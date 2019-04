In Victor/Victoria spielt Julie Andrews einen Damenimitator – was nicht ohne Folgen bleibt

In diesen 21 Filmen und Serien dreht sich alles um Rollentausch und Verkleidung. Mal spielen Frauen Männer und dann wieder spielen Männer Frauenrollen. Wenn eine Rolle durch jemanden des anderen Geschlechts übernommen wird, bezeichnet man das als schauspielerische Travestie.

Was man zum Thema Rollentausch wissen muss:

Im Theater der griechischen Antike wurden alle Rollen von Männern gespielt. Im Theater der römischen Antike durften Frauen Rollen übernehmen, doch war die soziale Position der Schauspielerinnen sehr niedrig, sie zählten zur Halbwelt und wurden oft mit Prostituierten in einem Atemzug genannt.

Mit der Etablierung des Berufes der Schauspielerin in der Moderne, wandelte sich die (männliche) Travestie hin zur Idealisierung oder parodistischen Überzeichnung der Geschlechterrolle (Stichwort Drag Queens bzw. Drag Kings), bei der die Darsteller Kleidung des anderen Geschlechts tragen.

Die hier aufgeführten Filme sind nicht nur klassische Verwechslungskomödien und Verkleidungsfilme, in denen es primär um schauspielerische Travestie geht, sondern auch Filme über Transgender (z. B. Boys Don’t Cry) und Trans- sowie Intersexualität (The Danish Girl). Zur Begriffsunterscheidung gibt es hier einen aufschlussreichen Beitrag.

BESTENLISTE: 21 FILME UND SERIEN, IN DENEN FRAUEN MÄNNERROLLEN SPIELEN UND UMGEKEHRT – GEREIHT NACH IMDb-BEWERTUNG

1) David Duchovny als Denise Bryson in Twin Peaks (1990/2017)

IMDb-Bewertung: 8,8 / 8,5

Genre(s): Crime, Drama, Mystery, Fantasy

Handlung: Als David Duchovny das erste Mal als Agent in Erscheinung trat, trug er Dauerwelle und nannte sich Denise: Anfang der 90er startete Duchovny als Transgender in Twin Peaks die Karriere jenes New Yorkers, welcher der (Serien-)Welt fast als Literaturprofessor durch die Lappen gegangen wäre. Aber statt zu promovieren, suchte der Charismatiker mit dem Knautschgesicht lieber als Agent Mulder „die Wahrheit irgendwo da draußen“.

Twin Peaks 1990 © Video: YouTube

Twin Peaks 2017 © Video: YouTube

2) Tony Curtis & Jack Lemmon als Josephine & Daphne in Manche mögen’s heiß (Some like it hot, 1959)

IMDb-Bewertung: 8,2

Genre(s): Comedy, Romance

Handlung: Chicago, 1929: Die Jazzmusiker Joe (Tony Curtis) und Jerry (Jack Lemmon) werden Zeugen eines Mafiamordes und stehen plötzlich selbst auf der Abschussliste der Ganoven. In ihrer Not tauchen die beiden Herren als Frauen verkleidet in einer Damenkapelle unter - und verlieben sich beide in die kurvige Sängerin Sugar (Marilyn Monroe). Die wohl beste amerikanische Komödie aller Zeiten!

Manche mögen’s heiß (Some like it hot, 1959) © Video: YouTube

3) Johnny Depp als Ed Wood in Ed Wood (1994)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Biografie, Comedy, Drama

Handlung: Regisseur Ed Wood (Johnny Depp) träumt vom großen Durchbruch im Filmbusiness und schlägt sich in der Zwischenzeit mit Werbefilmen durch. Als er den arbeitslosen ehemaligen Dracula-Star Bela Lugosi (Martin Landau) kennenlernt, sieht er seine Chance gekommen und realisiert Glen or Glenda, einen Film über Transvestitismus, in dem er als Hauptdarsteller auch seine eigene Affinität zu Frauenkleidern ausleben kann ...

Ed Wood © Video: YouTube

4) Julie Andrews als Victor bzw. Victoria Grant in Victor Victoria (1982)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Comedy, Music, Musical

Handlung: Victoria Grant, aufstrebende Sopranistin ohne Engagement, wird als Damenimitator zur Attraktion eines Nachtclubs und zieht als Victor die Aufmerksamkeit eines hartgesottenen Gangsters auf sich, dem ernste Zweifel an sich selbst kommen. Kongeniales Remake der grandiosen Verwechslungskomödie aus dem Jahr 1933.

