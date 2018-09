Gandhi, JFK, Abraham Lincoln, Margaret Thatcher – sie und viele andere haben die Geschichte unserer Welt geprägt, und ihre Geschichte wurde von berühmten Regisseuren wie Steven Spielberg, Richard Attenborough oder Spike Lee verfilmt. Hier gibt es die besten Movies, die sich mit berühmten Politikern und historischen Persönlichkeiten beschäftigen.

Steven Spielberg, Andrew Lloyd Webber, Franco Zeffirelli, Ron Howard – sie alle waren fasziniert von starken Persönlichkeiten aus Politik und Geschichte. So entstand etwa das legendäre Musical Evita, das später mit Madonna in der Hauptrolle verfilmt wurde. Oder Kultstreifen wie The Last Emperor (Der letzte Kaiser) über Chinas Kaiser Puyi, der mit gerade mal zwei Jahren den Thron bestieg – für den Film gab es im Übrigen neun (!) Oscars! Welche die sehenswertesten Streifen dieses Genres sind, erfahren Sie hier – Trailer und IMDb-Rating inklusive:

1. GANDHI (1982)

Richard Attenboroughs Meisterwerk über das Leben des indischen Unabhängigkeitskämpfers Mahatma Gandhi beginnt mit Gandhis Ermordung und berichtet rückblickend von den wichtigsten Stationen in seinem Leben zwischen 1893 und 1948. Der Film war für elf Oscars nominiert, wovon er acht gewann, darunter den für den besten Film und den für den besten Hauptdarsteller (Ben Kingsley). In weiteren Rollen: Sir John Gielgud, Trevor Howard, Candice Bergen, Martin Sheen.

IMDb-Rating: 8,1

Klicken, um Trailer zu Gandhi anzusehen © Columbia Pictures

2. THE LAST EMPEROR (Der letzte Kaiser, 1987)

Bernardo Bertolucci verfilmte die Biografie des Kaisers Puyi von China, der als Zweijähriger den Thron besteigen und diesen schon drei Jahre später wieder verlassen musste. Der mit neun Oscars ausgezeichnete Film beeindruckt auf vielfache Weise – darunter mit den Szenen, die an Originalschauplätzen der Verbotenen Stadt in Peking entstanden sind. Für die Rolle des schottischen Tutors Johnston wurden Marlon Brando, Sean Connery und John Hurt angefragt, bevor sie schließlich Peter O’Toole übernahm.

IMDb-Rating: 7,8

Klicken, um Trailer zu The Last Emperor anzusehen © Columbia Pictures

3. JFK – TATORT DALLAS (1991)

Oliver Stone erzählt vom Versuch des Staatsanwalts Jim Garrison (Kevin Costner), die genauen Umstände der Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1963 in Dallas aufzudecken. Stones Film steht in der Tradition zahlreicher unterschiedlicher Theorien, die von einer Verschwörung hinter der Ermordung Kennedys ausgehen. Der 1982 achtfach oscarnominierte Streifen gewann schlussendlich zwei der begehrten Statuetten (Schnitt und Kamera).

IMDb-Rating: 8,0

Klicken, um Trailer zu JFK – Tatort Dallas anzusehen © Warner Bros.

4. MALCOLM X (1992)

Leben und Tod des schwarzen Bürgerrechtlers Malcolm X (dargestellt von Denzel Washington), der 1925 in Detroit als Sohn eines Priesters geboren und 1965 in Washington Heights mit 21 Schüssen auf offener Bühne während eines Vortrages ermordet wurde. Grundlage für Regisseur Spike Lee war das Buch The Autobiography of Malcolm X von Alex Haley. Der Soundtrack (Aretha Franklin, Lionel Hampton, Ella Fitzgerald, Sam Cooke u. v. m.) ist – wie bei allen Spike Lee-Filmen – vom Feinsten.

IMDb-Rating: 7,7

Klicken, um Trailer zu Malcolm X anzusehen © Warner Bros.

5. EVITA (1996)

Basierend auf dem Musical von Andrew Lloyd Webber inszenierte Regisseur Alan Parker (The Commitments) dieses musikalische Kostümepos mit Madonna in der Titelrolle des einfachen Mädchens vom Lande, das zur bewunderten First Lady Argentiniens aufsteigt. An ihrer Seite liefern Antonio Banderas, Jonathan Pryce und Jimmy Nail mitreißende Performances. Für fünf Oscars nominiert, konnten zumindest die Komponisten Lloyd Webber/Rice ein Goldmännchen für den besten Song You Must Love Me einheimsen.

