Leinen los! Die 41 besten Filme und Serien mit Schiffen als Schauplatz

Bestenliste: 41 Top-Filme und -Serien, die auf Schiffen spielen – mit Trailer, IMDb-Bewertung und Kurzinhalt.

Leinen los und Ahoi! Jetzt wird in See gestochen und zwar gleich 41 Mal. Die Filmgeschichte hat zahlreiche Top-Movies hervorgebracht, die auf Schiffen bzw. auf hoher See spielen. Die meisten davon sind freilich Abenteuergeschichten, allen voran natürlich die zahlreichen Verfilmungen des Melville-Klassikers Moby Dick. Aber auch Meisterregisseure wie Steven Spielberg betätigten sich im Meer- und Schiff-Genre, man erinnere sich nur an Der weiße Hai.

Wir wünschen nun viel Spaß mit Gischt, gierigen Piraten und grantigen Kapitäten!

BESTENLISTE: DIE 41 BESTEN FILME UND SERIEN MIT SCHIFFEN ALS SCHAUPLATZ – GEREIHT NACH IMDb-RATING:

1) Das Boot (1981)

IMDb-Bewertung Film: 8,4

Genre(s) Film: Abenteuer, Drama, Thriller

Deutsches U-Boot auf verhängnisvoller Fahrt: brillantes Meisterwerk, sechsfach oscarnominiert! Authentischer, beklemmender WK-II-Klassiker, der Regisseur Wolfgang Petersen den Weg nach Hollywood ebnete. Brillant inszeniert, kultig, perfekt dargeboten. Mittlerweile gibt es ein Komplett-Set im Handel mit der Kinofassung, dem Director's Cut, der (alten) TV-Serie, einer Bonus-Disc, Hörbuch und Soundtrack!

Das Boot 1981 © Video: YouTube

IMDb-Bewertung Serie (2018): 7,1

Die achtteilige Serie schließt mit einigen Monaten Abstand an die Geschehnisse von damals an, spielt im Herbst 1942. Im Mittelpunkt steht das deutsche U-Boot 612, das mit jungem Kapitän (Rick Okon) und frischer Besatzung von La Rochelle aus in See sticht und in eine heikle Mission verstrickt wird. An Land kommt die NS-Übersetzerin Simone Strasser (Vicky Krieps) "dank" ihres Bruders in Kontakt mit der Résistance, außerdem hat Gestapochef Forster (Tom Wlaschiha) ein Auge auf sie geworfen. Die Handlung pendelt zwischen Boot und Land, was für doppelte Spannung sorgt, am Ende jeder Folge gibt's clevere Cliffhänger. Unser Tipp: Unbedingt die untertitelte Originalfassung schauen!

Das Boot 2018 © Video: YouTube

2) Der Seewolf (1971)

IMDb-Bewertung: 8,3

Genre(s): TV-Serie, Abenteuer, Drama

Der Abenteuer-Vierteiler nach dem gleichnamigen Roman von Jack London ist ein Klassiker seines Genres - die legendäre Szene, in der Kapitän Larsen eine rohe Kartoffel mit der bloßen Hand zerdrückt natürlich auch!

Der Schriftsteller Humphrey van Weyden geht 1906 bei einem Schiffsunglück im Nebel in der Bucht von San Francisco über Bord und wird von einem Robbenfänger, dem Schoner Ghost unter dem brutalen Kapitän Wolf Larsen (Raimund Harmstorff), gerettet. Statt daraufhin an Land gebracht zu werden, wird van Weyden von Kapitän Larsen gezwungen, mit auf Robbenjagd zu kommen, da gerade eine weitere Arbeitskraft benötigt wird.

Der Seewolf © Video: YouTube

3) Der weiße Hai (Jaws, 1975)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Abenteuer, Drama, Thriller

In Steven Spielbergs zeitlosem 70er-Nägelbeißer versuchen Roy Scheider und Co, einem Serienkiller mit Flossen den Garaus zu machen. Dreifach oscargeadelt. Der brillant inszenierte Tierschocker kam seinerzeit bei Kritik und Publikum gleichermaßen gut an. Bei gerade sieben Millionen Dollar Produktionskosten spielte Jaws 470 Millionen ein, gewann Oscars für Ton, Schnitt und die ikonische Musik von John Williams. Drei Sequels folgten.

