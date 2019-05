Traurig, unerwartet, tragisch: Todesfälle in unseren Lieblingsserien kommen häufiger vor, als man es sich wünscht. Dabei trifft der Serientod oft Charaktere, die wir lieben oder zu lieben gelernt haben. Manches Ableben ist vorhersehbar (dennoch hofft man bis zuletzt), in anderen Fällen trifft uns Serienfans das Schicksal ganz plötzlich und mit voller Wucht. So oder so heißt es Abschied nehmen von vielen Serienlieblingen. Hier gibt es die 35 schockierendsten Serientode aller Zeiten mit Erklärung und Videoclip. Wir sprechen zu diesem Artikel ganz entschieden eine Spoilerwarnung aus :-)

1) Tasha Yar (Denise Michelle Crosby) aus Star Trek

Sicherheitschefin Tasha Yar fällt in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (Folge 1x23, Die schwarze Seele) dem Wesen Armus auf dem Planeten Vagra II zum Opfer, als sie versucht Deanna Troi, Riker und andere Besatzungsmitglieder aus dessen Fängen zu retten. Doktor Crusher kann nichts mehr für sie tun. Der Tod von Yar kommt eigentlich völlig unerwartet und ist deshalb umso tragischer.

Serientod Tasha War (Denise Michelle Crosby) aus Star Trek © Video: YouTube

2) Dan Conner (John Goodman) aus Roseanne

Dan lebt - oder doch nicht. In der neunten Staffel gewinnt Roseannes Familie im Lotto 108 Millionen Dollar und Dan erholt sich von seinem Herzinfarkt, den er in Staffel acht erlitten hat. Doch der Schein trügt, alles war nur ein Traum. Dan ist tot, Roseanne (Roseanne Barr) hatte sich das alles ausgedacht, um den Tod ihres Mannes zu verarbeiten.

Serientod Dan Conner (John Goodman) aus Roseanne © Video: YouTube

3) Derek (Patrick Dempsey) aus Grey's Anatomy

Dr. Derek Sheperd war sicherlich ein wesentlicher Grund dafür, dass Millionen die Arztserie schauten. Der Tod von McDreamy war supertragisch: Nachdem der Hirnspezialist bei einem Unfall Menschenleben retten konnte, wird er selbst angefahren und tödlich verletzt.

Serientod Derek (Patrick Dempsey) aus Grey's Anatomy © Video: YouTube

4) Richie Moser (Tobias Moretti) aus Kommissar Rex

Kommissar Moser wird in in der Folge Mosers Tod von Ulrich Tukur erschossen. Schäferhund Rex bekam danach noch andere Herrln, aber es wurde nie wieder so wie mit Tobias Moretti. Dieser meinte, dass Serienstar kein Beruf sei und ist damals nach vier Staffeln ausgestiegen (und musste daher sterben).

Serientod Richie Moser (Tobias Moretti) aus Kommissar Rex © Video: YouTube

5) Prue Halliwell (Shannen Doherty) aus Charmed

Prue stirbt spektakulär: Sie wird vom Dämonen Shax durch eine Wand geschleudert und ist auf der Stelle tot. Hintergrund: Nach der dritten Charmed-Staffel stieg Shannen Doherty aus der Hexenserie aus, Grund dafür waren angeblich Streitereien mit Alyssa Milano.

Serientod Prue Halliwell (Shannen Doherty) aus Charmed © Video: YouTube

6) Ned Stark (Sean Bean) aus Game of Thrones

Ned Stark ist ein Hauptcharakter, deshalb kann er doch nicht sterben, oder? Doch! Gerade deshalb war seine Enthauptung gleich in der ersten Staffel ein ziemlicher Schock.

Serientod Ned Stark (Sean Bean) aus Game of Thrones © Video: YouTube

7) Marissa Cooper (Mischa Barton) aus O.C. California

Das arme reiche Mädchen Marissa stirbt am Ende der dritten O.C. California-Staffel nach einem Autounfall in den Armen von Ryan. Er will zwar noch Hilfe holen, sie jedoch möchte, dass er bei ihr bleibt. Für Mischa Barton war der Serientod Marissas laut eigenen Aussagen eine Erlösung.

Serientod Marissa Cooper (Mischa Barton) aus O.C. California © Video: YouTube

8) Else Kling (Annemarie Wendel) aus Lindenstraße

Else Klings strenges Regiment endet an einem Abend vor dem Fernseher. Die grantig-spießige Hausmeisterin schaut sich gerade ihre Lieblingsserie an, als sie stirbt.

Serientod Else Kling (Annemarie Wendel) aus Lindenstraße © Video: YouTube

9) Kenny aus South Park

Sie haben Kenny getötet. Der Running Gag von South Park, denn Kenny stirbt immer mal wieder.

Serientod Kenny aus South Park © Video: YouTube

10) Chase Gioberti (Robert Foxworth) aus Falcon Crest

Chase Gioberti , Ehemann von Maggie Gioberti und liebender Familienvater stirbt bei einem Rettungsversuch und verschwindet auch noch auf tragische Weise: Melissa und ein Freund haben Chases und Maggies Baby entführt und rasen mit einem Auto ins Hafenbecken von San Francisco. Chase schafft es, das Baby aus dem Auto zu befreien und es an Maggie zu übergeben, die am Ufer steht. Er sagt noch die Worte „Die anderen sind noch im Auto“, dann taucht er ab und wurde nie wieder gesehen ...

Serientod Chase Gioberti (Robert Foxworth) aus Falcon Brest © Video: YouTube

11) Benito (Matthias Brenner) aus Club der roten Bänder

Benito gibt Leo (Tim Oliver Schultz) am Sterbebett noch ein paar väterliche Ratschläge mit auf den Weg, bevor er sich für immer verabschiedet. Wohl einer der emotionalsten Momente der Serie.

Serientod Benito (Matthias Brenner) aus Club der roten Bänder © Video: YouTube

12) Joyce Summers (Kristine Sutherland) aus Buffy

Buffys Mutter Joyce leidet an einem Aneurysma und stirbt letztlich daran. Buffy findet ihre Mutter leblos auf dem Sofa. Eine umso traurigere - weil sehr realistisch dargestellte - Todesszene.

Serientod Joyce Summers (Kristine Sutherland) aus Buffy © Video: YouTube

13) Edie Britt (Nicolette Sheridan) aus Desperate Housewives

Edie Britt stirbt völlig überraschend. Als sie total verheult und auf der Flucht vor ihrem seelisch kranken Ehemann Dave Williams (Neal McDonough) im Auto fährt, läuft Nachbar Orson Hodge (Kyle MacLachlan) auf die Fahrbahn. Dabei kommt Edie ins Schleudern und fährt an einen Strommast. Als sie aussteigt, trifft sie ein Stromschlag. Umringt von ihren Nachbarn stirbt sie.

Serientod Edie Britt (Nicolette Sheridan) aus Desperate Housewives © Video: YouTube

14) Nathaniel „Nate“ Samuel Fisher Jr. (Peter Krause) aus Six Feet Under

Nate befand sich schon in der zweiten Staffel in Lebensgefahr, doch er überlebte eine Hirnblutung. Leider stirbt er kurz vor dem Serienfinale durch eine weitere Hirnblutung.

Serientod Nathaniel Samuel Fisher Jr. (Peter Krause) aus Six Feet Under © Video: YouTube

15) Mark Greene (Anthony Edwards) aus Emergency Room

Mark glaubte, den Krebs endgültig besiegt zu haben, da ereilt ihn das Schicksal. Nach seinem langen Leiden erliegt er den Folgen der Krankheit. Er stirbt in den Armen seiner Frau und seiner Tochter mit einem letzten Blick auf das Meer.

Serientod Mark Greene (Anthony Edwards) aus Emergency Room © Video: YouTube

16) Shireen Baratheon (Kerry Danielle Ingram) aus Game of Thrones

Shireen Baratheons Tod ist selbst für Game of Thrones-Verhältnisse heftig. Die Kleine wird als Opfergabe für R’hllor bei lebendigem Leib auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Serientod Shireen Baratheon (Kerry Danielle Ingram) aus Game of Thrones © Video: YouTube

17) Edna Krabappel (Marcia Wallace) aus Die Simpsons

Miss Krabappel musste sterben, weil ihre langjährige Synchronsprecherin Marcia Wallace im Oktober 2013 gestorben ist. Aus Respekt gegenüber der Synchronsprecherin ließen die Simpsons-Macher auch Miss Krabappel „sterben“. Zum Abschied tanzte sie in einem roten Kleid mit ihrer großen Liebe Ned Flanders.

Serientod Edna Krabappel (Marcia Wallace) aus Die Simpsons © Video: YouTube

18) Matthew (Dan Stevens) aus Downton Abbey

Matthew und Mary hatten endlich zueinander gefunden und dann stirbt er. Noch dazu in der Weihnachtsfolge des Staffelfinales. Viel dramatischer geht’s ja nicht mehr.

Serientod Matthew (Dan Stevens) aus Downton Abbey © Video: YouTube

19) Charlie Harper (Charlie Sheen) aus Two and a Half Men

Charlie leistete sich in der Realität einfach zu viel Eskapaden, deshalb wurde er gefeuert. Die Konsequenz: Charlie Harper musste sterben. Aber bitteschön nicht nur ein Mal. Am Ende der 8. Staffel wird er (vermutlich) von einem Zug überfahren, im Serienfinale kommt er nochmal wieder und wird von einem Klavier erschlagen.

Serientod Charlie Harper (Charlie Sheen) aus Two and a Half Men © Video: YouTube

20) Verena Koch (Susan Sideropoulos) aus GZSZ

Verena Koch stirbt nach einem Aortenriss, verursacht durch einen Autounfalls, den Philipp verschuldet. Sie hinterlässt Leon, ihren Mann und den gemeinsamen Sohn.

Serientod Verena Koch (Susan Sideropoulos) aus GZSZ © Video: YouTube

21) Jax (Charlie Hunnam) aus Sons of Anarchy

Jax Teller ereilte ein klassisches Shakespeare-Ende. Um das Vermächtnis seines Vaters zu erfüllen, rast er mit seinem Bike in einen Lastwagen.

Serientod Jax (Charlie Hunnam) aus Sons of Anarchy © Video: YouTube

22) Billy Thomas (Gil Bellows) aus Ally McBeal

Ally McBeals Jugendliebe Billy Thomas starb völlig überraschend an einem Hirntumor. Das traf Ally wie Fans gleichermaßen hart.

Serientod Billy Thomas (Gil Bellows) aus Ally McBeal © Video: YouTube

23) Glenn (Steven Yeun) aus The Walking Dead

Glenn war schon in der sechsten Staffel dem Tod recht nahe, doch er überlebte. Um so schockierender war sein brutaler und sinnloser Tod in Staffel 8 durch die Schläge von Nenas Baseballschläger.

Serientod Glenn (Steven Yeun) aus The Walking Dead © Video: YouTube

24) Caitlin Todd (Sasha Alexander) aus NCIS

Agent Caitlin Todd rettet im Finale der zweiten Staffel ihrem Boss Agent Gibbs (Mark Harmon) das Leben. Zum Glück hat sie eine kugelsichere Weste angehabt. Doch plötzlich ertönt noch ein Knall und die Kugel des Scharfschützen Ari tifft sie tödlich.

Serientod Caitlin Todd (Sasha Alexander) aus NCIS © Video: YouTube

25) Jen Lindley (Michelle Williams) aus Dawson’s Creek

Jen war anfänglich in Capeside nicht sonderlich beliebt. Doch nach und nach hat man sie ins Herz geschlossen, weshalb ihr Serientod umso trauriger war. Im Finale von Dawson’s Creek stirbt sie an einer Herzkrankheit und hinterlässt ein Baby.

Serientod Jen Lindley (Michelle Williams) aus Dawson’s Creek © Video: YouTube

26) Charlie Pace (Dominic Monaghan) aus Lost

Charlie Pace stirbt als wahrer Held. Als er zu einer Unterwasserstation taucht, um den Inselbewohnern Funk-Kommunikation zu ermöglichen, ertrinkt er. Allerdings ist es ihm vorher noch gelungen,eine entscheidende Information an seine Gefährten zu übermitteln, wodurch diese sich letztendlich in Sicherheit bringen können.

Serientod Charlie Pace (Dominic Monaghan) aus Lost © Video: YouTube

27) Lew Ashby (Callum Keith Rennie) aus Californication

Lew ist ziemlich nervös, denn Hank (David Duchovny), hat ihm ein Date mit seiner großen Liebe verschafft. Um sich zu beruhigen, zieht der Musikproduzent Kokain. Doch leider viel zu viel. Man sieht, wie ihm das Blut aus der Nase läuft, er bekommt einen Schock und stirbt an der Überdosis ohne sein Date jemals gehabt zu haben.

Serientod Lew Ashby (Callum Keith Rennie) aus Californication © Video: YouTube

28) Alle aus Six Feet Under

Das Serienende von Six Feet Under bezeichnen viele als das beste, das es jemals gegeben hat. Claire steigt in ihr Auto, legt die CD ein, die ihr Freund Ted ihr für die Fahrt gebrannt hat und steuert auf den Highway Richtung New York – während kurze Szenen auftauchen, die zeigen, wie das Leben aller Hauptfiguren weiter verlaufen könnte – inklusive ihres jeweiligen Todes.

Serientod Alle aus Six Feet Under © Video: YouTube

29) Amber Volakis (Anne Duden) aus Dr. House

Amber hat eine hohe Dosis des Grippemittels Amagtadin genommen, bevor sie bei einem Busunfall schwer verletzt wird. Die Nieren versagen, daher kann das Grippemittel nicht abgebaut werden, stirbt sie in den Armen von ihrem Lebensgefährten Dr. Wilson an einer Vergiftung (Robert Sean Leonard).

Serientod Amber Volakis (Anne Duden) aus Dr. House © Video: YouTube

30) Will Gardner (Josh Charles) aus The Good Wife

Will Gardner ist ein Anwalt, der tatsächlich im Gerichtssaal erschossen wird – womit natürlich sämtliche Hoffnungen, dass Will und Alicia nochmal zusammenkommen zerstört sind.

Serientod Will Gardner (Josh Charles) aus The Good Wife © Video: YouTube

31) Adriana La Cerva (Drea de Matteo) aus Die Sopranos

Adrianas Tod war ein sehr schmerzhafter: Fünf Staffeln lang war sie die gute Seele an der Seite des überforderten Nachwuchs-Mafiosis Chris Moltisanti (Michael Imperioli) und hielt trotz seiner Drogenabhängigkeit, seiner Untreue und seines Temperaments zu ihm. In der Episode Nur für Langzeitparker erzählt sie Chris von ihrer Tätigkeit als FBI-Informantin. Sie bittet ihn darum, mit ihr ein neues Leben im Zeugenschutzprogramm zu beginnen, was sich als fataler Fehler herausstellt. Chris berichtet Tony von Adrianas Verrat, der sie daraufhin von seinem Consigliere Silvio Dante (Steven Van Zandt) erschießen lässt.

Serientod Adriana La Cerva (Drea de Matteo) aus Die Sopranos © Video: YouTube

32) Henry R. "Hank" Schrader (Dean Norris) aus Breaking Bad

Hank findet in der letzten Staffel heraus, dass Walt Heisenberg ist und versucht, anfangs noch vergeblich, ihn zu überführen. Als er ihn mithilfe eines Tricks in die Wüste lockt und es tatsächlich schafft, ihn offiziell zu verhaften, wird er von der herbeigeeilten arischen Bruderschaft erschossen und zusammen mit seinem ebenfalls getöteten Partner Steve Gomez vergraben.

Serientod Henry R. "Hank" Schrader (Dean Norris) aus Breaking Bad © Video: YouTube

33) Nick Brody (Damien Lewis) aus Homeland

Brody hat es endlich geschafft, die Iraner davon zu überzeugen, dass er wirklich Asyl im Land sucht. Im Rahmen eines Auftrags tötet er einen ranghohen Mitarbeiter der Iraner und wird von Majid Javadi (Shaun Toub) verraten. Die Iraner verurteilen ihn zum Tod durch Erhängen. Brody wird öffentlich exekutiert.

Serientod Nick Brody (Damien Lewis) aus Homeland © Video: YouTube

34) Ziva (Coté de Pablo) aus NCIS

Ziva wird in Staffel 13 im Auftrag des Verräters Trent Kort in Israel ermordet. Dieser Serientod haben viele NCIS-Fans bis heute noch nicht verkraftet.

Serientod Ziva (Coté de Pablo) aus NCIS © Video: YouTube

35) Rita Morgan (Julie Benz) aus Dexter

Rita stirbt in einem wahren Blutbad. Als Dexter nach dem Triumph über den Trinity-Killer nach Hause kommt, findet er seine Liebste ermordet in der Badewanne und seinen kleinen Sohn inmitten einer Blutlache sitzend. Dexter daraufhin dabei zu beobachten, wie er irgendwie um Rita trauert, so gut er halt kann, war unerwartet traurig für eine Serie mit einem Mörder als Protagonisten.

Serientod Rita Morgan (Julie Benz) aus Dexter © Video: YouTube

