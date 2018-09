Die 10 besten Filme über echte Serienkiller

Ted Bundy, Jack The Ripper oder Arthur Leigh Allen, der mutmaßliche Zodiac-Killer: Sie alle inspirierten Autoren und Filmemacher. Entstanden sind dadurch viele hochklassige Filme über echte Serienmörder, also Killer, die es tatsächlich gegeben hat. Die besten Movies über Serienkiller samt Trailer und IMDb-Ratings gibt es hier:

1) ZODIAC – DIE SPUR DES KILLERS (2007)

David Finchers Krimi um den Zodiac-Killer, der Ende der 1960er Jahre San Francisco in Atem hielt, basiert auf dem Buch von Robert Graysmith, dem Karikaturisten der Tageszeitung San Francisco Chronicle, bei dem einige Briefe von Zodiac eintrafen. Der Killer schickt handschriftlich verfasste Briefe mit Hinweisen und Details, die nur Mörder und Polizei wissen können, an mehrere Verlage. Der Journalist Paul Avery (Robert Downey jr.) und der junge Karikaturist Rober Graysmith (Jake Gyllenhaal) beginnen in dem Fall zu recherchieren. - Der mutmaßliche Täter Arthur Leigh Allen starb an einem Herzinfarkt, bevor die Anklage gegen ihn vor Gericht erhoben werden konnte.

IMDb-Rating: 7,7

Klicken um den Trailer zu Zodiac – Die Spur des Killers anzuschauen © Warner Bros.

2) JACK THE RIPPER – DAS UNGEHEUER VON LONDON (1988)

TV-Zweiteiler mit Michael Caine (erhielt dafür einen Golden Globe) in der Rolle des Inspector Frederick Abberline. Mit seinem Partner Sgt. George Godley (Lewis Collins) will er die Prostituierten-Morde in Whitechapel aufklären - die Spur führt ihn zum Leibarzt der Königin von England, Sir William Gull. In weiteren Rollen: Armand Assante, Jane Seymour, Ray McAnally und Susan George.

IMDb-Rating:

Klicken um den Trailer zu Jack The Ripper anzuschauen © Video: YouTube

3) THE DELIBERATE STRANGER (ALPTRAUM DES GRAUENS, 1988)

Ted Bundy ermordete in den 1970er Jahren mindestens 30 Frauen (wahrscheinlich mehr) und gestand diese Morde erst kurz vor seiner Hinrichtung 1989. Die wahre Geschichte des charismatischen Serienkillers wurde als TV-Movie von Marvin J. Chomsky mit Mark Harmon (NCIS) in der Hauptrolle verfilmt.

IMDb-Rating:

Klicken um den Trailer zu The Deliberate Stranger anzuschauen © Warner Bros. / NBC

4) YORKSHIRE KILLER 1-3 (RED RIDING, 2009)

Außergewöhnlicher britischer Krimi-Dreiteiler aus dem Jahr 2009 über die jahrelange, zermürbende Jagd nach dem mysteriösen „Yorkshire Ripper” (Peter William Sutcliffe). Als Vorlage dienten die vier Romane von David Pearce (Red Riding Quartet) die auf den tatsächlichen Ereignissen in den 1970er Jahren basieren. „Eine Trilogie, die mindestens so viel Spannung aus ihren ästhetischen Gegenüberstellungen wie aus ihrem Plot bezieht“ (Spiegel Online). Die von drei verschiedenen Regisseuren gedrehten Teile warten mit einem beeindruckenden Cast auf: Sean Bean, Andrew Garfield, Paddy Considine, David Morrissey, Eddie Marsan, Jim Carter, Rebecca Hall (um nur einige zu nennen).

IMDb-Rating Yorkshire Killer 1974 (Teil 1): 7,1

IMDb-Rating Yorkshire Killer 1980 (Teil 2): 7,3

IMDb-Rating Yorkshire Killer 1983 (Teil 3): 7,2

Klicken um den Trailer zu Yorkshire Killer anzuschauen © Video: YouTube

5) MONSTER (2003)

Basierend auf dem Leben von Aileen Wuornos, einer Prostituierten aus Daytona Beach/Florida, die aus Geldnot und Frustration in den 1980er Jahren zur Serienkillerin wurde. Sie gestand 1992 sechs Morde, und wurde 2002 in Florida durch die Giftspritze hingerichtet. Für die beeindruckende Performance erhielt die bis zur Unkenntlichkeit verwandelte Charlize Theron den Hauptrollen-Oscar (und noch eine Reihe weiterer renommierter Preise). In den Nebenrollen erwähnenswert: Christina Ricci, Bruce Dern, Pruitt Taylor Vince.

IMDb-Rating: 7,3

Klicken um den Trailer zu Monster anzuschauen © Newmarket Films

6) DER FRAUENMÖRDER VON BOSTON (THE BOSTON STRANGLER, 1968)

In Boston geht in den 1960er Jahren ein Frauenmörder um. Die von John S. Bottomly (Henry Fonda) geleiteten Ermittlungen nehmen eine Wendung, als durch Zufall Albert Henry DeSalvo (Tony Curtis) beim Einbruchsversuch in eine Wohnung festgenommen wird. Im Zuge der Untersuchungen in einer psychiatrischen Klinik verdichten sich die Hinweise, dass es sich um den gesuchten Frauenmörder handeln könnte. DeSalvo gesteht später 13 Morde, wird zu lebenslanger Haft verurteilt und schließlich 1973 von einem Mithäftling erstochen. Tony Curtis wurde 1969 wegen seiner höchst überzeugenden Darstellung für einen Golden Globe nominiert. Tipp: Im Film Copykill (1995, mit Sigourney Weaver, Holly Hunter, Harry Connick jr.) werden ebenfalls Bezüge zu den Boston-Strangler-Fällen hergestellt.

