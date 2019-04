Ohne legendären Soundtrack wären viele Filme einfach nur Bewegtbild. Mit Musik wurden die Movies allerdings zu unvergesslichen Gesamtkunstwerken. Umgekehrt gibt es auch großartige Musik, die durch den Film selbst erst inspiriert – und nur für ihn komponiert wurde. Hier gibt es die 51 besten Soundtracks von berühmten Filmen, die unbedingt in die Sammlung gehören – von eigens erfundenen Kompositionen bis zu Compilations mit weltbekannten Songs.

FILMMUSIK-CHARTS: DIE 51 BESTEN SOUNDTRACKS ALLER ZEITEN – GEREIHT NACH IMDb-BEWERTUNG DER FILME

1) THE SOPRANOS (1999-2007)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Muddy Waters, A3, Frank Sinatra, Elvis Costello, Bo Diddley, Van Morrison, Bruce Springsteen, Cream, Annie Lennox, Bob Dylan, Wycleaf Jean, Nick Lowe u.v.m.

IMDb-Bewertung der Serie: 9,2

Genre(s) der Serie: Crime, Drama

Handlung der Serie:

Tony Soprano ist ein ganz normaler Geschäftsmann in den besten Jahren. Tony hat eine pflichtbewusste Gattin. Eine weniger pflichtbewusste Tochter. Einen Sohn namens Anthony Jr. Eine Mutter, die er ins Altersheim abschieben möchte. Einen hitzköpfigen Onkel. Eine Mätresse, von der jeder weiß. Und eine Seelenklempnerin, der er alle seine Geheimnisse anvertrauen kann - außer dem einen, das sie längst kennt: Tony ist ein Gangsterboss. Kult-Mafia-Serie die man gesehen haben muss. Und gehört.

THE SOPRANOS (1999-2007) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu THE SOPRANOS gibt es hier*

2) PULP FICTION (1994)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Al Green, Dick Dale, Kool & the Gang, Ricky Nelson, Dusty Springfield, Chuck Berry, Maria McKee, Urge Overkill, u.v.a.

IMDb-Bewertung des Films: 8,9

Genre(s) des Films: Crime, Drama

Handlung des Films:

24 Stunden in Los Angeles. Der ganz normale Gangsteralltag. Die Auftragskiller Vincent Vega und Jules Winnfield müssen eine ungewollte Leiche beseitigen, das Pärchen Pumpkin und Honey Bunny rauben ein Restaurant aus und Boxer Butch muss nach einem geplatzten Deal schnell die Stadt verlassen. In drei geschickt miteinander verwobenen Episoden wird die Geschichte von einem Dutzend Kriminellen erzählt, deren Wege sich wie zufällig kreuzen. Ein 100-Mio.-Dollar-Hit von höchster künstlerischer Qualität.

PULP FICTION (1994) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu PULP FICTION gibt es hier*

3) HERR DER RINGE-TRILOGIE (The Lord of the Rings, 2001-2003)

Art des Soundtracks: Symphonisch

Musik von: Howard Shore

IMDb-Bewertung des Films: 8,7 - 8,9

Genre(s) der Filme: Abenteuer, Drama, Fantasy

Handlung des Films:



HERR DER RINGE – DIE GEFÄHRTEN © Video: YouTube

Den Soundtrack zu HERR DER RINGE gibt es hier*

4) FORREST GUMP (1994)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Mit Musik von: Elvis Presley, Duane Eddy, Wilson Pickett, Joan Baez, The Beach Boys, The Supremes, Bob Dylan, CCR, The Four Tops, The Mamas & The Papas u.v.a.

IMDb-Bewertung des Films: 8,8

Genre(s) des Films: Drama, Romance

Handlung des Films:

Ein amerikanischer Traum wird wahr: Forrest Gump (Tom Hanks) wird vom zurückgebliebenen Außenseiter, der nur durch den liebevollen Einsatz seiner Mutter (Sally Field) überhaupt auf eine normale Schule darf, zu einem Millionär und Helden der Nation. Ein schönes, modernes Märchen eines Antihelden der sich vom Strom treiben läßt und immer wieder auf die Füße fällt.

FORREST GUMP (1994) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu FORREST GUMP gibt es hier*

5) STAR WARS (1977)

Art des Soundtracks: Symphonisch

Musik von: John Williams

IMDb-Bewertung des Films: 8,6

Genre(s) des Films: Action, Abenteuer, Fantasy

Handlung des Films:

Während die Rebellen sich dem finsteren galaktischen Imperium widersetzen, fristet der junge Luke Skywalker (Mark Hamill) ein ödes Dasein auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Bis er zufällig an einen Droiden gelangt, der die Baupläne der ultimativen Waffe, des Todessterns, enthält. Prinzessin Leia (Carrie Fisher) hat sie dort versteckt und wollte sie an den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) übermitteln. Revolutionäres, mit sechs Oscars (einer für John Williams) geadeltes Sci-Fi-Märchen.

Star Wars - Episode IV: Eine neue Hoffnung © Video: YouTube

Den Soundtrack zu STAR WARS gibt es hier*

6) DER KÖNIG DER LÖWEN (The Lion King, 1994)

Art des Soundtracks: Songs extra für den Film geschrieben

Musik von: Hans Zimmer, Elton John & Tim Rice

IMDb-Bewertung des Films: 8,5

Genre(s) des Films: Animation, Abenteuer, Drama

Handlung des Films:

Disneys Meilenstein der Filmgeschichte ist der weltweit erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten. Der Wind über der weiten Steppe, farbenprächtige Sonnenuntergänge und die sternenklaren Nächte Afrikas - das ist die bildgewaltige Kulisse, vor der sich das Schicksal des Löwenjungen Simba erfüllt. Unter der Obhut seines Vaters Mufasa wächst er unbeschwert heran und soll eines Tages dessen Platz als König einnehmen. Aber bis dahin ist es ein langer Weg, der Simbas ganzen Mut erfordert. Stets begleitet von seinen witzigen Freunden Timon und Pumbaa und deren urgemütlicher Lebensphilosophie "Hakuna Matata", muss Simba sich seiner größten Herausforderung stellen: dem Kampf mit dem hinterhältigen Scar um die Herrschaft über das "geweihte Land"...

