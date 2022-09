Die österreichischen Krimiautoren Wolf Haas, Alfred Komarek oder Claudia Rossbacher haben eines gemeinsam: Ihre Bücher dienten heimischen Top-Regisseuren als Vorlage für deren kultige TV-Krimis. Die besten Verfilmungen haben wir hier aufgelistet.

Krimiland Österreich

Kaum zu glauben, aber Krimis haben bei uns eine große Tradition: Bereits ab 1852 publizierte der Wiener Heinrich Ritter von Levitschnigg mehrere Krimis, etwa Der Diebsfänger (1860). Anton Langer veröffentlichte Kaiser Josef und der Galgenpater 1868 mit großem Erfolg als Fortsetzungsroman im Neuen Wiener Tagblatt.

Den ersten serienmäßig auftretenden Detektiv der deutschsprachigen Literatur verdanken wir einer Frau. Ihn schuf die Österreicherin Auguste Groner (Pseudonym von Auguste Kopallik) 1889 in Form des Wiener Geheimpolizisten Joseph Müller, noch ehe Sherlock Holmes überhaut ins Deutsche übersetzt wurde.

Bis heute gibt es in Österreich eine rege Krimikultur – sowohl in Buchform als auch als Film, man denke nur an Wolf Haas, Alfred Komarek, Marc Elsberg oder Bernhard Aichner.

DIE 20 BESTEN KRIMI-VERFILMUNGEN AUS DER FEDER ÖSTERREICHISCHER AUTOREN

1) Komm, süßer Tod (2000)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Basiert auf: Komm, süßer Tod (Roman) von Wolf Haas

Regie: Wolfgang Murnberger

Worum es geht:

Auf den Straßen Wiens tobt ein erbitterter Kleinkrieg der Rettungsdienste um die Opfer. Kein Wunder, dass dabei mancher auf der Strecke bleibt. Und der Rettungsfahrer Brenner (Josef Hader) von seiner Vergangenheit als Detektiv eingeholt wird, obwohl er von der eigentlich gar nichts mehr wissen will.

2) Silentium! (2004)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Basiert auf: Silentium! (Roman) von Wolf Haas

Regie: Wolfgang Murnberger

Worum es geht:

Der Schwiegersohn des Festspielpräsidenten wird in Salzburg tot aufgefunden, was der Kirche entgegenkommt, nachdem der Verstorbene mit Erinnerungen an seine Jugend im Knabenkonvikt für einen Skandal sorgte. Ex-Polizist Brenner und sein alter Freund Berti sollen beweisen, dass der Tod nicht freiwillig eingetreten ist.

3) Der Knochenmann (2009)

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Basiert auf: Der Knochenmann (Roman) von Wolf Haas

Regie: Wolfgang Murnberger

Worum es geht:

Ein mickriger Inkasso-Auftrag führt den Ex-Polizisten Brenner in die Tiefe der österreichischen Provinz - zum "Löschenkohl", einer Backhendlstation von legendärem Ruf. Eigentlich will der Brenner ja nur eins: heim nach Wien, und zwar so schnell wie's geht. Aber kaum angekommen, stolpert er mitten hinein in einen Sumpf aus Sex, Intrigen und kriminellen Machenschaften: Wie kam der kleine Finger in die Knochenmehlmaschine? Was macht der alte Wirt mit dem vielen Bargeld, das er regelmäßig aus der Kasse nimmt? Was hat die Slowenenmafia beim Maskenball im Löschenkohl zu suchen? Und: wird Brenner am Ende bei der feschen Frau des Juniorchefs landen können...?

4) Das ewige Leben (2015)

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Basiert auf: Das ewige Leben (Roman) von Wolf Haas

Regie: Wolfgang Murnberger

Worum es geht:

Gestern stand er am Rande des Abgrunds, heute ist er einen Schritt weiter: Brenner (Josef Hader) kehrt nach Graz zurück, in die Stadt seiner Jugend. In der Konfrontation mit seinen Jugendfreunden, seiner Jugendliebe und seiner großen Jugendsünde, kommt es zu Morden und einem verhängnisvollen Kopf-schuss. Als Brenner aus dem Koma erwacht, macht er sich auf die Suche nach seinem Mörder - obwohl alle behaupten, er sei es selbst gewesen... Am Anfang war Brenner am Ende, aber am Ende könnte er vor einem neuen Anfang stehen.

