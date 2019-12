Rudolph mit der roten Nase ist bei weitem nicht das einzige Rentier, welches es ins TV bzw. Kino geschafft hat. Da gibt es noch Ailo und Niko und viele mehr. Wir haben die tüchtigsten Helfer vom Weihnachtsmann ausfindig gemacht und aus den Filmen, in denen sie mitspielen eine Bestenliste gemacht.

Das Rentier, auch Ren genannt, ist die einzige Hirschart, die jemals domestiziert wurde.

Die Tiere ertragen Temperaturen, bei denen jedes andere Nutztier sterben würde und können deshalb in arktischen Gegenden wie Grönland oder Alaska leben.

Wie kommt das Rentier zu Weihnachten?

Ursprünglich war das Rentier mit dem nordischen Julfest verbunden, im Rahmen dessen sibirische Schamanen mit dem Großen Rentiergeist Verbindung aufnahmen.

Später wurden Weihnachtsmann (Der Joulu-pukki, also Julfest-Mann der Samen) und Rentier ein Teil der Weihnachtsbräuche.

Heute weiß jeder: Der Weihnachtsmann wohnt mit seinen Rentieren auf dem Korvatunturi-Berg in Finnisch-Lappland, unmittelbar an der russischen Grenze. Aber auch in Rovaniemi (dort ist das Postamt des Weihnachtsmanns) verbringt er viel Zeit, man kann ihn dort auch besuchen.

Die 15 besten Weihnachtsfilme mit Rentieren:

Wir haben die Filme aufsteigend nach der Höhe der IMDb-Bewertung gereiht.

15) Elliot - Das kleinste Rentier (2018)

Genre(s): Animation, Family

IMDb-Bewertung: 5,0/10

Darum geht’s im Film:

Der Traum von Minipferd Elliott ist es, den Schlitten des Weihnachtsmanns zu ziehen. Als eines der Rentiere in Rente geht, sieht er seine Chance gekommen. Mit seiner Ziegenfreundin trainiert er für das Rennen, dessen Sieger der Platz im Gespann winkt. Doch hat Elliott eine Chance gegen die Rentiere?

Elliot - Das kleinste Rentier © Video: Splendid Film

14) Der Flug der Rentiere (The Christmas Secret, 2000)

Genre(s): Drama, Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Darum geht’s im Film:

Ein Wissenschaftler, dessen Leben in Kindertagen von einem fliegenden Rentier gerettet wurde, macht sich aufgrund einer alten wissenschaftlichen Abhandlung auf die Suche nach diesen Fabeltieren. Als sein Flugzeug über der Eiswüste Alaskas abstürzt, wird er erneut auf wundersame Weise gerettet und landet im Dorf des Santa Claus, das er erst verlassen darf, wenn er gelernt hat, wieder an Wunder zu glauben.

Der Flug der Rentiere (The Christmas Secret, 2000) © Video: YouTube

13) Rudolph mit der roten Nase (1998)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Family

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Darum geht’s im Film:

Zusammen mit seiner Freundin Zoey, dem lustigen Eisbär Leonard und dem schlauen Polarfuchs Slyly versucht Rudolph verzweifelt Weihnachten zu retten, das die böse Eiskönigin Stormella einfach einfrieren will. Mit viel Charme, Mut und Entschlossenheit gelingt es Rudolph schließlich, Stormellas Eisherz aufzufrieren. Doch der von ihr entfachte Schneesturm scheint die Verteilung der Weihnachtsgeschenke unmöglich zu machen. Ist Rudolph der Retter in der Not?

Eine wunderbare Geschichte über Freundschaft und Hilfsbereitschaft in einem der schönsten Familienfilme unserer Zeit, den man auf keinen Fall versäumen darf.

Rudolph mit der roten Nase (1998) © Video: YouTube

12) Weihnachtsengel küsst man nicht (2011)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Darum geht’s im Film:

Bei einem vorweihnachtlichen Fotoshooting muss das Model Lina (Bodenbender) für die Agentur ihrer Freundin Nettie (Höfels) als Christkind verkleidet ein Rentier küssen. Dabei lernt die überzeugte Singlefrau den kantigen Tiroler Rentierzüchter Rudi (Schwarz) kennen. Anfangs sind sich die beiden nicht ganz grün, aber in der Weihnachtszeit passieren ja immer wieder Wunder Guter Schmäh, sympathische Leut': Wohlfühlfilm. Der Weihnachtsmann kommt aus Tirol.