DER KÖNIG DER LÖWEN (The Lion King, 1994) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu DER KÖNIG DER LÖWEN gibt es hier*

7) INDIANA JONES – JÄGER DES VERLORENEN SCHATZES (Raiders of the Lost Ark, 1981)

Art des Soundtracks: Symphonisch

Musik von: John Williams

IMDb-Bewertung des Films: 8,5

Genre(s) des Films: Action, Abenteuer

Handlung des Films:

Der Archäologieprofessor Indiana Jones (Harrison Ford) erhält den Auftrag, in Ägypten die verschollene Bundeslade des Alten Testaments zu suchen, ehe die Nazis sie in ihren Besitz bringen können. Gemeinsam mit seiner Freundin Marion findet er die Lade, verliert sie jedoch an die Deutschen und seinen Erzrivalen, den skrupellosen Archäologen Belloq - doch die magische Kraft kehrt sich gegen jene, die sie missbrauchen wollen. Als die Nazis die Lade öffnen, lodert ein apokalyptisches Feuer auf...

INDIANA JONES – JÄGER DES VERLORENEN SCHATZES (Raiders of the Lost Ark, 1981) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu INDIANA JONES – JÄGER DES VERLORENEN SCHATZES gibt es hier*

8) SPIEL MIR DAS LIED VOM TOD (Once Upon A Time in the West, 1968)

Art des Soundtracks: Symphonisch

Musik von: Ennio Morricone

IMDb-Bewertung des Films: 8,5

Genre(s) des Films: Western

Handlung des Films:

Bereits die erste Szene ist an Coolness kaum zu überbieten: Drei üble Gestalten an einer einsamen Bahnstation im Westen warten auf einen Zug. Da stößt ein mysteriöser Mundharmonikaspieler (Charles Bronson) zu ihnen und knallt sie nach ein paar kargen Worten ab. Später sieht man ihn auf der Farm der Familie McBain, die von Killer Frank (Henry Fonda) und seiner Bande hingerichtet wurde. Mundharmonika steht der Witwe (Claudia Cardinale), die überlebt hat, bei, denn mit Frank hat er noch eine Rechnung offen. Darsteller, Kamera, Story, Musik (von Ennio Morricone) - hier passt alles!

Spiel mir das Lied vom Tod © Video: YouTube

Den Soundtrack zu SPIEL MIR DAS LIED VOM TOD gibt es hier*

9) BOHEMIAN RHAPSODY (2018)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Freddie Mercury & Queen

IMDb-Bewertung des Films: 8,4

Genre(s) des Films: Biografie, Drama, Musik

Handlung des Films:

Der Film erzählt die Geschichte wie Freddie Mercury und seine Bandmitglieder Brian May, Roger Taylor und John Deacon Queen gründeten – eine der legendärsten Rockgruppen aller Zeiten. Der Film begleitet Queen, während sie Hit über Hit produzieren, die Musikcharts anführen und dabei ihre Musik immer weiter entwickeln. Doch hinter der Fassade von Erfolg kämpft Freddie (Rami Malek holte sich dafür den Oscar ab) mit seiner inneren Zerrissenheit. Der aus Sansibar stammende Parse sucht unablässig nach seinem Platz in der Welt, während er gleichzeitig versucht, sich in einer Gesellschaft, die in Stereotypen und Erwartungen gefangen ist, mit einer Sexualität zu arrangieren, die er selbst kaum definieren kann.

Bohemian Rhapsody © Video: 20th Century Fox

Den Soundtrack zu BOHEMIAN RHAPSODY gibt es hier*

10) LAWRENCE VON ARABIEN (Lawrence of Arabia, 1962)

Art des Soundtracks: Symphonisch

Musik von: Maurice Jarre

IMDb-Bewertung des Films: 8,3

Genre(s) des Films: Abenteuer, Biografie, Drama

Handlung des Films:

Während des Ersten Weltkriegs: Um einen Aufstand der Araber gegen die Türken - gegen die die Briten kämpfen - anzuzetteln, nimmt der englische Offizier Thomas E. Lawrence (Peter O'Toole) Kontakt zu Prinz Feisal (Alec Guinness) auf. Außerdem freundet er sich nach anfänglichen Unstimmigkeiten mit Sherif Ali Ibn El Kharisch (Omar Sharif) an. In der Folge gelingt es ihm, die verfeindeten arabischen Stämme zu einer Armee zusammenzuschließen und unter seiner Führung den Türken herbe Niederlagen zuzufügen. Bildgewaltiges Meisterwerk, sieben Oscars (einer davon für Maurice Jarre)!

LAWRENCE VON ARABIEN (Lawrence of Arabia, 1962) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu LAWRENCE VON ARABIEN gibt es hier*

11) 2001: A SPACE ODYSSEY (1968)

Art des Soundtracks: Symphonisch

Musik von: James Horner & Klassiker von Wagner, Beethoven, Richard Strauss, Johann Strauss, György Ligeti

IMDb-Bewertung des Films: 8,3

Genre(s) des Films: Abenteuer, Sci-Fi

Handlung des Films:

Zehntausende Jahre vor unserer Zeitrechnung: Urmenschen entdecken einen schwarzen Monolithen und beginnen kurz darauf, Werkzeuge und Waffen zu benutzen. Ein harter Schnitt führt ins Jahr 2001. Die Menschheit findet auf dem Mond und ihm Orbit des Jupiter ähnliche Monolithen. Die Astronauten Bowman und Poole sollen sie erforschen. Aber der intelligente Bordcomputer ihres Raumschiffs, HAL, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Was Bowman letztlich entdeckt, übersteigt jede Vorstellungskraft.

Ein wunderschöner Film, der von seinen Bildern und ihrer Untermalung durch klassische Musik lebt.

2001: Odyssee im Weltraum © Video: YouTube

Den Soundtrack zu 2001: A SPACE ODYSSEY gibt es hier*

12) AMADEUS (1984)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Wolfgang Amadeus Mozart

IMDb-Bewertung des Films: 8,3

Genre(s) des Films: Biografie, Drama, History

Handlung des Films:

Mit dem Schauspiel Amadeus gelang dem britischen Dramatiker Peter Shaffer 1979 ein Welterfolg, der 1984 durch Milos Formans oscargekrönte Verfilmung noch vergrößert wurde: The Man … The Music … The Madness … The Murder … The Motion Picture. „Amadeus“ brach endgültig mit dem traditionellen Mozart-Bild eines vergeistigten Wunderkinds, und setzte eine sehr irdische Gestalt an seine Stelle. Im Zerrspiegel der Beobachtung durch seinen Konkurrenten Antonio Salieri (F. Murray Abraham) wird Mozart (Tom Hulce) als bisweilen infantile Persönlichkeit dargestellt, die jedoch in der Lage ist, geniale Musik zu schreiben, die jene der anderen Komponisten bei weitem überragt. Durch diesen Kunstgriff gelang Shaffer - bei aller historischen Freiheit - eine vielleicht noch intensivere Konfrontation des Publikums mit Mozarts Musik. Sowohl Film als auch Soundtrack waren riesige Hits.

Amadeus © Video: YouTube

Den Soundtrack zu AMADEUS gibt es hier*

13) PLANET DER AFFEN (Planet of the Apes, 1968)

Art des Soundtracks: Symphonisch

Musik von: Jerry Goldsmith

IMDb-Bewertung des Films: 8,0

Genre(s) des Films: Abenteuer, Sci-Fi

Handlung des Films:

Nach sieben Monaten Weltraumreise muss Astronaut Taylor (Charlton Heston) samt Crew auf einem fremden Planeten notlanden, der von sprechenden Affen beherrscht wird - Menschen sind hier nur Sklaven und Haustiere.Taylor gelingt zwar die Flucht, aber was er entdeckt, ist furchtbar ... Die spannende Mutter aller insgesamt neun Kinofilme zum Thema, der 1968 mit seinen Masken beeindruckte, die uns heute vergleichsweise simpel vorkommen. Für Jerry Goldsmiths Musik gab es eine Oscar-Nominierung.

PLANET DER AFFEN (Planet of the Apes, 1968) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu PLANET DER AFFEN gibt es hier*

14) DOKTOR SCHIWAGO (Doctor Zhivago, 1965)

Art des Soundtracks: Symphonisch

Musik von: Maurice Jarre

IMDb-Bewertung des Films: 8,0

Genre(s) des Films: Drama, Romance, Krieg

Handlung des Films:

Russland, späte Zarenzeit: Jurij Schiwago (Omar Sharif) wächst bei einer Pflegefamilie auf, studiert trotz Liebe zur Literatur Medizin und heiratet aus Dankbarkeit Tonja (Geraldine Chaplin), die Tochter seines Ziehvaters. In Wahrheit fühlt er sich aber zur temperamentvollen Lara (Julie Christie) hingezogen, deren Ehezukunft ebenfalls bereits verplant ist. Im WK I trifft Jurij Lara an der Front als Krankenschwester wieder. Da lassen die beiden ihren Gefühlen freien Lauf...Von David Lean (Lawrence von Arabien) inszenierter Kassenhit nach dem gleichnamigen Roman. Fünf Oscars - und einer davon für Maurice Jarres Musik!

Doktor Schiwago © Video: YouTube

Den Soundtrack zu DOKTOR SCHIWAGO gibt es hier*

15) DER WEISSE HAI (Jaws, 1975)

Art des Soundtracks: Symphonisch

Musik von: John Williams

IMDb-Bewertung des Films: 8,0

Genre(s) des Films: Abenteuer, Drama, Thriller

Handlung des Films:

Im US-Küstenstädtchen Amity häufen sich Haiangriffe. Während Polizeichef Brody (Roy Scheider) in böser Vorahnung die Strände schließen lassen will, fürchtet der Bürgermeister das Finanzloch, das ihm der Ausfall der Sommerbadesaison bescheren würde. Doch es kommt, wie es kommen muss: Der weiße Hai frisst sich durch die Touristenhorde. Also stechen Brody, Haifänger Quint (Robert Shaw) und Biologe Hooper (Richard Dreyfuss) in See, um das blutrünstige Vieh zu erledigen... Zeitloser, brillant inszenierter Horrorklassiker des damals 27-jährigen Steven Spielberg.

DER WEISSE HAI (Jaws, 1975) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu DER WEISSE HAI gibt es hier*

16) THE BLUES BROTHERS (1980)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown, The Blues Brothers

IMDb-Bewertung des Films: 7,9

Genre(s) des Films: Abenteuer, Comedy, Crime

Handlung des Films:

Jake und Elwood (John Belushi, Dan Aykroyd) trommeln ihre alte Rhythm’n’-Blues-Band zusammen, um das Waisenhaus zu retten, in dem sie aufgewachsen sind. Zwei eifersüchtige Ladys, Cops und Neonazis funken dazwischen … Fetzige Soulmusik mit Blechsalat.

The Blues Brothers 1980 © Video: YouTube

Den Soundtrack zu THE BLUES BROTHERS gibt es hier*

17) MY FAIR LADY (1964)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Frederick Loewe/Alan Jay Lerner

IMDb-Bewertung des Films: 7,9

Genre(s) des Films: Drama, Familie, Musical

Handlung des Films:

Es grünt so grün wenn Spaniens Blüten blühen … Wart’s nur ab, Henry Higgins, wart’s nur ab … Wäre det nicht wunderscheen… ich hätt getanzt heut’ Nacht … die zauberhafte Audrey Hepburn als armes Blumenmädchen Eliza Dolittle und der griesgrämige Professor Higgins (dargestellt vom großartigen Rex Harrison) singen all die wunderbaren Evergreens im Original, in einer (von mehreren) gelungenen deutschen Version sind Karin Hübner, Paul Hubschmid, Rex Gildo und Friedrich Schönfelder zu hören.

1964 – mit Audrey Hepburn als Eliza Doolittle © Video: YouTube

Den Soundtrack zu MY FAIR LADY gibt es hier*

18) O BROTHER, WHERE ART THOU? (2000)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: James Carter & The Prisoners, Alison Krauss, Harry McClintock, Alan O’Bryant, Emmylou Harris, u.v.a.

IMDb-Bewertung des Films: 7,8

Genre(s) des Films: Abenteuer, Comedy, Crime

Handlung des Films:

Du wirst ein Vermögen finden, aber nicht das Vermögen, das du suchst." George Clooney grinst sich Golden-Globe-gekrönt durch die Mississippi-Odyssee der Coen-Brüder, begleitet von einem bemerkenswert außergewöhnlichen Soundtrack, der zu den Bildern und Menschen (John Goodman, John Turturro u.a.) passt, wie die Faust aufs Auge.

O BROTHER, WHERE ART THOU? (2000) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu O BROTHER, WHERE ART THOU? gibt es hier*

19) MARY POPPINS (1964)

Art des Soundtracks: Songs extra für den Film geschrieben

Musik von: Richard M. Sherman und Robert B. Sherman

IMDb-Bewertung des Films: 7,8

Genre(s) des Films: Comedy, Familie, Fantasy

Handlung des Films:

London, um 1910. Jane und Michael, die Kinder der Familie Banks, sind wieder einmal verschwunden. Vom Kindermädchen fehlt jede Spur. Wahrhaft ein Glück, dass der aufkommende Ostwind Mary Poppins gerade jetzt heranweht. Dank magischer Kräfte verwandelt die gute Fee das Alltagsleben der Banks in ein fröhlich wundervolles Reich der Fantasie... Einfach zum Mitträllern, dieser zauberhaft fröhliche Soundtrack, und jeder kennt die HIts: Chim-Chim-Cheri, Mit einem Löffel voll Zucker, Supercalifragilistisch…

MARY POPPINS (1964) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu MARY POPPINS gibt es hier*

20) A STAR IS BORN (2018)

Art des Soundtracks: Songs extra für den Film geschrieben

Musik von: Lady Gaga & Bradley Cooper

IMDb-Bewertung des Films: 7,8

Genre(s) des Films: Drama, Musik, Romance

Handlung des Films:

In der tragischen Liebesgeschichte spielt Bradley Cooper den Country-Musik-Star Jackson Maine, der die begabte aber erfolglose Musikerin Ally (Lady Gaga) entdeckt - und sich in sie verliebt. Sie hat ihren Traum von der großen Gesangskarriere schon fast aufgegeben, doch jetzt drängt Jack sie ins Rampenlicht. Während sie über Nacht zum Star aufsteigt, gerät die private Beziehung der beiden in eine Krise, weil Jack den Kampf gegen seine inneren Dämonen zu verlieren droht.

Mit der dritten Verfilmung des Stoffes ist Regie-Neuling Bradley Cooper ein großer, oscarnominierter Wurf gelungen - Chapeau!

A Star is Born © Video: Warner Bros.

Den Soundtrack zu A STAR IS BORN gibt es hier*

21) CABARET (1972)

Art des Soundtracks: Songs extra für den Film bzw. das Musical geschrieben

Musik von: John Kander und Fred Ebb

IMDb-Bewertung des Films:

Genre(s) des Films: Drama, Musical

Handlung des Films:

Bob Fosses Verfilmung eines der erfolgreichsten Broadwaymusicals der sechziger Jahre, gehörte bereits kurz nach seinem Debüt 1972 zu den großen Klassikern des Unterhaltungsfilms. Zentralpunkt der Handlung ist das drittklassige Cabaret Kit-Kat, das die morbide Berliner Gesellschaft der frühen dreißiger Jahre mit seinen verruchten Revuetänzerinnen verzaubert. Der Star unter den Schönen ist die amerikanische Chansonette Sally Bowles (Liza Minnelli), die gemeinsam mit dem Zeremonienmeister jeden Abend für ihre furiosen Tanz- und Gesangsnummern vom Publikum gefeiert wird. Privat zeigt das Leben der Sängerin seine Schattenseiten: Die Machtübernahme der Nazis und eine unerwiderte Liebe stellen Sally vor schwere Entscheidungen.

„Willkommen, Bien venu, welcome” - und „Money makes the world go around” - die großartige Liza Minnelli, der nicht minder tolle Joel Grey, Komponist, Regisseur, Kameramann, Tontechnik, Schnitt und Ausstattung durften 1973 alle einen Oscar mit nach Hause nehmen - wenn das kein Grund zum (Mit)Singen ist!

1972 – mit Liza Minnelli © Video: YouTube

Den Soundtrack zu CABARET gibt es hier*

22) CONTROL (2007)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Joy Division u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 7,4

Genre(s) des Films: Biografie, Drama, Music

Handlung des Films:

Was wäre die Popkultur ohne ihre Toten? Nach Jim Morrison, Ray Charles und Johnny Cash feierte hier eine weitere verstorbene Musikerlegende ihre Auferstehung auf der Kinoleinwand: Der holländische Starfotograf und Regisseur Anton Corbijn (The American, A Most Wanted Man) porträtiert in seinem in coolem Schwarzweiß gehaltenen Erstlingsfilm New-Wave-Star Ian Curtis (Sam Riley), der sich 1980 im Alter von 23 Jahren in seiner Küche erhängte. Wir schauen dem jungen Epileptiker zu, wie er als Frontman der Band Joy Division auf der Bühne seinen Weltschmerz abschüttelt, mit ekstatischen Bewegungen die Massen begeistert und sich - zum Ärger seiner Ehefrau Deborah (Samantha Morton) - in die belgische Journalistin Annik Honoré (Alexandra Maria Lara) verliebt. Und wie sein Leben schließlich am Vorabend des Aufbruchs zur allerersten Amerika-Tournee durch Suizid endet...

Nach Erinnerungen von Ian Curtis' Witwe Deborah versucht sich der faktenreiche und melancholische Film an der Entmystifizierung des Stars - und wurde dafür bei den Filmfestspielen von Cannes als bester europäischer Film ausgezeichnet.

Control © Video: YouTube

Den Soundtrack zu CONTROL gibt es hier*

23) CONFUSION – SOMMER DER AUSGEFLIPPTEN (Dazed and Confused, 1993)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Alice Cooper, ZZ Top, Black Sabbath, Nazareth, The Sweet, Lynyrd Skynyrd, The Runaways, Kiss u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 7,7

Genre(s) des Films: Comedy

Handlung des Films:

Fragmentarische Beobachtungen von den Erfahrungen und Tagträumen einiger Teenager (Matthew McConaugheys Leinwand-Debüt) an ihrem letzten Schultag an einer High School anno '76. "Dazed and Confused" hieß ein Hit-Song von Led Zeppelin, der gleichnamige Film ist eine nihilistische Variation auf "American Graffiti" von George Lucas.

CONFUSION – SOMMER DER AUSGEFLIPPTEN (Dazed and Confused, 1993) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu CONFUSION – SOMMER DER AUSGEFLIPPTEN gibt es hier*

24) RAY (2004)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Ray Charles, interpretiert von Jamie Foxx

IMDb-Bewertung des Films: 7,7

Genre(s) des Films: Biografie, Drama, Music

Handlung des Films:

Wir sehen wie der junge, farbige und blinde Ray seinen ganzen Mut zusammen nimmt und als Teenager - völlig auf sich allein gestellt - in Florida einen Bus besteigt, der ihn quer durch die USA nach Seattle bringt, wo es ihm bald - dank seines überragenden Talents - gelingt, in der damals angesagtesten Jazz-Szene Amerikas Fuß zu fassen. Der Film feiert aber nicht nur die sensationelle Karriere eines der größten und einflussreichsten Musiker seiner Generation, sondern wirft auch ein Licht auf Rays unglückliche Kindheit. In seinem fünften Lebensjahr passierten gleich zwei Tragödien: Sein Bruder stirbt - und er wird blind. Traumatische Ereignisse, die ihn sein ganzes Leben begleitet haben, seine Persönlichkeit prägten, seine Emotionen beeinflussten - und seine Musik unsterblich machten.

RAY (2004) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu RAY gibt es hier*

25) HAIR (1979)

Art des Soundtracks: Songs extra für den Film bzw. das Musical geschrieben

Musik von: Gerome Ragni, Jim Rado, Galt McDermot

IMDb-Bewertung des Films: 7,6

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Musical

Handlung des Films:

Die berühmte Reminiszenz an die Flower-Power-Generation der 60er-Jahre integriert die feinen Tanz- und Songnummern des Musicals geschickt in eine temporeiche Filmversion.

„This is the dawning of the age of Aquarius ..” DIE Flower-Power-Hippie-Hymne und wer muss nicht lächeln, wenn die Blumenkinder „Good Morning, Starshine, the earth says Hello” trällern …

1979 – mit John Savage, Treat Williams und Beverly D'Angelo © Video: YouTube

Den Soundtrack zu HAIR gibt es hier*

26) WEST SIDE STORY (1961)

Art des Soundtracks: Symphonisch

Musik von: Leonard Bernstein

IMDb-Bewertung des Films: 7,6

Genre(s) des Films: Crime, Drama, Musical

Handlung des Films:

Robert Wise's vielgerühmte Musical-Verfilmung, für die sich er und sein Co-Regisseur Jerome Robbins einen Oscar teilen durften. Romeo & Julia an der West Side von Manhattan: Die Nachkommen der europäischen Einwanderer, die Jets, verteidigen ihr Territorium gegenüber denen der puertorikanischen Einwanderern, den 'Sharks'. Zwischen den verfeindeten Banden steht Tony: Er hat sich unsterblich in das Shark-Mädchen Maria verliebt...

1961 – mit Natalie Wood als Maria und Richard Beymer als Tony © Video: YouTube

Den Soundtrack zu WEST SIDE STORY gibt es hier*

27) THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (1975)

Art des Soundtracks: Songs extra für den Film geschrieben

Musik von: Richard O’Brien. Interpretiert von: Meat Loaf, Tim Curry, Susan Sarandon & Barry Bostwick, Little Nell, Patricia Quinn, u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 7,4

Genre(s) des Films: Comedy, Musical

Handlung des Films:

„It’s just a jump to the left …” Kaum ein Soundtrack ist so unverwüstlich, wie jener von Richard O’Brien zu diesem schrill-bunten Musical in Starbesetzung: Tim Curry (Sweet Transvestite), Susan Sarandon (Touch-a touch-a touch me) und Meat Loaf (Hot Patootie - Bless My Soul) … Ist sehr gut als Motto-Party geeignet!

1975 – mit Richard O'Brien, Tim Curry und Susan Sarandon © Video: YouTube

Den Soundtrack zu THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW gibt es hier*

28) LOCAL HERO (1983)

Art des Soundtracks: Songs extra für den Film geschrieben

Musik von: Mark Knopfler

IMDb-Bewertung des Films: 7,4

Genre(s) des Films: Comedy, Drama

Handlung des Films:

Ein Juwel der 80er Jahre von Bill Forsyth (Chariots of Fire) mit Burt Lancaster, Peter Riegert und Peter Capaldi (Doctor Who), gedreht in einem kleinen, schottischen Küstendorf, untermalt mit der großartigen Musik von Mark Knopfler (Dire Straits). Sollte in jeder guten Heim–Filmothek vorhanden sein, und der Soundtrack sowieso. Manchem Serienfan mögen auch die Parallelen zu einer der besten Serien der 1990er Jahre auffallen – wer jetzt Ausgerechnet Alaska! sagt, liegt richtig.

LOCAL HERO (1983) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu LOCAL HERO gibt es hier*

29) DER ROSAROTE PANTHER (The Pink Panther, 1963)

Art des Soundtracks: Symphonisch

Musik von: Henry Mancini

IMDb-Bewertung des Films: 7,2

Genre(s) des Films: Comedy, Crime, Romance

Handlung des Films:

Schon lange versucht Inspektor Clouseau (Peter Sellers), Sir Charles Lytton (David Niven) als Juwelendieb zu entlarven. Diesmal trifft er ihn in Cortina, wo Lytton den berühmten Diamanten "rosaroter Panther" im Visier hat. Clouseau ahnt nicht, dass seine Ehefrau Simone Sir Charles in jeder Hinsicht behilflich ist. Mit dem trotteligen Inspektor Clouseau gab Regisseur Blake Edwards 1963 eine parodistische Antwort auf James Bond. Die großartige Titelmelodie pfeift nach wie vor jung und alt mit - das zeichnet echte Volltreffer aus.

Der rosarote Panther (The Pink Panther, 1963) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu DER ROSAROTE PANTHER gibt es hier*

30) JENSEITS VON AFRIKA (Out of Africa, 1985)

Art des Soundtracks: Symphonisch

Musik von: John Barry

IMDb-Bewertung des Films: 7,2

Genre(s) des Films: Biografie, Drama, Romance

Handlung des Films:

1913 zieht die Dänin Karen (Meryl Streep) mit ihrem Cousin, dem Baron Bror von Blixen-Finecke (Klaus Maria Brandauer), nach Kenia. Die beiden heiraten und betreiben eine Kaffeeplantage. Um die kümmert sich Bror jedoch so wenig wie um seine Frau und vergnügt sich lieber in fremden Betten. Nach einem krankheitsbedingten Dänemark-Aufenthalt kehrt Karen nach Afrika zurück und verliebt sich dort in den Abenteurer und Jäger Denys (Robert Redford)... Das emotionale, hervorragend gefilmte epische Melodram gewann sieben Oscars (darunter einer für John Barry), nur die Darsteller gingen leer aus.

JENSEITS VON AFRIKA (Out of Africa, 1985) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu JENSEITS VON AFRIKA gibt es hier*

31) THE BIG CHILL – DER GROSSE FRUST (1983)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Marvin Gaye, Smokey Robinson, The Rolling Stones, Wilson Pickett, Percy Sledge, The Beach Boys, Spencer Davis Group, Steve Miller Band, CCR, The Temptations u.v.a.

IMDb-Bewertung des Films: 7,2

Genre(s) des Films: Comedy, Drama

Handlung des Films:

In den 60ern studierten sie und wollten die Welt verändern. Jetzt, Jahre später, führt ein tragisches Ereignis eine Gruppe von sieben ehemaligen befreundeten Kommilitonen wieder zusammen. Sie trauern wegen des Suizids eines der ihren und den Idealen der guten alten Zeit nach. Denn mittlerweile sind alle angepasst und karrierebewusst. Allmählich brechen alte Konflikte auf, die für Ernüchterung, aber auch für Überraschungen sorgen. Der stargespickte Cast strotzt nur so vor Spielfreude und setzt die pointierten Dialoge famos um. Ein intelligentes Vergnügen! Mit: Kevin Kline, Glenn Close, Tom Berenger, William Hurt, Jeff Goldblum, Mary Kay Place, Jobeth Williams u.a.

