1) Star Wars: Das Imperium schlägt zurück (Star Wars: Episode V: The Empire strikes back, 1980)

IMDb-Bewertung: 8,8

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Zwar gelang es den Rebellen in Episode IV, den Todesstern zu vernichten, besiegt ist das Imperium aber noch lange nicht: Rasch haben Darth Vaders Spionagesonden die Tapferen auf dem Eisplaneten Hoth aufgespürt - die nach heftigem Gefecht zum Glück entkommen können. Während Han Solo (Harrison Ford) und Prinzessin Leia (Carrie Fisher) in Lando Calrissians Wolkenstadt untertauchen, fliegt Luke Skywalker (Mark Hamill) nach Dagobah, um sich vom legendären Yoda zum Jedi-Ritter ausbilden zu lassen... Die pure Perfektion!

Star Wars: Das Imperium schlägt zurück © Video: YouTube

>>> Star Wars: Das Imperium schlägt zurück gibt es hier*

2) Interstellar (2014)

IMDb-Bewertung: 8,6

Genre(s): Abenteuer, Drama, Sci-Fi

In naher Zukunft leiden die Menschen unter dem Klimawandel. Ex-NASA-Pilot Cooper (Matthew McConaughey) tritt eine All-Mission an, um alternative Lebensräume zu finden Lässt spektakulär die Grenzen zwischen Raum und Zeit verschwimmen.

Interstellar © Video: YouTube

>>>Interstellar gibt es hier*

3) Star Wars - Episode IV: Eine neue Hoffnung (1977)

IMDb-Bewertung: 8,6

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Lupenreiner Klassiker des utopischen Kinos. Der famose Auftakt der klassischen Sternenkrieg-Saga, ist ein zeitlos-geniales Sci-Fi-Märchen: Vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie: Es regt sich Widerstand gegen den Terror des finsteren Imperators. Seine rechte Hand Darth Vader soll alle Rebellen aufspüren, als ihm ein ganzes Schiff von ihnen mit der jungen Prinzessin Leia (Fisher) ins Netz geht. Bevor sie verhaftet wird, programmiert sie den Roboter R2-D2 mit den Positionsdaten und Bauplänen des Todessterns, einer riesigen Raumstation, die gar Planeten zu zerstören vermag. Zufällig gelangt Farmersohn Luke Skywalker (Hamill) an die Botschaft und übermittelt sie dem eigentlichen Empfänger, einem der letzten lebenden Jedi-Ritter namens Obi-Wan (Guinness) …

Star Wars - Episode IV: Eine neue Hoffnung © Video: YouTube

>>> Star Wars - Episode IV: Eine neue Hoffnung gibt es hier*

4) Alien (1979)

IMDb-Bewertung: 8,5

Genre(s): Horror, Sci-Fi

Die Besatzung eines Raumschiffs gerät in Kontakt mit einem gefährlichen Monster. Die Crew kämpft bald ums nackte Überleben, allen voran die toughe Offizierin Ellen Ripley (Weaver) ... Kult-SF-Horror in legendärer HR Giger-Optik.

Alien © Video: YouTube

>>> Alien gibt es hier*

5) Aliens - Die Rückkehr (1986)

IMDb-Bewertung: 8,4

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Ellen Ripley (Weaver), die Einzige, die den Kampf gegen das mordlustige Alien in Teil eins überlebt hat, wird nach 57 Jahren Irrflug durchs All im Kälteschlaf von einem Bergungsschiff entdeckt. Doch keiner will ihr ihre Geschichte glauben. Beiläufig erfährt sie, dass auf dem Planeten LV-426, auf dem ihre Crew einst auf die Alien-Eier gestoßen ist, mittlerweile eine Kolonie gegründet wurde. Als der Kontakt zu dieser abreißt, schließt sich Ripley einem Trupp Elitesoldaten an, um vor Ort nach dem Rechten zu sehen. Mehr Action als im Vorgänger und hochspannend!

Aliens – Die Rückkehr © Video: YouTube

>>> Aliens – Die Rückkehr gibt es hier*

6) Wall-E (2008)

IMDb-Bewertung: 8,4

Genre(s): Animation, Abenteuer, Fammily

Da die Erde in ferner Zukunft im Müll erstickt, fliehen die Menschen mit Raumschiffen ins All. Zurück bleiben Roboter, die saubermachen. Nach 700 Jahren ist Wall-E die letzte Reinigungskraft seiner Art, die den Abfall in handliche Würfel presst und zu Türmen stapelt. Mittlerweile hat der Blechkamerad ein Bewusstsein entwickelt und fühlt sich einsam. Bis er Besuch von der sichtlich viel moderneren Roboterdame EVE erhält, in die er sich umgehend verliebt. Rührender wie nachdenklicher Pixar-Hit, der im ersten Drittel ohne Dialog auskommt. Oscar für den besten Animationsfilm!

