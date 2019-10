George A. Romero begründete in den späten 70er-Jahren das Genre des Zombiefilmes. Seitdem - aber auch schon vorher - waren Untote bzw. lebende Tote mit vorwiegend Appetit auf Gehirn gern gesehene Gäste am Bildschirm. Neben den klassischen Zombie-Schockern erfreuen sich aber auch Zombie-Comedys, Zombie-Satiren und Zombie-Grotesken größter Beliebtheit – inzwischen gibt es selbst Zombie-Musicals. Welche sind aber die 100 besten Filme des Zombie-Genres?

DIE 100 BESTEN ZOMBIE-FILME ALLER ZEITEN (Gereiht nach IMDb-Ranking):

In unserer Bestenliste finden Sie die ultimative Auswahl für gruselig-spannende bis trashig-schwarzhumorige Zombie-Filmabende - zu jedem Film gibt es die IMDb-Bewertung, Trailer, Genre-Angabe sowie eine Kurzbeschreibung.

100) Antisocial – Alles andere als ein normaler Virus! (2013)

IMDb-Bewertung: 4,5/10

Genre(s): Horror, Sci-Fi, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Es sollte eine ausgelassene Neujahrsparty werden. Doch es endet in einem Albtraum aus Blut und Tod. Während fünf Freunde sich auf die Party des Jahres vorbereiten, versinkt die Welt plötzlich im Chaos. Rasend schnell breitet sich ein Virus aus, der die Menschen in mörderische Amokläufer verwandelt. Jeder könnte der Nächste sein – niemand ist sicher! Auch nicht die fünf Freunde, die sich schutzsuchend im Haus verbarrikadieren. Bald kristallisiert sich der Übertragungsweg des Virus heraus: Es sind die sozialen Netzwerke!

Antisocial – Alles andere als ein normaler Virus! (2013) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Antisocial – Alles andere als ein normaler Virus! (2013) gibt’s hier*

99) 13 Eerie – We Prey For You (2013)

IMDb-Bewertung: 4,5/10

Genre(s): Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Sechs angehende Forensiker nehmen an einer Prüfung teil, die sie auf eine verlassene Insel führt. Was keiner von Ihnen weiß: Auf der Insel wurden früher ungenehmigte Experimente mit biologischen Kampfstoffen an zu Tode verurteilten Kriminellen durchgeführt. Die Versuchspersonen ließ man dabei elendig zu Grunde gehen. Allerdings sorgten die Kampfstoffe dafür, dass die Sträflinge nicht lange tot blieben. Und so macht schon kurz nach Ankunft der Gruppe eine Horde Zombies Jagd auf die Studenten.

13 Eerie – We Prey For You (2013) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: 13 Eerie – We Prey For You (2013) gibt’s hier*

98) Angriff der Lederhosenzombies (2016)

IMDb-Bewertung: 4,5/10

Genre(s): Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Heimatfilm mit Untoten: Als wahres Wundermittel preist der geldgeile Hotelier Franz (Karl Fischer) dem Investor Chekov (Kari Rakkola) das Solanum +10 , seine Allzweckwaffe für Immerschnee, an, kurz bevor dem Russen die grüne Wunderbrühe ins kantige Gesicht spritzt. Schnell schlägt seine Haut Pusteln, während das Reden zum Grunzen verkommt. In Ritas Gaudihütte fällt solch exzentrisches Verhalten am letzten (Sauf-)Tag der Saison aber kaum auf: In der rustikalen Stub n stranden auch drei Profi-Snowboarder, die gerade einen lukrativen Sponsoring-Deal in den Sand gesetzt haben, und während die Bierseligen auf der Tanzfläche zu Dödelschlagern schunkeln, mischt sich der inzwischen untote Russe Chekov unter sie und verwandelt die Schnapsleichen in Zombies. A

uf dem Berg ist bald die Hölle los: Gemeinsam müssen die Anwesenden einen Ausweg aus der Zombie-Apokalypse finden und dazu sind ihnen alle Waffen, von Bierbänken über Snowboards bis hin zu Schneefräsen, recht! Mit seiner tiefergelegten Zom-Com vereint Regisseur Dominik Hartl endlich, was immer schon zusammengehört hat: den Zombiefilm und den alpinen Skizirkus! Saftige Dialogwuchteln, groß aufspielende österreichische Schauspiel-Stars (Margarethe Tiesel, Karl Fischer) und eine muntere Truppe internationaler Jungtalente, von Laurie Calvert (UK) über Oscar Dyekjær Giese (DK) bis hin zu Gabriela Marcinková (SK), die sich durch Zombie-Horden in Dirndl, Lederhosen und Tirolerhut kämpfen müssen. Und wie es sich für guten Splatstick gehört, fließt das Blut dank Spezialeffekt-Guru Tissi Brandhofer gleich literweise, während die Körperteile wie die Zombies entworfen und umgesetzt vom Berliner Creature-Design-Studio Chris Creatures zum Donauwalzer durch die Luft segeln. Eine Mordsgaudi in (Blut-)Rot-(Schnee-)Weiß-Rot!

Branka staunt nicht schlecht über das gruselige Treiben © Video: Lunafilm

Streamen, kaufen, leihen: Angriff der Lederhosenzombies (2016) gibt’s hier*

97) School of the Living Dead bzw. Detention of the Dead – Nachsitzen mit Zombies (2012)

IMDb-Bewertung: 4,5/10

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

Was man über den Film wissen muss:

Unterhaltsame Zombie-Komödie: Eddie, der Schul-Nerd, muss zum ersten Mal in seinem Leben nachsitzen zusammen mit den üblichen Verdächtigen. Doch einer der anderen Schüler verwandelt sich plötzlich in einen Zombie und attackiert die Lehrerin die Gruppe befindet sich mitten in der Zombie-Apokalypse. Nur Eddie kann ihnen helfen hat er doch genug Geek-Wissen, um die Zombies zu stoppen.

School of the Living Dead bzw. Detention of the Dead – Nachsitzen mit Zombies (2012) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: School of the Living Dead bzw. Detention of the Dead – Nachsitzen mit Zombies (2012) gibt’s hier*

96) Küss mich, Zombie (Make-Out with Violence, 2008)

IMDb-Bewertung: 4,6/10

Genre(s): Comedy, Fantasy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Low-Budget-Perle: Die Brüder Patrick und Carol verlieben sich auf der High School beide in die hübsche Wendy. Als diese eines Tages verschwindet machen sie sich verzweifelt auf die Suche nach ihr. Ihre schlimmsten Befürchtungen werden wahr, als sie die Leiche von Wendy in einem abgelegenen Waldstück finden. Doch Wendy ist nicht ganz tot, sondern erwacht wieder als lebender Leichnam - mit einem großen Hunger nach frischem Fleisch! Schwer geschockt, aber noch schwerer verliebt, verstecken Patrick und Carol ihre große Liebe in einem abgelegenen Haus, in der Hoffnung sie wieder ins Leben zurück zu holen. Aber in einen Zombie verliebt zu sein, hat so seine Tücken...

Küss mich, Zombie (Make-Out with Violence, 2008) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Küss mich, Zombie (Make-Out with Violence, 2008) gibt’s hier*

95) Stalled (2013)

IMDb-Bewertung: 4,7/10

Genre(s): Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Britische, schwarzhumorige Zombiekomödie: Shit Happens! Das denkt sich wohl auch der Hausmeister W.C, der während eines Weihnachtsfestes auf der Frauentoilette einschläft und sich nach seinem Nickerchen einer Horde von Zombies gegenübersieht. In der engen Toilette eingeschlossen muss er sich gegen die wandelten Toten verteidigen. Für den alles andere als cleveren und vor allem tollpatschigen W.C kein leichtes Unterfangen.

Stalled (2013) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Stalled (2013) gibt’s hier*

94) Dead before Dawn (2012)

IMDb-Bewertung: 4,7/10

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Dead before Dawn wurde 2012 von der kanadischen Jung-Regisseurin April Mullen gedreht, die bereits für ihre ersten beiden Filme Rock, Paper, Scissors: The way of the Tosser und Gravy Train Auszeichnungen entgegen nehmen durfte. Und auch für dieses Werk gab es einen Preis, nämlich den renommierten Perron Crystal Award. Zudem konnte sie mit Zurück in die Zukunft-Star Christopher Lloyd ein echtes mimisches Schwergewicht verpflichten. Und so steht der junge Casper Galloway (Devon Bostick, Saw VI, Gregs Tagebuch) kurz vor dem Abschluss des College, hat aber keine Ahnung, wie es für ihn danach weitergehen soll. Zudem wohnt er noch bei seiner Mutter und weiß einfach nicht, wie er die Prüfungen bestehen soll. Eigentlich könnte sein Leben nicht schrecklicher sein, denkt sich Caspar.

Doch da hat er die Rechnung ohne seine alten Freunde gemacht, als er zusammen mit diesen zufällig einen alten Fluch auslöst, der Menschen dazu bringt, sich selbst zu töten und in eine Mischung aus Zombie und Dämon zu verwandeln. Und mit denen ist nun wirklich nicht zu spaßen. Doch davon lässt sich Capar nun wirklich nicht beeindrucken. Mit einem Wohnmobil und jeder Menge selbst gebastelten Waffen macht er sich mit seinen Freunden auf, um das Schlimmste zu verhindern und den Fluch aufzuheben...

Dead before Dawn (2012) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Dead before Dawn (2012) gibt’s hier*

93) Flesh Eater (Revenge of the Living Dead, 1988)

IMDb-Bewertung: 4,8/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Nach einem Meteoriteneinschlag erwachen die Toten zu neuem Leben und steigen aus ihren Gräbern. Dies müssen Barbara und Johnny am eigenen Leib erfahren: Als sie das Grab ihrer Eltern besuchen, wird Johnny von einem Untoten umgebracht. Völlig verstört flüchtet Barbara in ein abgelegenes Farmhaus, wo nach und nach weitere Leute auftauchen, die ebenfalls vor den Zombies geflüchtet sind. Das Haus wird schließlich von unzähligen Untoten regelrecht belagert und die Gruppe plant einen Ausbruchsversuch...

