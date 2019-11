Mehr als 200 Filme wurden über den Meisterdetektiv Sherlock Holmes gedreht, den Sir Arthur Conan Doyle im 19. Jahrhundert erfunden hat und über 80 Schauspieler versuchten sich an der Rolle. Aber wer hat seinen Job gut gemacht und welche Filme bzw. Serien über Sherlock Holmes sind die besten? In unserer Bestenliste finden Sie 40 sehenswerte Titel inklusive Trailer, Genre- und IMDb-Angaben sowie eine Kurzbeschreibung samt Hintergrundinfos zum Film bzw. der Serie.

Sherlock Homes – stets auf der Jagd nach Jack the Ripper, Professor Moriarty, Agenten der Deutschen – und eigenen Schwächen. 1887 veröffentlichte der schottische Arzt Sir Arthur Conan Doyle die erste Sherlock-Holmes-Geschichte; es sollte insgesamt 40 Kurzgeschichten, vier Romane – und seit der Erfindung der Cinematografie über 140 verschiedene Film- und TV-Verfilmungen mit seinem Helden als Mittelpunkt geben. Und noch heute gibt es Menschen, die glauben, dass in der Baker Street 221b tatsächlich der berühmte Detektiv lebte.

Basil Rathbone ist bis heute einer der beliebtesten Sherlock Holmes-Darsteller. Er verkörperte den Meisterdetektiv von 1939 bis 1946 in insgesamt 14 Filmen © Wikipedia

Immerhin haben ihm bemerkenswerte Schauspieler Gesicht und Stimme geliehen: In den 40er-Jahren war Basil Rathbone, ansonsten auf Schurkenrollen in Ritterfilmen abonniert, der erste Serien-Holmes – auch wenn er, politisch bedingt, eher Nazi-Spione enttarnte, als Professor Moriarty jagte. Ihm folgte die Hammer-Film-Legende Peter Cushing, der in Der Hund von Baskerville Christopher Lee beschützte – der dann auch Lupe und Pfeife übernahm. Cushing spielte Holmes erstmals 1959, danach noch 17-mal im Fernsehen, zuletzt bereits hochbetagt 1984.

Der scharfgesichtige Jeremy Brett als Sherlock Holmes - er machte die BBC-Serie zum Zuschauerhit © BBC

Selbst Billy Wilder nahm sich der Geschichte an und holte das Genie in Kein Koks für Sherlock Holmes (1970) auf den Boden der menschlichen Schwächen. Damals ein Flop, heute Kult. Michael Caine als Sherlock Holmes in Genie und Schnauze drehte die Story um: Hier war Holmes nur ein Schauspieler, um die von Dr. Watson (Ben Kingsley) gelösten und niedergeschriebenen Fälle glaubwürdig nach außen zu vertreten.

Benedict Cumberbatch, der moderne Sherlock, machte Sir Arthur Conan Doyles Werk erneut zum Hype © BBC

Auch im TV blieb Holmes ein Dauerbrenner: Während der scharfgesichtige Jeremy Brett über 20 BBC-Folgen lang ermittelte, schaffte es in Russland sogar Vasili Livanov als Dauer-Holmes zu Fernsehkultstatus. Der aktuelle Erbe des Meisterdetektivs ist Benedict Cumberbatch, der ab 2010 mit der Kultserie Sherlock u. a. 7 Emmys holte.

BESTENLISTE: DIE GENIALSTEN 40 SHERLOCK-HOLMES-ADAPTIONEN (gereiht nach IMDb-Ranking)

Der fiktive Detektiv Sherlock Holmes tritt in vier Romanen und zahlreichen Erzählungen Arthur Conan Doyles auf. Aufgrund des Erfolgs und der Bekanntheit der Figur kam es zu vielen Verfilmungen und Vertonungen, wobei 81 Schauspieler ihn in 217 Filmen darstellten. Laut Guinness-Buch der Rekorde ist Sherlock Holmes damit die am häufigsten auf der Leinwand gezeigte Romanfigur. Zudem wurde Sherlock Holmes oft parodiert, und zahlreiche Autoren schrieben eigene Sherlock-Holmes-Werke, sogenannte Pastiches.

1) Sherlock Holmes in New York (1976)

Genre(s): Crime, Mystery

IMDb-Bewertung: 5,8/10

Sherlock Holmes in New York (1976) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

n London erfährt Sherlock Holmes (Roger Moore), dass sein Erzfeind Professor Moriarty (John Huston) wieder etwas Großes plant. Eine weitere Gelegenheit für den Meisterdetektiv, den kriminellen Professor und seine verbrecherische Organisation zur Strecke zu bringen. Ermittlungen führen Holmes und Dr. Watson (Patrick Macnee) nach New York, wo sie erfahren, dass Irene Adlers (Charlotte Rampling) Sohn von Moriarty entführt wurde. Kurz darauf verschwinden auf rätselhafte Weise die Goldreserven einer Bank. Wie hängen das Verbrechen und die Entführung zusammen?

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sherlock Holmes in New York (1976) gibt's hier*

2) The Triumph of Sherlock Holmes (1935)

Genre(s): Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 5,9/10

The Triumph of Sherlock Holmes (1935) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Britischer Mysteryfilm, der auf dem vierten Roman namens Tal der Angst von Arthur Conan Doyle basiert: Sherlock Holmes (Arthur Wontner) und Dr. Watson (Ian Fleming) befinden sich im Ruhestand und werden beauftragt, einen mysteriösen Mord zu untersuchen. Sie finden heraus, dass die amerikanische kriminelle Freimaurer-Organisation The Scowrers dahintersteckt, die im Auftrag des im Hintergrund agierenden skrupellosen Professors Moriarty (Lyn Harding) die Rache an einem im Gefängnis befindlichen Informanten nahmen ...

