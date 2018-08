Filmbiographien sind nicht nur spannend und basieren auf wahren Begebenheiten, man kann durch sie auch viel lernen. Für alle Freunde biographischen Filmkunst haben wir die besten Biopics zusammengestellt.

Eintauchen in das Leben von Künstlern, Schriftstellern und großen Filmstars: Mit diesen Biopics lernen Sie Ihre Lieblinge samt ihrer Epoche besser kennen. Und: Von Spannung bis Taschentuchalarm ist alles dabei.

BIOPICS ÜBER BILDENDE KÜNSTLER

Von Vincent Van Gogh über Vermeer bis hin zu Cezanne und Frida Kahlo.

Lust for Life - Ein Leben in Leidenschaft (1956)

Vincente Minnellis farbenprächtige Biografie des genialen und zeitlebens dennoch erfolglosen Malers Vincent Van Gogh. Mit Kirk Douglas in der Titelrolle und Anthony Quinn (der dafür einen Oscar erhielt) als Künstlerfreund Paul Gaugin.

Meine Zeit mit Cezanne (2016)

Der Film behandelt die außergewöhnliche Freundschaft zwischen dem Maler Paul Cézanne und dem Schriftsteller Emile Zola. Mit Guillaume Canet und Guillaume Gallienne.

Das Mädchen mit dem Perlenohrring (2003)

Die Entstehungsgeschichte hinter einem der berühmtesten Werke des niederländischen Malers Jan (Johannes) Vermeer (Colin Firth). Eine junge Magd (Scarlett Johansson) wird zur talentierten Gehilfin des Meisters und steht ihm sogar Modell.

Camille Claudel (1988)

Die 19jährige Camille (1864-1943) beeindruckt 19jährig mit ihrem Enthusiasmus für Malerei und Bildhauerei den bereits etablierten Bildhauer Auguste Rodin, der sie als Assistentin engagiert. Aber schon bald versucht die junge Schöne aus seinem Schatten hervorzutreten. Isabelle Adjani und Gerard Depardieu liefern eine magische, wuchtige Performance:

Frida (2002)

Turbulente, bunte Lebensgeschichte der bekanntesten mexikanischen Malerin Frida Kahlo (1907-1954), deren Werk erst in den 1970er Jahren im Zuge der Frauenbewegung wiederentdeckt wurde. Seitdem ist ihre Popularität stetig gestiegen und hat die ihres Malergatten Diego Rivera längst übetroffen. In den Hauptrollen beeindrucken Salma Hayek und Alfred Molina.

Pollock (2000)

Film über das Leben und die Karriere des amerikanischen Malers Jackson Pollock (1912-1956). Er begründete die Stilrichtung des Action-Painting und war besonders bekannt für großflächige, epressive Bilder mit indigenen Motiven. Sein Gemälde No.5, 1948 war einst das teuerste Bild der Welt. Es wurde 2006 für 140 Millionen Dollar verkauft.

In der Titelrolle brilliert Ed Harris (führte auch Regie), in der Rolle der berühmten Kunstsammlerin Peggy Guggenheim ist übrigens seine Frau, Amy Madigan, zu sehen.

BIOPICS ÜBER SCHRIFTSTELLER

The Happy Prince (2018)

Rupert Everetts Drama (Drehbuch, Regie und Hauptrolle) widmet sich den tragischen Geschehnissen während der letzten Lebensjahre des schillernden Schriftstellers Oscar Wilde (1900-1946), die er im Exil verbrachte. Der geborene Ire, der sich nach dem Studium in Oxford in London niederließ, wurde dort zu einem der bekanntesten und umstrittensten Schriftsteller seiner Zeit. Der verheiratete Vater zweier Söhne wurde wegen homosexueller „Unzucht“ zu zwei Jahren Haft mit harter Zwangsarbeit verurteilt, nach seiner Entlassung lebte er krank und verarmt in Paris, wo er 46jährig verstarb. In weiteren Rollen: Colin Firth, Emily Watson, Tom Wilkinson.