Wall-E © Video: YouTube

>>> Wall-E gibt es hier*

7) 2001: Odyssee im Weltraum (2001: A Space Odyssey, 1968)

IMDb-Bewertung: 8,3

Genre(s): Abenteuer, Sci-Fi

Gehört fast schon zur Allgemeinbildung, die philosphische Kubrick-Großtat gesehen zu haben. Zu Beginn führt uns der Film zu einer Gruppe Vormenschen, die das Werkzeug entdecken, aber auch einen der ihren töten. Eines Tages steht ein schwarzer Monolith in ihrer Mitte. Sprung ins Jahr 1999, wo Astronauten am Mond eben diesen Stein finden. 18 Monate später entdeckt Supercomputer HAL auf einer Mission zum Jupiter Gefühle und wehrt sich gegen seine Ausschaltung. Unvergessen: der Musik-Einsatz (Also sprach Zarathustra, Donauwalzer).

2001: Odyssee im Weltraum © Video: YouTube

>>> 2001: Odyssee im Weltraum gibt es hier*

8) Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983)

IMDb-Bewertung: 8,3

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Space-Hallodri Han Solo (Ford) wird vom Weltraum-Ungustl Jabba auf dem Wüstenplaneten Tatooine gefangen gehalten. Beim Versuch, ihn zu befreien, wird auch Prinzessin Leia (Fisher) gefasst. Schließlich gelingt es dem angehenden Jedi-Ritter Luke Skywalker (Hamill), seine Freunde zu retten. Indes schläft auch die dunkle Seite der Macht nicht: Der Imperator und sein finsterer Handlanger Darth Vader basteln an einem neuen, schlagkräftigeren Todesstern ...

Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter © Video: YouTube

>>> Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter gibt es hier*

9) Guardians of the Galaxy (2014)

IMDb-Bewertung: 8,1

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

Peter "Star-Lord" Quill (Pratt), Outlaw mit Hang zu 80er-Musik, gelangt in den Besitz einer mysteriösen Kugel, die in Wahrheit eine Superwaffe ist. Schon machen der Waschbär-Kopfgeldjäger Rocket und sein baumartiger Kumpel Groot sowie die grüne Kriegerin Gamora (Zoe Saldana) Jagd auf ihn. Als die vier im Gefängnis landen, tun sie sich mit Muskelprotz Drax (Dave Bautista) zusammen, um auszubrechen und ihre Rechnung mit den wahren Bösen zu begleichen Eine der witzigsten Marvel-Comic-Adaptionen: rasant und voll lockerer Sprüche.

Guardians of the Galaxy © Video: YouTube

>>> Guardians of the Galaxy gibt es hier*

10) Der Marsianer (The Martian, 2015)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Abenteuer, Drama, Sci-Fi

Während ein gewaltiger Sandsturm die Notevakuierung der NASA-Basisstation auf dem Mars erfordert, wird der Botaniker Mark Watney (Matt Damon) fortgerissen und man glaubt, er sei ums Leben gekommen. Da der immer stärker werdende Sturm die Landefähre zu zerstören droht, gibt Commander Lewis schweren Herzens den Befehl, die Suche nach Watney abzubrechen. Aber Watney hat überlebt und versucht nun - vollkommen auf sich allein gestellt - auf dem unwirtlichen Planeten zu überleben. Mit seinem Einfallsreichtum, Überlebenswillen und dem Wenigen, das er hat, findet er einen Weg, der Erde zu signalisieren, dass er noch am Leben ist. Millionen Meilen entfernt arbeiten die NASA unermüdlich daran, den "Marsianer" heim zu holen; gleichzeitig planen seine Crewmitglieder eine waghalsige, wenn nicht gar aussichtslose Rettungsmission. Während dieses Vorhaben allen Beteiligten unglaublichen Mut abverlangt, rückt die Welt zusammen, um Watneys Rückkehr sicher zu stellen. Mit der Bestselleradaption schuf Ridley Scott ein bildgewaltiges und spannendes Sci-Fi-Survivaldrama, bei dem auch der Humor nicht zu kurz kommt. Hochunterhaltsam!

Mark (Matt Damon) muss sich alleine durchkämpfen © Video: Centfox

>>> Der Marsianer gibt es hier*

11) Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht (2015)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Rund drei Jahrzehnte nach der Vernichtung des Imperiums sorgt die dunkle "Erste Ordnung" unter der Führung von Supreme-Leader Snoke (Serkis) für Angst und Schrecken. Und wieder nehmen es drei Helden mit dem Bösen auf: die offenbar von der Macht beseelte Rey (Ridley), die sich auf dem Planeten Jakku als Schrottsammlerin verdingt und auf die Rückkehr ihrer Familie wartet, der desertierte Sturmtruppler Finn (Boyega) und der Rebellen-Pilot Poe (Isaac). Sie stellen sich den Weltall-Finsterlingen entgegen, auf deren Seite auch Han Solos (Ford) Sohn Kylo Ren (Driver) steht.