Zu Arthur Wontner als Sherlock Holmes: Von der Witwe Arthur Conan Doyles wurde er als der Schauspieler bezeichnet, der dem Original am nächsten gekommen sei. Wontners Markenzeichen war die zurückhaltende Interpretation des legendären Detektivs.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Triumph of Sherlock Holmes (1935) gibt's hier*

3) Sherlock Holmes und die Primadonna (Sherlock Holmes and the Leading Lady,1991)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Sherlock Holmes und die Primadonna (Sherlock Holmes and the Leading Lady,1991) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Der Erfinder eines elektomagnetischen Bombenzünders, quasi eine Fernbedienung, will die Pläne gegen Bares den Briten überlassen, damit das Teil nicht in die falschen Hände gerät. Als sie gestohlen werden, ist Detektiv Holmes (Christopher Lee) gefragt und reist mit Kollege Dr. Watson (Patrick Mcnee) nach Wien...

Die deutsche Synchronisation ist grenzwertig, die billige Umsetzung hat 90er-Telenovela-Flair. Nur für Hardcore-Fans!

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sherlock Holmes und die Primadonna (Sherlock Holmes and the Leading Lady,1991) gibt's hier*

4) The Sleeping Cardinal (Fatal Hour, 1931)

Genre(s): Crime, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,0/10

The Sleeping Cardinal (Fatal Hour, 1931) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

The Sleeping Cardinal ist ein britischer Mysteryfilm von Leslie S. Hiscott mit Arthur Wontner als Sherlock Holmes und Ian Fleming als Dr. Watson.

Er ist unabhängig von der Basil-Rathbone-Serie von Holmesfilmen, die ebenfalls in den 1930er-Jahren begann. In den USA lief der Film unter dem Titel Sherlock Holmes’ Fatal Hour:

Ronnie Adair, ein Diplomat des Foreign Office, ist der Spielsucht verfallen. Adairs besorgte Schwester bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson, die Gründe für die Glücksspielexzesse und depressiven Verstimmungen ihres Bruders zu untersuchen. Hat Professor Moriarty seine Finger im Spiel?

5) Eine Pfeife in Amerika (The Return of Sherlock Holmes, 1987)

Genre(s): Mystery

IMDb-Bewertung: 6,1/10

Eine Pfeife in Amerika (The Return of Sherlock Holmes, 1987) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Jane Watson, Urenkelin des berühmten Weggefährten von Sherlock Holmes, betreibt in den USA eine Detektei. Eine Erbschaft bringt sie zurück in das Land ihres Urgroßvaters. Dort entdeckt sie in einem Geheimlabor, dass Sherlock, der größte Detektiv aller Zeiten, tiefgefroren ist.

Der Ermittler taut auf und erwacht zu neuem Leben. Holmes muss sich nicht nur an die Neuzeit gewöhnen, sondern auch bald mit Watsons Urenkelin in einer mysteriösen Mordserie ermitteln ...

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Eine Pfeife in Amerika (The Return of Sherlock Holmes, 1987) gibt's hier*

6) Sherlock Holmes’ cleverer Bruder (The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother, 1975)

Genre(s): Comedy, Crime, Music

IMDb-Bewertung: 6,1/10

Sherlock Holmes’ cleverer Bruder (The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother, 1975) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Filmkomödie, bei der Gene Wilder die Hauptrolle spielte, das Drehbuch schrieb und sein Regiedebüt gab:

Nachdem er Jahre im Schatten seines berühmten Bruders Sherlock leben musste, darf Sigerson Holmes (Gene Wilder) endlich zeigen, dass auch er eine echte Spürnase hat. Sein Bruder bittet ihn, ein Dokument wiederzufinden, das der Regierung abhanden gekommen ist. Der scheinbar einfache Fall entwickelt sich dank Sigersons gründlicher Suche zu einem turbulenten Abenteuer, denn er entdeckt falsche Identitäten, mysteriöse Geheimcodes und Dinge, die besser verhüllt geblieben wären... Mit Madeline Kahn und Marty Feldman.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sherlock Holmes’ cleverer Bruder (The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother, 1975) gibt's hier*

7) Die Rückkehr des Sherlock Holmes (Sherlock Holmes Returns, 1993)

Genre(s): Comedy, Crime, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,2/10

Die Rückkehr des Sherlock Holmes (Sherlock Holmes Returns, 1993) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Wir schreiben das Jahr 1993. Durch ein heftiges Erdbeben erwacht der berühmteste Detektiv der Welt zu neuem Leben. Sherlock Holmes ließ sich einst einfrieren und hat nun Schwierigkeiten, sich in der Neuzeit zurechtzufinden. Darüber hinaus erwartet ihn aber ein größeres Problem. Die Nachfahren seines Erzfeindes Prof. Moriarty sind ebenfalls verbrecherisch tätig. Es dauert nicht lange und Sherlock befindet sich wieder auf Verbrecherjagd ...

Dieser spannende Krimi strickt auf originelle Weise die Vorlagen Sir Arthur Conan Doyles weiter und transportiert Holmes in die Gegenwart. Hauptdarsteller Anthony Higgins ist dem Sherlock-Universum nicht unbekannt, denn 1985 spielte er in „Das Geheimnis des verborgenen Tempels“ den Gegenspieler des Superdetektivs, Professor Moriarty.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Rückkehr des Sherlock Holmes (Sherlock Holmes Returns, 1993) gibt's hier*

8) Sherlock Holmes – Der Vampir von Whitechapel (The Case of the Whitechapel Vampire, 2002)

Genre(s): Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Sherlock Holmes – Der Vampir von Whitechapel (The Case of the Whitechapel Vampire, 2002) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

London im Dezember 1892. Im ärmlichen East End liegt der Stadtteil Whitechapel, berüchtigt durch die Morde des Serienkillers Jack The Ripper. Die dort ansässige Abtei wird zum Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens: Ein Mönch wird mit zwei auffälligen Bissmalen an seinem Hals in der Klosterkirche tot aufgefunden. Schnell wird über den Angriff eines Vampirs spekuliert. Doch Sherlock Holmes glaubt nicht an einen Vampir, er stützt seine Untersuchungen auf Fakten und logischen Schlussfolgerungen und rechnet fest mit einem menschlichen Täter. Wer steckt hinter den Morden? Mensch oder Monster? Und sind am Ende doch übernatürliche Kräfte im Spiel? TV-Film mit Matt Frewer und Kenneth Welsh.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sherlock Holmes – Der Vampir von Whitechapel (The Case of the Whitechapel Vampire, 2002) gibt's hier*

9) The Masks of Death (1984)

Genre(s): Crime, Horror, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,3/10

The Masks of Death (1984) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

1984 war Peter Cushing in dem Fernsehfilm The Masks of Death ein letztes Mal als Sherlock Holmes zu sehen, John Mills verkörperte Doktor Watson.