Weihnachtsengel küsst man nicht (2011) © Video: YouTube

11) Niko - Ein Rentier hebt ab (2008)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Family

IMDb-Bewertung: 6,1/10

Darum geht’s im Film:

Weil sein Vater zu den Flying Forces des Santa Claus gehört, ist der Rentierbub Niko fest davon überzeugt, dass auch er fliegen kann. Unermüdlich macht er Flugversuche und lockt damit die Wölfe ins Tal der Rentiere.

Niko - Ein Rentier hebt ab (2008) © Video: YouTube

10) Mitten in der Winternacht (2013)

Genre(s): Abenteuer, Drama, Family

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Darum geht’s im Film:

Ein sprechender Elch ist in Max' Scheune gekracht, auch der Weihnachtsmann liegt irgendwo lädiert in der Winterlandschaft. Ausgerechnet so kurz vor dem Fest! Max' Familie muss nun mit allen Mitteln versuchen, Weihnachten zu retten.

Mitten in der Winternacht (2013) © Video: YouTube

9) Get Santa - Rettet Weihnachten (2014)

Genre(s): Comedy, Family

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Darum geht’s im Film:

Nach drei Jahren im Gefängnis wird Kleinganove Steve (Spall) pünktlich zu Weihnachten entlassen. Nun will er ein neues Leben beginnen und einiges besser machen. In erster Linie will er endlich ein guter Vater für seinen neunjährigen Sohn Tom (Connor) sein. Da erhält er eines Abends einen Anruf von Tom: Der Weihnachtsmann sitzt angeblich in seiner Garage! Der Schlitten ist hin und die Rentiere sind weg. Kurzum, der Mann mit dem weißen Bart benötigt dringend Hilfe... Gutmütige Weihnachtskomödie mit ein paar wenigen guten Gags.

Get Santa - Rettet Weihnachten (2014) © Video: YouTube

8) Zauber einer Weihnachtsnacht (Northpole, 2014)

Genre(s): Family, Fantasy, Romance

IMDb-Bewertung: 6,4/10

Darum geht’s im Film:

Elfe Clementine ist in heller Aufregung. Nordpol, ihre und des Weihnachtsmanns Heimatstadt sowie Knotenpunkt der Geschenkeproduktion, ist dem Untergang geweiht. Gespeist aus der Weihnachtsvorfreude der Menschen droht das lebensspendende Nordlicht zu erlöschen, da inzwischen niemand mehr die Zeit und die Ruhe hat, sich richtig auf Weihnachten zu freuen. Wer hilft die liebgewonnenen Weihnachtstraditionen zu retten?

Zauber einer Weihnachtsnacht (Northpole, 2014) © Video: YouTube

7) Jessica und das Rentier (Prancer, 1989)

Genre(s): Drama, Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 6,4/10

Darum geht’s im Film:

Die Beziehung eines kleinen Mädchens zu ihrem Vater und die verbindende Kraft der Liebe bilden das Herzstück dieses berührenden Weihnachtsfilm-Klassikers für die ganze Familie, in dem sogar Big Bang Theory-Star Johnny Galecki einen seiner ersten Filmauftritte hat. In einer seiner ungewöhnlichsten Rollen brilliert Hollywood-Raubein Sam Elliott (Tombstone, The Ranch) als emotional verhärmter Witwer, der erst mithilfe seiner Tochter den wahren Geist der Weihnacht und damit den Weg zurück ins Leben finden darf.

Jessica und das Rentier (Prancer, 1989) © Video: YouTube

6) Ailos Reise (2018)

Genre(s): Abenteuer, Family

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Darum geht’s im Film:

Jeder neue Tag bringt für das in Lappland geborene Rentier Ailo Überraschungen, aber auch Gefahren. Berührend, teils witzig, bildgewaltig.