5) Polt muss weinen (2000)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Basiert auf: Polt muss weinen (Roman) von Alfred Komarek

Regie: Julian Pölsler

Worum es geht:

Simon Polt (Erwin Steinhauer) ist Gendarmerieinspektor in Brunnfeld im niederösterreichischen Weinviertel, wo er eine ruhige Kugel schiebt. Bis Albert Hahn in seinem Weinkeller tief unter den Presshäusern der Kellergasse tot aufgefunden wird. Auf den ersten Blick deutet alles auf einen tragischen Unfalltod durch Gärgas hin, doch Polt ahnt, dass es Mord gewesen sein könnte. Schließlich war Hahn bei den Dorfbewohnern verhasst ...

Mit: Monica Bleibtreu, Klaus Ofczarek, Hans Clarin, Michou Friesz u.a.

6) Blumen für Polt (2010)

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Basiert auf: Blumen für Polt (Roman) von Alfred Komarek

Regie: Julian Pölsler

Worum es geht:

Es ist Frühling und in den Weinbergen des Weinviertels herrscht rege Betriebsamkeit. Zwei tödliche, Unfälle‘ reißen Simon Polt (Erwin Steinhauer) aus seinem Alltagstrott: Rudi Riebel, ein betrügerischer Kleingauner, und Polts behinderter Freund Willi sind umgekommen. Für den Gendarmerie-Inspektor finden sich alle in seinem Umfeld aber verdächtig rasch damit ab, dass es sich einfach um Unfälle handelte, die sich rein zufällig so knapp hintereinander zutrugen …

Bis in die kleinsten Rollen hochkarätig bestückte, stimmige Adaption nach Alfred Komareks Krimibestseller mit Karin Kienzer, Peter Simonischek und Heinz Frölich.

7) Himmel, Polt und Hölle (2003)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Basiert auf: Himmel, Polt und Hölle (Roman) von Alfred Komarek

Regie: Julian Pölsler

Worum es geht:

Kurz nachdem sie einem arroganten Wiener Gourmet-Guru die Suppe über den Kopf gegossen hat, stirbt die Haushälterin des Pfarrers an mit Tollkirschenextrakt versetztem Wein. Gendarmerie-Inspektor Polt (Erwin Steinhauer) findet bald heraus, dass nahezu alle im Umfeld des Opfers verdächtig sind: vom versoffenen Dorflehrer über den flüchtigen Essenskritiker bis zu Hochwürden selbst. Ein Gutes haben die Ermittlungen wenigstens: Polt, der ewige Single, kommt seiner angebeteten Lehrerin Erika (Karin Kienzer) endlich näher …Behutsam erzählt und fein agiert, man darf sich auch auf einen Auftritt von Ludwig Hirsch freuen.

8) Polterabend (2003)

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Basiert auf: Polterabend (Roman) von Alfred Komarek

Regie: Julian Pölsler

Worum es geht:

Eine eiskalte Vollmondnacht. Ein paar Männer, darunter auch Dorfgendarm Simon Polt (Steinhauer), finden sich zur Eisweinlese zusammen. Im Presshaus des Weinhauers Fürnkranz machen sie eine grausige Entdeckung: Im Rebensaft, der aus der Weinpresse rinnt, findet sich auch Blut. Letzteres stammt vom zerquetschten Körper Lutzers, eines wahren Mistkerls. Polt beginnt mit seinen von unbeirrbarem Gerechtigkeitssinn geprägten Recherchen. Spuren führen ins tschechische Rotlichtmilieu …

Atmosphärisch dichter Krimi nach Alfred Komareks Bestseller.

9) Polt. Der 5. Fall (2013)

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Basiert auf: Polt (Roman) von Alfred Komarek

Regie: Julian Pölsler

Worum es geht:

Zehn Jahre nach dem letzten Fall ist Gendarmerieinspektor Simon Polt (Erwein Steinhauer) in Pension und sein Leben viel ruhiger geworden. Zur Polizei, die jetzt über die kleinen Dörfer im Wiesbachtal wacht, hat Polt kaum noch Kontakt -nur mit Ordnungshüter Norbert Sailer (Karl) ist er befreundet. Die Leiche eines Fremden bringt seine entspannte Welt durcheinander: Niemand will den Toten gekannt haben, und der unangenehm ermittelnde Kriminalbeamte Primel (Simon Schwarz) verbeißt sich ausgerechnet in Sailer und Polt. Ruhig erzählt, quasi ein Slow-Food-Krimi.

