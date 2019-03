In My Big Fat Greek Wedding geht es – dank der Verwandtschaft – für das Brautpaar ziemlich rund

Hier gibts die beste Unterhaltung für Braut und Bräutigam - und natürlich für alle, die bereits verheiratet sind oder noch in Hochzeitslaune kommen wollen. Die schönsten Hochzeitsfilme mit traumhaften Hochzeitskleidern, umtriebigen Wedding Plannern, massig Hochzeitseinladungen, ungewöhnlichen Hochzeitsgästen und unberechenbaren Brautsträußen. In unserer Bestenliste finden sich Hochzeitsfilm-Klassiker, irre Komödien zum Thema Heirat und einfach schöne Geschichten um die berühmten drei Worte „Ja, ich will!“. Alle Hochzeitsfilme kommen mit Trailer, IMDb-Bewertung und der Info, welche Gefühle sie bei Zusehern auslösen.

BESTENLISTE: 41 WUNDERBARE HOCHZEITSFILM-KLASSIKER UND -KOMÖDIEN, GEREIHT NACH ERSCHEINUNGSDATUM

1) Die Nacht vor der Hochzeit (The Philadelphia Story, 1940)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 8,0

💔😏💘

C. K. Dexter Haven (Cary Grant) scheidet im Streit von seiner Frau Tracy Lord (Katharine Hepburn). Als sie sich mit dem sozialen Aufsteiger George Kittredge (John Howard) verheiraten will, taucht Dexter auf dem als Gesellschaftsereignis von Philadelphia arrangierten Polterabend auf. Der humorvolle Millionär freundet sich mit Society-Reporter Macauley Connor (James Stewart) an, der sich nach einem unfreiwilligen Bad im Swimmingpool unsterblich in die arrogante Tracy verliebt und ihr eine Lektion in Natürlichkeit erteilt. Von der "neuen" Tracy profitiert Dexter…

Die Nacht vor der Hochzeit © Video: YouTube

Die Nacht vor der Hochzeit gibt es hier*

2) Eine Braut für sieben Brüder (Seven brides for seven brothers, 1954)

Genre(s): Comedy, Drama, Musical

IMDb-Bewertung: 7,4

💘

Adam Pontipee und seine 6 Brüder leben auf einer abgeschiedenen Farm in den Bergen. Als Adam eines Tages seine Braut Milly nach Hause bringt, ist es mit dem beschaulichen Leben in der Einsamkeit vorbei: Jetzt will jeder der Brüder eine Frau und zwar sofort und um jeden Preis... ... eine romantische Musical-Komödie voller unwiderstehlicher Melodien mit Howard Keel, Jane Powell, Russ Tamblyn u.a.

Eine Braut für sieben Brüder © Video: YouTube

Eine Braut für sieben Brüder gibt es hier*

3) Die oberen Zehntausend (High Society, 1956)

Genre(s): Comedy, Musical, Romance

IMDb-Bewertung: 7,0

💔😏💘

Just als seine Ex (Grace Kelly) erneut heiraten will, schickt C. K. (Bing Crosby) sich an, sie zurückzuerobern Der gepflegte Spaß mit Cole-Porter-Hits wie True Love und High Society basiert auf dem Bühnenstück The Philadelphia Story (1939) von Philip Barry, das bereits als Die Nacht vor der Hochzeit verfilmt wurde. Das Musical war auch Grace Kellys letzter Film, bevor sie Fürst Rainier III. von Monaco heiratete.

Die oberen Zehntausend © Video: YouTube

Die oberen Zehntausend gibt es hier*

4) Hochzeit auf italienisch (1964)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,5

💔😢😏💘

Vor 20 Jahren lernte der reiche Geschäftsmann Domenico (Marcello Mastroianni) die bezaubernde Dirne Filumena (Sophia Loren) kennen und machte sie zu seiner Geliebten. Nun will die trickreiche und temperamentvolle Schöne endlich geheiratet werden, erst recht, als Domenico sich einer jüngeren Frau, der Kassiererin in seinem Geschäft, zuwenden will -und greift zu weiblicher List ... Vittorio De Sicas (Fahrraddiebe, Der Garten der Finzi Contini) herrliche Komödie erhielt den Golden Globe als bester Film, die Loren verdient eine Oscarnominierung.