Ailos Reise © Video: Ascot Elite

5) Annabell und die fliegenden Rentiere (Annabelle’s Wish, 1997)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Family

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Darum geht’s im Film:

Am Weihnachtsabend kommt im Stall von Billys Großvater das Kälbchen Annabelle zur Welt. Jedes Jahr zu dieser Zeit beschert der Weihnachtsmann den Tieren für einen Tag die Gabe zu sprechen, damit sie einen Wunsch äußern können. Annabelle freundet sich mit Billy an, der seit einem Stallbrand selbst nicht mehr sprechen kann. Seine Tante plant, ihn gegen seinen Willen zu sich in die Stadt zu nehmen, was nur verhindert werden kann, wenn Billy wieder zu sprechen beginnt. Dann kommt der nächste Weihnachtsabend und für die Tiere der Zeitpunkt, sich etwas vom Weihnachtsmann zu wünschen ...

Annabelle und die fliegenden Rentiere (Annabelle’s Wish, 1997) © Video: YouTube

4) The Christmas Chronicles (2018)

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Family

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Darum geht’s im Film:

Netflix-Weihnachtsspaß für die Familie. Während Kate Weihnachten über alles liebt, glaubt ihr Teenager-Bruder Teddy nicht mehr an den Zauber von Weihnachten. Das liegt vor allem daran, dass der Vater der Kinder gestorben ist. Als Kate eines Tages beweisen möchte, dass der Weihnachtsmann wirklich existiert, macht ihr Bruder Teddy unter Zwang mit. Die Kids überraschen den Weihnachtsmann (Russell) tatsächlich beim Austeilen der Geschenke, dabei geht aber sein Schlitten kaputt. Jetzt ist das Weihnachtsfest in Gefahr. Um es zu retten, müssen die drei zusammenarbeiten Herzig. Kurt Russell macht Spaß als ruppiger Weihnachtsmann, der alles andere als einen dicken Bauch hat und auch als Rockstar gut drauf ist. Und: Unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, sonst verpasst man Goldie Hawns Auftritt!

The Christmas Chronicles (2018) © Video: YouTube

3) Die Hüter der Tundra (2013)

Genre(s): Doku, Abenteuer

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Darum geht’s im Film:

Hierher zu kommen, ist wohl eher unwahrscheinlich, zu weit weg, zu mühsam die Anreise, fernab der Zivilisation, kein Luxus. Dabei sind die Tundra und ihre Bewohner eine Reise wert. Zum Glück besuchen Filmemacher den hohen Norden Russlands, zeigen Land und Leute, schildern ihren Alltag und die Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind. Eine reportagige Bestandsaufnahme.

Die Hüter der Tundra (2013) © Video: YouTube

2) Die Eiskönigin (Frozen, 2013)

Genre(s): Animaiton, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Darum geht’s im Film:

Als Kinder sind die Schwestern Anna und Elsa, Töchter des Königspaars von Arendelle, ein Herz und eine Seele. Doch Elsa kann alles, was sie berührt, in Eis und Schnee verwandeln - was sie nicht immer unter Kontrolle hat. Als sie Anna eines Tages fast umbringt, zieht sich Elsa zurück. Jahre später, die Eltern sind tot, muss sie wieder raus -für ihre Krönungszeremonie. Da kommt es zum Eklat, woraufhin Elsa in die Berge flüchtet. Mit Naturbursch Christoph und dem sprechenden Schneemann Olaf sucht Anna nach ihrer Schwester. Grandioser Spaß!

Die Eiskönigin (Frozen, 2013) © Video: YouTube

1) Rudolph mit der roten Nase (Rudolph the Red-Nosed Reindeer, 1964)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Darum geht’s im Film:

Das Stop-Motion-Original:

Der Schneemann Sam aus dem Winterwald erzählt von dem Rentier Rudolph, das mit einer leuchtend roten Nase geboren wurde. Durch diese Besonderheit wird Rudolph jedoch von den anderen Rentieren gehänselt und ausgegrenzt. Was wird mit dem kleinen Rudolph passieren?

Ein toller Kinderfilm, der Kinder dazu ermutigt, anders als andere zu sein.

Rudolph mit der roten Nase (Rudolph the Red-Nosed Reindeer, 1964) © Video: YouTube