Der weiße Hai © Video: YouTube

4) Panzerkreuzer Potemkin (1925)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Drama, History

s/w Stummfilm - Der Stummfilmklassiker von Sergej M. Eisenstein aus dem Jahre 1925 handelt vom Aufstand der Besatzung des Panzerkreuzers »Fürst Potemkin«, der unter dem historisch bedeutsamen Begriff »Meuterei von Odessa« in die russische Geschichte einging. 2004 erschien die Klassiker-Neuauflage, die die restaurierte und ungekürzte Filmversion mit der einst zensurierten Einführung Leo Trotzkis bietet.

Panzerkreuzer Potemkin © Video: YouTube

5) Fluch der Karibik (Pirates of the Caribbean, 2003)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Fulminanter Auftakt der Blockbuster-Reihe mit dem herrlich schräg aufspielenden Johnny Depp. Regisseur Gore Verbinski gelang eine ebenso spektakuläre wie amüsante Mischung aus Freibeuterabenteuer und Fantasy, der vier milliardenschwere Fortsetzungen folgten, zuletzt Salazars Rache (Dead Men Tell No Tales).

Fluch der Karibik © Video: YouTube

6) Die Schatzinsel (1966)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): TV-Vierteiler, Abenteuer, Family

Die Schatzinsel gehört zu den spannendsten und berühmtesten Jugendromanen überhaupt und wurde von Robert Louis Stevenson erstmals 1883 veröffentlicht. Sie erzählt von einem Burschen namens Jim Hawkins (Michael Ande), der mit seiner Mutter einen Gasthof bei Bristol bewirtschaftet. Eines Tages erscheint ein Gast, der Jim in das Abenteuer seines Lebens verstrickt... Vierteilige Klassikeradaption, ein TV-Straßenfeger der 1960er.

Die Schatzinsel © Video: YouTube

7) Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger (2012)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Abenteuer, Drama, Fantasy

Ein junger Inder verbringt über 200 Tage mit einem hungrigen Tiger in einem Rettungsboot auf hoher See: Diese faszinierende Geschichte machte schon die Buchvorlage von Yann Martel zum Bestseller und auch die Verfilmung zum Kinohit. Dabei galt der Roman lange Zeit als unverfilmbar, doch der Taiwanese Ang Lee sah das als Herausforderung und hielt sich einfach streng an das Buch. Dafür gab es zu Recht vier Oscars!

Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger © Video: YouTube

8) Titanic (1997)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Drama, Romance

In hohem Alter erinnert sich Rose (Gloria Stuart) an Bord eines Forschungsschiffs an ihre schicksalhafte Titanic-Reise: Mit zarten 17 geht es für sie (Kate Winslet) 1912 in der ersten Klasse von England aus Richtung USA, wo sie Millionenerbe Cal (Billy Zane) heiraten soll. Was derart an ihrer Seele kratzt, dass sie sich von der Reling ins nasse Grab stürzen will. Der sympathische aber mittellose Jack (Leonardo DiCaprio) hält sie davon ab, die beiden verlieben sich, dann kommt der Eisberg. James Camerons brillantes Epos kassierte einst elf Oscars!

Titanic © Video: YouTube

9) Captain Phillips (2013)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Biografie, Drama, Thriller

Im April 2009 geht US-Kapitän Richard Phillips (Tom Hanks) im Hafen von Oman an Bord des unter US-Flagge fahrenden Containerschiffs Maersk Alabama. Die Ladung besteht vor allem aus Lebensmitteln des UN-Hilfswerks für Ostafrika. Doch ehe das Ziel Mombasa erreicht wird, tauchen vor der Küste von Somalia zwei Boote mit bewaffneten Piraten auf, denen Phillips gerade noch ausweichen kann. Tags darauf kommen die von Muse befehligten Angreifer zurück und entern den Frachter. Die Crew versteckt sich im Maschinenraum. Für den Kapitän und seine Besatzung beginnt ein wahrer Albtraum. Von wegen ödes Dokudrama. Die Geschichte ist wahr, die Spannung echt und Tom Hanks spielt superb. Bis hin zum starken Finale ein beklemmend realistischer Thriller.

