Alle „Harry Potter“-Filme in der richtigen Reihenfolge

Die „Harry Potter“-Bücher gelten gemeinhin als Kult und prägten Ende der 90er-Jahre bzw. Anfang der 2000er-Jahre eine ganze Generation. Aber nicht nur die sieben Romane, sondern auch die acht Filme nach der Bestsellervorlage der britischen Schriftstellerin J. K. Rowling ließen die Kassen klingeln und weltweit ein Milliardenpublikum in die Kinos strömen. Während man im Verlauf der Saga mit den liebgewonnen Figuren lacht und weint und sie beim Erwachsenwerden begleitet gilt es vor allem zu beachten, dass man die Filme in der richtigen Reihenfolge ansieht. Mit unserem Leitfaden gelingt dieses Unterfangen einfacher, als das Beschwören eines Patronus-Zaubers. Wir wünschen magische Filmmomente mit der „Harry Potter“-Saga!

Erklärung der „Harry Potter“-Saga

Mit ihren „Harry Potter“-Büchern prägte die britische Schriftstellerin J. K. Rowling eine ganze Generation. Ende der 90er-Jahre bzw. Anfang der 2000er-Jahre erschienen sieben Romane um den titelgebenden Zauberlehrling, die binnen kürzester Zeit zu internationalen Bestsellern avancierten. Die Buchreihe (inkl. Spin-offs) verkaufte sich über 500 Millionen Mal und wurde in 80 Sprachen übersetzt!

„Harry Potter“ vom Buch zum Film

Dass dem Großerfolg des sogenannten „Potterverse“ auch eine filmische Adaption folgen musste, lag auf der Hand. So wurden die sieben Buchbände zwischen 2001 und 2011 in acht fantastische Filme konvertiert (das letzte Buch wurde in zwei Filme gesplittet) und herausgekommen ist eine der magischsten Filmsagas aller Zeiten, die bis heute ihresgleichen sucht.

Abseits der originalen „Harry Potter“-Buchreihe, schuf J. K. Rowling auch noch Spin-off-Werke in Form fiktiver „Lehrbücher“. Auf Grund des Erfolgs der vorangegangen „Harry Potter“-Bücher und der hocherfolgreichen Filmreihe, die weltweit die Kinokassen klingeln ließ und ein Milliardenpublikum begeisterte, bekam eines davon sogar seine eigene Filmadaption spendiert – „Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind“ (2001). Unter dem Sammelbegriff „Phantastische Tierwesen“ sind bis dato drei Filme in die Kinos gekommen, die zu diesem Fantasy-Zyklus zählen, im fertigen Zustand soll die Reihe insgesamt fünf Filme umfassen.

„Phantastische Tierwesen“: Vorgeschichte oder Spin-off?

Abseits der gemeinsamen Zauberwelt – oftmals als „Wizarding World“ bezeichnet – und einiger Figuren (wie z. B. Hogwarts-Schuldirektor Albus Dumbledore) hängen diese beiden Reihen nicht zusammen, wenngleich die „Phantastische Tierwesen“-Filme gemeinhin als „Vorgeschichte“ der „Harry Potter“-Reihe gesehen werden und zumal sie, chronologisch betrachtet, 70 Jahre vor deren Ereignisse angesiedelt sind.

Es ist also bestimmt nicht verkehrt, sich zuerst die „Phantastische Tierwesen“-Saga zu Gemüte zu führen und erst danach die „Harry Potter“-Filme, tatsächlich notwendig ist es unserer Meinung allerdings nicht – zumal die Qualität der beiden Reihen ebenfalls nicht miteinander verglichen werden kann. Und um es gerade aus zu sagen: Die „Phantastsichen Tierwesen“-Filme besudeln das Erbe der „Harry Potter“-Saga!

„Harry Potter“ & Co im Überblick

Der Einfachheit halber, lassen sich die beiden Buch- bzw. Filmreihen also wie folgt klassifizieren:





Die richtige Reihenfolge der „Harry Potter“-Saga

Nachdem die „Harry Potter“-Filme mit ihren sperrigen Titeln keinen ersichtlichen Hinweis darauf geben, in welcher Reihenfolge man sie sich ansehen sollte, gibt unser Leitfaden einen praktischen Überblick darüber und zeigt, wie man die fantastische Saga in ihrer magischsten Form bestaunen sollte.

Wir wünschen gute Unterhaltung mit den „Harry Potter“-Filmen!





Filminfos zu den einzelnen „Harry Potter“-Filmen

Wer sich vor dem großen „Harry Potter“-Marathon bereits vorab mit den einzelnen Filmen vertraut machen möchte, kann dies an dieser Stelle tun. Hier gibt es Kurzbeschreibungen der einzelnen „Harry Potter“-Ableger sowie die dazu passenden Trailer. Achtung, Spoilergefahr!





„Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001)

Trailer von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / 1492 Pictures / YouTube

Steckbrief zu „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001)

Originaltitel: Harry Potter and the Philosopher’s Stone / Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (USA, IND, PHL)

Harry Potter and the Philosopher’s Stone / Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (USA, IND, PHL) Regie: Chris Columbus

Chris Columbus IMDb-Bewertung: 7,6/10

7,6/10 Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 1 von 8

„Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001) – worum es in dem Film geht?

Noch ahnt Waisenbub Harry Potter (Daniel Radcliffe) nicht, dass er etwas Besonderes ist, und akzeptiert das triste Leben bei seinen fiesen Verwandten, den Dursleys – das sind: Tante Petunia (Fiona Shaw), Onkel Vernon (Richard Griffiths) und der verwöhnte Cousin Dudley (Harry Melling). Doch an seinem elften Geburtstag taucht der hünenhafte Hagrid (Robbie Coltrane) auf und nimmt ihn mit. Der Bub erfährt, dass seine Eltern – James und Lily Potter – berühmte Magier waren, die vom bösen Zauberer Lord Voldemort (Ralph Fiennes) ermordet wurden. Nur Harry überlebte den Anschlag. Auch in ihm schlummert magisches Talent, welches auszuschöpfen er fortan auf der Zauberschule Hogwarts lernen soll. Dort findet er in Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint), die mit ihm ins edle Haus Gryffindor eingeteilt wurden, Freunde und im ätzenden Slytherin-Schüler Draco Malfoy (Tom Felton) einen Erzfeind fürs Leben. Und auch unter den Professoren sticht einer heraus, dem Potter offenbar nicht gut zum Gesicht steht: Zaubertranklehrer Severus Snape (Alan Rickman) scheint ein düsteres Geheimnis zu verbergen … [Mehr zum Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001) lesen Sie hier!]

„Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001) – jetzt für daheim kaufen!

„Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002)

Trailer von „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / 1492 Pictures / YouTube

Steckbrief zu „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002)

Originaltitel: Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Chamber of Secrets Regie: Chris Columbus

Chris Columbus IMDb-Bewertung: 7,4/10

7,4/10 Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 2 von 8

„Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) – worum es in dem Film geht?

Im zweiten Teil der J.-K.-Rowling-Bestseller-Adaption sind die Sommerferien bei den nervigen Dursleys fast vorbei, als Harry (Daniel Radcliffe) Besuch von Hauself Dobby bekommt. Er warnt Potter davor, nach Hogwarts zurückzukehren, weil ihm dort großes Unheil drohe. Allen Warnungen zum Trotz, kehrt Harry trotzdem zurück. Und prompt kriegen er und seine Freunde Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) Probleme, denn in der renommierten Schule für Hexerei und Zauberei halten Angst und Schrecken Einzug. Finstere Mächte haben es auf jene Schüler abgesehen, die trotz ihrer Zauberkräfte aus sogenannten „Muggel-Familien“ stammen – also ganz normale Eltern haben, so wie auch Hermine. Irgendjemand oder irgendetwas lauert diesen Kids auf, versteinert sie und schmiert mit Blut Drohungen an die Wände, die die Öffnung der sagenumwobenen Kammer des Schreckens ankündigen. Ob der verdächtige Professor Lockhart (Kenneth Branagh) mehr darüber weiß? [Mehr zum Film „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) lesen Sie hier!]

„Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) – jetzt für daheim kaufen!

„Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004)

Trailer von „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / 1492 Pictures / YouTube

Steckbrief zu „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004)

Originaltitel: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Regie: Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón IMDb-Bewertung: 7,9/10

7,9/10 Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 3 von 8

„Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004) – worum es in dem Film geht?

Das dritte Abenteuer des Zauberlehrlings: Nachdem er die Sommerferien bei seinen unausstehlichen Verwandten, den Dursleys, verbracht und seine gemeine Tante Magda (Pam Ferris) verbotenerweise in einen Ballon verwandelt hat, fürchtet sich Harry Potter (Daniel Radcliffe) schon vor dem Schulbeginn. In Hogwarts erwarten ihn zwar keine Konsequenzen, aber eine andere schlimme Nachricht: Der gefährliche Magier Sirius Black (Gary Oldman) ist aus dem Gefängnis von Askaban ausgebrochen! Einst soll er Lord Voldemort (Ralph Fiennes) bei der Ermordung von Harrys Eltern geholfen haben. Will er nun etwa auch den jungen Zauberschüler töten? [Mehr zum Film „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004) lesen Sie hier!]

„Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004) – jetzt für daheim kaufen!

„Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005)

Trailer von „Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube

Steckbrief zu „Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005)

Originaltitel: Harry Potter and the Goblet of Fire

Harry Potter and the Goblet of Fire Regie: Mike Newell

Mike Newell IMDb-Bewertung: 7,7/10

7,7/10 Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 4 von 8

„Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005) – worum es in dem Film geht?

Düster geht der vierte Potter-Film los: Zauberschüler Harry (Daniel Radcliffe) wird von einem Albtraum geplagt, in dem der dunkle Magier Voldemort (Ralph Fiennes) und die Killerschlange Nagini eine gruselige Rolle spielen. Vielleicht bringt ein Ausflug zur Quidditch-WM Abwechslung? Leider nein, das Event wird von den Todessern, Voldemorts Anhängern, angegriffen, am Himmel erscheint das dunkle Mal des finsteren Lords. Alles böse Omen für das vierte Schuljahr in Hogwarts, das für Harry denkbar schlecht beginnen soll. In diesem Jahr findet das „Trimagische Turiner“ statt, bei dem sich Schüler und Schülerinnen der drei größten europäischen Zauberschulen Beauxbatons, Durmstrang und Hogwarts in freundschaftlichen Duellen beweisen müssen. Neben dem starken Viktor Krum (Stanislav Ianevski) aus Durmstrang und der schönen Fleur Delacour (Clémence Poésy) aus Beauxbatons, tritt Mädchenschwarm Cedric Diggory (Robert Pattinson) für Hogwarts an – und Harry Potter, der vom titelgebenden Feuerkelch ausgewählt wird, obwohl er sich weder beworben, noch das rechtsgültige Alter für den Bewerb erreicht hat. Dass sein Kumpel Ron (Rupert Grint) auf ihn neidisch ist, ist nur eine bittere Folge, zudem ist dieses Turnier lebensgefährlich – und fordert sogar die ersten Todesopfer im Potterverse … [Mehr zum Film „Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005) lesen Sie hier!]

„Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005) – jetzt für daheim kaufen!

„Harry Potter und der Orden des Phönix“ (2007)

Trailer von „Harry Potter und der Orden des Phönix“ (2007) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube

Steckbrief zu „Harry Potter und der Orden des Phönix“ (2007)

Originaltitel: Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harry Potter and the Order of the Phoenix Regie: David Yates

David Yates IMDb-Bewertung: 7,5/10

7,5/10 Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 5 von 8

„Harry Potter und der Orden des Phönix“ (2007) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und der Orden des Phönix“ (2007) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Harry Potter und der Orden des Phönix“ (2007) – worum es in dem Film geht?

Wie jedes Jahr verbringt Harry Potter (Daniel Radcliffe) die Ferien bei den Dursleys, seinen fiesen Verwandten. Als er und Cousin Dudley (Harry Melling) von Dementoren attackiert werden, vermag Harry sie nur durch den Gebrauch eines Patronus-Zaubers zu vertreiben, worauf er von der Zauberschule Hogwarts suspendiert wird. Noch in derselben Nacht wird er von Mitgliedern des mysteriösen „Orden des Phönix“, zu dem auch Sirius Black (Gary Oldman) und Schuldirektor Dumbledore (Michael Gambon) zählen, abgeholt. Harry muss sich der Anhörung im Zaubereiministerium stellen. Dort glaubt man ihm aber nicht, dass Lord Voldemort (Ralph Fiennes) zurückgekehrt ist. Zaubereiminister Cornelius Fudge (Robert Hardy) ortet vielmehr eine Intrige Dumbledores und setzt seine Untersekretärin Dolores Umbridge (Imelda Staunton) als Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts ein – die bald schon nicht nur unter den Schülern für Angst und Schrecken sorgt … [Mehr zum Film „Harry Potter und der Orden des Phönix“ (2007) lesen Sie hier!]

„Harry Potter und der Orden des Phönix“ (2007) – jetzt für daheim kaufen!

„Harry Potter und der Halbblutprinz“ (2009)

Trailer von „Harry Potter und der Halbblutprinz“ (2009) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube

Steckbrief zu „Harry Potter und der Halbblutprinz“ (2009)

Originaltitel: Harry Potter and the Half-Blood Prince

Harry Potter and the Half-Blood Prince Regie: David Yates

David Yates IMDb-Bewertung: 7,6/10

7,6/10 Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 6 von 8

„Harry Potter und der Halbblutprinz“ (2009) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und der Halbblutprinz“ (2009) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Harry Potter und der Halbblutprinz“ (2009) – worum es in dem Film geht?

Als die Todesser gleich zu Beginn zerstörerisch in London einfallen und Zauberstabmacher Mr. Ollivander (John Hurt) entführen, steht fest: Lord Voldemort (Ralph Fiennes) versetzt nicht nur die Zauberwelt in Angst und Schrecken, sondern gibt auch der „Muggel-Welt“, also der Welt der Menschen, ein Zeichen. Da Harry Potter (Daniel Radcliffe) laut einer Prophezeiung der Einzige ist, der den Schwarzmagier besiegen kann, beschließt Higwarts-Direktor Dumbledore (Michael Gambon), nicht weiter allein, sondern mit seinem nickelbebrillten Schüler Nachforschungen über die Vergangenheit von Tom Riddle anzustellen. Es geht um die Zeit, bevor dieser Lord Voldemort wurde. Dumbledore zeigt Harry in seinem „Denkarium“ Erinnerungen, die Zug um Zug ein furchtbares Geheimnis lüften. Zudem spielen die Hormone der Teenager verrückt: Ron (Rupert Grint) verguckt sich in Lavender Brown und mutiert unfreiwillig zum Macho, sehr zum Ärger von Hermine (Emma Watson), und auch zwischen Rons Schwester Ginny Weasley (Bonnie Wright) und Harry funkt’s … [Mehr zum Film „Harry Potter und der Halbblutprinz“ (2009) lesen Sie hier!]

„Harry Potter und der Halbblutprinz“ (2009) – jetzt für daheim kaufen!

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010)

Trailer von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube

Steckbrief zu „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010)

Originaltitel: Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1

Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 Regie: David Yates

David Yates IMDb-Bewertung: 7,7/10

7,7/10 Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 7 von 8

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010) – worum es in dem Film geht?

Seit dem Mord an Hogwarts-Direktor Dumbledore (Michael Gambon), Harrys (Daniel Radcliffe) väterlichem Mentor, ist nichts mehr, wie es war. So unbeschwert wie zu Beginn vor zehn Jahren geht’s längst nicht mehr zu. Es herrscht Krieg: Lord Voldemort (Ralph Fiennes) und seine Getreuen reißen die Macht an sich, beherrschen bald Hogwarts und das Ministerium für Zauberei und bringen Verwüstung und Terror über Zauberer- und Muggel-Welt. Zudem erlassen sie Rassengesetze und beginnen die Bevölkerung in Magier- und Muggel-Geborene zu teilen. Harry, der in wenigen Tagen seinen 17. Geburtstag feiert, wird offiziell zum „Unerwünschten Nr. 1“ erklärt. Ihm, Hermine (Emma Watson) und Ron (Rupert Grint) bleibt nur die Flucht. Nun gilt es für sie, die Horkruxe, jene magischen Gegenstände, in denen Voldemort Teile seiner Seele versteckt hat, aufzuspüren und zu zerstören. Doch die Suche nach den Artefakten entwickelt sich für das Trio zum Himmelfahrtskommando … [Mehr zum Film „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010) lesen Sie hier!]

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010) – jetzt für daheim kaufen!

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011)

Trailer von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube

Steckbrief zu „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011)

Originaltitel: Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2

Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 Regie: David Yates

David Yates IMDb-Bewertung: 8,1/10

8,1/10 Kapitel in der „Harry Potter“-Filmreihe: Teil 8 von 8

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011) – worum es in dem Film geht?

Der Kampf Gut gegen Böse in der Welt der Zauberer neigt sich dem Ende zu: Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint) suchen immer noch die Horkruxe, in denen jeweils Teile von Lord Voldemorts (Ralph Fiennes) Seele gespeichert sind, um diese und damit auch den teuflischen Magier zu vernichten. Die Jagd führt sie schließlich zurück nach Hogwarts, wo sich der letzte Horkrux befindet. Indes bläst Voldemort mit seiner Todesser-Armee zum entscheidenden Kampf mit seinem Erzfeind. Am Schulgelände kommt es schließlich zum ultimativen Endkampf, bei dem sich die gesamte Schüler- und Lehrerschaft von Hogwarts mit vereinten Kräften den Bösen stellt … [Mehr zum Film „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011) lesen Sie hier!]

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011) – jetzt für daheim kaufen!

