Sie laufen über Jahrzehnte und haben Tausende von Folgen: Soap-Operas erfreuen sich seit den 50er-Jahren beim TV-Publikum größter Beliebtheit. Das sind die Soaps mit den meisten Folgen, die auch bei uns zu sehen waren bzw. immer noch sind!

Zunächst noch eine kurze Begriffsklärung: Eine Seifenoper ist ein serielles Unterhaltungsformat im Fernsehen, gelegentlich auch im Hörfunk, das einmal (Weekly Soap) oder mehrfach wöchentlich bis täglich (Daily Soap) in Form einer Endlos-Serie ausgestrahlt wird. Worin unterscheiden sich jetzt Soaps von Telenovelas? Im deutschen Sprachgebrauch wird der Begriff Seifenoper zunehmend durch Telenovela ersetzt, obwohl es sich um unterschiedliche Genres handelt. Telenovelas sind genau genommen – trotz eingesetzter Stilmittel wie Cliffhanger – keine Seifenoper, weil sie einen von vornherein abgeschlossenen Handlungsrahmen aufweisen.

18) Verliebt in Berlin

Folgen (bisher): 645 (2 Staffeln)

Laufzeit: 2005-2007

Sender: Sat.1

Worum es in Verliebt in Berlin geht:

Das Mauerblümchen Lisa Plenske aus Göberitz bekommt einen Job in der Modefirma Kerima Moda und verliebt sich unsterblich in ihren Chef David Seidel.

Wer Verliebt in Berlin streamt:

17) In aller Freundschaft

Folgen (bisher): bisher 922 (23 Staffeln)

Laufzeit: seit 1998

Sender: ARD

Worum es in In aller Freundschaft geht:

Die vom MDR produzierte Arztserie handelt vom Alltag in der fiktiven Leipziger „Sachsenklinik“. Was das ZDF in den 80er Jahren mit seiner Erfolgsserie „Schwarzwaldklinik“ auf den Bildschirm brachte, wird hier von der ARD in einer anderen Region fortgesetzt.

Wer In aller Freundschaft streamt:

16) Die Fallers – Eine Schwarzwaldfamilie

Folgen (bisher): 1.094

Laufzeit: seit 1994

Sender: SWR

Worum es in Die Fallers geht:

Diese klassische Familienserie erzählt vom Leben der Familie Faller, die einen Bauernhof im Schwarzwald bewohnt. Familienpatriarch Hermann Faller (Wolfgang Hepp) war lange Zeit Ortsbürgermeister und widmet sich in seinem „Un-“Ruhestand dem Auf- und Ausbau eines Heimatvereins samt angeschlossenem Heimatmuseum. Zusammen mit seiner Frau Johanna (Ursula Cantieni) und seinen Brüdern Franz (Edgar-M. Marcus) und Heinz (Thomas Meinhardt) gibt es immer wieder kleinere und größere Probleme rund um die Familie, deren Bauernhof und das familieneigene Sägewerk zu lösen.

Wer Die Fallers streamt:

15) Lindenstraße

Folgen (bisher): 1.758

Laufzeit: 1985-2020

Sender: ARD

Worum es in Lindenstraße geht:

Seit 1985 versuchte das Ensemble der „Lindenstraße“, den deutschen Gegenwartsalltag mit all seinen großen und kleinen Problemen fiktional abzubilden. Dabei wurden neben serientypischen Beziehungsdramen um Liebe, Ehe und Tod auch immer wieder kontroverse Themen wie Homosexualität, Drogenmissbrauch, häusliche Gewalt, Vergewaltigung, Fremdenfeindlichkeit, Prostitution oder AIDS behandelt. Dabei wurde gelegentlich sogar auf tagesaktuelle Ereignisse wie Bundestagswahlen eingegangen.