Victor Victoria (1982) © Video: YouTube

5) Hilary Swank als Brandon Teena in Boys Don’t Cry (1999)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

Handlung: Eine junge Frau, die meint, im falschen Körper zu stecken, gibt sich als Mann aus und will in einer anderen Stadt ein neues Leben anfangen. Dort kann Brandon endlich das tun, was ihm als Teena immer verwehrt geblieben ist. Er hängt mit seinen Kumpels herum, schlägt sich die Nacht um die Ohren und geht mit Mädchen aus. Brandon verliebt sich in Lana (Chloë Sevigny), die, gelangweilt vom Kleinstadtleben, ihrerseits vom attraktiven, und offenherzigen Brandon angetan ist. Brandon lebt sein Leben ohne Rücksicht auf die Zukunft, seinen Lebensunterhalt bestreitet er durch Ladendiebstähle und Scheckbetrügereien. Hillary Swank brilliert in ihrer Oscar-Rolle.

Boys don’t cry (1999) © Video: YouTube

6) Terence Stamp als Bernadette, Hugo Weaving als Mitzi und Guy Pearce als Felicia in Priscilla - Königin der Wüste (The Adventures of Priscilla, Queen of the desert, 1994)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s): Comedy, Music

Handlung: Drei Drag-Queens erfahren bei ihren Auftritten in Sidney nicht die Begeisterung, die ihnen ihrer Meinung nach zu steht. Also muss ein Ortswechsel her. Da kommt ein Angebot, in Alice Springs auf der Bühne stehen zu können, gerade recht. Adam findet einen klapprigen, ausgemusterten Schulbus, den sie auf den Namen Priscilla taufen, mit dem sich die drei Travestiekünstler in ihren schrillen Klamotten auf den Weg durch Australiens Provinz machen. Dabei erleben sie einige exzentrische Abenteuer und müssen feststellen, dass ihr Aussehen nicht überall gut ankommt. Und die langen Reise bietet genügend Möglichkeiten für einen zünftigen Streit, wenn drei extrovertierte Persönlichkeiten auf engem Raum untergebracht sind... Großartiger Soundtrack: ABBA, Village People, Gloria Gaynor, Paper Lace u.v.a.

8_Priscilla – Königin der Wüste © Video: YouTube

7) Dustin Hoffman als Dorothy Michaels in Tootsie (1982)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Handlung: Als Frau verkleidet avanciert der erfolglose Schauspieler Michael (Dustin Hoffman) endlich zum Publikumsliebling. Haarig wird's, als er sich ausgerechnet in seine fesche Serienpartnerin Julie (Jessica Lange) verliebt. Urkomischer Verkleidungsspaß.

Tootsie (1982) © Video: YouTube

8) Linda Hunt als Billy Kwan in Ein Jahr in der Hölle (The Year of Living Dangerously, 1982)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Drama, Romance, War

Handlung: Indonesien 1965: Der australische Journalist Guy (Mel Gibson) erlebt, wie die Spannungen zwischen Anhängern von Diktator Sukarno und den Kommunisten zunehmen. Dank der Hilfe des kleinwüchsigen Fotografen Billy Kwan (Oscar für Linda Hunt!) gelingt es ihm, ein Interview mit dem Vorsitzenden der kommunistischen Partei zu führen, was für eine Menge Aufsehen sorgt. So wird auch die britische Botschaftsangestellte Jill (Sigourney Weaver) auf ihn aufmerksam.

Ein Jahr in der Hölle (The Year of living dangerously, 1982) © Video: YouTube

9) John Lithgow als Roberta Muldoon in Garp und wie er die Welt sah (The World According to Garp, 1982)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Comedy, Drama

Handlung: T. S. Garps (Robin Williams) Zeugung verläuft ebenso skurril wie der Rest seines Lebens: Im Jahr 1944 nützt Krankenschwester Jenny (Glenn Close) die Dauererektion eines sterbenden Soldaten, um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Das Ergebnis: Garp, ein Bub, der von einer Katastrophe in die nächste stolpert, aber immer auf der Butterseite landet, sich erst als Ringer, dann als Schriftsteller versucht, das Herz von Jugendliebe Helen erobert und sich gegen männerhassende, zungenlose Frauen verteidigen muss … Tragisch, komisch, schräg, intelligent - einfach großartig!

Garp und wie er die Welt sah © Video: YouTube

10) Gwyneth Paltrow als Viola De Lesseps in Shakespeare in Love (1998)

IMDb-Bewertung:

Genre(s): Comedy, Drama, History

Handlung: Im sommerlichen London von 1593 verlieben sich Jungdichter und Schwerenöter Will Shakespeare (Joseph Fiennes), der gerade an Romeo & Julia schreibt, und die theaterbegeisterte, rebellische Adelige Viola (Gwyneth Paltrow) unsterblich ineinander. Der Haken: Die junge Frau ist einem anderen Mann versprochen und zudem aus Standesgründen für Shakespeare unerreichbar. So bahnt sich - umrahmt von heimlichen Liebesnächten, Duellen mit eifersüchtigen Gatten, temperamentvoll ausgetragenen Streitigkeiten und diversen Verwechslungen - allmählich die größte Romanze der Weltliteratur an. Der seltene Glücksfall einer rundum brillanten Liebeskomödie mit geistreichen Dialogen, augenzwinkerndem Witz und jeder Menge Sex-Appeal. Bei 13 Nominierungen gab's den Oscar siebenmal, u. a. für Paltrow und das perfekte Skript.

