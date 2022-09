Die 45 besten Sci-Fi-Filme über künstliche Intelligenz und Roboter, die ein Bewusstsein erlangen

Hat Ava (Alicia Vikander) ein eigenständiges Bewusstsein? In Ex Machina soll Caleb (Domhnall Gleeson) das herausfinden

Ein Kernthema in der Science-Fiction sind Maschinen, die ein humanes Bewusstsein entwickeln und über Emotionen verfügen. Dabei reicht das Spektrum von herzhaft-komisch und actionlastig bis zu sentimental-melancholisch und philosophisch-tiefgründig. Wir haben die besten Sci-Fi-Movies zusammengetragen, die solche Protagonisten und Nebenfiguren beinhalten: vom Killer-Androiden, der Menschen unterjocht, bis zum praktischen Haushaltshelfer, mit dem man Pferde stehlen kann!

Platz 45) Replicas (2018)

Replicas (2018) © Video: YouTube

Regie: Jeffrey Nachmanoff

Regie: Jeffrey Nachmanoff

Originaltitel: Replicas

IMDb-Bewertung: 5,5/10

Neurowissenschaftler Will Foster (Keanu Reeves) steht kurz vor dem Durchbruch: Er ist dran, das menschliche Bewusstsein auf einen Computer zu übertragen! Nach dem Unfalltod seiner Familie – Frau und drei Kinder –, verzweifelt er allerdings nach und nach und setzt in seinem Kellerlabor alles daran, seine Liebsten zu klonen und ihre Replikate mit alten Erinnerungen auszustatten. Was natürlich auch der Aufsichtsbehörde nicht entgeht und schwer illegal ist … Der Plot ist haarsträubend, die Umsetzung etwas hölzern, dafür sind die Effekte ganz nett gemacht. Für Genre-Fans auf jeden Fall einen Blick wert!

Platz 44) Virtuosity (1995)

Virtuosity (1995) © Video: YouTube

Regie: Brett Leonard

Regie: Brett Leonard

Originaltitel: Virtuosity

IMDb-Bewertung: 5,6/10

Der computersimulierte Verbrecher Sid (Russell Crowe) wurde als Trainingsobjekt für Polizisten programmiert und vereint die Eigenschaften unzähliger Serienmörder und Schwerverbrecher in seinem Charakter. Als es zu tödlichen Unfällen kommt, soll er aber schon nach kurzer Zeit wieder abgeschaltet werden. Doch darauf hat Sid keine Lust – als er im Körper eines Androiden in die reale Welt entkommt, wird es heikel. Kann Ex-Cop Barnes (Denzel Washington) ihn aufhalten? … Rasant inszenierte 90er-Action mit einem herrlich bösen Russell Crowe.

Platz 43) Das Morgan Projekt (2016)

Das Morgan Projekt (2016) © Video: YouTube

Regie: Luke Scott

Regie: Luke Scott

Originaltitel: Morgan

IMDb-Bewertung: 5,8/10

Risikomanagerin Lee Weathers (Kate Mara) wird von der Firma SynSect zu einem geheimen Außenlabor geschickt, um einen Vorfall zu untersuchen und zu bewerten, bei dem es eine Verletzte gab. Dafür verantwortlich: Morgan (Anya Taylor-Joy), ein künstlich erschaffener Mensch mit synthetischer DNA. Die junge Frau verfügt, obwohl erst fünf Jahre alt, bereits über Fähigkeiten, die sie zur Gefahr für ihre Schöpfer machen … Das Regiedebüt von Ridley Scotts Sohn Luke, eine elegant gefilmte, actionreich-blutige Variante von Ex Machina (siehe Platz 13) ohne dessen Originalität.

Platz 42) Universal Soldier (1992)

Universal Soldier (1992) © Video: YouTube

Regie: Roland Emmerich

JustWatch

Regie: Roland Emmerich

Originaltitel: Universal Soldier

IMDb-Bewertung: 6,0/10

Außerdem aus diesem Franchise: Universal Soldier 2 – Brüder unter Waffen (1992), Universal Soldier 3 – Blutiges Geschäft (1998), Universal Soldier – Die Rückkehr (1999), Universal Soldier: Regeneration (2009), Universal Soldier: Day of Reckoning (2012)

Luc (Jean-Claude Van Damme) und sein Vorgesetzter Scott (Dolph Lundgren), die zwei sind übrigens spinnefeind, bringen sich im Vietnamkrieg gegenseitig um. 23 Jahre danach werden beide gentechnisch reanimiert und sollen nun, ohne Gedächtnis, im Rahmen der streng geheimen Cyborg-Spezialtruppe „Universal Soldiers“ Terroristen unschädlich machen. Die Gentechnik hat aber noch so ihre Tücken: Bei Luc kehrt die Erinnerung zurück! Er wird wieder Mensch und versucht, seinem Dasein als Killermaschine zu entfliehen … Hölzern dargebotenes Sci-Fi-Actionspektakel.

Platz 41) The Machine (2013)

The Machine (2013) © Video: YouTube

Regie: Caradog W. James

JustWatch

Regie: Caradog W. James

Originaltitel: The Machine

IMDb-Bewertung: 6,1/10

Die nahe Zukunft: England und China befinden sich im Kalten Krieg, ein geheimes Wettrüsten ist in vollem Gange. Ingenieur Vincent (Toby Stephens) steht kurz davor, für das britische Militär einen humanoiden, voll funktions- und lernfähigen Roboter zu erschaffen. Unterstützt wird er dabei von der jungen Wissenschaftlerin Ava (Caity Lotz), die allerdings vor Vollendung des Projekts ermordet wird. Kurzerhand speist Vincent die Scans von Avas Gehirnströmungen in die Maschine, um eine künstliche Intelligenz zu kreieren. Das unglaubliche Experiment gelingt: Wie aus dem Nichts erschafft Vincent eine Maschine, die ein eigenes Gewissen zu haben scheint und unzerstörbar ist. Doch seinen Vorgesetzten ist eine selbstständig denkende Maschine zu gefährlich … Der Untertitel „They rise. We fall.“ ist hier Programm und lässt das Szenario erahnen. Stilistisch erinnert’s an Blade Runner (siehe Platz 7), kommt allerdings nicht an dessen philosophische Tiefgründigkeit heran.

