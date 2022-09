Von Maleficent und Alice im Wunderland bis zu Snow White and the Huntsman – diese Märchenverfilmungen verzaubern uns und lassen uns für ein paar Stunden der Realität entkommen. Mit dabei in unserer Liste sind natürlich auch 80er-Jahre-Klassiker wie etwa die legendäre Unendliche Geschichte oder Der Tag des Falken. Allesamt mehrfach starbesetzt und von berühmten Regisseuren geschaffen, haben sich die modernen Märchen-Realverfilmungen zu Kinohits entwickelt und sind bis heute nicht aus dem TV- bzw. dem Streamingprogramm wegzudenken. Zu jedem Titel erfahren Sie die (spoilerfreie!) Handlung und wo der Film zu sehen ist. Wir wünschen viel Spaß in der Welt der Märchen und Mythen!

AB IN DIE WELT DER TOLLEN GESCHICHTEN: DIE 21 BESTEN MODERNEN MÄRCHEN-REALVERFILMUNGEN:

21) Hexen Hexen (2020)

IMDb-Bewertung: 5,3

Darum geht's im Film:

Hollywood-Neuauflage der großen Hexen-Verschwörung (siehe weiter unten in der Liste) gegen die Kinder dieser Welt mit Anne Hathaway als fieser Oberhexe: feiner Familienspaß! Das Ergebnis ist ein wirklich ansprechendes, kunterbuntes, an den richtigen Stellen „schröckliches“ Märchen für Groß und (nicht ganz) Klein, das perfekt den Geist seiner Zeit atmet. Und drei Jahrzehnte Abstand zur ersten Verfilmung ist eine ganze Generation, da darf es ruhig sein, das Märchen mit den Mitteln der Gegenwart neu zu erzählen.

Hexen Hexen (2020) © Video: YouTube

20) Spieglein, Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen (Mirror Mirror, 2012)

IMDb-Bewertung: 5,6

Darum geht's im Film:

Seit der König in den Wäldern verschwand, herrscht in seinem Reich die eitle Königin (Julia Roberts), die Hofstaat und Volk terrorisiert – und ihre Stieftochter Schneewittchen (Lily Collins) in einem Schlossturm gefangen hält. Als sich ein Prinz (Armie Hammer) ins Schloss verirrt, wittert die Königin ihre Chance, den drohenden Bankrott abzuwenden. Doch der Prinz hat sich schon in Schneewittchen verliebt. Kecke Neuinterpretation des Grimm-Märchens, die allerdings vor allem für Kids toll ist.

Spieglein, Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen (Mirror Mirror, 2012) © Video: YouTube

19) Into the Woods (2014)

IMDb-Bewertung: 5,9

Darum geht's im Film:

In einem fiktiven Königreich: Ein Bäcker (James Corden) und seine Frau (Emily Blunt) wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Doch auf der Familie lastet der Fluch einer Hexe (Meryl Streep), die einst von des Bäckers Vater ihrer magischen Bohnen und ihrer Schönheit beraubt wurde. Um den Bann zu brechen, sollen die Eheleute der Hexe vier Dinge besorgen: eine Kuh weiß wie Milch, Haare gelb wie Mais, einen Umhang rot wie Blut und Schuhe aus purem Gold. Die Suche verschlägt die beiden in einen finsteren Wald, wo sie dem bösen Wolf (Johnny Depp), Aschenputtel (Anna Kendrick), Rapunzel (Mackenzie Mauzy) und weiteren beliebten Grimm-Märchenfiguren begegnen. Die Verfilmung des gleichnamigen Broadway-Musicalhits, die mit bestens aufgelegten Stars, flotten Songs und jeder Menge Witz besticht.

Meryl Streep in Into the Woods (2014) © Video: YouTube

18) Brothers Grimm (2005)

IMDb-Bewertung: 5,9

Darum geht's im Film:

Im frühen 19. Jhdt. ziehen die Brüder Jacob (Heath Ledger) und Will (Matt Damon) durch Deutschland und bieten sich verängstigten Bürgern gegen Geld als Geisterjäger an. Den Spuk haben die zwei davor freilich mit ausgetüftelten Tricks selbst inszeniert. Als die französischen Besatzer Wind von der Abzocke kriegen, stellen sie die gewitzten Brüder unter Arrest und vor die Wahl: entweder Foltertod – oder sie klären das Geheimnis um einen verhexten Wald. Visuell ist Terry Gilliams (Brazil, 12 Monkeys) Film reizvoll, nur leider allzu lärmend und klamaukig.

