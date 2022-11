Die 45 besten Vampirfilme aller Zeiten

Vampirfilme gibt es seit der Stummfilmzeit – und sie begleiten uns bis heute. Viele Werke basieren auf Bram Stokers Buch Dracula bzw. auf der Novelle Carmilla von Joseph Sheridan Le Fanu. Bis 2005 war Dracula die Figur mit den meisten Filmen. Vampire gelten landläufig als bluttrinkende, untote Unholde, werden aber auch stark mit Erotik, Leidenschaft und Manipulation in Verbindung gebracht. Neben ernst-nachdenklichen Verfilmungen erstreckt sich die Interpretation des Vampir-Themas auch in die komödiantische bzw. romantische Richtung. Wir haben aus sämtlichen Genres die 45 besten Vampir-Verfilmungen ausgewählt und nach IMDb-Bewertung gereiht.

45) Plan 9 aus dem Weltall (Plan 9 From Outer Space, 1957)

IMDb-Bewertung: 4,0 von 10

UFOs, Aliens, Vampire, Zombies – und dazwischen der legendäre Bela Lugosi. Ed Woods Sci-Fi-Horror aus 1959 gilt als die (ungewollte) Mutter aller Trashfilme.

44) Twilight – Biss zum Morgengrauen (2008)

IMDb-Bewertung: 5,2 von 10

Bella Swan (Kristen Stewart), 17, zieht von Phoenix zu ihrem Vater Charlie nach Forks, damit ihre Mutter mehr Zeit für ihren neuen Mann hat. In der Schule des Provinznests findet Bella rasch Anschluss. Vor allem der fesche Edward Cullen (Robert Pattinson) hat es ihr angetan. Bald sprießen tiefe Gefühle. Dabei ahnt Bella nicht, in welches Dilemma sie den blassen Feschak stürzt. Edward ist nämlich ein Vampir. Die erste teeniekompatible Vampirromanzen-Verfilmung nach Stephenie Meyers Bestseller wurde ein Hit und zeitigte vier Fortsetzungen.

43) Die Herren Dracula (Dracula père et fils, 1976)

IMDb-Bewertung: 5,3 von 10

Französische Horrorkomödie mit Kult-Bösewicht Christopher Lee: Graf Draculas Sohn ist zu keinem Vampirbiss fähig. Vater und Sohn treffen sich nach ihrer Flucht aus Transsylvanien im heutigen Paris wieder. Während der eine erfolgreicher Horrorfilm-Star ist, fristet der andere sein Dasein als Nachtwächter. Die Liebe zu einer Frau lässt Vater und Sohn zu Rivalen werden.

42) Perfect Creature (2006)

IMDb-Bewertung: 5,4 von 10

Fantasythrill: In der alternativen Welt Nuovo Zelandia des Jahres 1960 leben Menschen und Vampire seit Jahrhunderten in friedlicher Koexistenz zusammen. Bis der blutsaugende Serienkiller Edgar (Leo Gregory) das Gleichgewicht stört und anfängt, Menschen abzuschlachten. Also entsendet die Kirche Vampir Silus (Dougrey Scott), um seinen brutalen Artgenossen aufzuhalten. Unterstützt wird dieser von der Polizistin Lilly (Saffron Burrows). Interessante und visuell schöne Vampirfilm-Variation mit einer feinen Doku über das Design des Films.

41) Vampire Academy (2014)

IMDb-Bewertung: 5,5 von 10

An der Vampire Academy St. Vladimir werden, wie der Name schon andeutet, keine gewöhnlichen Teenager unterrichtet, sondern pubertierende Blutsauger. Lissa (Lucy Fry) ist eine von den Schülern. Die friedfertige und sterbliche Moroi-Prinzessin steht auf der Abschussliste der bösartigen Strigoi-Sippe. Zum Glück hat sie in Freundin Rose (Zoey Deutch), halb Mensch, halb Vampir, eine unerschrockene Beschützerin ...

Mix aus Twilight und Harry Potter, nach dem Jugendbuchbestseller Blutsschwestern von Richelle Mead: gut besetzt.

40) Priest (2011)

IMDb-Bewertung: 5,7 von 10

Nach Jahrhunderten des Kämpfens haben sich Menschen und Vampire arrangiert: Erstere leben in modernen diktatorischen Kirchenstaaten, die Blutsauger in schäbigen Wüsten-Reservaten. Als eine aggressive Vampirbande eine Ranch überfällt und Farmertochter Lucy (Lily Collins) entführt, kennt deren Priester-Onkel (Paul Bettany) kein Halten: Gegen den Willen der Kirchenfürsten verlässt er seinen Orden und verbündet sich mit einem Jungsheriff und einer Ex-Gotteskriegerin (Maggie Q), um Lucy zu retten. Visuell interessant.