14) California Clan (Santa Barbara)

Folgen (bisher): 2.123

Laufzeit: 1984-1993

Sender: RTL

Worum es in California Clan (Santa Barbara) geht:

Im Mittelpunkt dieser US-amerikanischen Seifenoper steht das glamouröse Leben der wohlhabenden Familien Capwell und Lockridge aus dem kalifornischen Santa Barbara. Sie und die Mitglieder der Familien Andrande und Perkins sowie später auch die der weniger reichen Familien Castillo, DiNapoli und Donnelly durchleben über mehr als 2000 Episoden hinweg sämtliche Seifenoper-typischen Beziehungsverwicklungen und Gefühlsachterbahnfahrten, die sich die Serienschöpfer Bridget und Jerome Dobson ausdenken und mit komödiantischen Momenten anreichern.

13) Dahoam is Dahoam

Folgen (bisher): 2.705

Laufzeit: seit 2007

Sender: BR

Worum es in Dahoam is Dahoam geht:

Die Familien- und Alltagsgeschichten der Bewohner der fiktiven bayerischen Gemeinde Lansing stehen im Mittelpunkt dieser Serie, die der Bayerische Rundfunk viermal pro Woche ausstrahlt. Dabei entstammen die Hauptcharaktere der Gastwirtsfamilie Brunner, der Brauereifamilie Kirchleitner und der Familie Preissinger. Der schon seit vielen Jahren andauernde Familienstreit zwischen den Brunners und den Kirchleitners gibt der Handlung immer wieder Zündstoff.

12) Springfield Story (Guiding Light)

Folgen (bisher): 3.278 (deutsche Ausstrahlung)

Laufzeit: 1952-2009

Sender: Deutsche EA: 1986 RTL

Worum es in Springfield Story (Guiding Light) geht:

Der skrupellose Alan Spaulding (Christopher Bernau), Familienoberhaupt und Leiter von Spaulding Enterprises schreckt auch vor illegalen Geschäften nicht zurück und ist von vielen Frauen umgeben. Als eines seiner Geschäfte aufzufliegen droht, verschwindet er und wird von seiner Familie für tot gehalten – bis er nach drei Jahren wieder auftaucht.

Wer Springfield Story (Guiding Light) streamt:

11) Rote Rosen

Folgen (bisher): 3.305 (18 Staffeln)

Laufzeit: seit 2006

Sender: ARD

Worum es in Rote Rosen geht:

Die Telenovela beginnt 2006 mit der gescheiterten Ehe von Petra Jansen (Angela Roy) und ihrem Mann Thomas (Gerry Hungbauer), nachdem dieser seine Frau mit der Freundin ihrer älteren Tochter betrogen hatte. Seit dem werden immer wieder neue Beziehungsgeschichten miteinander verwoben, die sich rund um das fiktive Lüneburger Fünfsternehotel „Drei Könige“, das zugehörige Restaurant „Carlas“, das Mietshaus „Rosenhaus“, die Gärtnerei Albers sowie die Arbeitsorte der jeweiligen Staffelhauptfiguren abspielen.

Wer Rote Rosen streamt:

10) Alles was zählt

Folgen (bisher): 3.640

Laufzeit: seit 2006

Sender: RTL

Worum es in Alles was zählt geht:

Die Daily-Soap beginnt 2006 mit Geschichten um das Eissportzentrum der Essener Familie Steinkamp, in dem viele der Hauptfiguren angestellt sind oder dort ihre sportliche Karriere als Eiskunstläufer vorantreiben.

9) Sturm der Liebe

Folgen (bisher): 3.570+ (17 Staffeln)

Laufzeit: seit 2005

Sender: ARD

Worum es in Sturm der Liebe geht:

Die 2005 ursprünglich als Telenovela gestartete Daily-Soap verknüpft zahlreiche Beziehungs- und Liebesgeschichten rund um das Fünf-Sterne-Hotel „Fürstenhof“ in der fiktiven oberbayerischen Gemeinde Bichlheim.

8) Marienhof

Folgen (bisher): 4.053

Laufzeit: 1992-2011

Sender: ARD

Worum es in Marienhof geht:

Hier geht es um das Miteinander im fiktiven Kölner Stadtviertel Marienhof. Man trifft sich in der Bäckerei, im Tanzlokal, im Waschsalon oder in der Kneipe am Eck. Es geht um den Alltag, die Sorgen und Probleme der Familien aus dem kleinbürgerlichen Milieu.