IMDb-Rating: 7,1

Klicken um den Trailer zu Der Frauenmörder von Boston anzuschauen © Video: YouTube

7) FROM HELL (2001)

Das Drehbuch des Thrillers von Albert und Allen Hughes beruht auf dem gleichnamigen Comicroman, der nach einem im Rahmen der Morde Jack the Rippers aufgetaucht ist. Hier spielt Johnny Depp den opiumabhängigen Polizeiinspektor Frederick Abberline, der Ende des 19. Jahrhunderts im viktorianischen London die Morde an mehreren Prostituierten im Stadtteil Whitechapel untersucht.

IMDb-Rating: 6,8

Klicken um den Trailer zu From Hell anzuschauen © 20th Century Fox

8) MY FRIEND DAHMER (2017)

Der Film zeigt (durch die Augen seines Freundes Derf Backderf) die schon in der Schulzeit auffälligen Abnormitäten des jungen Jeffrey Dahmer (später einer der grausamsten Serienkiller der USA), der als Hobby tote Tiere in Säure auflöst und von Knochen generell fasziniert ist. Alle Bemühungen der Eltern bzw. Ärzte, ihn „normal“ zu bekommen, scheitern und führen unweigerlich zu seinem ersten Mord.

IMDb-Rating: 6,3

Klicken um den Trailer zu My Friend Dahmer anzuschauen © Video: YouTube

9) JACK (2015)

Jack Unterweger (großartig dargestellt von Johannes Krisch) war ein 1976 wegen Frauenmordes zu lebenslanger Haft verurteilter Verbrecher, der im Gefängnis zu schreiben und zu dichten begann und diese Arbeiten auch publizierte. 1990 kam der damals 40-Jährige frei und wurde zum Liebling der Kulturszene und der Boulevardpresse und betätigte sich als Reporter. Doch wenige Monate nach seiner Entlassung hob eine Mordserie an Prostituierten in Österreich, Prag und L. A. an – und jedesmal war Unterweger in unmittelbarer Nähe. Der Film von Elisabeth Scharang gewann 2016 den Österreichischen Filmpreis in den Kategorien: Bester Hauptdarsteller, Beste Musik (Naked Lunch) und Bester Tonschnitt.

IMDb-Rating: 5,9

Klicken um den Trailer zu Jack anzuschauen © Video: YouTube

10) THE SECRET LIFE: JEFFREY DAHMER (1993)

Basierend auf dem Leben des notorischen Serienkillers Jeffrey Dahmer, der 17 Männer ermorderte und viele davon aß, bevor er 1991 verhaftet wurde.

IMDb-Rating: 5,8

Klicken um den Trailer zu The Secret Life: Jeffrey Dahmer anzuschauen © Video: YouTube

EMPFEHLENSWERTE SERIENKILLER-FILME, DIE NOCH KOMMEN

Diese Titel sind derzeit noch in Entwicklung, in Produktion oder in der Post-Produktion. Daher gibt es noch keine IMDb-Bewertung. Was wir bis jetzt darüber wissen, klingt jedoch ziemlich spannend:

EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE

In diesem Film wird die Geschichte des Serienkillers Ted Bundy (dargestellt von Zac Efron) aus der Sicht seiner Freundin Elizabeth Kloepfer (Lily Collins) erzählt, die seinen wahren Charakter lange nicht akzeptieren konnte. Derzeit in Post-Produktion, Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.

EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE © Video: YouTube

KILLERS OF THE FLOWER MOON

Regisseur Martin Scorsese hat aktuell gleich zwei Killer-Filme in Produktion bzw. in Entwicklung, und in beiden steht Leonardo DiCaprio auf seiner Besetzungsliste, da wäre zuerst Killers of the Flower Moon (derzeit in Produktion, frühestens 2019 im Kino):

In den 1920er Jahren waren die Osage-Indianer im US-Bundesstaat Oklahoma die reichsten Menschen des Landes. Auf dem kargen Land, das ihnen als Reservat zugewiesen worden war, gab es gigantische Ölvorkommen, die ihnen ein Leben in ungeahntem Luxus ermöglichten. Doch das Glück währte nicht lange: Eine mysteriöse Serie von Morden hob an, der schließlich mehr als 300 Stammesmitglieder zum Opfer fallen sollten (sie wurden vergiftet, erschlagen oder erschossen). Die Osage-Morde wurden zum ersten großen Fall des damals gerade neu gegründeten FBI. Nachdem auch dort Korruption herrschte, gelang es schließlich einer Gruppe von Undercover-Agenten die bis dahin spektakulärste Morderserie in der Geschichte der USA aufzuklären.

THE DEVIL IN THE WHITE CITY

Scorseses zweites Serienkiller-Projekt (derzeit in Entwicklung): Es handelt von Henry Howard Holmes, einem charismatischen Arzt, Hotelier, Bigamist und Serienkiller der in Chicago zur Zeit der Weltausstellung 1893 sein Unwesen trieb. Er lockte zwischen 27 und 200 Opfer in das für seine abgründigen Zwecke präparierte „Mord-Hotel“.