Captain Phillips © Video: YouTube

10) Die Caine war ihr Schicksal (The Caine Mutiny, 1954)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Drama, War

Kriegsjustizdrama: An Bord des US-Minenräumers "Caine" führt Captain Queeg (Bogart) im Zweiten Weltkrieg ein strenges Regiment. Bei der Besatzung macht sich der Neurotiker mit hysterischen Ausbrüchen nicht gerade beliebt. Als Queeg während eines Taifuns das Leben der Besatzung aufs Spiel setzt, wird er von zwei Schiffsoffizieren wegen Unzurechnungsfähigkeit des Kommandos enthoben. Ob es sich dabei um Meuterei handelt, soll das Kriegsgericht klären Was folgt, ist ein Wortduell der Extraklasse zwischen Bogey und Verteidiger Mel Ferrer. Top-Fifties-Kino!

Die Caine war ihr Schicksal © Video: YouTube

11) Die Onedin-Linie (The Onedin Line, 1971-1980)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): TV-Serie, Adventure, Drama, Romance

Erzählt wird die Geschichte des rauen Segelschiffkapitäns James Onedin (Peter Gilmore) und seiner Familie im England des späten 19. Jhdts. Die 91 Episoden umfassende Serie galt als eine der erfolgreichsten BBC-Produktionen der 1970er Jahre. Die mitreißende Titelmusik ist aus dem Spartacus-Ballett von Aram Chatschaturjan.

Die Onedin-Linie © Video: YouTube

12) Die Marx Brothers auf See (Monkey Business, 1931)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Comedy, Musical

Die vier legendären Marx Brothers Harpo, Chico, Groucho und Zeppo stechen in diesem Comedy-Klassiker in See. Auf der Flucht vor den Behörden verstecken sie sich auf einem Luxusdampfer und werden unfreiwillig Leibwächter rivalisierender Gangster - mit zwerchfellerschütternden Folgen. Und selbstverständlich kann keine Frau an Bord einer Romanze mit dem gerissenen, scharfsinnigen Groucho widerstehen..

Marx Brothers Monkey Business © Video: YouTube

13) Zwei Jahre Ferien (1974)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): TV-Miniserie, Abenteuer

Der Überfall auf einen Geldtransport der peruanischen Kriegskasse, die Schatzkarte einer unbekannten Insel sowie die Flucht zweier Sträflinge aus dem Gefängnis Fort Pily - wer kann ahnen, dass acht Zöglinge des Aucklander Chairman-Internats auf Ferienfahrt rund um Neuseeland an Bord des Zweimasters "Sloughi" damit jeweils etwas zu tun bekommen.

Zwei Jahre Ferien © Video: YouTube

14) Master and Commander - Bis ans Ende der Welt (2003)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

Während der napoleonischen Kriege jagt der hochdekorierte Brit-Navy-Kapitän Jack Aubrey (Russell Crowe) mit seinem Schiff Surprise die Acheron, ein französisches Schlachtschiff. Beim Kampf vor der Küste Brasiliens wird er jedoch beinahe versenkt. Statt den nächsten Hafen anzusteuern, nimmt Aubrey die Verfolgung des Feindes auf. Die Hatz führt bis zu den Galapagosinseln. Grandios realisiertes Seefahrtsabenteuer.

Master and Commander © Video: YouTube

15) Unternehmen Petticoat (Operation Petticoat, 1959)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Comedy, Romance, War

Im Pazifikkrieg wird Commander Shermans (Cary Grant) U-Boot durch Japanerbeschuss schwer beschädigt. Er will es nicht aufgeben, sondern in einen Hafen steuern. Sein Kreuz hat er mit Leutnant Holden (Tony Curtis): Der nimmt doch glatt schiffbrüchige Krankenschwestern an Bord! Und dann wird der Kahn auch noch pink gestrichen. Die Feinde sind ebenso fassungslos wie die eigenen Leute Köstlicher, pointensicherer Marineklamauk von Blake Edwards (Pink Panther).