Platz 40) S1m0ne (2002)

S1m0ne (2002) © Video: YouTube

Regie: Andrew Niccol

JustWatch

Regie: Andrew Niccol

Originaltitel: S1m0ne

IMDb-Bewertung: 6,1/10

Weil ihn die Hauptdarstellerin seines neuen Films sitzen ließ, muss Regisseur Viktor Taransky (Al Pacino) eine Schauspielerin finden, die sie perfekt ersetzen kann. Die Lösung seines Problems heißt Simone (Rachel Roberts). Sie ist schön, talentiert und somit beinahe perfekt. Einen Haken gibt es jedoch: Simone existiert gar nicht, sie wurde im Computer erschaffen … Die starbesetzte (neben Pacino und Roberts u. a. auch Winona Ryder, Catherine Keener und Evan Rachel Wood) Sci-Fi-Parabel ist zwar schön gesellschaftskritisch, aber nicht bissig genug, um glaubwürdig rüberzukommen.

Platz 39) Autómata (2014)

Autómata (2014) © Video: YouTube

Regie: Gabe Ibáñez

Regie: Gabe Ibáñez

Originaltitel: Autómata

IMDb-Bewertung: 6,1/10

2044 ist die Erde eine radioaktiv verseuchte Wüste, die Menschheit auf rund 21 Millionen Einwohner dezimiert – Roboter gehören zum Alltag. Als die Androiden allerdings ein Eigenleben und sich entgegen ihrer Programmierung vom Freund zum Feind entwickeln, soll Versicherungsagent Vaucan (Antonio Banderas) ermitteln – und kommt hinter ein schreckliches Geheimnis … Eher zäher SF-Thriller, optisch eine Wucht.

Platz 38) Transcendence (2014)

Transcendence (2014) © Video: YouTube

Regie: Wally Pfister

JustWatch

Regie: Wally Pfister

Originaltitel: Transcendence

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Ein Computer mit menschlichem Bewusstsein, der wie ein intelligentes Wesen selbstständig agieren kann – das ist der große Traum von Will Caster (Johnny Depp) und seiner Frau Evelyn (Rebecca Hall), beide Experten für künstliche Intelligenz. Da verübt eine Terrorgruppe Anschläge auf Computerlabore, auf Will wird geschossen. Er überlebt das Attentat, doch die Kugel war radioaktiv verseucht, ihm bleiben nur wenige Wochen zu leben. Evelyn wagt daher einen heiklen Schritt: Sie lädt Wills Bewusstsein auf einen isolierten Server hoch … Starkes Thema, hat aber leider seine Längen.

Platz 37) Ghost in the Shell (2017)

Cyborg Major macht mit Kriminellen kurzen Prozess © Video: Constantin

Regie: Rupert Sanders

JustWatch

Regie: Rupert Sanders

Originaltitel: Ghost in the Shell

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Außerdem aus diesem Franchise: Ghost in the Shell (Anime; 1995 & 2008), Ghost in the Shell 2: Innocence (Anime; 2004), Ghost in the Shell – Arise (Anime; 2013-2014), Ghost in the Shell: The New Movie (Anime; 2015), Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (Animeserie; 2002), Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG (Animeserie; 2004-2005), Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society (Anime; 2006)

Die erste Realfilmadaption von Masamune Shirows gleichnamigem Manga von 1989 mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle hält sich zwar in vielen Szenen eng an Mamoru Oshiis Kult-Anime von 1995, führt aber auch neue Figuren ein und erzählt eigentlich eine neue Geschichte: Im Fokus steht die Polizistin Major (Scarlett Johansson), die im Jahre 2029 nach einem Unfall in einen Cyborg verwandelt wurde. Als Chefin der Elite-Einsatztruppe Sektion 9 wird sie auf einen Cyberterroristen angesetzt … Im Kino floppte die Realverfilmung des Kult-Mangas, visuell ist sie jedoch auf jeden Fall beeindruckend.

Platz 36) D.A.R.Y.L. – Der Außergewöhnliche (1985)

D.A.R.Y.L. – Der Außergewöhnliche (1985) © Video: YouTube

Regie: Simon Wincer

JustWatch

Regie: Simon Wincer

Originaltitel: D.A.R.Y.L.

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Daryl (Barret Oliver bekam 1986 für seine Darstellung den Saturn Award), ein elternloser Bub, wird allein im Wald aufgegriffen. Er landet bei einer Pflegefamilie und mausert sich bald zum Musterknaben ohne Fehl und Tadel, zudem ist er hochintelligent. Schon bald aber meldet sich das Militär, denn hinter Daryl steckt mehr, als man anfangs glauben würde … Zwischen Abenteuerfilm und modernem Computermärchen appelliert D.A.R.Y.L. – Der Außergewöhnliche an menschliche Werte.

Platz 35) Astro Boy – Der Film (2009)

Astro Boy – Der Film (2009) © Video: YouTube

Regie: David Bowers

JustWatch

Regie: David Bowers

Originaltitel: Astro Boy

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Außerdem aus diesem Franchise: Astro Boy (Animeserie; 1963-1966, 1980-1981 & 2003-2004)

Nach dem japanischen Comic Eisenarm Atom (1952) des Mangaka Osamu Tezuka: Der geniale Wissenschaftler Dr. Tenma baut einen Roboterbuben nach dem Vorbild seines verstorbenen Sohnes. Doch Astro Boy hat Superkräfte, und die werden in der Stadt Metro City schon bald gebraucht … Liebenswert.

Platz 34) Archive (2020)

Archive (2020) © Video: YouTube

Regie: Gavin Rothery

JustWatch

Regie: Gavin Rothery

Originaltitel: Archive

IMDb-Bewertung: 6,3/10

George Almore (Theo James) arbeitet im Jahr 2038 an einer künstlichen Intelligenz, die der menschlichen sehr nahekommen soll – sein neuester Prototyp ist nahezu fertiggestellt. Was der junge Forscher allerdings nicht öffentlich macht: Er will wieder mit seiner verstorbenen Frau vereinigt sein … Sci-Fi-Fantasy-Thriller und Regiedebüt von Gavin Rothery, der sich u. a. bei Ex Machina (siehe Platz 13) und der Anthologie-Serie Black Mirror bedient und eine Hightech-Version von Frankenstein schuf.