Brothers Grimm (2005) © Video: YouTube

17) Hänsel & Gretel: Hexenjäger (2013)

IMDb-Bewertung: 6,1

Darum geht's im Film:

Als Kinder hatten sie sich ins Knusperhäuschen verirrt und waren der bösen Hexe im letzten Moment entkommen. Nun, als Erwachsene, haben Hänsel und Gretel (Jeremy Renner, Gemma Arterton) die Hexenjagd zu ihrem Lebensinhalt gemacht. Schwer bewaffnet und immer mit einem coolen Spruch auf den Lippen ziehen sie von Ort zu Ort, um den Biestern den Garaus zu machen. Ihre aktuelle Mission führt sie nach Augsburg, wo die mächtige Superhexe Muriel (Famke Janssen) bereits elf Kinder entführt hat. Gelingt es ihr, ein zwölftes zu kidnappen, kann sie einen Zauber in Gang setzen, der sie praktisch unsterblich macht. Dafür braucht sie allerdings Gretels Herz. Wüster und vergnüglicher Trash des Finnen Wirkola.

Hansel & Gretel: Hexenjäger (2013) © Video: YouTube

16) Schneewittchen und der Jäger (Snow White and the Huntsman, 2012)

IMDb-Bewertung: 6,1

Darum geht's im Film:

Es war einmal ein Königreich, in dem der verwitwete Herrscher die falsche zweite Frau heiratet: Ravenna (Charlize Theron) sieht toll aus, tötet den Gemahl jedoch in der Hochzeitsnacht, kerkert Stieftochter Snow White (Kristen Stewart) ein und regiert das Land fortan mit schwarzmagischer Hand. Ravenna dürstet nach ewiger Jugend, nur Snow White kann mit ihrer Schönheit mithalten. Als sie flieht, wird der Jäger (Chris Hemsworth), der sie fassen soll, zum Verbündeten. Düsteres Fantasyspektakel frei nach dem Schneewittchen der Grimms.

Schneewittchen und der Jäger (Snow White and the Huntsman, 2012) © Video: YouTube

15) Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln (2016)

IMDb-Bewertung: 6,2

Darum geht's im Film:

Aus Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) ist eine echte Abenteurerin geworden. Die Jahre nach ihren Erlebnissen im Unterland brachte sie damit zu, die Welt auf dem Segelschiff ihres Vaters zu bereisen, zu forschen und Handel zu treiben. Wieder zu Hause tritt Alice diesmal durch einen Spiegel über in das magische Unterland, wo sie erfährt, dass der Hutmacher (Johnny Depp) sein Mehrsein verloren hat. Helfen kann nur das seltsame Zitterwesen Zeit. Vor allem optisch beeindruckende Fantasyfortsetzung, für Fans von Teil 1 sehenswert.

Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln (2016) © Video: YouTube

14) Die fantastische Welt von Oz (2013)

IMDb-Bewertung: 6,3

Darum geht's im Film:

Im Zauberer von Oz (1939) landet Judy Garland nach einem Wirbelsturm in einem magischen Reich. In seiner farbenfrohen Hommage an den Klassiker erzählt Spider-Man-Regisseur Sam Raimi, wie der titelspendende Magier einst dorthin gelangte. Kansas, 1905: Als Scharlatan und Schürzenjäger enttarnt, ergreift der mittelmäßige Zauberer Oscar Diggs (James Franco), genannt Oz, mit einem Heißluftballon die Flucht. Ein Tornado schleudert ihn in eine Zauberwelt voller fliegender Affen, sprechender Porzellanpuppen und guter und böser Hexen. Der Hallodri gerät dadurch in das Abenteuer seines Lebens, in dem er erstmals lernt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Die ersten 20 Minuten sind schwarz-weiß, sobald der Zauberer Oz ins magische Reich kommt, mutiert der Film zum Farbspektakel.