Zum Song ‚Heard It Through the Grapevine' sieht man Teile von Kevin Costner © Video: YouTube

Den Soundtrack zu THE BIG CHILL – DER GROSSE FRUST gibt es hier*

32) GREASE (1978)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Olivia Newton-John, John Travolta

IMDb-Bewertung des Films: 7,2

Genre(s) des Films: Musical, Romance

Handlung des Films:

„You’re the one that I want”, „Summer Nights”, „Hopelessly Devoted to you” … Pettycoats, Lederjacke, Autokino - los gehts! Grease ist DAS Kultmusical schlechthin und hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren. Die mitreißende Liebesgeschichte zwischen der schüchternen Sandy (Olivia Newton-John) und dem draufgängerischen Danny (John Travolta) ist zeitlos gute Unterhaltung. Dieses bunte Spektakel über die Irrungen und Wirrungen an der Rydell High School katapultiert einen in die fabelhaften 50er und macht nicht zuletzt dank der legendären Songs einfach nur gute Laune.

1978 – mit John Travolta und Olivia Newton-John © Video: YouTube

Den Soundtrack zu GREASE gibt es hier*

33) THE DOORS (1991)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: The Doors

IMDb-Bewertung des Films: 7,2

Genre(s) des Films: Biografie, Drama, Musik

Handlung des Films:

Im Hippie-Viertel von L.A. verbreitet sich im Sommer 1965 die Nachricht wie ein Lauffeuer: Im Whisky a Go Go spielen die Doors. Der Sänger Jim Morrison soll schier verrückt sein, ein schonungsloser Provokateur auf der Bühne. Der Rest der Band besteht aus dem Keyboarder Ray Manzarek, dem Gitarristen Robby Krieger und dem Drummer John Densmore. Auch an diesem Abend präsentiert sich der Sänger in Hochform, zusätzlich stimuliert durch toxikologische Hilfsmittel. Aber diesmal geht er zu weit. Im Song The End trägt er zwölf Verse vor, die ihn zwar in den Himmel der Rock-Geschichte eingehen lassen, für die Band an diesem Abend jedoch den Rausschmiss bedeuten. Der Skandal ist perfekt, und die Doors haben so viel Staub aufgewirbelt, dass ihnen ein Plattenvertrag angeboten wird. Das erste Album wird ein Erfolg. Morrison steigt der Ruhm zu Kopf. Seine lyrische Kraft ist zwar ungebrochen, aber er versinkt im Alkohol- und Drogenrausch. Der Song Light My Fire erobert die Spitze der Hitparaden. Doch Morrisons Verhalten wird derweil immer unberechenbarer… Val Kilmer verkörpert die Rolle des in die Rockgeschichte eingegangenen charismatischen Sängers mit beängstigender Intensität.

The Doors © Video: YouTube

Den Soundtrack zu THE DOORS gibt es hier*

34) MISSION IMPOSSIBLE (1996)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Danny Elfman, Larry Mullen, Massive Attack, Pulp, Cranberries, Skunk Anansie, u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 7,1

Genre(s) des Films: Action, Abentuer, Thriller

Handlung des Films:

Im ersten von mittlerweile sechs Filmeinsätzen wird Ethan Hunt (Tom Cruise) mit seinem Team nach Prag geschickt. Der Topagent für heikle Missionen soll verhindern, dass der zweite Teil einer sogenannten NOC-Liste mit den Decknamen sämtlicher US-Undercover-Ermittler in Osteuropa in die falschen Hände gerät. Ein Routineauftrag, der aus dem Ruder läuft: Nur Ethan und Claire (Emmanuelle Béart), die Frau seines Vorgesetzten Jim Phelps (Jon Voight), überleben. Ethan gerät unter Verdacht, selbst für das Fiasko verantwortlich zu sein ... Nervenkitzel pur!

MISSION IMPOSSIBLE (1996) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu MISSION IMPOSSIBLE gibt es hier*

35) PRETTY WOMAN (1990)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Roy Orbison, Roxette, Red Hot Chili Peppers, David Bowie, Go West, Robert Palmer, u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 7,0

Genre(s) des Films: Comedy, Romance

Handlung des Films:

Der Spekulant Edward Lewis (Richard Gere) stolpert bei einer Geschäftsreise in Los Angeles über die naive Prostituierte Vivian (Julia Roberts). Vivian scheint ihm sympathisch, und so heuert der smarte Millionär das Mädchen für eine Woche als Begleitung an. In dieser Zeit entwickelt sich aus der Bordsteinschwalbe eine junge Frau, die in der High Society Erfolg hat, und die Edward gehörig den Kopf verdreht …

PRETTY WOMAN (1990) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu PRETTY WOMAN gibt es hier*

36) THE HARDER THEY COME (1972)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Jimmy Cliff, Desmond Dekker, Toots & The Maytals, The Melodians, The Slickers

IMDb-Bewertung des Films: 7,0

Genre(s) des Films: Crime, Drama, Music

Handlung des Films:

Ivanhoe Martin (Jimmy Cliff) kommt vom Land nach Kingston, um dort sein Glück als Reggae-Sänger zu machen. Nach der Erkenntnis, dass er nur Erfolg haben kann, wenn er sich ausbeuten lässt, beschäftigt er sich lieber mit dem Dealen von Marihuana. Doch auch hier gerät er in Konflikt mit den Strukturen des Geschäfts, als er sich weigert, die Polizei zu schmieren. Er tötet einen Polizisten und wird fortan von der Obrigkeit gejagt. Für die arme Bevölkerung hingegen ist er ein Held, ein von ihm aufgenommener Song wird zum Hit. Dieses sogenannte Midnight Movie gilt als einer der Wegbereiter der Reggae-Musik für ein internationales Publikum.

THE HARDER THEY COME (1972) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu THE HARDER THEY COME gibt es hier*

37) DIRTY DANCING (1987)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: The Ronettes, Frankie Valli & The Four Seasons, Otis Redding, Patrick Swayze, Bill Medley & Jennifer Warnes, Eric Carmen. (Nach wie vor einer der meistverkauften Soundtracks weltweit)

IMDb-Bewertung des Films: 6,9

Genre(s) des Films: Drama, Music, Romance

Handlung des Films:

...Ist hinlänglich bekannt...Nicht umsonst einer der meistverkauften Soundtracks aller Zeiten - Time of my life, She’s like the wind, Big Girls don’t cry, Hungry Eyes, Be my Baby …

DIRTY DANCING © Video: YOUTUBE

Den Soundtrack zu DIRTY DANCING gibt es hier*

38) NUR SAMSTAG NACHT - SATURDAY NIGHT FEVER (1977)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Bee Gees, Kool and the Gang, Ralph McDonald, David Shire u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 6,8

Genre(s) des Films: Drama, Music

Handlung des Films:

Zu sehen sind vor allem der smarte John Travolta als Tony, der sich in ein zartes Mädchen namens Stephanie verliebt. Mit ihr nimmt er an einem Discowettbewerb teil, weil er die 500 Dollar Siegprämie für den Start in ein neues Leben braucht. Ein Film mit viel Liebe, Action und Musik - ein Leckerbissen für alle Freunde des Discosound. Die Musik der Bee Gees & John Travoltas Hüftschwung - le-gen-där!