Unternehmen Petticoat © Video: YouTube

16) Meuterei auf der Bounty (Mutiny on the Bounty, 1962)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Abenteuer, Drama, History

In der ersten Farbfilmversion der angeblich wahren Geschichte nach einem Buch von Charles Bernard Nordhoff und James N. Hall gibt Marlon Brando den Ersten Offizier Fletcher Christian, der sich anno 1789 an Bord des Titelschiffes gegen seinen selbstgerechten, die Crew mit unmenschlicher Härte antreibenden Kapitän (Trevor Howard) auflehnt. Damals ein finanzielles Desaster für MGM, heute längst ein Klassiker.

Meuterei auf der Bounty © Video: YouTube

17) Die Tiefseetaucher (The Life Aquatic with Steve Zissou, 2004)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

Ein harter Schlag für den berühmten Ozeanologen und Filmemacher Steve Zissou (Bill Murray, unverkennbar Jacques Cousteau nachempfunden): Sein neues Werk, ein Film über den mysteriösen "Jaguarhai", legt am Festival in Loquasto einen grandiosen Flop hin. Und ausgerechnet sein Intimfeind, Alistair Hennessey (Jeff Goldblum), noch dazu der Ex-Mann seiner jetzigen Frau, räumt den ersten Preis ab! Ohne Fördergelder und Sponsoren schaut's auch für die nächste Expedition schlecht aus. Mithilfe des Piloten Ned Plimpton (Wilson) und seiner Kontakte zur Finanzwelt läuft das Schiff aber doch noch aus, und Steve schwört, den "Jaguarhai" zu finden, der bei der letzten Expedition seinen besten Freund verspeist hat. Das Vorhaben der Crew, zu der sich auch noch die attraktive schwangere Journalistin Jane Winslett-Richardson (Blanchett) gesellt, steht jedoch unter keinem guten Stern ...

Schräg. Der Abenteuerspaß von Wes Anderson (The Royal Tenenbaums, Grand Budapest Hotel) überzeugt mit sensationeller Ästhetik, abgefahrenem Witz und toll harmonierendem Cast.

Die Tiefseetaucher © Video: YouTube

18) To the Ends of the Earth (2005)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): TV-Miniserie

BBC-Miniserie. Ein Kriegsschiff segelt im Jahr 1812 von England nach Australien. Zu den Passagieren gehören Offiziere, Seeleute, Emigranten, Aristokraten wie der junge Adelige Edmund Talbot (Benedict Cumberbatch) - alle hoffen in der Ferne auf ein neues Leben. Erlesen besetztes Drama mit u.a. Sam Neill, Jared Harris, Charles Dance.

To The Ends of The Earth © Video: YouTube

19) Der Sonne entgegen (1984-85)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): TV-Serie, Comedy, Drama

Das waren noch Zeiten. Nahezu halb Österreich sah 1984 zu, wie zwei Deutsche und zwei Wiener ihre Zelte in der Heimat abbrechen und mit dem Schiff Tohuwabohu nach Kroatien segeln, um sich in dem verschnarchten Fischerdorf Valun als Melonenverkäufer zu versuchen. Mit: Erwin Steinhauer, Heinz Petters, Ulrich Faulhaber u.a. Gedreht wurde neben Valun auch auf der Insel Cres, in Lubenice und auf Mali Losinj.

Der Sonne entgegen © Video: YouTube

20) 20.000 Meilen unter dem Meer (20,000 Leagues under the sea, 1954)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Abenteuer, Drama, Familie

San Francisco, 1868: Im Auftrag der US-Regierung soll der renommierte Meeresforscher Professor Arronax (Paul Lukas) mit seinem Team das Geheimnis im Pazifik verschwundener Schiffe ergründen. Doch auch das Forschungsschiff fällt einem vermeintlichen Seeungeheuer zum Opfer. Doch dann finden sich Arronax, sein Assistent Conseil (Peter Lorre) und Harpunier Ned (Kirk Douglas) im U-Boot "Nautilus" von Captain Nemo (James Mason) wieder Klassisches Abenteuer nach Jules Vernes Vorlage.