Flesh Eater (Revenge of the Living Dead, 1988) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Flesh Eater (Revenge of the Living Dead, 1988) gibt’s hier*

92) Zombiber (2013)

IMDb-Bewertung: 4,8/10

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

Was man über den Film wissen muss:

Untote Nager und hervorragende Trash-Kost: Eine Gruppe junger Leute will ein Wochenende am See verbringen. Ohne Handyempfang und meilenweit vom nächsten Ort entfernt sind dort sie abgeschnitten von der Außenwelt. Dumm nur, dass zwei grenzdebile Lkw-Fahrer einen Unfall verursachen und dadurch toxischer Abfall in den See gelangt. Es kommt, wie es kommen muss: die ansässigen Biber mutieren zu Zombie-Bibern, die es auf Menschen abgesehen haben! Die Freunde kämpfen ums Überleben – doch als sich einer von ihnen selbst in einen menschlichen Zombie-Biber verwandelt, scheint es kein Zurück mehr zu geben …

Zombiber (2013) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Zombiber (2013) gibt’s hier*

91) Survival of the Dead (2009)

IMDb-Bewertung: 4,9/10

Genre(s): Comedy, Drama, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Aus dem Hause George A. Romero: Eine kleine Insel vor der Küste Nordamerikas. Alles scheint idyllisch, doch eines Tages erheben sich die Toten und machen Jagd auf ihre ehemaligen, noch lebenden Artgenossen. Als ein Rebell nicht mehr länger zuschauen möchte, wie die Zombies nach und nach die übrigen Menschen ermorden, gerät er bei den noch Lebenden in Ungnade. Denn die auferstandenen Toten sind Freunde und Familienangehörige der Bewohner und sollen weder vom Rebellen gejagt noch zurück unter die Erde gebracht werden. Verjagt von der Insel, trifft der Rebell am Festland eine Gruppe von Menschen. Diese befinden sich auf der Suche nach einem Domizil, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Die Gruppe beschließt, sich auf der kleinen Insel niederzulassen. Doch bei ihrer Ankunft entdecken sie, dass die Überlebenden dort nur das Idyll eines normalen Lebens vortäuschen. Die untoten Freunde und Verwandten werden hinter Schloss und Riegel gehalten. Mit fatalen Konsequenzen…

Survival of the Dead (2009) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Survival of the Dead (2009) gibt’s hier*

90) I survived a Zombie Holocaust (2014)

IMDb-Bewertung: 4,9/10

Genre(s): Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Das Glück scheint Wesley wohlgesonnen zu sein: Nach langer Suche hat er endlich einen Job beim Film erhalten - er darf als Assistent bei der Produktion eines neuen Zombiefilms mitarbeiten. Und als ob das nicht genug wäre, trifft er am Filmset auch noch auf Susan, dem Mädchen seiner Träume. Nichts scheint Wesleys Glück trüben zu können, wäre da nicht jene Zombie-Epidemie, der immer wie mehr Mitglieder der Filmcrew zum Opfer fallen. Bevor Wesley sich versieht, wird er zum unfreiwilligen Helden in einer blutig-komischen Schlachterei.

I survived a Zombie Holocaust (2014) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: I survived a Zombie Holocaust (2014) gibt’s hier*

89) The Roost – Angriff der Fledermäuse (2005)

IMDb-Bewertung: 4,9/10

Genre(s): Horror, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Auf dem Weg zu einer Hochzeit geraten vier Freunde fast in einen Unfall. Nachdem der Wagen nicht mehr anspringt, machen sie sich auf den Weg, um Hilfe zu holen, und erreichen eine abgelegene Farm. Doch anstatt der erwarteten Hilfe begegnen ihnen dort bösartige Kreaturen; die Toten erheben sich, und eine grauenvolle Nacht beginnt...

The Roost – Angriff der Fledermäuse (2005) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: The Roost – Angriff der Fledermäuse (2005) gibt’s hier*

88) [REC] 3 – Genesis (2011)

IMDb-Bewertung: 5/10

Genre(s): Comedy, Horror, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Clara und Koldo feiern den schönsten Tag ihres Lebens: ihre Hochzeit! Die ausgelassene Stimmung kippt aber schnell, als einer der Gäste Zeichen einer seltsamen Krankheit aufweist und beginnt Blut zu spucken. Nachdem sich andere Besucher rasend schnell anstecken und auf die anderen losgehen bricht die Hölle aus: Die gemütliche Festivität wird zum hysterisches Schlachtfest, in der sich die Hochzeitsgesellschaft in einem Kampf um Leben und Tod wiederfindet. Clara und Koldo müssen so schnell wie möglich entkommen - und wie lässt sich das Killer-Virus stoppen?

[REC] 3 – Genesis (2011) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: [REC] 3 – Genesis (2011) gibt’s hier*

87) Salvage – Die Epidemie (2009)

IMDb-Bewertung: 5/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Es ist Weihnachten. Die Bewohner einer kleinen, ruhigen Straße in einer kleinen ruhigen britischen Stadt, freuen sich auf das Fest im Kreise ihrer Familien, als sie sich plötzlich in einer Welt aus Gewalt, Terror und Paranoia wiederfinden. Eine Gruppe schwerbewaffneter Soldaten stürmt die Straße und bedroht die Menschen mit vorgehaltenen Waffen in deren eigenen Häusern. Sind es wirklich Soldaten oder Terroristen - oder noch schlimmer, durch und durch von Paranoia getriebene Killer? Mit wachsender Furcht wird den Bewohnern klar, dass die Bedrohung weit größer ist als sie es je erahnen konnten. Der Kampf ums nackte Überleben hat begonnen.

Salvage – Die Epidemie (2009) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Salvage – Die Epidemie (2009) gibt’s hier*

86) 31 (2016)

IMDb-Bewertung: 5,1/10

Genre(s): Horror, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Rob Zombie in Höchstform: 1976: In der Nacht vor Halloween werden fünf abgebrannte Jahrmarkts-Mitarbeiter von einer Bande sadistischer und spielsüchtiger Hinterwäldler entführt und zu einem mysteriösen, schrecklichen Ort gebracht: der Murder World. Dort haben sie 12 Stunden Zeit, ein mörderisches Spiel namens 31 zu überleben. Eine Gruppe von Psychopathen alle als Clowns maskiert - wird auf sie gehetzt und hat nur eine Aufgabe: die fünf Gefangenen zu töten. Das Spiel kennt keine Regeln, was zählt, ist der pure tierische Überlebensinstinkt. Wer bis um Punkt Mitternacht überlebt, ist frei.

31 (2016) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: 31 (2016) gibt’s hier*

85) Contracted: Phase 2 (2015)

IMDb-Bewertung: 5,1/10

Genre(s): Drama, Horror, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Riley hat sich bei seiner verstorbenen Freundin Samantha mit einem schrecklichen Virus infiziert, der Menschen in einen zombieartigen Blutrausch versetzt und verfaulen lässt. Panisch macht er sich auf die Suche nach einem Gegenmittel, um den weiteren Verfall seines Körpers einzudämmen und sein furchtbares Verlangen nach Blut zu stoppen. Als Riley auf BJ trifft, der den Schlüssel zum Virus in den Händen zu halten scheint, hofft er auf Rettung. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass BJ ganz andere Ziele verfolgt …

Contracted: Phase 2 (2015) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Contracted: Phase 2 (2015) gibt’s hier*

84) Camp – Tödliche Ferien (Summer Camp, 2015)

IMDb-Bewertung: 5,1/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Die jungen Amerikaner Christy, Michelle und Will freuen sich auf einen entspannten Sommer unter der spanischen Sonne: In einem Ferienlager wollen sie als Betreuer einheimischen Kindern Englischunterricht geben. Doch schon bei ihrer Ankunft und der Einarbeitung durch den Campleiter Antonio kommen ihnen erste Zweifel. Das Camp entpuppt sich als heruntergekommenes Landhaus mitten im Nirgendwo und noch nicht einmal die Wasserversorgung funktioniert. Die merkwürdigen und aggressiven Bewohner eines Wohnwagens in unmittelbarer Nachbarschaft tragen auch nicht gerade zu mehr Wohlbefinden bei. Und sie haben sich nicht getäuscht: Noch bevor die ersten Kinder das Camp beziehen beginnt für die vier ein blutiger Horrortrip, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Niemand ist sicher nicht vor Fremden, nicht vor Freunden und nicht mal vor sich selbst ...

Camp – Tödliche Ferien (Summer Camp, 2015) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Camp – Tödliche Ferien (Summer Camp, 2015) gibt’s hier*

83) Quarantäne 2: Terminal (Quarantine 2: Terminal, 2011)

IMDb-Bewertung: 5,2/10

Genre(s): Horror, Mystery, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

In einem heruntergekommenen Mietshaus in Los Angeles ist eine bizarre Seuche ausgebrochen, die niemand überlebte. außer der Seuche selbst. Nun zeigen sich auch an Bord des Fluges 318 erste Symptome. Plötzlich verwandelt die sich ausbreitende Infektion harmlose Passagiere in furchterregende, blutrünstige Killer. Gezwungen, in einem isolierten Terminal notzulanden und umstellt von bewaffneten Regierungstruppen, werden Crew und Passagiere zunehmend verzweifelter. Die einzige Frage lautet nun: Wie weit werden sie gehen, um das eigene Leben zu retten?

Quarantäne 2: Terminal (Quarantine 2: Terminal, 2011) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Quarantäne 2: Terminal (Quarantine 2: Terminal, 2011) gibt’s hier*

82) Dead Rising – Watchtower (2015)

IMDb-Bewertung: 5,2/10

Genre(s): Action, Horror

Was man über den Film wissen muss:

In einer Kleinstadt in den USA greift ein hochansteckendes Virus um sich, das Menschen in blutrünstige Zombies verwandelt! Mit einem Medikament soll eine Verbreitung des Virus verhindert werden, doch erweist sich dieses schon bald als wirkungslos. Während die Stadt allmählich von Zombies überrannt wird und sich eine mordende Biker-Gang das Chaos zu Eigen macht, kommen in der Bevölkerung erste Zweifel auf, ob die Epidemie von der US-Regierung nicht sogar selbst ausgelöst und befeuert wurde. Inmitten dieses postapokalyptischen Albtraums kämpft Reporter Chase Carter ums nackte Überleben und hält die Weltöffentlichkeit via Handy auf dem Laufenden. Mit ungeahnten Folgen ...

Dead Rising – Watchtower (2015) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Dead Rising – Watchtower (2015) gibt’s hier*

81) The Night Watchmen (2016)

IMDb-Bewertung: 5,3/10

Genre(s): Action, Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Ein Sarg, der eigentlich ans benachbarte Leichenschauhaus geschickt werden sollte, landet im Keller eines Bürogebäudes. Darin befindet sich die Leiche eines berühmten Clowns, der urplötzlich von den Toten erwacht! Die überraschende Auferstehung ist jedoch kein Grund zur Freude, denn der lustig anmutende Schmink-Schreck macht Jagd auf Menschen und verwandelt seine Opfer in mörderische Vampire.

Vier Security Guards müssen sich zusammen mit einer attraktiven Journalistin gegen die Invasion der Monster zur Wehr setzen – sonst haben sie keine Chance, die Nacht zu überleben!

The Night Watchmen (2016) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: The Night Watchmen (2016) gibt’s hier*

80) The Rezort – Willkommen auf Dead Island (2015)

IMDb-Bewertung: 5,3/10

Genre(s): Horror, Sci-Fi, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Seit der großen Zombie-Apokalypse ist die Welt eine andere geworden. 2 Milliarden Tote und unzählige traumatisierte Seelen hat die Pandemie gekostet. Doch selbst aus unvorstellbaren Katastrophen kann man Profit schlagen. Mit „The ReZort“ wurde ein einzigartiger Ort geschaffen, der Luxusferien auf einer Trauminsel mit dem Nervenkitzel von Zombie-Jagd verbindet. Ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem hält die zum Abschuss freigegebenen Untoten dabei in Schach – bis es versagt. Eine Gruppe von Amateur-Jägern wird plötzlich zu Gejagten. Bei dem Versuch, sich vor der untoten Meute zu retten, kommen die Zombie-Touristen zufällig dem ungeheuerlichen Geheimnis von „The ReZort“ auf die Spur. Denn das wahre Monster ist kein bissiger Untoter.