Platz 33) Star Trek: Treffen der Generationen (1994)

Star Trek 7: Treffen der Generationen © Video: YouTube

Regie: David Carson

JustWatch

Regie: David Carson

Originaltitel: Star Trek: Generations

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Außerdem aus diesem Franchise: Raumschiff Enterprise (Serie; 1966-1969), Star Trek: The Next Generation (Serie; 1987-1994), Star Trek: Der erste Kontakt (1996), Star Trek: Der Aufstand (1998), Star Trek: Nemesis (2002)

Wir schreiben das Jahr 2265: Ein Transportraumschiff steckt im Energieband Nexus – der Legende nach ein Ort ewigen Glücks – fest und droht zu explodieren. Die auf Jungfernflug befindliche Enterprise B kann 47 Leben retten, darunter das des dubiosen Dr. Soran (Malcolm McDowell). Die Aktion hat jedoch ihren Preis: James T. Kirk (William Shatner), der alte Sternenfeger, geht im All verloren! 78 Jahre später trifft Captain Picard (Patrick Stewart) mit der Enterprise D auf Dr. Soran, der Abartiges plant … Der siebte Spielfilmableger aus dem Star-Trek-Universum genießt nicht zuletzt durch das Aufeinandertreffen der Kirk/Picard-Crew Kultstatus!

Platz 32) Elysium (2013)

Elysium (2013) © Video: YouTube

Regie: Neill Blomkamp

JustWatch

Regie: Neill Blomkamp

Originaltitel: Elysium

IMDb-Bewertung: 6,6/10

2154 ist das Leben auf der Erde eine Qual: Dreck, Überbevölkerung, Armut, Kriminalität, schlechte Luft und ein allgegenwärtiger, repressiver Staat, der den Mob im Namen der Sicherheit mit Roboterpolizisten unter Kontrolle hält, sind trister Alltag. Die Superreichen residieren auf der riesigen Raumstation Elysium, einem Hightech-Resort mit eigener Atmosphäre, prachtvollen Villen und grünen Golfplätzen. Als Ex-Sträfling Max (Matt Damon) bei einem Arbeitsunfall radioaktiv verstrahlt wird, hat er nur noch fünf Tage zu leben – es sei denn, er schafft es nach Elysium, wo jede Krankheit geheilt werden kann. Max lässt sich auf einen riskanten Deal ein und wird zum Cyborg umoperiert … Beängstigend real. Ein cleveres Sci-Fi-Abenteuer mit einer großen Portion Gesellschaftskritik.

Platz 31) Nummer 5 lebt! (1986)

Nummer 5 lebt! (1986) © Video: YouTube

Regie: John Badham

JustWatch

Regie: John Badham

Originaltitel: Short Circuit

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Nachdem er von einem Blitz getroffen worden ist, macht sich der Militärroboter S-A-I-N-T Nummer 5 der Firma Nova Robotics plötzlich selbstständig und landet auf seiner Flucht bei Stephanie (Ally Sheedy). Er freundet sich mit ihr an und entwickelt immer neue Skills. Als seine Verfolger erkennen, dass er kein Kriegsroboter ist, sondern inzwischen sogar Gefühle hat, wollen sie Nummer 5 zerstören … Kult-Actionfilm mit einem Schuss Comedy aus den 80ern.

Platz 30) I am Mother (2019)

I am Mother (2019) © Video: YouTube

Regie: Grant Sputore

JustWatch

Regie: Grant Sputore

Originaltitel: I am Mother

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Mit der Menschheit ging es zu Ende, in einem Hightechbunker lagern zwecks Neubesiedelung der Erde 63.000 Embryonen. Für deren Pflege ist die Roboter-Dame „Mutter“ zuständig, die mit „Tochter“ (Clara Rugaard) ein Kind dieser kommenden Generation großzieht und von der Außenwelt abschirmt. Als eine blutüberströmte Unbekannte (Hilary Swank) auftaucht, meint diese, die ganze Wahrheit über das Schicksal der Menschheit zu kennen – und stellt damit auch das Weltbild des jungen Mädchens infrage … Beeindruckende Sci-Fi-Parabel, die hierzulande direkt auf Netflix veröffentlicht wurde. Genrefans dürfen einschalten!

Platz 29) Tron (1982)

Tron © Video: YouTube

Regie: Steven Lisberger

JustWatch

Regie: Steven Lisberger

Originaltitel: Tron

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Außerdem aus diesem Franchise: Tron: Der Aufstand (Serie; 2013-2013), Tron: Legacy (2010)

Programmierer Kevin Flynn (Jeff Bridges) will beweisen, dass Ed Dillinger (David Warner) vom Computerkonzern ENCOM seine Ideen geklaut hat. Beim Versuch, im vom Master Control Program (MCP) geleiteten EN-COM-System Daten zu sichern, wird Flynn digitalisiert – und findet sich in einer virtuellen Welt wieder. Dort trifft er auf die Digi-Version Dillingers und auf Tron – Cyber-Kopie seines Freundes Alan (Bruce Boxleitner). Nur Tron könnte das MCP ausschalten … Sicher ist die Story der Disney-Produktion naiv, doch die Effekte waren wegweisend. Die Fortsetzung Tron Legacy (2011) ließ fast 30 Jahre auf sich warten.

Platz 28) Per Anhalter durch die Galaxis (2005)

Per Anhalter durch die Galaxis © Video: YouTube

Regie: Garth Jennings

JustWatch

Regie: Garth Jennings

Originaltitel: Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Was für ein Pech! Die Erde muss einer galaktischen Umfahrungsstraße weichen und wird gesprengt. Brite Arthur Dent (Martin Freeman) hat Glück: Sein Kumpel Ford Prefect (Mos Def) erweist sich als Alien und verlässt mit ihm in letzter Sekunde den Planeten. In der Folge erlebt das Duo im All verrückte Abenteuer. Unter anderem treffen sie den zweiköpfigen Galaxie-Präsidenten Zaphod Beeblebrox (Sam Rockwell), die fesche Trillian (Zooey Deschanel) und einen deprimierten Roboter … Surreal, witzig, philosophisch – nicht nur für Fans von Douglas Adams’ herrlich schräger Romanvorlage ein Hit.