39) Ein Toter hing am Glockenseil (La cripta e l'incubo, 1964)

IMDb-Bewertung: 5,8 von 10

Italienisch-spanischer Vampirfilm, zum Teil in Schwarz-Weiß, zum Teil in Farbe, der lose auf der Novelle Carmilla des irischen Schriftstellers Joseph Sheridan Le Fanu basiert. Nicht zu verwechseln mit Lucio Fulcis Horrorfilm Ein Zombie hing am Glockenseil (1980), dessen Alternativ-Titel ebenfalls Ein Toter hing am Glockenseil ist.

38) Gothic (1986)

IMDb-Bewertung: 5,8 von 10

Regisseur Ken Russell schuf im Jahr 1986 diese albtraumhafte Fieberfantasie, in der das Aufeinandertreffen von fünf außergewöhnlichen Menschen geschildert wird. Darunter befinden sich die Schriftsteller Lord Byron, Percy Shelley und Mary Shelley, die bei der Begegnung den Roman Frankenstein ersinnen. Hauptdarsteller Gabriel Byrne wurde für seine Darstellung des Lord Byron mit dem International Fantasy Film Award geehrt.

37) Der Biss der Schlangenfrau (The Lair of the White Worm, 1988)

IMDb-Bewertung: 5,9 von 10

Auch hier war Regisseur Ken Russell am Werk, mit dabei übrigens Hugh Grant als Lord James D'Ampton: Mercy Farm birgt ein jahrhundertealtes Geheimnis. Seine Entdeckung bringt unbeschreiblichen Horror über das kleine, verschlafene Dorf. Der Archäologe Angus Flint (Peter Capaldi) entdeckt bei Grabungen auf dem Anwesen seiner beiden hübschen Gastgeberinnen einen mächtigen Schädel. Mary und Eve Trents Eltern sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Schädel, der Legende vom entsetzlichen weißen Drachen und dem Verschwinden der Eltern? Als die schlangenhafte Lady Sylvia (Amanda Donohoe) den Schädel sieht, beginnt der Terror: wilde Rituale, satanische Halluzinationen und schleichendes Grauen. Inmitten dieses wilden Strudels die beiden jungfräulichen Schwestern – Opfer der Schlangenfrau ...

36) Marebito (2004)

IMDb-Bewertung: 6,1 von 10

H.P.-Lovecraft-Verfilmung von Grudge-Schöpfer Takashi Shimizu: Den Kameramann Masuoka treibt eine Obsession: Er will wissen, was echte Angst ist – und wohin sie einen führen kann. In der U-Bahn filmt er zufällig einen bizarren Selbstmord, bei dem sich ein Mann mit einem Messer die Augen aussticht. Gebannt betrachtet Masuoka diese Szene wieder und wieder vor dem Monitor und entdeckt, dass der letzte Blick des Selbstmörders auf einen bestimmten Punkt fixiert ist: auf eine Tür im tiefer gelegenen U-Bahn-Schacht. Masuoka macht sich sofort auf und gelangt durch diese Tür in labyrinthische Katakomben. Dort findet er eine verwilderte junge Frau, die nackt an einen Felsen gekettet ist. Erschreckt und fasziniert zugleich nimmt Masuoka die Frau mit zu sich nach Hause ...

35) Andy Warhols Dracula (Blood for Dracula, Sangue per Dracula, 1974)

IMDb-Bewertung: 6,2 von 10

Graf Dracula (Udo Kier) reist auf der Suche nach einer jungfräulichen Braut umher. Nach einiger Zeit findet er ein passendes Mädchen bei einer verarmten, adeligen Familie, doch zum finalen Biss steht ihm der misstrauische Hausdiener im Weg. Es kommt zu einem blutigen Finale ...

34) John Carpenters Vampire (Vampires, 1998)

IMDb-Bewertung: 6,2 von 10

Jack Crow (James Woods) und sein Partner Montoya (Daniel Baldwin) sind Anführer einer vom Vatikan sanktionierten Gruppe von Profi-Vampirjägern. Nun sind sie dem mächtigen Vampir-Fürsten Valek (Thomas Ian Griffith) auf den Fersen. Als der in einem Motel sein Team killt und ihn mit seinem Namen anspricht, weiß Crow, dass es einen Verräter gibt – und sinnt auf Rache. Von Kardinal Alba (Maximilian Schell) erfährt er, dass Valek eine Reliquie sucht, die ihm und seiner Gefolgschaft die totale Herrschaft über die Menschheit verleihen würde. Fetziger Genremix aus Vampir-Horror und Western.

33) Die Weisheit der Krokodile (The Wisdom of Crocodiles, 1998)

IMDb-Bewertung: 6,2 von 10

Mix aus Horrorfilm, psychologischem Thriller und Liebesdrama mit Jude Law und Elina Löwensohn: atmosphärisch fesselnder Vampirfilm über die Suche eines Unsterblichen nach der reinen Liebe.