10) Alt aber Polt (2018)

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Basiert auf: Alt aber Polt (Roman) von Alfred Komarek

Regie: Julian Pölsler

Worum es geht:

Das Weinviertler Kellerfest ist nicht unbedingt die Sache von Simon Polt (Erwin Steinhauer). Lieber probiert der Ex-Gendram mit seinen Freunden wie dem alten Kurzbacher den eigenen Wein aus. Dann sind aber doch wieder die ermittlerischen Fähigkeiten des passionierten Radfahrers gefragt: Die Tochter des angesagten Winzers Eichinger wurde tot aufgefunden. Nichts deutet auf Fremdverschulden hin, doch Polt ahnt, dass mehr hinter der Sache steckt Letzter Einsatz für Erwin Steinhauer als Ex-Polizist aus Alfred Komareks Feder: entschleunigt, voll poetischer Bilder und Lebensweisheiten. Mit Iris Berben, Michou Friesz, Florian Teichtmeister, Rainer Wöss und Michael Mendl.

11) Der Metzger muss nachsitzen (2015)

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Basiert auf: Der Metzger muss nachsitzen (Roman) von Thomas Raab

Regie: Andreas Herzog

Worum es geht:

„Hallo, Sie!" Der Mann, über den Restaurator Willibald Metzger (Robert Palfrader) gerade gestolpert ist, kann nicht mehr antworten. Er ist tot - und Metzger bekannt! „Der Dobermann, na servas!", kommt es ihm über die Lippen - und Erinnerungen kochen hoch, wie der nun Verstorbene ihn zur Schulzeit mit seinen Freunden quälte. Kommissar Pospischill (Andreas Lust), ebenfalls ein Ex-Mitschüler Metzgers, soll der Sache nachgehen, doch von der Leiche fehlt plötzlich jede Spur. Ob er "bsoff'n" sei, muss Metzger sich fragen lassen. Das will dieser zwar nicht hören, doch jetzt ist sein Spürsinn geweckt. Und zumindest als vermisst wird Ex-Knacki Dobermann - er saß wegen Mordes an einem Schulkollegen! - gemeldet. Metzger reicht das nicht: Er organisiert ein Treffen mit ehemaligen Klassenkameraden.

Viel Atmosphäre und schwarzer Humor, dazu eine ganz eigene Bildsprache.

12) Der Metzger und der Tote im Haifischbecken (2015)

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Basiert auf: Der Metzger und der Tote im Haifischbecken (Roman) von Thomas Raab

Regie: Andreas Herzog

Worum es geht:

Restaurator Willibald Adrian Metzger (Robert Palfrader) quält sich per Drahtesel die Tiroler Berge hoch, um sich der Reparatur einer Heiligenfigur zu widmen. Da erblickt er am Gebirgssee die textilfreie Danjela (Dorka Gryllus), fällt vom Rad - und mitten in ein kriminalistisches Abenteuer! Zuerst landet er beinahe auf einem abgeschnittenen Finger, dann begleitet er die hübsche Nixe ins Hotel, wo gerade ein Toter aus dem Pool gefischt wird. Schön schrullige Thomas-Raab-Verfilmung mit Christoph Luser, Gunther Gillian, Aaron Karl und Klaus Ofczarek.

13) Alles Fleisch ist Gras (Landkrimi Vorarlberg, 2014)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Basiert auf: Alles Fleisch ist Gras (Roman) von Christian Mähr

Regie: Reinhold Bilgeri

Worum es geht:

Anton Galba (Wolfgang Böck), Betriebsleiter des Dornbirner Klärwerks, ist gelernter Chemiker und hat ein Verfahren entwickelt, das Abwasser in Dünger verwandelt; eine Wirtschaftsdelegation aus China besucht die Anlage deshalb. Galba ist mit Hilde (Petra Morzé) verheiratet und hat was mit seiner Assistentin (Anna Unterberger). Mitarbeiter Roland Mathis fotografiert die beiden in flagranti, konfrontiert seinen Boss in erpresserischer Absicht mit den Bildern, es kommt es zum Streit, Sekunden später ist Mathis tot. Die Leiche entsorgt Galba in der betriebseigenen Fleischmühle für Gastro-Abfälle. Der ermittelnde Chefinspektor Weiß (Tobias Moretti) durchschaut den Fall und zwingt Galba, fortan für ihn zu arbeiten.

Moretti schön böse! Bisweilen finster-brutal, dann wieder schwarzhumorig – und der Beweis, dass Tobias Moretti Bösewichte besonders gut draufhat.