The Rezort – Willkommen auf Dead Island (2015) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: The Rezort – Willkommen auf Dead Island (2015) gibt’s hier*

79) Contracted (2013)

IMDb-Bewertung: 5,3/10

Genre(s): Drama, Horror, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Samantha ist eine junge und hübsche Frau. Eines nachts begeht sie den Fehler ihres Lebens: Sie lässt sich ohne Verhütung auf einen One-Night-Stand ein. Bald schon stellt sie fest, dass sie sich mit einer seltsamen Krankheit infiziert hat. Ohne dass sie etwas dagegen unternehmen kann, wird sie langsam von innen her aufgefressen.

Contracted (2013) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Contracted (2013) gibt’s hier*

78) Endzeit (2018)

IMDb-Bewertung: 5,3/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Zwei Jahren nachdem Zombies die Erde überrannt haben, sind Weimar und Jena dank Schutzräumen die vermutlich letzten Orte menschlicher Zivilisation. Hinter den Mauern der Schutzräumen herrscht ein strenges Regime, doch die Einschränkung der persönlichen Freiheit macht manchen Bewohnern zu schaffen. Als die 22-jährige Vivi und die 26-jährige Eva sich zwischen den Städten schutzlos auf freiem Feld wiederfinden, müssen sie gemeinsam den Kampf gegen die Untoten aufnehmen.

Endzeit (2018) © Video: YouTube

77) Rabid (2019)

IMDb-Bewertung: 5,3/10

Genre(s): Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Remake des Cronenberg-Klassikers von 1977: Rose ist eine unscheinbare Schneiderin. Ihr größter Wunsch ist es, eine berühmte Designerin zu werden. Dieser Traum scheint zu platzen, als ein Unfall sie fast komplett entstellt zurücklässt. Dank einer radikalen Stammzellbehandlung ändert sich allerdings alles: Die jetzt bildhübsche Rose wird plötzlich für ihre Arbeit bewundert, aber zunehmend von schrecklichen Visionen geplagt.

Rabid (2019) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Rabid (2019) gibt’s hier*

76) Deadheads (2011)

IMDb-Bewertung: 5,4/10

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Drei Jahre nach seinem blutigen Ableben wacht Mike plötzlich als waschechter Zombie wieder auf! An viel kann er sich nicht erinnern, eins hat sich allerdings in sein untotes Hirn gebrannt: der Heiratsantrag, den er seiner Freundin Ellie kurz vor seinem Tod machen wollte ...

Deadheads (2011) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Deadheads (2011) gibt’s hier*

75) Weg mit der Ex (Burying the Ex, 2014)

IMDb-Bewertung: 5,4/10

Genre(s): Comedy, Horror, Romance

Was man über den Film wissen muss:

Als seine Freundin Evelyn (Ashley Greene) bei ihm einzieht, hat sich Max (Anton Yelchin) die Sache mit der "unsterblichen Liebe" noch ein klein wenig anders vorgestellt. Schon früh kommen ihm erste Zweifel, ob die herrische Dame wirklich die Richtige für ihn ist. Vielleicht würde doch die nette Olivia (Alexandria Daddario) besser zu ihm passen ...

Weg mit der Ex (Burying the Ex, 2014) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Weg mit der Ex (Burying the Ex, 2014) gibt’s hier*

74) The End? (2017)

IMDb-Bewertung: 5,4/10

Genre(s): Horror, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Claudio Verona (Alessandro Roja) ist ein skrupelloser Geschäftsmann, der vor nichts zurückschreckt. Als er auf dem Weg zu einem Geschäftstermin im Aufzug steckenbleibt, geht es plötzlich um weit mehr als einen großen Deal. In Rom ist eine Epidemie ausgebrochen, die Menschen in blutrünstige Zombies verwandelt...

The End? (2017) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: The End? (2017) gibt’s hier*

73) The Cured – Infiziert. Geheilt. Verstossen. (2017)

IMDb-Bewertung: 5,5/10

Genre(s): Drama, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Einige Jahre nachdem ein fürchterlicher Virus ausbrach und einen Großteil der Menschheit in blutdürstige Zombies verwandelt hat, finden Wissenschaftler endlich ein Gegenmittel gegen die Seuche. Senan (Sam Keeley) wird geheilt: Er darf nach Hause zurückkehren und zieht zu seiner Schwägerin Abbie (Ellen Page) und ihrem kleinen Sohn. Doch nicht alle Geheilten werden mit offenen Armen empfangen.

The Cured – Infiziert. Geheilt. Verstossen. (2017) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: The Cured – Infiziert. Geheilt. Verstossen. (2017) gibt’s hier*

72) The Dead Don’t Die (2019)

IMDb-Bewertung: 5,5/10

Genre(s): Comedy, Fantasy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Independent-Regisseur Jim Jarmusch lässt die Toten auferstehen in seiner neuen Horrorkomödie The Dead Don't Die. Für seinen satirischen Ausflug ins Zombiegenre konnte Jim Jarmusch eine herausragende Besetzung verpflichten: Bill Murray, Adam Driver, Steve Buscemi, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Selena Gomez, Tom Waits, Iggy Pop und RZA.

The Dead Don't Die © Video: Universal Pictures Germany

Streamen, kaufen, leihen: The Dead Don’t Die (2019) gibt’s hier*

71) Goal of the Dead – 11 Zombies müsst ihr sein! (2014)

IMDb-Bewertung: 5,5/10

Genre(s): Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Schwarzhumorige Zombie-Comedy aus Frankreich anlässlich der Fußball-WM 2014: Wie heißt es immer so schön? Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Was insbesondere dann gilt, wenn erste Liga auf Provinzclub, reich auf arm, lebendig auf untot trifft. Untot? Richtig. Denn Spieler und Fans des kleinen Örtchens Caplongue erleben während der fußballerischen Auseinandersetzung mit dem haushohen Topfavoriten Olympic Paris eine Transformation der bösartigen viralen Art. Was aus einem einfachen Fußballmatch ein rasend komisches Spiel auf Leben und Tod werden lässt.

Goal of the Dead – 11 Zombies müsst ihr sein! (2014) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Goal of the Dead – 11 Zombies müsst ihr sein! (2014) gibt’s hier*

70) Night of the Living Deb (2015)

IMDb-Bewertung: 5,5/10

Genre(s): Comedy, Horror, Romance

Was man über den Film wissen muss:

Debbies One-Night Stand mit Ryan ist gründlich schief gegangen. Für Deb ist der schnuckelige Ryan der große Wurf, aber er hatte einfach nur Stress mit seiner Verlobten und will Deb nun am liebsten sofort loswerden. Als Ryan sie vor die Tür setzt, merkt Deb schnell, dass leider über Nacht in der Stadt eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, was die beiden schneller als gedacht wieder zusammenbringt. Dem völlig unfreiwilligen Paar bleibt nichts anderes übrig, als in eine Schlacht gegen die blutrünstigen Beißer zu ziehen. Bewaffnet mit Debbies rostiger Benzinschleuder machen sie sich auf die Suche nach Überlebenden doch es stehen den beiden nicht nur unzählige Zombies im Weg ...

Night of the Living Deb (2015) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Night of the Living Deb (2015) gibt’s hier*

69) The Last Days on Mars (2013)

IMDb-Bewertung: 5,5/10

Genre(s): Abenteuer, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Neo-Zombie-Alptraum mit Liev Schreiber: Für sechs Monate war das achtköpfige Forscherteam auf dem Mars auf der Suche nach Leben, jedoch ohne jeden Erfolg. Nun verbleiben nur noch 19 Stunden bis zur Heimreise zur Erde und die Stimmung im gesamten Team ist gedrückt. Doch unverhofft stößt der Forscher Petrovich auf fossile Abdrücke einer fremden Lebensform und bricht zusammen mit seinem Teamkollegen Harrington auf eine Expedition auf. Das Fortbleiben der beiden Kollegen bleibt nicht lange unbemerkt und so begeben sich Missionsleiter Brunel und seine Crew auf die Suche. Doch sie erwartet mehr, als sie ahnen ...

The Last Days on Mars (2013) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: The Last Days on Mars (2013) gibt’s hier*

68) Viral (2016)

IMDb-Bewertung: 5,5/10

Genre(s): Drama, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Die Schwestern Emma und Stacey wachsen als gewöhnliche Teenager in einer beschaulichen Kleinstadt auf. Ihren Schulalltag verfolgen die beiden mit einer Videokamera – und dokumentieren von Beginn an die erschreckenden Ereignisse, die schon bald die gesamte Menschheit bedrohen: Weltweit bricht eine mysteriöse Krankheit aus und wer von ihr befallen ist, stirbt einen grausamen Tod oder verwandelt sich in ein blutrünstiges Wesen. Als sich die Epidemie unaufhaltsam verbreitet und ihr Heimatort unter Quarantäne gestellt wird, müssen Emma und Stacey mit aller Kraft um ihr Überleben kämpfen ...

Viral (2016) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Viral (2016) gibt’s hier*

67) Maggie (2015)

IMDb-Bewertung: 5,6/10

Genre(s): Drama, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Eine Epidemie fordert Millionen von Menschenleben in den Vereinigten Staaten. Zunächst machtlos, gelingt es der Regierung doch noch die Epidemie einzugrenzen - für die bereits Infizierten kommt allerdings jede Hilfe zu spät. Eine der letzten Infizierten ist die Schülerin Maggie (Abigail Breslin), die binnen sechs Wochen zur Untoten mutieren wird. Ihr Vater (Arnold Schwarzenegger) begleitet sie dabei ...

Maggie (2015) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Maggie (2015) gibt’s hier*

66) Diary of the Dead (2007)

IMDb-Bewertung: 5,6/10

Genre(s): Fantasy, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Zombie-Horror á la George A. Romero: Während der Dreharbeiten zu einem Filmprojekt gerät eine Gruppe Studenten mitten in eine Invasion der Untoten! Der Filmstudent Jason, seine Freundin Debra und ein aus Mitstudenten bestehendes Filmteam drehen in den Wäldern Pennsylvanias einen Horrorfilm für ihre Uni, als im Radio erste Meldungen von wiederauferstehenden Toten laufen.

Diary of the Dead (2007) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Diary of the Dead (2007) gibt’s hier*

65) What we become (2015)

IMDb-Bewertung: 5,6/10

Genre(s): Horror, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Noch ist alles friedlich in der beschaulichen Vorstadtsiedlung Sorgenfri. Noch! Denn schon bald brechen Chaos und Wahnsinn in Form eines rasend schnell um sich greifenden Virus über die Vorgärten herein, das vor nichts haltmacht. Die Regierung handelt sofort und riegelt die Häuser hermetisch ab die unter Zwangsquarantäne gestellten Bürger sind von nun an sich selbst überlassen, während die aggressive Seuche direkt vor ihrer Haustür unaufhaltsam wütet. Zum Schutz vor den blutrünstigen, beißenden Infizierten greifen die Bewohner zu extremen Maßnahmen ....

What we become (2015) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: What we become (2015) gibt’s hier*

64) Mutants – Du wirst sie töten müssen (2009)

IMDb-Bewertung: 5,6/10

Genre(s): Drama, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Handwerklich brillant und inhaltlich schlicht, der französische Beitrag zur New-Zombie-Wave. Ein Virus hat die überwiegende Menschheit in blutrünstige, zombieartige Wesen verwandelt. Marco und Sonia, ein junges Paar, fliehen vor den Mutanten und versuchen, sich zu einer Militärbasis durchzuschlagen. Doch als Marco bei einem Angriff selbst infiziert wird, muss die schwangere Sonia ihren schlimmsten Feind bekämpfen: den Mann, den sie liebt...