32) Dark Shadows (2012)

IMDb-Bewertung: 6,2 von 10

Ende des 18. Jahrhunderts bringt es die eingewanderte Familie Collins in den USA mittels Fischfang zu Wohlstand und gründet mit Collinsport gar einen eigenen Ort. Dass Junior Barnabas (Johnny Depp) sich verliebt und die Affäre mit Hausmädchen Angelique (Eva Green) beendet, hat aber fatale Folgen: Sie entpuppt sich als Hexe, verwandelt Barnabas in einen Vampir und lässt ihn lebendig begraben. 200 Jahre später, im Jahr 1972, kommt er wieder frei, seine Nachfahren sind jedoch allesamt Loser. Massig schräge Gags und ein herrlich exzentrischer Johnny Depp!

31) Das Zeichen des Vampirs (Mark of the Vampire, 1935)

IMDb-Bewertung: 6,3 von 10

Schwarz-Weiß-Horrorklassiker mit Bela Lugosi in der Hauptrolle. Es handelt sich um eine Neuverfilmung des Stummfilms Um MItternacht (London after Midnight) – ebenfalls von Tod Browning. Stimmungsvoller und hervorragend gespielter Mix aus Krimi und Grusel.

30) Daybreakers (2010)

IMDb-Bewertung: 6,4 von 10

Sci-Fi-Horroraction: Wir schreiben das Jahr 2019. Eine unbekannte Plage hat einen Großteil der Menschheit in Vampire verwandelt. Um genügend Blut zu erhalten, werden sogenannte „Blutfarmen“ geschaffen, in denen Menschen gefangen gehalten werden. Doch sind Menschen mittlerweile Mangelware – und damit wird auch Blut zum kostbaren Gut. Ein Blutersatz muss gefunden werden. Der Vampir Dalton (Ethan Hawke) forscht intensiv an solch einem Produkt – bis er sich mit dem menschlichen Widerständler einlässt ... Ein flott inszenierter Genre-Hybrid mit nicht zu geringem Gore-Anteil (= der wirklich grausliche Part) – ein echter Hit für Genrefans.

29) Wächter der Nacht (Nochnoi Dozor, 2004)

IMDb-Bewertung: 6,4 von 10

Fantasyspektakel – in Russland gehen sich gute und böse Übersinnliche an die Gurgel.

Moskau heute: Seit Hunderten Jahren herrscht zwischen den Mächten des Lichts und den Kräften der Dunkelheit Waffenstillstand. Erstere sorgen mit der Spezialtruppe „Wächter der Nacht“ dafür, dass die u. a. aus Hexen und Vampiren bestehende Gegenseite nicht Menschen abschlachtet. Einer der Wächter ist der abgewrackte Anton, der mit dem Blutsauger Kostya befreundet ist. Als Anton während einer Mission einen Vampir tötet, tritt er eine Lawine schrecklicher Ereignisse los … Erstklassig getrickster Trilogie-Auftakt, da stört der wirre Plot kaum.

28) Vampire Nation (Stake Land, 2010)

IMDb-Bewertung: 6,5 von 10

Rauer Horrorfilm in der Tradition des Vampir-Subgenres: Amerika, womöglich die ganze Welt, wurde von Horden seelenloser Vampire überrannt. Großstädte werden zu Todesfallen, die wenigen Überlebenden verbarrikadieren sich in kleinen ländlichen Siedlungen. In diesen trostlosen Zeiten rettet ein namenloser Einzelgänger auf seinem Weg nach Kanada den jungen Martin vor dem sicheren Tod. Martin wird sein Schützling und Weggefährte. Auf ihrer rastlosen Reise in den vermeintlich sicheren Norden geht die Gefahr allerdings nicht nur von den monströsen Vampir-Kreaturen aus: Der Anführer der „Bruderschaft“, einer machtbesessenen Gruppe religiöser Fanatiker, hat eine ganz persönliche Rechnung mit beiden offen und unternimmt alles, um sie zu töten ...

27) Wächter des Tages (Dnevnoy dozor, 2006)

IMDb-Bewertung: 6,5 von 10

Die Geschichte über einen epischen, im Moskauer Untergrund geführten Kampf zwischen Gut und Böse sorgte schon im Vorgänger Wächter der Nacht für gehöriges Aufsehen. Diese Fortsetzung schließt nahtlos an den Erfolgsfilm an: Bei einer Routinefahrt durch die Kreml-Stadt stößt Lichtkrieger Anton (Khabensky) auf einen „Dunklen Anderen“, der vorwiegend alten Frauen mittels magischer Nadel die Lebenskraft absaugt. Als Anton in dem Kerl seinen eigenen Sohn erkennt, versucht er, ihn für die helle Seite zu gewinnen. Vor allem visuell bestechende Fantasyaction.