Platz 27) Chappie (2015)

Chappie (2015) © Video: YouTube

Regie: Neill Blomkamp

JustWatch

Regie: Neill Blomkamp

Originaltitel: Chappie

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Um Johannesburg sicherer zu machen, setzt die südafrikanische Polizei Roboter ein – ein Erfolg! Doch Wissenschaftler Deon (Dev Patel), der sie entwickelte, will mehr. Da seine Chefin ihn einbremst, mopst er kurzerhand einen ausrangierten Polizeiroboter – und fällt mit ihm zwei Gangstern (Yo-Landi Visser und Ninja von der südafrikanischen Rap-Band Die Antwoord) in die Hände. Chappie, wie sie den Robo taufen, entwickelt dank Deons neuem System immer mehr menschliche Fähigkeiten, was auch den Soldaten Vincent (Hugh Jackman) auf den Plan ruft … Ansehnliches Sci-Fi-Drama von Neill Blomkamp (District 9).

Platz 26) Die Frauen von Stepford (1975)

,Die Frauen von Stepford‘ © Video: YouTube

Regie: Bryan Forbes

JustWatch

Regie: Bryan Forbes

Originaltitel: The Stepford Wives

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Fotografin Joanna (Katherine Ross) zieht auf Drängen ihres konservativen Mannes Walter (Peter Masterson) mit ihrer Familie aus New York in die Provinz. Das behütete Städtchen Stepford soll die neue Heimat werden, doch die „gated community“ der ewig glücklichen Hausfrauen und ihrer strahlenden Gatten stößt der Fotografin recht bald sauer auf. Was steckt hinter dieser ungetrübten Idylle, in der klassische Rollenverteilungen zwischen den Geschlechtern den von eigenartigen Vorfällen durchzogenen Alltag dominieren? Als dann auch noch Katherines beste Freundin sich urplötzlich in die perfekte Hausfrau verwandelt, verdichten sich ihre Zweifel zu einem schrecklichen Verdacht … Filmemacher Bryan Forbes nahm sich 1975 erstmals Ira Levins bitterböser Romanvorlage an. Immer wieder gut, auch wenn der Twist ziemlich offensichtlich ist. 2004 folgte ein zeitgemäßes Remake mit u. a. Nicole Kidman, Matthew Broderick, Bette Midler, Glenn Close und Christopher Walken.

Platz 25) Der 200 Jahre Mann (1999)

Der 200 Jahre Mann (1999) © Video: YouTube

Regie: Chris Columbus

JustWatch

Regie: Chris Columbus

Originaltitel: Bicentennial Man

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Andrew (Robin Williams), ein Haushaltsroboter mit humanen Zügen, muss über die Jahre Familienmitglieder altern und sterben sehen, darf neue begrüßen – und entwickelt sich selber immer weiter … Humorvoller Kitsch, frei nach Isaac Asimov.

Platz 24) Westworld (1973)

Westworld (1973) © Video: YouTube

Regie: Michael Crichton

JustWatch

Regie: Michael Crichton

Originaltitel: Westworld

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Außerdem aus diesem Franchise: Westworld (Serie; seit 2016)

Als der spätere Jurassic-Park-Schöpfer Michael Crichton seine eigene, düstere Zukunftsvision von einem hypermodernen Freizeitpark im Jahr 1973 auch selbst inszenierte, setzte er erstmals in der Filmhistorie digitale Bildbearbeitung ein, um darzustellen, wie der mechanische Revolverheld (Yul Brynner) die Welt optisch wahrnimmt. Solche bis damals unbekannten Raffinessen sorgten ebenso wie Brynners überzeugend stoische Darstellung des Roboters Gunslinger dafür, dass Westworld zum Erfolg wurde und eine Fortsetzung bekam. Regisseur Richard T. Heffron inszenierte drei Jahre später das Sequel Futureworld mit Peter Fonda. Seit 2016 gibt’s außerdem die dazu passende Serie, die inmitten des Hypes um Game of Thrones für den nötigen frischen Wind in der TV-Landschaft sorgte.

Platz 23) Prometheus – Dunkle Zeichen (2012)

Trailer von „Prometheus – Dunkle Zeichen“ (2012) © Video: 20th Century Fox / Scott Free Productions / Brandywine / Dune Entertainment / YouTube

Regie: Ridley Scott

JustWatch

Regie: Ridley Scott

Originaltitel: Prometheus

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Außerdem aus diesem Franchise: Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979), Aliens – Die Rückkehr (1986), Alien 3 (1992), Alien Resurrection (1997), Alien: Covenant (2017)

Im Jahr 2089 finden Forscher Höhlenmalereien, die eine Planetenkonstellation samt gottähnlicher Wesen zeigen. Ist das etwa ein Hinweis darauf, dass einst Außerirdische auf der Erde waren und die Menschheit erschaffen haben? Jahre später fliegt eine Expedition mit Dr. Shaw (Rapace), dem Androiden David (Fassbender) und Projektleiterin Vickers (Th eron) mit dem Raumschiff Prometheus zum Mond LV-223, dem Planeten der sogenannten „Konstrukteure“ der Menschen. Dort entdeckt das Team ein furchtbares Geheimnis … Vor allem visuell grandioses Prequel zu Ridley Scotts Klassiker Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979; siehe Platz 4). 2017 folgte Alien: Covenant, ein weiterer Teil ist in Planung. Das Intro wurde übrigens in Island gedreht.

Platz 22) Oblivion (2013)

Oblivion (2013) © Video: YouTube

Regie: Joseph Kosinski

JustWatch

Regie: Joseph Kosinski

Originaltitel: Oblivion

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Gegen Ende des 21. Jahrhunderts ist die Erde nach einem Alien-Angriff verwüstet. Die Menschheit siegte zwar, musste aber auf den Saturn-Mond Titan übersiedeln. Auf dem Blauen Planeten versehen derweil weiterhin Techniker Jack (Tom Cruise) und Kollegin Vic (Andrea Riseborough) ihren Dienst. Da stürzt eines Tages ein Raumschiff ab, an Bord befindet sich Julia (Olga Kurylenko) – die Jack aus seinen Träumen kennt … Raffinierter Sci-Fi-Thriller, der unter anderem Genreklassiker wie 2001: Odyssee im Weltraum (1968; siehe Platz 4), WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf (2010; siehe Platz 3) sowie Dan Simmons Romanreihe Hyperion zitiert.

Platz 21) WarGames – Kriegsspiele (1983)

WarGames © Video: YouTube

Regie: John Badham

JustWatch

Regie: John Badham

Originaltitel: John Badham

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Für Highschool-Schüler David Lightman (Matthew Broderick) ist der normale Schulunterricht ein Quell der Langeweile. Lieber sitzt der Computerfreak daheim vorm PC – immer auf der Suche nach neuen spannenden Spielen. Als er sich irrtümlich in W.O.P.R., den Supercomputer des US-Verteidigungsministeriums, hackt, um „weltweiten thermonuklearen Krieg“ zu spielen, löst er damit eine fatale Kettenreaktion aus … Mitten im Kalten Krieg schürte Regisseur John Badham (Saturday Night Fever) gekonnt Atomkriegsängste. Im Gegensatz zum auch 1983 erschienenen Endzeitdrama The Day After ist hier die Hochspannung mit Ironie versetzt.

Platz 20) Robot & Frank – Zwei diebische Komplizen (2012)

Robot & Frank – Zwei diebische Komplizen (2012) © Video: YouTube

Regie: Jake Schreier

JustWatch

Regie: Jake Schreier

Originaltitel: Robot & Frank

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Mit Würde alt zu werden, ist Frank (Frank Langella) nicht wirklich gelungen: Von seinen Kids (Liv Tyler & James Marsden) nur sporadisch wahrgenommen, verkommt sein Haus zur Müllhalde, und das Gedächtnis des einst so gewieften Juwelendiebs lässt auch langsam nach. Abwechslung vom Ärger über neumodische Computer und E-Books bieten Flirts mit Bibliothekarin Jennifer (Susan Sarandon) und gelegentliche kleine Ladendiebstähle. Letztere soll der alte Grantler bald schon zusammen mit seinem neuen Haushaltsroboter durchziehen – doch bis die beiden auf einer Wellenlänge sind, fliegen noch gehörig die Fetzen … So herrlich es auch ist, Sturkopf Langella und seinen Roboter in Action zu sehen, so tragisch ist auch die Demenz-Message des Films!

Platz 19) Lemmy Caution gegen Alpha 60 (1965)

Lemmy Caution gegen Alpha 60 (1965) © Video: YouTube

Regie: Jean-Luc Godard

JustWatch

Regie: Jean-Luc Godard

Originaltitel: Alphaville

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Geheimagent Lemmy Caution (Eddie Constantine) macht sich auf in die titelspendende Zukunftsstadt, um seinen verschwundenen Kollegen Henry Dickson zu suchen. Nicht einfach, denn die City gleicht einem totalitären Überwachungsstaat, der von Professor von Braun und dessen Computer Alpha 60 regiert wird. Gefühle und Poesie sind hier verpönt und werden mit dem Tode bestraft. Da verliebt sich Lemmy in Natascha, die Tochter des Professors … Bizarrer Mix aus Sci-Fi und Noir-Krimi, ohne jegliche Spezialeffekte. Leckerbissen für Godard-Fans und Cineasten.

Platz 18) I, Robot (2004)

I, Robot (2004) © Video: 20th Century Fox / Davis Entertainment / Laurence Mark Productions / Overbrook Films / Mediastream IV / YouTube

Regie: Alex Proyas

JustWatch

Regie: Alex Proyas

Originaltitel: I, Robot

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Roboter im alltäglichen Straßenbild? Ganz normal in US-Großstädten im Jahr 2035. Dabei sorgen drei Gesetze dafür, dass die maschinellen Hilfskräfte ihren menschlichen Arbeitgebern nicht gefährlich werden. Der traumatisierte Cop Del Spooner (Will Smith) traut ihnen aber nicht und verdächtigt den Blechkameraden Sonny, Roboterentwickler Lanning (James Cromwell) in den Tod gestoßen zu haben. Lannings enge Mitarbeiterin Susan (Bridget Moynahan) hat da ihre Zweifel. Dann kommen die beiden einer Verschwörung auf die Spur … Frei nach Isaac Asimov. In erster Linie ein visuell berauschendes (oscarnominiertes) Actionfeuerwerk, aber die philosophische Botschaft aus der Isaac-Asimov-Vorlage ist noch erkennbar.

Platz 17) A.I. – Künstliche Intelligenz (2001)

A.I. – Künstliche Intelligenz (2001) © Video: YouTube

Regie: Steven Spielberg

JustWatch

Regie: Steven Spielberg

Originaltitel: A.I. Artificial Intelligence

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Weil seine Frau Monica (Frances O’Connor) daran zu zerbrechen droht, dass ihr Sohn ins Koma gefallen ist, schenkt Ehemann Henry ihr einfach ein neues Kind. David (Haley Joel Osment) sieht zwar aus wie ein Bub, ist aber der erste Roboter, der Liebe empfinden kann. Ein bisschen gruselig ist der Kleine anfangs schon, doch Monica und David werden ein Herz und eine Seele. Als jedoch ihr echter Sohn aus dem Tiefschlaf erwacht, wird David im Wald ausgesetzt. Tief betroffen irrt er herum und hegt den Wunsch, endlich menschlich zu werden … Intelligent, visuell top, etwas kitschiges Ende.

Platz 16) Avengers: Age of Ultron (2015)

Avengers: Age of Ultron (2015) © Video: YouTube

Regie: Joss Whedon

JustWatch

Regie: Joss Whedon

Originaltitel: Avengers: Age of Ultron

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Außerdem aus diesem Franchise: Marvel Cinematic Universe (Filme und Serien; seit 2008)

Gleich zu Beginn stürmen Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth) und Co die im fiktiven Sokovia gelegene Festung von Hydra-Forscher Baron Strucker, um Lokis Zepter zurückzuerobern. Um die Erde vor weiteren Alien-Angriffen zu beschützen, beschließt Tony, das mit Bruce Banner entwickelte Schutzprogramm Ultron mittels der Zepter-Technologie zu starten. Als Ultron alle Infos über die Menschheit absorbiert, erklärt er ihr daraufhin den Krieg … Rasantes Effektspektakel mit Witz, erlöste 1,4 Mrd. Dollar am Box-Office.

