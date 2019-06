Unter dem Motto Reif für die Insel haben wir die 33 besten Serien und Filme herausgesucht, die auf einer einsamen Insel spielen. Die Insel bietet für Hollywood & Co natürlich einen ganz besonders reizvollen Schauplatz: Die Protagonisten können meistens nicht weg, müssen mit dem wenigen das vorhanden ist auskommen und ihre Zukunft ist ungewiss. Natürlich bieten sich Inseln auch perfekt für Gefängnis- und Horrorszenarien an. Aber selbst Superhelden-Blockbuster und wunderschöne Animationsmärchen findet man auf so manch einsamen Eiland.

SERIEN, DIE AUF EINER INSEL SPIELEN:

In diesen Serien geht es ums Leben und Überleben auf einer Insel.

1) Lost (TV-Serie 2004-2010)

Genre(s): Abenteuer, Drama, Fantasy

IMDb-Bewertung: 8,4

Darum geht’s in der Serie:

Schreie, Schmerz, Angst einflößende Laute. Jack schlägt die Augen auf und starrt gen Himmel. Über ihm - ein Bambuswald. Jacks Flugzeug ist abgestürzt, und er ist mit 47 anderen auf einer einsamen Insel mitten im Pazifik gelandet. Doch damit nicht genug: Jeder Überlebende verbirgt ein dunkles Geheimnis. Und auf der Insel lauert eine tödliche Gefahr ... Für viele die beste Abenteuer-Serie - im Entstehungszeitraum auf jeden Fall die teuerste US-Serie (… und dann kam Game of Thrones).

Lost (TV-Serie 2004-2010) © Video: YouTube

2) Robinson Crusoe (TV-Vierteiler 1964)

Genre(s): Abenteuer

IMDb-Bewertung: 8,1

Darum geht’s in der Serie:

Robinson Crusoe war die erste Koproduktion des ZDFs und legte den Grundstein für die späteren Weihnachts-Vierteiler. Obwohl schwarzweiß hat die Produktion nichts von ihrem Charme verloren und zeigt schon die Stärken auf, die bei den Literaturverfilmungen dieser Reihe zu beachten waren. Durch Laufzeiten von an die sechs Stunden hatten die Macher einfach die Zeit und den Platz, nahe am literarischen Original zu bleiben und dort Erfolge zu feiern, wo Kinofilme aufgrund ihrer Spielzeit einfach unterliegen müssen. Fazit: Robinson für Nostalgiker. Mit Robert Hoffmann.

Robinson Crusoe (TV-Vierteiler 1964) © Video: YouTube

3) And then there were none (BBC-Mini-Serie, 20151)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 8,0

Darum geht’s in der Serie:

Gediegene, düstere Neuverfilmung des Agatha Christie-Bestsellers „Zehn kleine Negerlein”. Zehn einander fremde Personen werden von einem mysteriösen Gastgeber auf eine einsame Insel eingeladen – um dann nacheinander fein säuberlich gekillt zu werden … Hochkarätig besetztes Mystery-Kammerspiel mit Charles Dance, Toby Stephens, Sam Neill, Miranda Richardson u.a.

And then there were none (BBC-Mini-Serie 2015) © Video: YouTube

4) Harper’s Island (TV-Serie, 2009)

Genre(s): Drama, Horror, Mystery

IMDb-Bewertung: 7,5

Darum geht’s in der Serie:

Eine abgelegene Insel vor Seattle: Freunde, Bekannte und Familienmitglieder treffen sich, um eine Woche an einer Hochzeitsfeier teilzunehmen. Auch Abby Mills ist unter den Hochzeitsgästen. Obwohl ihre Mutter dort einst einem Serienmörder zum Opfer fiel, kehrt sie wegen der Feier auf die Insel zurück. kurz nach ihrer Ankunft werden Abbys schlimmste Träume wahr: Mehrere Hochzeitsgäste werden ermordet aufgefunden. Birgt diese Insel Böses oder ist der Serienkiller wieder unter ihnen? Schnell teilt sich die Hochzeitsgesellschaft in zwei Gruppen: Die eine möchte schnellstmöglich fliehen, die andere Gruppe das Verbrechen aufklären...

Harper’s Island (TV-Serie, 2009) © Video: YouTube

5) Die Minikins – Im Land der Riesen (TV-Serie, 1981)

Genre(s): Family, Sci-Fi

IMDb-Bewertung: 5,7

Darum geht’s in der Serie:

Paul Herman arbeitet mit seinen Partnern Smith und Dick Foster an einem neuen Projekt: Sie wollen auf der noch unerforschten einsamen Insel Bilbo ein Hotel errichten und die Insel zu einem Paradies für gestresste Touristen machen. Zunächst jedoch soll Herman, von Beruf Architekt, sich vor Ort genau umsehen.

Also begibt er sich mit Frau Anna und Tochter Trudy auf die Reise. Auf Bilbo angekommen, machen sie schließlich die sensationelle Entdeckung der Minikins, die versteckt im Dschungel in einem kleinen Dorf leben. Sie werden von den Minikins zunächst freundlich empfangen, bis Paul Herman den Grund ihres Auftauchen auf Bilbo darlegt ...

Die Minikins – Im Land der Riesen (TV-Serie, 1981) © Video: YouTube

FILME, DIE AUF EINER INSEL SPIELEN:

In diesen Filmen erleben die Menschen Abenteuer, Romanzen – aber auch den puren Horror.

1) Shutter Island (2010)

Genre(s): Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 8,1

Darum geht’s im Film:

Shutter Island ist eine Insel vor der US-Küste, auf der sich nur eine renommierte Klinik für psychisch kranke Gewaltverbrecher befindet. Obwohl es kaum eine Fluchtmöglichkeit gibt, ist eine psychisch gestörte Mörderin verschwunden. Die US-Marshals Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) und Chuck Aule (Mark Ruffalo) sollen der Sache - sehr zum Widerwillen von Anstaltsleiter Dr. Cawley (Kingsley) - auf den Grund gehen - und sitzen bald wegen eines Hurricanes auf der Insel fest...Nach Dennis Lehanes Bestseller: Meisterlich-spannend, doppelbödig und zum Niederknien gespielt.

Shutter Island (2010) © Video: YouTube

2) Cast Away - Verschollen (2000)

Genre(s): Abenteuer, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,8

Darum geht’s im Film:

Chuck (Tom Hanks) ist zwar mit Kelly (Helen Hunt) verlobt, als Controller beim US-Kurierdienst FedEx aber mit seinem Job verheiratet. Sogar zu Weihnachten begleitet er einen Transportflieger. Als die Maschine irgendwo über dem Pazifischen Ozean abstürzt, kann sich Chuck als einziger Überlebender auf eine kleine, unbewohnte Insel retten. Um zu überleben, muss er lernen, sich in der Wildnis zurechtzufinden. Sein größter Feind ist aber die Einsamkeit ...Hochspannende, glaubhafte Robinsonade, Oscarnominierung für Tom Hanks' tolles Spiel.

Cast away © Video: YouTube

3) Vaiana (Moana, 2016)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 7,6

Darum geht’s im Film:

Viana, 16-jährige Tochter des Häuptlings einer Südsee-Insel, muss die Weiten des Ozeans erkunden, um ihr Volk zu retten. Begleitet wird sie dabei vom egozentrischen Halbgott Maui. Schön erzähltes Disney-Abenteuer.

Vaiana © Video: YouTube

4) Wonder Woman (2017)

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

IMDb-Bewertung: 7,5

Darum geht’s im Film:

Patty Jenkins inszenierte Wonder Woman als wahre Heldin. Ihre Lebendigkeit, ihr Optimismus, ihre Herzensgüte machen sie zu einer berührenden Figur. Man fiebert mit ihr mit, man lacht mit ihr (ja, DC kann wirklich auch lustig sein!) und man leidet mit ihr. Das ist vor allem Gal Gadot zu verdanken, der man eben nicht nur die starke und kampferprobte Amazonenprinzessin, sondern auch ihre unumstößlichen Werte ohne Probleme abkauft. Außerdem sprühten zwischen Chris Pine und Gadot so glaubhaft die Funken, wie in keinem anderen Superheldenfilm zuvor.

Wonder Woman will dem kriegerischen Treiben ein Ende setzen © Video: Warner Bros.

5) Die rote Schildkröte (La tortue rouge, 2016)

Genre(s): Animation, Fantasy

IMDb-Bewertung: 7,5

Darum geht’s im Film:

Ein Schiffbrüchiger strandet auf einer einsamen Insel. Zwar gäbe es genug zu essen, dennoch will der Mann so schnell wie möglich wieder weg. Seine Fluchtversuche werden jedoch von einer großen roten Schildkröte sabotiert, die anscheinend nicht möchte, dass er die Insel verlässt, und sein Floß immer wieder zerstört. Der vom japanischen Studio Ghibli mitproduzierte Film kommt ohne einen einzigen Dialog aus und fasziniert vor allem durch seine magischen (handgezeichneten) Bilder und einen wunderbaren Soundtrack. Oscarnominiert!

Die rote Schildkröte (La tortue rouge, 2016) © Video: YouTube

6) Die große Verführung (Seducing Dr. Lewis, 2003)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 7,4

Darum geht’s im Film:

Damit sich ein Arzt auf der kleinen kanadischen Insel ansiedelt, lassen sich die vifen Bewohner einiges einfallen. Bürgermeister Lesage (Bouchard) will den Mediziner Lewis (Boutin) in sein verarmtes Fischerdorf locken. Grund: Nur dann baut ein Konzern eine Fabrik auf der Insel, und die Leute hätten wieder Arbeit … Sozialkritisch und schräg. Von dem Stoff wurde 2012 (unter dem Titel „Die große Versuchung“) eine US-Version gedreht - kann aber trotz namhafter Besetzung (Jackie Gleeson, Taylor Kitsch) in punkto Charme & Witz dem Original nicht das Wasser reichen.

Die große Verführung (Seducing Dr. Lewis, 2003) © Video: YouTube

7) Liebe zwischen den Meeren (The Light Between Oceans, 2016)

Genre(s): Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,2

Darum geht’s im Film:

Kriegsveteran Tom (Michael Fassbender) nimmt die freie Stelle als Leuchtturmwärter auf Janus Rock an. Ein hartes Brot, auf der winzigen Insel ist er auf sich allein gestellt - es gibt nur ihn und das tosende Meer. Tom, durch den Krieg traumatisiert, sehnt sich nach Einsamkeit. Doch er bleibt nicht allein: Im Hafenstädtchen Partageuse lernt er Isabel (Alicia Vikander) kennen und lieben. Die beiden heiraten, sind glücklich. Der Kinderwunsch bleibt aber unerfüllt… Ein zeitloses Drama um Liebe, Leidenschaft, richtige und falsche Entscheidungen, Moral und Vergebung.

Liebe zwischen den Meeren (The Light Between Oceans, 2016) © Video: YouTube

8) Die Insel (2005)

Genre(s): Action, Sci-Fi, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,9

Darum geht’s im Film:

Im Jahr 2019 leben viele Menschen in einem isolierten Areal, abgeschnitten von der Außenwelt, die radioaktiv verseucht ist. Unter ihnen auch Lincoln 6 Echo (Ewan McGregor), dessen Leben wie auch das der "Mitbewohner" (u. a. Scarlett Johansson) komplett durchreglementiert ist. Als er eines Tages eine Motte findet, die von draußen hereinflog, kommt er ins Grübeln: Ist die Kontamination eine Lüge? Hat mehr Tiefgang als die üblichen Werke des Transformers-Machers Michael Bay.

Die Insel (2005) © Video: YouTube

9) Die geheimnisvolle Insel (1961)

Genre(s): Abenteuer, Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 6,8

Darum geht’s im Film:

Sieben Flüchtlinge aus dem amerikanischen Bürgerkrieg retten sich aus einem gestrandeten Ballon auf eine unbewohnte Insel. Ihre Hoffnungen auf eine Rettung werden zunichte gemacht, als ein Piratenschiff auftaucht und die Inselbewohner unter Feuer nimmt. Doch dann explodiert das Piratenschiff vor ihren Augen und versinkt samt Besatzung. Mit Michael Craig, Herbert Lom, Michael Callan u.a.

Die geheimnisvolle Insel (1961) © Video: YouTube

10) Die Insel der besonderen Kinder (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, 2016)

Genre(s): Abenteuer, Drama, Fantasy

IMDb-Bewertung: 6,7

Darum geht’s im Film:

Seit seiner Kindheit hat Jake (Asa Butterfield) von seinem Opa Abraham fantasievolle Geschichten über eine Insel voller Monster gehört, auf der er im Zweiten Weltkrieg zusammen mit Kindern mit besonderen Fähigkeiten lebte. Als Abraham auf grausige Weise stirbt, reist Jake zu besagter Insel. Das Waisenhaus vor Ort ist zwar nur mehr eine Ruine, doch er findet Hinweise, dass die Kinder noch hier sind, gut behütet von Miss Peregrine (Eva Green) - aber sie sind in Gefahr. Typische Tim-Burton-Fantasy zum Gruseln und Lachen zugleich.

Jake schleppt das besondere Mädchen Emma ab © Video: Centfox

11) Gestrandet (Shipwrecked, 1990)

Genre(s): Abenteuer, Family

IMDb-Bewertung: 6,7

Darum geht’s im Film:

Um die Farm seines Vaters zu retten, heuert der 13jährige Junge Hakon 1850 auf einem Schoner an. Auf die harte Tour verdient sich der Junge seine Meriten, doch schließlich hat er mit jedem Freundschaft geschlossen, außer dem falschen Marineleutnant Merrick (Gabriel Byrne), der in Wirklichkeit Waffen zu befreundeten Piraten schmuggelt. In einem Sturm sinkt das Schiff. Hakon wird an eine einsame Insel gespült, auf der er einen Schatz findet. In weiser Voraussicht verstreut er über die ganze Insel Fallen. Zu Recht: Als Merrick mit seinen Mannen aufkreuzt, kann Hakon sie mit Hilfe zweier Freunde, die den Sturm ebenfalls überlebt haben, ins Bockshorn jagen.

Gestrandet (Shipwrecked, 1990) © Video: YouTube

12) The Beach (2000)

Genre(s): Abenteuer, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 6,6

Darum geht’s im Film:

In einem Hotel in Bangkok bekommt der abenteuerlustige Ami-Tourist Richard (Leonardo Di Caprio) vom irren Junkie Daffy (Robert Carlyle) den Lageplan einer angeblich paradiesischen Insel. Gemeinsam mit dem französischen Pärchen Françoise und Etienne macht er sich sofort auf den Weg.Tatsächlich landet man in einer idyllisch gelegenen Hippie-Kommune: entspannte Leute, Haschisch im Überfluss. Doch das vermeintliche Paradies entpuppt sich als sehr gefährlicher Ort. Der bildstarke, teils recht blutige Streifen wurde auf Phi Phi Island in der Nähe von Phuket gedreht.

The Beach (2000) © Video: YouTube

13) Kong: Skull Island (2017)

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

IMDb-Bewertung: 6,6

Darum geht’s im Film:

USA, '73: Satelliten haben eine bislang unbekannte Insel im Pazifik gefunden. Ein Forschertrupp bricht mit einem Geschwader Kampfhubschrauber zu einer Expedition auf die Insel auf. Wunderbar unterhaltendes, famos getrickstes Monster-Spektakel. Mit: John Goodman, Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, u.a.

Kong ist wütend - sehr sogar! © Video: Warner Bros

14) Freitag und Robinson (Man Friday, 1975)

Genre(s): Drama, Abenteuer

IMDb-Bewertung: 6,5

Darum geht’s im Film:

Defoe-Verfilmung mit Peter O’Toole und Richard Roundtree. Robinson Crusoe strandet nach einem Schiffsunglück auf einer einsamen Insel, wo er sich eines Eingeborenen 'annimmt', den er Freitag nennt. Robinson setzt es sich zur Aufgabe, aus dem Wilden einen guten Christenmenschen zu machen. Im Laufe der Zeit stellt sich heraus, dass Robinson der irrationalere, unwissendere und auch gewalttätigere von beiden ist, während Freitag sich durch Wärme und Intelligenz auszeichnet. Als es ihnen gelingt, gemeinsam auf Freitags Heimatinsel überzusetzen, erlebt Robinson eine folgenschwere Überraschung.

Freitag und Robinson (Man Friday, 1975) © Video: YouTube

15) Rapa Nui - Rebellion im Paradies (1994)

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 6,4

Darum geht’s im Film:

Lange bevor ein holländischer Seefahrer 1722 die entlegendste von Menschen besdiedelte Insel der Welt entdeckte, spitzte sich die Situation auf der Osterinsel zwischen den herrschenden Langohr-Aristokraten und der Klasse der unterdrückten Kurzohr-Arbeiter dramatisch zu.

Zur Feier der alljährlichen Wiederkehr der Rußseeschwalben, die an den ersten König Hoto Matua erinnern, bestimmt jeder Langohr-Clan aus seinen Reihen ein Mitglied für einen gnadenlosen Wettkampf. Wer seinem Oberhaupt als erster das Gelege der Rußsseschwalben unversehrt bringt, ist Sieger und kürt seinen Häuptling damit ein Jahr zum Vogelmann, den mächtigsten Mann der Insel.

Kevin Costner (Der mit dem Wolf tanzt) und Regisseur Kevin Reynolds (Robin Hood - König der Diebe) erzählen die dramatischen Ereignisse um die beiden erbitterten Wettkämpfer Noro (Jason Scott Lee, Dragon - Die Bruce Lee Story) und Make, die für die Liebe einer Frau zu jedem Opfer bereit sind.

Rapa Nui – Rebellion im Paradies (1994) © Video: YouTube

16) Archipelago (2010)

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 6,3

Darum geht’s im Film:

(K)ein Mensch ist eine Insel: Scilly Islands - das Meer mit der felsigen Küste, die Palmen – man könnte meinen, diese Ferieninsel läge im Mittelmeer odere anderen südlichen Gefilden. Weit gefehlt, Archipelago spielt auf den Tresco, einer der vielen kleinen Isles of Scilly, die im äußersten Südwestens Großbritanniens liegen. Aufgrund seiner Abgelegenheit kein Ziel von Massentourismus, sondern ruhiger Rückzugort vom stressigen Alltag für alle, die es sich leisten können.

Im zweiten Spielfilm der Regisseurin Joanna Hogg verbringt eine Familie einige Tage hier, bevor der Sohn Edward (Tom Hiddleston) auf eine einjährige freiwillige Hilfsmission nach Afrika aufbricht. Mutter Patricia und Tochter Cynthia sind schon auf der Insel, Edward und die eigens engagierte Köchin Rose treffen zu Beginn des Films ein, nur der Vater lässt auf sich warten. Man verbringt die Zeit mit Ausflügen und Picknick am Strand, Malunterricht und Gesprächen bei gutem Essen. Unter der zivilisiert-bourgoisen Oberfläche aber rumort es gewaltig. Alte Eifersüchteleien und Überforderung im Umgang miteinander bedrohen das Idyll, und der Vater, von dem Patricia Hilfe erwartet, vertröstet sie von Tag zu Tag am Telefon.

Archipelago (2010) © Video: YouTube

17) Die Schatzinsel - Treasure Island (2012)

Genre(s): Action, Abenteuer, History

IMDb-Bewertung: 6,3

Darum geht’s im Film:

Der junge Jim Hawkins gelangt in den Besitz einer Karte, die zum legendären Schatz von Piratenkapitän Flint (Donald Sutherland) führt - wenig später bricht er mit einem Schiff auf, um den Schatz zu heben. Da stellt sich heraus, dass einige ehemalige Crewmitglieder von Captain Flint an Bord angeheuert haben - vor allem dem einbeinigen Long John Silver (Eddie Izzard) ist wohl nicht zu trauen. Die x-te Neuverfilmung gewinnt dem Stoff tatsächlich ein paar neue Twists ab.

Die Schatzinsel - Treasure Island (2012) © Video: YouTube

18) Insel der Verheißung (Saturday Island, 1952)

Genre(s): Abenteuer, Romance, Krieg

IMDb-Bewertung: 6,3

Darum geht’s im Film:

Im Zweiten Weltkrieg sinkt ein Lazarettschiff und einzig der junge Korporal Michael Dugan und die ältere Krankenschwester Elisabeth können sich auf eine kleine Insel retten. Je länger die Robinsonade läuft, desto mehr begehrt Michael Elisabeth, die sich ihrem Lebensretter eines Tages zögerlich hingibt. Als der Flieger William Peck gezwungen ist, auf der Insel notzulanden, entwickelt sich eine Romanze zwischen dem Piloten und der Krankenschwester, sehr zum Leidwesen des Korporals. Die Eifersucht wächst in ihm, bis die Situation eskaliert... Dramatische Dreiecksgeschichte, hervorragend besetzt mit Linda Darnell, Tab Hunter und Donald Gray.

Insel der Verheißung (Saturday Island, 1952) © Video: YouTube

19) Wasser! (Water, 1985)

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Drama

IMDb-Bewertung: 6,2

Darum geht’s im Film:

Reggae, Rum und regelmäßig ein Joint: Die Amtsgeschäfte auf der kleinen (fiktiven) Karibik-Insel Cascara lassen den dortigen Gouverneur (Michael Caine) viel Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Das ändert sich schlagartig, als bei einer Ölbohrung eine Quelle entdeckt wird, aus der reinstes Mineralwasser sprudelt. Um das kühle Nass streiten sich plötzlich die verschiedensten Interessengruppen und die verschlafene Insel wird zum Tummelplatz von US Marines, britischen Soldaten, französischen Fremdenlegionären und sogar kubanischen Revolutionären. Der Gouverneur sieht sein ruhiges Leben in Gefahr und beschließt zu handeln... Schräge Komödie mit Gastauftritten von George Harrison , Eric Clapton und Ringo Starr!

Wasser! (Water, 1985) © Video: YouTube

20) Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

Genre(s): Action, Abenteuer, Sci-Fi

IMDb-Bewertung: 6,2

Darum geht’s im Film:

Seit dem Ausbruch des Chaos (2015) im titelspendenden Themenpark auf der Isla Nublar haben die Saurier den Park übernommen. Doch nun droht ihnen eine tödliche Gefahr von einem gewaltigen Vulkan. Kurzweiligflottes, bildgewaltiges Sequel mit Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum u.a.

Jurassic World: Das gefallene Königreich © Video: Universal

21) Die Insel der Abenteuer (Nim’s Island, 2008)

Genre(s): Abenteuer, Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 6,0

Darum geht’s im Film:

Die kleine Nim (Abigail Breslin, das entzückende Mädel aus Little Miss Sunshine) lebt mit ihrem Forschervater (Gerard Butler) auf einer entlegenen Südseeinsel. Ihre besten Freunde sind Tiere – und die Romane von und über Abenteurer Alex Rover. Als eines Tages ihr Papa von einem Forschungsausflug nicht zurückkehrt und Piraten die Insel besetzen wollen, bleibt nur eines: Per Mail ersucht sie ihren Helden Alex, ihr zu helfen. Doch der ist in Wirklichkeit die Autorin Alexandra Rover (Jodie Foster) … Kindgerecht, bunt und aufwendig, so soll ein Kinderfilm sein.

Die Insel der Abenteuer (Nim’s Island, 2008) © Video: YouTube

22) Robinson Crusoe (1997)

Genre(s): Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 6,0

Darum geht’s im Film:

Schotte Robinson Crusoe (Pierce Brosnan) flüchtet nach einem Duell aufs Meer, bis er eines Sturms wegen in Neuguinea strandet. Dort rettet er einem Eingeborenen das Leben und nennt ihn Freitag ... Mit einigen Abweichungen zu Defoes Vorlage.

Robinson Crusoe (1997) © Video: YouTube

23) Türkisch für Anfänger (2012)

Genre(s): Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 5,8

Darum geht’s im Film:

Maturantin Lena (Josefine Preuß), Prolo Cem (Elyas M'Barek), seine Schwester Yagmur und Grieche Costa landen auf einer Insel, weil ihr Flieger nach Thailand notwassern musste. Vor allem zwischen Lena und Cem fliegen bald die Fetzen. Derb, aber sehr lustig.

Türkisch für Anfänger (2012) © Video: YouTube

24) Retreat (2011)

Genre(s): Drama, Thriller

IMDb-Bewertung: 5,8

Darum geht’s im Film:

Kate und Martin fliehen auf eine Insel um ihren Beziehung zu kitten. Plötzlich taucht ein mysteriöser Fremder auf, der von einem tödlichen Killer-Virus berichtet, der durch die Luft übertragen wird. Um das zu Überleben darf man nicht nach draussen gehen. Bald spitzt sich die Situation zu, als die beiden von der Außenwelt abgeschnitten im eigenen Haus als Geiseln gefangen gehalten werden. Mit: Cillian Murphy, Jamie Bell, Thandie Newton.

Retreat (2011) © Video: YouTube

25) Sechs Tage, sieben Nächte (Six days, Seven Nights, 1998)

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 5,8

Darum geht’s im Film:

Die Modejournalistin Robin (Anne Heche) und der brummige Pilot Quinn (Harrison Ford) müssen auf einer einsamen Insel notlanden. Dort machen die beiden unliebsame Bekanntschaft mit wilden Tieren und sogar Piraten ... Kurzweilig.

SECHS TAGE, SIEBEN NÄCHTE © Video: YOUTUBE

26) Die Reise zur geheimnisvollen Insel (Journey 2: The Mysterious Island, 2012)

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 5,8

Darum geht’s im Film:

Andere Teenager fahren in seinem Alter mit dem Zug durch Europa, Sean (Josh Hutcherson) dagegen ist nach der Reise zum Mittelpunkt der Erde (2008) nun auf der Suche nach einer mysteriösen Insel. Als er einen Code seines verschollenen Großvaters Alexander (Michael Caine) entschlüsselt, deutet alles auf die sagenumwobene Insel aus Jules Vernes Büchern hin. Zusammen mit seinem Stiefvater Hank (Dwayne Johnson), Chaos-Pilot Gabato (Luis Guzmán) und dessen Tochter Kailani (Vanessa Hudgens) findet Sean schließlich die Insel, auf der sein Opa gestrandet ist. Die scheint aber nur auf den ersten Blick ein Paradies zu sein. Wie sich rausstellt, laufen hier mörderische Riesenechsen und grausige Megaspinnen herum.

Rasant-witziges, buntes, fein bestücktes Fantasyabenteuer mit flotten Effekten.

Die Reise zur geheimnisvollen Insel © Video: YouTube

27) Die blaue Lagune (The Blue Lagoon, 1980)

Genre(s): Abenteuer, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 5,7

Darum geht’s im Film:

Zwei Kinder stranden durch den Untergang ihres Schiffes auf einer einsame Tropeninsel. Mit ihnen überlebt auch ein Matrose. Er bringt den beiden bei, wie man auf der Insel überlebt. Als die beiden nach seinem Tod zu Teenagern heranwachsen, entdecken sie ihre Zuneigung zueinander … kitschiger, leicht skandalöser 80er Jahre Hit mit Brooke Shields und Christopher Atkins, der aber nach wie vor eine große Fangemeinde hat.

Die blaue Lagune (1980) © Video: YouTube

28) Gestrandet im Paradies (Survival Island/Three, 2005)

Genre(s): Abenteuer, Drama, Horror

IMDb-Bewertung: 5,0

Darum geht’s im Film:

Was als entspannte Schiffsreise in die Karibik begann, endet in einer Katastrophe. Die attraktive Millionärsgattin Jennifer strandet nach einem Schiffsbrand gemeinsam mit dem Matrosen Manuel auf einer Insel. Der von Jennifer totgeglaubte Gatte Jack wird zwei Tage später lebend am Strand gefunden … haben sie das alles einem Vodoofluch zu verdanken? Mit Billy Zane, Kelly Brook, Juan Pablo di Pace.

Gestrandet im Paradies (Survival Island/Three, 2005) © Video: YouTube