IMDb-Rating: 6,3

Klicken, um Trailer zu Evita anzusehen © Buena Vista Pictures

6. TEE MIT MUSSOLINI (1999)

Teils biografische Geschichte von Italiens Meisterregisseur Franco Zeffirelli mit Star-Besetzung: Cher, Maggie Smith, Judi Dench, Joan Plowright. Im Florenz der 1930er-Jahre kümmert sich eine Gruppe englischer Damen der Society um die Erziehung eines kleinen unehelichen Buben, der seinem Vater im Wege steht. Zu den Gepflogenheiten dieser Frauen gehört auch die Verachtung der Jüdin Elsa Morgenthal. Die Anzeichen eines nahenden Krieges werden ebenso ignoriert wie die zunehmende feindliche Stimmung im Land. Da die Botschafterwitwe Lady Hester Random nach einem Überfall von Schwarzhemden bei einer Audienz Mussolinis die Zusage erhält, sie stünden unter seinem persönlichen Schutz, wird das Leben so weitergeführt wie bisher.

IMDb-Rating: 6,9

Klicken, um Trailer zu Tee mit Mussolini anzusehen © Video: Youtube

7. NAPOLEON (2002)

Vierteilige Miniserie mit Starbesetzung. Christian Clavier (Asterix, Monsieur Claude und seine Töchter) verkörpert den ehrgeizigen General der französischen Armee, der es bis zum König von Frankreich brachte. In dieser aufwendigen TV-Produktion sind auch die Nebenrollen hochkarätig besetzt: So spielt Gerard Depardieu den Polizeiminister, Isabella Rossellini gibt Napoleons Frau Josephine. John Malkovich, Heino Ferch, Marie Bäumer und Mavie Hörbiger stehen ebenfalls auf der Besetzungsliste.

IMDb-Rating: 7,4

Klicken, um Trailer zu Napoleon anzusehen © Video: YouTube

8. DIE REISEN DES JUNGEN CHE – MOTORCYCLE DIARIES (2004)

Das mehrfach preisgekrönte Roadmovie basiert auf den Aufzeichnungen des jungen Che Guevara und seines Freundes Alberto Granado während einer insgesamt acht Monate dauernden Südamerika-Reise, die sich über 14.000 Kilometer erstreckte. Sie führte durch Argentinien, Chile, Peru, Kolumbien und Venezuela. In den Hauptrollen: Gael Garcia Bernal und Rodrigo de la Serna.

IMDb-Rating: 7,8

Klicken, um Trailer zu Die Reisen des jungen Che anzusehen © Buena Vista International

9. THE QUEEN (2006)

Stephen Frears’ Film mit Helen Mirren in der Titelrolle beschäftigt sich mit den Ereignissen im Jahr 1997, als Tony Blair zum Premierminister gewählt wird, und – kaum drei Monate im Amt – versuchen muss, dem Königshaus einen Weg aus einer nie dagewesenen Krise aufzuzeigen. Das Verhalten der Königin nach dem Tod Dianas sorgte weltweit für Unverständnis … Michael Sheen spielte den Premierminister Tony Blair – übrigens seine dritte Darstellung des Politikers (TV-Movie The Deal 2003, TV-Movie The Special Relationship 2010).

IMDb-Rating: 7,3

Klicken, um Trailer zu The Queen anzusehen © Pathé

10. LAST KING OF SCOTLAND – IN DEN FÄNGEN DER MACHT (2006)

Die Handlung des Politthrillers von Kevin McDonald ist fiktiv, knüpft aber an tatsächliche Ereignisse während der Regierungszeit des ugandischen Diktators Idi Amin an. Forest Whitaker konnte mit seiner beeindruckenden Performance Idi Amins sowohl einen Golden Globe als auch einen Oscar als bester Hauptdarsteller einheimsen. In der Rolle des schottischen Mediziners Nicholas Carrigan, der zum Leibarzt des Diktators wird, brilliert James McAvoy.

