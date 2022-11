Wir Menschen kommen im Lauf unseres Lebens immer mal wieder in Phasen, wo irgendwie gar nix mehr geht. Oft sind es belastende Ereignisse, die von außen auf uns zukommen und gegen die wir nichts unternehmen können. Was aber möglich ist: sich von innen zu stärken. In vielen TV-Serien geht es um Menschen, die sich aus unerträglich schweren Lebenssituationen herauswinden, hart kämpfen, sich durchboxen oder so lange durchhalten, bis es wieder besser wird. Wir können diese Menschen als Vorbilder sehen, uns von ihrem Lebensweg inspirieren lassen und selbst Hoffnung schöpfen. Manche Serien gehen es dramatisch an, andere mit Humor. In unserer Liste der besten Motivationsserien, die Hoffnung geben, findet sich für jeden Geschmack der passende Titel.

30) Apache: The Life of Carlos Tevez (2019)

IMDb-Bewertung: 6,6

Darum geht's:

Biografische Serie über den Aufstieg des argentinischen Fußballstars, der sich von Anfang an durchkämpfen musste.

Apache: The Life of Carlos Tevez (2019) © Video: YouTube

29) Coach Snoop (2016–)

IMDb-Bewertung: 6,8

Darum geht's:

Snoop Dogg hatte selbst eine schwierige Kindheit, darum möchte er mit seiner Football-Jugendliga Kids von der Straße fernhalten und sie fördern.

Coach Snoop (2016-) © Video: YouTube

28) Ein Engel auf Erden (1984–1989)

IMDb-Bewertung: 6,8

Darum geht's:80er-Kultserie von und mit Michael Landon, der nach seinem Tod als Engel auf die Erde zurückkehrt und zusammen mit seinem Freund Mark Gordon (Victor French) im Auftrag Gottes quer durch die USA fährt und überall dort bleibt, wo gerade Hilfe gebraucht wird. In Gastrollen trifft man bekannte Film- und Fernsehschauspieler wie Leslie Nielsen, Edward Asner, Helen Hunt, Lew Ayres und Shannen Doherty.

Ein Engel auf Erden (1984-1989) © Video: YouTube

27) Der kleine Prinz (2010–2017)

IMDb-Bewertung: 6,9

Darum geht's:

Basierend auf der Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry: Der kleine Prinz folgt zusammen mit dem Fuchs der bösen Schlange durchs Weltall nach. Dabei besuchen sie 36 Planeten, auf denen der kleine Prinz den Bewohnern hilft, das von der Schlange gestiftete Unheil zu überwinden ... Immer wieder versucht die Schlange den kleinen Prinzen zu beeinflussen, doch der lässt sich nicht beirren!

Der kleine Prinz (2010-2017) © Video: YouTube

26) Girlboss (2017)

IMDb-Bewertung: 7,0

Darum geht's:

Nimm dein Leben selbst in die Hand! So das Motto der Serie, die auf dem gleichnamigen Bestseller basiert. Und darum geht's: Sophia Amoruso (Brittany Robertson) ist eine mittellose, rebellische Anarchistin, die nicht erwachsen werden will. Auf ihrem Weg zur Modezarin wird ihr bewusst, was es heißt, ihr eigener Boss zu sein, und welche Schwierigkeiten diese Verantwortung mit sich bringt ...

GIRLBOSS Official Trailer (HD) Britt Robertson Netflix Comedy Series (2017) © Video: YouTube

25) Für alle Fälle Amy (1999–2005)

IMDb-Bewertung: 7,0

Darum geht's:

US-Serie mit Kultfaktor, die von 1999 bis 2005 produziert wurde: Amy Brenneman (NYPD Blue, Daylight, Casper, Private Practice) spielt Amy Gray, eine Jugendrichterin, die nach ihrer Scheidung zusammen mit Tochter Lauren (Karle Warren) von New York City zurück in ihre Heimatstadt Hartford in Connecticut zieht. Dort wohnt sie bei ihrer eigenwilligen, aber netten Mutter, der Sozialarbeiterin Maxine (Tyne Daly). Die Serie basiert auf der Lebensgeschichte von Brennemans Mutter. Für ihre Rolle erhielt Amy Brenneman drei Emmy- und drei Golden-Globe-Nominierungen.