Mutants – Du wirst sie töten müssen (2009) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Mutants – Du wirst sie töten müssen (2009) gibt’s hier*

63) Großangriff der Zombies (1980)

IMDb-Bewertung: 5,7/10

Genre(s): Horror, Sci-Fi, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Aus einem staatlichen Atomforschungszentrum ist eine radioaktive Gaswolke entwichen, die alle ihr ausgesetzten Menschen in blutrünstige Zombies verwandelt. Mit großen Transportmaschinen landen sie auf dem Flughafen einer Großstadt und verbreiten Angst und Schrecken unter der Bevölkerung. Mit allen Mitteln versucht das Militär ihrer Herr zu werden - doch die Aufgabe scheint unlösbar zu sein: Die Zombies, deren Zahl sich rasend schnell vergrößert erweisen sich nicht als geistlose, dumpf dahintrottende Wesen, sondern als ebenso intelligent wie ihre menschlichen Verfolger...

Großangriff der Zombies (1980) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Großangriff der Zombies (1980) gibt’s hier*

62) Cooties (2014)

IMDb-Bewertung: 5,7/10

Genre(s): Action, Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Der erste Arbeitstag von Clint Hadson (Elijah Wood) als Vertretungslehrer an seiner alten Grundschule endet, im wahrsten Sinne des Wortes, im absoluten Horror. Ein mysteriöser Virus aus der Schulkantine verwandelt die kleinen Racker in blutrünstige Bestien.

Cooties (2014) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Cooties (2014) gibt’s hier*

61) Chillerama – The Ultimate Midnight Movie (2011)

IMDb-Bewertung: 5,7/10

Genre(s): Comedy, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Menschenfressende Killerspermien, schwule Werwölfe, sexbesessene Zombies und ein Frankenstein-Monster von Hitler persönlich geschaffen, dass sich als Jude herausstellt! Als sich ein paar Freunde in einem Autokino treffen um einen Horrorfilm-Marathon zu sehen, ahnen sie nicht, dass sich direkt unter den Gästen eine Zombie-Epidemie ausbreitet, die in einem ultimativen Massaker endet.

Chillerama – The Ultimate Midnight Movie (2011) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Chillerama – The Ultimate Midnight Movie (2011) gibt’s hier*

60) Toxic Lullaby (2010)

IMDb-Bewertung: 5,8/10

Genre(s): Action, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Bester internationaler Horror-Film des New York International Film Festivals 2010: Nach einem Drogenrausch erwacht die junge Eloise in einer zerstörten und lebensfeindlichen Welt. Von ihren Freunden getrennt, lernt sie in einer bizarren Wirklichkeit zu überleben. Die Welt um sie herum befindet sich im Chaos. Sie erfährt, dass die Gründe die Spekulationen um die letzten Lebensmittelressourcen und deren völligen Vernichtung sind. Der Einsatz biologischer Waffen führte zudem dazu, dass sich unter den Menschen ein Virus verbreitet hat, der sie zu blutrünstigen Mutanten werden ließ. Immer auf der Suche nach Fleisch…

Toxic Lullaby (2010) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Toxic Lullaby (2010) gibt’s hier*

59) The Dead (2010)

IMDb-Bewertung: 5,8/10

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

Was man über den Film wissen muss:

Lt. Brian Murphy ist Amerikaner und als Söldner in Afrika gestrandet. Er hat einen Flugzeugabsturz überlebt, nur um sich inmitten eines Landes wiederzufinden, das von Zombies überrannt wird.

The Dead (2010) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: The Dead (2010) gibt’s hier*

58) Stolz und Vorurteil & Zombies (Pride and Prejudice and Zombies, 2016)

IMDb-Bewertung: 5,8/10

Genre(s): Action, Comedy, Fantasy

Was man über den Film wissen muss:

Die schrill-witzige Parodie auf den Jane-Austen-Klassiker spielt wie dieser im England des frühen 19. Jhdts. - nur, dass hier lästige Zombies allgegenwärtig sind. Deshalb ist der reiche Aristokrat Mr. Darcy als passionierter Zombiejäger eigentlich voll ausgelastet. Eine fast noch größere Plage als die Menschenfresser sind aber die unverheirateten Adelsmädchen, die ihm ständig nachstellen. Nur Elizabeth Bennet (Lily James) scheint gegen seinen Charme immun zu sein.

Jane Austens Romanvorlage trifft auf Kämpferinnen und Zombies © Video: Constantin

Streamen, kaufen, leihen: Stolz und Vorurteil & Zombies (Pride and Prejudice and Zombies, 2016) gibt’s hier*

57) Extinction (2015)

IMDb-Bewertung: 5,8/10

Genre(s): Action, Drama, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Zwei Männer leben mit einem kleinen Mädchen in einem abgelegenen Dorf, das von der weltweiten Epidemie verschont geblieben ist. Doch natürlich bleibt es nicht ruhig...

Extinction (2015) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Extinction (2015) gibt’s hier*

56) Die Horde (2009)

IMDb-Bewertung: /10

Genre(s):

Was man über den Film wissen muss:

Moderner Zombie-Film aus Frankreich: Eine Gruppe von korrupten französischen Cops schwört blutige Rache, als ein Kollege auf brutale Weise umgebracht wird. Schon bald finden sie heraus, dass sich die Gangster in einem verlassenen Hochhaus im Norden von Paris verschanzt haben. Der Vergeltungsakt endet jedoch in einem Fiasko, als sich die Cops in der Gewalt der Verbrecher wiederfinden. Ihrem Ende ins Auge blickend, werden sie überraschend befreit - von Horden entstellter Zombies, die von nichts anderem getrieben werden als von ihrem unstillbaren Hunger.

Die Horde (2009) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Die Horde (2009) gibt’s hier*

55) Freaks of Nature (2015)

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Genre(s): Comedy, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Freaks of Nature spielt in der Stadt Dillford, in der eigentlich alles ganz friedlich läuft. Vampire stehen an der Spitze der Nahrungskette, Zombies befinden sich ganz unten und die Menschheit bewegt sich irgendwo in der Mitte. Als jedoch plötzlich Aliens angreifen, wird die ganze Harmonie der Stadt jedoch vollkommen auseinandergerissen. Plötzlich heißt es jeder gegen jeden.

Freaks of Nature (2015) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Freaks of Nature (2015) gibt’s hier*

54) The Returned – Weder Zombies noch Menschen (2013)

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Genre(s): Crime, Drama, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Spannender und intelligenter Horror-Liebes-Thriller von den Machern von [REC], der die ausgetretenen Pfade des Zombiegenres verlässt.

The Returned – Weder Zombies noch Menschen (2013) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: The Returned – Weder Zombies noch Menschen (2013) gibt’s hier*

53) Cockneys vs Zombies (2011)

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Genre(s): Action, Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Herrlich britischer Zombie-Humor: Die Brüder Terry (Rasmus Hardiker) und Andy Macguire (Harry Treadaway) schlagen sich mit einem schlecht bezahlten Teilzeitjob als Lieferanten für Essen auf Rädern durchs Leben. Dabei beliefern sie unter anderem das Altersheim ihres Großvaters Ray, der dort seinen Lebensabend verbringt. Doch als das Seniorenheim aufgrund mangelnder finanzieller Mittel abgerissen werden und einer Luxus Wohngegend weichen soll, planen sie zusammen mit ihrer Cousine Katy einen Banküberfall, um das fehlende Geld aufzutreiben. Für den gewagten Coup engagieren sie zusätzlich den Waffenfanatiker “Mental Mickey” und den etwas tollpatschigen Kleinganoven Davey. Doch der Überfall läuft alles andere als geplant, da bereits kurze Zeit später eine Spezialeinheit der Polizei vor dem Gebäude Stellung bezieht. Allerdings löst sich dieses Problem wie von selbst, als urplötzlich eine Zombieinvasion in der gesamten Stadt ausbricht und die Untoten über die Beamten herfallen. Doch der Kampf gegen die lebenden Toten, bringt die Geschwister in eine deutlich schwierigere Lage. Fest entschlossen ihren Großvater zu retten, bahnen sie sich unbeirrt ihren Weg durch die Zombieapokalypse der Londoner Großstadt.

Cockneys vs Zombies (2011) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Cockneys vs Zombies (2011) gibt’s hier*

52) Shed of the Dead (2019)

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Genre(s): Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Eigentlich hat sich Trevor nur deshalb in sein baufälliges Gartenhäuschen zurückgezogen, um ungestört seinem Hobby nachzugehen - doch scheinbar kann selbst der Frömmste nicht in Frieden seine Fantasyminiaturen bemalen, ohne dass ihm seine Nachbarn in der spießigen Kleingartenkolonie aufs Dach steigen, weil das komplett verwilderte Grundstück nicht ins harmonische Bild passt.

Angesichts des drohenden Rauswurfs eskaliert ein Streit mit dem besonders eifrigen Kleingartenverwalter und resultiert, zu Trevors Entsetzen, im unsanften Ableben des Streithammels. Beim darauf folgenden Versuch der Entsorgung und nicht ganz ohne die Schuld seines versehentlich nekromantische Sprüche rezitierenden besten Kumpels Graham erheben sich die Toten aus den angrenzenden Beeten und bescheren London eine waschechte Zombie-Apokalypse, die den beiden Nerds eine schwere Entscheidung abverlangt: Sollen sie die Beine in die Hand nehmen oder kämpfen sie sich mit schwerem Gartengerät nach Hause durch, wo Trevors mies gelaunte Ehefrau Bobbi und ihre beste Freundin, die Sahneschnitte Harriet, auf sie warten? So oder so - es wird Blut fließen. Reichlich Blut...

Shed of the Dead (2019) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Shed of the Dead (2019) gibt’s hier*

51) Quarantäne (Quarantine, 2008)

IMDb-Bewertung: 6/10

Genre(s): Horror, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Reporterin Angela (Jennifer Carpenter) und ihr Kameramann begleiten Feuerwehreinsatzkräfte zu einem Apartmenthaus, dessen Bewohner durch ein fieses Virus zu Zombies mutieren. Die Folge: Quarantäne! - Deftiges [REC]-Remake.

Quarantäne (Quarantine, 2008) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Quarantäne (Quarantine, 2008) gibt’s hier*

50) S-VHS (V/H/S/2, 2013)

IMDb-Bewertung: 6/10

Genre(s): Horror, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Zwei Privatdetektive bekommen ein mysteriöses Video zu sehen. Darauf warnt ein verschwundener Teenager: “Wenn du das Video siehst, musst du sterben.” - Die Mutter engagiert die beiden, um ihr Kind wieder zurückzuholen. Dabei führt sie der Weg in ein scheinbar verlassenes Haus, da sie vermuten, der Junge hätte sich lediglich einen Scherz erlaubt.

Doch sie finden nur einen Stapel alter Röhrenfernseher vor, die monoton vor sich hin flimmern, davor liegt ein Stapel VHS-Tapes. Während der männliche Part des Duos das Haus weiter inspiziert, legt die Frau die erste Kassette ein ...