26) Draculas Hexenjagd (Twins of Evil, 1971)

IMDb-Bewertung: 6,6 von 10

Ausgerechnet Weils blutjunge Nichten, die hübschen Zwillinge Frieda und Maria, geraten in den Bann des Schlossherrn von Karnstein. Der Graf zelebriert schwarze Messen, und für Frieda gibt es schon bald keine Rettung mehr ... Vampir-Horrorfilm der britischen Filmproduktion Hammer, lose basierend auf Motiven von Joseph Sheridan Le Fanus Vampir-Novelle Carmilla. Mit Brit-Legende Peter Cushing.

25) 30 Days of Night (2007)

IMDb-Bewertung: 6,6 von 10

Barrow, Alaska: Jedes Jahr im Winter bleibt es in der abgelegenen Kleinstadt einen Monat lang Nacht: 30 Tage lang gibt es kein Tageslicht, keine Sonne, sondern nur Dunkelheit. Eine harte Zeit, in der die meisten Einwohner ihre Heimat gen Süden verlassen. Doch diesmal wird alles noch viel schlimmer: Kaum sind die letzten Sonnenstrahlen am Horizont verschwunden, fällt nämlich ein Rudel Vampire auf der Suche nach Nahrung über Barrow herein. Doch Sheriff Eben Oleson (Josh Hartnett) und seine Frau Stella (Melissa George) sagen den Blutsaugern den Kampf an … Vampirfilme gibt's wie Sand am Meer. Gruselig sind die wenigsten. In dieser Comic-Adaption wird das Bild wieder korrigiert – denn hier werden Vampire ihrem Ruf als fiese Blutsauger endlich wieder gerecht. Heftig und vor allem atmosphärisch ein starker Horrorfilm!

24) Begierde (The Hunger, 1983)

IMDb-Bewertung: 6,7 von 10

Miriam (Catherine Deneuve), die geheimnisvolle, ungewöhnliche Frau, die zur reißenden Bestie wird, wenn es zu leben gilt. Seit Tausenden von Jahren zerfleischt sie ihre Menschenopfer und schlürft das rote Lebenselixier. Es macht sie unsterblich. Von Zeit zu Zeit nimmt sie sich einen Liebhaber. John Blaylock (David Bowie) ist ihr aktueller Gespiele, und wie alle vor ihm ist er zum Altern verdammt. Rasend schnell wird aus dem jugendlichen Liebhaber ein zittriger Greis und er bekommt einen unstillbaren Hunger nach Blut ... Tony Scott (True Romance, Top Gun, Der Staatsfeind Nr. 1) lieferte mit diesem Film sein Spielfilm-Debüt ab.

23) Shadow of the Vampire (2000)

IMDb-Bewertung: 6,9 von 10

Starbesetzte Hommage an Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens: Bei den Dreharbeiten zum Stummfilmklassiker Nosferatu kommt es zu unheimlichen Zwischenfällen. Zunächst fühlen sich einige Mitglieder der Crew seltsam blutleer. Dann gibt es den ersten mysteriösen Todesfall. Was die Crew nicht ahnt: Um seine Dracula-Verfilmung so realistisch wie möglich zu drehen, engagierte der besessene Regisseur F.W. Murnau (John Malkovich) für die Hauptrolle einen echten Vampir (Willem Dafoe, Oscarnominierung für die Rolle des Max Schreck). Als Gage versprach ihm Murnau das Blut der Hauptdarstellerin (Catherine McCormack) in der Schlussszene. Doch der Blutdurst des Vampirs kann nicht so lange warten.

22) Underworld (2003)

IMDb-Bewertung: 7,0 von 10

Seit Jahrhunderten tobt, von der Menschheit unbemerkt, ein Krieg zwischen Werwölfen und Vampiren. Da bemerkt Vampirkriegerin Selene (Kate Beckinsale), dass ihre Feinde unter der Führung des charismatischen Lucian (Michael Sheen) plötzlich Interesse an Jungarzt Michael (Scott Speedman) zeigen. Sie folgt diesem, rettet ihn vor dem Zugriff, kann aber nicht verhindern, dass er von Lucian gebissen wird. Gemeinsam mit dem Werwolf in spe versucht sie nun herauszufinden, was hinter der Aktion der Werwölfe steckt. Cooler Gothic-Horror-Actioner, vier Fortsetzungen!

21) A Girl Walks Home Alone At Night (2014)

IMDb-Bewertung: 7,0 von 10

Vampirdrama von Regisseurin Ana Lily Amirpour: In der fiktiven iranischen Stadt Bad City plagt sich der junge Arash (Arash Marandi) mit seinem drogenkranken Vater herum. Als er dessen fiesen Dealer tot vorfindet, schnappt er sich die Drogen und vercheckt ab sofort selbst Stoff. Was er nicht ahnt: Gekillt wurde der Gangster von einer verhüllten Vampirin (Sheila Vand) – die Gefallen an Arash findet. Feministisch, lakonisch (Jim Jarmusch war offensichtlich Vorbild), spannender Soundtrack (80er-Pop und persische Musik): starker Film, aber definitiv nicht massentauglich.

