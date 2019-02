In Step Up gelingt dem Straßentänzer Tyler Außergewöhnliches

Gute Filme, die zum Tanzen einladen: 26 Tanzmovies, die man gesehen haben muss – mit Trailer, Kurzinhaltsangabe und IMDb-Bewertung.

Tanzfilme streichen vor allem die Tanzszenen heraus, bei denen die oder der Tänzer am besten in Ganzkörperansicht gefilmt werden sollten. Spannend: Dies ist angeblich auf Fred Astaire zurückzuführen, der auf diese Perspektive bestand.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Tanzfilm und einem Musicalfilm?

Ein verfilmtes Musical wird auch Filmmusical oder Musicalfilm genannt. Die Grenzen zum Tanzfilm haben sich mit der Zeit verflüchtigt. Berühmte Musicals wie Grease sind verfilmt worden und erfolgreiche Tanzfilme wie Saturday Night Fever oder Dirty Dancing wurden später zu Musicals umgearbeitet.

Musicals gewinnen ihren Stoff aus der gesamten Breite des Lebens, welcher dann mit Tanzszenen angereichert wird. Im Grunde jedoch wirken die Tanzszenen ins Musical hineingelegt – das Musical käme auch ohne Tanzszenen aus und der Plot bliebe dennoch komplett. Der Tanzfilm hingegen hat den Tanz auch zum Inhalt; Tanz und Geschehen korrespondieren miteinander.

BESTENLISTE: DIE GROSSARTIGSTEN TANZFILME ALLER ZEITEN

1) Darf ich bitten? (Shall we dance? 2004)

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s): Comedy, Drama, Music

Im eigentlich zufriedenen Leben von Anwalt John Clark (Richard Gere) fehlt irgend etwas. Als er eines Abends einer attraktiven jungen Frau (Jennifer Lopez) spontan in ein Tanzstudio folgt, erwacht eine ungeahnte Leidenschaft in ihm: Er meldet sich für einen Tanzkurs an und bereitet sich schon kurz darauf auf den größten Tanzwettbewerb Chicagos vor - sehr zur Verwunderung seiner Frau (Susan Sarandon), die sich nicht erklären kann, wo ihr Gatte seine Freizeit verbringt.

DARF ICH BITTEN? (2004) © Video: YOUTUBE

DARF ICH BITTEN? (2004) gibt es hier*

2) A CHORUS LINE (1985)

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s): Drama, Music, Musical

Der Regisseur Zach (Michael Douglas) sucht Tänzer für eine große Broadway Produktion. Für viele ist dies die Chance ihres Lebens und alle hoffen, unter den Auserwählten zu sein. Das Auswahlverfahren ist hart und je später der Tag wird, desto erbarmungsloser wird der Wettbewerb. Wer wird das bieten können, was Zach verlangt? Grandiose Tanzszenen, fantastische Songs, eine unglaubliche Dramatik und Dynamik zeichnen diesen Film, der nach einem bekannten Broadwaystück entstanden ist, aus. Von Starregisseur Richard Attenborough.

A CHORUS LINE © Video: YOUTUBE

A CHORUS LINE gibt es hier*

3) Tango gefällig? (Out to sea, 1997)

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s): Comedy, Romance

Herb (Jack Lemmon) freut sich, als ihn Charlie (Walter Matthau) auf eine Luxuskreuzfahrt in die Karibik einlädt. Der Haken dabei: Den Trip müssen sie sich als Eintänzer für die bejahrten Damen an Bord erarbeiten. Vergnüglicher Oldie-Spaß.

TANGO GEFÄLLIG? © Video: YOUTUBE

TANGO GEFÄLLIG? gibt es hier*

4) Save the Last Dance (2001)

IMDb-Bewertung: 6,2

Genre(s): Drama, Music, Romance

Für Sara (Julia Stiles) beginnt nach dem Tod ihrer Mum ein neues Leben, als sie nach Chicago zieht. In der neuen Schule kann sie sich nur schwer integrieren, durch die Leidenschaft zu Musik und Tanz lernt sie Derek kennen, und landet schließlich im lokalen Hip-Hop-Club, wo sie ihre Tanzleidenschaft wiederentdeckt. Beschwingte Dance-Romanze mit coolen Beats.