S-VHS (V/H/S/2, 2013) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: S-VHS (V/H/S/2, 2013) gibt’s hier*

49) Anna und die Apokalypse (2017)

IMDb-Bewertung: 6/10

Genre(s): Comedy, Fantasy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

The Walking Dead meets La La Land, Shaun of the Dead mit einem Schuss Glee: Eigentlich wären diese Weihnachten an der Oberschule in einer schottischen Kleinstadt so wie alle, wenn man dort ein Teenie-Mädchen wie Anna (Ella Hunt) kurz vor dem Abschluss ist: Der Xmas-Terror nervt ebenso wie der Ex-Freund (Ben Wiggins), die beste Freundin fährt auf einen totalen Filmspinner (Christopher Leveaux) ab, in der Schule sorgen der Direktor und die Weihnachtsaufführung für totales Chaos, und noch dazu gibt es Streit mit Papa. Nach dem Schulabschluss will die junge Schottin nämlich nicht gleich brav auf die Universität gehen, sondern viel lieber einmal ein Jahr lang um die Welt an deren Ende reisen, nämlich nach Australien. In diese Melange widersprüchlicher Befindlichkeiten bricht just am Abend der Weihnachtsaufführung die Zombie-Apokalypse aus im Städtchen. Ansonsten harmlos-langweilige Mitbürger verwandeln sich in Untote mit kaum zügelbarem Appetit auf Menschenfleisch! Was Anna anfangs gar nicht bemerkt, weil sie Kopfhörer aufhat, Musik hört und dauernd aufs Smartphone starrt. Aber dann geht die Post ab beim Kampf ums Überleben und auf dem Weg in die hoffentlich sichere Schule - was nicht heißt, dass Musik und Tanzeinlagen wegen der Zombies eingestellt sind.

Anna und die Apokalypse ist eine erfrischende Abwechslung im Dauerblutbad dieses nach wie vor boomenden Genres. Klingt wie Trash, ist aber ernsthaft und höchst solide inszeniert; hat das Zeug zur Ausnahmeproduktion in diesem Horrorfach.

Anna und die Apokalypse (2017) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Anna und die Apokalypse (2017) gibt’s hier*

48) Doghouse (2009)

IMDb-Bewertung: 6/10

Genre(s): Comedy, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Um Ihren Kumpel Vince nach seiner Scheidung aufzumuntern packen ihn seine Freunde, Neil, Mickey, Matt, Patrick, Graham und Banksy, um mit ihm ein Wochenende in Moodly einem Dorf, in dem statistisch auf je einen männlichen Einwohner vier Frauen kommen. Doch dort angekommen merken sie recht schnell, dass das vermeintliche Paradies sich als bestialisches Höllenloch entpuppt. Ein von der Armee freigesetzter Virus hat alle Ladys in garstige Männer fressende Furien verwandelt. Verbarrikadiert im örtlichen Spielzeugladen nehmen die Männer den Geschlechterkampf auf - und dieser ist blutig...

Doghouse (2009) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Doghouse (2009) gibt’s hier*

47) Haus der 1000 Leichen (House of 1000 Corpses, 2003)

IMDb-Bewertung: 6,1/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Das Regiedebüt von Schockrocker Rob Zombie. Lupenreines Splattermovie, dessen Titel alles sagt.

Haus der 1000 Leichen (House of 1000 Corpses, 2003) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Haus der 1000 Leichen (House of 1000 Corpses, 2003) gibt’s hier*

46) Land of the Dead (2005)

IMDb-Bewertung: /10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Der Mann bekennt: "Mir sind die Toten lieber als die Lebenden!" In diesem Sinne hat sich George A. Romero ordentlich ausgetobt: Land of the Dead ist der Höhepunkt seines Schaffens um die menschenfleischsüchtigen Grabflüchter, die weltweit bei Millionen Fans Kultstatus genießen.

Für Fans ein Pflichtfilm, auch von der seriösen Kritik hochgelobt - Genre-Meisterwerk!

Land of the Dead (2005) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Land of the Dead (2005) gibt’s hier*

45) Wyrmwood – Road of the Dead (2014)

IMDb-Bewertung: 6,2/10

Genre(s): Action, Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Als der Mechaniker Barry (Jay Gallagher) vom panischen Anruf seiner Schwester Brooke (Bianca Bradey) geweckt wird, ist die Welt längst von Zombies überrannt. So macht er sich auf den Weg durch Australien und durch geifernde Horden blutrünstiger Untoter, wobei er Benny (Leon Burchill) als Weggefährten und Freund kennenlernt. Doch Treibstoffmangel stoppt die irre Fahrt, weshalb man sich zügig nach unkonventionellen Alternativen umsehen muss. Unterdessen wird Brooke von wahnsinnigen Militärs gefangengenommen und den Experimenten eines sadistischen Wissenschaftlers zugeführt, der längst nicht mehr zwischen Leben und Tod unterscheidet. Nachdem er ihr infiziertes Blut spritzt, läuft Brookes Zeit immer schneller ab…

Wyrmwood – Road of the Dead (2014) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Wyrmwood – Road of the Dead (2014) gibt’s hier*

44) Open Grave (2013)

IMDb-Bewertung: 6,2/10

Genre(s): Horror, Mystery, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Schnitzeljagd im Zombiewald: Ein bärtiger Mann (Sharlto Copley, sehr cool!) erwacht in einer Grube voller Leichen und weiß nicht, wer er ist oder wie er hierhergekommen ist. Zum Glück kann er sich befreien und trifft in einem abgelegenen Haus auf eine Gruppe Menschen, denen es ähnlich ergeht. Um die Erinnerungslücken zu schließen, wird die Umgebung erkundet. In einem Schuppen entdecken sie eine eingesperrte Frau, die mittels Kameras überwacht wird, im angrenzenden Wald treffen sie auf menschenähnliche Kreaturen und in einer alten Lagerhalle macht man Bekanntschaft mit einem Burschen, der gar nicht gut auf die Fremden zu sprechen ist. Langsam dämmert den Unwissenden, dass sie in einer tödlichen Falle sitzen...

Open Grave (2013) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Open Grave (2013) gibt’s hier*

43) Rabid – Der brüllende Tod bzw. Überfall der teuflischen Bestien (1977)

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Genre(s): Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Zombieklassiker von David Cronenberg: Karl und seine schwer verletzte Freundin Rose werden nach einem Motorradunfall in eine nahegelegene Klinik gebracht. Karl kann das Krankenhaus schon bald wieder verlassen, doch seiner Freundin geht es nicht so gut, sie liegt immer noch im Koma. Doch die Operation, deren Methode noch völlig unerforscht war, hat Rose in grauenhafter Weise verändert. Sie ist zu einem Monster geworden, dessen einziger Lebenstrieb sein immenser Blutdurst ist...

Rabid – Der brüllende Tod (1977) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Rabid – Der brüllende Tod bzw. Überfall der teuflischen Bestien (1977) gibt’s hier*

42) Cargo (2017)

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Genre(s): Drama, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Australischer Horrorfilm, der auf dem gleichnamigen Kurzfilm basiert: Eine beängstigende Pandemie breitet sich in der australischen Wildnis aus. Auf der Flucht in einem Hausboot versucht Andy mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter Rosie zu überleben, doch langsam gehen ihnen die Nahrungsvorräte aus ...

Cargo (2017) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Cargo (2017) gibt’s hier*

41) Rammbock (2010)

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Genre(s): Action, Drama, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Langfilmdebüt des Wiener Regisseurs Marvin Kren, Sohn von Brigitte, der längst zu den etablierten Filmemachern gehört, u. a. drehte er drei Tatort-Fälle. Mit Rammbock gelang es ihm, einen Zombiefilm mit wenig Geld zu realisieren (das geringe Budget sieht man ihm nicht an): Michael (Fuith) reist nach Berlin zu seiner Ex. Statt ihr trifft er aber auf den jungen Harper (Trebs) - und einen Handwerker, der plötzlich durchdreht und zur geifernden Bestie wird. Er ist nicht der einzige Tobsüchtige, Michael und Harper müssen sich verbarrikadieren... Düstere Sache!

Rammbock (2010) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Rammbock (2010) gibt’s hier*

40) Ein Zombie hing am Glockenseil (1980)

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Kultiger Italo-Zombiehorror aus den 80ern: Während einer spirituellen Sitzung kann das Medium Mary (Catriona MacColl) sehen, wie ein Priester der Gemeinde Dunwich sich das Leben nimmt. Laut einer alten Legende werden durch den Selbstmord eines Geistlichen die Ruhe der Toten gestört und die Pforten zur Hölle geöffnet. Plötzlich sollen in Dunwich seltsame Ereignisse stattfinden und da Reporter Peter (Christopher George) eine heiße Story wittert, begibt er sich mit Mary dorthin. Die Beiden finden dort verschreckte Anwohner und bekommen Geschichten über auferstandene Tote zu hören. Zusammen mit Gerry (Carlo De Mejo) suchen sie das Grab des Priesters, um dem Spuk ein Ende zu setzen.

Ein Zombie hing am Glockenseil (1980) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Ein Zombie hing am Glockenseil (1980) gibt’s hier*

39) Scouts vs. Zombies – Handbuch der Zombie-Apokalypse (Scouts Guide to the Zombie Apocalypse, 2015)

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Genre(s): Action, Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Die Pfadfinder Ben (Sheridan), Carter (Miller) und Augie (Morgan) machen auf dem Weg zum Zelten im Wald halt in einer verwaisten Stadt. Als die Teenager dabei einen Stripclub betreten, fällt ihnen rasch auf, dass irgendetwas nicht stimmt: Wie es scheint, haben sich alle Menschen in Zombies verwandelt. Gemeinsam mit dem kessen Stripgirl Denise (Dumont) machen sie den untoten Monstern den Garaus Kaum Story, aber explodierende Köpfe und Zombiekühe (!)- ein Fest für Fans schriller Bad-Taste-Komödien.

Scouts vs. Zombies – Handbuch der Zombie-Apokalypse (Scouts Guide to the Zombie Apocalypse, 2015) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Scouts vs. Zombies – Handbuch der Zombie-Apokalypse (Scouts Guide to the Zombie Apocalypse, 2015) gibt’s hier*

38) Bride of Re-Animator (1989)

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Genre(s): Comedy, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

West und Cain, die beiden Wissenschaftler, haben ein Serum entwickelt, das nicht nur Tote wiederbelebt. Es ermöglicht ihnen, aus allen möglichen und unmöglichen Körperteilen neue Lebensformen zu schaffen. Ihr Erfindungsreichtum kennt keine Grenzen. Gerade sind sie dabei, ihrer zusammengebastelten "Traumfrau" den letzten Schliff zu geben, als das Splatter-Schicksal erbarmungslos zuschlägt. Ein neugieriger Polizist und der wiederbelebte Dr. Hill mit seiner Zombiearmee blasen zum Großangriff...

Bride of Re-Animator (1989) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Bride of Re-Animator (1989) gibt’s hier*

37) Dead Snow – Eins, Zwei, Drei (2009)

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Genre(s): Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Horrorgroteske: Ein Gruppe befreundeter norwegischer Medizinstudenten will in einer Berghütte einen unbeschwerten Kurzurlaub verbringen. Doch in der winterlichen Einöde wird's bald ungemütlich. Erst taucht ein Mann auf, lädt sich auf einen Kaffee ein und erzählt eine WK-II-Geschichte von Nazi-Soldaten, die in der Gegend verschwanden. Dann treten diese - als blutrünstige Zombies! - tatsächlich auf den Plan ... Es dauert zwar, bis man die Untoten erstmals zu Gesicht bekommt, dann geht aber in brachialer Splatter-Manier und mit derbem Humor die Post ab.