20.000 Meilen unter dem Meer © Video: YouTube

21) Bitter Moon (1992)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Drama, Romance, Thriller

Bei einer Schiffspassage nach Indien lernt ein eher steifes, junges Brit-Ehepaar (Hugh Grant, Kristin Scott Thomas) den querschnittgelähmten Amerikaner Oscar (Peter Coyote) und seine Frau, die Französin Mimi (Emmanuelle Seigner) kennen. Oscar erzählt, wie er Mimi kennenlernte und dabei als Schriftsteller absackte -eine verhängnisvolle, gefährliche Liebe, in die das Ehepaar langsam hineingezogen wird ... Solider Roman Polanski-Klassiker aus den Neunzigern.

Bitter Moon © Video: YouTube

22) Das Narrenschiff (Ship of Fools, 1965)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Drama, Romance, Krieg

Im Jahr 1933, als die Nazis in Deutschland die Macht ergreifen, bricht ein Ozeandampfer von Mexiko nach Bremerhaven auf. An Bord treffen die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander, zum Beispiel ein Antisemit (José Ferrer) und ein jüdischer Kaufmann (Heinz Rühmann). Kein Wunder, dass Hitler ein großes Thema ist, aber auch persönliche Dramen spielen sich ab, wie die unglückliche Liebe zwischen dem Schiffsarzt (Oskar Werner) und einer Adeligen (Simone Signoret) ...Fulminante Besetzung, korrekte Botschaft, die aber hin und wieder mit dem Holzhammer daherkommt.

Das Narrenschiff © Video: YouTube

23) Die Höllenfahrt der Poseidon (The Poseidon Adventure, 1972) / Poseidon (Remake von Wolfgang Petersen, 2006)

IMDb-Bewertung Die Höllenfahrt der Poseidon (1972): 7,1

Genre(s) Die Höllenfahrt der Poseidon (1972): Action, Abenteuer, Drama

Silvester-Party auf dem Luxus-Liner. Es soll die letzte Fahrt der herrschaftlichen "Poseidon" sein, bevor sie verschrottet wird. Da löst ein Seebeben eine gigantische Flutwelle aus, die das Schiff von der Seite trifft. Der Dampfer kippt und treibt kieloben im Meer. Die Menschen darin kämpfen ums Überleben. Gene Hackman gegen Ernest Borgnine und beide gegen den bösen Ozean: eines der besten Desaster-Movies ever!

Die Höllenfahrt der Poseidon © Video: YouTube

IMDb-Bewertung Poseidon (2006): 5,6

Genre(s) Poseidon (2006): Action, Abenteuer, Drama

Poseidon © Video: YouTube

24) Der alte Mann und das Meer (The Old Man and the Sea, 1958)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Abenteuer, Drama

Hemingway-Abenteuer Spencer Tracy vs. Schwertfisch. Lange ringt der Fischer Santiago (Spencer Tracy) mit einem Schwertfisch. Mit letzter Kraft kann der alte Kubaner den Riesen-Marlin schließlich überwältigen. Doch die Haie knabbern ihm den Fang weg … Tolle Adaption. Für die Musik von Dimitri Tiomkin gabs einen Oscar, für Tracy und den Kameramann immerhin eine Nominierung.

Der alte Mann und das Meer © Video: YouTube

25) Der Untergang der Lusitania - Tragödie eines Luxusliners (Lusitania: Murder on the Atlantic, 2007)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Doku, Drama, History

TV-Dokudrama - 7. Mai 1915: Professor Holbourn (John Hannah) ist mit der Lusitania auf dem Weg in seine schottische Heimat. Der Atlantikliner ist eines der größten Passagierschiffe seiner Zeit. Er gilt als unsinkbar und unerreichbar für U-Boote. Doch während die Menschen sich an Deck amüsieren, nimmt das deutsche U20 den Ozeanriesen ins Visier. Trotz Zweifeln gibt Kapitänleutnant Schwieger das Kommando zum Feuern. Er glaubt ohnehin nicht, dass er das riesige Schiff versenken kann. Plötzlich weigert sich einer seiner Soldaten, den Befehl auszuführen. Schnell ist er überwältigt, aber die Chance auf einen erfolgreichen Abschuss scheint jetzt verschwindend gering. Doch das Schicksal hat kein Einsehen: Der deutsche Torpedo trifft und bringt den schwimmenden Palast zum Erzittern. Schlimmer noch, er verursacht eine gewaltige Folge-Explosion, die das Schiff kentern lässt. In nur 18 Minuten sinkt der prunkvolle Atlantikliner völlig - 1198 Menschen ertrinken im eiskalten Wasser der irischen See.