Shakespeare in Love (1998) © Video: YouTube

11) Eddie Redmayne als Lili in The Danish Girl (2015)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Biografie, Drama, Romance

Handlung: Kopenhagen 1926: Die wahre Geschichte des Künstlerehepaars Einar (Eddie Redmayne) und Gerda Wegener (Alicia Vikander). Eines Tages entscheidet sich Einar, als Frau leben zu wollen.

Opulentes Liebesdrama mit feinfühligem Kern © Video: Universal

12) Cate Blanchett als Jude in I’m Not There (2007)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Biografie, Drama, Music

Handlung: In seiner Huldigung des widersprüchlich-genialen Musikers Bob Dylan verzichtet Regisseur Todd Haynes (Velvet Goldmine) auf eine lineare Geschichte. Stattdessen versammelt er zahlreiche Hollywoodstars (u. a. Cate Blanchett, Heath Ledger und Richard Gere), steckt sie in verschiedene Kostüme und führt anhand unterschiedlichster Symbolfiguren in Episoden durch das wendungsreiche Leben des Künstlers. Raffiniert und großartig.

I’m Not There © Video: YouTube

13) Robin Williams als Mrs.Doubtfire in Mrs. Doubtfire (1993)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Comedy, Drama, Family

Handlung: Von Miranda (Sally Field) getrennt, sieht Daniel (Robin Williams) seine Kids fast nicht mehr. Als die Ex eine Haushaltshilfe sucht, mutiert Daniel mit viel Schminke und Latex zur resoluten Schottin und kriegt den Job. Herrlich.

Mrs. Doubtfire (1993) © Video: YouTube

14) Glenn Close als Albert Nobbs in Albert Nobbs (2011)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Drama, Romance

Handlung: Albert (Glenn Close) ist als Butler in einem Luxushotel in Dublin tätig, bei seinen Kollegen ebenso beliebt wie bei den Gästen. Niemand ahnt, dass sich hinter der stillen Person im schwarzen Anzug in Wahrheit eine Frau verbirgt, die seit Jahren ihre Identität verleugnet, um in der patriarchalischen irischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts ihren Lebensunterhalt zu verdienen ... Ein sehr berührendes Historiendrama - und Glenn Close in der Titelrolle spielt genial.

Albert Nobbs © Video: YouTube

15) Barbra Streisand als Yentl in Yentl (1983)

IMDb-Bewertung:

Genre(s): Drama, Musical, Romance

Handlung: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einem polnischen Shtetl: Yentls (Barbra Streisand) größter Wunsch ist es, den Talmud zu studieren, was aber Männern vorbehalten ist. Also schneidet sie sich die Haare, gibt sich als Mann namens Anshel aus und besucht eine Religionsschule. Ihre Tarnung fliegt nicht auf, aber als sie sich in Mitschüler Avigdor (Mandy Patinkin) verschaut, gerät sie in einen Gewissenskonflikt. Zu allem Überfluss ist Avigdor einer anderen versprochen ...Streisands erste Regiearbeit ist wunderbar kitschig; für die Musik gab's 1984 den Oscar.

Yentl (1983) © Video: YouTube

16) John Travolta als Edna Turnblad in Hairspray (2007)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Comedy, Drama, Musical

Handlung: Das grellbunte Wohlfühl-Remake des 1988er-Films von John Waters. Baltimore 1962: Die pummelige Teenagerin Tracy (Nikki Blonsky) will in der Corny Collins Show im TV tanzen. Mama (John Travolta!) und Papa (Christopher Walken) möchten ihr eine Enttäuschung ersparen, doch Tracy gibt nicht auf. Big Fun!

HAIRSPRAY © Video: YOUTUBE

17) Patrick Swayze als Vida, Wesley Snipes als Noxeema und John Leguizamo als Chi-Chi in To Wong Foo, thanks for Everything! Julie Newmar (1995)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Comedy, Drama

Handlung: Ziemlich schnelles US-Remake des australischen Originals von 1994: Die Transvestiten Noxeema (Wesley Snipes) und Vida (Patrick Swayze) gewinnen bei einem Drag-Queen-Wettbewerb eine Reise nach Hollywood. Noch ehe sie den Flughafen erreichen, lernen sie Chi-Chi (John Leguizamo) kennen, der/die dringend seelisches und modisches Geleit benötigt. Die Flugtickets werden gegen ein ’67er Cadillac Cabrio eingetauscht und ab geht die Post - nur halt jetzt zu dritt. Wie es der Zufall will, strandet das Trio am Weg nach L. A. just im bigotten Provinzkaff Snydersville - das sie nach einem vermeintlichen Sheriffs-Mord frohsinnig und moralisch aufrüsten … Schrill.

