun? Mit den Überlebenden, darunter Shauns Ex-Freundin Liz (Kate Ashfield) und sein Stiefpapa (Bill Nighy), versuchen sie, sich ins Stammpub durchzuschlagen … Sehr witzige Hommage an George A. Romeros Zombieklassiker.

Platz 1) Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979)

Originaltitel: Alien

Alien Regie: Ridley Scott

Ridley Scott Sub-Genre: Sci-Fi

Sci-Fi IMDb-Bewertung: 8,4/10

Worum es in Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt geht:

Die Crew des Allfrachters Nostromo wird vom Bordcomputer wegen eines Notrufs von einem fremden Planeten aus dem Tiefschlaf geweckt. Vor Ort entdeckt das Team um Lt. Ripley (Sigourney Weaver) das Wrack eines Raumschiffs und eine Kammer mit Eiern. Aus einem davon schießt ein Vieh hervor und befällt den Piloten. Der Mann wird an Bord geholt. Ein schwerer Fehler … Nicht nur die Idee macht Alien so kultig. Genial sind vor allem die Ruhe, mit der Ridley Scott das atmosphärische Grauen ansteigen lässt, das Charisma der Hauptdarstellerin und das oscargekrönte Alien-Design von HR Giger.