Der Untergang der Lusitania © Video: YouTube

26) Im Herzen der See (In the Heart of the Sea, 2015)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Action, Abenteuer, Biografie

Ron Howard schuf ein bildgewaltiges, im besten Sinn altmodisches Abenteuer, das Herman Melville als Vorbild für den Roman Moby Dick diente. In einer stürmischen Nacht des Jahres 1850 sucht der junge Autor Herman Melville (Ben Whishaw) Thomas Nickerson (Brendan Gleeson) auf, um sich von ihm dessen Lebensgeschichte erzählen zu lassen. Im Fokus seiner Erzählung steht der erfolgreiche Walfänger Owen Chase (Chris Hemsworth), der sich dem Schiff als erster Offizier anschließt, obwohl ihm eigentlich das Amt des Kapitäns versprochen wurde. Das beansprucht nun der unerfahrene George Pollard (Benjamin Walker) per Familienrecht für sich. Dessen Fehler vereiteln, dass die Crew genug Wale fangen kann. Ein Jahr später erfahren Chase & Co in Südamerika von einem Platz auf dem Meer, wo sich viele Wale tummeln. Doch diese werden offenbar von einem riesigen Wal bewacht - weiß wie Alabaster.

Der Film ist mit Chris Hemsworth prominent besetzt © Video: Warner

27) All is Lost (2013)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

Ein namenloser Segler (Robert Redford) befindet sich allein auf seiner Jacht inmitten des Indischen Ozeans, als ein auf hoher See treibender Stahlcontainer ein Loch in seinen Rumpf bohrt, durch das Wasser ins Innere strömt. Der in die Jahre gekommene Seebär kann das Leck zwar flicken, das Funkgerät sowie die Navigationseinrichtung sind durch den Crash aber unbrauchbar geworden. Dann zieht auch noch ein mächtiger Sturm auf, der den Segeltörn des alten Mannes endgültig in einen Kampf auf Leben und Tod verwandelt Packende One-Man-Survival-Chronik.

All is Lost © Video: YouTube

28) Dead Calm - Todesstille (1989)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Horror, Thriller

Nach dem Tod ihres Sohnes wollen Rae (Nicole Kidman) und John (Sam Neill) auf einer Segeljacht zur Ruhe kommen. Da holen sie den in Seenot geratenen Hughie (Billy Zane) an Bord. Ein böser Fehler...Virtuos inszeniert, fast unerträglich spannend.

Dead Calm © Video: YouTube

29) The Finest Hours (2016)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Action, Drama, History

18. Februar 1952: Ein schlimmer Sturm fegt über die Ostküste New Englands hinweg und verwandelt das Meer in eine tödliche Falle für alle Schiffe, so auch für den Öltanker SS Pendleton. Der Orkan zerreißt den Koloss in zwei Hälften und schließt daraufhin 30 Seemänner im Heck des schnell sinkenden Schiffes ein. Der Rangälteste Ray Sybert (Casey Affleck) versucht, den verzweifelten Männern Hoffnung und Stärke zum Durchhalten zu geben. Als die Küstenwache von der Katastrophe erfährt, ordnet der zuständige Offizier Daniel Cluff (Eric Bana) - trotz der Ausweglosigkeit - eine Rettungsmission an. Vier Männer wagen sich unter der Führung von Bernie Webber (Chris Pine) in einem kleinen Boot auf die tosende See hinaus, um die Besatzung der SS Pendleton zu retten Fazit. Große Gesten, bombastische Musik und beklemmende Story. Nichts für schwache Nerven!

The Finest Hours © Video: YouTube

30) White Squall - Reißende Strömung (1996)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Abenteuer, Drama

1960 sollen ein paar Jugendliche aus gutem Haus an Bord des Schul-Seglers Albatros auf den Ernst des Collegelebens vorbereitet werden. Der erfahrene Kapitän Sheldon (Jeff Bridges) will aus seinen Schützlingen ein Team formen, was tatsächlich gelingt. Die größte Bewährungsprobe steht den Burschen bevor, als der Schoner in einen Mega-Sturm gerät. Wie Ridley Scott in einer 15-minütigen Sequenz die Naturgewalten von der Leine lässt, ist atemberaubend. Ansonsten gilt: Wer Der Club der toten Dichter mochte, ist auch hier richtig.

