Diese Motorradfilme geben Vollgas: Von Easy Rider-Bikes über Honda, BMW, Yamaha, Suzuki, KTM & Co ist alles dabei. Die besten Biker-Movies seit Marlon Brando 1953 in The Wild One seine Lederjacke angezogen hat. Also, rein in die Lederkombi, Helm aufgesetzt, den Kickstarter treten und los geht der Motorradtrip.

BESTENLISTE: DIE 21 BESTEN MOTORRAD-FILME ALLER ZEITEN - GEREIHT NACH IMDb-BEWERTUNG

1) Terminator 2 - Tag der Abrechnung (Judgment Day, 1991)

IMDb-Bewertung: 8,5

Genre(s): Action, Sci-Fi

Im Jahr 2029 war die Geburtsstunde des Terminators - jetzt ist er zurück aus der Zukunft. Noch immer tobt in einer möglichen Zukunft nach einem Nuklearkrieg der Widerstand weniger Überlebender gegen die Maschinen. Ihr Anführer: John Connor. Erneut reist ein Terminator durch die Zeit, um Connor noch im Knabenalter auszulöschen: Der T - 1000 (Robert Patrick), ein modifiziertes, panthergleiches, perfektes Modell, dessen Struktur aus flüssigem Metall besteht. Doch noch eine weitere Maschine tritt die Zeitreise an. Beauftragt, den Jungen (Edward Furlong) zu schützen, ist der Orginal - Terminator (Arnold Schwarzenegger). He's back! Und diesmal kämpft er auf der richtigen Seite: zusammen mit Johns Mutter Sarah (Linda Hamilton) gegen den schier unauslöschlichen T- 1000. Ein Duell entbrennt, wie es die Welt noch nicht erlebt hat. Hasta la Vista, Baby !!!

2) Gesprengte Ketten (The Great Escape, 1963)

IMDb-Bewertung: 8,2

Genre(s): Abenteuer, Drama, History

Deutschland im Jahr 1944: Eine Gruppe alliierter Kriegsgefangener - vornehmlich Offiziere der Luftstreitkräfte - wird in ein neues Lager gebracht, das als besonders ausbruchssicher gilt. Kaum landet auch der fluchterfahrene britische Major Bartlett, genannt Big X, dort, schmiedet man einen Fluchtplan. In so gefährlicher wie cleverer Kleinarbeit graben US-Captain Hilts (Steve McQueen) und Co gleich drei Tunnel, um verlässlich abhauen zu können. Oft kopierter, zitierter und parodierter Genreklassiker mit schlicht sensationeller Starbesetzung. Und legendären Motorrad-Szenen.

3) Die Reise des jungen Che (Motorcycle Diaries, 2004)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

Als unbesorgter junger Mann kurz vor Abschluss des Medizinstudiums durchstreift der spätere Revolutionär Ernesto "Che" Guevara (Gael Garcia Bernal) 1951/52 mit seinem Freund Alberto Granado (Rodrigo de la Serna), einem Biochemiker, neun Monate lang Südamerika. Zunächst mit dem Motorrad, dann - als die altersschwache Norton den Geist aufgibt - zu Fuß und als Tramper auf klapprigen Lkw. Die beiden begegnen mittellosen Bauern, treffen Wanderarbeiter, die sich in Minen ausbeuten lassen müssen, um etwas Geld für die Familie zu verdienen. Was die Weltsicht von Ernesto entscheidend ändert... Poetisch-schön und wunderbar bebildert, nach den Tagebüchern des Commandante.

4) Mit Herz und Hand (The World’s Fastest Indian, 2005)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Biografie, Drama, Sport

Der alte Bastler Burt Munro (Anthony Hopkins) aus der neuseeländischen Kleinstadt Inverscargill hat einen Traum: Mit seinem museumsreifen Motorrad der Marke Indian will er einen Geschwindigkeitsweltrekord aufstellen. Schon seit mehreren Jahrzehnten schraubt er an dem Feuerstuhl Baujahr 1920 herum. 1967 ist es endlich soweit, der Eigenbrötler bricht mit seiner Maschine zur Geschwindigkeits-WM

in der Salztonebene im Staat Utah auf: eine Odyssee voller schöner Begegnungen. Sympathisches Abenteuer nach wahrer Geschichte.

