Bestenliste: 40 Top-Movies, die sich um Zeitreisen drehen - gereiht nach IMDb-Bewertung, mit Trailer und Kurzsynopsis.

Ist es möglich in die Vergangenheit zu reisen, um einen Krieg zu verhindern oder wie im bekannten Großvaterparadoxon seinen eigenen Opa umzubringen?

Seit je her gehört das Reisen durch die Zeit zu den großen Träumen der Menschheit. Schon in der griechischen Mythologie tauchen Zeitreisen auf: Aufgrund eines Orakels, das prophezeit hat, er werde durch seinen eigenen Sohn Ödipus sterben, setzt Laios jenen als Neugeborenen aus. Diese Tat wird gewissermaßen die Ursache oder der Anstoß dafür, dass sich die Weissagung überhaupt erfüllen kann. Ödipus verlässt nun seine Pflegeeltern, um kein Vatermörder zu werden. Dadurch aber trifft er auf seinen leiblichen Vater und der Orakelspruch erfüllt sich sozusagen selbst.

Auch der weltberühmte Physiker Stephen Hawking hat sich intensiv damit beschäftigt. 2009 gab er eine Party an der University of Cambridge, mit Luftballons, Häppchen und eisgekühltem Champagner. Und obwohl jeder eingeladen war, ging niemand hin. Hawking hatte nichts anderes erwartet, denn er hatte die Einladungen erst nach dem Fest verschickt. Es handelte sich "um einen Willkommensempfang für künftige Zeitreisende", wie Hawking mitteilte. Mit diesem nicht ganz ernst gemeinten Experiment wollte er seine 1992 aufgestellte These illustrieren: in die Vergangenheit zu reisen, sei praktisch unmöglich.

Neuere Forschungen zeigen, dass zumindest aus mathematischer Sicht Zeitreisen machbar sind. Wer sich für diesen Aspekt der Quantenphysik interessiert, kann hier nachlesen.

Was die Filmindustrie zum Thema Zeitreise geleistet hat, findet sich hingegen in unserer Bestenliste der 40-Top-Zeitreise-Filme.

BESTENLISTE: DIE 40 BESTEN ZEITREISE-FILME NACH IMDb-BEWERTUNG GEREIHT

1) Interstellar (2014)

IMDb-Rating: 8,6

In naher Zukunft wird das Klima immer unwirtlicher, Lebensmittel werden knapp. Wer überleben will, wird Farmer. So wie der verwitwete Ex-NASA-Pilot Cooper (Matthew McConaughey). Eines Tages führt ein seltsames Phänomen im Zimmer seiner Tochter Murph Vater und Tochter zu einer geheimen NASA-Basis. Dort erfährt Cooper von einer letzten Allmission zu möglichen alternativen Lebensräumen. Gegen Murphs Willen beschließt Cooper, teilzunehmen, und hebt zu einer Reise ab, die durch ein Wurmloch in eine fremde Galaxie führt Ambitioniertes, fesselndes Sci-Fi-Spektakel.

2) Zurück in die Zukunft (Back to the Future, 1985)

IMDb-Rating: 8,5

Highschool-Schüler Marty (Michael J. Fox) reist mit einem zur Zeitmaschine umgemodelten DeLorean aus dem Jahr 1985 nach 1955 und trifft dort auf seine Eltern, die er erst noch verkuppeln muss. Nostalgisch, sehr lustig, spannend: 80er-Kulthit!

3) Donnie Darko (2001)

IMDb-Rating: 8,1

Der 16-jährige Donnie Darko (Jake Gyllenhaal) leidet an paranoider Schizophrenie. Was unter anderem bedeutet, dass er schlafwandelt. Und genau dieser Umstand rettet ihm das Leben, als eine Flugzeugturbine in sein Zimmer kracht, während er am Golfplatz aufwacht. Ein Vorfall, der nicht ohne Folgen bleibt: Fortan wird Donnie nämlich von einem Monsterhasen begleitet, den nur er sehen kann und der ihm den Weltuntergang ankündigt.