Hochzeit auf Italienisch (1964) © Video: YouTube

Hochzeit auf italienisch gibt es hier*

5) Die Reifeprüfung (The Graduate, 1967)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 8,0

💔😢😏💘

Nach dem College kehrt Ben (Dustin Hoffman) ins Haus der wohlhabenden Eltern zurück. Obwohl ihm alle Türen offen stehen, weiß der junge Mann nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Derart verunsichert, ist er ein gefundenes Fressen für Mrs. Robinson (Anne Bancroft), die Ehefrau eines Geschäftspartners seines Vaters. Die reife Frau verführt Ben, fängt eine Affäre mit ihm an. Als er ihre fesche Tochter (Katharine Ross) kennenlernt und sich verliebt, schreckt Mrs. Robinson nicht vor einer Intrige zurück...Sixties-Welterfolg mit großartigem Simon-&-Garfunkel-Soundtrack.

Die Reifeprüfung © Video: YouTube

XY gibt es hier*

6) Mondsüchtig (Moonstruck, 1987)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,1

💔😏💘

Kurz vor der Vernunftheirat mit dem zwar netten, aber faden Johnny (Danny Aiello) verliebt sich Loretta (Cher) just in dessen jüngeren Bruder Ronny (Nicolas Cage)... Bezaubernde Romantikwirren unter Italoamerikanern in New York. Der Lohn: drei Oscars 1988!

Mondsüchtig © Video: YouTube

Mondsüchtig gibt es hier*

7) Der Prinz aus Zamunda (Coming to America, 1988)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 7,0

😂 💘

Im fiktiven Afrika-Königreich Zamunda steht ein großes Fest an: Thronfolger Akeem (Eddie Murphy) soll eine eigens für ihn ausgesuchte Frau heiraten. Doch der Prinz will sich selbst eine Braut aussuchen und reist gemeinsam mit Diener und Freund Semmi (Arsenio Hall) nach New York, um fündig zu werden. Als er sich in Lisa (Shari Headley), die Tochter eines Fast-Food-Restaurantbesitzers verliebt, heuert er als Hilfskraft an. Sie soll ihn um seiner selbst willen lieben Freche Sprüche, Seitenhiebe auf den 80er-US-Lifestyle, dazu eine Prise Romantik: einer der großen Eddie-Murphy-Hits.

Der Prinz aus Zamunda © Video: YouTube

Der Prinz aus Zamunda gibt es hier*

8) Magnolien aus Stahl (Steel Magnolias, 1989)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,3

💔😭💘

In Truvy Jones' (Dolly Parton) Schönheitssalon treffen sich die Damen des Louisiana-Provinzkaffs Chinquapin regelmäßig zum Tratsch. Unter anderem plaudern hier zwischen Dauerwelle und Maniküre M'Lynn (Sally Field), Tochter Shelby (Julia Roberts), die schrullige Ouiser (Shirley MacLaine), die leicht verhuschte Annelle (Daryl Hannah) sowie die vorlaute Bürgermeister-Witwe Clairee (Olympia Dukakis) über Männer, Gott und die Welt. Nun sorgen vor allem die Heirats- und Schwangerschaftspläne von Diabetikerin Shelby für Gesprächsstoff ...

Magnolien aus Stahl © Video: YouTube

Magnolien aus Stahl gibt es hier*

9) Green Card (1990)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 6,2

💔💘😢😏

Georges (Gerard Depardieu), ein aus Paris geflohener Komponist, braucht die US-Aufenthaltserlaubnis, die Green Card. Gartenbauarchitektin Brontë (Andy MacDowell) spitzt auf eine Wohnung, die nur an Paare vergeben wird. Die Lösung für beide: eine Scheinehe! Doch die Einwanderungsbehörde riecht den Braten, weshalb sich die zwei unterschiedlichen Charaktere zusammenraufen müssen - und schon funkt es. Charmant.

Green Card © Video: YouTube

Green Card gibt es hier*

10) Familienehre (Betsy’s Wedding, 1990)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 5,6

💔💘😢😏

Turbulente Verwicklungen, Skandälchen und Intrigen prägen plötzlich das Leben der Familie Hopper, als Tochter Betsy (Molly Ringwald) ihre Hochzeit ankündigt: Vater Eddie wird unfreiwillig in Mafiageschäfte verwickelt, Betsy will sich den Umgangsformen ihrer neuen Schwiegereltern nicht so ganz anpassen und ihre Schwester Connie, eine Polizistin, verliebt sich in den netten, vermögenden Neffen eines Mafia-Bosses.