SAVE THE LAST DANCE © Video: YOUTUBE

SAVE THE LAST DANCE gibt es hier*

5) Cuban Fury - Echte Männer tanzen (2014)

IMDb-Bewertung: 6,2

Genre(s): Comedy, Romance, Sport

Bruce (Nick Frost) ist Single, arbeitet in einer Maschinenbaufirma und kämpft mit zu vielen Kilos. Das war aber nicht immer so. Als Teenager galt er als begnadetes Tanztalent - und gewann ein Salsa-Turnier nach dem anderen. Bis er von einer Gang vermöbelt wurde. Als Bruce entdeckt, dass die attraktive Julia (Rashida Jones), seine neue Chefin aus den USA, in ihrer Freizeit am liebsten Salsa tanzt, beschließt er, sich wieder in Form zu bringen, den Salsa-Unterricht wiederaufzunehmen und ihr Herz durch Musik und Tanz zu erobern. Geboten wird rundum unterhaltender Romantikspaß mit feuriger Salsamusik und einem wunderbaren Hauptdarsteller.

CUBAN FURY © Video: YOUTUBE

CUBAN FURY – ECHTE MÄNNER TANZEN gibt es hier*

6) Flashdance (1983)

IMDb-Bewertung: 6,2

Genre(s): Drama, Music, Romance

Tagsüber schwitzt Alex (Jennifer Beals) am Schweißgerät, nachts als Tänzerin in einem grindigen Club. Ihr Traum: eine Ballettausbildung! Doch Hilfe vom reichen Fabrikseigner (Michael Nouri), der sich in sie verliebt, lehnt sie ab. Oscar für den Song What A Feeling.

Flashdance © Video: YouTube

FLASHDANCE gibt es hier*

7) Burlesque (2010)

IMDb-Bewertung: 6,4

Genre(s): Drama, Music, Musical

Ali (Aguilera), ein junges Provinzmädel mit einer Superstimme, will Sängerin werden und setzt sich nach Los Angeles ab. Die Blondine landet über Umwege in der "Burlesque Lounge", einem alten Revuetheater, in dem die Showlegende Tess (Cher) mit geboten professioneller Strenge das Zepter schwingt. Sie stellt Ali zunächst als Kellnerin ein, doch das Talent drängt mit aller Macht auf die Bühne - was der eifersüchtigen Sängerin Nikki (Kristen Bell) gar nicht gefällt. Opulentes Schauspieldebüt von Pop-Star Christina Aguilera.

BURLESQUE © Video: YOUTUBE

BURLESQUE gibt es hier*

8) Step up (2006)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Crime, Drama, Music

Bad Boy Tyler (Channing Tatum) wird zu 200 Stunden Sozialdienst an einer Kunstschule verdonnert. Ballettschülerin Nora (Jenna Dewan) ist auch dort, es funkt. Starke Musik, interessante Choreografien, schöne Darsteller - wen stört da die 08/15-Story?

STEP UP © Video: YOUTUBE

STEP UP gibt es hier*

9) Footloose (1984)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Drama, Music, Romance

Teenager Ren (Kevin Bacon) zieht mit seiner Mutter aus Chicago in die biedere Kleinstadt Bomont, wo nur das Wort von Reverend Shaw Moore (John Lithgow) zählt. Seit ein paar Jugendliche bei einem Autounfall ums Leben kamen, hat der Gottesmann durchgesetzt, dass Rockmusik, Alkohol und Tanzen im Ort verboten sind. Dass der selbstbewusste Ren dagegen rebelliert, schmeckt Moore gar nicht, dass er sich mit seiner Tochter Ariel (Lori Singer) anfreundet, noch weniger. Wegen der Tanzeinlagen und des Soundtracks unvergessen, erfuhr 2011 ein fetziges Remake.

Kenny Loggins - Footloose © Video: YouTube

FOOTLOOSE gibt es hier*

10) White Nights - Die Nacht der Entscheidung (1985)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Drama, Music

Mehrere Jahre nachdem er sich in den Westen abgesetzt hat, muss der russische Balletttänzer Nikolai (Mikhail Baryschnikov) auf dem Flug nach Japan in der Sowjetunion notlanden. Der KGB wittert eine große Gelegenheit: Durch den Einfluss des in die UdSSR übergelaufenen amerikanischen Steptänzers Raymond (Gregory Hines) und dessen russischer Frau Darya (Isabella Rosselini) soll Nikolai dazu bewegt werden, sich offiziell wieder in seiner Heimat niederzulassen. Allerdings steht Nikolai der Sinn überhaupt nicht danach, und so macht er sich daran, seine Flucht vorzubereiten.