14) Steirerblut (Landkrimi Steiermark, 2014)

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Basiert auf: Steiererblut (Roman) von Claudia Rossbacher

Regie: Wolfgang Murnberger

Worum es geht:

Im steirischen St. Anna stoßen Jäger im Wald auf ein Autowrack mit Leiche: Da die Leobener Reporterin Eva Kovacs ermordet wurde, ist das ein Fall für "die Großkopferten aus Graz", raunzt Ortschef Leitgeb (Schmölzer). Gemeint sind Sandra Mohr (Miriam Stein) und Sascha Bergmann (Harry Prinz) vom Landeskriminalamt - sie idealistische Vegetarierin, die nun ihre erste Tote sieht, er alter Hase mit Macho-Allüren. Sandra stammt aus dem "Kaff", die verschworene Dorfgemeinschaft ist der "verlorenen Tochter" aber alles andere als hilfreich. Der korrupte Gemeindechef und der örtliche Polizeikontrollinspektor (Thomas Stipsits) sind verwandt und stecken unter einer Decke, mit Letzterem hatte sie erschwerenderweise zudem etwas.

Ein Hit: Der Provinzschmäh rennt, die Besetzung ist top, der Sarkasmus erinnert an die Wolf-Haas-Filme, die ja vom selben Regisseur stammen.

15) Steirerkind (Landkrimi Steiermark, 2018)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Basiert auf: Steirerkind (Roman) von Claudia Rossbacher

Regie: Wolfgang Murnberger

Worum es geht:

Keine guten Vorzeichen für den bevorstehenden Nachtslalom in Schladming: Karl „Charly" Wintersberger, Cheftrainer der österreichischen Herrenslalom-Mannschaft, verschwindet und wird kurz darauf tot im Schnee der Trainingspiste entdeckt. Die Grazer LKA-Ermittler Sandra Mohr (Miriam Stein) und Sascha Bergmann (Harry Prinz) dürfen sich über mangelnde Verdächtige nicht beklagen ... Wie beim Vorgänger Steirerblut und Nachfolger Steirerkreuz führte Wolfgang Murnberger auch bei diesem Landkrimi Regie. Gefilmt wurde am Rande des echten Nightrace.

16) Steirerkreuz (Landkrimi Steiermark, 2019)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Basiert auf: Steirerkreuz (Roman) von Claudia Rossbacher

Regie: Wolfgang Murnberger

Worum es geht:

Die LKA-Ermittler Sascha Bergmann (Harry Prinz) und Sandra Mohr (Miriam Stein) werden zu einem Mordfall ins hinterste Mürztal gerufen. Opfer Walter Fürst gehörte einem mächtigen hiesigen Familienclan an, der laut Ortpolizist Ferdinand (Schober) "die Hand auf jedem Baum hat, der da wächst", aber von tragischen Ereignissen umweht wird. So hat sich der alte Holzbaron aufgehängt, worauf seine Frau Pauline (Gaststar: Gisela Schneeberger) die Firma rettete, die sie jetzt mit strengem Regiment führt. Die Matriarchin verdächtigt sofort Holzarbeiter Veit Schindler (Julian Weigend) der Tat, der erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. Dort saß er, weil er Paulines Schwiegertochter Magdalena (Rot) vergewaltigt haben soll. Das Mordopfer war damals Kronzeuge, und Veit wurde aufgrund seiner Aussage verurteilt, obwohl er immer seine Unschuld beteuerte ...

Provinzschmäh: Nach Steirerblut und Steirerkind dritte Verfilmung eines Krimis von Claudia Rossbacher, der wieder über viel Lokalkolorit und sarkastischen Provinzschmäh verfügt, aber auch einige Klischees bedient.

17) Der Fall des Lemming (2009)

IMDb-Bewertung: 6,1/10

Basiert auf: Der Fall des Lemming (Roman) von Stefan Slupetzky

Regie: Nikolaus Leytner

Worum es geht:

Einst war Leopold Wallisch (Fritz Karl) ein hoffnungsvoller Beamter der Wiener Kripo: engagiert, halbwegs hell auf der Platte und menschlich geblieben. Aber wegen seines direkten Vorgesetzter, des wandelnden Kotzbrockens Krotznig (Roland Düringer), haut er den Hut auf die Polizeikarriere. Zwei Jahre später ist der "Lemming" - so der abwertende Spitzname, den ihm Krotznig einst verpasst hat -ein desillusionierter Privatdetektiv. Ein kleines Licht für die kleinen Fälle. Zum Beispiel gerade recht für die Observation des pensionierten Lateinlehrers Professor Grinzinger (Miguel Herz-Kestranek), der von seiner Frau der ehelichen Untreue verdächtigt wird. Aber das Pech klebt am Lemming wie Kaugummi: Als er Grinzinger bei einem Ausflug auf den Kahlenberg beschattet, wird Wallisch von einem aggressiven Hund entscheidend abgelenkt. Als er das haarige Biest nämlich endlich wieder los ist, liegt der Professor erschlagen am Waldweg. Prompt hält ihn die Polizei, allen voran natürlich Krotznig, für den Täter

Karl und Düringer spielen mit Vollgas, und Julia Koschitz, in die sich Lemming nebenbei verschaut, war damals eine Entdeckung.