IMDb-Rating: 7,7

Klicken, um Trailer zu Last King of Scotland anzusehen © Fox Searchlight Pictures

11. FROST/NIXON (2008)

Peter Morgan schrieb das Drehbuch über die Geschichte des legendären TV-Interviews, das der junge britische Talkmaster David Frost 1977 mit dem ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon führte. Regisseur Ron Howard setzte diesen spannenden Schlagabtausch mit Michael Sheen und Frank Langella meisterhaft in Szene. Der Film erhielt zahlreiche Nominierungen (Golden Globe, Oscars) ging aber bei den Preisverleihungen schlussendlich leer aus.

IMDb-Rating: 7,7

Klicken, um Trailer zu Frost/Nixon anzusehen © Universal Pictures

12. THE KING’S SPEECH (2010)

Tom Hoopers tragikomische und auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte über den stotternden britischen König George VI. (Colin Firth), die erzählt, wie diesem von einem unkonventionellen Sprachtherapeuten (Geoffrey Rush) geholfen wird. Der Film räumte bei den Oscars 2011 in den wichtigsten Kategorien ab: Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Bestes Drehbuch. Zudem war er in weiteren acht Kategorien nominiert, u. a. Beste Nebendarstellerin: Helena Bonham Carter.

IMDb-Rating: 8,0

Klicken, um Trailer zu The King’s Speech anzusehen © Momentum Pictures

13. J. EDGAR (2011)

Der Gründer und langjährige Direktor des FBI, J. Edgar Hoover, war einer der umstrittensten und rätselhaftesten Männer seiner Zeit (1895–1972). Der Film zeigt in Rückblenden das öffentliche und private Leben des scharf schwulenfeindlich auftretenden Hoover, der über Jahrzehnte eine geheime homosexuelle Beziehung führte. In Clint Eastwoods Film spielen die andauernden Spekulationen um Hoovers sexuelle Orientierung eine wichtige Rolle, sie führten in den USA zu öffentlichen Diskussionen. Der Film gewann einige Preise, Leonardo DiCaprio ging für seine Darstellung des J. Edgar allerdings leer aus.

IMDb-Rating: 6,6

Klicken, um Trailer zu J. Edgar anzusehen © Warner Bros.

14. THE IRON LADY (2011)

In der Regie von Phyllida Lloyd (Mamma Mia) spielt die unvergleichliche Meryl Streep (gewann dafür u. a. Oscar und Golden Globe) die britische Premierministerin Margaret Thatcher. Der Film zeigt wichtige Ereignisse während der Amtszeit Thatchers (Bergarbeiterstreik 1984, Unruhen in Nordirland, Berliner Mauerfall, Falklandkrieg), die sich nach ihrem Rücktritt ins Privatleben zurückzog und später an Demenz erkrankte. In weiteren Rollen: Olivia Coleman (The Crown, Broadchurch), Jim Broadbent (Bridget Jones, Harry Potter), Iain Glen (Game of Thrones).

IMDb-Rating: 6,4

Klicken, um Trailer zu The Iron Lady anzusehen © 20th Century Fox

15. LINCOLN (2012)

Steven Spielbergs Historiendrama handelt von den letzten Monaten im Leben des 16. US-Präsidenten Abraham Lincoln und von seinem politischen Kampf um die endgültige Abschaffung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Daniel Day-Lewis holte sich mit seiner beeindruckenden Performance nach 1990 (Mein linker Fuß) und 2008 (There will be Blood) seinen dritten Oscar als bester Hauptdarsteller ab. In den Nebenrollen glänzen u. a. James Spader (The Blacklist), Sally Field (Forrest Gump), Tommy Lee Jones (Men in Black, Auf der Flucht).

IMDb-Rating: 7,4

Klicken, um Trailer zu Lincoln anzusehen © Walt Disney Studios

16. DARKEST HOUR (Die dunkelste Stunde, 2017)

Das historische Filmdrama von Joe Wright über die ersten Wochen Winston Churchills als britischer Premierminister in der Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs. Gary Oldman erhielt für seine Verkörperung Churchills u. a. einen Golden Globe und den Oscar als bester Hauptdarsteller. Der Titel „Darkest Hour“ entstammt der Rede „This was their finest Hour“ (Das war ihre beste Stunde), die Winston Churchill am 18. Juni 1940 im britischen Unterhaus hielt. Gegenstand der Rede war die sich nach dem Fall von Paris abzeichnende militärische Niederlage Frankreichs. Diese Situation bezeichnete er als „dunkelste Stunde in der Geschichte Frankreichs“.

IMDb-Rating: 7,4