Betsy’s Wedding © Video: YouTube

Familienehre gibt es hier*

11) Vater der Braut (Father of the bride, 1991)

Genre(s): Comedy, Family, Romance

IMDb-Bewertung: 6,5

💘😏

Das 90er-Remake des gleichnamigen Films von 1950 (damals mit Spencer Tracy) unterhält dank des großartigen Steve Martin immer noch bestens: Als Töchterchen Annie nach einem Auslandssemester aus Rom zurückkehrt, ist die Freude bei Papa George riesig, währt aber nicht lange. Seine Kleine verkündet ihm nämlich, dass sie heiraten will! Von väterlicher Eifersucht getrieben, verwandelt George die Hochzeitsvorbereitungen in ein Chaos (Geburtsstunde des legendären Weddingplanners Frooonk/Martin Short).

Vater der Braut © Video: YouTube

Vater der Braut gibt es hier*

12) Das Hochzeitsbankett (Xi yan, 1993)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,7

💔💘😢😏

New York: der Taiwanese Wai-Tung hat sich im Schmelztiegel Manhattan gut eingelebt. Er hat die US-Staatsbürgerschaft, ein erstes Mietshaus und ein elegantes Eigenheim, das er mit seinem Liebhaber Simon bewohnt. Nur die Eltern im fernen Taiwan machen ihm zu schaffen. Sie finden, daß er endlich heiraten sollte. Dann schon lieber eine Scheinehe, um den nervenaufreibenden Heiratsvorschlägen aus Taiwan zu entgehen. Und zwar mit der hübschen Malerin Wei-Wei, die dringend eine Aufenthaltsgenehmigung braucht. Da beginnen Wai-Tungs Probleme erst richtig...

Das Hochzeitsbankett © Video: YouTube

Das Hochzeitsbankett gibt es hier*

13) Vier Hochzeiten und ein Todesfall (Four Weddings and a Funeral, 1994)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,1

💔😢💘

Obwohl er ein eingefleischter Junggeselle ist, trifft man den Londoner Playboy Charles (Hugh Grant) ständig auf Hochzeiten an. Auf einer der Feiern lernt er US-Schönheit Carrie (Andy MacDowell) kennen. Ist sie die Richtige? Wunderbare 90er-Romanze.

Vier Hochzeiten und ein Todesfall © Video: YouTube

Vier Hochzeiten und ein Todesfall gibt es hier*

14) Muriels Hochzeit (Muriel’s Wedding, 1994)

Genre(s): Comedy, Drama

IMDb-Bewertung: 7,2

💔😢😏

Muriel (Toni Colette) lebt in einer Phantasiewelt von ABBA-Songs und wartet auf ihren Prinzen, der sie aus dem Kleinstadtmief von Porpoise Spit wegbringen und sie vor ihrem grobschlächtigen Vater und ihren zickigen Altersgenossinnen retten soll. Leider läßt "Prince Charming" auf sich warten, und so entscheidet Muriel, ihr Leben in die Hand zu nehmen und selbst für Rettung zu sorgen.

Muriel’s Wedding © Video: YouTube

Muriel’s Wedding gibt es hier*

15) Heirat nicht ausgeschlossen (The MatchMaker, 1997)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 6,5

💔💘😏

Ausgerechnet Marcy (Janeane Garofalo), Wahlkampfhelferin für den Bostoner Senator McGlory und Workaholic wider Willen, soll in einem verschlafenen, irischen Kaff nach den irischen Wurzeln ihres Chefs suchen. Ein Kennedy im Stammbaum, davon ist McGlory überzeugt, wäre für seine Wiederwahl sicher von Vorteil. Statt möglicher Vorfahren findet Marcy jedoch nur eine Menge wilder, lüsterner und trunkener Iren vor. Unglücklicherweise ist sie mitten in die Vorbereitungen des jährlichen Matchmaking-Festivals, eines traditionellen Heiratsmarktes geraten. Und damit ins Visier von Dernot und Millie, zwei professionellen Kupplern. 100 irische Pfund haben die beiden darauf gewettet, die attraktive Amerikanerin mit dem smarten Sean verbandeln zu können. Aber ob das gelingt?