WHITE NIGHTS © Video: YOUTUBE

WHITE NIGHTS – DIE NACHT DER ENTSCHEIDUNG gibt es hier*

11) Hairspray (2007)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Comedy, Drama, Musical

Baltimore, 1962: Die pummelige Tracy (Nikki Blonsky) träumt vom Tanz-Auftritt in Corny Collins' populärer TV-Show, in der ihr Schulschwarm Link der Star ist. Die Eltern des Mädels, die übergewichtige Edna (John Travolta!) und der schräge Wilbur (Christopher Walken), wollen ihr eine Enttäuschung ersparen, doch Tracy bleibt unbeirrt - und siehe da: Auf einer Schulfeier erkennt Corny ihr Talent und holt sie in die Show - sehr zum Ärger der intriganten Produzentin Velma (Michelle Pfeiffer)... Quietschbuntes Remake des gleichnamigen John-Waters-Films von 1988 mit tollen Songs.

HAIRSPRAY © Video: YOUTUBE

HAIRSPRAY gibt es hier*

12) Dance! Jeder Traum beginnt mit dem ersten Schritt (Take the lead, 2007)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Drama, Music

Tanzlehrer Pierre Dulaine (Antonio Banderas) will einer Schar hoffnungsloser Schulwüstlinge (u. a. Rob Brown) per Ausdruckstanz neue Perspektiven geben. Anfangs sind sie misswillig, dann hat das Experiment Erfolg …

DANCE! JEDER TRAUM BEGINNT MIT DEM ERSTEN SCHRITT © Video: YOUTUBE

DANCE! JEDER TRAUM BEGINNT MIT DEM ERSTEN SCHRITT gibt es hier*

13) Daddy Langbein (Daddy Long Legs, 1955)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Musical, Romance

Der amerikanische Millionär Jervis Pendleton (Fred Astaire) finanziert schon seit Jahren die schulische Ausbildung der jungen französischen Vollwaise Julie (Leslie Caron). Zu gerne würde Julie ihren reichen, unbekannten Gönner einmal persönlich kennenlernen, doch leider besteht er darauf, im Hintergrund zu bleiben. Sie schreibt ihm wunderschöne Briefe, die Pendletons Sekretärin so zu Herzen gehen, dass sie ihren Chef davon überzeugen kann, sein Mündel zu besuchen. Er unternimmt diese Reise nur unter der Voraussetzung, dass er auch weiterhin der "große Unbekannte" bleibt. In der Schule angekommen, bleibt dem charmanten Junggesellen fast das Herz stehen, denn seine "kleine" Julie ist eine elegante, hübsche junge Frau. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick... Tolle Tanzszenen, humorvoll, romantisch.

DADDY LANGBEIN © Video: YOUTUBE

DADDY LANGBEIN gibt es hier*

14) Saturday Night Fever (1977)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Drama, Music

Wochentags fristet der Italo-Amerikaner Tony (John Travolta) in Brooklyn ein tristes Dasein als Verkäufer. Doch wenn er Samstagnacht in der Disco die Hüften zu den Hits schwingt, ist er der König der Tanzfläche. Die Frauen liegen ihm zu Füßen, die Kumpels werden grün vor Neid. Dabei hat Tony nur Augen für Stephanie. Als er seine Angebetete als Partnerin für einen Tanzwettbewerb gewinnen kann, sieht er sich schon am Ziel seiner Träume: einem Neustart in Manhattan.

SATURDAY NIGHT FEVER © Video: YOUTUBE

SATURDAY NIGHT FEVER gibt es hier*

15) Dirty Dancing (1987)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Drama, Music, Romance

Im Sommer 1963 muss Teeniemädel Frances, genannt Baby (Jennifer Grey), wieder einmal mit den Eltern und der Schwester auf Urlaub fahren -langweilig! Heuer läuft es aber anders ab: Der fesche Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) braucht für einen wichtigen Auftritt einen Ersatz für seine Partnerin. Baby springt ein und hat sich natürlich längst in Johnny verschaut. Beim gemeinsamen Training beginnt auch er allmählich Gefühle für sie zu entwickeln. Überraschungs-Kinohit von 1987 - auch dank des zeitlosen Soundtracks. Der Song The Time of my Life bekam den Oscar!