Ein russischer Sommer (2009)

Historisches Drama in Starbesetzung (Christopher Plummer, Helen Mirren, James McAvoy, Paul Giamatti) über Leo Tolstoi (1828-1910). Das Filmdrama schildert die Beziehung zwischen Tolstoi und seiner Frau Sofja in dessen letzten Monaten. Im Zentrum geht es um den Kampf seines Erbes entweder für das russische Volk oder für die Familie Tolstoi. Für Plummer und Mirren gab es Oscar-Nominierungen.

Vor der Morgenröte (2016)

Die deutsch/französisch/österreichische Koproduktion erzählt in sechs Episoden die letzten Lebensjahre des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig (1881-1942) im brasilianischen Exil, dargestellt von Josef Hader. Der Film von Maria Schrader erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Bayrischen Filmpreis und den Europäischen Filmpreis 2017.

Geliebte Jane (2007)

Der Film umreißt die frühen Jahre der Schriftstellerin Jane Austen (1775-1817), die als siebtes von acht Kindern eines Pfarrers in Hampshire aufwächst. Die energische Jane verweigert die von den Eltern erwünschte Ehe mit einem reichen Mann, und verliebt sich in einen jungen irischen Studenten. Er wird zum wertvollen Kritiker ihrer ersten Schreibversuche, und ist Vorbild für die spätere Figur des Mr. Darcy in Stolz und Vorurteil. Mit: Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walters, Maggie Smith, Ian Richardson u.v.m.

Capote (2005)

Truman Capote (1924-1984), der Schriftsteller, Autor und Schauspieler (osacarprämiert von Philip Seymour Hoffman dargestellt) landete als Autor von Frühstück bei Tiffany seinen ersten großen Wurf. Der Erfolg des Romans ermöglichte ihm, sich für sein nächstes Buch Kaltblütig sechs Jahre lang mit der Recherche zu beschäftigen. Der Film handelt davon, wie Capote gemeinsam mit Jugendfreundin Harper Lee nach Kansas reist, um dort mehr über die Morde an der Farmerfamilie Clutter zu erfahren. Im Zuge dessen „freundet“ er sich mit einem der Killer, der in der Todeszelle sitzt, an.

Die Manns - Ein Jahrhundertroman (2001)

Von Heinrich Breloer, mit Armin Mueller Stahl, Monica Bleibtreu, Philipp Hochmaier, Veronica Ferres, Sebastian Koch uvm. Die Emmy-prämierte 3teilige TV-Miniserie über die Schriftsteller-Brüder Mann spannt einen Bogen von 1923 bis 1955. Teil 1: Thomas Mann und seine Frau Katia haben sechs Kinder, leben in großbürgerlichem Stil in München, seine Romane sind Welterfolge. Sein Bruder Heinrich Mann lebt in Berlin, sein Roman Professor Unrat wird mit Marlene Dietrich verfilmt. Teil 2 behandelt die Flucht in die USA und in Teil 3 wird das Leben im Exil und die Wege der Kinder zurück nach Europa verfolgt. Die Serie gibt’s zum Streamen bei Flimmit und Maxdome, 3 DVDs sind als Geschenkbox (ab 12,99 Euro) im Handel erhältlich.

Charles Dickens - der Mann, der Weihnachten erfand (2017)

Im Oktober des Jahres 1843 leidet Autor Charles Dickens (Dan Stevens, Downton Abbey) stark unter den Misserfolgen seiner letzten drei Bücher. Von seinen Verlegern im Stich gelassen, beschließt er auf eigene Faust einen Roman zu veröffentlichen, von dem er hofft, dass er seine Familie finanziell über Wasser halten und seiner ins Stocken geratenen Karriere wieder neuen Schwung verleihen kann. Dabei heraus kommt „A Christmas Carol“ („Eine Weihnachtsgeschichte“) – eine der berühmtesten Erzählungen des legendären Schriftstellers.