Heirat nicht ausgeschlossen © Video: YouTube

Heirat nicht ausgeschlossen gibt es hier*

16) Die Hochzeit meines besten Freundes (My Best Friend’s Wedding, 1997)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 6,3

💔💘😏

Restaurantkritikerin Julianne (Julia Roberts) steht unter Schock: Ihr bester Freund Michael (Dermot Mulroney), der zu Collegezeiten auch ihr Lover war, kündigt ihr per Telefon seine Heirat an, die bereits am kommenden Wochenende steigt. Die Auserwählte ist eine gewisse Kimmy (Cameron Diaz), die sich als bildhübsche Millionenerbin entpuppt. Julianne verspürt quälende Eifersucht und stürzt sich ins Getümmel, um die beiden Turteltauben mithilfe ihres Kumpels George (Rupert Everett) auseinanderzubringen. Köstliche Ensemble-Leistung: Die Gesangseinlage „I say a little prayer for you“.

Die Hochzeit meines besten Freundes © Video: YouTube

Die Hochzeit meines besten Freundes gibt es hier*

17) Noch einmal mit Gefühl (That Old Feeling, 1997)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 6,1

💔💘😏

Keith und Molly wollen klammheimlich heiraten, wohl wissend, dass Mollys geschiedene Eltern eine Szene machen. So kommt's: Lilly (Bette Midler) und Dan (Dennis Farina) kreuzen auf -jeweils mit neuem Partner und Turbulenzen sind vorprogrammiert … großartige Screwball-Comedy mit gut aufgelegten Stars.

Noch einmal mit Gefühl © Video: YouTube

Noch einmal mit Gefühl gibt es hier*

18) In & Out (1997)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 6,4

💔💘😏

Lehrer Howard (Kevin Kline) fiebert mit seiner Verlobten Emily (Joan Cusack) der Oscarverleihung entgegen - ist doch ein Ex-Schüler unter den Nominierten. Tatsächlich kann Cameron Drake (Matt Dillon) über einen Academy Award jubeln. In seiner Rede bedankt er sich beim Pädagogen - und outet ihn als schwul! Howards Leben gerät aus den Fugen, steht doch die Hochzeit mit Emily bevor … Die übermütige Kleinstadt-Satire macht sich auf liebenswerte Weise über Schwulen-Klischees lustig. Witzig: Tom Selleck als homosexueller TV-Reporter Peter.

In & Out © Video: YouTube

In & Out gibt es hier*

19) Hochzeit zum Verlieben (The Wedding Singer, 1998)

Genre(s): Comedy, Music, Romance

IMDb-Bewertung: 6,8

💔💘😏

Mitten in den 80ern: Robbie Hart (Adam Sandler), der gerne ein richtiger Popstar wäre, jobbt als Sänger bei Hochzeiten und anderen Veranstaltungen. Seiner Verlobten ist dies zu wenig ambitioniert, daher lässt sie ihn just am Tag der eigenen Trauung sitzen. Robbie trifft das heftig, was sich auch auf seine Arbeit auswirkt. Dabei gibt es für ihn eigentlich keinen Grund zu trauern, denn die sympathische Kellnerin Julia (Drew Barrymore) passt viel besser zu ihm. Blöd nur, dass sie bereits vergeben ist. Amüsante 90er RomCom mit viel Musik.

Eine Hochzeit zum Verlieben © Video: YouTube

Hochzeit zum Verlieben gibt es hier*

20) Der Junggeselle (The Bachelor, 1999)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 5,0

💔💘😏

Wenn es nach Jimmy (Chris O'Donnell) ginge, könnte er ein Leben lang Junggeselle bleiben. Da seine geliebte Anne (Rene Zellweger) aber unbedingt heiraten möchte, macht er ihr einen Antrag. Allerdings derart unromantisch, dass sie ihn prompt sitzen lässt. Für Jimmy zunächst kein Grund zur Panik. Da stirbt plötzlich sein Opa (Peter Ustinov) und vererbt ihm satte 100 Mio. Dollar. Allerdings nur, wenn er bis zu seinem 30. Geburtstag verheiratet ist -und der steht dummerweise bereits in 27 Stunden an. Lockerer Romantikspaß mit sympathischen Darstellern.