Die fantastische Welt von Oz (2013) © Video: YouTube

13) Ella – Verflixt und zauberhaft (Ella enchanted, 2004)

IMDb-Bewertung: 6,3

Darum geht's im Film:

Halbwaise Ella (Anne Hathaway) wird als Kind von einer exzentrischen Fee mit einem Zauber belegt. Der hat zur Folge, dass sie immer alles tun muss, was man ihr sagt – das nützen ihre intriganten Stiefschwestern und ihre Stiefmutter schamlos aus. Eines Tages reicht's dem Mädel: Ella macht sich auf die Suche nach der Fee, um den Bann zu brechen, wobei sie nicht nur allerhand magische Figuren, sondern auch den edlen Prinzen Charmont (Hugh Dancy) trifft. Bunte Aschenputtel-Fantasy-Mär mit einer sympathischen Anne Hathaway.

Ella - Verflixt und zauberhaft (Ella enchanted, 2004) © Video: YouTube

12) Alice im Wunderland (2010)

IMDb-Bewertung: 6,4

Darum geht's im Film:

Als Kind hat Alice (Mia Wasikowska) wunderbare Abenteuer im Unterland erlebt. Jetzt, mit 19 Jahren, kann sie sich nicht mehr daran erinnern. Als aber der schnöselige Hamish um ihre Hand anhält, nimmt sie Reißaus, folgt einem weißen Kaninchen und landet erneut im Unterland. Dort trifft sie nicht nur alte Bekannte wie den verrückten Hutmacher (Johnny Depp) und die Grinsekatze wieder, sondern erfährt auch, dass sie einer Prophezeiung zufolge die Schreckensherrschaft der Roten Königin (Helena Bonham Carter) beenden soll. Figuren, Optik, Witz – alles sehr schräg und liebevoll, wie man es von Regie-Exzentriker Tim Burton (Sweeney Todd, Dark Shadows) gewohnt ist. Zudem ist der Film grandios besetzt (herrlich: Helena Bonham Carter als Rote Königin).

Alice im Wunderland (2010) © Video: YouTube

11) Eine zauberhafte Nanny (Nanny McPhee, 2005)

IMDb-Bewertung: 6,5

Darum geht's im Film:

Witwer Cedric (Colin Firth) ist mit seinen sieben Kindern hoffnungslos überfordert. Siebzehn Kindermädchen hat die Rasselbande schon vergrault. Als eines Abends die mysteriöse Nanny McPhee (Emma Thompson) an die Tür klopft, befürchtet Cedric das Schlimmste. Wie durch Zauberei gehorchen ihr die Kinder aber bald aufs Wort. Seine Freude darüber währt wegen finanzieller Sorgen aber nicht lange: Binnen eines Monats soll er erneut heiraten – sonst dreht ihm die wohlhabende Tante den Geldhahn zu. Eine charmante und pfiffige Mary-Poppins-Variante.

Emma Thompson in Eine zauberhafte Nanny (Nanny McPhee, 2005) © Video: YouTube

10) Die Schneekönigin (Snow Queen, 2002)

IMDb-Bewertung: 6,7

Darum geht's im Film:

Seit dem Tod ihrer Mutter führen Gerda und ihr Vater ein trauriges, einsames Leben in ihrem Hotel im hohen Norden. Kai, ein junger, lebensfroher Page, bringt frischen Wind in das alte Gemäuer und Gerda freundet sich mit dem Burschen an. Eines Abends erscheint eine Fremde, die Schneekönigin (Bridget Fonda), im Hotel. Sie ist in einen weißen Pelz mit Diamanten gekleidet und wird von Wölfen begleitet. Auch sie findet Gefallen an Kai. Ein Kuss der Fremden lässt Kais Herz vereisen und er folgt ihr in ihren Palast. Gerda begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, um ihren Liebsten aus den Fängen der Schneekönigin zu retten. Bridget Fondas (bislang) letzte Filmrolle.

Die Schneekönigin (Snow Queen, 2002) © Video: YouTube

9) Cinderella (2015)

IMDb-Bewertung: 6,9

Darum geht's im Film:

Ella hat dank ihrer Eltern eine glückliche Kindheit – bis die Mutter stirbt. Jahre später will Ellas (Lily James) Papa wieder heiraten. Aus Liebe zu ihm heißt Ella ihre kühle Stiefmutter Lady Tremaine (Cate Blanchett) und deren Töchter Anastasia und Drisella herzlich willkommen. Doch als ihr Vater unerwartet stirbt, wird Ella zur Dienerin degradiert. Ihr Leben ändert sich, als sie dem Prinzen (Richard Madden) begegnet und ihm mithilfe der guten Fee den Kopf verdreht. Bezaubernd-opulente, toll besetzte Realfilmadaption des Disney-Cartoonklassikers von 1950.

Cinderella (2015) © Video: YouTube

8) Hexen Hexen (The Witches, 1990)

IMDb-Bewertung: 6,9

Darum geht's im Film:

Heimlich schleichen sich der neunjährige Luke und seine drei Freunde in die Hotelhalle. Was sie dort sehen, lässt sie schaudern: Ein als Schulung getarntes Frauentreffen entpuppt sich als Hexen-Kongress! Zitternd wollen sie schnell verschwinden, doch die Oberhexe (Anjelica Huston) und ihre Anhänger entdecken sie und verwandeln sie – Hokuspokus! – in Mäuse. Die zauberhaften Damen haben allerdings nicht mit der Raffinesse der Kinder gerechnet: Dank ihrer handlichen Größe können sie den wichtigen Zaubertrank stehlen. Hochoriginell, spannend und witzig.

Hexen hexen (1990) © Video: Warner Bros. / Lorimar Film Entertainment / Jim Henson Productions / YouTube

7) Auf immer und ewig (Ever After, 1998)

IMDb-Bewertung: 7,0

Darum geht's im Film:

Frankreich, im 16. Jhdt.: Nach dem Tod des geliebten Vaters wird Danielle (Drew Barrymore) von der fiesen Stiefmama (Anjelica Huston) zur Dienstmagd degradiert, die niedere Arbeiten zu verrichten hat. Doch Jahre später schlägt ihre Stunde – als sie mit einem gezielten Apfelwurf einen vermeintlichen Dieb aus dem Sattel holt. Der entpuppt sich aber als Prinz (Dougray Scott) auf Brautschau und verliebt sich in das freche Mädchen. Diese gute Partie will sich jedoch auch die Stiefmutter nicht entgehen lassen und versucht ihre Töchter zu verkuppeln – sie hat aber nicht mit Danielles Raffinesse gerechnet. So moderne (eine selbstbewusste Frau trifft den unentschlossenen Prinzen) wie originelle (Leonardo da Vinci spielt eine ganz wichtige Rolle) und ziemlich selten gezeigte Version der Aschenputtel-Geschichte mit Witz und Herz.

Auf immer und ewig (Ever After, 1998) © Video: YouTube

6) Maleficent (2014)

IMDb-Bewertung: 7,0

Darum geht's im Film:

Es waren einmal zwei rivalisierende Königreiche: auf der einen Seite Menschen mit einem habgierigen König, auf der anderen in Eintracht lebende magische Wesen wie die junge Fee Maleficent. Eines Tages verirrt sich ein Mensch in ihr Reich: der nette Stefan. Die beiden verlieben sich. Doch während Maleficent (Angelina Jolie) an die wahre Liebe glaubt, wird Stefan vom Ehrgeiz getrieben, selbst König zu werden. Um das zu erreichen, flößt er ihr Schlafmittel ein – und beraubt sie ihrer Flügel, woraufhin die verbitterte Fee auf Vergeltung sinnt. Bildgewaltiges Märchen.

Maleficent (2014) © Video: YouTube

5) Verwünscht (Enchanted, 2007)

IMDb-Bewertung: 7,0

Darum geht's im Film:

Giselle (Amy Adams) lebt im Zeichentrickland Andalasia, wo sie umringt von Waldtierchen von einer Zukunft im Glück träumt. Mit ihren Liebesliedern betört sie Prinz Edward. Flugs planen beide die Hochzeit – da wird die Braut jäh aus ihrer bunten Welt gerissen. Eine Intrige ihrer bösen Schwiegermutter (Susan Sarandon) katapultiert sie ins moderne New York. Hilflos irrt sie herum – bis sich der alleinerziehende Anwalt-Feschak Robert (Patrich Dempsey) ihrer annimmt. Bewusst hochdosierter Disney-Kitsch, ein Realfilm mit Zeichentrick-Elementen, besticht durch viel Selbstironie.

Verwünscht (Enchanted, 2007) © Video: YouTube

4) Der Tag des Falken (Ladyhawke, 1985)

IMDb-Bewertung: 7,0

Darum geht's im Film:

Auf einer alten französischen Sage basierendes Fantasyabenteuer: Durch den Fluch des eifersüchtigen Bischofs von Aquila sind die schöne Isabeau d'Anjou (Michelle Pfeiffer) und der edle Ritter Etienne Navarre (Rutger Hauer) getrennt. Nur für wenige Minuten in der Dämmerung können sich die Liebenden in menschlicher Gestalt begegnen. Am Tage verwandelt sich Isabeau in einen Falken, während die Nacht Navarre zum Wolf werden lässt. Ihre Liebe scheint zum Scheitern verurteilt, doch mit dem gewitzten Taschendieb Philip (Matthew Broderick) naht die Rettung. Fantasykult, der auch nach über 30 Jahren bestens zu unterhalten weiß.

Der Tag des Falken (Ladyhawke, 1985) © Video: YouTube

3) Die unendliche Geschichte (1984)

IMDb-Bewertung: 7,4

Darum geht's im Film:

Der kleine Bastian (Barret Oliver) ist traurig, seit er seine Mutter verloren hat. Weil er in der Schule von Rowdys schikaniert wird, flieht er in ein Buchgeschäft und findet dort ein Buch mit dem Titel Die unendliche Geschichte. Er nimmt den Wälzer mit, versteckt sich auf dem Schuldachboden, beginnt zu lesen und wird buchstäblich in die fabelhafte Welt von Phantásien hineingezogen. Dort regiert die Angst, seit eine böse Kraft ganze Gegenden verschwinden lässt. Die Kindliche Königin betraut den tapferen Jäger Atréju damit, das „Nichts“ zu stoppen. Zeitlos und wunderschön.

Die unendliche Geschichte (The NeverEnding Story, 1984) © Video: YouTube

2) Der Sternwanderer (2007)

IMDb-Bewertung: 7,6

Darum geht's im Film:

Der 19-jährige Tristan (Charlie Cox) ist bis über beide Ohren in die zickige Victoria (Sienna Miller) verliebt und verspricht, ihr als Beweis seiner Liebe eine im magischen Stormhold – dem Land der Feen und Hexen – abgestürzte Sternschnuppe zu bringen. Mithilfe einer babylonischen Kerze, einer magischen Hinterlassenschaft seiner Mutter, findet er den Weg zu jenem Krater in Stormhold, den die Sternschnuppe bei ihrem Aufprall hinterlassen hat. Im Land der Feen und Hexen findet er aber nicht wie erwartet einen Meteoritenklumpen, sondern die bezaubernde Yvaine (Claire Danes). Der Feschak entführt seinen Fund kurzerhand, nicht ahnend, dass auch die alte Hexe Lamia (Michelle Pfeiffer) sowie zwei böse Prinzen hinter Yvaine her sind ... Liebevoll gestaltete Figuren (Robert De Niro als Pirat mit ungewöhnlichem Hobby ist zum Zerkugeln), viel Romantik und eine abenteuerliche Story.

Der Sternwanderer (2007) © Video: YouTube

1) Die Braut des Prinzen (The Princess Bride, 1987)

IMDb-Bewertung: 8,0

Darum geht's im Film:

Der Opa (Peter Falk) des kranken Alan (Fred Savage) erzählt seinem Enkel ein Märchen: Es war einmal ein armer Knecht namens Westley (Cary Elwes), der sich in die wunderschöne, reiche Buttercup (Robin Wright) verliebt. Um sie heiraten zu können, zieht Westley in die Welt hinaus, um als reicher Mann zurückzukehren. Eines Tages erhält die sehnsüchtig wartende Buttercup die Nachricht, Westley sei tot. Daraufhin soll sie den bösen Prinzen Humperdinck (Chris Sarandon) heiraten. Aber Westley lebt und will seine Buttercup mit allen Mitteln zurückgewinnen. Ironisches, abenteuerliches Märchen mit viel Action und kultigem Wortwitz von Rob Reiner (Harry & Sally).

Die Braut des Prinzen (1987) © Video: 20th Century Fox / Vestron Pictures / Act III Communications / Buttercup Films / The Princess Bride Ltd. / YouTube