Für alle Fälle Amy (1999-2005) © Video: YouTube

24) Rapture (2018–)

IMDb-Bewertung: 7,2

Darum geht's:

In dieser dynamischen Dokuserie, die den Einfluss des Hip-Hops auf die weltweite Kultur veranschaulicht, erzählen legendäre Künstler ihre faszinierende Lebensgeschichte.

Rapture (2018-) © Video: YouTube

23) Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker (2020)

IMDb-Bewertung: 7,3

Darum geht's:

True Story: Sarah Breedlove, eine Wäscherin mit Haarausfall, wird von Addie Munroe, die ihre eigenen Haarpflegeprodukte vertreibt, behandelt. Als sie heimlich für Addie die Mittel verkauft, macht diese sie beleidigend runter. Also beschließt Sarah, ihre eigenen Produkte zu verkaufen, und zieht dafür mit ihrer Familie nach Indianapolis, wo sie bald ein überaus erfolgreiches Geschäft in ihrem Haus aufzieht. Eine feine, exzellent besetzte Miniserie um eine der ersten Selfmade-Millionärinnen der USA.

Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker (2020) © Video: YouTube

22) Dr. Klein (2014–)

IMDb-Bewertung: 7,4

Darum geht's:

Erfolgsserie aus Deutschland: Die kleinwüchsige Kinderärztin Dr. Klein (ChrisTine Urspruch, Tatort Münster) tritt ihren Posten als leitende Oberärztin an. Nicht alle Kollegen können damit leben, dass die Vorgesetzte eine Frau und noch dazu kleinwüchsig ist, so etwa Dr. Lang (Simon Licht). Doch Dr. Klein boxt sich durch – beruflich und privat!

Dr. Klein (2014-) © Video: YouTube

21) Alexa & Katie (2018–2020)

IMDb-Bewertung: 7,4

Darum geht's:

Sitcom: Alexa hat Krebs. Gleichzeitig beginnt ihr erstes Jahr auf der Highschool. Doch gemeinsam mit ihrer besten Freundin Katie ist sie für jede Herausforderung gewappnet.

Alexa & Katie (2018-2020) © Video: YouTube

20) Mars (2016–2018)

IMDb-Bewertung: 7,5

Darum geht's:

Von Oscarpreisträger Ron Howard (Inferno) inszenierte Serie über eine Mars-Expedition im Jahr 2033, in der das Wissenschaftlerteam einen Haufen Probleme zu bewältigen hat.

Mars (2016-2018) © Video: YouTube

19) Ballers (2015–2019)

IMDb-Bewertung: 7,6

Darum geht's:

Comedyserie mit Dwayne Johnson über den ehemaligen American-Football-Star Spencer Strasmore, der sich nach seiner aktiven Laufbahn als Finanzmanager durchschlägt.

Ballers (2015-2019) © Video: YouTube

18) Unbreakable Kimmy Schmidt (2015–2019)

IMDb-Bewertung: 7,6

Darum geht's:

Comedy: Als Kimmy Schmidt zusammen mit drei weiteren Frauen einer an den Weltuntergang glaubenden Sekte nach 15 Jahren in einem Bunker entkommt, beschließt sie, sich ein neues Leben in New York aufzubauen ...

Unbreakable Kimmy Schmidt (2015-2019) © Video: YouTube

17) Shine On with Reese (2018–)

IMDb-Bewertung: 7,7

Darum geht's:

Netflix-Talk: Schauspielerin und Produzentin Reese Witherspoon spricht mit wegweisenden Frauen über ihre inspirierenden Lebensgeschichten.

Shine On with Reese (2018-) © Video: YouTube

16) Younger (2015–)

IMDb-Bewertung: 7,8

Darum geht's:

Comedy-Drama: Nach der Trennung von ihrem Ehemann muss Liza Miller gezwungenermaßen wieder anfangen zu arbeiten, nachdem sie in den letzten 20 Jahren Hausfrau und Mutter war. Ihre Tochter Caitlin besucht nun das College und bereist die Welt. Liza muss jedoch schmerzlich feststellen, dass eine 40-jährige Frau, welche in den letzten Jahren nicht gearbeitet hat, praktisch keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Verlagswesen hat. Was tut sie also? Sie gibt sich als 26-Jährige aus!

Younger (2015-) © Video: YouTube

15) Jane The Virgin (2014–2019)

IMDb-Bewertung: 7,8

Darum geht's:

Die Latina Jane, 23, wollte mit dem Sex bis zur Hochzeit mit ihrem Michael warten, doch bei einer Routineuntersuchung wird sie von der verwirrten Gynäkologin versehentlich künstlich befruchtet ... Mit Gina Rodriguez, die mit einem Golden Globe prämiert wurde.

Jane the Virgin (2014-) © Video: YouTube

14) QB1: Beyond the Lights (2017–)

IMDb-Bewertung: 7,8

Darum geht's:

Die Serie begleitet drei Schüler, die aus unterschiedlichen Verhältnissen stammen und nun als Quarterbacks für ihre jeweilige Highschool spielen. Gefilmt wird in der letzten Football-Saison, bevor es aufs College geht.

QB1: Beyond the Lights (2017-) © Video: YouTube

13) Girls from Ipanema (2019–)

IMDb-Bewertung: 7,9

Darum geht's:

Gemeinsam mit ihrem Mann will die wohlhabende Maria Luiza ihr Restaurant in Rio de Janeiro eröffnen. Allerdings lässt ihr Mann sie kurz vor der Eröffnung hängen, weshalb sie sich dazu entschließt, einen Klub auf dem Grundstück ihres Mannes zu eröffnen ...

Girls from Ipanema (2019-) © Video: YouTube

12) Westside (2015–)

IMDb-Bewertung: 8,0

Darum geht's:

In dieser emotionalen Realityserie gewähren neun strebsame Musiker intime Einblicke in die packenden Höhen und Tiefen beim Kampf um die Hollywoodkarriere.

Westside (2015-) © Video: YouTube

11) GLOW (2017–2019)

IMDb-Bewertung: 8,0

Darum geht's:

G.L.O.W. heißt „Gorgeous Ladies of Wrestling“ und steht für die Damenliga, die 1986 als Antwort auf die von Männern dominierte Welt des Wrestlings gegründet wurde. Parallel entstand ein gleichnamiges TV-Format, das Frauen in schrillen und glitzernden Kostümen bei ihren Wrestlingkämpfen zeigt. Netflix machte daraus eine fiktionale Serie, die in Los Angeles spielt. Und darum geht's: Die arbeitslose Schauspielerin Ruth Wilder (Alison Brie) versucht in den 80ern, ihre unerfüllten Träume bei G.L.O.W., einer wöchentlichen TV-Sendung über die Glitzerwelt des Frauenwrestlings, auszuleben. Doch sie ist nicht die Einzige, die diesen Plan hat. Zwölf weitere gescheiterte Hollywood-Sternchen plus Seifenoper-Darstellerin Debbie (Betty Gilpin), einstige Freundin und bald Erzrivalin Ruths, versuchen ihr Glück im Ring. Sie alle werden vom zweitklassigen Regisseur Sam (Marc Maron) an ihre Grenzen gebracht. Wunderbare Mischung aus Sport-Drama und Showbiz-Satire, die gut unterhält. Top: die starke Performance von Alison Brie.

Glow - die schrille Damenwrestling-Serie © Video: YouTube

10) Raising Hope (2010–2014)

IMDb-Bewertung: 8,0

Darum geht's:

US-amerikanische Sitcom über einen jungen Mann, der nach einem One-Night-Stand plötzlich Vater wird und das Baby namens Hope mithilfe seiner unkonventionellen Arbeiterfamilie aufzieht.

Raising Hope (2010-2014) © Video: YouTube

9) Travelers (2016–2018)

IMDb-Bewertung: 8,1

Darum geht's:

In der Zukunft erkennt eine Gruppe von Zeitreisenden, dass sie die Fähigkeit besitzen, gewisse Menschen des 21. Jahrhunderts vor schrecklichen Tragödien zu beschützen, indem sie deren Leben übernehmen.

Travelers (2016-2018) © Video: YouTube

8) Luis Miguel – Die Serie (2018–)

IMDb-Bewertung: 8,1

Darum geht's:

Serie über die nicht immer ganz einfache Lebensgeschichte des mexikanischen Sängers Luis Miguel, der Lateinamerika und die Welt mit seiner Stimme seit vielen Jahrzehnten verzaubert.

Luis Miguel – Die Serie (2018-) © Video: YouTube

7) Good Girls Revolt (2015–2016)

IMDb-Bewertung: 8,2

Darum geht's:

Good Girls Revolt ist die Fiktionalisierung einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1970. Damals reichten 46 Frauen eine Sammelklage gegen ihren Arbeitgeber Newsweek, einen der „big three“ der meinungsbildenden englischsprachigen Nachrichtenmagazine, wegen „systematischer Diskriminierung“ ein. Lynch Povich, die Autorin des der Serie zugrunde liegenden Buchs, zählte zu diesen Frauen und stieg fünf Jahre später als erste Frau zur leitenden Redakteurin der Newsweek auf. Die Serie dreht sich ebendarum.

Good Girls Revolt (2015-2016) © Video: YouTube

6) Goliath (2016–)

IMDb-Bewertung: 8,2

Darum geht's:

Billy Bob Thornton (Fargo) als abgehalfterter Anwalt Billy McBride, der es mit übermächtigen Kontrahenten aufnimmt.

Goliath (seit 2016) © Video: YouTube

5) Um die Welt ohne Geld (2017–2019)

IMDb-Bewertung: 8,2

Darum geht's:

Leon Logothetis reist mit einem alten Motorrad um die Welt und zählt auf die Hilfsbereitschaft anderer, die er auf unerwartete, inspirierende Weise erwidert.

Um die Welt ohne Geld (2017-2019) © Video: YouTube

4) Club der roten Bänder (2015–2017)

IMDb-Bewertung: 8,3

Darum geht's:

Diese Serie lässt keinen kalt: Ganz ohne Krankenhauskitsch wird die Geschichte von Teenagern im Spital erzählt, denen es zwar an Gesundheit mangelt, aber nicht an Freundschaft und Willensstärke.



Club der roten Bänder (2015-2017) © Video: YouTube

3) Last Chance U (2016–2020)

IMDb-Bewertung: 8,5

Darum geht's:

Die Dokumentation begleitet junge Footballspieler des East Mississippi Community College auf ihrem langen und harten Weg zur Profikarriere.

Last Chance U (2016-2020) © Video: YouTube

2) The Handmaids Tale (2017–)

IMDb-Bewertung: 8,5

Darum geht's:

June (glänzend gespielt von Elisabeth Moss, Mad Men) versucht im christlich-fundamentalistischen Staat Gilead zu überleben und entwickelt dabei ungeahnte Kräfte und beeindruckendes Durchhaltevermögen. Die extrem düstere Dystopie zeigt den Weg einer Frau, die sich nicht beirren lässt und den Kampf nicht aufgibt.

The Handmaid's Tale - Der Report der Magd © Video: YouTube

1) The Marvelous Mrs. Maisel (2017–)

IMDb-Bewertung: 8,7

Darum geht's:

Miriam „Midge“ Maisel (Rachel Brosnahan, großartig!) ist eine jüdische Ehefrau und Mutter in den späten 1950ern. Sie unterstützt ihren Ehemann Joel (Michael Zegen), wo sie nur kann, managt seine Termine, kocht nebenbei traumhafte Gerichte und sieht stets wie aus dem Ei gepellt aus. Als sie eines Tages von ihrem Mann verlassen wird, lässt sie ihre Trauer, ihre Wut und ihren Frust auf der Bühne eines Comedyclubs raus – zur Freude des Publikums und der Besitzer. Der Beginn einer neuen Chance ...

Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino hat uns schon mit den Gilmore Girls außergewöhnliche Kost serviert. Mit dieser Serie verhält es sich nicht anders. Die Dramedy punktet mit Witz und Orginalität, schnellen Dialogen und fantastischen Figuren (herrlich: Tony Shalhoub als Midges Papa!).

Offizieller Trailer zur Golden-Globe-prämierten Serie © Video: YouTube