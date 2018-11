Kaum ist Halloween vorbei, sind Truthähne der letzte Schrei. Hier gibt es die Bestenliste der Top-Filme, die sich um das Familienfest Thanksgiving dreht. Mit Trailer und IMDb-Rating.

Wer kennt sie nicht aus dem Fernsehen, die Familienfeiern zu Thanksgiving mit Mega-Truthähnen, massig Beilagen – und Chaos und Kabbelei statt heimeliger Eintracht?

Was unterscheidet Thanksgiving eigentlich vom Erntedankfest?

Doch warum ist dieser Tag so besonders? In den USA begeht man das, was wir hierzulande als Erntedankfest bezeichnen (und eher im kirchlichen Rahmen abhandeln), ganz anders. Erstens ist Thanksgiving, man feiert es immer am vierten Donnerstag im November, ein staatlicher Feiertag. Das Fest zitiert Elemente aus dem Pionierleben der Pilgerväter und bekommt dadurch zusätzlich einen nationalen Charakter.

Thanksgiving ist in den USA das wichtigste Familienfest überhaupt, zu dem auch Freunde oder andere Gäste eingeladen werden. Klar, dass davor viele Menschen unterwegs sind, zum Teil sind die Familienmitglieder ja über alle Landesteile verstreut. Deshalb herrscht regelmäßig Chaos auf Flughäfen und Straßen ...

BESTENLISTE: 10 TOP-FILME UND SERIENEPISODEN ZUM THEMA THANKSGIVING

1) A Charlie Brown Thanksgiving (1973)

Genre: Animation

IMDb-Rating: 7,7

25-minütiges Kult-Special mit Snoopy und seinen Freunden - kann man immer wieder als Einstimmung zum Thanksgiving-Dinner anschauen (auch wenn man’s nicht so groß feiert).

A Charlie Brown Thanksgiving © Video: YouTube

2) Ein Ticket für zwei (Planes, Trains and Automobiles 1987)

Genre: Roadmovie-Comedy

IMDb-Rating: 7,6

Steve Martin muss unbedingt - weil er es seiner Familie versprochen hat - zum Thanksgiving Dinner zu Hause sein. Aber das ist alles andere als einfach - sein abenteuerlicher Trip mit dem vom Schicksal an seine Seite gestellten Vertreter für Duschvorhangringe in Gestalt des großartigen John Candy ist mittlerweile ein oft kopierter, aber nie erreichter Klassiker des Genres Roadmovie-Comedy (siehe Stichtag mit Robert Downey jr. und Zach Galifianakis).

Klicken, um den Trailer zu Ein Ticket für zwei anzusehen © Paramount Pictures

3) What’s cooking? (2000)

Genre: Comedy, Drama, Romance

IMDb-Rating: 7,1

Der Episodenfilm spielt in Fairfax/L.A., wo die Familien Avila, Nguyen, Seelig und Williams Thanksgiving feiern. In allen vier Episoden geht es um Generationskonflikte, die mit den jeweiligen Kulturen nur am Rande zu tun haben. Die hochkarätige Darstellerriege kann sich sehen lassen: Mercedes Ruehl, Kyra Sedgwick, Julianne Margulies, Alfre Woodward u.a.

Klicken, um den Trailer zu What’s cooking? anzusehen © Video: YouTube

4) Pieces of April - Ein Tag mit April Burns (2003)

Genre: Comedy, Drama

IMDb-Rating: 7,1

Katie Holmes ist April Burns, eine 21jährige Chaotin, die - gegen ihr besseres Wissen - die liebe Familie zum Thanksgiving-Dinner in ihre Bruchbude in New York eingeladen hat. Freund Bobby muß raus aus der Wohnung, weil April gedenkt, das Dinner selbst zu kochen … was sie aber eigentlich aus vielerlei Hinsicht gar nicht kann … Tragikomödie von Peter Hedges.

Klicken, um den Trailer zu Pieces of April anzusehen © United Artists

5) Pocahontas (1995)

Genre: Animation

IMDb-Rating: 6,7

Die allseits bekannte Geschichte der schönen Häuptlingstochter Pocahontas und des feschen Captains John Smith erzählt gewissermaßen auch die Geschichte des allerersten Thanksgivingfestes. Dem Disney-Klassiker folgte 2005 eine Realverfilmung mit Colin Farrell unter dem Titel The New World (Regie: Terrence Malick).

Klicken, um den Trailer zu Pocahontas anzusehen © Buena Vista Pictures / Disney

6) An old fashioned Thanksgiving (2008)

Genre: Drama

IMDb-Rating: 6,6

Basierend auf einer Kurzgeschichte von Luisa Mae Alcott (Little Women): Isabella Caldwell (Jacqueline Bisset) ist eine wohlhabende Frau der High Society im New York des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Als ihre in bescheidenen Verhältnissen lebende Tochter Mary krank wird, aber zu stolz ist, ihre Mutter um Hilfe zu bitten, kontaktiert Enkelin Tilly ihre Großmutter. Die Ankunft der resoluten Isabella im Haus ihrer Tochter sorgt dann auch sofort für Turbulenzen …

Klicken, um den Trailer zu An old fashioned Thanksgiving anzusehen © Hallmark Channel

7) Familienfest und andere Schwierigkeiten (Home for the Holidays, 1995)

Genre: Comedy, Drama, Romance

IMDb-Rating: 6,6

Unter Jodie Fosters Regie spielen Holly Hunter, Robert Downey jr. und Anne Bancroft groß auf - da bleibt kein Auge trocken, wenn sich die Familie Larson rund um den Truthahn versammelt … im wahrsten Sinne des Wortes köstlich!

Klicken, um den Trailer zu Familienfest und andere Schwierigkeiten anzusehen © Video: YouTube

8) A Family Thanksgiving (2010)

Genre: Comedy, Drama, Fantasy

IMDb-Rating: 6,3

Eine ehrgeizige Rechtsanwältin (Daphne Zuniga), die unbedingt Partner in ihrer Kanzlei werden will, hat keine Zeit für ihre Familie und Freunde. Durch eine unheimliche Begegnung mit einer Wahrsagerin (Faye Dunaway) gerät sie in eine alternative Realität, in der sie miterleben kann, wie ihr Leben verlaufen wäre, hätte sie manchmal eine andere Entscheidung getroffen.

Klicken, um den Trailer zu A Family Thanksgiving anzusehen © Video: YouTube

9) Das Familiengeheimnis (The Myth of Fingerprints, 1997)

Genre: Comedy, Drama, Romance

IMDb-Rating: 6,1

Feines Drama von Bart Freundlich, der die aufkeimenden Unruhen in einer gutbürgerlichen amerikanischen Familie aufzeigt, die sich alljährlich zum Erntedankfest treffen. Mit: Blythe Danner, Roy Scheider, Julianne Moore, Noah Wylie u.a.

Klicken, um den Trailer zu Das Familiengeheimnis anzusehen © Sony Pictures Classics

10) Die ultimative Friends-Episode „The One with All the Thanksgivings"

Genre: Sitcom

IMDb-Rating: 9,2

Staffel 5, Episode 8: Kultepisode des erfolgreichen Sitcom-Klassikers, in der alle Thanksgiving-Feste der Familie Geller revue-passiert werden - mit der dicken Monica, dem freakigen Chandler, dem nerdigen Ross und einer Rachel vor der Nasen-OP … Immer wieder ein Vergnügen!