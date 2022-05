Piratenfilme sind schon ein eigenes Phänomen: Im Filmfach schon nahezu vergöttert, zählten die Seeräuber in der Realität zur eher grausamen Sorte Mensch, die auch vor Gewalttaten, Diebstahl, Mord und Totschlag nicht Halt machten, um ihre Lebensphilosophie durchzusetzen. Besonders das „Goldene Zeitalter“ der Piraterie (zirka 1690 und 1730) ist es auch, das in Hollywood gerne romantisiert wird und solch schillernde Figuren wie Captain Jack Sparrow aus den „Fluch der Karibik“-Filmen hervorbrachte. Zugegeben ist Johnny Depp in seiner Paraderolle als dauertrunkener Schusselpirat eine eher liebenswert-sympathische Figur, trotzdem lebt er frei nach dem Motto „Nimm was du kriegen kannst und gib nichts davon wieder zurück“ und verkörpert damit den klassischen Freibeuter. Seine Auftritte in den „Pirates of the Caribbean“-Filmen sind Kult und die Filmreihe zählt mit zu den erfolgreichsten Film-Franchises aller Zeiten. Fünf Ableger wurden bislang veröffentlicht, doch natürlich können nicht alle auf demselben Qualitätsniveau schwimmen. Wir haben die „Fluch der Karibik“-Filme im ultimativen IMDb-Ranking und zeigen, welche der Piraten-Abenteuer wahre Schätze sind – und welche besser auf den Boden des Ozeans versenkt gehören!

Zum gewünschten Film springen:

So funktioniert das Ranking in unseren Bestenlisten

Die Reihenfolge der besten „Fluch der Karibik“-Filme basiert auf den Wertungen (0 bis 10 Punkte) der Internet Movie Database (kurz: IMDb) – eines international gültigen „Verzeichnisses“ von Rezensionen für Filme und Serien. Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!





PLATZ 5 der besten „Fluch der Karibik“-Filme: „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ (2017)

Trailer von „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ (2017) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Jerry Bruckheimer Films / YouTube

Steckbrief zu „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ (2017)

Originaltitel: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Regie: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Joachim Rønning, Espen Sandberg IMDb-Bewertung: 6,5/10

„Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ (2017) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ (2017) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ (2017) – worum es in dem Film geht?

In der Tiefe des Ozeans soll der Dreizack des Poseidon ruhen. Dieses Artefakt ist stark genug, um alle Flüche zu brechen, die auf den Meeren wirken. Auch den, der Will Turner (Orlando Bloom) untot an die „Flying Dutchman“ (dt. „Fliegender Holländer“) bindet. Seit er ein Kind ist, versucht sein Sohn Henry (Brenton Thwaites), diesen Fluch zu brechen. Als junger Mann heuert er bei der Royal Navy an – und überlebt als Einziger die Fehlentscheidung seines Captains, ins sogenannte Teufelsdreieck zu fahren. Hier regiert der untote Captain Armando Salazar (Javier Bardem), einst ein gefürchteter Piratenjäger. Bis ihn ein Freibeuter namens Jack Sparrow (Johnny Depp) austrickste. Seitdem steckt er untot mit seiner Mannschaft dort fest. Er schickt Henry mit einer Nachricht zu Jack: Er wird ihn holen kommen! Leider verscherbelt Sparrow seinen magischen Kompass, was den örtlichen Bann Salazars aufhebt und dazu führt, dass sein Geisterschiff ausfahren kann. Jetzt kann Jack nur noch Poseidons Dreizack vor Salazar retten … [Mehr zum Film „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ (2017) lesen Sie hier!]

„Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ (2017) – jetzt für daheim kaufen!

„Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ (2017) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ (2017) gibt es hier auf DVD zu kaufen *





PLATZ 4 der besten „Fluch der Karibik“-Filme: „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011)

Trailer von „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Jerry Bruckheimer Films / YouTube

Steckbrief zu „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011)

Originaltitel: Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Regie: Rob Marshall

Rob Marshall IMDb-Bewertung: 6,6/10

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) – worum es in dem Film geht?

Piratenkapitän Jack Sparrow (Johnny Depp) weilt in London, nachdem er hörte, dass dort jemand in seinem Namen eine Schiffsmannschaft rekrutiert. Wie sich zeigt, ist der Doppelgänger eine alte Geliebte Jacks, die heißblütige Angelica (Penélope Cruz), der er einst die Unschuld raubte. Sie lockt ihn auf das Schiff ihres Vaters, des gefürchteten Piraten Blackbeard (Ian McShane). Der ist wie auch Angelica auf der Suche nach dem Quell der Jugend. Und da nur Jack den Weg dorthin kennt, soll er Blackbeard und seinen Clan begleiten. Ein Wettlauf gegen die Zeit entbrennt. Der Grund? Da auch die rivalisierenden Spanier eine Expedition gestartet haben, schickt Englands König George II. (Richard Griffiths) ein Schiff und das just unter dem Kommando von Captain Barbossa (Geoffrey Rush), der die Seiten gewechselt hat – und nun mit Puderperücke sowie einem Offizierstitel herumgockelt … [Mehr zum Film „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) lesen Sie hier!]

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) – jetzt für daheim kaufen!

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) gibt es hier auf DVD zu kaufen *





PLATZ 3 der besten „Fluch der Karibik“-Filme: „Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ (2007)

Trailer von „Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ (2007) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Jerry Bruckheimer Films / YouTube

Steckbrief zu „Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ (2007)

Originaltitel: Pirates of the Caribbean: At World’s End

Pirates of the Caribbean: At World’s End Regie: Gore Verbinski

Gore Verbinski IMDb-Bewertung: 7,1/10

„Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ (2007) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ (2007) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ (2007) – worum es in dem Film geht?

Kurzer Blick zurück auf den Vorgängerfilm „Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006): Am Ende des zweiten Teils entschwand Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) im Inneren eines Riesenkraken. Um ihn aus dem Reich der Toten zurückzuholen, verbünden sich Schmied Will Turner (Orlando Bloom) und seine Elizabeth (Keira Knightley) mit dem tot geglaubten Captain Barbossa (Geoffrey Rush). Jack wird auch dringend gebraucht, denn die Ostindien-Handelskompanie hat durch das Herz von Captain Davy Jones (Bill Nighy), der aussieht wie ein wandelnder Tintenfischsalat, die Kontrolle über die „Flying Dutchman“ (dt. „Fliegender Holländer“) errungen. Und mithilfe des übermächtigen Geisterschiffs vernichten die Kaufleute unter der Führung des eiskalten Lord Cutler Beckett (Tom Hollander) alle Seeräuber, die ihnen unterkommen. Um sie zu stoppen, müssen Jack, Barbossa und Co eine Allianz mit den größten Piratenführern schließen … [Mehr zum Film „Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ (2007) lesen Sie hier!]

„Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ (2007) – jetzt für daheim kaufen!

„Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ (2007) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ (2007) gibt es hier auf DVD zu kaufen *





PLATZ 2 der besten „Fluch der Karibik“-Filme: „Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006)

Trailer von „Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Jerry Bruckheimer Films / YouTube

Steckbrief zu „Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006)

Originaltitel: Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest Regie: Gore Verbinski

Gore Verbinski IMDb-Bewertung: 7,3/10

„Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006) – worum es in dem Film geht?

Gleich zu Beginn fällt die Hochzeit des wackeren Schmieds Will Turner (Orlando Bloom) mit der ebenbürtig tapferen Gouverneurstochter Elizabeth Swann (Keira Knightley) ins Wasser: Englische Truppen nehmen die Brautleute gefangen! Die Anklage: Begünstigung und Fluchthilfe für den Piraten Jack Sparrow (Johnny Depp) – siehe Handlung des ersten Teils „Fluch der Karibik“ (2003) – , worauf der Galgen steht. Doch wenn Will es schafft, dem schrägen Captain dessen Kompass abzujagen, werden er und Elizabeth begnadigt. Die Navigationshilfe weist nämlich den Weg zu einer speziellen Truhe, hinter der auch die mächtige Ostindische Handelsgesellschaft her ist. Wie nicht anders zu erwarten, hat Jack indes selbst alle Hände voll zu tun. Auf der „Black Pearl“ ist der Rum ausgegangen, die Crew murrt, und schauriger Besuch stellt sich ein: Der untote „Stiefelriemen“ Bill erinnert den Seeräuber an eine alte Schuld: Seine Seele gehört dem grausamen Davy Jones (Bill Nighy) – ein einst menschlicher Kapitän, der selbst verflucht wurde die Form eines Tintenfischs annehmen musste … [Mehr zum Film „Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006) lesen Sie hier!]

„Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006) – jetzt für daheim kaufen!

„Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006) gibt es hier auf DVD zu kaufen *





PLATZ 1 der besten „Fluch der Karibik“-Filme: „Fluch der Karibik“ (2003)

Trailer von „Fluch der Karibik“ (2003) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Jerry Bruckheimer Films / YouTube

Steckbrief zu „Fluch der Karibik“ (2003)

Originaltitel: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl Regie: Gore Verbinski

Gore Verbinski IMDb-Bewertung: 8,0/10

„Fluch der Karibik“ (2003) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Fluch der Karibik“ (2003) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Fluch der Karibik“ (2003) – worum es in dem Film geht?

Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) hat eine Pechsträhne: Bei einer Meuterei kam dem smarten, aber völlig überdrehten Piraten sein Schiff, die berühmte „Black Pearl“, abhanden! Die Suche nach einem neuen seetüchtigen Untersatz führt ihn nach Port Royal. Dort rettet er ganz nebenbei die schöne Gouverneurstochter Elizabeth Swann (Keira Knightley) vor dem Ertrinken, lernt bei einer Klingenkreuzerei Schmied Will Turner (Orlando Bloom) kennen, der in sie verliebt ist – und landet im Gefängnis der Hafenfestung. Diese überfallen des Nachts dann der aufgrund eines Fluchs untote Captain Barbossa (Geoffrey Rush) und seine Crew von Zombie-Piraten: Sie schießen alles kurz und klein, brandschatzen und rauben Elizabeth, die nicht ahnt, von welcher Bedeutung ihr goldenes Medaillon ist. Um seine Angebetete zu retten, haut sich Will mit Jack auf ein Packl. Denn wer könnte besser wissen, wo sich Piraten verstecken, als ein Pirat selbst? … [Mehr zum Film „Fluch der Karibik“ (2003) lesen Sie hier!]

„Fluch der Karibik“ (2003) – jetzt für daheim kaufen!

„Fluch der Karibik“ (2003) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Fluch der Karibik“ (2003) gibt es hier auf DVD zu kaufen *

Weitere Listicles und Bestenlisten