DIRTY DANCING © Video: YOUTUBE

DIRTY DANCING gibt es hier*

16) Strictly Ballroom (1992)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Comedy, Drama, Music

Scott ist berauscht vom erotischen Rhythmus des Samba, sein geschmeidiger Körper elektrisiert. Plötzlich wagt er das Unglaubliche: Schritte gegen alle Turnier-Regeln. Akrobatische Tanzeinlagen, die die Menge zum Kochen bringen. Doch der Verband tobt. Er wird disqualifiziert, und seine Partnerin läßt ihn im Stich. Verzweifelt sucht Scott nach einer Lösung. Er muß zum Grand Prix antreten, will Champion werden. Da bietet sich ihm die scheue und unerfahrene Fran als Partnerin an. Nur widerwillig läßt er sich von dem unscheinbaren Mäuschen überreden...und überzeugen. Scott und Fran sind ein Traumpaar. Nicht nur beim Pasa Doble. Ihr Auftritt ist ein einziges Feuerwerk an skandalösen Schritten. Regisseur Baz Luhrmanns vielbeachtetem Erstlingswerk folgten nicht minder erfolgreich Romeo & Juliet (mit Claire Danes und Leonardo DiCaprio) und Moulin Rouge (mit Nicole Kidman und Ewan McGregor).

STRICTLY BALLROOM © Video: YOUTUBE

STRICTLY BALLROOM gibt es hier*

17) Grease (1978)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Musical, Romance

Im Sommer 1959 lernt die süße Sandy (Olivia Newton-John) den netten Danny (John Travolta) kennen. Die zwei verlieben sich und verbringen romantische Tage am Meer. Doch nach den Sommerferien scheint alles vorbei: In der Schule lässt Danny als Anführer einer coolen Lederjackengang den Macho raushängen. Sandy ist gekränkt, schließt sich den Pink Girls an und zeigt ihm (vorerst) die kalte Schulter. Poppig-bunter, herrlich nostalgischer 70er-Tanzfilmhit.

1978 – mit John Travolta und Olivia Newton-John © Video: YouTube

GREASE gibt es hier*

18) Ein Amerikaner in Paris (An American in Paris, 1951)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Drama, Musical, Romance

Der Amerikaner Jerry (Gene Kelly) ist nach Kriegsende nach Paris gekommen, um Maler zu werden. Und obwohl der Erfolg auf sich warten lässt, ist Jerry stets guter Laune. Da wird er von der reichen Milo (Nina Foch) entdeckt und unterstützt. Als er jedoch die süße Tänzerin Lise (Leslie Caron) kennenlernt, verliebt er sich Hals über Kopf. Dummerweise ist sie bereits mit einem Freund verlobt, dem sie trotz ihrer Zuneigung zu Jerry treu bleiben möchte.

EIN AMERIKANER IN PARIS © Video: YOUTUBE

EIN AMERIKANER IN PARIS gibt es hier*

19) Ginger und Fred (1986)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Comedy, Drama

Eine gealterte Tänzerin und ihr ehemaliger Partner sehen sich nach dreißig Jahren im Rahmen einer weihnachtlichen Sondersendung des italienischen Fernsehens wieder und absolvieren unter Mühe, aber mit Würde ihre Steptanz-Imitation des Paares Ginger Rogers und Fred Astaire. Wunderschönes Nostalgie-Kino von Meisterregisseur Federico Fellini mit Gulietta Masina, Marcello Mastroianni.

GINGER UND FRED © Video: YOUTUBE

GINGER UND FRED gibt es hier*

20) Darf ich bitten (Shall we dance, 1937)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Comedy, Musical, Romance

Der US-amerikanische Balletttänzer Peter P. Peters (Fred Astaire), der unter dem Künstlernamen Petrov auftritt, ist auf Europatournee. Er tanzt in einem Ensemble, das dem trotteligen Ballettliebhaber Jeffrey Baird gehört. Peter wünscht sich jedoch insgeheim, klassisches Ballett mit modernen Tanzschritten zu vermischen. Auf einem Foto sieht er eines Tages die Stepptänzerin Linda Keene, die sich ebenfalls in Paris aufhält. Er verliebt sich in sie und ist entschlossen, sie für sich zu gewinnen. Als sie sich jedoch zum ersten Mal treffen, ist Linda von Peter – der sich ihr gegenüber mit seinem Künstlernamen zunächst als Russe ausgibt – nicht sonderlich angetan …

DARF ICH BITTEN (1937) © Video: YOUTUBE

DARF ICH BITTEN gibt es hier*

21) Billy Elliot - I will dance (2000)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): Drama, Music, Romance

Nordengland 1984, zur Zeit des Bergarbeiterstreiks: Billy (Jamie Bell), 11, soll auf Wunsch des strengen Vaters Faustkampf trainieren. In derselben Sporthalle erhalten die Mädchen auch Ballettunterricht - und der fasziniert Billy viel mehr. Bald hängt er seine Boxhandschuhe an den Nagel und übt sich im Tanzen -natürlich heimlich. Seine Ballettlehrerin Mrs. Wilkinson (Julie Walters) erkennt sein Talent und beschließt, es nach Kräften zu fördern und Billy dazu zu bewegen, bei der Royal Ballet School in London vorzutanzen. Als sein verbitterter Papa davon erfährt, ist die Hölle los...Top gespielt und mit viel Witz.