To Wong Foo Thanks for everything Julie Newmar (1995) © Video: YouTube

18) Amanda Bynes als Viola/Sebastian in She’s the Man - Voll mein Typ! (2006)

IMDb-Bewertung: 6,4

Genre(s): Comedy, Romance, Sport

Handlung: Als Anregung zu dieser Verwechslungskomödie diente Shakespeares „Was ihr wollt”: Teenie Viola (Amanda Bynes) muss zu ihrem Missfallen entdecken, dass das Fußballteam ihrer Schule aufgelöst worden ist. Weil ihr Zwillingsbruder Sebastian sowieso gerade nach Europa verduftet, nimmt sie zwei Wochen lang Sebastians Platz in seiner neuen Schule ein, um dort als Junge ihren Sportträumen nachzugehen. Tatsächlich schafft sie es, unerkannt zu bleiben. Verwicklungen entstehen, als sie sich in ihren nichts ahnenden Zimmergenossen Duke verliebt, während die bildhübsche Olivia, an die Duke sein Herz verloren hat, ein Auge auf Viola wirft. Als dann auch noch ihr Bruder Sebastian auftaucht, wird die Angelegenheit richtig kompliziert.

She’s the man - Voll mein Typ! (2006) © Video: YouTube

19) Eva Mattes als EVA in Ein Mann wie EVA (1984)

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s): Biografie, Drama

Handlung: Die Schauspielerin Eva Mattes verkörpert den legendären Regisseur Rainer Werner Fassbinder in diesem Film, der von den problematischen Beziehungen innerhalb eines Filmteams handelt. Unter der Regie eines ebenso egozentrischen wie komplexbeladenen Regisseurs arbeitet die Crew in einer heruntergekommen Villa an einer Verfilmung von Dumas "Kameliendame". Der Regisseur, E.V.A., fühlt sich zu Frauen wie auch zu Männern hingezogen. Er begehrt seinen Hauptdarsteller, der wiederum die Hauptdarstellerin verführen möchte. Doch die Frau hat nur Augen für ihren Regisseur. Es entspinnt sich ein Reigen aus Verlangen und Macht, der ebenso inspirierend wie zerstörerisch ist.

Ein Mann wie EVA (1984) © Video: YouTube

20) Jude Law als Minx in Rage - New York Fashion Murder (2009)

IMDb-Bewertung: 4,8

Genre(s): Drama

Handlung: Über einen Zeitraum von sieben Tagen filmt ein junger Blogger, der sich Michelangelo nennt, 14 sehr verschiedene Charaktere in einem New Yorker Modehaus. Darunter Modedesigner Merlin (Simon Abkarian, bekannt aus James Bond – Casino Royale) und das Supermodel Minx (Jude Law). Während der ersten Show, in der Merlins neue Kollektion gezeigt werden soll, kommt eines der Models ums Leben. Detective Homer nimmt die Ermittlungen auf ...

Rage - New York Fashion Murder (2009) © Video: YouTube

21) Benedict Cumberbatch als All in Zoolander 2 (2016)

IMDb-Bewertung: 4,7

Genre(s): Comedy

Handlung: Justin Bieber wird gekillt. Wie sich herausstellt, ist er der sechste Popstar, der innerhalb kürzester Zeit ermordet wurde. Die Opfer haben eines gemeinsam: Vor ihrem Tod posteten sie ein Selfie mit dem "Blue Steel"-Blick. Valentina Valencia (Penelope Cruz), Leiterin der Modeabteilung von Interpol, ahnt, dass nur der Erfinder des Blicks, das frühere Top-Model Derek Zoolander (Ben Stiller), ihr weiterhelfen kann. Doch der steht gerade jetzt vor einem Comeback. Schrill-witziger Nachschlag zur Kultkomödie, mit sinnentleertem Klamauk und hochkarätigen Gastauftritten.

Er ist ein Model und er sieht gut aus ... © Video: Universal Pictures

Noch ein Tipp ausser Konkurrenz: Melissa McCarthy als Trumps Ex-Pressesprecher Sean Spicer in Saturday Night Live (2017)

Handlung: Der ehemalige Pressesprecher des amtierenden amerikanischen Präsidenten wurde in seiner kurzen Amtszeit zur Zielscheibe von Hohn und Spott. Eine mittlerweile legendäre Parodie lieferte Schauspielerin Melissa McCarthy in der US-Kult-Comedy Saturday Night Live.

Melissa McCarthy als Trumps Ex-Pressesprecher Sean Spicer in Saturday Night Live © Video: YouTube