20) Near Dark – Die Nacht hat ihren Preis (1987)

IMDb-Bewertung: 7,0 von 10

Regiedebüt von Oscar-Gewinnerin Kathryn Bigelow: Farmerssohn Caleb (Adrian Pasdar) lernt in einer einsamen Nacht die verführerische Mae (Jenny Wright) kennen und bietet ihr schließlich an, sie nach Hause zu fahren. Als er dafür einen Kuss einfordert, beißt sie ihn und rennt davon. Da sein Wagen den Geist aufgibt, macht sich Caleb auf den Fußweg nach Hause. Im Morgengrauen fängt seine Haut an zu brennen. In letzter Sekunde wird er von Mae und ihrer Gruppe familiärer Nomaden gerettet. Nacht für Nacht ziehen Jesse (Lance Henriksen), Mae und die anderen (u. a. Bill Paxton) los, um den Blutdurst zu stillen, der ihnen das ewige Leben ermöglicht. Caleb ist entsetzt, versucht seinem Schicksal zu entkommen, denn er ist längst dabei sich in einen von ihnen zu verwandeln ...

19) Blade (1998)

IMDb-Bewertung: 7,1 von 10

Nach einem gleichnamigen Marvel-Comic aus den 70er-Jahren: Wesley Snipes als cooler Halbvampir, der blutsaugenden Artgenossen den Garaus machen will. Während seine Mutter nach einem Vampirbiss im Sterben liegt, bringt sie Sohn Eric (Wesley Snipes) zur Welt, der als Mischling aus Mensch und Vampir geboren wird – ein sogenannter Daywalker. Er verfügt somit über die enormen Kräfte der Untoten, Sonnenlicht, Knoblauch und Silber schaden ihm hingegen nicht, sein größtes Problem ist allerdings der Durst nach Blut. Doch Eric alias Blade hat sich im Griff und avanciert aus Rache für seine Mutter zum gnadenlosen Vampirjäger. Bis ihm mit Blutsauger Deacon Frost (Stephen Dorff) ein ebenbürtiger Gegner gegenübersteht … Bietet alles, was wirklich coole Vampiraction braucht: Spektakuläre Martial-Arts-Einlagen in düsterer Gothic-Kulisse, einen wortkargen Helden und den nötigen Schuss Ironie. Mit Blade II und Blade: Trinity folgten zwei Sequels.

18) Let Me In (2010)

IMDb-Bewertung: 7,1 von 10

Gelungenes US-Remake der schwedischen Gruselsensation So finster die Nacht (2008). Los Alamos, New Mexico, im März 1983: Der junge Owen (Kodi Smit-McPhee) lebt mit seiner geschiedenen Mutter in einer heruntergekommenen Wohnsiedlung und ist ein sensibler Eigenbrötler, der in der Schule von seinen Mitschülern schikaniert wird. Eines Tages lernt er auf dem Hofspielplatz die etwa zwölfjährige Abby (Chloë Grace Moretz) kennen, die kürzlich mit ihrem Vater (Richard Jenkins) in die Wohnung nebenan gezogen ist. Owen hält das Mädel, das trotz Schnee ständig barfuß herumläuft und ihn gleich zu Beginn mit den Worten „Wir können keine Freunde sein!“ begrüßt, zunächst für reichlich seltsam. Dennoch freunden sie sich allmählich an. Gleichzeitig beginnen sich in der Nachbarschaft mysteriöse Morde zu häufen. Es dauert eine Weile, bis Owen merkt, dass Abby kein gewöhnliches Mädchen ist

Dass US-Remakes die Qualität der meist gefeierten Originale toppen, kommt so gut wie nie vor. Ab und zu gibt es Ausnahmen. Regisseur Reeves’ (Cloverfield; Planet der Affen: Survival) Remake der schwedischen Horrorsensation So finster die Nacht ist eine solche, bietet atmosphärisch dichten und zum Niederknien gut gespielten Grusel mit Tiefgang!

17) Die rabenschwarze Nacht (Fright Night, 1985)

IMDb-Bewertung: 7,1 von 10

Sein neuer Nachbar, der charmante Jerry Dandridge (Chris Sarandon), kommt Highschool-Schüler Charley (William Ragsdale) spanisch vor. Er ist sicher: Der Kerl ist ein Vampir! Parodistische Dracula-Variante, 2011 gab's ein Remake mit Colin Farrell.

16) Martin (1977)

IMDb-Bewertung: 7,1 von 10

Gesellschafts- und vampirfilmkritischer Horror von Genrevater George A. Romero, der auch das Drehbuch selbst schrieb:

Martin braucht Blut – wie Junkies ihr Heroin. Und er genießt es wie andere Sex. Der 18-Jährige schüchterne und verwirrte Psychopath ist ein Vampir – ohne Fangzähne, aber mit Rasierklinge. Er betäubt seine Opfer, missbraucht sie und trinkt das Blut, das aus ihren Körpern spritzt. Verfolgt wird er von seinem Cousin Cuda, der ihn für einen echten Erben Draculas hält und vernichten will.

15) Durst (Bakjwi, Thirst, 2009)

IMDb-Bewertung: 7,1 von 10

Vampirdrama: Ein südkoreanischer Priester mutiert zu einem hemmungslosen Blutsauger. Als der katholische Spitalspriester Sang-hyun (Song Kang-Ho) nach einem Impfstoff-Experiment stirbt, erweckt ihn eine Transfusion zu neuem Leben. Doch das Fremdblut verwandelt ihn in einen Vampir. Der geschockte Kirchenmann versucht, niemandem zu schaden, und zapft zunächst Komapatienten an – bis eine neue Gier in ihm erwacht: Er bekommt sexuelle Gelüste und fängt eine Affäre mit der Frau eines Freundes an, was ihn aber in tiefe Verzweiflung stürzt ...

Bildgewaltiges Moralepos von Kultfilmer Park Chan-wook, der dafür den großen Preis der Jury in Cannes bekam.

14) From Dusk Till Dawn (1996)

IMDb-Bewertung: 7,2 von 10

Die Gangster Seth und Richard Gecko (George Clooney, Quentin Tarantino) sind auf der Flucht vor FBI und Cops, weil sie im „Job“ über Leichen gehen. Mit dem gekaperten Wohnmobil von Pastor Jacob (Harvey Keitel) und seinen Kindern – die kurzerhand als Geiseln genommen werden – wollen sie sich nach Mexiko absetzen. Was auch gelingt, den Stop in der grenznahen Titty-Twister-Bar hätte sich das Quintett aber besser gespart. Denn in dem Lokal wimmelt es nach Sonnenuntergang von Vampiren … Der wüste Mix aus Roadmovie, Gangsterthriller und Splatter (!) ist längst Kult!

13) Tanz der Vampire (Dance of the Vampires, 1967)

IMDb-Bewertung: 7,2 von 10

Heute Kult, damals ein Flop: Professor Abronsius (Jack MacGowran) und sein Gehilfe Alfred (Roman Polanski) reisen auf der Suche nach Vampiren in die Südkarpaten. Als die schöne Sarah (Sharon Tate) verschwindet, wähnen sie sich am Ziel. Schräg!

12) Die Stunde, wenn Dracula kommt (La maschera del demonio, 1960)

IMDb-Bewertung: 7,2 von 10

Horrorklassiker von Kult-Regisseur Mario Bava: Zweihundert Jahre, nachdem sie mit ihrem Liebhaber 1630 zum grausamen Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt wurde, wird die Hexe Asa (Barbara Steele) durch einen Zufall wieder zum Leben erweckt. Um schreckliche Rache an den Nachfahren ihrer Peiniger verüben zu können, vertraut sie auf die vampirischen Fähigkeiten ihres ebenfalls von den Toten wieder auferstandenen Geliebten. Ihr Ziel: die schöne Fürstentochter Katia (Barbara Steele in einer Doppelrolle), deren Blut die Hexe vollends wiederherstellen soll ...

11) Dracula (Horror of Dracula, 1958)

IMDb-Bewertung: 7,3 von 10

Graf Dracula (Christopher Lee) reist von seinem Heimatland Transsylvanien nach London. Auf der Suche nach frischem Blut zieht der zu einem Dasein als Untoter Verdammte durch das bunte Nachtleben der Großstadt, wo er seine Opfer findet. Aber hier begegnet er auch Dr. Van Helsing (Peter Cushing), einem fanatischen Wissenschaftler, der dem grausamen Treiben des mörderischen Vampirs ein Ende bereiten will. Christopher Lee und Peter Cushing, Englands Meister des Makabren, spielen in Dracula ein tödliches Katz-und-Fledermaus-Spiel. Für alle Fans des blutrünstigen Grafen ist dieser Film ein Muss – die legendären Hammer Studios läuteten mit ihm eine neue Ära der Gänsehaut und der klassischen Bösewichte ein.

Die erste Technicolor-Fassung der Geschichte von Bram Stokers Fürst der Finsternis, vom König der Blutsauger machte Christopher Lee erst zum Genre- und dann zum Weltstar. Christopher Lee als Vampir-Graf aus Transsilvanien und Peter Cushing als sein Gegenspieler Dr. Van Helsing verleihen dem blutrünstigen Stoff eine außergewöhnliche Intensität.

10) The Lost Boys (1987)

IMDb-Bewertung: 7,3 von 10

Vampirhorror Jason Patric (Speed 2) legt sich mit Kiefer Sutherlands Langzahn-Gang an. Eine Single-Mutter zieht mit ihren Söhnen in ein kalifornisches Küstenstädtchen, das von jugendlichen Schlägern (deren Chef: Kiefer Sutherland) terrorisiert wird. Der jüngere Sohn (Corey Haim) freundet sich mit zwei Comicfreaks an, die ihm stecken, dass die Rowdys Vampire sind. Das will der Ältere (Jason Patric) nicht glauben. Denn der hat sich bereits in eine Langzahn-Lady (Jami Gertz) verschaut. Stylishe Bilder plus coole Jungstars: Die Lost Boys waren in den 80ern kurzzeitig sogar ein Popkulturphänomen.

9) Only Lovers Left Alive (2013)

IMDb-Bewertung: 7,3 von 10

Indie-Drama: Vampire lieben nicht nur Blut – sie mögen auch Kunst und Kultur! Zum Beispiel das Ehepaar Adam (Tom Hiddleston) und Eve (Tilda Swinton), das sich seit Jahrhunderten kennt. Adam hat sich einen Namen als Detroiter Underground-Musiker gemacht, Eve als Literaturkennerin. Doch der grüblerische Adam kommt mit der modernen Welt nicht zurecht, und Eves wilde Schwester Ava (;Mia Wasikowska) sorgt für eine Tragödie Auch schön, Langzähne einmal auf diese Art und Weise in einem Film zu sehen. Regie führte Indie-Ikone Jim Jarmusch (Down By Law).

8) Bram Stokers Dracula (1992)

IMDb-Bewertung: 7,4 von 10

Gary Oldman dürstet es nach der bezaubernden Winona Ryder. Oscargekröntes Meisterwerk! Im 15. Jahrhundert schwört Graf Dracula von Transsylvanien (Gary Oldman) nach dem Selbstmord seiner Frau Elisabeta Gott ab und wird zu ewigem Leben als Vampir verflucht. 400 Jahre später meint der Untote beim Besuch seines britischen Maklers Jonathan Harker (Keanu Reeves) auf einem Bild von dessen Verlobter Mina (Winona Ryder) die verloren geglaubte Liebe seines Lebens wiederzuerkennen. Daher macht er sich auf nach London, um die Schöne für sich zu gewinnen. Während Mina Draculas Charme zu erliegen droht, versuchen Jonathan und Vampirforscher Van Helsing (Anthony Hopkins), Dracula zur Strecke zu bringen.

Ein sinnlicher Blutrausch. Francis Ford Coppolas bildgewaltige Adaption des Schauerromans von Bram Stoker zeigt den Blutsauger als tragischen Helden. Oscars gab's für Kostüm, Make-up und Ton.

7) Dracula (1931)

IMDb-Bewertung: 7,5 von 10

Horrorklassiker – gilt als erste offiziell zugelassene Verfilmung von Bram Stokers Kultroman. Der englische Makler Renfield (Dwight Frye) reist nach Transsylvanien, um mit Graf Dracula (Bela Lugosi) zu verhandeln, der eine leerstehende Abtei in London erwerben will. Kaum auf dessen Schloss angekommen, wird er zum Opfer des Blut saugenden Edelmannes und seiner gierigen Vampirbräute. Als Sklave Draculas tritt Renfield schließlich die Heimreise an und bringt in einem Sarg das Grauen in die feine Gesellschaft von London … Der Klassiker von Regisseur Tod Browning orientiert sich an der Broadway-Adaption von 1927, in der Lugosi ebenfalls den Titelpart spielte. Ein Muss für Cineasten!

6) Vampyr – Der Traum des Allan Gray (1932)

IMDb-Bewertung: 7,5 von 10

Deutsch-französischer Horrorfilm des dänischen Filmregisseurs Carl Theodor Dreyer (Die Passion der Jungfrau von Orléans). Allan Grey steigt in Courtempierre im Gasthof ab, erhält von einem alten Mann ein Paket. In einer Mühle sieht er tanzende Schatten. Im Schloss trifft er den Mann, dessen Tochter Léone unter Blutverlust leidet und von Tochter Gisèle gepflegt wird. Der Alte wird erschossen. Grey öffnet das Paket: Es enthält ein Buch über Vampirismus ...

Anfänglich und an den Kinokassen ein Misserfolg, gilt Vampyr in vielen Kreisen inzwischen als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten.

5) Nosferatu: Phantom der Nacht (1979)

IMDb-Bewertung: 7,5 von 10

Werner Herzogs Horror-Ikone aus 1979 (grandios: Klaus Kinski) überzeugt mit surreal-gespenstischer Atmosphäre und dem klassischen Dracula-Schauder.

4) Interview mit einem Vampir (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994)

IMDb-Bewertung: 7,5 von 10

Im San Francisco der Gegenwart erzählt Louis (Brad Pitt) Reporter Daniel (Christian Slater) Unglaubliches: Er behauptet, ein Vampir zu sein! 1791 lebte er als Plantagenbesitzer in Louisiana. Nach dem Verlust seiner Ehefrau wurde er von Blutsauger Lestat (Tom Cruise) gebissen und vor die Wahl gestellt: sterben oder ein Leben als Unsterblicher führen. Louis entschied sich für Zweiteres – doch im Gegensatz zu Sadist Lestat ist wahlloses Töten nicht so seine Sache. Poesievoll-erotisches, bildgewaltiges, top besetztes Vampirdrama nach dem gleichnamigen Bestseller von Anne Rice.

3) 5 Zimmer, Küche, Sarg (What We Do in the Shadows, 2014)

IMDb-Bewertung: 7,7 von 10

Es ist die wohl ungewöhnlichste WG in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington: Dan dy Viago (Taika Waititi), Rebell Vladislav (Jemaine Clement), Aufreißer Deacon (Jonathan Brugh) und der 8.000 Jahre alte, eher wortkarge Petyr (Ben Fransham – erinnert schwer an den Titelhelden in Murnaus Stummfilmklassiker Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) entpuppen sich nämlich als waschechte Vampire. Ein Filmteam besucht besagte Blutsauger-WG und dokumentiert den Alltag der gruseligen Herren. Gedreht im Stile einer echten Dokumentation, gibt es nicht nur Aufnahmen vom WG-Alltag – inklusive der üblichen Streitereien darüber, wer seit Jahren seinen Geschirrspül-Dienst vernachlässigt – und den diversen Lebensstilen, es gibt auch Interviews sowie altes Bildmaterial, durch die der Zuschauer mehr über die Vorgeschichten der untoten Zeitgenossen erfährt.

Das neuseeländische Komikerduo Duo Jemaine Clement (Men in Black III) und Taika Waititi (Eagle vs Shark), die auch zwei der Hauptrollen spielen, bringt mit der ebenso schrägen wie witzigen Mockumentary (Pseudo-Doku) 5 Zimmer, Küche, Sarg frischen Wind in die mittlerweile etwas überstrapazierte Vampirfilm-Gattung. Horror kann eben auch lustig sein – und so erweist sich der Streifen als Genreperle, die prächtig unterhält und zudem unter Beweis stellt, was bereits ein simpler Perspektivwechsel bei einem derart ausgereizten Thema bewirken kann.

2) So finster die Nacht (Let The Right One Come In, 2008)

IMDb-Bewertung: 7,9 von 10

Weltweit zu Recht gefeiertes und vielprämiertes Genrejuwel: Schüchterner Bursch freundet sich mit blutsaugendem Nachbarmädchen an.

Oskar (Kåre Hedebrant), 12, lebt mit seiner geschiedenen Mutter 1982 in der tristen Vorstadtsiedlung Blackeberg bei Stockholm. Der blasse und etwas schmächtige Bub hat keine Freunde und wird von seinen halbstarken Mitschülern gedemütigt und gequält. Dabei träumt der junge Außenseiter davon, sich einmal an seinen Peinigern zu rächen. Eines Abends trifft er auf dem Spielplatz die etwa gleichaltrige Eli (Lina Leandersson). Das neu in seine Nachbarschaft gezogene Mädchen wirkt für ihn doch recht sonderbar – immerhin stapft sie barfuß durch den Schnee, sieht extrem blass aus, und ihr Fenster ist auch zugeklebt. Oskar und Eli werden Freunde, auch wenn sie ihm zunächst sagt, dass das nicht sein darf. Denn das traurige Mädchen entpuppt sich als Vampirin und benötigt regelmäßig Blut, um zu überleben. Selbiges besorgt ihr ihr Beschützer Håkan (Per Ragnar). Als seine Aktionen für immer mehr Aufmerksamkeit sorgen, droht Eli entdeckt zu werden. Basierend auf John Lindqvists Vorlage gelang Regisseur Tomas Alfredson ein brillanter Mix aus sensiblem Drama übers Erwachsenwerden und Vampirgrusel. 2010 folgte bereits das US-Remake Let Me In.

1) Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens (1922)

IMDb-Bewertung: 7,9 von 10

Stummfilmmeisterwerk: Ein Chronist berichtet, wie 1838 die Pest in die Hafenstadt Wisborg kam: Der Häusermakler Knock bekommt von Graf Orlok (Max Schreck) aus den Karpaten den schriftlichen Auftrag, für ihn ein Haus in Wisborg zu suchen. Der schickt daraufhin seinen Mitarbeiter Thomas Hutter zu Orlok. Doch die Reise wird für den schon bald zum Albtraum ...

Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu, eine nicht autorisierte Verfilmung von Bram Stokers Dracula, gilt als einer der ersten und einflussreichsten Horrorfilme überhaupt. Toll!