Dead Snow – Eins, Zwei, Drei (2009) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Dead Snow – Eins, Zwei, Drei (2009) gibt’s hier*

36) White Zombie (Im Bann des weissen Zombies, 1932)

IMDb-Bewertung: 6,4/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Vintage-Kult-Horror von Victor Halperin mit Bela Lugosi: Madeline und ihr Verlobter Neil reisen nach Haiti. Der Plantagenbesitzer Charles Beaumont hat beide eingeladen, damit sie in seinem Haus heiraten und anschließend ihre Flitterwochen auf der Insel verbringen. Dabei machen sie die Bekanntschaft mit dem mysteriösen Murder Legendre. Geheimnisvoll von "Zombies" und "lebenden Toten" murmelnd kreuzt er ihren Weg und rast eilig davon...

White Zombie (Im Bann des weissen Zombies, 1932) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: White Zombie (Im Bann des weissen Zombies, 1932) gibt’s hier*

35) Messias des Bösen (Messiah of Evil, 1973)

IMDb-Bewertung: 6,4/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:



Messias des Bösen (Messiah of Evil, 1973) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Messias des Bösen (Messiah of Evil, 1973) gibt’s hier*

34) Ben & Mickey vs The Dead (The Battery, 2012)

IMDb-Bewertung: 6,4/10

Genre(s): Abenteuer, Drama, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Erinnert an die frühen Werke von George A. Romero, außerdem ist das Darsteller-Duo großartig: Die Untoten haben das Land überrannt, alle Formen von gesellschaftlichen Strukturen zerstört und herrschen nun über die menschenleere Ödnis, die einst der Zivilisation gehörte. In dieser Welt schlagen sich Ben und Mickey durch, die beide ganz unterschiedliche, mehr schlecht als recht funktionierende Überlebensstrategien entwickelt haben.

Ben & Mickey vs The Dead (The Battery, 2012) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Ben & Mickey vs The Dead (The Battery, 2012) gibt’s hier*

33) Juan of the Dead (2011)

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Genre(s): Action, Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Der Lebens- und Überlebenskünstler Juan (Alexis Díaz de Villegas) ist mit seinem besten Freund Lazaro (Jorge Molina) beim Angeln im Hafen von Havanna. Eine nicht ganz so tote Wasserleiche, die am Haken der Kleinkriminellen an die Oberfläche gezogen wird, bildet das erste düstere Vorzeichen einer abermaligen Revolution, die Kuba in den kommenden Tagen heimsucht und bis auf die Grundmauern niederreißt...

Juan of the Dead (2011) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Juan of the Dead (2011) gibt’s hier*

32) [REC] 2 (2009)

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Genre(s): Abenteuer, Horror, Mystery

Was man über den Film wissen muss:

Wir erinnern uns: In [REC] begleitet eine TV-Moderatorin ein Feuerwehrteam während eines Routineeinsatzes in ein altes Mietshaus, in dem ein mysteriöses Virus die Bewohner in Zombies verwandelt hat. [REC] 2 schließt inhaltlich direkt an das Ende des gefeierten Originals an. Nun soll eine militärische Spezialeinheit in das Haus eindringen und klären, was genau passiert ist. Dabei tragen die Soldaten Spezialhelme mit eingebauten Kameras … Ein nicht mehr ganz überraschendes Horrorsequel, das den Fans des Originals aber sicher gefällt.

[REC] 2 (2009) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: [REC] 2 (2009) gibt’s hier*

31) Nächte des Grauens (The Plague of the Zombies, 1966)

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Als eine ganze Reihe junger Minenarbeiter in einer kleinen englischen Bergarbeiterstadt plötzlich sterben, bittet der lokale Arzt, den Experten Professor Forbes zu dem Fall, weil er eine Epidemie befürchtet. Vor Ort bietet sich Forbes ein noch erstaunlicheres Bild: Angeblich Tote werden in der Nähe der Mine gesehen, Verstorbene leben plötzlich wieder. Was Forbes nur ahnt, ist Wirklichkeit: Mittels Voodoo-Ritual erschafft sich hier jemand billige, nie ermüdende Arbeitskräfte...

Nächte des Grauens (The Plague of the Zombies, 1966) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Nächte des Grauens (The Plague of the Zombies, 1966) gibt’s hier*

30) The Girl with All the Gifts (2016)

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Genre(s): Drama, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Optisch starke Adaption des Romans von Mike Carey mit originellem Schluss: In einer postapokalyptischen Welt ist durch eine Pilzinfektion fast die ganze Menschheit zu Zombies mutiert. Infizierte Kinder, die noch ihren Verstand haben, werden in einer militärischen Anlage untersucht, um ein Heilmittel zu finden. Eines Tages wird die Anlage überrannt. Lehrerin Helen (Aterton), zwei Soldaten, Ärztin Caroline (Glenn Close) und die kleine Melanie (Nanua) schlagen sich bis London durch, wo Caroline einen Impfstoff quasi aus Melanie herausoperieren will. Doch macht die kluge Kleine da mit?

The Girl with All the Gifts (2016) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: The Girl with All the Gifts (2016) gibt’s hier*

29) Operation: Overlord (2018)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Genre(s): Action, Abenteuer, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Während des D-Day landen US-Fallschirmjäger hinter den feindlichen Linien - und treffen dort auf Nazis, die aus Zivilisten übermenschliche Monster züchten Solider, von J. J. Abrams produzierter Horror.

Operation: Overlord (2018) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Operation: Overlord (2018) gibt’s hier*

28) Fido – Gute Tote sind schwer zu finden (2006)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Genre(s): Comedy, Drama, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Horrorsatire: Im Amerika der 50er lässt eine verstrahlte Wolke Verstorbene zu fleischhungrigen Zombies mutieren. Die Firma ZomCom erfindet zum Schutz der Bevölkerung ein Halsband, das die wandelnden Toten zu handzahmen Haushaltshilfen und billigen Arbeitskräften macht. Wer etwas auf sich hält, hat einen Zombiediener zu Hause. So auch Spießbürgerfamilie Robinson: Klein-Timmy (Ray) freut sich, endlich auch einen Freund im untoten Fido (herrlich: Connolly) zu finden, doch leider haben die Bänder oftmals einen Wackelkontakt ... Irre!

Fido – Gute Tote sind schwer zu finden (2006) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Fido – Gute Tote sind schwer zu finden (2006) gibt’s hier*

27) Resident Evil (2002)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Genre(s): Action, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Im unterirdischen Labor Hive lässt der Konzern Umbrella Corporation mit Bio-Waffen experimentieren. Dabei wird ein tödliches Virus freigesetzt, der Sicherheitscomputer Red Queen schottet das Labor daraufhin ab und killt alle Eingeschlossenen. Weil Red Queen aber angeblich außer Kontrolle geraten ist, wird eine Spezialeinheit (Milla Jovovich, Michelle Rodriguez u. a.) wieder hineingeschickt - doch im Hive wüten mittlerweile Zombies ... Erster Teil der mittlerweile sechsteiligen Horroraction-Reihe nach dem gleichnamigen Videospiel.

Resident Evil (2002) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Resident Evil (2002) gibt’s hier*

26) Die Nacht der Creeps (Night of the Creeps, 1986)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Genre(s): Comedy, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Im Jahre 1959 schlägt ein außerirdischer Meteorit in der Nähe einer amerikanischen Kleinstadt ein und infiziert einige Einheimische mit schwarzen, schneckenähnlichen Parasiten, die sich ins Hirn graben und die Opfer zu Zombies machen. Die Opfer wurden eingefroren, doch durch zwei tolpatschige Studenten entkommen die Parasiten und überfluten den Campus, wo es von Zombies bald nur so wimmelt...

Die Nacht der Creeps (Night of the Creeps, 1986) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Die Nacht der Creeps (Night of the Creeps, 1986) gibt’s hier*

25) The Devil’s Rejects (2005)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Rob Zombies lose Fortsetzung von Haus der 1000 Leichen. Nachdem die wahnsinnige Familie Firefly seinen Bruder getötet hat, umstellt der rachsüchtige Sheriff John Wydell (William Forsythe) das Anwesen der Mördersippe, die für unzählige Entführungen und bestialische Morde verantwortlich ist. Die Polizei stürmt das heruntergekommene Haus und kann dort Mutter Firefly (Leslie Easterbrook) festnehmen, während der hübschen Baby (Sheri Moon) und ihrem Bruder Otis (Bill Moseley) die Flucht gelingt. Gemeinsam mit ihrem Vater Captain Spaulding (Sid Haig) planen sie sich vorerst im Bordell ihres Onkels Charlie Altamont (Ken Foree) zu verstecken. Auf ihrer mörderischen Flucht durch das Land hinterlassen die drei eine triefende Blutspur und werden dabei von dem gnadenlosen Sheriff, zwei skrupellosen Kopfgeldjägern (u.a. Danny Trejo) und einem Großaufgebot der texanischen Polizei verfolgt...

The Devil’s Rejects (2005) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: The Devil’s Rejects (2005) gibt’s hier*

24) Die Rückkehr der Untoten – Night of the Living Dead (1990)

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Sieben Menschen müssen sich in einem abgelegenen Bauernhaus der Angriffe von Zombies erwehren. Innerhalb der Gruppe brechen Rassismus, Faschismus und Haß offen hervor. Remake des zum Kultfilm avancierten Horrorfilms „Die Nacht der lebenden Toten", das zwar die Grenze zur Ekelschwelle überschreitet, durch seine Aussage von der Bestie im Menschen jedoch bedenkenswerte Ansätze enthält.

Die Rückkehr der Untoten – Night of the Living Dead (1990) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Die Rückkehr der Untoten – Night of the Living Dead (1990) gibt’s hier*

23) Woodoo – Die Schreckensinsel der Zombies (1979)

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Als in New York ein führerloses Segelboot einläuft und ein Polizeibeamter auf dem Boot von einer zombieartigen Kreatur angegriffen und getötet wird, stellt der Reporter Peter West (Ian McCulloch) zusammen mit Anne Bowles (Tisa Farrow), der Tochter des Bootbesitzers, Nachforschungen an. Dabei erfahren sie, dass sich Annes Vater zuletzt auf einer Insel namens Matool aufhielt. Sie reisen auf die Antillen und heuern die beiden Amerikaner Brian Hull (Al Cliver) und Susan Barrett (Auretta Gay) an, um mit deren Schiff nach Matool zu kommen. Dort treffen sie auf Dr. Menard (Richard Johnson), der sie mit der grausamen Wahrheit konfrontiert: Die Verstorbenen steigen als lebende Tote aus den Gräbern. Und da jedes Opfer die Zahl der Zombies ansteigen lässt, wird die Insel langsam aber unaufhaltsam von den Untoten überrannt...

Woodoo – Die Schreckensinsel der Zombies (Zombi 2, 1979) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Woodoo – Die Schreckensinsel der Zombies (1979) gibt’s hier*

22) Warm Bodies (2013)

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Genre(s): Comedy, Horror, Romance

Was man über den Film wissen muss:

Romantische Zombie-Komödie aus dem Jahr 2013, basierend auf dem Roman Mein fahler Freund (Originaltitel: Warm Bodies) von Isaac Marion mit Nicholas Hoult und John Malkovich:

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert in Warm Bodies nicht mehr - überall schlurfen nur noch Zombies herum. R (Hoult) ist einer von ihnen. Er kann nicht mehr reden und führt ein ziemlich sinnentleertes Leben, ist aber erstaunlicherweise in der Lage, über sein neues Dasein zu reflektieren. Ob es damit zusammenhängt, dass er die Gehirne seiner Opfer verspeist? Bei jeder Mahlzeit "erbt" er deren Erinnerungen. Als R das Hirn von Julies (Palmer) Freund verdrückt, verliebt er sich in die Blondine. Anstatt sie ebenfalls gleich zu verzehren, rettet er die Schöne vor seinen Artgenossen und bringt sie in sein Versteck. Während Julie ihre Abneigung gegen ihn langsam ablegt, versucht er alles, um menschlicher zu wirken Ein origineller, perfekt bestückter und hoch amüsanter Mix aus Zombie-Grusel und Liebeskomödie.

Warm Bodies (2013) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Warm Bodies (2013) gibt’s hier*

21) Dead Snow 2 – Red vs. Dead (2013)

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Genre(s): Action, Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

In Teil eins waren norwegische Studenten von Nazi-Zombies (!) "tranchiert" worden. Martin (Hoel) entkommt den Untoten um Oberst Herzog (Gamst) - mit einem Arm weniger! Im Spital flickt man ihn zusammen, doch der angenähte Arm ist jener, den Herzog im Kampf verlor - und verleiht ihm magische Kräfte. Als der Oberst und seine Mannen zurückkehren, ist Hilfe nötig. Gut, dass die nerdige US-Zombie-Squad und untote Rotarmisten zur Stelle sind Völlig enthemmte, blutige, aber auch originelle Splatterorgie mit schrillem, rabenschwarzem Humor.

Dead Snow 2 – Red vs. Dead (2013) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Dead Snow 2 – Red vs. Dead (2013) gibt’s hier*

20) 28 Weeks Later (2007)

IMDb-Bewertung: 7/10

Genre(s): Drama, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Sequel zu Danny Boyles Kulthorrorhit 28 Days Later, in dem ein Killervirus die Bevölkerung der britischen Inseln innerhalb von wenigen Wochen in blutrünstige Bestien verwandelt hat. Sechs Monate später gelten alle Infizierten als tot. Die US-Armee, die das Epidemiegebiet kontrolliert, beginnt mit der Neubesiedelung. Hier trifft Don (Carlyle) seine beiden Kinder wieder, die während des Ausbruchs in den USA waren. Alle Zeichen stehen auf Neubeginn - bis die Epidemie erneut ausbricht...Unter die Haut gehender Schocker, noch schneller und härter als Teil eins.

28 Weeks Later (2007) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: 28 Weeks Later (2007) gibt’s hier*

19) World War Z (2013)

IMDb-Bewertung: 7/10

Genre(s): Action, Abenteuer, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Gerry Lane (Brad Pitt), früher als Ermittlungsbeamter der UNO in Krisengebieten unterwegs, gerät mit Frau Karen (Enos) und den beiden Töchtern in Philadelphia in einen Stau. So weit, so unspektakulär -doch plötzlich wird er Zeuge, wie Normalos sich massenweise binnen Sekunden in rasende blutrünstige Monster verwandeln. Schuld daran: ein Virus! Dank seiner Kampferfahrung und der Hilfe seines Ex-Chefs kann Gerry sich und seine Lieben vor den "Zombies" auf einen Flugzeugträger in Sicherheit bringen. Als Gegenleistung soll er freilich im UNO-Auftrag die Quelle des Ausbruchs der Seuche ausfindig machen, die schon globale Ausmaße angenommen hat. Ein erster Hinweis führt ihn zu einer US-Militärbasis in Südkorea.

Frei nach Max Brooks' Bestseller World War Z: An Oral History Of The Zombie War mixt Regisseur Marc Forster (Ein Quantum Trost, Christopher Robin) - vergleichsweise unblutig - Katastrophenspektakel, packenden Endzeitthriller und Untoten-Horror.

World War Z (2013) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: World War Z (2013) gibt’s hier*

18) The Cabin in the Woods (2010)

IMDb-Bewertung: 7/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

Schon der Beginn ist untypisch für einen Horrorfilm. Zwei Bürohengste mit weißen Hemden und schwarzen Krawatten (Richard Jenkins, Bradley Whitford) machen Pause und unterhalten sich über familiäre Alltagsprobleme, ehe in roten Lettern der Filmtitel The Cabin in the Woods ins Bild gerückt wird. Genretypischer geht’s danach weiter. Fünf junge Leute rüsten zum Wochenendtrip in die titelgebende Waldhütte, wo sie relaxen wollen. Ein ziemlich unheimlicher Tankstopp (Ungustl-Tankwart!) trübt die Vorfreude nicht, die Location wird planmäßig erreicht...

The Cabin in the Woods bedient sich einerseits bewusst altbekannter Slasher-Klischees und zitiert dabei ungeniert Grusel-Klassiker wie Tanz der Teufel. Auf der anderen Seite werden die ungeschriebenen Schocker-Gesetze (und damit die eingelernten Sehergewohnheiten) auf parodistische Weise entlarvt.

So funktioniert der Regieerstling von Drew Goddard (schrieb u. a. das Skript zu Cloverfield sowie Lost- und Alias-Episoden) - ähnlich wie seinerzeit Wes Cravens Scream - hervorragend auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Ohne reichlich deftige Einlagen geht es freilich nicht ab. Vor allem in der zweiten Hälfte samt comichaft überzeichneten Gewaltspitzen fließt das Filmblut in Strömen - bis zum irren Finale, in dem Sigourney Weaver einen Kurzauftritt absolviert.

The Cabin in the Woods (2010) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: The Cabin in the Woods (2010) gibt’s hier*

17) Ich folgte einem Zombie (I Walked with a Zombie, 1943)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Genre(s): Drama, Fantasy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Psycho-Horror-Klassiker: Die Krankenschwester Betsy Connell kommt nach Jamaika, um Jessica Holland, die an einer seltsamen Apathie leidende junge Gattin eines reichen Plantagenbesitzers, zu pflegen. Betsy ist von der Natur und den Stimmungen der Insel fasziniert. Als sie Eingeborenen bei einem Voodoo-Ritual zusieht und dessen geheimnisvollen Kräfte entdeckt, will sie mit dieser Therapie die kranke Jessica kurieren. Ein folgenschwerer Irrtum, denn Jessica ist schon längst im Banne des Voodoo. Nach und nach kommt Betsy dem Familiengeheimnis in seiner schrecklichen Tragweite auf die Spur.

Ich folgte einem Zombie (I Walked with a Zombie, 1943) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Ich folgte einem Zombie (I Walked with a Zombie, 1943) gibt’s hier*

16) Zombie 2 – Das letzte Kapitel (Day of the Dead, 1985)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Genre(s): Horror, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Die Fortsetzung des George A. Romero-Klassikers Dawm of the Dead. Ein Zombiefilm-Meisterwerk!

Zombie 2 – Das letzte Kapitel (Day of the Dead, 1985) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Zombie 2 – Das letzte Kapitel (Day of the Dead, 1985) gibt’s hier*

15) Planet Terror (2007)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Genre(s): Action, Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Trashaction. Durchgeknallte Zombies, kämpferische Damen: Nach Tarantinos Death Proof sorgte auch Robert Rodriguez mit seinem Grindhouse-Beitrag für Splatter und Spaß, Ekel und Coolness. Heldin: Rose McGowan als Exstripperin mit der irrsten Beinprothese der Filmgeschichte.

Planet Terror (2007) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Planet Terror (2007) gibt’s hier*

14) Zombie Graveyard bzw. Cemetary Man (Dellamorte Dellamore, 1994)

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Genre(s): Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Brillante Mischung aus schwarzem Humor, unbändiger Bildgewalt, genialen Dialogen und einem extrem witzigen Plot, gepaart mit drastischen ultrabrutalen Zombie Splatter-FX des italienischen Starregisseurs Michelle Soavi. Auf einem kleinen italienischen Friedhof steigen die Toten, die hier begraben werden, nach sieben Tagen aus ihren Gräbern. Friedhofswärter Francesco Dellamorte und sein zurückgebliebener Assistent Gnaghi haben daher kein leichtes Leben, denn sie müssen gut aufpassen und die zum Leben erwachten wieder unauffällig ins Jenseits befördern. Eines Tages lernt Francesco die junge und äußerst attraktive Witwe eines Kunden kennen und verliebt sich unsterblich in sie. Die junge Schönheit sträubt sich gegen seine Annäherungen, aber sie kann sich der morbiden Atmosphäre und dem gut gebauten Friedhofswärter nicht entziehen. Bald darauf stirbt die Geliebte an den Folgen eines Zombieangriffs und Francescos Trauer ist unendlich groß. Die Arbeiten der beiden Männer wird noch härter, als sich in dem kleinen Dorf ein schwerer Verkehrsunfall mit vielen Toten ereignet. Das Chaos bricht los und der Sensenmann höchst persönlich treibt Francesco in den Wahnsinn...

Zombie Graveyard bzw. Cemetary Man (Dellamorte Dellamore, 1994) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Zombie Graveyard bzw. Cemetary Man (Dellamorte Dellamore, 1994) gibt’s hier*

13) Re-Animator (1985)

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Genre(s): Comedy, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Re-Animator basiert auf der im Jahr 1922 veröffentlichten Kurzgeschichte Herbert West – Der Wiedererwecker von H. P. Lovecraft. Der junge, sehr verschlossene Medizinstudent Herbert West hat in der Schweiz ein neuartiges Serum geschaffen, das totes Gewebe wieder zum Leben erwecken kann. Nach einem Zwischenfall flieht der auf dem Gebiet der Gehirnmedizin bewanderte West mit einem Stipendium an die Miskatonic Universitätsklinik in die Vereinigten Staaten. Dort nistet er sich als Untermieter bei dem Medizinstudenten Dan Cain ein, der eine geheime Liebschaft zu Megan, der Tochter des Dekans, pflegt. Im Keller von Cains Wohnung richtet sich der zugezogene Kommilitone ein provisorisches Laboratorium ein, um seine Forschungen im Geheimen weiter betreiben zu können ...

Re-Animator (1985) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Re-Animator (1985) gibt’s hier*

12) Verdammt, die Zombies kommen (The Return of the Living Dead, 1985)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Comedy, Horror, Sci-Fi

Was man über den Film wissen muss:

Zwei tölpelhafte Angestellte eines medizinischen Warenlagers erwecken versehentlich eine Leiche wieder zum Leben, die von einem unstillbaren Hunger auf menschliche Gehirne geplagt wird. Zum Glück gelingt es ihnen, den allzu lebhaften Toten wieder einzuäschern. Doch als dessen traurige Reste auf einen nahegelegenen Friedhof geschwemmt werden, rüttelt das eine ganze Bande fleischfressender Zombies aus dem wohlverdienten ewigen Schlaf. Die Sargdeckel lüften sich - und nun geht der Totentanz erst richtig los!