5) Teufelskerle auf heißen Feuerstühlen (On Any Sunday, 1971)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Doku, Sport

Hierbei handelt es sich um einen Spielfilm über die verschiedensten Arten des Motorradsports, der die traditionellen Trugbilder von Freiheit und Männlichkeit zelebriert. Thematisch deshalb erstklassig, formal aber in einigen Passagen rauschhaft und durchaus faszinierend. Interessant auch als Dokument einer Zeitströmung der jüngeren Generation in den USA Anfang der 70er Jahre.

6) Mission: Impossible 6 - Fallout (2018)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Action, Abenteuer, Thriller

Zeigt Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein IMF-Team (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) zusammen mit bekannten Verbündeten (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) in einem Wettlauf gegen die Zeit nach einer missglückten Mission. Henry Cavill, Angela Bassett und Vanessa Kirby vervollständigen den starken Cast, während Filmemacher Christopher McQuarriedie Regie übernimmt.

7) Egal was kommt (2016)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Doku

Christian Vogel ist 34 Jahre alt, als er sich seinen Herzenswunsch erfüllt: Einmal die Erde auf dem Motorrad umrunden.

Er kündigt die Wohnung und hängt seinen Job an den Nagel. Gerade erst frisch verliebt, fällt der Abschied dann besonders schwer. Wie lange er seine Freundin und seine Familie nicht sehen wird, ist ungewiss. Am 19. Mai 2015 beginnt der Aufbruch ins Unbekannte. Vor ihm liegt eine Route, die unter anderem durch die USA, Kanada und Russland führt. Auch China, die Mongolei, Pakistan, Indien und der Iran werden von ihm durchquert.

Die Reise birgt nicht nur spektakuläre Momente und unvergessliche Erlebnisse, sondern auch immense Gefahren. Immer wieder sind es hilfsbereite Menschen, die Christian Vogel in vermeintlich ausweglosen Situationen zur Seite stehen und ihn seinem Ziel näherbringen. Ein schwerer Unfall in Indien stellt ihn schließlich vor die vielleicht größte Herausforderung seines Lebens.

8) Easy Rider (1969)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Abenteuer, Drama

Die bekifften Motorradfreaks Wyatt (Peter Fonda) und Billy (Dennis Hopper) rollen auf ihren zu Choppern umgebauten Maschinen und mit einer Menge Drogengeld im Tank durch den Süden der USA. Unterwegs lernen sie eine Hippie-Kommune kennen, nehmen den versoffenen Anwalt George (Jack Nicholson) mit und legen sich mit Rednecks an. Eine Reise an den Rändern der Freiheit, von der alle ahnen, wie sie enden muss. Dialogarmer, musikalisch absolut kultiger Klassiker, der das Lebensgefühl der Woodstock-Generation perfekt widerspiegelt.

9) The Place Beyond The Pines (2012)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

Draufgänger Luke (Ryan Gosling) verdient seinen Lebensunterhalt mit Motorrad-Stunts auf Jahrmärkten. Als sein Wanderzirkus im Städtchen Schenectady gastiert, trifft er Romina (Eva Mendes) wieder, mit der er vor einiger Zeit einen One-Night-Stand hatte. Als Luke erfährt, dass er der Vater ihres Sohnes ist, beginnt er Banken auszurauben, um für Romina und sein Kind zu sorgen - so lange, bis der ambitionierte Polizist Avery (Bradley Cooper) seinen Fluchtweg kreuzt, was in einer Tragödie endet. 15 Jahre später freunden sich der Sohn des Cops und der des Räubers an, ohne von der Vorgeschichte ihrer Väter zu ahnen...

10) One Week (2008)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Abenteuer, Drama

Im Zuge einer Routineuntersuchung erfährt Ben (Joshua Jackson) die unschöne Wahrheit: Krebszellen haben Blut und Leber angegriffen, er wird nicht mehr lange leben. Dabei fühlt sich Ben überhaupt nicht krank. Kurzentschlossen sagt er die geplante Hochzeit ab, schwingt sich auf ein Motorrad und erfüllt sich seinen Traum von einer Fahrt von Küste zu Küste. Ben besichtigt Touristenattraktionen, lernt interessante Leute kennen, schläft mit einer anderen Frau, hat einen Unfall und geht surfen. Er rekapituliert seine Existenz, hinterfragt Entscheidungen und kommt zu neuen Schlüssen.

11) Mad Max (1979)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

In naher Zukunft ist Australien ein Ort der Hölle: Es herrschen Anarchie und Gewalt, auf den Outback-Highways liefern sich Banden und die nicht minder skrupellose Polizei mörderische Kämpfe. Als sein Freund einen qualvollen Tod stirbt, schmeißt Cop Max (Mel Gibson) hin und zieht mit Frau und Kind weg. Damit kann er der Gewalt aber nicht entfliehen: Eine marodierende Rockerbande tötet seinen Sohn und lässt seine Frau schwer verletzt zurück. Jetzt sieht Max rot ... Billig, aber äußerst intensiv. Erreichte dank seiner Gnadenlosigkeit Kultstatus.

12) Der Wilde (The Wild One, 1953)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Drama

Marlon Brando spielt Johnny, den Anführer einer bösartigen Motorradgang, die in eine kleine, verschlafene Stadt in Kalifornien einfällt. Die Rebellen in Lederjacken sind ganz versessen auf Zerstörung und Streit. Doch dann erliegt Johnny dem Charme Kathies, einem "Good Girl", dessen Vater Polizist ist. Johnny denkt an Wiedergutmachung, doch er wird verfolgt von Chino, einem psychotischen Gegner - und von der Feindseligkeit und den Vorurteilen der ganzen Gemeinde. All die hochkochenden Gefühle explodieren in einem sagenhaften Finale.

13) Harley Davidson & the Marlboro Man (1991)

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s): Action, Crime, Drama

Los Angeles, 1996: Die zwei Biker Harley Davidson und der Marlboro Man kehren zurück, um ihren Freunden beizustehen. Deren "Rock'n'Roll Bar & Grill" soll einer japanischen Bank weichen. Kurzerhand entschließen sich Harley und Marlboro, einen Geldtransporter besagter Bank auszurauben - mit fatalen Folgen: Ein Killerkommando beseitigt alle Freunde der beiden Haudegen, die in letzter Sekunde entkommen können. Im geklauten Koffer des Bankiers Chance Wilder befindet sich kein Geld, sondern eine neue Designer-Droge. In die Enge getrieben beginnen Harley und Marlboro die Flucht nach vorn und machen auch vor der Chefetage der Bank nicht halt.

14) Tron: Legacy (2010)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

In Tron (1982) wurde der Programmierer Kevin Flynn (Jeff Bridges) ins Computerprogramm des Encom-Konzerns gebeamt -und in der virtuellen Welt eines von ihm kreierten Computerspiels zum Gejagten. Doch Flynn überlebte das Abenteuer, wurde in der Folge Encom-Chef, verschwand kurz darauf jedoch spurlos. Sein siebenjähriger Sohn Sam blieb zurück.

25 Jahre später ist der Gschrapp zum jungen Rebellen (Garrett Hedlund) herangewachsen und leidet immer noch unter dem Verschwinden seines Dads. Da findet er in Flynns geschlossener Spielhalle ein geheimes Arbeitszimmer und wird ebenso wie sein Vater via Laser ins Spielprogramm befördert. Im Nu findet er sich in einer Arena wieder, wo er gegen diverse Spielprogramme kämpfen muss. Nach einem Rennen auf virtuellen Motorrädern wird Sam von Kampfamazone Quorra (Olivia Wilde) gerettet, die ihn zu seinem Vater bringt. Der wird seit 25 Jahren in der Tron-Welt festgehalten ...

15) Interceptor - Phantom der Ewigkeit (The Wraith, 1986)

IMDb-Bewertung: 5,9

Genre(s): Action, Horror, Romance

Jamie (Charlie Sheen) wird von einer brutalen Punk-Gang unter Führung des gnadenlosen Packhard (Nick Cassavetes) hinterhältig ermordet.

Doch er kehrt in Gestalt eines Anderen zurück, um sich zu rächen. Ausgestattet mit übernatürlichen Kräften und einem unschlagbaren Auto - dem Turbo-Interceptor - besiegt er jedes Gang-Mitglied in rasanten und tödlichen Autorennen.

Immer wieder löst er sich wie ein Phantom auf und verschwindet spurlos. Die Leichen seiner Opfer stellen den Sheriff vor ein unlösbares Rätsel. Packhard bedroht inzwischen Jamies ehemalige Freundin und will sie dazu zwingen, mit ihm abzuhauen. Doch er hat die Rechnung ohne den "Interceptor" gemacht. Spannend und mysteriös: Interceptor ist mit seinen waghalsigen Action-Sequenzen, faszinierenden Spezialeffekten und einem Spitzen-Soundtrack einer der gelungensten Action-Thriller der 80er Jahre.

16) Born to be wild - Saumäßig unterwegs (Wild Hogs, 2007)

IMDb-Bewertung: 5,9

Genre(s): Abenteuer, Comedy

Vier von der Midlife-Crisis gebeutelte Freunde (John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence, William H. Macy) gehen auf USA-Motorrad-Tour. On the road haben die Möchtegern-Biker nicht nur mit sich selbst zu kämpfen, sondern auch mit Rocker Jack (Ray Liotta) und dessen Gang ... Harmloses, familienfreundliches Vergnügen.

17) Stone Cold (1991)

IMDb-Bewertung: 5,9

Genre(s): Action, Crime, Drama

Joe Huff ist ein knallharter Cop mit Nerven aus Stahl. Aber auf diesen höllisch heißen Job hätte er besser verzichtet: Er soll sich unter dem Decknamen John Stone in die Motorrad-Gang "Die Bruderschaft" einschleichen. Die Rocker-Gang mischt bei Drogen-Deals im großen Stil mit, kassiert Schutzgelder und arbeitet mit der Mafia zusammen. Anführer der Gang ist der skrupellose Chains Cooper, der dem Staat Mississippi den Krieg erklärt hat. Stone soll der Gang als Undercover-Agent des FBI eine Falle stellen. Stone schafft es, das Vertrauen Coopers zu gewinnen. Die Grenzen der Legalität hat er längst hinter sich gelassen. Doch dann findet Cooper Stones wahre Identiät heraus. Stone sitzt in der Falle. Aber er gibt nicht auf...

18) Ohne Ausweg (Nowhere to run, 1993)

IMDb-Bewertung: 5,6

Genre(s): Action, Crime, Drama

Der flüchtige Sträfling Sam (Jean Claude Van Damme) versteckt sich auf der Farm der Witwe Clydie (Arquette). Als die von einem Bösewicht, der ihr Grundstück haben will, drangsaliert wird, schlägt Sam für sie zurück Einer der besseren Van Dammes.

19) Freebird - Was für ein Trip! (2008)

IMDb-Bewertung: 5,6

Genre(s): Comedy

Drei substanzgetränkte Rocker in den sogenannten besten Jahren schwingen sich auf ihre Feuerstühle und brausen übers Wochenende aus dem Londoner Süden hinaus aufs walisische Land, um Joints zu paffen, die Seele baumeln und vergangene Heydays aufleben zu lassen. Einer von ihnen führt mehr im Schilde, doch werden vor Ort sämtliche Pläne Makulatur, als das Trio beim zugedröhnten Herumirren auf einen Hektar Marihuana stößt. Und mit den walisischen Bikern aus der Gegend ist auch nicht zu spaßen.

20) Ghost Rider (2007)

IMDb-Bewertung: 5,2

Genre(s): Action, Fantasy, Thriller

Der blutjunge Motorrad-Akrobat Johnny Blaze geht einen Pakt mit Mephistoteles ein: Um seinen sterbenden Vater zu retten, verkauft er dem Teufel seine Seele und trennt sich von Roxanne Simpson, seiner großen Liebe. Jahre später ist er ein berühmter Draufgänger, der immer todesmutigere Stunts wagt. Doch in der Nacht ist er dazu verdammt, zum Ghost Rider zu mutieren - dem Kopfgeldjäger des Satans, der böse Seelen in die Hölle verfrachtet. Aber eine Laune des Schicksals bringt Johnny und Roxanne wieder zusammen. Nun sucht Johnny nach einem Weg, den Teufel zu bezwingen und seine Seele zurückzugewinnen. Aber dazu muss er Blackheart, den missratenen Sohn von Mephistoteles stoppen, der seinen Vater vom Unterwelt-Thron stürzen und die Hölle auf Erden entfachen will. Mit: Nicholas Cage, Eva Mendes, Peter Fonda, u.a.

21) Isle of Man TT - Hart am Limit

IMDb-Bewertung: not rated yet

Genre(s): Doku

Tolle Doku über die Isle of Man Tourist Trophy, eines der spektakulärsten und gefährlichsten Motorradrennen der Welt. Ein Hit für Motorsportfans. Auch in 3D zu haben!