SATURDAY NIGHT FEVER © Video: YOUTUBE

Den Soundtrack zu SATURDAY NIGHT FEVER gibt es hier*

39) PRETTY IN PINK (1986)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Psychedelic Furs, OMD, INXS, The Smiths, Suzanne Vega, New Order, u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 6,8

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Romance

Handlung des Films:

Andie (Molly Ringwald) stammt aus einfachen Verhältnissen und lebt allein mit ihrem Vater Jack. Sie geht auf eine Schule, die von wohlhabenden Schülern besucht wird, und jobbt in einem Plattenladen, wo sie den reichen Blane (Andrew McCarthy) kennen lernt, der sich in sie verliebt - sehr zum Ärger von Duckie (Jon Cryer, der Alan aus Two and a Half Men), ihrem besten Freund. Andie findet Blane umwerfend, doch der gerät durch diese Beziehung bei seinen Freunden bald zum Außenseiter. Wenige Tage vor dem Abschlussball lässt Blane Andie eiskalt abblitzen...

Psychedelic Furs - Pretty in Pink © Video: YouTube

Den Soundtrack zu PRETTY IN PINK gibt es hier*

40) SCHLAFLOS IN SEATTLE (Sleepless in Seattle, 1993)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Nat King Cole, Carly Simon, Harry Connick jr., Louis Armstrong, Joe Cocker u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 6,8

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Romance

Handlung des Films:

Es ist Weihnachten und die Psychologin Marcia Fieldstone fragt in ihrer Radioshow nach den Wünschen ihrer Hörer. Aus Seattle erreicht sie der Anruf des kleinen Jonah Baldwin (Ross Malinger). Der wünscht sich für seinen Vater Sam (Tom Hanks) eine neue Frau, damit Sam nicht mehr so traurig ist und den Verlust seiner Frau Maggie überwinden kann, die vor ungefähr einem Jahr an einer Krankheit starb. Im Autoradio, auf dem Weg von Baltimore nach Washington D.C., hört Annie Reed (Meg Ryan) Jonahs Bitte - und ist gerührt, wie viele Hunderte andere auch. Und als sie dann auch noch mitanhört wie Sam, der gegen seine Überzeugung und seinen Willen nun doch noch an der Radiokonversation teilnimmt, über seine verstorbene Frau spricht, ist es um sie geschehen - obwohl mit dem netten Walter (Bill Pullman) verlobt, verliebt sich Annie in Sam bzw. in seine Stimme und seine Art. Sie muss ihn unbedingt kennen lernen.

Schlaflos in Seattle © Video: YouTube

Den Soundtrack zu SCHLAFLOS IN SEATTLE gibt es hier*

41) ROMEO + JULIET (1996)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Garbage, Des’ree, Radiohead, One Inch Punch, u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 6,8

Genre(s) des Films: Drama, Romance

Handlung des Films:

Baz Luhrmann (Moulin Rouge) inszenierte Shakespeares Theaterklassiker mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes als wilde Liebestragödie des Videoclipzeitalters. Mit einer perfekt ausgewählten Playlist.

ROMEO + JULIET (1996) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu ROMEO + JULIET gibt es hier*

42) LIBERAL ARTS (2012)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Beethoven, Wagner, Vivaldi, Monteverdi, Moby, Ben Toth u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 6,7

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Music

Handlung des Films:

Mittdreissiger Jesse (Josh Radnor, der Ted Mosby aus HIMYM) fristet ein leidenschaftsloses Dasein, nachdem er von seiner Freundin verlassen wurde. Bis die Einladung an seine ehemalige Universität ihm die Chance gibt, seinen verlorenen Antrieb wiederzufinden. Seine Lehrmeister sind dabei nicht nur ehemalige Professoren und junge Studenten, sondern vor allem die erst 19jährige Zibby (Elizabeth Olsen), in die sich der fast doppelt so alte Unirückkehrer Hals über Kopf verliebt. Der gefühlvoll ausgewählte Soundtrack ist sehr gut für Klassik-Einsteiger geeignet. Für alle, die sich der E-Musik bislang verweigert haben - traut euch, es lohnt sich!

LIBERAL ARTS (2012) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu LIBERAL ARTS gibt es hier*

43) CAL (1984)

Art des Soundtracks: Songs extra für den Film geschrieben

Musik von: Mark Knopfler

IMDb-Bewertung des Films: 6,7

Genre(s) des Films: Drama, Thriller, Romance

Handlung des Films:

Der Ort der Handlung ist die Provinz Ulster in Nordirland. Vor einem Bauernhaus hält spät abends ein Auto. Eine Gestalt springt heraus, klopft an die Tür. Als ein britischer Polizeioffizier die Tür öffnet, wird er durch mehrere Schüsse getötet. Die IRA hat wieder zugeschlagen. McCluskie, ein 19jähriger Ire hat den Wagen gefahren. Mehr aus dem Gefühl der Einsamkeit und der Hoffnungslosigkeit ist er zu der IRA gestoßen, nicht aber aus Fanatismus. Pat O'Connor gelang eine sensibel erzählte Geschichte eines jungen IRA-Mitläufers. Einfühlsam in der Darstellung der konfessionellen und sozialen Problematik. Helen Mirren zeigt als Polizisten-Witwe einmal mehr ein überragende schauspielerische Leistung. Den Soundtrack dazu lieferte (wie auch schon zu Local Hero im Jahr davor) der geniale Mark Knopfler. Wetten, dass Sie beim Anhören denken werden: Ach, wirklich? Das kenn’ ich doch! Hört man ganz oft auch anderswo. So schön!

CAL (1984) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu CAL gibt es hier*

44) SINGLES (1992)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, Jimi Hendrix, Chris Cornell u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 6,7

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Romance

Handlung des Films:

Seattle, Anfang der 90er. Der Grunge hat seinen Siegeszug um die Welt begonnen. Sechs junge Leute träumen von der großen Liebe und versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. So unterschiedlich sie auch sein mögen, eines haben die sechs gemeinsam: Sie sind alle Singles. Jeder versucht, diesen Zustand zu ändern - doch nicht jeder Frosch, den man küsst, verwandelt sich in einen Prinzen. Oder doch?

Singles – Gemeinsam einsam © Video: YouTube

Den Soundtrack zu SINGLES gibt es hier*

45) HAIRSPRAY (2007)

Art des Soundtracks: Songs extra für den Film geschrieben

Musik von: Marc Shaiman. Interpretiert von John Travolta, Nikki Blonsky, Michelle Pfeiffer, James Marsden, Queen Latifah u.v.a.

IMDb-Bewertung des Films: 6,7

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Musical

Handlung des Films:

Sixties-Fans lieben diese zuckerlsüße, knallbunte Story mit John Travolta, Zac Efron, Michelle Pfeiffer, Nikki Blonsky und James Marsden.

HAIRSPRAY © Video: YOUTUBE

Den Soundtrack zu HAIRSPRAY gibt es hier*

46) THE BIG EASY - Der große Leichtsinn (1987)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Dennis Quaid, Beausoleil, Professor Longhair, Neville Brothers, The Dixie Cups, Buckwheat Zydeco u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 6,6

Genre(s) des Films: Comedy, Crime, Drama

Handlung des Films:

Tief im Süden der USA - New Orleans - Mafia-Territorium, eine korrupte Stadt, beherrscht von Gangstern. Es beginnt mit einem Toten auf der Piazza d'Italia. Remy McSwain (Dennis Quaid), Inspektor der Mordkommission, steht plötzlich mitten in einem Drogenkrieg. Die Verwicklungen scheinen bis ins Hauptquartier der Polizei zu reichen. In diesem Hexenkessel gibt es eine Überlebensregel: Vertraue niemandem! Als die Staatsanwältin Anne Osborne (Ellen Barkin) auftaucht und sich für den Bandenkrieg und die Korruption interessiert, wird für Remy alles noch verwirrender. Vor allem wegen ihres unerhört unterkühlten Sexappeals! Ein atemloser und verdammt erotischer Thriller. Und die mitreißende Südstaaten-Musik trägt einen großen Anteil dazu bei, diese Stimmung zu erzeugen.

THE BIG EASY - Der große Leichtsinn (1987) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu THE BIG EASY – DER GROSSE LEICHTSINN gibt es hier*

47) DREAMGIRLS (2006)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: The Supremes, interpretiert von Jennifer Hudson, Beyoncé, Jamie Foxx, Eddie Murphy

IMDb-Bewertung des Films: 6,5

Genre(s) des Films: Drama, Music, Musical

Handlung des Films:

Die Geschichte der Supremes, dargestellt von Beyoncé, Jennifer Hudson und Anika Noni Rose.Effi, Deena und Lorell sind mehr oder weniger erfolgreiche Background Sängerinnen, bis sie eines Tages von Manager Curtis (Eddie Murphy) unter dessen Fittiche genommen werden. Curtis formt aus dem Trio einen eigenständigen Act. Erfolgreich produziert er einen auf die drei Damen zugeschnittenen Sound. Doch als die eigentlich stimmgewaltigste Sängerin Effi für Deena das Frontmikro frei machen muss ist das zwar einerseits der endgültige Durchbruch für die Band, andererseits ist der Bandfrieden durch die Streitereien der Damen gestört.

DREAMGIRLS (2006) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu DREAMGIRLS gibt es hier*

48) THE MAMBO KINGS (1992)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Tito Puente, Celia Cruz, Linda Ronstadt, Mambo All Stars, Arturo Sandoval, Los Lobos

IMDb-Bewertung des Films: 6,5

Genre(s) des Films: Drama, Music

Handlung des Films:

Die kubanischen Brüder Nestor (Antonio Banderas) und César (Armand Assante) versuchen Anfang der 50er als Musiker in New York ihr Glück -und feiern im Zuge der Mambo-Welle erste Erfolge. Als Nestor jedoch die schönen Dolores (Maruschka Detmers) heiratet, kommt es immer wieder zu Unstimmigkeiten. Da wird das Brüderpaar durch einen tragischen Unfall auseinandergerissen. Arne Glimchers stimmiges Regiedebüt nach einer Vorlage des Pulitzer-Preisträgers Oscar Hijuelos begründete den US-Durchbruch der jungen Almodóvar-Entdeckung Antonio Banderas.

THE MAMBO KINGS (1992) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu THE MAMBO KINGS gibt es hier*

49) THE BODYGUARD (1992)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Whitney Houston, Lisa Stansfield, Kenny G & Aaron Neville, Curtis Stigers, Joe Cocker feat. Sass Jordan, u.a.

IMDb-Bewertung des Films: 6,2

Genre(s) des Films: Drama, Music, Romance

Handlung des Films:

Popdiva Rachel (Whitney Houston) wird von einem Psycho-Fan bedroht. Also engagieren ihre Berater mit Frank (Kevin Costner) einen fähigen Leibwächter. Anfängliche Antipathie weicht bald großen Gefühlen ... 90er-Hit mit einem der meistverkauften Soundtracks aller Zeiten.

THE BODYGUARD (1992) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu THE BODYGUARD gibt es hier*

50) STAYING ALIVE (1983)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: The Bee Gees, Frank Stallone

IMDb-Bewertung des Films: 4,5

Genre(s) des Films: Drama, Music, Romance

Handlung des Films:

Sylvester Stallone als Regisseur hat sicher sein bestes gegeben – vielleicht hätte er aber dann doch lieber noch einen Box- als einen Tanzfilm machen sollen …Der Titelsong von den Bee Gees ist auf jeden Fall ein Evergreen der Spitzenklasse, und Slys Bruder Frank hat auch ein paar Ohrwürmer beigesteuert (Far From Over, I’m never gonna give you up).

STAYING ALIVE (1983) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu STAYING ALIVE gibt es hier*

51) FIFTY SHADES OF GREY (2015)

Art des Soundtracks: Compilation

Musik von: Annie Lennox, Elli Goulding, The Weeknd, Sia, Beyoncé, Frank Sinatra, The Rolling Stones u.v.a.

IMDb-Bewertung des Films: 4,1

Genre(s) des Films: Drama, Romance, Thriller

Handlung des Films:

Die Verfilmung der polarisierenden Bestseller-Bücher von E L James mit Dakota Johnson und Jamie Dornan in den Hauptrollen erfreut sich einer großen (vornehmlich weiblichen) Anhängerschaft. Der Stoff ist Geschmackssache - der Soundtrack mit alten (u.a. Witchcraft, I put a spell on you, Beast of Burden) und neuen Hits (u.a. Love me like you do, Meet me in the middle, Earned it) kann aber sicher auch Filmverweigerern gefallen.

FIFTY SHADES OF GREY (2015) © Video: YouTube

Den Soundtrack zu FIFTY SHADES OF GREY gibt es hier*

MEHR MUSIKALISCHE BESTENLISTEN GIBT ES HIER:

15 GENIALE MUSICAL-FILME UND FILM-MUSICALS gibt es hier

SINGSTARS: WELCHE HOLLYWOOD-STARS AUCH GOLDKEHLCHEN SIND gibt es hier

DIE 13 BESTEN MUSIKER BIO-PICS gibt es hier