Sherlock Holmes (Peter Cushing) ist in den Ruhestand getreten. Aber als Alec MacDonald (Gordon Jackson) ihn bittet, einen anderen Fall anzunehmen, sagt er zu. Es gab einige mysteriöse Morde aber keine sichtbaren Ursachen für die Todesfälle. Zur gleichen Zeit erhält Holmes von Graf Udo von Felseck (Anton Diffring) einen weiteren Auftrag: Er soll einen jungen vermissten Prinzen finden, um einen Krieg zwischen Deutschland und England zu verhindern. Aber Von Felseck ist nicht so ehrlich, wie er scheint...

10) Sherlock Holmes’s größter Fall (A Study in Terror, 1965)

Genre(s): Crime, Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Sherlock Holmes’s größter Fall (A Study in Terror, 1965) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Spannendes Who dunnit mit Grusel: Der bestialische Mord an fünf Prostituierten sorgt im London des ausgehenden 19. Jahrhunderts für Aufsehen. Als der als Jack the Ripper bekannte Täter weitere Morde ankündigt, schaltet sich Londons berühmtester Detektiv in den Fall ein: Sherlock Holmes. Zusammen mit seinem Kollegen Dr. Watson folgt er der blutigen Spur des Serienkillers bis in adelige Kreise und in das von den Morden aufgeschreckte Armenviertel von Whitechapel. Das Aufeinandertreffen zweier Legenden der britischen Kriminalgeschichte scheint unausweichlich...

Mit seiner Study in Terror legte Regisseur James Hill 1965 eine der härtesten und stimmungsvollsten Verfilmungen in einer langen Ahnenreihe eindrucksvoller Sherlock-Holmes-Geschichten vor, in der nun auch zwei Londoner Mythen aufeinandertreffen. Neben John Neville als Sherlock Holmes und Donald Houston als Dr. Watson sind Robert Morley als Mycroft Holmes und die junge Judi Dench als Sally Young zu sehen.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sherlock Holmes’s größter Fall (A Study in Terror, 1965) gibt's hier

11) Im Zeichen der Vier (The Sign of Four, 1983)

Genre(s): Crime, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Im Zeichen der Vier (The Sign of Four, 1983) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Mary Morstan bittet den Detektiv, ihr bei der Suche nach ihrem seit Jahren verschollenen Vater zu helfen. Die Spur führt Holmes (Ian Richardson) und Watson (David Healy) zu dem undurchsichtigen Thaddeus Sholto, von dem sie erfahren, dass sein Vater zusammen mit Marys Vater nach ihrer Militärzeit in Indien einen Schatz mit nach England gebracht hat. Als sein Bruder ermordet wird, gerät Thaddeus in Verdacht. Aber Sherlock Holmes glaubt nicht an dessen Schuld und sucht fortan nicht nur nach Marys Vater, sondern auch nach dem Mörder von Bartholomew Sholto ...

Ian Richardson, der (leider!) nur zwei Sherlock-Holmes-Filme gedreht hat, verkörpert den Meisterdetektiv in grandioser Weise. Allein wegen ihm ist der Film Pflicht für Holmes-Fans.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Im Zeichen der Vier (The Sign of Four, 1983) gibt's hier*

12) Die Geheimwaffe (Sherlock Holmes and the Secret Weapon, 1942)

Genre(s): Abenteuer, Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Die Geheimwaffe (Sherlock Holmes and the Secret Weapon, 1942) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

In Die Geheimwaffe kämpfen Sherlock Holmes (Basil Rathbone) und Watson (Nigel Bruce) gegen die Nazis. Diese haben bereits drei Wissenschaftler ermordet, die streng geheim an einer neuen Massenvernichtungswaffe gearbeitet haben.

Der Kriminalfilm aus der Sherlock-Holmes-Reihe basiert sehr frei auf der Kurzgeschichte The Dancing Men von Sir Arthur Conan Doyle. Basil Rathbone wurde durch seine Darstellung des Sherlock Holmes, den er in insgesamt 14 Kriminalfilmen zwischen 1939 und 1946 verkörperte, weltberühmt. Er zählt bis heute zu den beliebtesten und einflussreichsten Darstellern des Meisterdetektivs.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Geheimwaffe (Sherlock Holmes and the Secret Weapon, 1942) gibt's hier*

13) Der Hund der Baskervilles (The Hound of the Baskervilles, 2002)

Genre(s): Abenteuer, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Der Hund der Baskervilles (The Hound of the Baskervilles, 2002) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Er ist blutrünstig, er ist gierig und er ist der Fluch der Baskervilles. Seit 200 Jahren fallen immer wieder männliche Mitglieder dieses Hauses einem bestialischen Höllenhund zum Opfer, zuletzt Sir Charles Baskerville. Mysteriöse Vorkommnisse lassen den Schluss zu, dass das Leben seines Erben Sir Henry (Matt Day) ebenfalls in Gefahr ist. Ein Fall für Sherlock Holmes (Richard Roxburgh). Er schickt Dr. Watson (Ian Hart) an den Ort des Grauens, nach Baskerville Hall in Dartmoor. Dort trifft er auf das zwielichtige Ehepaar Barrymore, die Bediensteten des Hauses. Aber warum sollten sie für das Ableben ihrer Herrschaft sorgen? In der Nachbarschaft lebt der Archäologe Stapleton (Richard E. Grant) mit seiner hübschen Tochter Beryl (Neve McIntosh). Endlich angenehmere Gesellschaft für Watson. Doch der furchterregende Höllenhund hat längst die Fährte aufgenommen und bald liegt wieder eine Leiche im Moor. Hat Watson versagt? Und wo ist eigentlich Sherlock Holmes?

Der Film (Regie: David Attwood) orientiert sich in einigen Abweichungen von der Buchvorlage an älteren Verfilmungen wie der Kinoadaption von 1939 mit Basil Rathbone und einer Verfilmung aus1988 mit Jeremy Brett, die im Rahmen der TV-Serie Sherlock Holmes produziert wurde. Es ist dies ist die einzige Filmfassung des Romans, die im deutschen Sprachraum den korrekten Titel Der Hund der Baskervilles trägt.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Der Hund der Baskervilles (The Hound of the Baskervilles, 2002) gibt's hier*

14) Der Hund von Baskerville (The Hound of the Baskervilles, 1983)

Genre(s): Crime, Horror, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Der Hund von Baskerville (The Hound of the Baskervilles, 1983) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Eine Legende erzählt, dass sich in den Mooren rund um den Landsitz der Baskervilles ein riesiger Hund herumtreibt. Als Sir Charles Baskerville gewaltsam ums Leben kommt und Abdrücke von Hundepfoten gefunden werden, schaltet Testamentsvollstrecker Dr. Mortimer Sherlock Holmes ein. Dem Meisterdetektiv wird schnell klar, dass sich Sir Henry, Alleinerbe von Baskerville Hall, in großer Gefahr befindet. Nur an einen Fluch und einen mordenden Riesenhund will Holmes nicht glauben.

Der britisch-amerikanische TV-Film mit Ian Richardson als Sherlock Holmes und Donald Churchill als Dr. Watson gilt als Klassiker unter den Sherlock-Holmes-Filmen.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Der Hund von Baskerville (The Hound of the Baskervilles, 1983) gibt's hier*

15) Die Frau in Grün (The Woman in Green, 1945)

Genre(s): Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Die Frau in Grün (The Woman in Green, 1945) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Mit einem Ritualmörder bekommt es Sherlock Holmes in Die Frau in Grün zu tun. Bei allen Opfern handelt es sich um junge Frauen, denen nach dem Tod der Zeigefinger der rechten Hand abgenommen wurde. Holmes vermutet seinen Erzfeind Professor Moriarty hinter den grausamen Morden.

Obwohl es sich bei Die Frau in Grün um keine Doyle–Geschichte handelt, basiert sie doch teilweise auf den beiden Holmes–Kurzgeschichten The Final Problem (1893) und The Adventures of the Empty House (1903). Sherlock Holmes und Dr. Watson wurden mit Basil Rathbone und Nigel Bruce besetzt, die diese Rollen erstmals in einer Verfilmung von Der Hund von Baskerville gespielt hatten. Es ist die elfte Produktion aus der Filmreihe mit Rathbone als Sherlock Holmes und sicherlich eine der besten und spannendsten aus der Rathbone-Ära.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Frau in Grün (The Woman in Green, 1945) gibt's hier

16) Kein Koks für Sherlock Holmes (The Seven-Per-Cent Solution, 1976)

Genre(s): Abenteuer, Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Kein Koks für Sherlock Holmes (The Seven-Per-Cent Solution, 1976) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Der englische Meisterdetektiv Sherlock Holmes (Nicol Williamson) ist schwer depressiv und kokainsüchtig. Also lotst ihn sein treuer Assistent und Freund Dr. Watson (Robert Duvall) zum berühmten Psychotherapeuten Sigmund Freud (Alan Arkin) nach Wien. Doch kaum in Wien angekommen, setzt Letzterer den Ermittler gleich auf Entzug. Um den Schnüffl er abzulenken, bittet Freud ihn, die offenbar gekidnappte Lola (Vanessa Redgrave) zu suchen...

Eleganter, superb besetzter Krimispaß, zweifach oscarnominiert, ebenfalls dabei: Lawrence Olivier.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Kein Koks für Sherlock Holmes (The Seven-Per-Cent Solution, 1976) gibt's hier*

17) Das Geheimnis des verborgenen Tempels (Young Sherlock Holmes, 1985)

Genre(s): Abenteuer, Fantasy, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Das Geheimnis des verborgenen Tempels (Young Sherlock Holmes, 1985) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Es gehört zu den größten Ungerechtigkeiten der Filmhistorie, dass Das Geheimnis des verborgenen Tempels (1985) an den Kinokassen floppte - auch bei uns. Hier aber vielleicht wegen des sperrigen deutschen Titels, im Original heißt der Streifen weit aussagekräftiger Young Sherlock Holmes.

Tatsächlich geht es um das erste Abenteuer des größten Privatdetektivs aller Zeiten, das heute das erste Mal seit elf Jahren wieder im TV läuft: Als Schüler eines Elite-Internats befreundet sich Sherlock (Nicholas Rowe) mit dem etwas unsicheren Neuankömmling John Watson (Alan Cox), in der Folge lösen sie ein Rätsel um eine Mordserie an älteren Männern, die alle kurz vor ihrem Tod an gruseligen Halluzinationen litten.

Heute gilt der mit viel Liebe gemachte Streifen als Kultfilm; seine Darsteller sind mittlerweile vergessen, dafür haben die Herrschaften hinter der Kamera Karriere gemacht. Regisseur Barry Levinson bekam 1989 den Oscar für Rain Man, Drehbuchautor Chris Columbus drehte die ersten zwei Harry Potter-Blockbuster und John Lasseter, der hierfür den ersten CG-Charakter der Filmgeschichte schuf, ist heute Kreativchef der Disney-und Pixar-Animationsstudios.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Das Geheimnis des verborgenen Tempels (Young Sherlock Holmes, 1985) gibt's hier*

18) Verhängnisvolle Reise (Sherlock Holmes in Washington, 1943)

Genre(s): Film-Noir, Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Verhängnisvolle Reise (Sherlock Holmes in Washington, 1943) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Der Diebstahl eines wichtigen Mikrofilms führt den Brit-Detektiv und seinen Freund Watson nach Washington. Dort geben eine Leiche und eine Entführung dem Fall noch mehr Brisanz … Basil Rathbone schlüpfte auch hier wieder in die Rolle des Kultschnüfflers, Nigel Bruce sekundiert als Dr. Watson.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Verhängnisvolle Reise (Sherlock Holmes in Washington, 1943) gibt's hier*

19) Sherlock Holmes – Der Seidenstrumpfmörder (Sherlock Holmes and the Case of the Silk Stocking, 2004)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Sherlock Holmes – Der Seidenstrumpfmörder (Sherlock Holmes and the Case of the Silk Stocking, 2004) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Gediegene und spannende Adaption im soliden BBC-Stil:

London im Jahr 1902: Sherlock Holmes führt ein einsames Leben in Langeweile, konsumiert Drogen und treibt sich in Opiumhöhlen herum. Als am Ufer der Themse eine Frauenleiche gefunden wird, versucht Watson, ihn für den Fall zu interessieren. Die unbekannte Tote hatte einen Seidenstrumpf um den Hals und aufgrund der Kleidung vermutet man, sie wäre eine Prostituierte gewesen. Holmes hat kein Interesse an dem Fall und schickt Watson wieder fort, doch als er sich das Foto der Frau genauer ansieht, erkennt er, dass es sich bei ihr um Alice Pentney handelt, eine Lady aus der Oberschicht...

Der Film basiert auf Arthur Conan Doyles Figuren Sherlock Holmes und Dr. Watson, die von Rupert Everett und Ian Hart gespielt werden. Der Dialog zu Beginn des Films, in welchem Holmes meint, Watson hätte siebeneinhalb Pfund zugelegt und Watson darauf besteht, dass es nur sieben Pfund wären, stammt aus der Geschichte Ein Skandal in Böhmen.

Michael Fassbender (Hunger, Inglourious Basterds, X-Men) hatte in Der Seidenstrumpfmörder einen seiner ersten Filmauftritte.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sherlock Holmes – Der Seidenstrumpfmörder (Sherlock Holmes and the Case of the Silk Stocking, 2004) gibt's hier*

20) Der verkehrte Sherlock Holmes (They Might Be Giants, 1971)

Genre(s): Comedy, Mystery, Romance

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Der verkehrte Sherlock Holmes (They Might Be Giants, 1971) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Justin Playfair war ein erfolgreicher Anwalt. Seine Karriere verlief erfolgreich, und der in die Jahre gekommene, verwitwete Jurist könnte sich nun eigentlich zur Ruhe setzen. Doch Justin sieht sich verpflichtet, gegen Unrecht und Verbrechen zu kämpfen. Er bildet sich nämlich ein, Meisterdetektiv Sherlock Holmes zu sein. Während seine Umgebung ihn zu entmündigen versucht, findet der ehemalige Anwalt Unterstützung in Form der Psychiaterin Dr. Watson ...

Der Film versetzt die spannenden und unterhaltsamen Abenteuer von Sherlock Holmes und Dr. Watson in das New York der 1970er-Jahre und stellt das Publikum vor die Frage: "Wessen Realität ist richtig?" – Hintergründige und humorvolle Komödie, in der George C. Scott Sherlock Holmes und Joanne Woodward Watson spielt.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Der verkehrte Sherlock Holmes (They Might Be Giants, 1971) gibt's hier*

21) Mr. Holmes (2015)

Genre(s): Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Ian McKellen verkörpert den gealterten Sherlock Holmes © Video: Constantin

Was man über den Film wissen muss:

England, 1947: Langsam kehrt nach dem Zweiten Weltkrieg so etwas wie Normalität ein, selbst wenn auf den Feldern immer noch deutsche Bomberwracks herumliegen. Auch für den berühmten Sherlock Holmes (Ian McKellen) ist der Krieg gegen das Verbrechen mehr oder weniger vorbei - kein Wunder, ist der beste Ermittler der Welt doch mittlerweile 93, lebt in der Grafschaft Sussex statt in der Baker Street, raucht lieber Zigarren statt der berühmten Pfeife und so einen seltsamen Hut aufzusetzen, käme ihm nie in den Sinn.

Die alten Fälle sind nur noch Erinnerungen, die ihn manchmal plagen. Weil der gute Watson in den Storys, die Holmes so berühmt machten, die Tatsachen zugunsten von Dramaturgie und Spannung verändert hat, will er die Wahrheit niederschreiben. Mithilfe des Sohnes seiner Haushälterin stellt er sich den Lücken seiner Erinnerung und geht auf eine letzte große Reise.

Langsam, aber gelungen. Der Film ist kein klassisches Popcornkino, sondern ein behutsam inszeniertes, versöhnlich-rührendes Schlusskapitel der Sherlock Holmes-Story nach dem Roman A Slight Trick of the Mind von Mitch Cullin aus dem Jahr 2005.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Mr. Holmes (2015) gibt's hier*

22) Mord an der Themse (Murder by Decree, 1979)

Genre(s): Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Mord an der Themse (Murder by Decree, 1979) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Meisterdetektiv Sherlock Holmes (Christopher Plummer) und sein Assistent Dr. Watson (James Mason) sind einem neuen, aufregenden Fall auf der Spur. Diesmal geht es um Londons berüchtigsten Frauenmörder Jack the Ripper. Bekanntlich wurde dieser nie gefasst, doch nun stellen die beiden Spürnasen eine völlig neue Identitätstheorie über den Schlächter auf:

Sie entlarven den Dirnenmörder als eine Bande, die im Auftrag höchster Regierungskreise tötet, um ein uneheliches Kind des Thronfolgers aufzuspüren. Die Hintermänner der Verschwörung können aus Gründen der Staatsräson jedoch nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und so geraten Sherlock Holmes und Watson in ernsthaft moralische Konflikte.

