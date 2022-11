Bambi, Arielle & Co: Diese 11 Disney-Facts werden Sie zum Staunen bringen!

Wer erlegte Bambis Mutter? Und wie heißt die böse Königin aus Schneewittchen? Wir lösen die größten Rätsel der beliebtesten Disney-Zeichentrickfilme!

Fakt 1) Christian Bales Auftritt in Pocahontas

Pocahontas (1995) © Video: Buena Vista Pictures / Walt Disney Pictures / Walt Disney Feature Animation / YouTube

Film: Pocahontas

Pocahontas Originaltitel: Pocahontas

Pocahontas Jahr: 1995

1995 Regie: Mike Gabriel, Eric Goldberg

Mike Gabriel, Eric Goldberg IMDb-Bewertung: 6,7/10

Wer Pocahontas (1995) streamt:

JustWatch

Infos zum Fakt von Pocahontas:

Lange vor American Psycho (2000), Equilibrium (2002) oder Batman Begins (2005) hatte Christian Bale einen Auftritt in einem Disney-Film. Im Abenteuerdrama Pocahontas (1995) lieh er dem jungen Thomas – eine der wenigen prominenten Nebenfiguren aus John Smiths Truppe – in der englischen Synchronisation seine Stimme. In der deutschen Fassung wird der Bursche von Gunnar Helm gesprochen, der u. a. auch Johnny Jepp in Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa (1993) synchronisierte.

Pocahontas gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Fakt 2) Wie viele schwarze Punkte haben 101 Dalmatiner?

101 Dalmatiner (1961) © Video: Buena Vista Distribution / Walt Disney Productions / YouTube

Film: 101 Dalmatiner

101 Dalmatiner Originaltitel: One Hundred and One Dalmatians

One Hundred and One Dalmatians Jahr: 1961

1961 Regie: Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wolfgang Reitherman

Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wolfgang Reitherman IMDb-Bewertung: 7,3/10

Wer 101 Dalmatiner (1961) streamt:

JustWatch

Infos zum Fakt von 101 Dalmatiner:

Ok, man kann sie natürlich auch einzeln abzählen, aber wir wissen es – dank der Angaben der damaligen Zeichner – ganz genau: Pongo hat 72 Flecken, Perdita 68. Jeder einzelne Welpe 32. Alles in allem mussten die Animationskünstler für den gesamten Zeichentrickfilm 6.469.952 (!) schwarze Punkte zeichnen – jeden ganz individuell und einzigartig. Übrigens: Neben Peter Pan (1953) ist 101 Dalmatiner der einzige Disney-Animationsfilm, in dem beide Elternteile vorhanden sind und nicht im Verlauf des Films sterben.

101 Dalmatiner gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Fakt 3) Wer erschoss Bambis Mutter?

Bambi (1942) © Video: RKO Radio Pictures / Walt Disney Productions / YouTube

Film: Bambi

Bambi Originaltitel: Bambi

Bambi Jahr: 1942

1942 Regie: David Hand

David Hand IMDb-Bewertung: 7,3/10

Wer Bambi (1942) streamt:

JustWatch

Infos zum Fakt von Bambi:

In der Liste der ultimativen Film-Bösewichte aller Zeiten, erstellt vom American Film Insitute (AFI) rangiert er auf Platz 20: Der Mörder von Bambis Mutter. Seit dem Erscheinen des Disney-Klassikers von 1942 fließen nur so die Tränen, wenn das kleine Rehkitz sein trauriges „Maaaamaaaa, wo bist duuuu?“ von sich gibt. Der Jäger, der die tödliche Salve abfeuert, ist im Film nie wirklich zu sehen. Doch das Original-Drehbuch des Films Falsches Spiel mit Roger Rabbit (1988) legt offen: Der Mörder ist Richter Doom (gespielt von Christopher Lloyd) mit seiner Flinte!

Bambi gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Fakt 4) Liebesgrüße nach Dänemark

Die Eiskönigin – Völlig unverfroren (2013) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Walt Disney Animation Studios / YouTube

Film: Die Eiskönigin – Völlig unverfroren

Die Eiskönigin – Völlig unverfroren Originaltitel: Frozen

Frozen Jahr: 2013

2013 Regie: Chris Buck, Jennifer Lee

Chris Buck, Jennifer Lee IMDb-Bewertung: 7,4/10

Wer Die Eiskönigin – Völlig unverfroren (2013) streamt:

JustWatch

Infos zum Fakt von Die Eiskönigin – Völlig unverfroren:

Die Eiskönigin – Völlig unverfroren aus dem Jahr 2013 basiert lose auf der Erzählung Die Eiskönigin des dänischen Dichters und Schriftstellers Hans Christian Andersen (u. a. Arielle, die Meerjungfrau). Die Charaktere von Hans, Kristoff, Anna und Sven sind eine Art Hommage an ihn: spricht man die vier Namen schnell hintereinander aus, merkt man, warum!