18) Der Räuber (2010)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Basiert auf: Der Räuber (Roman) von Martin Prinz

Regie: Benjamin Heisenberg

Worum es geht:

Kaum aus dem Gefängnis entlassen, raubt Marathonläufer Johann (Andreas Lust) wieder Banken aus. Auch die Beziehung zur netten Erika (Franziska Weisz) bringt ihn nicht zur Vernunft. Im Gegenteil: Johann wird gar zum Mörder Sehr distanziert, aber von Lust toll gespielt.

Das Drama basiert natürlich auf der tragischen Geschichte des Niederösterreichers Johann Kastenberger, der in den 80ern zweifelhafte Berühmtheit als „Pumpgun-Ronnie" erlangte und sich auf der Flucht vor der Polizei das Leben nahm.

19) Der Kameramörder (2010)

IMDb-Bewertung: 5,2/10

Basiert auf: Der Kameramörder (Roman) von Thomas Glavinic

Regie: Robert-Adrian Pejo

Worum es geht:

Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Thomas Glavinic: der Urlaub von zwei Paaren am Neusiedlersee wird durch das Auftauchen eines Snuff-Videos gestört und rasch verwandelt sich ihr idyllisches Osterwochenende in einen Alptraum. Thomas (Merab Ninidze) hat im ungarischen Teil mitten im Schilf ein Designerhaus errichten lassen, wohin er mit seiner neuen Freundin Sonja (Dorka Gryllus) ein zweites Paar einlädt: seinen alten Kumpel Heinrich (Andreas Lust), ein notorischer Zyniker, und dessen Frau Eva (Ursina Lardi), mit der Thomas offenbar mehr als eine langjährige Freundschaft verbindet. Schon zu Beginn zeichnet sich ab, dass hinter unverbindlichen Freundlichkeiten und gepflegten Interieurs eine bedrohliche Unruhe wuchert. Als ein mysteriöses Snuff-Video auftaucht, in dem drei Kinder in unmittelbarer Nähe des Hauses gequält werden, schlagen die emotionalen Spannungen des Quartetts zusehends in offene Feindseligkeit um. Es entwickelt sich eine Beziehungsschlacht, in der weder Vertrauen noch ehrliche Gefühle als sicher erscheinen, in der letztlich nur noch Verdachtsmomente und ein grausames Spiel das Drehbuch bestimmen.

20) Kottan ermittelt (1976-1983)

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Basiert auf: Kottan ermittelt (Satire) von Helmut Zenker

Regie: Peter Patzak

Worum es geht:

Angefangen hat die Kottan-Reihe mit der legendären Folge Hartlgasse 16a:

Pensionistin Gertrude Klenner wird in ihrer Wohnung in der titelgebenden Hartlgasse 16a tot aufgefunden, erstochen mit einem Schraubenzieher. Überraschend: Die alte Dame hatte kurz vor ihrer Ermordung noch Geschlechtsverkehr. Offenbar hat sich die Zinshausbesitzerin ausständige Zahlungen ihrer jugoslawischen Mieter in Naturalien begleichen lassen. Während Hauptkommissar Kottan (Vogel) vor allem die Gastarbeiterfamilien im Visier hat, kochen in der Hartlgasse zusehends die Emotionen unter den Bewohnern hoch. Hatte einer von ihnen ein Motiv, die Klenner zu beseitigen? Da geschieht ein zweiter Mord...

Major Adolf Kottan, am Anfang (Folgen 1 und 2) von Peter Vogel, später von Franz Buchrieser (Folgen 3 bis 5) und Lukas Resetarits (Folgen 6 bis 19) gespielt, ermittelt für das Wiener Sicherheitsbüro. Kottan lebt mit seiner Frau Ilse und (ab Folge 8) seiner Mutter zusammen, die gerne Krimis liest und Theorien über den perfekten Mord entwickelt. Kottan ist meistens faul und immer grob zu seinem übereifrigen Assistenten Schrammel (Curth Anatol Tichy), der sich gerne als Musterpolizist darstellt, aber Kottans Wiener Schmäh nicht versteht. Die Leichen findet ab der Episode Wien-Mitte häufig der „Sandler“ Erwin Drballa (Carlo Böhm), der auf unterschiedlichste Art und Weise mit Kottan in Kontakt tritt.