BIOPICS ÜBER FILMSTARS

CHAPLIN (1992)

Regie: Richard Attenborough, Drehbuch: Robert Downey jr.

Lebensgeschichte des aus armen Verhältnissen stammenden Charlie, der schon als vierjähriger auf der Bühne eines Varietes stand. Sein Aufstieg in den USA zum Star des Stummfilms, seine skandalösen Frauengeschichten und Kämpfe mit Politikern und Filmbossen – großartig in Szene gesetzt und fulminant dargeboten von einem hochkarätigen Cast, der von Robert Downey jr. angeführt wird (der bei der Oscar-Verleihung leider gegen Al Pacino das Nachsehen hatte). Außerdem dabei: Dan Aykroyd, Geraldine Chaplin, Marisa Tomei, Anthony Hopkins, Kevin Kline, Diane Lane, u.v.m.

Hitchcock (2012)

Handlung: Die Beziehung zwischen Kult-Regisseur Alfred Hitchcock und seiner Frau Alma Reville während der Dreharbeiten zu Psycho (1960) wird aufgedeckt. Gerüchtehalber wurde immer schon gemunkelt, dass Hitchcock ein Faible für seine blonden Hauptdarstellerinnen hatte … In den Hauptrollen: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, Toni Collette.

My Week With Marilyn (2011)

Erzählt aus dem Blickwinkel des Assistenten von Laurence Olivier die spannungsgeladene Beziehung zwischen Olivier und Marilyn Monroe während der Dreharbeiten zum Film Der Prinz und die Tänzerin. In den Hauptrollen: Michelle Williams, Eddie Redmayne, Kenneth Branagh.

The Life And Death Of Peter Sellers (2004)

Es wird vor allem das Privatleben des Comedy-Genies Peter Sellers gezeigt, der - wie so viele seiner Kollegen – abseits des Scheinwerferlichts ein schwieriger Charakter war. Der Film beginnt 1959 mit seinen Anfängen bei der BBC und begleitet Sellers Karriere bis hin zum Rückzug in die Schweiz. Cast: Geoffrey Rush (erhielt dafür einen Golden Globe), Charlize Theron, Emily Watson, Stanley Tucci. Regie: Stephen Hopkins

Mommie Dearest (Meine liebe Rabenmutter, 1981)

Die traumatischen Kindheitserinnerungen von Christina Crawford, Adoptivtochter der Leinwandlegende Joan Crawford, wurden mit Faye Dunaway in der Hauptrolle beeindruckend von Regisseur Frank Perry in Szene gesetzt. Dunaways Darstellung der komplexen Persönlichkeit führte dazu, dass sie vom American Film Institute auf die Liste der „besten Schurken der Filmgeschichte“ gesetzt wurde (Platz 41.). Ihre Zeile „No wire hangers, ever!" (Nie im Leben verwenden wir Drahtbügel, nie!) wurde vom selben Institut auf die Nr. 72. der besten Filmzitate gewählt.

Ed Wood (1994)

Der ambitionierte aber leider talentlose Filmemacher Ed Wood träumt von einer großen Karriere in Hollywood. Diesen Traum will er sich auch mit Hilfe des ehemaligen Stummfilmstars Bela Lugosi (Martin Landau erhielt für seine Darstellung den Nebenrollen-Oscar) verwirklichen. Der schräge Ed produziert nicht nur haarsträubende Filme, er ist auch privat eher ungewöhnlich unterwegs - da trägt er nämlich gerne Frauenkleider, liebt Angora-Unterwäsche und Spitzendessous. Regisseur Tim Burton fand in Johnny Depp die Idealbesetzung für Ed, weiters zu sehen sind Sarah Jessica Parker, Bill Murray und Vincent D’Onofrio (als Orson Welles).