Atmosphärisch dichte, top besetzte Neuinterpretation des Jack-the-Ripper-Stoffes.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Mord an der Themse (Murder by Decree, 1979) gibt's hier*

23) Juwelenraub (Terror by Night, 1946)

Genre(s): Crime, Drama, Film-Noir

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Juwelenraub (Terror by Night, 1946) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

In Juwelenraub soll der Meisterdetektiv genau einen solchen Verhindern, was ihm aber nicht gelingt. Stattdessen wird ein Edelstein von unschätzbarem Wert gestohlen und der Sohn seines Besitzers kaltblütig ermordet. Doch das soll nicht das einziges Verbrechen im Schnellzug von London nach Edinburgh bleiben...

Juwelenraub ist der dreizehnte Film der Reihe mit Basil Rathbone als Sherlock Holmes. Es gibt in diesem Film kaum Anlehnungen an die Erzählungen von Arthur Conan Doyle, es sind nur kleinere Episoden an Das leere Haus, Das Verschwinden der Lady Frances Carfax und Das Zeichen der Vier angelehnt.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Juwelenraub (Terror by Night, 1946) gibt's hier*

24) Gefährliche Mission (Pursuit to Algiers, 1945)

Genre(s): Abenteuer, Crime, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Gefährliche Mission (Pursuit to Algiers, 1945) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Rätselhafter Auftrag für Holmes (Rathbone) und Watson (Bruce): Forscher bitten sie, den Sohn eines ermordeten Kollegen nach Algerien zu eskortieren...

Basil Rathbone in seinem Holmes-Krimi Nr. 12.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Gefährliche Mission (Pursuit to Algiers, 1945) gibt's hier*

25) Jagd auf Spieldosen (Dressed to Kill, 1946)

Genre(s): Crime, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Jagd auf Spieldosen (Dressed to Kill, 1946) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Bei einem Einbruch wird lediglich eine wertlos scheinende Spieldose entwendet. Doch Holmes hätte nicht seinen legendären Ruf, wäre ihm entgangen, dass von derselben Spieldose zwei weitere Exemplare existieren, die ebenfalls in einem Gefängnis gefertigt und mit wichtigen Hinweisen versehen wurden.

Jagd auf Spieldosen ist der letzte von insgesamt vierzehn Filmen der Filmserie über Sherlock Holmes mit Basil Rathbone und Nigel Bruce und insgesamt ein lebhafter Abschluss der Filmserie.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Jagd auf Spieldosen (Dressed to Kill, 1946) gibt's hier*

26) Genie und Schnauze (Without a Clue, 1988)

Genre(s): Comedy, Crime, Mystery

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Genie und Schnauze (Without a Clue, 1988) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Krimispaß, in dem Ben Kingsley und Michael Caine als Schnüfflerduo in einen Fälschungsfall schlittern:

Um den eitlen Sherlock Holmes zu blamieren, dessen falschen Mythos als "Meisterdetektiv“ er selbst begründet hatte, bedient sich Dr. Watson (Ben Kingsley) eines Schmierenkomödianten (Michael Caine) … Toll gespielt und echt pfiffig.



STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Genie und Schnauze (Without a Clue, 1988) gibt's hier*

27) Gespenster im Schloss (Sherlock Holmes Faces Death, 1943)

Genre(s): Crime, Film-Noir, Mystery

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Gespenster im Schloss (Sherlock Holmes Faces Death, 1943) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Holmes und Watson jagen im Schloss der Musgraves einen Serienmörder. Bei ihren Ermittlungen stoßen die beiden auf einen vergessenen Schatz, der im Keller des Schlosses versteckt liegen soll - und mit einem menschlichen Schachbrett in Verbindung zu stehen scheint...

Der Film ist der sechste Film der berühmten Sherlock-Holmes-Serie mit Basil Rathbone und eine lose Verfilmung der Doyle-Kurzgeschichte Das Musgrave-Ritual. Im Gegensatz zu den vorherigen Filmen der Reihe, die alle von der Propaganda der Alliierten im Zweiten Weltkrieg gegen das nationalsozialistische Deutschland bestimmt waren, bildet der Krieg in diesem Film nur den Grund, warum auf dem Manor geistig Verwirrte untergebracht sind.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Gespenster im Schloss (Sherlock Holmes Faces Death, 1943) gibt's hier*

28) Der Hund von Baskerville (The Hound of the Baskervilles, 1959)

Genre(s): Horror, Mystery

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Der Hund von Baskerville (The Hound of the Baskervilles, 1959) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Eine alte Sage berichtet, dass ein Fluch auf der Familie Baskerville lastet. Als ewige Strafe für die einstigen Verbrechen von Sir Hugo Baskerville sterben alle männlichen Nachkommen der Familie eines unnatürlichen Todes. Auch Lord Charles Baskerville wird tot in der finsteren Moorlandschaft von Dartmore gefunden, gestorben an einem Herzschlag in Folge panischer Angst. War es der berüchtigte Höllenhund, der der Legende nach im Moor haust und die Baskerville-Erben zu Tode hetzt? Dr. Mortimer, Arzt und Freund der Familie, reist nach London um Hilfe bei Sherlock Holmes zu suchen. Lord Henry Baskerville, der Neffe des Verstorbenen ist bereit, sein Erbe anzutreten. Sein Leben, so befürchtet Dr. Mortimer, sei nun in höchster Gefahr. Können Sherlock Holmes und sein Assistent Dr. Watson das Rätsel lösen?