7) Verbotene Liebe

Folgen (bisher): 4.664

Laufzeit: 1995-2015

Sender: ARD

Worum es in Verbotene Liebe geht:

Verbotene Liebe ist die dienstälteste tägliche Seifenoper der ARD und erhält ihren Titel durch die anfängliche Liebesbeziehung zwischen Jan Brandner und Julia von Anstetten, die zunächst nichts davon ahnen, dass sie Zwillinge sind. Diese Problematik von Liebesbeziehungen meist junger Charaktere, die auf aufgrund gesellschaftlicher Normen und Konventionen eigentlich nicht sein dürften, taucht seitdem immer wieder in den Geschichten auf. Als zweites Hauptthema der Serie fungieren die Gegensätze zwischen armen und reichen Familien.

6) Unter Uns

Folgen (bisher): 6.564

Laufzeit: seit 1994

Sender: RTL

Worum es in Unter Uns geht:

Die tägliche Seifenoper erzählt seit 1994 die Geschichten der Bewohner eines Mehrparteienwohnhauses in der fiktiven Schillerallee Nr. 10 in Köln.

5) Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Folgen (bisher): 7.212

Laufzeit: seit 1992

Sender: RTL

Worum es in Gute Zeiten, schlechte Zeiten geht:

Das Alltagsleben junger Erwachsener in Berlin liefert die breite Themengrundlage für die dienstälteste tägliche deutsche Seifenoper.

4) Reich und Schön (The Bold and the Beautiful)

Folgen (bisher): 8.319

Laufzeit: seit 1987

Sender: CBS (Original) / Deutsche EA: 1988 Tele 5

Worum es in Reich und Schön (The Bold and the Beautiful) geht:

Angesiedelt in der Glamour-Metropole Los Angeles dreht sich alles um die Welt der Mode und die beiden konkurrierenden Modehäuser „Forrester Creations“ und „Spectra Fashion“ sowie deren Familien.

3) Schatten der Leidenschaft (The Young and the Restless)

Folgen (bisher): 12.022

Laufzeit: seit 1973

Sender: CBS (Original) / Deutsche EA: 1993 Sat.1

Worum es in Schatten der Leidenschaft (The Young and the Restless) geht:

Die Handlung spielt in Genoa City, einer fiktiven Stadt im Mittelwesten der USA. Hier lebt der angesehene Familienclan Abbott. Oberhaupt John Abbott – Vorstands-Vorsitzender der Kosmetikfirma „Jabot Cosmetics“ – ist noch mit der intriganten Jill verheiratet, doch die Scheidung läuft bereits. John hat drei erwachsene Kinder aus erster Ehe: Ashley, die Femme fatale des Abbott-Clans, die eine Abneigung gegen ihre Stiefmutter hat, Vorstandsmitglied Jack, ein Schürzenjäger, der das Flirten dem Arbeiten vorzieht und Traci, die mit dem Juniorchef Brad Carlton eine Beziehung hat.

2) Jung und leidenschaftlich (auch: Wie das Leben so spielt / As the world turns)

Folgen (bisher): 13.858

Laufzeit: 1956-2010

Sender: CBS (Original)/Deutsche EA: 1992 RTL

Worum es in Jung und leidenschaftlich (auch: Wie das Leben so spielt / As the world turns) geht:

Oakdale, USA. Eine ganz normale Kleinstadt im Staate Illinois. Hier lebt die Familie Snyder. Luke Snyder ist der Sohn von Damian und Lily Snyder. Doch Luke wuchs bei seiner Mutter Lily und seinem Stiefvater Holden auf. Im Lauf der Handlung verliebt er sich in einen jungen Mann namens Noah, der in Oakdale ein Café führt.

1) Zeit der Sehnsucht (Days of our lives)

Folgen (bisher): 14.010

Laufzeit: seit 1965

Sender: NBC (Original) / Deutsche EA: 1993 RTL

Worum es in Zeit der Sehnsucht (Days of our lives) geht:

Die üblichen Geschichten um Liebe, Intrigen, Affären und, in diesem Fall, Krankenhäuser. Dr. Tom Horton (Macdonald Carey) arbeitet in der Universitätsklinik in Salem. Personal, Patienten, Familien und sonstige Einwohner stehen im Mittelpunkt der Geschichten.