Und dazu im Vergleich: Der offizielle Trailer zum Weltraumepos. Möge der Legostein mit euch sein! © Video: YouTube

>>> Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht gibt es hier*

12) Star Trek (2009)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Der rebellische Farmerbub James Tiberius Kirk (Pine) tritt wie sein verstorbener Vater in die Sternenflotte ein. Dort trifft er auf den mürrischen Mediziner McCoy (Urban) und seine erste große Herausforderung, den halbvulkanischen Offizier Spock (Quinto). Immer wieder geraten die beiden aneinander. Beim ersten Flug der U.S.S. Enterprise wird's für die junge Truppe ernst: Der rachsüchtige Romulaner Nero (Bana) will die Erde zerstören. Trash-Appeal, Ironie, Charme, Spannung: Alles da, im Reboot der Kultreihe. Into Darkness folgte 2013, Beyond 2016.

Star Trek 2009 © Video: YouTube

>>> Star Trek gibt es hier*

13) E.T. (1982)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Family, Sci-Fi

Ein Raumschiff landet auf einer Waldlichtung nahe Los Angeles. Eine Rampe öffnet sich; kleine runzlige Wesen mit großen Augen steigen aus, um Pflanzenproben zu sammeln. Neugierige Erdlinge verschrecken die Besucher, schnell machen sie sich wieder aus dem Staub -und lassen in der Hektik einen der ihren in Kalifornien zurück. Der zehnjährige Elliott und seine Geschwister (u. a. Drew Barrymore als herzige Gertie) sorgen für den süßen Alien. Alles gut, bis Wissenschaftler Wind davon bekommen. Kaum zu glauben, dass etliche Kritiker seinerzeit über Steven Spielbergs "infantiles Werk" die Nase rümpften. E.T. ist ganz großes Emotionskino für Jung und Alt und gewann vier Oscars.

E.T. © Video: YouTube

>>> E.T. gibt es hier*

14) Moon (2009)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Drama, Mystery, Sci-Fi

Ein Mann auf einem Laufband in futuristischer Umgebung: Sam Bell (Sam Rockwell) ist für einen Energiekonzern allein auf einer Mondbasis stationiert. Mit Computer Gerty kommuniziert er zwar, trotzdem ist Sam kurz vor Ende der dreijährigen Mission nervlich fertig. Nach einem Unfall häufen sich seltsame Ereignisse. Regiedebüt von David Bowies Sohn Duncan Jones: visuell fein, clever konstruiert und mit toller One-Man-Show Sam Rockwells.

Moon © Video: YouTube

>>> Moon gibt es hier*

15) Serenity (2005)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Drama, Thriller

Captain Reynolds und Crew halten sich in den Weiten des Weltalls mit Gaunereien über Wasser. Als sie die traumatisierte River an Bord ihres Raumfrachters holen, eine "programmierte Waffe", gibt's Ärger. Lässige Kinoadaption der Kultserie Firefly.

Serenity © Video: YouTube

>>> Serenity gibt es hier*

16) Avatar (2009)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Im Jahr 2154: Ex-Soldat Jake (Sam Worthington) wird auf den Planeten Pandora geschickt. Dort soll er, nachdem sein Bewusstsein an einen Avatar gebunden wurde, helfen, die Einwohner zu vertreiben. Optisch einzigartig. Von James Cameron (Titanic).

Avatar © Video: YouTube

>>> Avatar gibt es hier*

17) Star Wars: Rogue One (2016)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Der erste Ableger-Film aus dem Star Wars-Universum funktioniert quasi als Prolog zu Star Wars: Episode IV - und schildert die Beschaffung der Pläne für den Todesstern durch eine Gruppe von Rebellen. Düster und mitreißend.

Rogue One: A Star Wars Story Trailer (Official) © Video: YouTube

>>> Star Wars: Rogue One gibt es hier*

18) Gravity (2013)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): Drama, Sci-Fi, Thriller

Mit Gravity schuf der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón (Roma) ein enorm fesselndes, technisch schlicht sensationelles Weltraumkammerspiel (mit sieben Oscars prämiert), das auch philosophisch-existenzielle Fragen wälzt. Und Sandra Bullock war noch nie besser! (George Clooney war auch nicht schlecht).

Gravity © Video: YouTube

>>> Gravity gibt es hier*

19) Star Trek II: Der Zorn des Khan (Star Trek II: The Wrath of Khan, 1982)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Kirks genmanipulierter Erzfeind Khan kapert den in falschen Händen extrem gefährlichen Planeten-Umwandler "Genesis". Khans Attacke wird abgewehrt, woraufhin der das Teufelsding aktiviert. Einer der besten Enterprise-Kinofilme!

Star Trek II: Der Zorn des Khan © Video: YouTube

>>> Star Trek II: Der Zorn des Khan gibt es hier*

20) Star Trek Into Darkness (2013)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Weil Captain Kirk (Pine) auf dem Planten Niribu gegen die oberste Direktive der Sternenflotte verstößt, um Spock (Quinto) das Leben zu retten, ist er sein Enterprise-Kommando los. Wenig später sind Kirks Fähigkeiten aber wieder gefragt: Zahlreiche Menschen sterben bei einem Terroranschlag, der auf das Konto des mysteriösen John Harrison (Cumberbatch) geht. Die Enterprise bricht zur heiklen Strafaktion auf, im Zuge derer Kirk und Co eine böse Überraschung erleben. Spannend, wendungsreich, fein getrickst - und mit hübschem Twist für Trekkies.