In dem Horrorfilm spielt Peter Cushing Sherlock Holmes und wird von André Morell in der Rolle des Dr. Watson unterstützt. Christopher Lee tritt als Sir Henry Baskerville in Erscheinung.

Peter Cushing konnte als Holmes so überzeugen, dass die BBC in den 1960er Jahren mit ihm als Hauptdarsteller eine 16-teilige Fernsehserie Sir Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes drehte.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Der Hund von Baskerville (The Hound of the Baskervilles, 1959) gibt's hier*

29) Das Privatleben des Sherlock Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes, 1970)

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Crime

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Das Privatleben des Sherlock Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes, 1970) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Billy Wilder nimmt in dem Krimispaß Arthur Conan Doyle aufs Korn:

Eine Primaballerina wünscht mit Meisterdetektiv Holmes (Robert Stephens) ein Kind zu zeugen - der zieht sich mit Bravour aus der Affäre und täuscht eine homosexuelle Beziehung mit Assistent Dr. Watson (Colin Blakely) vor. Kurz darauf reist das Kriminalduo nach Schottland, um den vermissten Mann der schönen Gabrielle zu finden. Holmes lüftet dabei das Geheimnis des Monsters von Loch Ness und erfährt, dass ihm seine Klientin etwas verschwiegen hat.

Holmes auf Koks, latent schwul und angeödet: Topparodie von Billy Wilder. Weiters dabei: Geneviève Page und Christopher Lee.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Das Privatleben des Sherlock Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes, 1970) gibt's hier

30) Das Spinnennest (The Spider Woman, 1943)

Genre(s): Film-Noir, Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Das Spinnennest (The Spider Woman, 1943) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Im dritten Rathbone-Holmes-Abenteuer wird es wieder mysteriös: Hinter einer Reihe merkwürdiger Selbstmorde vermutet Holmes die Handschrift einer Frau, die mittels einer Spinne ihre Opfer in Todesangst versetzt...

Der Film gilt als einer der Besten aus der Serie.

Motive aus den Sherlock-Holmes-Erzählungen Das gesprenkelte Band, Das Zeichen der Vier und Das gelbe Gesicht Arthur Conan Doyle wurden im Film in eine vollkommen neue Handlung eingebettet.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Das Spinnennest (The Spider Woman, 1943) gibt's hier

31) Der Mann, der Sherlock Holmes war (1937)

Genre(s): Comedy, Crime, Romance

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Der Mann, der Sherlock Holmes war (1937) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Kultkrimi: Die frechen Detektive Flynn und McPherson (Hans Albers und Heinz Rühmann) haben weder Klienten noch Geld - also reisen sie als Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Brüsseler Weltausstellung, wo sie haarsträubende Kriminalfälle lösen ...

Vom Österreicher Karl Hartl schwungvoll inszeniert; obwohl von Goebbels 1937 als "künstlerisch wertvoll" gelobt, völlig frei von Propaganda. Das Lied Jawohl meine Herr'n war Gassenhauer.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Der Mann, der Sherlock Holmes war (1937) gibt's hier*

32) Die Perle der Borgia (The Pearl of Death, 1944)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Die Perle der Borgia (The Pearl of Death, 1944) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Der Meisterdetektiv nimmt den stadtbekannten Ganoven Giles Conover unter die Lupe. Dieser soll die kostbare Perle der Borgia gestohlen haben, die bereits 20 Menschenleben forderte...

Für den spanndend-skurrilen Rathbone-Holmes-Film (der neunte in der Reihe) diente Doyles Erzählung The Six Napoleons als Vorlage.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Perle der Borgia (The Pearl of Death, 1944) gibt's hier*

33) Das Haus des Schreckens (The House of Fear, 1945)

Genre(s): Crime, Film-Noir, Mystery

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Das Haus des Schreckens (The House of Fear, 1945) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Sherlock Holmes und Dr. Watson schließen Bekanntschaft mit dem "Club der alten Kameraden". Dessen Mitglieder haben hohe Lebensversicherungen aufeinander abgeschlossen. Klar, dass bald einer nach dem anderen das Zeitliche segnet...

Der Film basiert lose auf The Five Orange Pips von Arthur Conan Doyle, mit Sherlock Holmes und Dr. Watson als Hauptfiguren. Es handelt sich um den zehnten Film dieser Serie.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Das Haus des Schreckens (The House of Fear, 1945) gibt's hier*

34) Die Kralle (The Scarlet Claw, 1944)

Genre(s): Crime, Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Die Kralle (The Scarlet Claw, 1944) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Sherlock Holmes muss den rätselhaften Mord an Lady Penrose aufklären, die ihn kurz vor ihrem Tod kontaktiert hatte. Ihre Leiche wurde im Glocketurm der Kirche des beschaulichen Ortes La Morte Rouge aufgefunden, in dessen nebligen Sümpfen dunkle Gestalten ihr Unwesen treiben...

Achter Film aus der legendären Filmreihe mit Basil Rathbone als Sherlock Holmes.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Kralle (The Scarlet Claw, 1944) gibt's hier*

35) Die Abenteuer des Sherlock Holmes (1939)

Genre(s): Crime, Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Die Abenteuer des Sherlock Holmes (1939) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Holmes ist dicht auf den Fersen des genialen Verbrechers Professor Moriarty, der die Kronjuwelen gestohlen hat - in Die Abenteuer des Sherlock Holmes, der zweiten Verfilmung einer Geschichte um den Meisterdetektiv, die vom US-Studio Twentieth Century Fox produziert wurde.

Der Film basiert nicht auf den Erzählungen von Sir Arthur Conan Doyle, sondern auf einem Theaterspiel von William Gillette mit Doyles Figuren. Sherlock Holmes und Dr. Watson wurden mit Basil Rathbone und Nigel Bruce besetzt, die diese Rollen bereits in einer Verfilmung von Der Hund von Baskerville spielten.