BILLY ELLIOT © Video: YOUTUBE

BILLY ELLIOT gibt es hier*

22) Top Hat (1935)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Comedy, Musical, Romance

Dale Tremont lernt in einem Londoner Hotel den amerikanischen Tänzer Jerry Travers kennen. Jerry verliebt sich unsterblich in sie und folgt ihr nach Venedig. Ein Missverständnis führt dazu, dass Dale ihn für den Ehemann ihrer besten Freundin hält. Diese schwungvolle Musicalkomödie gilt als der beste Film von Fred Astaire und Ginger Rogers und sprüht nur so vor witzigen Dialogen und traumhaften Tanzszenen.

TOP HAT © Video: YOUTUBE

TOP HAT gibt es hier*

23) Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss (They shoot horses, don’t they?, 1969)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Drama

Die junge arbeitslose und zynische Gloria (Jane Fonda) nimmt 1932 während der Depressionszeit in den Südstaaten an einem Tanzmarathon teil. Sie muss allein und mit Zufallspartner Robert (Michael Sarrazin) durchhalten, bis alle anderen Teilnehmer aufgegeben haben. Gloria durchschaut schnell die Absichten der Veranstalter des makabren Spiels, aber sie entwickelt eine fast masochistische Freude am Wettbewerb, der sie in der Arena verschleißt. Im Lauf des Turniers wird sie beinahe zur Selbstaufgabe gezwungen und steht am Rande des Abgrunds. 9fach oscarnominiertes Meisterwerk von Sidney Pollack.

NUR PFERDEN GIBT MAN DEN GNADENSCHUSS © Video: YOUTUBE

NUR PFERDEN GIBT MAN DEN GNADENSCHUSS gibt es hier*

24) Le Bal (1983)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): History, Musical

Über einen Zeitraum von 50 Jahren werden unterschiedliche Geschichten aus einem Tanzpalast gezeigt. Ein fester Cast an Schauspielern stellt Szenen der einzelnen Jahrzehnte dar, ob Zivilisten, die während des Frankreichfeldzugs in den 40ern vor einem Fliegerangriff Schutz im Saal suchen, oder die 68er Demonstranten, die das Tanzbein zu den Beatles schwingen. Regisseur Ettore Scola adaptierte ein Theaterstück aus dem Théâtre du Campagnol von Jean-Claude Penchenat aus dem Jahre 1981. Er gewann 1984 für die italienisch-französisch-algerische Co-Produktion den Silbernen Bären als bester Regisseur.

LE BAL © Video: YOUTUBE

LE BAL gibt es hier*

25) Black Swan (2010)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Drama, Thriller

Auf der Bühne wirkt Ballett schwerelos und magisch. Hinter den Kulissen geht es jedoch oft düster zu, das erfahren wir in Darren Aronofsky superb dargebotenem, zwischen Drama, Thriller und Horror pendelndem Streifen - und dass Genie und Wahnsinn in dieser Kunstform nahe beieinanderliegen. Mit Natalie Portman (erhielt dafür den Oscar), Mila Kunis (Golden Globe nominiert), Vincent Cassel, Winona Ryder u.a.

BLACK SWAN © Video: YOUTUBE

BLACK SWAN gibt es hier*

26) Die roten Schuhe (The Red Shoes, 1948)

IMDb-Bewertung: 8,3

Genre(s): Drama, Music, Romance

Tanzklassiker über eine tragische Primaballerina, der 1949 zwei Oscars gewann.

Victoria (Moira Shearer) bekommt in der Ballettgruppe des großen Lermontov (Anton Walbrook) die Hauptrolle in Die roten Schuhe. Alles läuft gut, bis sie sich in den Komponisten Craster (Marius Goring) verliebt... Meisterlicher Ballettfilm.

DIE ROTEN SCHUHE © Video: YOUTUBE

DIE ROTEN SCHUHE gibt es hier*

MEHR BESTENLISTEN ZUM THEMA MUSIK UND TANZ IN FILMEN: