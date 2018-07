Die 13 besten Filmbiografien über Musiker und Bands

Filmtipps für Musikliebhaber, die ihre Idole – und ihre Geschichte - auch sehen wollen.

RAY (2004)

Die Lebensgeschichte der Musiker-Legende Ray Charles. Jamie Foxx erhielt für seine Darstellung viele Auszeichnungen, darunter den Oscar, Golden Globe und BAFTA Award. Obwohl Foxx selbst als Sänger bekannt ist, hört man bei allen Songs im Film die Originalstimme von Ray Charles.

RAY (2004) © Video: YouTube

WALK THE LINE (2005)

Gleich im Jahr nach RAY konnte eine weitere Musiker-Biographie bei den Oscars abräumen: Die Lebensgeschichte von Johnny Cash (Joaquin Phoenix) und seiner Frau June Carter (Reese Whiterspoon) sorgte für 5 Nominierungen von denen schließlich Reese Whiterspoon für ihre fulminante Performance das Goldkerlchen abstauben konnte.

Walk the Line © Video: YouTube

I’M NOT THERE (2007)

Biografie über Bob Dylan (Regie: Todd Haynes). Zeigt in sechs verschiedenen Handlungssträngen Figuren, anhand derer Facetten aus dem Leben von Bob Dylan dargestellt werden. Mit Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere, Heath Ledger u.v.m.

I’m Not There © Video: YouTube

SELENA - ein amerikanischer Traum (1997)

Biografie der Latin-Sängerin Selena Quintanilla-Perez, dargestellt von Jennifer Lopez, die dafür eine Golden Globe Nominierung erhielt. Selena wurde durch ihren frühen Tod (mit 24 Jahren) in Mexiko und den USA zur Legende.

Selena – Ein amerikanischer Traum © Video: YouTube

AMADEUS (1984)

Der Film von Milos Forman erzählt das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Sicht des Hofkomponisten Antonion Salieri, und basiert auf dem Theaterstück Amadeus von Peter Shaffer. Die schrille Darstellung als infantiles Genie durch Tom Hulce und F. Murray Abrahams von Neid zerfressener Salieri sorgten für viel Lob aus den Kritikerreihen, der Film räumte 1986 satte 8 Oscars ab, darunter Bester Film und Bester Hauptdarsteller (für Abraham, nicht für Hulce, der ebenfalls in dieser Kategorie nominiert war).

Amadeus © Video: YouTube

SID UND NANCY (1986)

Die zerstörerische Beziehung zwischen Sid Vicious, Bassist der Punkband The Sex Pistols, und seiner Freundin Nancy Spungen. Gary Oldman und Chloe Webb verkörpern die Punk-Ikonen täuschend echt und berührend.

Sid and Nancy © Video: YouTube

LA VIE EN ROSE (2007)

Lebensgeschichte der legendären französischen Chanson-Sängerin Edith Piaf, großartig in der Rolle der erwachsenen Edith ist Marion Cotillard, die dafür 2008 einen Oscar einheimste.

La Vie En Rose © Video: YouTube

LOVE & MERCY (2014)

Beach Boys-Mastermind Brian Wilsons Lebensgeschichte - mit John Cusack, Elizabeth Banks und Paul Giamatti. Der Filmdienst meinte, das biografische Drama verdichte „den Absturz des Musikers mit einer brillanten Tonspur sowie grandiosen Schauspielern zu einem Porträt, das als sensible Inszenierung einer beschädigten Künstlerpsyche“ überzeuge.

Love & Mercy © Video: YouTube

Control (2007)

Herausragende Filmbiog über das kurze Leben von Joy-Division-Sänger Ian Curtis, mit dem Starfotograf Anton Corbijn sein Filmdebüt gab.

Control © Video: YouTube

The Doors (1991)

The Doors von Oliver Stone thematisiert die Geschichte der Musikgruppe The Doors und vor allem den Werdegang des Sängers Jim Morrison, dargestellt durch Val Kilmer. Der Film war bereits zwanzig Jahre lang in Planung, bevor mit der eigentlichen Produktion begonnen wurde. Schauspieler, die für die Rolle des Jim Morrisons in dieser Zeit in Frage kamen waren unter anderem Tom Cruise, John Travolta, Keanu Reeves, Richard Gere, Johnny Depp und U2-Frontmann Bono.

The Doors © Video: YouTube

STRAIGHT OUTTA COMPTON (2015)

Filmbiografie des Regisseurs F. Gary Gray. Der Film erzählt die Gründungsgeschichte der Hip Hop Crew N.W.A. der fünf Freunde und Rapper Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E, DJ Yella und MC Ren im Jahr 1986.

Straight Outta Compton © Video: YouTube

COAL MINER’S DAUGHTER/Nashville Lady (1980)

Als achtes Kind eines Minenarbeiters in Kentucky heiratet Loretty Lynn (dargestellt von Sissy Spacek) mit 13 Jahren Nachbarssohn Mooney (Tommy Lee Jones), wird Mutter von vier Kindern und singt ihnen ihre selbstgeschriebenen Songs vor. Mooney ermutigt seine Frau, beim lokalen Radiosender vorzusingen … der Beginn zum Aufstieg in die Country-Music-Elite der USA. Spacek sang alle Songs im Film selbst und gewann dafür 1981 den Oscar.

Coal Miner’s Daughter © Video: YouTube

Amy (2015)

Bewegende Doku-Bio über die viel zu früh verstorbene Sängerin Amy Winehouse.