White Squall © Video: YouTube

31) Die Farbe des Horizonts (Adrift, 2018)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Action, Abenteuer, Biografie

Als Tami auf dem Pazifik an Bord der demolierten Segeljacht Hazaña aufwacht, ist sie allein, von ihrem Verlobten Richard keine Spur. Fünf Monate zuvor verliebte sich die 24-Jährige in den Engländer. Sie sollten 1983 die Hazaña von der Südsee nach San Diego bringen. Ein Sturm macht den Trip zum Albtraum Gut besetzt. Ein durchaus packender, effektvoll inszenierter Überlebenskampf nach Tatsachen.

Die Farbe des Horizonts © Video: Tobis

32) 1492 Eroberung des Paradieses (Conquest of Paradise, 1992)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

Visionär Christoph Kolumbus (Gerard Depardieu) will einen neuen Seeweg nach Indien finden und hofft auf die Unterstützung der spanischen Krone. Königin Isabella I. (Sigourney Weaver) lässt sich überzeugen. Bildgewaltig und mit Musik von Vangelis.

1492 © Video: YouTube

33) Der Sturm (The Perfect Storm, 2000)

IMDb-Bewertung: 6,4

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

Massachusetts, 1991: Kapitän Billy Tyne (George Clooney) kehrt von einem mageren Fischzug in den Heimathafen zurück. Angestachelt von seinem Boss beschließt er, noch einmal in See zu stechen, obwohl die Saison vorbei ist. Seine Crew, allen voran Bobby (Mark Wahlberg), ist auf seiner Seite, schließlich hat man das Geld dringend nötig. Als die Haken auf hoher See aber wieder leer bleiben, nimmt Tyne mit der Andrea Gail Kurs auf das fischreiche Flemish Cap, wo es Billy und Co wirklich innerhalb kurzer Zeit gelingt, die Vorratsräume zu füllen. Derweil braut sich in ihrem Rücken ein monströser Jahrhundertsturm zusammen - und da die Crew die Ladung nicht verlieren will, muss sie mittendurch …

The Perfect Storm © Video: YouTube

34) Drillinge an Bord (1959)

IMDb-Bewertung: 6,4

Genre(s): Comedy, Crime, Romance

Herrlicher Fifties-Klamauk mit dem legendären Heinz Erhardt in einer Dreifach-Rolle. Das Film-Echo schrieb 1960: Drillinge an Bord eines Ozeandampfers, wobei aber nur – und das ist der Clou der Angelegenheit – die Zuschauer darüber im Bilde sind, daß alle drei an Bord sind, während Gäste und Besatzung des Schiffes glauben, es immer nur mit ein und demselben zu tun zu haben – wenn das kein echter Lustspielstoff ist: Da gibt es Verwechslungen und peinliche Überraschungen am laufenden Band, ein ständiges Versteckspiel für die Ahnungslosen und Uneingeweihten, mit einem Wort eine tolle Verwirrung, die noch dazu kriminalistischen Charakter besitzt. Die Außenaufnahmen wurden an Bord der Hanseatic gemacht.

Drillinge an Bord © Video: YouTube

35) Moby Dick (2011)

IMDb-Bewertung: 6,2

Genre(s): TV Mini-Serie, Abenteuer, Drama

Hochkarätig besetzte, spektakuläre Neuverfilmung von Herman Melvilles Klassiker: Kapitän Ahab (Oscar-Preisträger William Hurt) ist auf der erbitterten Jagd nach Moby Dick, einem riesigen weißen Pottwal, der ihm einst ein Bein abgebissen hat. Er findet abenteuerlustige Männer, die sich seiner Suche anschließen wollen. Sein Erster Offizier Starbuck (Ethan Hawke) warnt ihn vergeblich vor diesem selbstmörderischen Unterfangen Wuchtig.

Moby Dick (Serie, 2011) © Video: YouTube

36) Das Philadelphia Experiment (1984)

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s): Abenteuer, Drama, Romance

Im Weltkriegsjahr 1943 will die US Navy ein Kriegsschiff unsichtbar machen. Das Experiment scheitert spektakulär: Zwei Matrosen werden ins Jahr 1984 katapultiert! Bizarres Zeitreise-abenteuer mit Ironie. Mit Michael Paré, Nancy Allen.

Das Philadelphia Experiment © Video: YouTube

37) Vor uns das Meer (The Mercy, 2018)

IMDb-Bewertung: 6,0

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

Der zweifache Familienvater Donald Crowhurst (Colin Firth) lebt Ende der 1960er Jahre ein wohlsituiertes Leben im englischen Teignmouth. Was seine Ehefrau Clare (Rachel Weisz) nicht ahnt: Um die Geschäfte ihres Mannes steht es schlecht. Da erfährt der Hobbysegler von einer Regatta: Wer als erster allein die Welt umrundet, erhält das Preisgeld von 5.000 britischen Pfund. Donald, der gerade erst ein neuartiges Navigationssystem entwickelt hat, wittert seine Chance und bereitet sich trotz mangelnder Praxis auf das große Rennen vor. Das Hochseesegeln will er sich während des Rennens selbst beibringen, genauso wie er auch das noch nicht vollendete Schiff unterwegs fertigstellen möchte. Doch Donalds Träumereien werden ihm auf dem Ozean zum Verhängnis -genauso wie die Einsamkeit. True Story. James Marshs Abenteuerdrama entpuppt sich als authentische, famos dargebotene Nacherzählung eines tragischen Schicksals, die versucht, auf offene Fragen weitgehend unspekulative Antworten zu finden.

Vor uns das Meer © Video: STUDIOCANAL

38) Battleship (2012)

IMDb-Bewertung: 5,8

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

Soldat Alex (Taylor Kitsch) und Admiral Shane (Liam Neeson) nehmen an einem Manöver vor der Küste Hawaiis teil, als plötzlich gigantische Kriegsmaschinen samt Aliens dem Pazifik entsteigen. Hochglanzpoliertes Actionkino, das oft wie eine Werbekampagne für die US-Navy wirkt. Immerhin: Rihanna meistert ihre Nebenrolle als Waffenexpertin ganz gut.

Battleship © Video: YouTube

39) The Reef - Schwimm um dein Leben (2010)

IMDb-Bewertung: 5,8

Genre(s): Abenteuer, Thriller

Der Weiße Hai gilt längst als Horrorklassiker. Mit dem Krokodil-Horror Black Water bewies Regisseur Traucki bereits Talent in Sachen Suspense. Dieses zeigt er erneut mit The Reef, in dem Taucher an einen großen Weißen geraten. Lässig!

The Reef © Video: YouTube

40) Captain Ron - Kreuzfahrt ins Glück (1992)

IMDb-Bewertung: 5,7

Genre(s): Abenteuer, Comedy

Für Martin Harvey (Martin Short) und seine Familie in Chicago geht ein Traum in Erfüllung: Sie erben ein Segelboot in der Karibik: Palmen, weißer Strand, Sonnenuntergänge... Es gibt nur ein Problem: Sie können nicht segeln! Also heuern sie einen "waschechten" Captain an, ihr Boot zu steuern: Captain Ron (Kurt Russell), den heißesten Skipper der Karibik. Und dann hebt der Trip ihres Lebens an - chaotisch, gefährlich und verrückt. Witziger Klamauk mit gut aufgelegten Darstellern.

Captain Ron © Video: YouTube

41) Die Piratenbraut (Cutthroat Island, 1995)

IMDb-Bewertung: 5,6

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

War zwar ein großer Flop an den Kinokassen, so schlecht ist das Seeräuber-Abenteuer aber nicht:

Black Harry, der berüchtigte Piratenkönig, eröffnet vor seinem Ableben seiner Tochter Morgan (Geena Davis) ein Geheimnis: auf seiner Kopfhaut ist ein Drittel einer Schatzkarte eintätowiert. Die Suche nach den fehlenden Teilen führt Morgan und ihre Crew auf eine geheimnisvolle Schatzinsel! Doch auch der Erzfeind der Piratenbraut hat Blut geleckt und ein erbitterter Kampf beginnt.

Die Piratenbraut © Video: YouTube