4) … und täglich grüßt das Murmeltier (Groundhog Day, 1993)

IMDb-Rating: 8,0

Der zynische TV-Wettermann Phil (Bill Murray) fährt höchst ungern zum "Murmeltiertag" ins Kaff Punxsutawney. Dass er dort in eine Zeitschleife gerät und denselben Tag immer wieder erlebt (aus dem Radiowecker tönt „I got you babe“) , macht die Sache zunächst nicht besser. Köstlicher Neunziger-Klassiker.

5) Terminator (1984)

IMDb-Rating: 8,0

Killer-Cyborg (Arnold Schwarzenegger) aus der von Maschinen beherrschten Zukunft wird ins L. A. der Gegenwart entsandt, um die Mutter (Linda Hamilton) des künftigen Rebellenführers zu killen. Ein weiterer Zeitreisender beschützt sie. Stilbildend.

6) Edge of Tomorrow (2014)

IMDb-Rating: 7,9

An der Küste der Normandie schließen sich die Armeen der Welt zu einer letzten großen Offensive gegen die Aliens zusammen, die die Welt erobert haben. Auch der schnöselige und kampfunerfahrene PR-Mann Bill Cage (Tom Cruise) wird an die Front geschickt. Im Gemetzel sieht er gerade noch, wie die heldenhafte Rita (Emily Blunt) vor seinen Augen fällt, bevor es auch ihn erwischt. Wie aus einem Albtraum erwacht Bill wieder - und erlebt den Kampfeinsatz aufs Neue. Packende Zeitschleifen-Action nach dem japanischen Pulp-Roman All You Need Is Kill.

7) Arrival (2016)

IMDb-Rating: 7,9

Als Erstkontakt der anderen Art entpuppt sich Denis Villeneuves Adaption einer Ted-Chiang-Kurzgeschichte. Die Landung von Aliens auf der Erde stellt die Menschheit, die zwischen Paranoia und Neugier schwankt, vor ein Problem: Wie kann man sich mit den Besuchern verständigen, ihre Absichten hinterfragen? Ein stark gespieltes, philosophisches Sci-Fi-Meisterwerk abseits genreüblicher Tschinbumm-Pfade über die Bedeutung von Sprache und (auch zwischenmenschlicher) Kommunikation.

8) Alles eine Frage der Zeit (About Time, 2013)

IMDb-Rating: 7,8

An seinem 21. Geburtstag wird Tim (Dhomnall Gleeson) von seinem Vater (Bill Nighy) zu einem Vier-Augen-Gespräch gebeten, bei dem er ihm Erstaunliches verrät: Die männlichen Mitglieder der Familie besitzen die Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen! Aber: Der Ort der Reise muss Tim persönlich betreffen, Hitler töten geht also nicht. Was fängt der junge Mann nun mit dieser Gabe an? Klarer Fall: Tim, kein Frauenmagnet, versucht, die Richtige zu finden und dank der Zeitreisen Flirtfehler auszubügeln. Witzige, kluge Romantikkomödie vom Tatsächlich Liebe-Regisseur.

9) Das Mädchen, das durch die Zeit sprang (Toki o kakeru shojo, 2006)

IMDb-Rating: 7,8

Makoto Konno ist eine ganz normale 17-jährige Schülerin, die sich nicht entscheiden kann, was sie aus ihrem Leben machen soll. Am liebsten wäre es ihr, wenn der Sommer niemals endete und sie weiter mit ihren beiden Freunden Kosuke und Chiaki Baseball spielen könnte. Doch dieser eine Sommertag hält eine besondere Überraschung für sie bereit: Plötzlich erhält sie die Fähigkeit, kreuz und quer durch die Zeit zu springen. Sie nutzt ihr neues Talent dazu, widrige oder peinliche Situationen ungeschehen zu machen, aber mit jedem Sprung gerät ihre Welt etwas mehr aus den Fugen. Die Zeitreisegeschichte war der Überraschungserfolg des japanischen Kinojahres 2006.

10) The Butterfly Effect (2004)

IMDb-Rating: 7,7

College-Student Evan (Ashton Kutcher) leidet unter rätselhaften Blackouts. Bei der Suche nach den Ursachen entdeckt er, dass er mithilfe seines Tagebuchs Zeitsprünge machen kann...Kurzweilig - wenn auch nicht immer logisch-geschriebener Low-Budget-Thriller.

11) Midnight in Paris (2011)

IMDb-Rating: 7,7

Gil (Owen Wilson) ist mit seiner Verlobten Inez (Rachel McAdams) und deren Eltern auf Paris-Kurzbesuch. Während er von der Stadt der Liebe schwärmt, kann sie sich ein Leben außerhalb der USA nicht vorstellen. Da wird Gil bei einem nächtlichen Spaziergang von Fremden zu einer Party eingeladen. Er fährt mit und ist baff, als er bei der Feier eintrifft: Es begrüßt ihn Scott Fitzgerald, am Klavier sitzt Cole Porter, später trifft er auf Hemingway und Picasso... Ein hinreißendes, umwerfend charmantes Spiel mit Vergangenheit und Gegenwart. Oscar fürs Drehbuch von Woody Allen.

12) 12 Monkeys (1995)

IMDb-Rating: 7,7

Ein am 13. Dezember 1996 in Philadelphia ausgesetztes Virus raffte innert kürzester Zeit Milliarden Menschen dahin. Die Überlebenden zogen sich unter die Erdoberfläche zurück. Um den Ausgangspunkt der Katastrophe festzustellen, wird Sträfling Cole (Bruce Willis) 2035 per Zeitmaschine ins Jahr 1996 entsandt. Dort steckt ihm der Filius eines Virologen, dass die Armee der zwölf Affen das Virus aussetzen will. Bei seinem zweiten Trip macht sich Cole mit Psychiaterin Dr. Railly (Madeline Stowe) auf die Suche nach der Armee. Packend-düsteres Sci-Fi-Rätsel.

13) Die Zeitmaschine (The Time Machine, 1960)

IMDb-Rating: 7,6

Dem Wissenschaftler und Erfinder George gelingt es Ende des 19. Jahrhunderts, eine Zeitmaschine zu bauen, mit der man tatsächlich in die Zukunft reisen kann. Nach kurzen Zwischenstopps im Ersten und Zweiten Weltkrieg wagt sich der junge Mann sogar bis ins Jahr 802.701. Dort angekommen glaubt er sich zunächst im Paradies, so friedlich mutet die Umgebung an, doch der erste Eindruck täuscht gewaltig.

14) Source Code (2011)

IMDb-Rating: 7,5

Gerade noch war Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) Helikopterpilot der US-Streitkräfte, da wacht er in einem Pendlerzug auf, der Richtung Chicago rast. Ihm gegenüber sitzt eine ihm unbekannte Frau (Michelle Monaghan), und ehe er begreifen kann, was los ist, explodiert der Zug durch eine Bombe, alle Passagiere sterben. Wieder und wieder wird Colter in die Vergangenheit geschickt, um Details über das Attentat herauszufinden - und einen weit größeren Anschlag zu verhindern. Komplexer Mix aus Sci-Fi, Thriller und Romanze.

15) Predestination (2014)

IMDb-Rating: 7,5

Ethan Hawke glänzt als Zeitreise-Cop. Sein neuer Auftrag führt ins New York der 70er Jahre, wo es Anschläge eines Terroristen zu vereiteln gilt. Pfiffiger SF-Thrill nach R. Heinlein.

16) Doctor Strange (2016)

IMDb-Rating: 7,5

Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) ist einer der besten Neurochirurgen der Welt - gutaussehend, schlagfertig und schrecklich arrogant. Der einzige Mensch, den er an sich heranlässt, ist seine Ex-Freundin, die Traumachirurgin Christine Palmer (Rachel McAdams). Eines Tages lädt er sie zu einem Dinner zu seinen Ehren ein - dort ankommen wird er wegen eines schweren Autounfalls aber nie. Der zieht seine Hände so sehr in Mitleidenschaft, dass Strange kein Skalpell mehr halten kann. Kein Arzt, keine Technik der Welt kann ihm helfen. Da verschlägt es Strange nach Nepal, wo in einem Kloster eine Wunderheilerin, die "Älteste"(Tilda Swinton) genannt, lebt. Die zeigt ihm in der Folge das Reich der Magie und die Existenz von Parallelwelten - und unterrichtet ihn in den mystischen Künsten...

17) Frequency (2000)

IMDb-Rating: 7,4

Fast 30 Jahre, nachdem sein Vater Frank (Dennis Quaid), ein Feuerwehrmann, bei einem Einsatz ums Leben kam, kann Polizist John Sullivan (Jim Caviezel) aufgrund eines unerklärlichen physikalischen Phänomens via Funk mit ihm Kontakt aufnehmen. John nutzt diese Gelegenheit, warnt seinen Dad vor der Katastrophe und kann ihn so tatsächlich vor dem Flammentod retten. Der Eingriff in die Vergangenheit hat aber auch einen Serienmörder vor dem Tod bewahrt. Zeitreise-Mystery, Vater-Sohn-Drama und Killerthriller in einem.

18) Looper (2012)

IMDb-Rating: 7,4

In naher Zukunft schickt die Mafia ihre Opfer per Zeitreise in die Vergangenheit - wo Profikiller wie Joe (Joseph Gordon-Levitt) die Todeskandidaten in Empfang nehmen und killen. Eines Tages hat er sein älteres Ich (Bruce Willis) vor der Nase. Clever.

19) The Fountain (2006)

IMDb-Rating: 7,3

Drei Geschichten, die tausend Jahre umfassen: Im 16. Jahrhundert sucht Eroberer Tomás (Hugh Jackman) nach dem Quell des ewigen Lebens, um seine Königin (Rachel Weisz) zu retten. In der Gegenwart kämpft er als Arzt Tommy ums Leben seiner krebskranken Frau, im Jahr 2500 findet Astronaut Tom im All die Antwort auf alle Fragen. Optisch brillanter, esoterisch angehauchter, surrealer Bilderrausch.

20) Ein tödlicher Traum (Somewhere in Time, 1980)

IMDb-Rating: 7,3

Der Schriftsteller Richard Collier (Christopher Reeve) verliebt sich 1980 in ein Foto, auf dem die wunderschöne Schauspielerin Elise McKennan (Jane Seymour) zu sehen ist. Es gelingt ihm ein Zeitsprung in das Jahr 1912, wo er auf Elise trifft. Beiden wird klar, dass sie füreinander bestimmt sind, und für Richard steht fest, dass die Zeit kein Hindernis für ihr Glück sein kann. Für die Vollendung der Romanze ist der Schriftsteller bereit bis zum Äußersten zu gehen, auch wenn das letztlich lebensgefährlich sein kann...

21) Timecrimes - Mord ist nur eine Frage der Zeit (Los Cronocrimenes, 2007)

IMDb-Rating: 7,2

Vielfach ausgezeichnetes und weltweit gefeiertes Filmdebut von Nacho Vigalondo (Open Windows), ein erstklassiger Zeitreisethriller, der neue Maßstäbe gesetzt hat: Ein Mann, der einer scheinbar hilflosen jungen Frau beistehen will, wird von einem Fremden angegriffen und muss fliehen. Er findet Schutz in einem Labor und versteckt sich in einer Maschine, die sich als Zeitmaschine entpuppt. Als er sie verlässt, befindet er sich 90 Minuten in der eigenen Vergangenheit wieder. Abermals will er der Frau helfen, doch das gestaltet sich schwieriger als erwartet. Spannender Zeitreise-Film mit guten Darstellern und einer recht munteren Geschichte, die sich selbst nicht ganz ernst nimmt.

22) Die Frau des Zeitreisenden (The Time Traveler’s Wife, 2009)

IMDb-Rating: 7,1

Nach dem gleichnamigen Bestseller Audrey Niffeneggers aus 2004: Clare (Rachel McAdams) hat in Henry (Eric Bana) ihre große Liebe gefunden. Doch es gibt einen Haken an der Sache: Henry ist ein Zeitreisender, der seine Gabe nicht kontrollieren kann. Manchmal ist er nur für zwei Sekunden weg, dann für volle zwei Wochen. Frustrierend für die beiden, zumal Henry immer nackt reisen muss, was natürlich Probleme mit sich bringt. Zudem kann er das Schicksal nicht beeinflussen … Edel-Tränendrücker.

23) Der Plan (The Adjustment Bureau, 2010)

IMDb-Rating: 7,1

Kaum haben sich Jungpolitiker David (Matt Damon) und Ballerina Elise (Emily Blunt) kennengelernt, taucht ein Haufen humorloser Kerle in Trenchcoats bei David auf und macht ihm klar: Diese Liebe darf nicht sein, sie gefährdet das Wohl der Welt! Die Männer kennen sich aus, sind allesamt Angestellte des Schicksals. Doch die Liebe ist stärker, und David beschließt, sich dem Schicksal zu widersetzen. Kurzweiliges und kluges Popcorn-Kino; beruht auf einer Story von Philip K. Dick.

24) Deja Vu – Wettlauf gegen die Zeit (2006)

IMDb-Rating: 7,1

Special Agent Doug Carlin (Denzel Washington) ist nach einem verheerenden Anschlag auf eine Fähre in New Orleans auf der Suche nach Hinweisen und entdeckt schnell Indizien für einen terroristischen Hintergrund. Dabei gerät er in einen immer bedrohlicheren Strudel aus Vergangenheit und Zukunft: Bilder, die wie ein Zeitpuzzle zusammengesetzt werden müssen und ihn vor eine erschütternde Wahrheit stellen… in einem atemberaubenden Wettlauf gegen die Zeit, bei dem es darum geht, hunderte Menschen vor einer tödlichen Katastrophe zu bewahren, kommt es zu einem actiongeladenen, furiosen Showdown…

25) Time Bandits (1981)

IMDb-Rating: 7,0

Eines Nachts fallen sechs zwergenhafte Wesen, die "Time Bandits", durch ein Zeitloch direkt ins Schlafzimmer des 11-jährigen Kevin. Der skurrile Abenteuertrip durch Raum und Zeit aus dem Jahr 1981 kann mit einer hochkarätigen Darsteller-Riege aufwarten: Sean Connery, Shelley Duvall, Ian Holm, John Cleese und Michael Palin geben sich u.a. für Terry Gilliam die Ehre.

26) Passengers (2016)

IMDb-Rating: 7,0

Die Avalon ist ein Raumschiff, das 120 Jahre lang zur Erdkolonie Homestead II durchs All düst. An Bord liegen 5.000 Passagiere in künstlichem Tiefschlaf. Ein Defekt lässt Jim (Chris Pratt) 88 Jahre zu früh aufwachen. Ob seiner Einsamkeit weckt er die schöne Aurora (Jennifer Lawrence). SF-Romantik.

27) Der Flug des Navigators (1986)

IMDb-Rating: 6,9

Sommer 1978, der 12jährige David wird nach einem Sturz bewußtlos. Als er wieder erwacht, sind acht Jahre vergangen, aber David ist nicht mitgealtert. Die NASA nimmt sich des Phänomens an, sieht Zusammenhänge zwischen einem notgelandeten UFO und dem sonderbaren Jungen. David wird zum Untersuchungsobjekt, empfängt aber auch einen Notruf des UFOs. Die Außerirdischen nahmen damals David an Bord, speicherten in seinem Gehirn kosmische Sternenkarten, mit deren Hilfe sie nun zu ihrem Heimatplaneten zurückkehren wollen. Verfolgt von NASA-Wissenschaftlern flieht David mit dem UFO, das ihn als neuen "Navigator" freudig begrüßt.

28) Bill und Teds verrückte Reise (Bii & Teds bogus journey, 1989)

IMDb-Rating: 6,9

Kalifornien, im 27. Jahrhundert: Die Rockstars Bill (Alex Winter) und Ted (Keanu Reeves) genießen eine große Anhängerschaft. Doch dem Wissenschaftler De Nomolos sind sie ein Dorn im Auge. Er setzt zwei ihnen aufs Haar ähnelnde, stählerne Killerroboter auf sie an, die Bill und Ted ins Jenseits befördern sollen. Doch so einfach lassen sich die Hardrocker nicht abspeisen. Nach einem teuflischen Spiel auf Leben und Tod dürfen sie ins Leben zurück, um zum entscheidenden Kampf gegen ihre Doppelgänger anzutreten.

29) Das Haus am See (The Lake House, 2006)

IMDb-Rating: 6,8

Wegen einer neuen Stelle übersiedelt Ärztin Kate (Sandra Bullock) nach Chicago. Beim Abschied hinterlässt sie an ihrem bisherigen Wohnsitz, einem bezaubernden Haus am See, eine Nachricht mit der Bitte, ihr die Post nachzusenden. Nachmieter Alex (Keanu Reeves) steht fortan über den Briefkasten des Hauses mit ihr in Kontakt. Die beiden verlieben sich - und finden heraus, dass sie offenbar in verschiedenen Zeiten leben: er 2004, sie 2006. Es scheint, als wäre der Postkasten eine Art Zeitportal.

30) The Family Man (2000)

IMDb-Rating: 6,8

Jack Campbell (Nicolas Cage) ist ein Wall-Street-Broker, wie er im Buche steht: erfolgreich und berechnend, mit Penthouse, Ferrari und Modelgespielinnen. Als er am Weihnachtsabend verhindert, dass ein Farbiger (Don Cheadle) sinnlos einen Mann erschießt, darf er als Belohnung einen Blick auf ein anderes mögliches Leben werfen.Tags darauf erwacht er in der Vorstadt, als Ehemann seiner College-Liebe Kate (Tea Leoni), zweifacher Vater und Autoreifenverkäufer. Ein Horror - oder? Sehr sympathisch und mit ganz viel Herz.

31) Der letzte Countdown (The Final Countdown, 1980)

IMDb-Rating: 6,7

Dezember 1979: Bei einem Routinemanöver gerät der hochmoderne amerikanische Flugzeugträger USS Nimitz in einen seltsamen elektromagnetischen Sturm. Schiff und Besatzung werden in der Zeit zurückgeschleudert und finden sich am 7. Dezember 1941, dem Tag des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor, vor dem Inselstützpunkt wieder. Commander Yelland (Kirk Douglas) steht vor der schwerwiegendsten Entscheidung seines Lebens. Mit der überlegenen Feuerkraft des Schiffes und den hochmodernen F14-Kampfjets könnte er die japanische Flotte stoppen und die Weltgeschichte neu schreiben ...

32) Die Kamine von Green Knowe (From Time to Time, 2009)

IMDb-Rating: 6,7

Gegen Ende des WK II wird der 13-jährige Tolly (Alex Etel) zu seiner Oma (Maggie Smith) aufs Land geschickt. In ihrem alten Haus erlebt er ein wundersames Zeitreiseabenteuer. Elegantes Gruselmärchen nach einer englischen Jugendbuchreihe.

33) Idiocracy (2006)

IMDb-Rating: 6,6

Durchschnittssoldat Joe (Luke Wilson) wird von der Army für ein streng geheimes Experiment ausgesucht: Zusammen mit der Prostituierten Rita (Maya Rudolph) wird er für ein Jahr in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Doch die beiden werden vergessen und wachen erst 2505 (getrennt voneinander) wieder auf. In dieser Zeit hat sich die USA in eine riesige Müllhalde verwandelt, die Leute sind absolute Vollidioten, in den Kinos ist der Film um einen furzenden Hintern ein Riesenhit (und Oscarsieger). Als scheinbar einzige intelligente lebende Menschen taumeln Joe und Rita fortan durch eine absurde Welt. Im Kino ging diese respektlose Dystopie zu Unrecht unter, mittlerweile genießt sie Kultstatus.

34) Hot Tub - Der Whirlpool ist ‘ne verdammte Zeitmaschine (Hot Tub Time Machine, 2010)

IMDb-Rating: 6,4

Die Midlife-Crisis hat die Jugendfreunde Adam (John Cusack), Nick (Craig Robinson) und Lou (Rob Corddry) fest im Griff. Nachdem Letzterer versucht hat, sich umzubringen, kehren die drei zwecks "Seelenkur" an den Ort zurück, an dem sie einst die besten Tage erlebten: ein Ski-Resort in den Bergen. Adams Neffe Jacob begleitet sie. Dann passiert's: Im Whirlpool kippt eine Dose des Energy-Drinks Chernobly über die Armaturen -und die vier landen im Jahr 1986 ... Derbwitziger Zeitreise-Klamauk.

35) Kate & Leopold (2001)

IMDb-Rating: 6,4

Durch einen Riss in der Zeit gelangt der britische Herzog Leopold (Hugh Jackman) vom New York des Jahres 1876 ins Jahr 2001, wo er das Leben von Marketingfachfrau Kate (Meg Ryan) völlig durcheinanderbringt Charmant und witzig.

36) Project Almanac (2015)

IMDb-Rating: 6,4

Für die Highschool-Freunde David und Quinn scheint ein großer Traum in Erfüllung zu gehen: Sie schaffen es, den Prototypen einer Zeitmaschine von Davids Vater in Gang zu bringen, und gestalten sich mit ein paar Zeitreisen nun die Welt, wie sie ihnen gefällt. Die ehemaligen Außenseiter und ihre Clique sind auf einmal die Stars jeder Party und genießen ihr neues Teenie-Leben in vollen Zügen...

37) Peggy Sue hat geheiratet (Peggy Sue got married, 1986)

IMDb-Rating: 6,3

Peggy Sue (Kathleen Turner), 42, hat sich gerade von ihrer Jugendliebe, dem mittlerweile umtriebigen Charlie (Nicolas Cage) getrennt, als sie bei einem Klassentreffen in Ohnmacht fällt -und im Jahr 1960 wieder erwacht! Mit dem Wissen einer reifen Frau durchlebt sie noch einmal ihre turbulente Highschool-und Teenager-Zeit. Zudem nützt sie die Zeitreise und ihre Erfahrungen dazu, Fehler, die sie einmal gemacht hat, zu korrigieren. Humorvoller, berührender Fantasyspaß von Francis Ford Coppola, der Kathleen Turner eine Oscarnominierung einbrachte.

38) The Time Machine (2002)

IMDb-Rating: 5,9

Weil seine Verlobte 1899 gekillt wird, schwingt sich Erfinder Alexander (Guy Pearce) in seine Zeitmaschine, um die Tat ungeschehen zu machen. Doch sein Herzblatt stirbt erneut. Also reist er in die Zukunft. Ganz nett getrickst.

39) Timecop (1994)

IMDb-Rating: 5,8

In einer Zukunft, in der Zeitreisen möglich sind: Um Gangster zu kontrollieren, die das für ihre Verbrechen nutzen, patrouillieren Timecops zwischen den Zeiten. Einer der besten ist Walker (Jean-Claude Van Damme)... Einer der besten Van Damme-Hits.

40) Timeline (2003)

IMDb-Rating: 5,6

Archäologen unter der Leitung von Professor Johnston führen in Frankreich Ausgrabungen in der mittelalterlichen Festung La Roque durch. Kurz nachdem Johnston verreist ist, entdeckt man in einem seit 600 Jahren versiegelten Gewölbe ein Pergament, in dem der Professor um Hilfe bittet. Wie bitte? Es zeigt sich, dass sich dieser ins Jahr 1357 "beamen" ließ und nun dort festsitzt. Johnstons Sohn Chris (Paul Walker) sowie die Forscher Kate (Frances O'Connor) und Marek (Gerard Butler) wollen den Alten zurückbringen...Flott-unterhaltende Zeitreise-Fantasy nach Michael Crichton.