Die bekannte Holmes-Phrase „Elementar, mein lieber Watson“ (Elementary, my dear Watson) entstammte hauptsächlich aus diesem Film, in den Geschichten von Doyle wird sie nie verwendet.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Abenteuer des Sherlock Holmes (1939) gibt's hier

36) Sherlock Holmes: Spiel im Schatten (2011)

Genre(s): Action, Abenteuer, Crime

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Sherlock Holmes: Spiel im Schatten (2011) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Robert Downey Jr. und Jude Law legen sich mit Jared Harris alias Professor James Moriarty an und enthüllen ein spektakuläres Komplott.

London, 1891: Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) brütet wieder über Hinweisen für einen möglichen neuen Fall, während Kompagnon Watson (Jude Law) der Hochzeit mit seiner Verlobten Mary entgegenfiebert.

Weltweit überschlagen sich derweil die Schlagzeilen: Ein Skandal bringt einen indischen Baumwolltycoon zu Fall, in China stirbt ein Opiumhändler an einer Überdosis, in Straßburg und Wien explodieren Bomben, ein US-Stahlmagnat segnet unter seltsamen Umständen das Zeitliche -allesamt Ereignisse, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Doch Holmes entdeckt ein Muster hinter den "Zufällen" und stellt eine Verbindung zu Professor James Moriarty (Jared Harris) her - ein kriminelles Genie und offenbar der Kopf einer weitreichenden Verschwörung.

In Sachen Story, Stars und Weiterentwicklung der aus Teil eins bekannten Stilmuster eine schwer gelungene Fortsetzung, die weltweit fast 550 Mio. Dollar in die Kinokassen spülte.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sherlock Holmes: Spiel im Schatten (2011) gibt's hier*

37) Der Hund von Baskerville (The Hound of the Baskervilles, 1939)

Genre(s): Horror, Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Der Hund von Baskerville (The Hound of the Baskervilles, 1939) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Detektivfilmklassiker, atmospährisch stimmig und originaltreu nach Arthur Conan Doyle.

Sir Charles Baskerville wird auf seinem Anwesen ermordet - wie schon andere seiner Ahnen. Ein Fluch lastet auf dem Haus, wie Meisterdetektiv Holmes und Dr. Watson herausfinden …

Der enorme Erfolg führte dazu, dass 20th Century Fox noch im selben Jahr den Film Die Abenteuer des Sherlock Holmes produzierte, erneut mit Basil Rathbone und Nigel Bruce als Holmes und Watson.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Der Hund von Baskerville (The Hound of the Baskervilles, 1939) gibt's hier*

38) Sherlock Holmes (2009)

Genre(s): Action, Abenteuer, Crime

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Sherlock Holmes (2009) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

London um 1890: Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) und Dr. Watson (Jude Law) können gerade noch verhindern, dass die Weltuntergangssekte von Lord Blackwood (Strong) die Tochter einer hochgestellten Persönlichkeit auf einem heidnischen Altar opfert. Blackwood wird zum Tode verurteilt, durch den Strang exekutiert, und es ist Watson persönlich, der den Exitus feststellt. Doch der finstere Lord steigt wieder aus seinem Grab (!) und beginnt eine Serie abscheulicher Verbrechen, die am Ende in einem großen Coup im Parlament münden sollen. Auf ihrem Feldzug gegen das Böse begegnen Holmes und Watson fast unbesiegbaren Riesen und legen eine halbe Reederei in Trümmer, ehe auf der Tower Bridge der Showdown ansteht

Coole Action, lustige Dialoge, Top-Popcornkino: Mit Verve inszenierte Neuinterpretation der Conan-Doyle-Bücher, v. a. die Keppeleien zwischen Downey Jr. und Law machen großen Spaß.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sherlock Holmes (2009) gibt's hier*

39) Sherlock Holmes (The Adventures of Sherlock Holmes, TV-Serie, 1984-1994)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 8,7/10

Sherlock Holmes (The Adventures of Sherlock Holmes, TV-Serie, 1984-1994) © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Sherlock Holmes (Originaltitel: Jede Staffel hatte andere Titel) ist eine von 1984 bis 1994 ausgestrahlte Fernsehserie aus England.Es gibt 6 Staffeln und 5 zusätzliche Langfilme. Mit dieser Serie wurde Jeremy Brett zu einem der bekanntesten Sherlock-Holmes-Darsteller. Unter Holmesianern gilt die aufwendig produzierte, sehr werktreue Serie als eine der besten Adaption der Geschichten um den Meisterdetektiv, was nicht unwesentlich dem trockenen Humor und britischen Understatement des legendären Jeremy Brett zu verdanken ist.

Bis auf rund drei Ausnahmen halten sich alle Episoden sehr genau an die literarischen Vorlagen Arthur Conan Doyles.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sherlock Holmes (The Adventures of Sherlock Holmes, TV-Serie, 1984-1994) gibt's hier*

40) Sherlock (TV-Serie, 2010)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 9,1/10

Sherlock © Video: YouTube

Was man über den Film wissen muss:

Die Autoren Steven Moffat und Mark Gatiss versetzen dabei die von Sir Arthur Conan Doyle geschriebenen Detektivgeschichten in einen modernen Kontext und lassen Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) gemeinsam mit seinem Assistenten Dr. Watson (Martin Freeman) im heutigen London ermitteln.

Exzellente Darsteller, packende Geschichten mit unvorhersehbaren Wendungen, brillante, spritzige Dialoge, eine detailverliebte Inszenierung und ein einzigartiger Look: Die BBC-Krimireihe Sherlock, die 2010 in England und 2011 im deutschsprachigen Raum Premiere feierte, holte das deduktive Genie aus der Feder von Sir Arthur Conan Doyle nicht nur erfolgreich in die Gegenwart, sondern wurde auch zum Welthit mit Kultstatus. Die Serie holte zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den BAFTA TV Award für die Beste Dramaserie, 7 Emmys und den British Fantasy Award.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sherlock (TV-Serie, 2010) gibt's hier*

MEHR BESTENLISTEN GIBT ES HIER: