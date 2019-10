Spätestens seit Greta Thunberg und der Fridays for Future-Bewegung, sind Umweltschutz, Klimaschutz und Tierschutz bei Kindern und Jugendlichen ein riesiges Thema. Wie haben sich aber die TV-Serien-Produzenten den Themen Ökologie, Umweltverschmutzung und Aussterben bedrohter Arten genähert? Ab den 1970er-Jahren finden sich – auch für Kinder und Jugendliche geeignete – TV-Serien zum Thema Umwelt und Klima. Hier gibt es die 15 besten animierten und Real-Serien, in denen unser Umgang mit der Erde thematisiert wird. Für alle Serien gibt es Trailer, Genre-Angaben und die IMDb-Bewertung sowie eine kurze Inhaltsangabe bzw. Wissenswertes zur Serie.

DIE 15 BESTEN KINDER- UND JUGENDSERIEN ÜBER UMWELTSCHUTZ, TIERSCHUTZ UND KLIMASCHUTZ (gereiht nach IMDb-Bewertung):

Zu Beginn gleich mal ein Tipp: Ältere bzw. exotische Serien, die seinerzeit weniger Breitenwirkung erlangten, gibt es oft nicht mehr zu kaufen bzw. streamen. Man findet sie aber – zum Teil sogar in kompletten Staffeln – auf YouTube.

15) Captain Planet (1990-1996)

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s): Animation, Short, Action

Was man über die Serie wissen muss:

Von Ted Turner erfundene Zeichentrickserie, die Jugendliche auf die Umweltverschmutzung aufmerksam machen und dementsprechend zu umweltfreundlichem Verhalten anhalten soll.

Captain Planet (1990) © Video: YouTube

14) The Tofus (2004)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s): The Tofus (2004)

Was man über die Serie wissen muss:

Die Französich-Kanadisch animierte Sitcom ist eine satirische Parodie über den umweltbewussten Lebensstil der namensgebenden Familie. Die Serie verspottet viele Aspekte der Umweltbewegung einschließlich Umweltorganisationen, Tierrechte und Pazifismus.

The Tofus (2004) © Video: YouTube

13) Fishtronaut (2009)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Animation, Family

Was man über die Serie wissen muss:

Kinderserie aus Brasilien, die über einen Fisch im Raumanzug, den Fishtronaut erzählt. Die Serie ist bekannt dafür, Kindern sehr gut Umweltschutz näherzubringen.

Fishtronaut (2009) © Video: YouTube

12) Toxic Crusaders (1991-1993)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Animation, Action, Comedy

Was man über die Serie wissen muss:

Die Serie basiert auf den Toxic Avenger-Filmen und handelt von Toxie und einer Gruppe Superhelden, die gegen die Umweltverschmutzung kämpfen.

Toxic Crusaders (1991-1993) © Video: YouTube

11) Expedition der Stachelbeeren (The Wild Thornberrys, 1998-2004)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Was man über die Serie wissen muss:

Die Serie handelt von den Abenteuern einer fiktiven Tierfilmer-Familie namens Stachelbeere und konzentriert sich dabei vor allem auf die jüngste Tochter der Familie, Eliza, die mit Tieren sprechen kann.

Eliza Stachelbeere trifft in jeder Episode auf eine Tierart, der sie helfen muss. Oft ist es eine bedrohte Tierart, die sie vor Wilderern oder anderen Tieren beschützen muss, oder es sind Tiere aus einer Region, in der Wasser und Nahrung knapp sind, oder es ist ein Junges, das seine Mutter verloren hat.

Expedition der Stachelbeeren (1998) © Video: YouTube

10) Die Bambus-Bären-Bande (Bamboo Bears, 1995-1997)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Animation

Was man über die Serie wissen muss:

52-teilige Zeichentrickserie für Kinder, die sich mit Umweltproblemen und Artenschutz beschäftigt. Es geht vor allem um die Zerstörung der Umwelt und die entsprechenden Maßnahmen dagegen. Die Menschheit wird dabei durch Ratten verkörpert. Diese verschmutzen und zerstören die Natur. Fast alle Orte, Landschaften sowie Tiere und Bedrohungsszenarien sind bzw. waren in der Realität vorhanden. Die Serie spielt im Zeitraum der ersten Bauphase des Drei-Schluchten-Staudamms in China von Ende 1993 bis Mitte 2006.

Die Bambus-Bären-Bande (1995-1997) © Video: YouTube

9) Telerop 2009 – Es ist noch was zu retten (1974)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Drama, Sci-Fi

Was man über die Serie wissen muss:

Science-Fiction-Serie aus Deutschland: Die Serie zeichnet eine düstere Prognose für das Jahr 2009. Als Folge von Umweltsünden der 1970er und 1980er Jahre ist die natürliche Umwelt weitgehend zerstört. Beispielsweise hat der Einsatz von Pestiziden die Pflanzen zerstört, nur die Insekten haben überlebt. Smog ist ein Dauerproblem und der Sauerstoffanteil der Luft ist auf 16 % gesunken.

Telerop 2009 – Es ist noch was zu retten (1974) © Video: YouTube

8) Widget the World Watcher (1990)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Animation, Comedy, Family

Was man über die Serie wissen muss:

Animierte Serie des Voltron-Schöpfers Peeter Keefe. Widget ist ein kleiner Ausserirdischer mit Formwandlungsfähigkeiten, der mit seinen Freunden eine Reihe Abenteuer besteht, in denen es darum geht, die Umwelt zu schützen.

Widget the World Watcher (1990) © Video: YouTube

7) The Oblongs ... (2001-2002)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Animation, Comedy, Sci-Fi

Was man über die Serie wissen muss:

Die Serie dreht sich um eine Familie, die in einer armen Landgemeinde leben und aufgrund von Verschmutzung und radioaktiver Strahlung behindert bzw. deformiert sind. Verursacht wurde das durch die reichen Bewohner von The Hills ...

The Oblongs ... (2001-2002) © Video: YouTube

6) E.A.R.T.H. Force (1990)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Sci-Fi

Was man über die Serie wissen muss:

Die Elitegruppe E.A.R.T.H wurde von einem Millionär gegründet, um Umweltkatastrophen auf der ganzen Welt zu verhindern.

E.A.R.T.H. Force (1990) © Video: YouTube

5) Arjuna Erdenmädchen (Earth Girl Arjuna, 2001)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Animation, Drama, Fantasy

Was man über die Serie wissen muss:

Die Fantasy Serie handelt von einem Mädchen, das mit den ökologischen und sozialen Problemen der modernen Gesellschaft konfrontiert wird und dreht sich oft um Umweltthemen.

Arjuna Erdenmädchen (Earth Girl Arjuna, 2001) © Video: YouTube

4) Prinzessin Lila und die Smoggies (The Smoggies, 1989-1991)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Animation, Family

Was man über die Serie wissen muss:

Französch-Kanadische Kinderserie, bei der es um umweltverschmutzende Schatzsucher, die Smoggies – und den Kampf der Suntots gegen sie – geht.

Prinzessin Lila und die Smoggies (The Smoggies, 1989-1991) © Video: YouTube

3) Albert sagt ... Natur - aber nur! (1995-1997)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s): Animation

Was man über die Serie wissen muss:

Deutsche Zeichentrickserie, bei der die Vermittlung von Umwelt und Umweltbewusstsein im Vordergrund steht. Sie wurde 2003 unter dem Namen Albert auf Entdeckungstour fortgesetzt.

Albert sagt ... Natur - aber nur! (1995-1997) © Video: YouTube

2) Crocodile Hunter (1996)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Doku, Action, Abenteuer

Was man über die Serie wissen muss:

Stephen Robert „Steve“ Irwin war ein australischer Dokumentarfilmer, Abenteurer und Zoodirektor. Durch seine vom amerikanischen TV-Sender Animal Planet produzierte Serie, die nach seinem Spitznamen „The Crocodile Hunter“ benannt wurde, erlangte er weltweite Bekanntheit.

Alle Einnahmen, die durch Serie und Merchandising erwirtschaftet wurden, kamen Irwins Tierschutzorganisation und seinem Zoo zugute.Irwin sagte, er wolle mit seinen Serien vor allem zeigen, dass auch unbeliebte Tiere ein Recht auf Leben und unseren Schutz haben.

Crocodile Hunter (1996) © Video: YouTube

1) Als die Tiere den Wald verließen (1993-1995)

IMDb-Bewertung: 8,4

Genre(s): Animation, Abenteuer, Drama

Was man über die Serie wissen muss:

Widrige Umstände verlangen nach der ungewöhnlichen Vereinsbildung: Ihr bis jetzt paradiesischer Heimatwald wird von Menschen mit ihren Bulldozern zerstört. Also schließen Wiesel, Turmfalke, Kröte, Rotfuchs, Eule, Dachs & Co den ungewöhnlichen Bund und suchen 39 Folgen lang ihr neues Refugium, den Weißhirschenpark. Als die Tiere den Wald verließen basiert auf dem Colin-Dann-Roman und wurde seinerzeit in einem 140 Millionen Schilling (10 Mio. Euro) teuren Gemeinschaftsprojekt von 20 TV-Sendern produziert.

Als die Tiere den Wald verließen (1993) © Video: YouTube