Die Eiskönigin – Völlig unverfroren gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Fakt 5) Bekannte Besucher in Tritons Reich

Arielle, die Meerjungfrau (1989) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Walt Disney Feature Animation / Silver Screen Partners IV / YouTube

Film: Arielle, die Meerjungfrau

Arielle, die Meerjungfrau Originaltitel: The Little Mermaid

The Little Mermaid Jahr: 1989

1989 Regie: John Musker, Ron Clements

John Musker, Ron Clements IMDb-Bewertung: 7,6/10

Wer Arielle, die Meerjungfrau (1989) streamt:

JustWatch

Infos zum Fakt von Arielle, die Meerjungfrau:

Immer wieder treffen wir in Disney-Filmen auf alte Bekannte, oft bleiben sie aber wenig offensichtlich im Hintergrund. So finden sich in Arielle, die Meerjungfrau (1989) in Tritons Publikum drei Gesellen, die jeder nur zu gut kennt. Es sind Micky Maus, Donald Duck und Goofy!

Arielle, die Meerjungfrau gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Fakt 6) Das Dschungelbuch mit den Beatles

Das Dschungelbuch (1967) © Video: Buena Vista Distribution / Walt Disney Productions / YouTube

Film: Das Dschungelbuch

Das Dschungelbuch Originaltitel: The Jungle Book

The Jungle Book Jahr: 1967

1967 Regie: Wolfgang Reitherman

Wolfgang Reitherman IMDb-Bewertung: 7,6/10

Wer Das Dschungelbuch (1967) streamt:

JustWatch

Infos zum Fakt von Das Dschungelbuch:

Das hätte Walt Disney gerne gesehen. Die vier Geier in Das Dschungelbuch (1967) wurden extra den Beatles nachempfunden, denn ursprünglich sollten sie diese auch synchronisieren! Aus Termingründen wurde daraus jedoch nichts. Der Look der Geier – mitsamt den ikonischen Beatles-Pilz-Frisuren – war allerdings bereits fixiert also imitierten die Synchronsprecher einfach die Stimmen von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Das Dschungelbuch war übrigens der letzte Trickfilm, bei dem Walter Disney noch selbst mitwirkte, bevor er im Dezember 1966 starb. Es erschien zehn Monate nach seinem Tod, 1967.

Das Dschungelbuch gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Fakt 7) Die böse, namenlose Königin aus Schneewittchen

Schneewittchen und die sieben Zwerge (1937) © Video: RKO Radio Pictures / Walt Disney Productions / YouTube

Film: Schneewittchen und die sieben Zwerge

Schneewittchen und die sieben Zwerge Originaltitel: Snow White and the Seven Dwarfs

Snow White and the Seven Dwarfs Jahr: 1937

1937 Regie: David D. Hand

David D. Hand IMDb-Bewertung: 7,6/10

Wer Schneewittchen und die sieben Zwerge (1937) streamt:

JustWatch

Infos zum Fakt von Schneewittchen und die sieben Zwerge:

In Schneewittchen und die sieben Zwerge aus dem Jahr 1937 ist der Name der bösen Königin, welche Schneewittchen ihre Schönheit neidet, nicht zu erfahren. Doch Walt Disney gab ihr sehr wohl einen Namen! Die böse Namenlose heißt ursprünglich Grimhilde. Der Name verheißt bereits Ärger, denn der englische Begriff „grim“ ist enthalten und das bedeutet in etwa düster oder grauenvoll. Doppelt witzig wenn man bedenkt, dass die zugrundeliegende Geschichte aus den Hausmärchen der Gebrüder Grimm stammt …

Schneewittchen und die sieben Zwerge gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Fakt 8) Gestatten, Mortimer Maus!