Platz 15) Alita: Battle Angel (2019)

Alita: Battle Angel © Video: 20th Century Fox

Regie: Robert Rodriguez

JustWatch

Regie: Robert Rodriguez

Originaltitel: Alita: Battle Angel

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Im Jahr 2563, gut 300 Jahre nach dem „Großen Krieg“, findet ein Kybernetik-Experte (Christoph Waltz) den Kopf eines weiblichen Cyborgs mit voll funktionsfähigem Gehirn. Er verpasst dem Roboter einen menschlichen Körper und nennt seine Schöpfung Alita (Rose Salazar). Eines Tages merkt das Maschinenmädchen, dass es eine uralte Kampftechnik beherrscht, und gerät ins Visier finsterer Mächte … Regisseur Robert Rodriguez verpackte zu viel in seine Manga-Verfilmung, andererseits sind die Schauwerte großartig.

Platz 14) RoboCop (1987)

RoboCop (1987) © Video: YouTube

Regie: Paul Verhoeven

JustWatch

Regie: Paul Verhoeven

Originaltitel: RoboCop

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Außerdem aus diesem Franchise: RoboCop 2 (1990), RoboCop 3 (1993), RoboCop (2014)

In einer nicht allzu fernen Zukunft: Die Kriminalität in Detroit nimmt überhand, die Polizei ist machtlos. Bis Officer Alex Murphy (Peter Weller) erschossen wird: Im Rahmen eines Forschungsprogramms wird sein Körper stückweise reanimiert und mit Maschinenteilen zum Robocop zusammengesetzt. Als solcher räumt er nun in der Stadt auf. Da beginnt der stählerne Gesetzeshüter, sich an seine menschliche Vergangenheit zu erinnern … Kultige Sci-Fi-Action, unterfüttert mit massig Gesellschaftskritik.

Platz 13) Ex Machina (2014)

Ex Machina (2014) © Video: A24 / Universal Pictures International / Film4 / DNA Films / YouTube

Regie: Alex Garland

JustWatch

Regie: Alex Garland

Originaltitel: Ex Machina

IMDb-Bewertung: 7,7/10

Informatiker Caleb (Domhnall Gleeson) darf seinen Boss, den Internet-Tycoon Nathan (Oscar Isaac), in dessen Villa in den Bergen besuchen. Der wahre Grund der Reise: Nathan hat den ersten mit künstlicher Intelligenz versehenen Roboter entwickelt und diesem ein attraktives Äußeres verpasst. Caleb soll Ava (Alicia Vikander) testen und herausfinden, ob sie/es wirklich ein eigenes Bewusstsein besitzt und zu eigenständigem Denken fähig ist. Caleb stürzt sich in das Experiment, das sich zu einem nervenaufreibenden Psychoduell entwickelt … Optisch reizvolles Regiedebüt von Drehbuchautor Alex Garland (28 Days Later), das sich als klaustrophobisches Kammerspiel damit beschäftigt, was Mensch und Maschine unterscheidet bzw. was den Menschen zum Menschen macht.

Platz 12) Der Tag, an dem die Erde stillstand (1951)

Der Tag, an dem die Erde stillstand (1951) © Video: YouTube

Regie: Robert Wise

JustWatch

Regie: Robert Wise

Originaltitel: The Day the Earth Stood Still

IMDb-Bewertung: 7,7/10

Außerdem aus diesem Franchise: Der Tag, an dem die Erde stillstand (2008), Der Tag an dem die Erde stillstand 2 – Angriff der Roboter (2008)

Eines Tages landet ein riesiges Raumschiff auf der Erde, heraus kommen Alien Klaatu (Michael Rennie) und sein Roboter: Wenn die Menschheit nicht aufhört, sich so schlecht zu benehmen, droht Ärger aus dem All … Legendärer SW-Klassiker (nach Henry Bates’ Erzählung Abschied vom Herrn) von Robert Wise.

Platz 11) Baymax – Riesiges Robowabohu (2014)

Baymax – Riesiges Robowabohu (2014) © Video: YouTube

Regie: Don Hall & Chris Williams

JustWatch

Regie: Don Hall & Chris Williams

Originaltitel: Big Hero 6

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Außerdem aus diesem Franchise: Baymax – Robowabohu in Serie (Serie; seit 2017)

Der technisch hochbegabte Hiro vertreibt sich seine Zeit mit illegalen Roboterkämpfen und hat keinerlei Ambitionen. Sein älterer Bruder Tadashi hingegen besucht eine Eliteuniversität und findet es schade, dass Hiro sein Potenzial verschwendet. Als er ihn auf die Uni mitnimmt und Hiro seine Freunde sowie den Roboter Baymax kennenlernt, den Tadashi entwickelt hat, entscheidet er sich, ebenfalls dort zu studieren. Mit den Nanobots – winzigen Robotern, die im Schwarm via Gedankenübertragung kontrolliert werden – beeindruckt er den Professor und wird sofort aufgenommen. Doch die Präsentation endet tragisch: Ein Brand tötet Tadashi und den Professor. Hiro ist am Boden zerstört, bis er irrtümlich Baymax aktiviert und beide sich in einem irren Abenteuer wiederfinden … Perfekt animierter, oscargekrönter Spaß.

Platz 10) Terminator (1984)

Trailer von „Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“ (2003) © Video: Warner Bros. Pictures / Columbia TriStar Film Distributors International / Intermedia / C2 Pictures / YouTube

Regie: James Cameron

JustWatch

Regie: James Cameron

Originaltitel: The Terminator

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Außerdem aus diesem Franchise: Terminator 2 – Tag der Abrechnung (1991), Terminator 3 – Rebellion der Maschinen (2003), Terminator: Die Erlösung (2009), Terminator: Genisys (2015), Terminator: Dark Fate (2019), Terminator: The Sarah Connor Chronicles (Serie; 2008-2009)

Los Angeles, 1984: Die junge Sarah Connor (Linda Hamilton) teilt sich mit einer Freundin eine kleine Wohnung und arbeitet tagsüber in einem Diner. Eines Nachts taucht in der Stadt wie aus dem Nichts ein nackter Mann (Arnold Schwarzenegger) auf, der sich von drei Punks Kleidung, Fahrzeug und Waffen besorgt. Noch ahnt niemand, dass es sich bei dem Kerl um einen sogenannten Terminator handelt – einen aufs Töten programmierten T-800-Cyborg, der aus der postatomaren Zukunft des Jahres 2029, in der die Maschinen das Sagen haben, in die Vergangenheit geschickt wurde, um die künftige Mutter des noch nicht geborenen Anführers des menschlichen Widerstands, John Connor, zu beseitigen. Im Telefonbuch findet der Terminator drei Personen mit dem Namen Sarah Connor – und beginnt, diese systematisch zu killen. Indes taucht aus der Zukunft auch ein Mann namens Reese (Michael Biehn) auf, mit dem Auftrag, Sarah zu beschützen … James Camerons zweiter Langfilm gilt als stilbildender Genre-Meilenstein und zementierte Arnies Karriere. Der für Hollywood-Verhältnisse relativ preiswerte Streifen geriet einst zum Blockbuster und zeitigte bislang fünf Fortsetzungen sowie eine Serie.

Platz 9) Her (2013)

Her (2013) © Video: Warner Bros. Pictures / Annapurna Pictures / YouTube

Regie: Spike Jonze

JustWatch

Regie: Spike Jonze

Originaltitel: Her

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Beruflich verfasst Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) für fremde Menschen Briefe und rührt die Leute mit seinen Worten zu Tränen. Privat ist er einsam, verkriecht sich in seiner Wohnung und vertreibt sich die Zeit mit Videospielen. Sein Leben ändert sich schlagartig, als er ein neues Betriebssystem auf seinem Computer installiert, das sich selbst Samantha (im Original gesprochen von Scarlett Johansson) nennt, humorvoll ist und sich in ihn verliebt … Kluge, schräg inszenierte Romanze. Für das originelle Drehbuch kassierte Spike Jonze (auch Regie) den Oscar!

Platz 8) Der Gigant aus dem All (1999)

Der Gigant aus dem All (1999) © Video: YouTube

Regie: Brad Bird

JustWatch

Regie: Brad Bird

Originaltitel: The Iron Giant

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Kalter Krieg, 1957: Die USA fürchten einen Angriff der Russen, der Geheimdienst ist in Bereitschaft. Da sorgt ein abgestürzter Roboter aus dem All für Aufsehen. Der neunjährige Hogarth versucht, ihn zu schützen … Klug und mit einem Ende, das wahrscheinlich niemanden kalt lässt. Taschentücher bereithalten!

Platz 7) Blade Runner (1982)

Blade Runner (1982) © Video: Warner Bros. / The Ladd Company / Shaw Brothers / Blade Runner Partnership / YouTube

Regie: Ridley Scott

JustWatch

Regie: Ridley Scott

Originaltitel: Blade Runner

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Außerdem aus diesem Franchise: Blade Runner 2049 (2017)

L. A., 2019: Abgesehen von Dauerregen, Überbevölkerung und Schmutz hat die düstere Metropole nicht viel zu bieten. Die Menschen träumen von einem besseren Leben auf fernen Planeten. Seitens der Tyrell-Corporation wird diesem Wunsch nachgegangen, indem sogenannte Replikanten, das sind von Menschen kaum zu unterscheidende Androiden für die Erschließung fremder Welten, hergestellt werden. Nachdem einige Replikanten ein Raumschiff gekapert und sich in L. A. eingenistet haben, wird der Blade Runner Rick Deckard (Harrison Ford) darauf angesetzt, sie aufzuspüren und zu eliminieren … Im Kino war Ridley Scotts bildgewaltiger und philosophischer Sci-Fi-Noir-Thriller über das Menschsein ein Flop, er entwickelte sich aber im Lauf der Jahre zum Kultfilm.

Platz 6) Metropolis (1927)

Metropolis (1927) © Video: Parufamet / UFA / YouTube

Regie: Fritz Lang

JustWatch

Regie: Fritz Lang

Originaltitel: Metropolis

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Bei seiner Weltpremiere floppte der Stummfilm. Heute gilt Fritz Langs Zukunftsvision als filmisches Meisterwerk, das von der UNESCO 2001 sogar zum Weltdokumentenerbe erklärt wurde. Und darum geht’s: In der titelspendenden Stadt lebt die Elite der Menschen in einer luxuriösen Oberwelt, während die Arbeiterklasse in einer düsteren Unterwelt zehn Stunden am Tag unter miesesten Bedingungen schuften muss. Überwacht werden die Unterpriviligierten von Stadtvater Fredersen (Alfred Abel), der mit harter Hand herrscht. Als die junge Maria zum Widerstand aufruft, greift Fredersen zu drastischen Maßnahmen, um die Revolte zu stoppen … Komplex, bildstark und mit für damalige Verhältnisse wegweisenden Effekten.

Platz 5) 2001: Odyssee im Weltraum (1968)

2001: Odyssee im Weltraum (1968) © Video: Metro-Goldwyn-Mayer / Stanley Kubrick Productions / YouTube

Regie: Stanley Kubrick

JustWatch

Regie: Stanley Kubrick

Originaltitel: 2001: A Space Odyssey

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Es gehört fast schon zur Allgemeinbildung, die philosophische Kubrick-Großtat gesehen zu haben. Zu Beginn führt uns der Film zu einer Gruppe Vormenschen, die das Werkzeug entdecken, aber auch einen der ihren töten. Eines Tages steht ein schwarzer Monolith in ihrer Mitte. Sprung ins Jahr 1999, wo Astronauten am Mond ebendiesen Stein finden. 18 Monate später entdeckt Supercomputer HAL auf einer Mission zum Jupiter Gefühle und wehrt sich gegen seine Ausschaltung. Unvergessen: der Einsatz klassischer Musikstücke wie Also sprach Zarathustra und dem Donauwalzer.

Platz 4) Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979)

Trailer von „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979) © Video: 20th Century Fox / Brandywine Productions / YouTube

Regie: Ridley Scott

JustWatch

Regie: Ridley Scott

Originaltitel: Alien

IMDb-Bewertung: 8,4/10

Außerdem aus diesem Franchise: Aliens – Die Rückkehr (1986), Alien 3 (1992), Alien Resurrection (1997), Prometheus – Dunkle Zeichen (2012), Alien: Covenant (2017)

Die Crew des Weltraumfrachters Nostromo, der sich auf dem Rückweg zur Erde befindet, wird vom Zentralcomputer aus dem künstlichen Koma geweckt: Man hat von einem fremden Planeten ein Signal aufgefangen, das überprüft werden soll. Vor Ort entdeckt man das Wrack eines außerirdischen Raumschiffs und eine Kammer mit Hunderten von Eiern. Aus einem von ihnen schießt ein grausiges Vieh hervor und saugt sich im Gesicht von Crewmitglied Kane (John Hurt) fest. Gegen den Befehl von Lieutenant Ripley (Sigourney Weaver) wird der Mann wieder an Bord geholt. Hier bricht für den Rest der Besatzung bald die Hölle los, denn seinem Bauch entschlüpft ein blutrünstiger Parasit, der schnell zu monströser Größe heranwächst und alles killt, was ihm entgegenkommt … Nicht die schauspielerische Leistung oder das Drehbuch machen Alien so kultig. Wirklich beeindruckend sind die Ruhe, mit der Regisseur Ridley Scott das atmosphärische Grauen ansteigen lässt, das Charisma der Hauptdarstellerin sowie das einzigartige, oscargekrönte Alien-Design des Schweizer Künstlers HR Giger.

Platz 3) WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf (2008)

WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf (2008) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Andrew Stanton

JustWatch

Regie: Andrew Stanton

Originaltitel: WALL·E

IMDb-Bewertung: 8,4/10

700 Jahre in der Zukunft: Die Erde ist menschenleer, die Wolkenkratzer der einstigen Metropolen ragen aber weiterhin in den Himmel. Oder doch nicht? Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Skyline aus Millionen von Mistwürfeln besteht! Das Werk kleiner Müllroboter vom Typ Wall·E, von denen nur noch einer in Betrieb ist – der unermüdlich Tag für Tag seinen Job verrichtet: Er sammelt den Mist ein, presst ihn in handliche Würfel und stapelt sie zu Türmen. Dabei ist Wall·E nicht einfach ein Blechtrottel, nein, er hat über all die Jahre eine eigene Persönlichkeit entwickelt und sammelt Gegenstände wie Rubik-Würfel und Videokassetten – doch Wall·E fühlt sich einsam. Bis eines Tages die Roboter-Dame Eve auftaucht … Bezaubernd, klug und witzig. In der ersten Hälfte kommt der Streifen ohne eine einzige Dialogzeile aus. Kurz: Eine in jeder Hinsicht meisterlich animierte Sci-Fi-Romanze, die Groß und Klein perfekt unterhält.

Platz 2) Star Wars (1977)

Trailer von „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Regie: George Lucas

JustWatch

Regie: George Lucas

Originaltitel: Star Wars

IMDb-Bewertung: 8,6/10

Außerdem aus diesem Franchise: Star Wars: Episode I-IX (1977-2019), Rogue One (2016), Solo: A Star Wars Story (2018), Star Wars: The Clone Wars (Serie; 2008-2020), Star Wars: Rebels (Serie; 2014-2018), The Mandalorian (Serie; seit 2019)

Es herrscht Bürgerkrieg. Die Rebellen leisten verbissen Widerstand gegen den Terror des finsteren Imperiums. Der gefürchtete Darth Vader, die rechte Hand des Imperators, macht Jagd auf die für vogelfrei erklärten Aufständischen. Dabei fällt ihm gleich zu Beginn die junge Rebellenprinzessin Leia (Carrie Fisher) in die Hände. Bevor sie gefasst wird, füttert sie den Roboter R2-D2 mit den Positionsdaten und Bauplänen des Todessterns, einer mobilen mondähnlichen Raumstation, die gar Planeten zerstören kann. Zufällig gelangt der rebellische Farmersohn Luke Skywalker (Luke Hamill) an ihre Botschaft und übermittelt sie dem eigentlichen Empfänger, einem der letzten noch lebenden Jedi-Ritter namens Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) … George Lucas’ Krieg der Sterne gilt als wahrer Begründer der Blockbuster-Ära, revolutionierte Hollywood und dabei vor allem die Tricktechnik – und avancierte zu einer bislang neunteiligen Saga (Spin-offs und Serien nicht einbezogen!), die weltweit über 8,8 Milliarden Dollar lukrierte! Zudem diente das Sci-Fi-Märchen im Stil von Edgar Rice Burroughs seit der Entstehung unzähligen Filmemachern als große Inspiration.

Platz 1) Matrix (1999)

Trailer von „Matrix Revolutions“ (2003) © Video: Warner Bros. Pictures / Village Roadshow Pictures / NPV Entertainment / Silver Pictures / YouTube

Wer Matrix streamt:

JustWatch

Regie: Larry/Lana & Lilly Wachowski

Originaltitel: The Matrix

IMDb-Bewertung: 8,7/10

Außerdem aus diesem Franchise: Matrix Reloaded (2003), Matrix Revolutions (2003), Animatrix (2003), Matrix 4 (2021)

Auf dem Computer von Hacker Neo (Keanu Reeves) erscheint eines Tages eine mysteriöse Botschaft: „Die Matrix hat dich.“ Tags darauf wird er von Männern in dunklen Anzügen verhaftet, kommt aber frei. Die geheimnisvolle Trinity (Carrie-Anne Moss) führt ihn zum charismatischen Rebellen Morpheus (Laurence Fishburne), der ihm Unglaubliches auftischt: Die Welt, wie wir sie kennen, ist ein Computerprogramm, die Menschen sind Gefangene von Maschinen – und Neo gilt als der „Auserwählte“, der die versklavende Matrix zerstören wird. So beginnt für den jungen Burschen ein aufregendes Abenteuer jenseits seiner Vorstellungskraft, bei dem er auch immer wieder in Konflikt mit dem spaßbefreiten Agenten Smith (Hugo Weaving) gerät … Tricktechnisch revolutionärer und auch sonst stilbildender Auftakt zur legendären Trilogie der Wachowskis. Ein vierter Teil wurde für 2021 angekündigt, für den auch ein Großteil des originalen Casts (Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss wurden definitiv bestätigt!) wieder vor die Kamera tritt.