Star Trek Into Darkness © Video: YouTube

>>> Star Trek Into Darkness gibt es hier*

21) Das fünfte Element (Fifth Element, 1997)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Alle 5.000 Jahre schickt sich das Böse an, unseren Planeten zu zerstören, indem es ihn seiner Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft beraubt. 2259 ist es wieder so weit, verhindern kann das Desaster nur der abgewrackte Taxler Dallas (Bruce Willis). Alles beginnt damit, dass die mysteriöse rothaarige Leeloo (Milla Jovovich) unsanft auf dem Rücksitz seines Flug-Taxis landet. Das herrlich schrille Sci-Fi-Spektakel (Kostüme: Jean-Paul Gaultier) genießt Kultstatus.

Das fünfte Element © Video: YouTube

>>> Das fünfte Element gibt es hier*

22) Unheimliche Begegnungen der dritten Art (Close Encounters of the Third Kind, 1977)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): Drama, Sci-Fi

Fünf Jahre vor E. T. ließ Steven Spielberg fliegende Untertassen in der US-Provinz landen: Seltsame Himmelsphänomene häufen sich, elektronische Geräte spielen verrückt, und der biedere Elektriker

Unheimliche Begegnungen der dritten Art © Video: YouTube

>>> Unheimliche Begegnungen der dritten Art gibt es hier*

23) Star Trek 8: Der erste Kontakt (Star Trek: First Contact, 1996)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

Die Borg greifen die Erde an! Auch wenn die Enterprise angehalten ist, nichts zu unternehmen, kann Captain Picard (Stewart) nicht tatenlos zusehen. Immerhin weiß er einiges über den Feind. Düster und spannend.

Star Trek 8: Der erste Kontakt © Video: YouTube

>>> Star Trek 8: Der erste Kontakt gibt es hier*

24) Apollo 13 (1995)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Abenteuer, Drama, History

Knapp ein Jahr, nachdem die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond betraten, sind Weltraummissionen keine große Sache mehr. Als sich Jim Lovell (Tom Hanks), Fred Haise (Bill Paxton) und Jack Swigert (Kevin Bacon) mit Apollo 13 auf den Weg zum Mond machen, zeigen die Medien kaum Interesse. Bis ein Sauerstofftank der Apollo-Kapsel explodiert. "Houston, wir haben ein Problem!" - Lovells Funkspruch wird zum größten Understatement der Raumfahrtgeschichte. Unter Flugdirektor Gene Kranz (Ed Harris) setzen die NASA-Mitarbeiter alles daran, die hilflos im All treibenden Astronauten zu retten. Neunfach oscarnominierte, superb inszenierte und toll gespielte Rekonstruktion der Beinahe-Tragödie.

Apollo 13 © Video: YouTube

>>> Apollo 13 gibt es hier*

25) Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith (Revenge of the Sith, 2005)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Das Finale der Prequel-Trilogie zeigt, wie Jung-Jedi Anakin Skywalker (Hayden Christensen) zur dunklen Seite der Macht wechselt, was für Tod und privates Leid sorgt... Große Gefühle, atemberaubende Effekte, oscarnominiertes Make-up.

Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith © Video: YouTube

>>> Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith gibt es hier*

26) Alarm im Weltall (Forbidden Planet, 1956)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Auf der Suche nach den Überlebenden eines vor 20 Jahren verschollenen Raumschiffs stößt Captain Adams auf dem idyllischen Planeten Altair auf den Wissenschaftler Dr. Morbius und seine Tochter. Als es kurz danach zu mysteriösen Attacken auf Adams und seine Crew kommt, wird klar: Dr. Morbius hat etwas zu verbergen…

Alarm im Weltall © Video: YouTube

>>> Alarm im Weltall gibt es hier*

27) Total Recall (1990)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s): Action, Sci-Fi, Thriller

Im Jahr 2075 wird Bauarbeiter Doug (Schwarzenegger) jede Nacht von wüsten Albträumen gequält, die irgendwie mit dem Mars zu tun haben. Neugierig geworden, bucht er eines Tages eine virtuelle Reise dorthin. Dazu wird ihm von der Firma Recall ein Chip implantiert, wobei einiges schiefgeht. Dann erfährt Doug, dass er schon einmal auf dem von Diktator Cohaagen regierten Roten Planeten lebte und in ihm Geheimagentenwissen schlummert. Knallharte, in jeder Hinsicht faszinierende Sci-Fi-Action nach Philip K. Dick, Oscar für die Effekte.

Total Recall © Video: YouTube

>>> Total Recall gibt es hier*

28) Sunshine (2007)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Abenteuer, Sci-Fi, Thriller

SF-Perle. Es geht zu Ende: In etwa 50 Jahren soll die Sonne sterben und mit ihr die Menschheit. Die letzte Hoffnung lebt aber noch: das Raumschiff "Icarus II“ mit seiner internationalen Besatzung. Diese transportiert eine Sprengladung, mit der der Sonne neues Leben eingehaucht werden soll. Von ihren Vorgängern an Bord der "Icarus I“, die bei einem ersten Versuch scheiterten, hat man nie wieder etwas gehört. Doch kurz vor ihrem Ziel empfängt die neue Crew deren Notsignal … Optisch zum Niederknien — und bis zuletzt hochspannend.

Sunshine © Video: YouTube

>>> Sunshine gibt es hier*

29) Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart (Star Trek IV: The Voyage Home, 1986)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Sci-Fi

Eine mysteriöse Raumsonde legt das Leben auf der Erde lahm und sendet seltsame Signale. Vulkan-Spitzohr Spock (Nimoy) erkennt: Die Laute sind Sprechgesänge von Buckelwalen, die im 23. Jahrhundert ausgestorben sind, weshalb das UFO keine Antwort erhält. Weil der Erde deshalb das Ende droht, reisen Spock, Kirk (Shatner) und Co zurück in die 1980er, als es noch Wale gab...

Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart © Video: YouTube

>>> Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart gibt es hier*

30) Galaxy Quest (1999)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Sci-Fi

Vorbei sind die Zeiten, als Jason (Tim Allen), Gwen (Sigourney Weaver) und Co die gefeierten Darsteller der TV-Serie Galaxy Quest waren. Seit das Format abgesetzt wurde, haben sie nichts anderes zu tun, als Fan-Conventions abzuklappern. Da bitten ein paar schräge Typen die Ex-Stars um Unterstützung gegen fiese Aliens. Jason glaubt an ein neues Engagement und ist Feuer und Flamme. Was er nicht weiß: Die Fremden sind echte Außerirdische ... Rundum gelungene Parodie auf die SF-Kultserie Raumschiff Enterprise.

Galaxy Quest © Video: YouTube

>>> Galaxy Quest gibt es hier*

31) Star Wars: Episode VIII - Die letzten Jedi (2017)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Am Ende des Vorgängers war es den Rebellen zwar gelungen, die Starkiller-Basis, die Superwaffe der Ersten Ordnung, zu vernichten - dennoch droht den Rebellen unter der Führung von Generalin Leia (Carrie Fisher), Kampfpilot Poe Dameron (Oscar Isaac) sowie Finn (John Boyega) das Ende, nachdem die Kriegsflotte des Feindes ihre Basis aufgespürt hat. Nur knapp gelingt ihnen die Flucht. Indes bittet Rey (Daisy Ridley) Luke Skywalker (Mark Hamill) auf dem Inselplaneten Ahch-To um Hilfe. Grandios. Unter Fans teils heftig diskutiert, besticht der achte Streifen der Saga mit einem stimmigen Plot und jeder Menge Gänsehaut-Momenten.

‚Star Wars: Die letzten Jedi‘ – Offizieller Trailer © Video: YouTube

>>> Star Wars: Episode VIII - Die letzten Jedi gibt es hier*

32) The Dish - Verloren im Weltall (2000)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Comedy, Drama, History

Australische Komödie um die "wahren Hintergründe" der TV-Übertragung der Mondlandung 1969: Neil Buxton (Sam Neill) und seine Crew "herrschen" über "The Dish" - eine riesige Teleskopanetenne (so groß wie ein Fußballfeld) inmitten einer Schafweide. Von hier aus werden die Signale von "Apollo 11" empfangen, um die Bilder einem Millionenpublikum vor den Fernsehgeräten zu präsentieren. Eine wichtige Aufgabe für "die Helden von Parkes", die unter ständiger Beobachtung von NASA-Mitarbeiter Al Burnett (Patrick Warburton) stehen. Anfangs steht man sich noch skeptisch gegenüber, doch mit der Zeit rauft sich das Quartett zusammen.

The Dish - Verloren im Weltall © Video: YouTube

>>> The Dish – Verloren im Weltall gibt es hier*

33) Star Trek VI: Das unentdeckte Land (Star Trek VI: The Undiscovered Country, 1991)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Seit sie seinen Sohn töteten, misstraut Admiral Kirk (Shatner) den Klingonen. Ausgerechnet er soll nun den klingonischen Kanzler zu Friedensverhandlungen mit der Föderation geleiten. Als dieser bei einem Anschlag umgebracht wird, werden Kirk und Schiffsarzt "Pille"verantwortlich gemacht und zu lebenslanger Haft verurteilt. Derweil versuchen Spock (Nimoy) und seine Enterprise-Kollegen, die wahren Kanzler-Killer zu finden.

Star Trek VI: Das unentdeckte Land © Video: YouTube

>>> Star Trek VI: Das unentdeckte Land gibt es hier*

34) Mel Brooks’ Spaceballs (1987)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Sci-Fi

Sci-Fi-Parodie: Weil den bösen Einwohnern des Planeten Spaceball die Luft ausgeht, entsendet der hinterlistige Präsident Skroob (Brooks) Lord Helmchen (Moranis) und Colonel Sandfurz zum friedlichen Nachbarplaneten Druida, um dort neuen Sauerstoff zu besorgen. Als Druckmittel lässt er die aparte Prinzessin Vespa (Zuniga), Tochter des druidischen Königs Roland, rauben. Kann Weltall-Hallodri Lone Starr (Pullman) die Königstochter befreien und den Planeten retten? Gag-und temporeiche Persiflage auf Krieg der Sterne und etliche weitere Klassiker des SF-Genres. Kann Lone Starr (l.) Vespa befreien?

Spaceballs © Video: YouTube

>>> Mel Brooks’ Spaceballs gibt es hier*

35) Star Trek Beyond (2016)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Nicht so düster wie die beiden Vorgänger, dafür mit mehr Humor angereichert. Der von Justin Lin rasant inszenierte Streifen, das Skript steuerte übrigens Simon Pegg bei, erinnert vielmehr an die klassischen Abenteuer der Originalcrew. Ein schönes Geschenk für Fans zum 50. Star Trek-Jubiläum im Jahr 2016!

STAR TREK BEYOND © Video: YouTube

>>> Star Trek Beyond gibt es hier*

36) Prometheus (2012)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Abenteuer, Mystery, Sci-Fi

Im Jahr 2089 finden Forscher eine Höhlenmalerei: Das Bild einer Planetenkonstellation, zu der gottähnliche Wesen aufsteigen. Von dort müssen einst Aliens zu uns gekommen sein, vielleicht stammen wir von ihnen ab. Eine Expedition wird ins All geschickt. Am Ziel angelangt, erkennt Wissenschaftlerin Elizabeth (Noomi Rapace), dass Android David (Michael Fassbender) und Managerin Vickers (Charlize Theron) ihr eigenes Süppchen kochen. Und in den Höhlen dieser steinigen Welt lauert ein furchtbares Geheimnis... Visuell betörender Auftakt zur Alien-Prequel-Trilogie.

Prometheus © Video: YouTube

>>> Prometheus gibt es hier*

37) Solo: A Star Wars Story (2018)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Der zweite von der Hauptsaga getrennte Star Wars-Einzelfilm nach Rogue One erzählt quasi die Vorgeschichte von Han Solo. Und man erfährt wirklich einiges, etwa wie er als junger Dieb seinem Heimatplaneten Corellia entkam und wie er später den zotteligen Chewbacca begegnete. Regie-Routinier Ron Howard inszenierte einen rasanten und witzigen Sci-Fi-Western mit teils packender Action.

Solo: A Star Wars Story – Trailer © Video: YouTube

>>> Solo: A Star Wars Story gibt es hier*

38) Passengers (2016)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Drama, Romance, Sci-Fi

Die Avalon ist ein Raumschiff, das 120 Jahre lang zur Erdkolonie Homestead II durchs All düst. An Bord liegen 5.000 Passagiere in künstlichem Tiefschlaf. Ein Defekt lässt Jim (Chris Pratt) 88 Jahre zu früh aufwachen. Ob seiner Einsamkeit weckt er die schöne Aurora (Jennifer Lawrence). SF-Romantik.

PASSENGERS - Official Trailer © Video: YouTube

>>> Passengers gibt es hier*

39) Enemy Mine - Geliebter Feind (1985)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

Nach einem Weltall-Fight verschlägt es den Piloten Davidge (Dennis Quaid) und Jeriba (Louis Gossett jr.) von den reptilienartigen Dracs, mit denen die Menschen erbittert Krieg führen, auf einen unwirtlichen Planeten. Auch dort duellieren sich die beiden zunächst, bis sie erkennen, dass sie zum Überleben aufeinander angewiesen sind. Schließlich werden sie sogar Freunde. Das US-Debüt von Wolfgang Petersen - ein sehenswerter, berührender Aufruf zu Toleranz.

Enemy Mine - Geliebter Feind © Video: YouTube

>>> Enemy Mine – Geliebter Feind gibt es hier*

40) Per Anhalter durch die Galaxis (2005)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Sci-Fi

Bevor Aliens die Erde zerstören, retten sich Arthur (Morgan Freeman) und Ford (Mos Def) an Bord eines Raumschiffs. Für die blinden Passagiere beginnt ein abgefahrener Trip. Schön schräger SF-Spaß nach gleichnamiger Douglas-Adams-Vorlage.

Per Anhalter durch die Galaxis © Video: YouTube

>>> Per Anhalter durch die Galaxis gibt es hier*

41) Pandorum (2009)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Action, Horror, Mystery

Als die Astronauten Payton (Dennis Quaid) und Bower (Ben Foster) an Bord eines riesigen, scheinbar unbemannten Raumschiffs erwachen, haben sie keine Ahnung, wo sie sich befinden. Nach und nach finden sie heraus, dass sie auf der "Elysium" sind, die vor Jahren von der Erde entsandt wurde, um eine neue Welt zu erforschen. Während sie das Schiff erkunden und versuchen, die Energieversorgung wieder flottzumachen, stellen sie fest, dass sie nicht allein sind: Durch die Gänge huschen unheimliche Kreaturen. Optisch beeindruckend, düster, aber die Story ist dünn.

Pandorum © Video: YouTube

>>> Pandorum gibt es hier*

42) Event Horizon (1997)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Horror, Sci-Fi, Thriller

2047 soll das Team von Captain Miller (Laurence Fishburne) beim Neptun untersuchen, was es mit der plötzlichen Wiederauftauchen der Event Horizon auf sich hat. Das mit revolutionärem Antrieb ausgestattete Raumschiff sollte vor sieben Jahren die Grenzen des Sonnensystems erforschen - und war spurlos verschwunden. Als Miller, Event-Horizon-Konstrukteur Dr. Weir (Sam Neill) und die anderen an Bord gehen, erleben sie eine böse Überraschung. Zu wenig originell für ganz großes Kino, aber optisch eine Wucht und gruselig.

Event Horizon © Video: YouTube

>>> Event Horizon gibt es hier*

43) Armageddon (1998)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Ein Mega-Meteorit rast auf die Erde zu. Wie ihn aus der Bahn werfen? Die NASA entscheidet, die coolen Ölbohrprofis um Harry Stamper (Bruce Willis) mit der Sache zu betrauen. Sie sollen rauf auf den Koloss - und ihn sprengen. Atemlose Action, coole Typen, eine wahrer Michael-Bay-Kracher: Da stört das finale Pathos auch kaum.

Armageddon © Video: YouTube

>>> Armageddon gibt es hier*

44) Riddick - Chroniken eines Kriegers (2004)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Action, Sci-Fi, Thriller

Ex-Sträfling Riddick (Vin Diesel) ist auf einem Eisplanten untergetaucht -bis ihn Kopfgeldjäger aufspüren und er in weiterer Folge auf Helios landet. Dort bittet man ihn um Hilfe gegen die fiesen Necromonger. Düsterer Pitch Black-Nachfolger.

Riddick - Chroniken eines Kriegers © Video: YouTube

>>> Riddick - Chroniken eines Kriegers gibt es hier*

45) Star Trek III: Die Suche nach Spock (Star Trek III: The Search for Spock, 1984)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Die Handlung setzt unmittelbar nach Der Zorn des Khan ein: Kirk (Shatner) und seine Enterprise-Kollegen trauern um Spock (Nimoy). Jedoch deutet das seltsame Verhalten von Schiffsarzt Pille darauf hin, dass es Spock vor seinem Tod gelang, sein geistiges Vermächtnis weiterzugeben. Oder lebt er gar weiter, zumal seine Sarg-Kapsel auf dem neuen Planeten Genesis "gelandet" ist? Bei der Suche nach Antworten kommen auch Klingonen ins Spiel ...Witzig: Christopher Lloyd aus Zurück in die Zukunft als Klingone.

Star Trek III: Die Suche nach Spock © Video: YouTube

>>> Star Trek III: Die Suche nach Spock gibt es hier*

46) Dune - Der Wüstenplanet (1984)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Action, Adventure, Sci-Fi

Er war einer der seltsamen, aber durchaus kultigen Filme der frühen Achtzigerjahre, basierend auf den vielfach preisgekrönten Büchern des Schriftstellers Frank Herbert. 1984 verfilmte Regie-Surrealist David Lynch den Stoff, damals mit Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Jürgen Prochnow, Patrick Stewart und dem damals frisch von seiner Band The Police geschiedenen Musiker Gordon Matthew Sumner alias Sting.

Dune – Der Wüstenplanet © Video: YouTube

>>> Dune - Der Wüstenplanet gibt es hier*

47) Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger (Attack of the Clones, 2002)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Im Mittelteil der Prequel-Trilogie verliebt sich Jedi-Anwärter Anakin Skywalker (Christensen) in Senatorin Padmé (Portman). Obi Wan (McGregor) stößt derweil auf die titelspendende Armee. Top-Effekte.

Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger © Video: YouTube

>>> Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger gibt es hier*

48) Star Trek 7: Treffen der Generationen (Star Trek: Generations, 1994)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Action, Adventure, Mystery

Captain Picard (Stewart) und die Enterprise-Crew jagen einen irren Wissenschaftler. Dabei wird Picard in den Nexus, ein Paralleluniversum, hineingesogen, wo er auf einen Verbündeten trifft: Ex-Enterprise-Chef James T. Kirk...

Star Trek 7: Treffen der Generationen © Video: YouTube

>>> Star Trek 7: Treffen der Generationen gibt es hier*

49) Life (2017)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Horror, Sci-Fi, Thriller

Die Forschungsmission einer Gruppe Wissenschaftler auf einer internationalen Raumstation wird zu einem Trip in schlimmste Urängste: Eines Tages entdeckt das sechsköpfige Team einen sich rapide entwickelnden Organismus, der für die Auslöschung allen Lebens auf dem Mars verantwortlich ist und bald nicht nur die Crew, sondern auch den gesamten Planeten Erde bedroht.

Life © Video: YouTube

>>> Life gibt es hier*

50) Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung (The Phantom Menace, 1999)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Während die fiese Handelsföderation den Planeten Naboo besetzen lässt, glaubt Jedi-Meister Qui-Gon Jinn (Neeson), im Buben Anakin Skywalker (Lloyd ) den Auserwählten gefunden zu haben. Spektakulärer Auftakt zur Prequel-Reihe.

Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung © Video: YouTube

>>> Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung gibt es hier*

51) Star Trek: Der Film (Star Trek: The Motion Picture, 1979)

IMDb-Bewertung: 6,4

Genre(s): Abenteuer, Mystery, Sci-Fi

Ein alles verschlingendes Kraftfeld bewegt sich auf die Erde zu. Ex-Captain Kirk (Shatner), nunmehr Admiral der Sternenflotte, weiß, was zu tun ist: Er entert das generalüberholte Raumschiff Enterprise, einziges Schiff in Abfangreichweite, und dringt mit Spock (Nimoy), Pille (Kelley), Scotty (Doohan) & Co in die geheimnisvolle Wolke ein. Verbirgt sich darin eine außerirdische Intelligenz? ... Die Effekte des allerersten Movies zur 60er-Kultserie sind überholt, die philosophisch angehauchte Story zieht sich, trotzdem ein Stück Filmgeschichte.

Star Trek: Der Film © Video: YouTube

>>> Star Trek: Der Film gibt es hier*

52) Star Trek 9: Der Aufstand (Star Trek: Insurrection, 1998)

IMDb-Bewertung: 6,4

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Diesmal gerät die Enterprise-Crew zwischen die Fronten: Die Enterprise landet auf dem Planeten Ba 'ku. Dessen Bewohner haben einen "Jungbrunnen" und liegen im Clinch mit dem Volk der Son'a. Captain Picard (Stewart) und Co schreiten ein.

Star Trek 9: Der Aufstand © Video: YouTube

>>> Star Trek 9: Der Aufstand gibt es hier*

53) Star Trek 10: Nemesis (2002)

IMDb-Bewertung: 6,4

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Im letzten, düsteren Film mit der Next-Generation-Crew kriegt es Enterprise-Captain Picard (Stewart) mit seinem Klon - dem neuen Anführer der Romulaner Shinzon (Hardy) zu tun. Das bis dahin teuerste Star Trek-Abenteuer bietet solide Sci-Fi-Kost, floppte aber an den Kinokassen.

Star Trek 10: Nemesis © Video: YouTube

>>> Star Trek 10: Nemesis gibt es hier*

54) Alien - Die Wiedergeburt (Alien: Resurrection, 1997)

IMDb-Bewertung: 6,2

Genre(s): Action, Horror, Sci-Fi

Skrupellose Wissenschaftler wollen die ultragefährlichen Schleim-Aliens für militärische Zwecke züchten. Fataler Fehler! Können Ripley (Weaver), Androidin Call (Ryder) und eine Bande von All-Piraten die E.T.s stoppen?

Alien - Die Wiedergeburt © Video: YouTube

>>> Alien - Die Wiedergeburt gibt es hier*

55) Solaris (2002)

IMDb-Bewertung: 6,2

Genre(s): Drama, Mystery, Romance

In Anlehnung an Stanislaw Lems Roman präsentiert Steven Soderbergh ein Mystery-Abenteuer über einen geheimnisvollen Planeten voller ungeahnter Mächte mit George Clooney, Natasha McElhone, Ulrich Tukur, Jeremy Davies.

Solaris © Video: YouTube

>>> Solaris gibt es hier*

56) Star Trek V: Am Rande des Universums (Star Trek V: The Final Frontier, 1989)

IMDb-Bewertung: 5,5

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Auf Nimbus III, dem angeblichen "Stern des galaktischen Friedens", liegen Erdlinge, Romulaner und Klingonen im Streit und Vulkanier Sybok hält ihre Anführer als Geiseln gefangen. Die Crew des Raumschiffs Enterprise rund um Captain Kirk (Shatner) soll für Ordnung sorgen, muss aber feststellen: Sybok ist verrückt geworden und will auf dem mysteriösen Planeten Sha-Ka-Ree Gott finden. Goldene Himbeeren gab's für den "Schlechtesten Film" und Shatner. Wir meinen: übertrieben!

Star Trek V: Am Rande des Universums © Video: YouTube

>>> Star Trek V: Am Rande des Universums gibt es hier*

57) Plan 9 aus dem Weltall (Plan 9 from Outer Space, 1959)

IMDb-Bewertung: 4,0

Genre(s): Horror, Sci-Fi

„Der schlechteste Film aller Zeiten“ von Ed Wood und mit Bela Lugosi ist inzwischen Kult. Außerirdische versuchen, mit der Menschheit Kontakt aufzunehmen, weil sie befürchten, diese könnte mittels einer Solarbombe das ganze Weltall vernichten. Die Regierung leugnet aber die Existenz der Außerirdischen. Als Warnung an die Menschheit sollen Tote mittels Strahlen wiederbelebt werden. Die UFOs sind übrigens Radkappen ... Und: wer findet die meisten Ungereimtheiten?

Plan 9 aus dem Weltall © Video: YouTube

>>> Plan 9 from Outer Space gibt es hier*