Verdammt, die Zombies kommen (The Return of the Living Dead, 1985) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Verdammt, die Zombies kommen (The Return of the Living Dead, 1985) gibt’s hier*

11) Dawn of the Dead (2004)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Action, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Ein Virus verwandelt quasi über Nacht Menschen in rasende, nach Menschenfleisch gierende Zombies. Krankenschwester Ana (Polley) und ihr Mann werden in aller Früh von ihrer mutierten Tochter überrascht -und nur Ana kann entkommen. Als sie verstört aus ihrem Haus stürzt, herrscht im typischen US-Vorort-Idyll totales Chaos. In der Folge schließt sie sich einer Gruppe Überlebender an, die aus dem toughen Cop Kenneth (Rhames), dem besonnenen Michael (Weber), dem abgebrühten Andre (Phifer) und seiner schwangeren Frau besteht. Gemeinsam verschanzen sie sich in einem Supermarkt, wo sie auf weitere Flüchtlinge treffen. Von der Außenwelt abgeschnitten, müssen sich Ana und ihre Mitstreiter bald nicht nur gegen Horden Untoter wehren Unheimlich.

Noch bevor Zack Snyder mit Budgets in dreistelliger Millionenhöhe arbeiten durfte, gelang ihm dieses zeitgemäße, effektive Remake des 1978er-Schockers Zombie von George A. Romero. Unheimlich: Die Untoten sind ähnlich wie in 28 Days Later (2002) - deutlich flotter und rabiater unterwegs als im Original.

Dawn of the Dead (2004) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Dawn of the Dead (2004) gibt’s hier*

10) Zombieland 2: Doppelt hält besser (Zombieland: Double Tap, 2019)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Genre(s): Action, Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Wichita, Little Rock, Columbus und Tallahassee sind zurück und kämpfen weiterhin gegen die Zombies. Sie versuchen, während der Apokalypse zu überleben. Ihr Weg führt sie durch Amerika - oder das, was von dem Kontinent noch übrig ist.

Zombieland 2: Doppelt hält besser (Zombieland: Double Tap, 2019) © Video: YouTube

9) [REC] (2007)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Genre(s): Action, Horror, Mystery

Was man über den Film wissen muss:

Wenig zimperlicher spanischer Schocker, der durch die wackelige Handkamera (anstrengend!) an Blair Witch Project und Paranormal Activity erinnert: Reality-TV-Moderatorin Ángela (Velasco) und ihr Kameramann Pablo (Rosso) verbringen die Nacht auf einer Feuerwehrwache in Barcelona. An sich eine ziemlich unspektakuläre Angelegenheit, bis ein Notruf die Feuerwehrmänner ausrücken lässt. Ein Rettungseinsatz in einem Mietshaus gerät zum Albtraum, als eine alte Frau plötzlich zum Zombie mutiert.

[REC] (2007) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: [REC] (2007) gibt’s hier*

8) Braindead (Dead Alive, 1992)

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Genre(s): Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Kultsplatterfilm von Peter Jackson: Lionels Mum ist herrschsüchtig. Lionels Mum ist streng. Lionels Mum geht über Leichen. Umso empörter ist sie, als sie ihren Sohn dabei erwischt, wie er mit der hübschen Verkäuferin Paquita ausgeht. Doch als sie ihm nachstellt, geschieht ein Unglück: sie wird von einem seltenen Rattenaffen gebissen und macht danach einige unheimliche Veränderungen durch.

Zu Mums Gehässigkeit gesellt sich nun auch noch der Hunger nach Fleisch von Lebenden - und der arme Lionel hat alle Hände voll zu tun, die immer größer werdende Schar Untoter in Schach zu halten. Er würde ja zum Rasenmäher greifen, wäre da nicht ein moralischer Konflikt, gegen § 131 des Gesetzes....

Braindead (Dead Alive, 1992) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Braindead (Dead Alive, 1992) gibt’s hier*

7) Train to Busan (2016)

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Genre(s): Action, Horror, Thriller

Was man über den Film wissen muss:

Seok-woo (Gong Yoo) denkt in erster Linie an sich. Der Egoismus brachte ihn in seinem Beruf als Fondsmanager zwar weit, zerstörte aber auch seine Ehe. Seine Mutter kümmert sich nun um Tochter Soo-an (Kim Su-an), die an ihrem Geburtstag nach Busan zu ihrer eigenen Mama will. Nachdem Seok-woo ihr als unaufmerksamer Papa ein Geschenk kaufte, das sie schon hat, bleibt ihm als Wiedergutmachung nichts übrig, als zu seiner Ex-Frau zu fahren. Kaum im Hochgeschwindigkeitszug, wird in den Nachrichten von Ausschreitungen im ganzen Land berichtet.

Scheinbar ist eine Epidemie ausgebrochen, bei der die Infizierten sich wie Wahnsinnige verhalten und mit ihrem Biss andere anstecken können. Dass der Zug nicht ohne Zombies abfährt, liegt auf der Hand Packend.

Der Überlebenskampf eines Vaters und seiner Tochter im Angesicht der Zombie-Apokalypse ist sauspannend, bietet dezente Sozialkritik - und braucht Vergleiche mit dem Hollywood-Blockbuster World War Z nicht zu scheuen.

Train to Busan (2016) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Train to Busan (2016) gibt’s hier*

6) 28 Days Later (2002)

IMDb-Bewertung: /10

Genre(s):

Was man über den Film wissen muss:

Um weitere Versuche an Affen zu unterbinden, brechen Tierschützer in London in ein Labor für Virenforschung ein -und setzen dadurch eine Art Wut-Virus frei, das sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Die titelgebenden 28 Tage später wacht der junge Jim (Cillian Murphy) in einem Londoner Krankenhaus aus dem Koma auf und findet eine verwüstete Hauptstadt vor, in der rasende Infizierte auf der Jagd nach Opfern sind. Jim sucht mit einer Gruppe Überlebender nach einem Ausweg.

Der oscarprämierte Slumdog-Millionär-Regisseur Danny Boyle schuf mit 28 Days Later einen beklemmenden, weil realistisch anmutenden Schocker, der das Horrorgenre nachhaltig prägte. Seit diesem Film schlurfen die Zombies nämlich nicht mehr träge, sondern rennen! 2007 folgte die nicht minder feine Fortsetzung 28 Weeks Later.

28 Days Later (2002) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: 28 Days Later (2002) gibt’s hier*

5) Zombieland (2009)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Mix aus Zombiefilmparodie, Teeniekomödie und Roadmovie: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone & Co trotzen der Zombie-Epidemie:

Schon der Vorspann zeigt, wie hier der Hase läuft. In durchgeknallten Zeitlupenszenen wird die Verwandlung der USA in "Zombieland" nachgezeichnet. Da es in der Heimat der Tapferen vor Untoten nur so wimmelt, wähnt sich der schüchterne und wenig heldenhafte Columbus (Eisenberg) bald als letzter verbliebener Mensch. Mit Schrotflinte in der Hand und zahlreichen Überlebensregeln für Zombieland im Kopf, kämpft er solo um seine Haut. Bis er mit Tallahassee (Woody Harrelson) schließlich doch noch einen Normalbürger trifft .Im Gegensatz zu Columbus sieht der das Killen von Zombies als Sport. In weiterer Folge trifft das ungleiche Duo auf die Schwestern Wichita (Stone) und Little Rock (Breslin), die es selbst faustdick hinter den Ohren haben.

Wer schon Shaun of the Dead zum Zerkugeln fand, der wird auch mit dieser abgefahrenen Zombie-Parodie jede Menge Spaß haben. Highlight: die Szenen in Bill Murrays Haus!

Zombieland (2009) © Video: Youtube

Streamen, kaufen, leihen: Zombieland (2009) gibt’s hier*

4) One Cut of the Dead (2017)

IMDb-Bewertung: 7,7/10

Genre(s): Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Auf einem leeren Fabrikgelände entsteht ein Low-Budget-Zombiefilm. Die Produktion droht, im Chaos zu versinken, bis eine echte Zombie-Apokalypse ausbricht: In Panik und mit einer Axt in den zitternden Händen versucht die junge Frau, sich ihren zombiefizierten Freund vom Leib zu halten. Leider vergebens. Da stürmt plötzlich Higurashi (Takayuki Hamatsu) wutentbrannt heran: Schon wieder hat sein semi-talentierter Cast eine Szene versaut - im 42. Take! Der Nachwuchsregisseur will doch einfach nur einen blutigen Zombiefilm drehen. Als aus heiterem Himmel echte Zombies auf der Bildfläche erscheinen, sind Higurashis Probleme gelöst. Flugs schnappt er sich die Kamera und hält damit auf seine Crew und die Schauspieler, die endlich in echter Panik vor den realen Untoten Reißaus nehmen.

Ungemein erfolgreicher Low Budget-Film aus Fernost.

One Cut of the Dead (2017) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: One Cut of the Dead (2017) gibt’s hier*

3) Shaun of the Dead (2004)

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Genre(s): Comedy, Horror

Was man über den Film wissen muss:

Superwitzige Hommage an George A. Romeros Zombieklassiker:

Nach einer nächtlichen Sauftour wankt der Fernseherverkäufer Shaun (Simon Pegg) benommen durch das morgendliche London. Einiges kommt ihm komisch vor: Blut auf den Straßen, torkelnde Leute, verlassene Autos. Es dauert, bis er und Kumpel Ed (Nick Frost) überzuckern, was hier abgeht: Die Einwohner sind zu Zombies mutiert! Was tun? Mit den Überlebenden, darunter Shauns Ex-Freundin Liz (Kate Ashfield) und sein Stiefpapa (Bill Nighy), versuchen sie, sich ins Stammpub durchzuschlagen.

Shaun of the Dead (2004) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Shaun of the Dead (2004) gibt’s hier*

2) Die Nacht der lebenden Toten (Night of the Living Dead, 1968)

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Genre(s): Horror

Was man über den Film wissen muss:

George A. Romeros Zombieschocker gehört zu den absoluten Klassikern des Horrorgenres: Barbara – sie kommen und holen dich! Dieser Satz, den Johnny seiner Schwester im Scherz auf dem Friedhof zuruft, soll schon Sekunden später grausame Wirklichkeit werden. Ein mysteriöser Fremder greift sie an und Barbara kann in letzter Sekunde fliehen - von Untoten gejagt. Mit einigen weiteren Überlebenden verschanzt sie sich in einem Haus. Starre Totenhände kratzen an der Tür - die Leichen sind aus ihren Gräbern gekrochen und haben einen unbändigen Hunger auf Menschenfleisch. Für die kleine Schar Überlebender gibt es keine Hoffnung...

Die Nacht der lebenden Toten (Night of the Living Dead, 1968) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Die Nacht der lebenden Toten (Night of the Living Dead, 1968) gibt’s hier*

1) Zombie (Dawn of the Dead, 1978)

IMDb-Bewertung: /10

Genre(s):

Was man über den Film wissen muss:

Zeitloser Genre-Klassiker von George A. Romero, die Geburt eines neuen Subgenres (der seither beliebte Zombiefilm) und ein auf alle Zeiten sichtbarer Beweis, dass intelligenter Horror für Erwachsene möglich ist:

Die Welt ist über Nacht zur Hölle geworden: Überall wanken hungrige Untote herum. Wer von ihnen gebissen wird, wird selbst zum Zombie. Die wenigen normal gebliebenen Menschen flüchten; Stephen und seine Freundin Fran haben mit anderen Zuflucht in einem Shopping-Center gefunden. Doch dann greifen auch Rocker auf der Suche nach Verwertbarem an.

Zombie (Dawn of the Dead, 1978) © Video: YouTube

Streamen, kaufen, leihen: Zombie (Dawn of the Dead, 1978) gibt’s hier*

MEHR BESTENLISTEN GIBT ES HIER: