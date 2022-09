Die 20 besten Home-Serien rund um Wohnung, Haus, Garten, Kochen, Basteln & Co

In der Reihe GartenKULT gibt es viele Inspirationen für das eigene grüne Reich in der Wohnung und im Garten

Was tun, wenn ein längerer Aufenthalt zu Hause angesagt ist? Fernsehen allein wird irgendwann langweilig, und Experten empfehlen ja auch in solchen Situationen, möglichst selbst tätig zu werden. Serien – genauer gesagt Doku-Serien – können da hilfreich sein. Man erhält Anregungen für neue Projekte, die man daheim in Angriff nehmen kann, sowie Tipps und Tricks, wie man das am besten macht. Deshalb haben wir die besten Doku-Serien zum Thema Wohnung und Garten ausfindig gemacht. Doch von Gestaltung und handwerklichen Tätigkeiten allein lebt der Mensch nicht – er muss auch essen. Darum gibt es hier auch die besten Dokus zum Thema Kochen. Für kreative Geister und Kids, die sich gerne künstlerisch betätigen, haben wir die besten Doku-Serien zum Thema Malen, Gestalten, Basteln und Design dazugepackt.

DIE 20 BESTEN HOME-SERIEN ZU DEN THEMEN WOHNUNG, GARTEN, KOCHEN, KREATIVITÄT, DO-IT-YOURSELF UND BASTELN:

1) Aufräumen mit Marie Kondo (Tidying Up with Marie Kondo, 2019)

Thema der Serie: Entrümpeln und Aufräumen.

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Darum ist die Serie genial:

Ordnungsberaterin Marie Kondo aus Japan ist der Überzeugung, dass richtiges Aufräumen unser Leben verändern kann. In der Serie geht es um die richtige Reihenfolge beim Entrümpeln, um lästigen Kleinkram und darum, nach welchen Kategorien man am besten aufräumt. Zusätzlich gibt es Tipps zum richtigen Falten und Verstauen und dazu, wie man seinen eigenen Besitz mehr zu schätzen lernt. Weniger ist demnach oft mehr. Ausprobieren und staunen!

Tidying Up with Marie Kondo © Video: YouTube

2) Raumkünstler (Interior Design Masters, 2019)

Thema der Serie: Neugestaltung von Innenräumen.

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Darum ist die Serie genial:

In der britischen Reality.Show treten aufstrebende Innenarchitekten gegeneinander an. Ihre Mission: schäbige Räume zu behübschen. Hier kann man sich für die eigenen vier Wände ganz schön viel abschauen.

Raumkünstler © Video: YouTube

3) Geniale Innenarchitektur (Amazing Interiors, 2018)

Thema der Serie: Ungewöhnliche Interior-Design-Lösungen.

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Darum ist die Serie genial:

Das Innenleben dieser äußerlich normalen Häuser ist erstaunlich: Hier findet man extravagante Inspirationen – oder staunt einfach nur darüber, was sich manche Leute daheim so ein- und aufbauen lassen.

Geniale Innenarchitektur (Amazing Interiors, 2018) © Video: YouTube

4) Alan Titchmarsh: Liebe Deinen Garten! (Love Your Garden, 2011)

Thema der Serie: Gartengestaltung als Herzenssache.

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Darum ist die Serie genial:

Der Gartenbau-Experte Titchmarsh zeigt in dieser Serie nicht nur seinen grünen Daumen, sondern beweist auch, dass er ein großes Herz hat. Er hilft Menschen mit besonderen Bedürfnissen, ihren Gartentraum zu verwirklichen. Berührend und sehenswert.

Alan Titchmarsh: Liebe Deinen Garten! (Love Your Garden, 2011) © Video: YouTube

5) Big Dreams, Small Spaces (2014)

Thema der Serie: Lösungen für besondere Gartenprojekte.

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Darum ist die Serie genial:

Der englische Gartenbauexperte Monty Don hilft Amateurgärtnern bei der Realisierung ihres persönlichen Gartenprojekts – und stößt dabei auf zum Teil sehr spezielle Herausforderungen.

Big Dreams, Small Spaces (2014) © Video: YouTube

6) GartenKULT (2017)

Thema der Serie: Leicht verständliche Anleitungen für Hobbygärtner vom österreichischen Top-Experten in Sachen Gartenbau, Josef Starkl.

IMDb-Bewertung: -

Darum ist die Serie genial:

Im ROMY-prämierten ORF-III-Format präsentiert Kultgärtner Josef Starkl hilfreiche Tipps und Tricks, wie man sein eigenes grünes Reich optimal gestalten kann – egal ob drinnen oder draußen.

GartenKULT (2017) © Video: YouTube

7) Duell der Gartenprofis (2017)

Thema der Serie: Zwei Landschaftsgärtner suchen kreative Lösungen für Familien.

IMDb-Bewertung: -

Darum ist die Serie genial:

Die beiden Gärtner Stefan Schatz und Frank Riese matchen sich darum, wer den besseren Vorschlag für die Neu- bzw. Umgestaltung von Gartenanlagen, Dachterrassen, Kleingärten & Co hat.

Duell der Gartenprofis (2017) © Video: YouTube

8) Salz, Fett, Säure, Hitze (Salt. Fat. Acid. Heat., 2019)

Thema der Serie: Dokuserie über die vier Grundkomponenten traumhafter Gerichte.

IMDb-Bewertung: 7,7/10

Darum ist die Serie genial:

Köchin und Kultbuch-Autorin Samin Nosrat reist durch die Welt der Kulinarik, gibt hilfreiche Tipps und kredenzt leckere Menüs.

Salz, Fett, Säure, Hitze (Salt. Fat. Acid. Heat., 2019 © Video: YouTube

9) Die Wurzeln des Geschmacks (Flavorful Origins, 2019)

Thema der Serie: Inspirierende Reise durch die chinesische Küche.

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Darum ist die Serie genial:

Entdeckungsreise durch die vielfältigen Aromen der chinesischen Kochkunst, auf der man einiges über Köche und Zutaten lernen kann.

Die Wurzeln des Geschmacks (Flavorful Origins, 2019 © Video: YouTube

10) The Mind of a Chef (2012)

Thema der Serie: Einblicke in die Gedankenwelt und Leidenschaft außergewöhnlicher Köche.

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Darum ist die Serie genial:

Die Kochshow gestattet tiefe Einblicke in das Seelen- und Arbeitsleben weltberühmter Chefköche wie April Bloomfield, David Chang, Sean Brock oder Ludo Lefebvre.

The Mind of a Chef (2012) © Video: YouTube

11) Cooked (2016)

Thema der Serie: Ernährungsexperte bäckt, braut, schmort und erklärt.

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Darum ist die Serie genial:

Der Ernährungsratgeber-Autor Michael Pollan weist auf die Zusammenhänge zwischen Wissenschaft, Kultur und beliebten Aromen hin. Erklärt werden spannende Vorgänge wie Fermentierung, die Folgen der industriellen Lebensmittelverarbeitung, die Vorteile des Garens und und und.

Cooked (2016) © Video: YouTube

12) The Secret Ingredient oder: Die Würze des Wesens (2013)

Thema des Films: Indisches Essen und seine Geheimnisse.

IMDb-Bewertung: -

Darum ist der Film genial:

Vier Freunde wollen in Erfahrung bringen, warum indisches Essen immer so gut schmeckt und warum es den Indern psychisch so gut geht, obwohl sie oft bettelarm sind. Spannendes Doku-Drama.

The Secret Ingredient oder: Die Würze des Wesens (2013 © Video: YouTube

13) Cake Boss: Buddys Tortenwelt (2009)

Thema der Serie: Die Torte als Kunstform.

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Darum ist die Serie genial:

Buddy Valastro ist DER Tortenkünstler schlechthin. In der Serie kann man ihn dabei begleiten, wie er seine außergewöhnlichen Mehlspeisen bäckt, verziert, zimmert, bohrt oder schweißt (!). Ideal für neugierige Naschkatzen.

Cake Boss: Buddys Tortenwelt (2009) © Video: YouTube

14) Das große Familienkochen (The Big Family Cooking Showdown, 2017)

Thema der Serie: Britische Hobbyköche schwingen den Kochlöffel.

IMDb-Bewertung:7,1/10

Darum ist die Serie genial:

Hier kann man lernen, wie man mit kleinem Budget und überraschenden Zutaten geniale Speisen zubereitet. Eignet sich perfekt, um Reste aus dem Kühlschrank und gebunkerte Vorräte kreativ zu verkochen.

Das große Familienkochen (The Big Family Cooking Showdown, 2017 © Video: YouTube

15) Bob Ross: The Joy of Painting (1983)

Thema der Serie: Malkurs mit Kult-Künstler.

IMDb-Bewertung: 9,4/10

Darum ist die Serie genial:

Egal, ob man selbst künstlerisch aktiv sein möchte und mitmalt oder einfach nur kreative Entspannung sucht: Bob Ross mit seiner ikonischen Stimme, seinen geduldigen Erklärungen und den skurril-harmonischen bis psychedelischen Motiven bietet Unterhaltung und Entspannung, Anleitung und Erklärung auf höchstem Niveau.

Bob Ross: The Joy of Painting (1983) © Video: YouTube

16) Portrait Artist of The Year (seit 2013)

Thema der Serie: Künstler matchen sich um den Jahressieg.

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Darum ist die Serie genial:

Wer macht das beste Promi-Porträt? Künstlerinnen und Künstler aus dem gesamten Vereinigten Königreich zeichnen, malen und aquarellieren um den Titel Portrait Artist of The Year. Die Serie ist für Hobbykreative ebenso zu empfehlen wie für Kunstinteressierte. Die Qualität der Werke ist auf einem extrem hohen Niveau. Und natürlich kann man sich von den Künstlern auch einiges abschauen.

Portrait Artist of The Year (seit 2013) © Video: YouTube

17) Creative Galaxy (2014)

Thema der Serie: Kreative Betätigung für kleine Künstler.

IMDb-Bewertung: 4,8/10

Darum ist die Serie genial:

Die pädagogisch wertvolle Serie regt Vorschulkinder an, selbst etwas zu erschaffen. Angeleitet werden die Kids von liebenswerten Hauptfiguren, die viele praktische Anregungen haben.

Creative Galaxy (2014) © Video: YouTube

18) DIY Inspiration – kreative Ideen zum Selbermachen (2017)

Thema der Serie: Spielzeug, Gadgets und mehr zum Selbermachen.

IMDb-Bewertung: -

Darum ist die Serie genial:

Vom Antistressball bis zum Einfrieren von Wasserperlen: Die DIY-Clips laden dazu ein, coole Sachen selber zu machen. In der Reihe gibt es auch Zeichen-Tutorials für zahlreiche Motive, Verschönerungstipps für Möbel daheim und vieles mehr.

DIY Inspiration - kreative Ideen zum Selbermachen © Video: YouTube

19) Art Attack (1990)

Thema der Serie: Kunstwerke aus alltäglichen Haushaltsgegenständen kreieren.

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Darum ist die Serie genial:

Cornflakes-Packungen, Milchpackerl und WC-Papier-Rollen hat wohl jeder daheim. Dass man daraus aber auch tatsächlich Kunstwerke machen kann, zeigt die Kindersendung Art Attack mit Anleitungen, Tipps und Tricks. Übrigens: Die Sendung ist nicht nur für Kids interessant, auch als Erwachsener kann man sich damit ganz spaßig die Zeit vertreiben!

Art Attack (1990) © Video: YouTube

20) Abstrakt: Design als Kunst (2017)

Thema der Serie: Ein Blick hinter die Kulissen großer Designer.

IMDb-Bewertung: 8,4/10

Darum ist die Serie genial:

Vom Kostümdesign über Bio-Architektur bis zur Schriftgestaltung: Die Werke innovativer Designer aus den verschiedensten Branchen prägen jeden Aspekt unseres Alltagslebens. Spannend zu sehen, was die Künstler dazu sagen und wie sie so ticken.

Abstrakt: Design als Kunst (2017) © Video: YouTube