Der Junggeselle © Video: YouTube

Der Junggeselle gibt es hier*

21) Die Braut, die sich nicht traut (Runaway Bride, 1999)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 5,5

💔💘😏

Die Ehe ist nix für Maggie (Julia Roberts) - dreimal flüchtete die Provinz-Schönheit schon vom Traualtar. Als der New Yorker Journalist Ike (Richard Gere) zufällig die Story von Maggie, der Braut, die sich nicht traut, aufschnappt, schreibt der Zyniker - ohne die Fakten zu überprüfen - eine frauenfeindliche Kolumne. Was turbulente Folgen hat:

Pfiffig und schön altmodisch.

Die Braut die sich nicht traut © Video: YouTube

Die Braut, die sich nicht traut gibt es hier*

22) Meine Braut, ihr Vater und ich (Meet the Parents, 2000)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 7,0

😜

Greg (Ben Stiller) will seine Schwiegereltern in spe um die Hand seiner Freundin (Teri Polo) bitten. Was sich als recht kompliziert entpuppt, weil Pams Vater ein misstrauischer Ex-Agent (Robert De Niro) ist und Greg ein heilloser Tollpatsch. Teil 1 der sehr lustigen „Fockers“-Serie.

Meine Braut, ihr Vater und ich © Video: YouTube

Meine Braut, ihr Vater und ich gibt es hier*

23) Monsoon Wedding (2001)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,4

💔💘😏

Eine Familie kurz vorm Nervenzusammenbruch: Lalit und Pimmi bereiten die arrangierte Hochzeit ihrer Tochter Ria vor. Der Bräutigam ist Inder, lebt aber momentan in Texas. Für die Heirat kommt deshalb die ganze Familie aus allen Teilen der Welt zusammen. Dabei treffen verschiedene Welten aufeinander. In diesem Film verbindet Regisseurin Mira Nair traditionelle indische Werte mit modernen westlichen Standards.

Monsoon Wedding © Video: YouTube

Monsoon Wedding gibt es hier*

24) The Wedding Planner – verliebt, verlobt, verplant (2001)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 5,3

💔💘😏

Mary (Jennifer Lopez) ist ein echter Romantikprofi und zählt zu den besten Hochzeitsorganisatorinnen in San Francisco. Nur sie selbst hat immer noch nicht den Richtigen gefunden. Bis sich eines Tages der charmante Kinderarzt Steve (Matthew McConaughey) im wahrsten Sinn des Wortes in ihr Leben wirft - und sie davor rettet, von einem Müllcontainer überrollt zu werden. Liebe auf den ersten Blick! Nur: Steve ist der Bräutigam von Marys bislang wichtigster Klientin...Vorhersehbar, aber amüsant - so darf Kitsch sein.

Wedding Planner © Video: YouTube

Wedding Planner gibt es hier*

25) Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen (2002)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 6,2

💔💘😏

New York: Designerin Melanie (Reese Witherspoon) ist jung, erfolgreich, und der Sohn der Bürgermeisterin (Patrick Dempsey) macht ihr einen Heiratsantrag. Aber daheim im Alabama-Kaff wartet Noch-Ehemann Jake (Josh Lucas), der die Scheidungspapiere nicht und nicht unterschreiben will … schwungvolle Star-Romanze.

Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen © Video: YouTube

Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen gibt es hier*

26) My Big Fat Greek Wedding (2002)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 6,6

😍💘

Das Mauerblümchen Toula Portokalos (Nia Vardalos) arbeitet im elterlichen Restaurant. Zum Kummer von Mama und Papa ist die 30-Jährige immer noch nicht unter der Haube. Doch Toula will endlich raus aus dem Gastronomie-Geschäft. Als der sympathische Lehrer Ian Miller (John Corbett) ihren Weg kreuzt, hängt für Toula plötzlich der Himmel voller Geigen. Doch ihre riesige, laute, verfressene Sippe findet den Gedanken an einen vegetarischen Nicht-Griechen in der Familie äußerst irritierend.

My Big Fat Greek Wedding © Video: YouTube

My Big Fat Greek Wedding gibt es hier*

27) Corpse Bride (2005)

Genre(s): Animation, Drama, Family

IMDb-Bewertung: 7,4

💔😏

Eigentlich wollte Victor nur das Jawort für seine anstehende Hochzeit üben, doch durch ein Missgeschick vermählt er sich mit Leiche Emily und findet sich lebendig im Reich der Toten wieder...Schwarzhumorig.

Corpse Bride © Video: YouTube

Corpse Bride gibt es hier*

28) Die Hochzeitscrasher (Wedding Crashers, 2005)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 7,0

💔😜

Mischung aus Buddy-Film und romantischer Komödie: Vince Vaughn und Owen Wilson sind zwei Chaoten, die Hochzeiten durcheinander bringen. Als die zwei die Familie des Finanzministers (Christopher Walken) infiltrieren, werden die Dinge recht kompliziert, und aus der ganze Sache wird eine romantische Paarung, in der Vince Vaughn und Gloria (Isla Fisher), die abgedrehte Tochter des Kongressmitglieds, zusammenkommen, und Owen Wilson sich ernsthaft um die andere Tochter Claire (Rachel McAdams) bemüht, die unglücklich mit einem betrügerischen Elite-Studenten (Bradley Cooper) verlobt ist …

Die Hochzeitscrasher © Video: YouTube

Die Hochzeitscrasher gibt es hier*

29) The Wedding Date (2005)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 6,1

💔💘😏

Kat (Debra Messing) reist aus New York zur Hochzeit ihrer Schwester (Amy Adams) nach London, um Brautjungfer zu spielen. Als Trauzeuge fungiert just ihr Ex Jeffrey! Also mietet Kat Callboy Nick (Dermot Mulroney) als Lover und verliebt sich prompt ...Charmante Liebeskomödie in schöner Landschaft.

Wedding Date © Video: YouTube

Wedding Date gibt es hier*

30) Wedding Bells (Cake, 2005)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 5,0

💔😍😏

Schon als die Reisejournalistin aus dem Flugzeug steigt, schlittert sie von einer Katastrophe in die nächste. So kommt sie nicht nur zu spät zu der Hochzeit, sondern betrinkt sich auch noch hemmungslos und flirtet hemmungslos mit jedem Kerl. Als sie am nächsten Morgen im Haus ihrer Eltern aufwacht, erfährt Pippa (Heather Graham), dass ihr Vater einen Herzinfarkt erlitten hat und nun dringend einen Redakteur für eines seiner Magazine sucht. Ehe sie sich versehen kann, muss die junge Frau ausgerechnet für "Wedding Bells", ein amerikanisches Hochzeitsmagazin, schreiben, obwohl sie selbst absolut gar nichts von der Ehe hält. Und dann macht ihr auch noch Ian, der persönliche Assistent (David Sutcliffe) ihres Vaters, den sie auf der Hochzeit erfolglos angebaggert hat, das Leben schwer ...

Wedding Bells © Video: YouTube

Wedding Bells gibt es hier*

31) Lizenz zum Heiraten (License to Wed, 2007)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 5,3

😍😏

Ben (John Krasinski) und Sadies (Mandy Moore) Hochzeit steht in drei Wochen an. Doch bevor sie sich das Ja-Wort geben dürfen, stellt Pfarrer - ihr Ex-Reli-Lehrer - Frank (Robin Williams) sie noch auf die Probe …

Lizenz zum Heiraten © Video: YouTube

Lizenz zum Heiraten gibt es hier*

32) Verliebt in die Braut (Made of Honor, 2008)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 5,9

💔💘😍

Der Mann hat einen Superjob, ein Traumauto und kriegt jede Frau rum, die ihm ins charismatische Tigerauge sticht. Was braucht Feschak Tom (Patrick Dempsey) noch mehr? Abgesehen von seinen Kumpels seine beste Freundin Hannah (Michelle Monaghan), den platonisch-intellektuellen Ruhepol in seinem Leben. Als sie geschäftlich nach Schottland muss, fühlt Tom plötzlich, wie nah sie seinem Herzen steht - und er will ihr das nach der Rückkehr auch sagen. Zu spät? Hannah hat sich im Land der Kilts mit einem Brauereibesitzer verlobt … Charmant-witzig.

Verliebt in die Braut © Video: YouTube

Verliebt in die Braut gibt es hier*

33) 27 Dresses (2008)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 6,1

💔😍😏

Mit Hochzeiten kennt sich Jane (Katherine Heigl) aus. 27-mal stand sie schon vor dem Traualtar, allerdings nur als Brautjungfer für Freundinnen. Aus der eigenen Heirat wurde bislang noch nichts. Dabei hat sie ihren Traummann direkt vor der Nase: ihren Chef George (Edward Burns). Der ahnt aber nichts von Janes Gefühlen und verliebt sich stattdessen in deren Schwester Tess. Und schon darf Jane die 28. Vermählung organisieren. Ein gefundenes Fressen für den Hochzeitskolumnisten Kevin (James Marsden). Harmlos-charmanter Liebesspaß.

27 Dresses © Video: YouTube

27 Dresses gibt es hier*

34) Bride Wars - Beste Feindinnen (2009)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 5,5

😜

Seit ihrer Kindheit wissen die Busenfreundinnen Emma (Kate Hudson) und Liv (Anne Hathaway) eines ganz genau: Wenn sie einmal heiraten, dann im Ballroom des noblen New York Plaza Hotels. Als die beiden dann zur selben Zeit Anträge von ihren Kerlen bekommen, steht den Traumhochzeiten nichts im Wege. Leider doch: Das Plaza bucht die Feste am selben Tag! Und weil keine der Frauen verzichten will, entbrennt zwischen den beiden ein gnadenloser Zickenkrieg. Vorhersehbar, aber mit spielfreudigen Stars.

Bride Wars - Beste Feindinnen © Video: YouTube

Bride Wars - Beste Feindinnen gibt es hier*

35) Selbst ist die Braut (The Proposal, 2009)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 6,7

💔😍💘

Margaret (Sandra Bullock), Lektorin eines New Yorker Verlagshauses, ist ebenso attraktiv wie eiskalt - und erfolgreich. Was sie anfasst, wird zu Gold. Das weiß auch ihr Assistent, der junge, talentierte und vor allem eselsgeduldige Andrew (Ryan Reynolds), der schon lange darauf wartet, ihr sein eigenes Manuskript zu zeigen. Als das Visum der tyrannischen Kanadierin abläuft, droht ihr die Ausweisung aus den USA, und sie zwingt Andrew zur Scheinehe. Davor muss sie aber noch dessen Clan in Alaska kennenlernen - wo alles aus dem Ruder läuft …

Selbst ist die Braut © Video: YouTube

Selbst ist die Braut gibt es hier*

36) Wer ist die Braut? (The Decoy Bride, 2011)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 6,2

💔😍💘😏

Hollywoodstar Lara (Alice Eve) und ihr Freund, Bestsellerautor James (David Tennant), möchten heiraten. Um vor der Klatschpresse in Sicherheit zu sein, hat man die entlegene schottische Insel Hegg als Location gewählt. Als die Paparazzi aber doch Wind davon bekommen, muss schnell ein Ablenkungsmanöver her. Kurzerhand wird die junge Katie (Kelly Macdonald) vom Hochzeitsplaner engagiert, um als Braut verkleidet die Journalisten-Meute abzulenken. Doch irgendwie läuft die Sache anders als geplant Vorhersehbar, aber überaus charmant und mit fescher Kulisse. Die falsche Braut sorgt für Turbulenzen.

Wer ist die Braut? © Video: YouTube

Wer ist die Braut? gibt es hier*

37) Brautalarm! (Bridesmaids, 2011)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 6,8

😜

Annie (Kristen Wiig) und Lillian (Maya Rudolph) sind seit der Kindheit beste Freundinnen. Als Letztere heiraten will, ist klar, dass Annie ihre Trauzeugin ist und die Hochzeit organisiert, auch wenn die Enddreißigerin beruflich wie privat in einem Tief steckt. Ihr Ehrgeiz ist allerdings geweckt, als sie die anderen Brautjungfern kennenlernt: Becca, Megan und Rita sind nett. Doch die reiche Helen (Rose Byrne), die die Planung der Feier gern an sich reißen würde, ist Annie ein Dorn im Auge. Köstliche, grandios gespielte Zickenkrieg-Komödie mit herrlich deftigem Slapstick.

Brautalarm © Video: YouTube

Brautalarm! gibt es hier*

38) Fast verheiratet (The Five-Year Engagement, 2012)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 6,2

💔😏💘

Exakt ein Jahr nachdem sie sich auf einer Silvesterparty in San Francisco kennengelernt haben, macht Tom (Jason Segel) Violet (Emily Blunt), der Liebe seines Lebens, einen Antrag. Doch dann erhält sie die Chance auf eine Doktoranden-Stelle in Michigan. Für Tom kein Problem, er lässt seine Stelle als Souschef in einem Toplokal sausen und folgt ihr - die Hochzeit kann ja auch zwei Jahre warten. Haarig wird's, als die Zeit um ist und man Violets Vertrag verlängert… Die Dialoge sind pointiert, manches ist komisch, und das Gefühlsleben der beiden Hauptfiguren bleibt immer glaubwürdig.

Fast verheiratet © Video: YouTube

Fast verheiratet gibt es hier*

39) The Big Wedding (2013)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 5,6

😏💘

Alejandro (Ben Barnes), der Freundin Missy (Amanda Seyfried) ehelichen will, hat ein Problem: Zur Hochzeit werden nicht nur seine geschiedenen Adoptiveltern Don (Robert De Niro) und Ellie (Diane Keaton) erscheinen, sondern auch seine leibliche Mama Madonna. Für die tiefreligiöse Kolumbianerin wäre es ein Drama, von Dons und Ellies Scheidung zu erfahren. So willigen die beiden des lieben Friedens wegen ein, ein paar Tage lang auf glückliches Paar zu machen. Missverständnisse und pikante Verwicklungen sind vorprogrammiert. Federleichte Familienkomödie mit vielen Stars (Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane Keaton, David Rasche u.a.).

The Big Wedding © Video: YouTube

The Big Wedding gibt es hier*

40) Tuscan Wedding - Hochzeit auf Italienisch (2014)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 5,5

💔💘😏

Die Inhaber der luxuriösen Bed & Breakfast Villa Casa Matrimonio in der Toskana haben sich auf Hochzeiten spezialisiert. Während Tom (Ernst Daniël Smid) und Marla (Simone Kleinsma) sich um die täglichen Geschäfte des Hotels kümmern, organisiert Tochter Sanne (Sophie van Oers) alle Hochzeitsveranstaltungen. Für Sanne selbst sieht es am Ehe-Horizont derweil nicht so rosig aus: Die Wedding-Planerin ist frisch geschieden und flüchtet lieber in die märchenhafte Traumwelt ihrer heiratswilligen Kundschaft, anstatt selber nach einem neuen Partner Ausschau zu halten. Bei den Vorbereitungen zur nächsten Feier lernt sie unter den Gästen den gutaussehenden, aber egozentrischen Jeroen (Jan Kooijman) kennen, der mit seinen zahlreichen Eroberungen in der Damenwelt prahlt und stolz darauf ist, sein Leben nicht von echten Gefühlen bestimmen zu lassen. Doch das könnte sich nun ändern …

Tuscan Wedding - Hochzeit auf Italienisch © Video: YouTube

Tuscan Wedding - Hochzeit auf italienisch gibt es hier*

41) Destination Wedding (2018)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 6,0

💔😍

Es ist Antipathie auf den ersten Blick. Lindsey (Winona Ryder) und Frank (Keanu Reeves) stehen nebeneinander beim Check-in am Flughafen und kriegen sich in die Haare, weil er ein, zwei Schritte an ihr vorbeigezogen ist. Wollte er sich vordrängen? Spielt keine Rolle, die beiden Über-40-Jährigen tauschen in wenigen Augenblicken so viele Unfreundlichkeiten aus, dass nicht mehr klar ist, was der Stein des Anstoßes überhaupt war. Beide sind auf dem Weg nach Kalifornien, beide sind zur selben Hochzeit unterwegs, beide wollen gar nicht hin, wurden wohl nur anstandshalber eingeladen… Wer also Diaologwitz mag, ist hier richtig, zumal die Chemie zwischen den Stars total passt.

Destination Wedding © Video: Elite Film

Destination Wedding gibt es hier*