Steamboat Willie (1928) © Video: Celebrity Productions / Cinephone / Walt Disney Studio / YouTube

Film: Steamboat Willie

Steamboat Willie Alternativtitel: Ein Schiff streicht durch die Wellen

Ein Schiff streicht durch die Wellen Originaltitel: Steamboat Willie

Steamboat Willie Jahr: 1928

1928 Regie: Ub Iwerks, Walt Disney

Ub Iwerks, Walt Disney IMDb-Bewertung: 7,6/10

Wer Steamboat Willie (1928) streamt:

JustWatch

Infos zum Fakt von Steamboat Willie:

Kommen wir zum bekanntesten Disney-Maskottchen: Micky Maus. Die Geburtsstunde der berühmten Filmmaus war die Uraufführung des Zeichentrickfilms Steamboat Willie am 18. November 1928 im New Yorker Colony Theatre. Eigentlich sollte der Vorname der Maus Mortimer lauten. Den fand Walt Disneys Frau allerdings zu selbstgefällig und schlug den Namen Micky vor. Es gibt aber einen Mortimer Maus im Disneyland: er ist, neben Kater Karlo, einer der ewigen Rivalen von Micky Maus.

Fakt 9) Der Rapunzel-Rekord

Rapunzel – Neu verföhnt (2010) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Walt Disney Animation Studios / YouTube

Film: Rapunzel – Neu verföhnt

Rapunzel – Neu verföhnt Originaltitel: Tangled

Tangled Jahr: 2010

2010 Regie: Nathan Greno, Byron Howard

Nathan Greno, Byron Howard IMDb-Bewertung: 7,7/10

Wer Rapunzel – Neu verföhnt (2010) streamt:

JustWatch

Infos zum Fakt von Rapunzel – Neu verföhnt:

Mit einem Produktionsbudget von 260 Millionen US-Dollar ist Rapunzel – Neu verföhnt (2010) der teuerste Animationsfilm aller Zeiten. Immerhin hat der Streifen weltweit rund 592 Millionen US-Dollar in die Kinokassen gespült. Rapunzel befindet sich auch insgesamt unter den Top 5 der teuersten Filme aller Zeiten (auf welchem Platz er landet, hängt von der jeweiligen Berechnung und natürlich Inflationsbereinigung ab).

Rapunzel – Neu verföhnt gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Fakt 10) Tom Cruise und die Wunderlampe

Aladdin (1992) © Video: Buena Vista Pictures / Walt Disney Pictures / Walt Disney Feature Animation / YouTube

Film: Aladdin

Aladdin Originaltitel: Aladdin

Aladdin Jahr: 1992

1992 Regie: John Musker, Ron Clements

John Musker, Ron Clements IMDb-Bewertung: 8,0/10

Wer Aladdin (1992) streamt:

JustWatch

Infos zum Fakt von Aladdin:

Der erste Aladdin basierte auf Michael J. Fox (Zurück in die Zukunft). Die Kreativen von Disney kamen jedoch bald davon ab und nahmen sich einen anderen Schauspieler als Vorbild für den windigen Straßendieb aus Agrabar: den damals (1992) noch ziemlich jungen Tom Cruise

Aladdin gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Fakt 11) Vom Bösewicht zum Bettvorleger

Der König der Löwen (1994) © Video: Buena Vista Pictures / Walt Disney Pictures / Walt Disney Feature Animation

Film: Der König der Löwen

Der König der Löwen Originaltitel: The Lion King

The Lion King Jahr: 1994

1994 Regie: Roger Allers, Rob Minkoff

Roger Allers, Rob Minkoff IMDb-Bewertung: 8,5/10

Wer Der König der Löwen (1994) streamt:

JustWatch

Infos zum Fakt von Der König der Löwen:

An einer Stelle in König der Löwen (1994) fragt Mufasa seinen royalen Berater Zazu, was man mit dem garstigen Scar machen solle. Er antwortet: „Zu einem Bettvorleger verarbeiten!“ Drei Jahre später taucht Scar im Film Hercules (1997) auf – oder besser gesagt, sein abgezogenes Fell: in Form eines Bettvorlegers, den Titelheld Herci (in der deutschen Synchronisation übrigens gesprochen von Til Schweiger) sogar in einer Szene auf dem Kopf trägt! Ein weiterer Fun-Fact: Der König der Löwen wurde als erster Disneyfilm in Zulu übersetzt, viele der Namen stammen von Swahili-Wörtern wie „Nala“ (Geschenk), „Pumbaa“ (ignorant/faul) und „Rafiki“ (Freund). Und: Das Warzenschwein Pumbaa hat etwas getan, das noch kein Disney-Charakter jemals vor ihm gewagt hat: es hat gefurzt!

Der König der Löwen gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Hercules gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*