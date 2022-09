Die bevorzugten Ziele von Räubern in Heist-Filmen sind Banken, Museen, Juweliere, Casinos und Züge. Das Verbrechen wird akribisch geplant und man bereitet sich auf alle Eventualitäten vor. Ein Merkmal dieses Filmgenres ist, dass die Raubüberfälle aus der Sicht des Räubers bzw. der Räuber gezeigt werden und dass dem Zuschauer die Ganoven oft sehr sympathisch werden. Grundsätzlich gehören die Heist-Movies zur Gruppe der Thriller, es gibt aber auch solche, die als Krimi-Komödie angelegt sind – Caper-Movies. Die 58 besten Heist-Movies gibt es hier:

58) Kunstraub - Art Heist (Art Heist, 2004)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 4,3

Inhalt:

Sandra Walker (Ellen Pompeo), Kunstagentin aus Amerika und frisch getrennte Solomutter, reist sehr zu Beunruhigung ihres noch-Gatten, des Cops Bruce Walker (William Baldwin), nach Barcelona, um an der Seite ihres Studienfreundes, des Kunstprofessors Daniel und im Auftrag des millionenschweren Gemäldesammlers Victor Boyd einem gestohlenen El Greco hinterher zu spüren. Als Sandra bei der Jagd auf Russenmafia und kompromisslose Fassadenkletterer prompt in Lebensgefahr gerät, eilt der besorgte Ex aus dem fernen LA samt Tochter herbei.

Kunstraub - Art Heist (Art Heist, 2004) © Video: YouTube

57) Die Münzraub-AG (Coin Heist, 2017)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 4,8

Inhalt:

In dem Netflix-Film geht es um vier Jugendliche, die einen verrückten Plan fassen: Weil ihre Highschool in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt, wollen Hackerin Alice, Rumtreiber Jason, die Musterschülerin Dakota und der Sportler Max bei einem Einbruch in das United States Mint (Bundesbehörde der Vereinigten Staaten, die vor allem für die Prägung des US-Dollars zuständig ist) 10 Millionen Dollar erbeuten.

Die Münzraub-AG (Coin Heist, 2017) © Video: YouTube

56) American Heist (2014)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 5,0

Inhalt:

Wenn Ray und Sugar ihn im Knast nicht beschützt hätten, hätte Frankie die zehn Jahre dort kaum überlebt. Jetzt ist er wieder draußen und seine Kumpel haben schon einen Plan, wie sie mit einem Supercoup zu einer Menge Geld kommen können … Actioner mit Hayden Christensen, Adrien Brody, Jordana Brewster.

American Heist (2014) © Video: YouTube

55) Abstraction (2013)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 5,3

Inhalt:

Die beiden Kriminellen Tommy Curson (Hunter Ives) und Gary Baysto (Richard Manriquez) klauen, um sich finanziell über Wasser zu halten. Als eine Diebestour schiefgeht, obwohl alles nach Routine ausgesehen hat, sehen sie sich zum Ausstieg gezwungen. Und zunächst scheint es, als könnten die Ex-Gangster ihr bürgerliches Leben tatsächlich meistern. Tommy hat eine neue Freundin, Scarlet (Korrina Rico), mit der er glücklich ist und den Waffen-freien Alltag genießt. Doch das Liebesglück kann nicht verdecken, dass Tommys Bankkonto schmilzt, seit er keine Dinger mehr dreht. Da macht Scarlet einen verlockenden Vorschlag: den Diebstahl eines Gemäldes, das eine halbe Million Dollar wert ist. Tommy und Gary bleibt nicht viel Zeit, einen Plan auszuarbeiten – ganz wie früher. Beide wissen: Entweder werden sie ihre Geldsorgen bald los, oder ihre kriminelle Ader wird sie schlussendlich doch ins Gefängnis bringen…

Abstraction (2013) © Video: YouTube

54) Mortdecai der Teilzeitgauner (2015)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 5,5

Inhalt:

Sein exzentrischer Lebensstil hat Kunstsammler Charlie Mortdecai (Johnny Depp) an den Rand des Ruins gebracht. Da kommt ihm die Bitte seines Studienfreunds Martland (Ewan McGregor), eines Brit-Geheimdienstlers, gerade recht: Mortdecai soll ein verschollenes Goya-Gemälde aufspüren, das Hinweise zum Versteck eines Nazi-Schatzes liefert. Eine harte Nuss, da auch Terroristen, russische Oligarchen und ein US-Milliardär hinter dem Kunstwerk her sind. Flotter Slapstick, der an die Der rosarote Panther-Filme erinnert.

Mortdecai der Teilzeitgauner (2015) © Video: YouTube

53) Marauders - Die Reichen werden bezahlen (2016)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 5,5

Inhalt:

Wer glaubt, dass man es nur in Ausbildungsberufen zur Perfektion bringen kann, der irrt, denn eine Gruppe gewitzter Bankräuber hat ihre Methode nach mehreren Coups so sehr perfektioniert, dass es fast unmöglich erscheint, sie jemals zu schnappen. Überall in den USA wird nach ihnen gefahndet, doch bisher hat die Suche nach den Kriminellen keine Ergebnisse gebracht. Dem lebensmüden FBI-Agenten Jonathan Montgomery (Christopher Meloni) wird die Untersuchung des überaus schwierigen Falls übertragen. Zunächst wenig angetan von dieser Aufgabe, stößt der Ermittler wider Erwarten auf eine heiße Spur. Mit dabei sind Bruce Willis und Dave Bautista.

Marauders - Die Reichen werden bezahlen (2016) © Video: YouTube

52) Karen McCoy - Die Katze (The Real McCoy, 1993)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 5,5

Inhalt:

Die Ex-Bankräuberin Karen McCoy (Kim Basinger) kommt frisch aus dem Knast und möchte mit ihrem einstigen Beruf nichts mehr zu tun haben. Doch dann entführt ihr früherer Auftraggeber Karens Sohn und zwingt sie so zu einem letzten Job...

Karen McCoy - Die Katze (The Real McCoy, 1993) © Video: YouTube

51) Ein letzter Job (King of Thieves, 2018)

Genre: Juwelenraub

IMDb-Bewertung: 5,5

Inhalt:

Der Ruhestand ist was für Rentner, das findet zumindest Brian Reader (Michael Caine). Seine alten Freunde sitzen im Knast, die Ehefrau ist unter der Erde und auch sonst verflucht der Ex-Ganove seinen ereignislosen Alltag. Ein letztes Mal juckt es ihn in den Fingern, sich und allen anderen zu beweisen, dass er es immer noch drauf hat. Und so versammelt Brian, dem Alter und der modernen Technologie zum Trotz, eine Riege Krimineller der alten Schule um sich und wagt gemeinsam mit ihnen einen riskanten Coup, der als der größte Diamantenraub aller Zeiten in die Geschichte Großbritanniens eingehen wird. Mit Jim Broadbent, Tom Courtenay, Michael Gamben, Ray Winstone u.a.

Ein letzter Job © Video: STUDIOCANAL

50) The Burnt Orange Heresy (2019)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 5,6

Inhalt:

Der Noir-Thriller erzählt nach dem gleichnamigen Buch von Charles Willeford die Geschichte eines Kunstkritikers in den 1970ern, der sich in Europa mit einer Amerikanerin (Elizabeth Debicki) einlässt, die ihn überzeugt, ein Kunstwerk des zurückgezogen lebenden Jerome Debney (Christopher Walken) zu stehlen. Der Thriller von Giuseppe Capotondi beeindruckt mit Starbesetzung, neben Donald Sutherland ist auch Mick Jagger mit von der Partie.

The Burnt Orange Heresy (2019) © Video: YouTube

49) Verliebt, verwöhnt und abgebrannt (The Object of Beauty, 1991)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 5,6

Inhalt:

Das Yuppie-Pärchen Jake (John Malkovich) und Tina (Andie MacDowell) geht pleite. Um wieder an Geld zu kommen, wollen sie eine wertvolle Statue als gestohlen melden und die Prämie kassieren. Da schlägt ein echter Dieb zu … Klug.

Verliebt, verwöhnt und abgebrannt (The Object of Beauty, 1991) © Video: YouTube

48) Gambit (2012)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 5,7

Inhalt:

Kunstkurator Harry (Colin Firth) hat die Demütigungen durch seinen exzentrischen Chef, Milliardär Shahbandar (Alan Rickman), satt, er schreitet zur Rache: Mithilfe der texanischen Rodeo-Reiterin PJ Puznowski (Cameron Diaz) will er dem verhassten Mann die Kopie eines verschollenen Monet-Gemäldes unterjubeln. Womit Harry nicht gerechnet hat: Dass das Cowgirl von Shahbandar ebenso angetan ist wie er von ihr. Remake des spritzigen 1966er-Spaßes Das Mädchen aus der Cherry Bar (mit Michael Caine und Shirley MacLaine).

Gambit (2012) © Video: YouTube

47) Der Auftrag (The Forger, 2014)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 5,8

Inhalt:

Fälscher Ray (John Travolta) lässt sich von Gangster Keegan (Anson Mount) aus dem Gefängnis holen, damit er Zeit mit seinem todkranken Sohn Will verbringen kann. Aus reiner Nächstenliebe macht Keegan das natürlich nicht. Im Gegenzug soll Ray für ihn einen Monet fälschen und gegen das richtige Gemälde im Bostoner Museum eintauschen. Nebenbei versucht er, seinem Sohn noch drei letzte Wünsche zu erfüllen. Beginnt ziemlich öd, wird mit der Zeit aber besser.

Der Auftrag (The Former, 2014) © Video: YouTube

46) Mad Money (2008)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 5,8

Inhalt:

Familie Cardigan steht vor dem Privatkonkurs, nachdem Gatte Don (Ted Dawson) seit einem Jahr arbeitslos ist und die Jobsuche aufgegeben hat. Frau Bridget (Diane Keaton) jobbt als Putzfrau in der Zentralbank, wo u. a. gebrauchte Geldscheine vernichtet werden. Zusammen mit ihren Kolleginnen (Katie Holmes, Queen Latifah) schmiedet sie einen Plan …

Mad Money (2008) © Video: YouTube

45) Hudson Hawk – Der Meisterdieb (1991)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 5,8

Inhalt:

Einbrecherkönig Hudson Hawk (Bruce Willis), gerade aus dem Häfn entlassen, wird erpresst. Für ein irres Milliardärsehepaar soll er eine Reihe wertvoller Kunstgegenstände stehlen. Gehen die Coups schief, stirbt sein Kumpel Tommy (Danny Aiello). Alles läuft zunächst nach Plan - bis ihm die schöne Vatikan-Spionin Anna (Andie McDowell) in die Quere kommen Abgedrehter Mix aus Slapstick, Musical (!) und Krimi, der mit etlichen Goldenen Himbeeren ausgezeichnet wurde - und doch irgendwie Spaß macht.

Hudson Hawk – Der Meisterdieb (1991) © Video: YouTube

44) Henry & Julie - Der Gangster und die Diva (Henry’s Crime, 2010)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 6,0

Inhalt:

Der desillusionierte Henry (Keanu Reeves) erledigt stoisch seinen Job, mit seiner Frau Debbie (Judy Greer) verbindet ihn nichts mehr. Und als ihn ein Kumpel (Fisher Stevens) um einen dubiosen Gefallen bittet, landet er nach einem misslungenen Bankraub im Gefängnis. Zellengenosse Max (James Caan) rüttelt ihn wach: Nach seiner Entlassung gilt es den Coup nachzuholen, für den er de facto unschuldig hinter Gittern saß - mithilfe von Theaterschauspielerin Julie (Vera Farmiga).

Henry & Julie - Der Gangster und die Diva (Henry’s Crime, 2010) © Video: YouTube

43) Monuments Men - ungewöhnliche Helden (2014)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 6,1

Inhalt:

Gegen Ende des WK II gibt Hitler den Befehl, den anrückenden Alliierten keine Kunstwerke zu überlassen. Alles, was vom Dritten Reich zusammengerafft wurde, soll zerstört werden. Das will US-Museumskurator Stokes (George Clooney) verhindern. Er bekommt von Präsident Roosevelt grünes Licht für eine Spezialtruppe, die Monuments Men: Stokes und Co wagen sich direkt an die Front, um die Kostbarkeiten zu suchen. Mit: Bill Murray, Matt Damon, Hugh Bonneville, John Goodman u.v.m.

Monuments Men - ungewöhnliche Helden (2014) © Video: YouTube

42) Die Entführung von Bus 657 (Heist, 2015)

Genre: Casinoraub

IMDb-Bewertung: 6,1

Inhalt:

Um eine lebensrettende Operation für seine Tochter bezahlen zu können, benötigt der Ganove Vaughn (Jeffrey Dean Morgan) 300.000 Dollar. Bei seinem Boss, Casinochef The Pope (Robert De Niro), stößt er mit seinem Anliegen auf taube Ohren - und wird gefeuert. Also nimmt er den Vorschlag von Sicherheitsmann Cox an, den Casinotresor auszurauben. Doch der eilige Coup geht schief und Vaughn und Cox müssen einen Bus samt Passagieren kapern, um flüchten zu können. Neben Popes Männern sind ihnen nun auch die Cops auf den Fersen. Ganz solide Action.

Die Entführung von Bus 657 (Heist, 2015) © Video: YouTube

41) Bruchreif (auch: Drei verliebte Diebe, The Maiden Heist, 2009)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 6,1

Inhalt:

Mit der Liebe im Titel sind nicht die Gefühle für einen Menschen gemeint, die drei Museumswärter Roger (Christopher Walken), Charles (Morgan Freeman) und George (William H. Macy) sind vielmehr in bestimmte Ausstellungsstücke - zwei Bilder, eine Skulptur - vernarrt. Als sie erfahren, dass die gesamte Sammlung nach Dänemark verfrachtet werden soll, fassen sie nach dem ersten Schock einen verwegenen Entschluss: Sie werden die Sachen einfach stehlen! Doch die drei älteren Herren sind alles, nur keine Diebe. Pfiffige und sympathische Geschichte - und ebensolche Darsteller.

Bruchreif (auch: Drei verliebte Diebe, The Maiden Heist, 2009) © Video: YouTube

40) Flashpoint Mexico (Love Among Thieves, 1987)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 6,1

Inhalt:

Caroline DuLac (Audrey Hepburn), eine Baroness und Konzertpianistin, stiehlt drei kostbare Fabergé-Eier, um damit ihren nach Mexiko verschleppten Verlobten freizukaufen. An ihre Fersen heften sich Mike Chambers (Robert Wagner), der sich als Interpol-Agent ausgibt, jedoch ein Kunstsammler ist, und ein tatsächlicher Interpol-Agent, den sie für einen Gangster hält.

Flashpoint Mexico (Love Among Thieves, 1987) © Video: YouTube

39) Aushilfsgangster (Tower Heist, 2011)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 6,2

Inhalt:

Der Anlagebetrüger Shaw (Alan Alda) hat viele Kleinsparer mit Finanzspekulationen ums Ersparte gebracht, darunter die Angestellten seines Luxusappartementhauses in Manhattan. Gebäudemanager Josh Kovacs (Ben Stiller) schwört Rache. Mit einigen Kollegen und dem delogierten Banker Fitzhugh (Matthew Broderick) will er sich das Geld zurückholen, und Kleinganove Slide (Eddie Murphy) soll helfen, den Geheim-Tresor in Shaws Wohnung auszuräumen. An Dramaturgie und Starpower gibt's nichts auszusetzen, mehr Witz und Tempo hätte das Werk aber vertragen.

Aushilfsgangster (Tower Heist, 2011) © Video: YouTube

38) Ocean’s 8 (Ocean’s Eight, 2018)

Genre: Juwelenraub

IMDb-Bewertung: 6,2

Inhalt:

Ein einfaches Leben wolle sie von nun an führen, meint Debbie Ocean (Sandra Bullock), die kleine Schwester von Danny (George Clooney), mit tränenerstickter Stimme, als sie die Bewährungskommission darum bittet, nach mehr als fünf Jahren und acht Monaten aus der Haft entlassen zu werden. Sie kommt frei, ihr Lächeln, als sie die Haftanstalt verlässt, stellt allerdings klar, dass ihr Versprechen nicht ernst gemeint war. Kaum wieder auf freiem Fuß, rekrutiert die notorische Trickbetrügerin ein weibliches Spezialisten-Team, um eine wertvolle Diamanten-Halskette zu stehlen. Was ihr smarter Bruder kann, kann sie nämlich schon lange ... Starbesetzt: Cate Blanchett, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, u.v.m.

Ocean's 8 © Video: Warner Bros.

37) Stealing Rembrandt - Klauen für Anfänger (2003)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 6,3

Inhalt:

Basierend auf einer wahren Begebenheit schufen Regisseur Jannik Johansen und Skriptautor Anders Thomas Jensen einen köstlichen Gaunerspaß, der mit schrägen Typen und jeder Menge trockenem Humor besticht: Nur zu gut kennt Micks Frau Trine das Spiel bereits: Immer wenn er ihr das Frühstück ans Bett bringt, ist er wieder einmal geschnappt worden und begibt sich ohne viel Trara ins Gefängnis. Dass er dabei seinen entfremdeten Sohn Tom trifft ,der gerade entlassen wird, überrascht daher auch kaum. Man wechselt ein paar Worte, wünscht sich viel Glück, dann geht jeder seiner Wege. Ein paar Wochen später, Mick ist gerade entlassen worden, schlägt ihm Tom einen Einbruch vor: Aus einem kaum bewachten Museum soll ein unbedeutendes Gemälde gestohlen werden. Mit Cousin Jimmy erkundet er den Tatort, holt dann jedoch Mick ins Boot. Der zieht den Coup mit dem verschuldeten Kenneth (Nikolaj Coster-Waldau) durch. Doch mit dem irrtümlich geklauten Rembrandt beginnen die Probleme. Der Versuch, das Bild gewinnbringend zu verkaufen, erweist sich als äußerst schwierig...

Stealing Rembrandt - Klauen für Anfänger (2003) © Video: YouTube

36) The Art of the Steal - Der Kunstraub (2013)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 6,3

Inhalt:

Seit er aus dem Gefängnis raus ist, verdingt sich der in die Jahre gekommene Ex-Profidieb Crunch Calhoun (Kurt Russell) als Motorrad-Stuntfahrer. Als ihn ein Unfall berufsunfähig macht, trommelt er seine alte Gang, zu der auch Bruder Nicky (Matt Dillon) zählt, für einen Coup zusammen: Man will die Gutenberg-Bibel stehlen. Doch die Konkurrenz schläft nicht - und die Polizei unter der Leitung von Agent Brick auch nicht. Auf cool getrimmter Hochglanzkrimispaß mit guter Besetzung.

The Art of the Steal - Der Kunstraub (2013) © Video: YouTube

35) Die verlockende Falle (Entrahmen, 1999)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 6,3

Inhalt:

Trotz massiver Sicherheitsvorkehrungen hat es jemand geschafft, einen Rembrandt aus einem New Yorker Penthouse zu stehlen. Für Detektivin Gin (Catherine Zeta-Jones) kann der Täter nur der in die Jahre gekommene Meisterdieb MacDougal (Sean Connery) sein! Um ihn zu überführen, gibt sie sich selbst als Diebin aus.

Die verlockende Falle (Entrahmen, 1999) © Video: YouTube

34) Der Millionenraub ($ Dollars, 1971)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 6,3

Inhalt:

Joe Collins (Warren Beatty) räumt mit Hilfe der ausgeflippten Prostituierten Dawn (Goldie Hawn) Schließfächer einer Bank in Hamburg aus, als deren Sicherheitsberater er eigentlich tätig ist. Mitgehen lässt er aber nur dreckiges Geld wie Bestechungsgelder. Denn: Gauner rufen nicht die Bullen! Stimmt natürlich, allerdings machen sie sich stattdessen auf die Jagd nach Joe und Dawn... Überdreht, cool (lässige Verfolgungsjagden), schwer 70er. Die Musik von Quincy Jones wurde grammynominiert, allein die Instrumentalnummer Snow Creatures wurde seitdem x-fach gesampelt.

Der Millionenraub ($ Dollars, 1971) © Video: YouTube

33) Safecrackers oder Diebe haben’s schwer (Welcome to Collinwood, 2002)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 6,4

Inhalt:

Kinderleicht soll es sein, den mit allerlei Schätzen gefüllten unbewachten Tresor in einem Pfandleihhaus zu knacken, wie Autoknacker Cosimo (Luis Guzmán) im Gefängnis erfährt. Und weil sich so ein Ding schnell rumspricht, ist Cosimo bald der Angeschmierte, und fünf unfähige Kleinganoven versuchen die Beute einzustreifen, solange er noch hinter Gittern sitzt. Obwohl sich das Quintett Unterstützung von Profi-Safeknacker Jerzy (George Clooney) holt, kommt es schon bei der Planung des Raubzuges zu jeder Menge chaotischer Verwicklungen. Der Filmerstling von George Clooneys und Steven Soderberghs Produktionsfirma ist ein starbesetztes, hochamüsantes Remake des 1958er-Klassikers Diebe haben's schwer.

Safecrackers (2002) © Video: YouTube

32) Ocean’s Twelve (2004)

Genre: Casinoraub

IMDb-Bewertung: 6,5

Inhalt:

Drei Jahre sind vergangen, seit Meisterdieb Danny Ocean (George Clooney) und seine Bande (u. a. Pitt, Damon) Casinoboss Benedict (Andy Garcia) um 160 Millionen Dollar erleichterten. Seither befinden sich die Gauner in einer Art vorzeitigem Ruhestand. Bis Benedict aufkreuzt und sein Geld zurückfordert. Ocean & Co haben keine andere Wahl, sie müssen erneut einen großen Coup landen. Dabei kommt ihnen aber nicht nur Meisterdieb Toulour, sondern auch Europol-Agentin Isabel (Catherine Zeta-Jones) in die Quere. Charmanter Spaß, sechs Oscargewinner spielen mit!

Ocean’s Twelve (2004) © Video: YouTube

31) Heist - der letzte Coup (2001)

Genre: Juwelenraub

IMDb-Bewertung: 6,5

Inhalt:

Der alternde Meisterdieb Joe Moore (Gene Hackman) will sich eigentlich bald zur Ruhe setzen und das Leben mit seiner jungen Frau Fran genießen. Doch sein Hehler (Danny DeVito) ködert ihn mit einem letzten großen Coup. Raffinierter, rasanter Genre-Klassiker im Stil von Rififi von Pulitzer-Preisträger David Mamet (Glengarry Glen Ross) - und einer der letzten Hollywood-Filme mit Gene Hackman (French Connection, Unforgiven, Royal Tenenbaums).

Heist - der letzte Coup (2001) © Video: YouTube

30) Banditen! (Bandits, 2001)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 6,5

Inhalt:

Die liebenswerten Ganoven Joe (Bruce Willis) und Terry (Billy Bob Thornton) türmen aus dem Gefängnis und rauben gleich wieder eine Bank aus. Die Gauner gehen nun aber nach einem neuen Schema vor. Sie besuchen die Direktoren der Geldinstitute ihrer Wahl zu Hause, übernachten bei ihnen, begleiten sie am nächsten Morgen zu deren Filialen - und räumen den Tresor entspannt aus. Das geht eine Zeitlang gut. Bis das Duo auf die frustrierte Hausfrau Kate (Cate Blanchett) trifft, die beiden den Kopf verdreht... Oft lustige, aber auch holprige Gaunerkomödie mit schrulligen Figuren.

Die besten Küchenszenen: Bandits! © Video: YouTube

29) Der Dieb von Monte Carlo (The Good Thief, 2002)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 6,5

Inhalt:

Zur Finanzierung seines Lebensabends an der Côte d'Azur plant der drogensüchtige US-Gentleman-Dieb Bob (Nick Nolte) einen allerletzten großen Coup im luxuriösen Casino von Monte Carlo. Nicht der Safe ist sein Ziel, sondern die wertvolle Kunstsammlung, mit der sich der Spielertempel gerade ziert. Bei den Vorbereitungen gerät Bob ins Visier von Kommissar Roger (Tcheky Karyo) und Nizzas Unterwelt. Trotzdem klappt alles wie am Schnürchen. Bis Bob anfängt, sich zu sehr für die junge Prostituierte Anne zu interessieren...Stimmungsvolles Remake von Jean-Pierre Melvilles Noir-Klassiker Drei Uhr nachts von 1955.

Der Dieb von Monte Carlo (The Good Thief, 2002) © Video: YouTube

28) Frankies Spießgesellen (Ocean’s Eleven, 1960)

Genre: Casinoraub

IMDb-Bewertung: 6,6

Inhalt:

Das Original zum George-Clooney-Hit Ocean's Eleven: Frankie Ocean (Frank Sinatra) und zehn WK-II-Veteranen (u. a. Dean Martin, Sammy Davis Jr.) wollen in der Silvesternacht fünf Casinos in Las Vegas um Millionen Dollar erleichtern. Der Plan scheint idiotensicher. Das Gaunerstück lebt vom Charisma des Rat Pack, Sinatra & Co haben die meisten ihrer Dialoge improvisiert. Inzwischen ist der Streifen aber etwas veraltet, und das nicht nur wegen des Satzes „Warum ist bisher noch niemand auf dem Mond gelandet?"

Frankie und seine Spießgesellen (Ocean’s Eleven, 1960) © Video: YouTube

27) The Score (2001)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 6,8

Inhalt:

Schön altmodischer, starbesetzter Nervenkitzel in Tradition des französischen Klassikers Rififi - mit einem Schluss, der trefflich die Schadenfreude bedient: Eigentlich wollte der in die Jahre gekommene Meisterdieb Nick Wells (Robert De Niro) seine kriminelle Karriere beenden. Sein alter Hehlerfreund Max (Marlon Brando), der gefährlich in der Kreide steht, kann ihn aber zu einem allerletzten Raubzug überreden. Ein Königszepter aus dem 17. Jh. lagert gerade zufällig beim Zoll in Montreal. Wert: 30 Mio. Dollar. Mit dem Geld könnte Max seine Schulden begleichen und Nick seinen kleinen Jazzclub in die schwarzen Zahlen führen. Bei dem Job arbeitet der coole Profi erstmals mit einem Partner zusammen. Der junge Jack (Norton) hat sich - als behinderte Reinigungskraft getarnt - in das schwer gesicherte Gebäude eingeschlichen, in dem die antike Preziose ruht, genießt dort allseits Vertrauen und kann ungehindert aus und ein gehen. Im Grund braucht er Nick nur zum Knacken des Tresors …

The Score (2001) © Video: YouTube

26) Wild Target - Sein schärfstes Ziel (2010)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 6,8

Inhalt:

Victor (Bill Nighy) ist Profikiller aus Familientradition. Sein neuer Auftrag führt den kultivierten Neurotiker zur ebenso hübschen wie hyperaktiven Betrügerin und Kleptomanin Rose (Emily Blunt), die sich den Zorn eines Kunsthändlers (Rupert Everett) zuzog, indem sie ihm einen gefälschten Rembrandt unterjubelte. Weil Victor sich zu Rose hingezogen fühlt, versemmelt er zwei Attentate und rettet die Schöne dann auch noch vor weiteren auf den Plan tretenden Auftragsmördern …

Wild Target (2010) © Video: YouTube

25) Stone of Destiny (2008)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 6,8

Inhalt:

Stone of Destiny erzählt die Geschichte von Ian Hamilton (Charlie Cox), einem Studenten aus Glasgow, der als überzeugter Nationalist in den 1950ern den schottischen Nationalstolz neu entzündete, indem er dazu aufrief, den „Stone of Scone” nach Schottland zurückzubringen.

Stone of Destiny (2008) © Video: YouTube

24) Painted Lady (1997)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 6,8

Inhalt:

Vom irischen Land über London nach New York City und wieder zurück betritt Maggie Sheridan (Helen Mirren) die Welt als Gräfin und zwielichtige Kunsthändlerin. Mit ihrem Elan und Charisma findet sie mehr als erwartet im Labyrinth des Kunstdiebstahls. Sie stößt auf ein wertvolles Gemälde, hilfreiche Verwandte und angelt sich einen Lover. Diese britische Miniserie wurde extra für Helen Mirren geschrieben, damit man auch einmal eine andere Facette der Aktrice zeigen konnte, als die der toughen Polizistin (DCI Tennison in der Erfolgsserie Prime Suspect).

Painted Lady (1997) © Video: YouTube

23) Die Thomas Crown Affäre (1999)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 6,8

Inhalt:

Wie man ein unbezahlbares Gemälde von Claude Monet aus dem New Yorker Metropolitan Museum of Art stibitzt, beweist Thomas Crown (Pierce Brosnan) auf ebenso clevere wie elegante Weise. Nicht, dass er das Geld bräuchte, der Mann ist Multimillionär. Ihm geht es allein um den Kick. Während die Polizei im Dunkeln tappt, kommt ihm Versicherungsdetektivin Catherine Banning (Rene Russo) bald auf die Schliche - und verliert beim folgenden Katz-und-Maus-Spiel ihr Herz an den Gentlemandieb. Stilvolles & amüsantes Remake des 60er-Klassikers.

Die Thomas Crown Affäre (1999) © Video: YouTube

22) Ocean’s Thirteen (2007)

Genre: Casinoraub

IMDb-Bewertung: 6,9

Inhalt:

Nachdem ihn Casinobesitzer Willy Bank (Al Pacino) über den Tisch gezogen hat, ist Danny Oceans (George Clooney) Kumpel und Mentor Reuben Tishkoff (Elliott Gould) pleite - und erleidet einen Herzinfarkt. Danny nimmt's persönlich, trommelt seine Gang (u.a. Brad Pitt, Matt Damon) zusammen und schreitet zur Rache am skrupellosen Glücksspielbaron. Der Plan: Am Abend der Eröffnung wollen sie die Bank von Banks neuem Casino sprengen und zugleich seinen guten Ruf als Hotelier für immer ruinieren. Stilvolle, supercoole und ziemlich clevere Unterhaltung mit Superstars in ansteckender Spiellaune.

Ocean’s Thirteen (2007) © Video: YouTube

21) Das Superhirn (The Brain, 1969)

Genre: Eisenbahnraub

IMDb-Bewertung: 6,9

Inhalt:

Seine grauen Zellen wiegen so schwer, dass ihm der Kopf regelmäßig zur Seite knickt: Ein das „Superhirn" genannter Gentlemanverbrecher (David Niven) hat den Coup ausgeheckt - als britischer Colonel getarnt, will er einen NATO-Zug leeren, in dem Millionen von Paris nach Brüssel transportiert werden. Er ahnt nicht, dass die Ganoven Arthur (Jean-Paul Belmondo) und Anatole (Bourvil) die gleiche Idee haben. Und auch der cholerische Mafioso Scannapieco (Eli Wallach) ist scharf auf die Kohle... Turbulent, originell und mit zahlreichen köstlichen Slapstickeinlagen.

Das Superhirn © Video: YouTube

20) Der große Eisenbahnraub (The First Great Train Robbery, 1978)

Genre: Eisenbahnraub

IMDb-Bewertung: 6,9

Inhalt:

London, 1855: Die britische Eisenbahn transportiert einmal im Monat den Sold der im Krimkrieg kämpfenden Soldaten, Goldbarren im Wert von 25.000 Pfund, in den Hafen von Folkstone. Die wertvolle Fracht erregt die Aufmerksamkeit von Gentlemangauner Pierce (Sean Connery). Er will mit Hilfe seiner Geliebten (Lesley-Ann Down) und des Schlüsselspezialisten Agar (Donald Sutherland) schaffen, was noch keiner wagte: einen fahrenden Zug auszurauben! Prächtig ausgestattet, stimmungsvoll in Szene gesetzt, witzig und kurzweilig. Die Szene, in der Connery vom Gepäckwagen aus übers Dach nach vorn läuft, wurde ohne Stuntman gedreht – obwohl der Zug nicht wie geplant 60, sondern 90 km/h draufhatte.

Der große Eisenbahnraub © Video: YouTube

19) Logan Lucky (2017)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 7,0

Inhalt:

Jimmy Logan (Channing Tatum) wurschtelt sich mehr schlecht als recht mit Jobs am Bau durch. Auch privat hat er wenig zu lachen: Ex Bobbie (Katie Holmes) will mit seiner Tochter wegziehen, sein jüngerer Bruder Clyde (Adam Driver) hat im Irakkrieg einen Arm verloren und ist als Barkeeper dem Spott der Gäste ausgesetzt. Als der kniemarode Jimmy entlassen wird, plant er mit Clyde und ihrer Schwester Mellie (Elvis-Enkelin Riley Keough) einen großen Coup. Für dessen Umsetzung benötigen sie die Hilfe von Knacki Joe (Daniel Craig). Sympathische Außenseiter in Soderberghs clever-ironischem Heist-Movie.

Spannend erzählter Film über ein gaunerhaftes Brüderpaar

18) Topkapi (1964)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 7,0

Inhalt:

Zwei Gentleman-Ganoven und die reiche Amerikanerin Elizabeth wollen einen Dolch aus dem Topkapi-Palast in Istanbul fladern und ihn durch ihren gefälschten ersetzten. Aber natürlich ohne dass das jemand bemerkt. Einzige Schwachstelle in ihrem raffinierten Plan: Tölpel Arthur (Peter Ustinov), ein alter Bekannter von Meisterdieb Walter Harper (Maixmilian Schell)... Angejahrt, aber lustig. Topkapi brachte Ustinov Oscar und Golden Globe.

Topkapi (1964) © Video: YouTube

17) The Italian Job - Jagd auf Millionen (2003)

Genre: Goldraub

IMDb-Bewertung: 7,0

Inhalt:

Bei einem perfekt geplanten Coup in Venedig stiehlt Meisterdieb Charlie Croker (Mark Wahlberg) mit seiner Crew, darunter Steve (Edward Norton) und Mentor John (Donald Sutherland), Goldbarren im Wert von 35 Mio. Die Freude darüber währt aber nicht lang, da Steve John kurzerhand über den Haufen schießt und mit der Beute flieht. Ein Jahr später hat Charlie den Verräter aufgespürt – und sinnt auf Vergeltung. Clever, flott und lässig inszeniert: Ein cooles Remake der kultigen 69er-Actionkomödie mit Michael Caine.

,The Italian Job – Jagd auf Millionen‘ – Trailer deutsch 1080p HD © Video: YouTube

16) Thomas Crown ist nicht zu fassen (The Thomas Crown Affair, 1968)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 7,0

Inhalt:

Geschäftsmann Thomas Crown (Steve McQueen) hat genug Geld. Trotzdem macht sich der Adrenalinjunkie den Spaß und plant den perfekten Bankraub; was ihm scheinbar auch gelingt. Doch die gewitzte Versicherungsdetektivin Vicki Anderson (Faye Dunaway) ist ihm schnell auf den Fersen. Unverhohlen versucht sie, ihm das Verbrechen nachzuweisen und kommt dem smarten Gauner dabei näher als geplant. Da nimmt Crown den nächsten Coup in Angriff … Legendäres 60er-Heist-Movie: elegant, rasant, cool und sexy.

Thomas Crown ist nicht zu fassen (The Thomas Crown Affair, 1968) © Video: YouTube

15) Der rosarote Panther (The Pink Panther, 1963)

Genre: Juwelenraub

IMDb-Bewertung: 7,1

Inhalt:

Prinzessin Dala (Claudia Cardinale), die schöne Tochter eines Maharadschas, weilt zum Skifahren im mondänen Cortina d'Ampezzo. Im Gepäck hat sie auch den titelspendenden "Rosaroten Panther" dabei, einen legendären Diamanten. Der Edelstein lockt so manchen Dieb in den Ferienort. Wie etwa den englischen Gentleman und High-Society-Charmeur Sir Charles Lytton (David Niven) und seinen Neffen George (Robert Wagner). Just der tölpelige Inspektor Clouseau (Peter Sellers) ist auch zur Stelle. Komödienklassiker mit kultigem Slapstick.

Der rosarote Panther (The Pink Panther, 1963) © Video: YouTube

14) Das Mädchen aus der Cherry-Bar (Gambit, 1966)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 7,1

Inhalt:

Ganove Harry (Michael Caine) und sein Komplize Emile sind scharf auf eine chinesische Statue, die sich in Besitz des Millionärs Ahmad Shahbandar befindet. Ihr Plan: Sie engagieren Nachtklubtänzerin Nicole (Shirley MacLaine), die der verstorbenen Frau Shabandars zum Verwechseln ähnlich sieht, um dem reichen Araber den Kopf zu verdrehen. Der scheinbar einfache Coup artet zum Fiasko aus. Spassig!

Das Mädchen aus der Cherry-Bar (Gambit, 1966) © Video: YouTube

14) The Bank Job (2008)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 7,2

Inhalt:

Einen Tunnel zur Bank graben, Schließfächer ausräumen, abhauen. So war’s von Kleingaunern und minder begabten Komplizen geplant. Die Aktion geht glatt über die Bühne - doch einer der ihren spielt falsch … Cool, kurzweilig, witzig. Regie: Roger Donaldson Mit: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore.

The Bank Job (2008) © Video: YouTube

13) Die Unfassbaren (Now you see me, 2013)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 7,3

Inhalt:

Vier vom Unternehmer Tressler (Michael Caine) gesponserte Zauberer (u. a. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson) begeistern in ihren Las-Vegas-Live-Shows die Zuschauer mit irren Illusionen. So teleportieren sie eines Tages einen vom Publikum ausgesuchten Mann in den Tresorraum einer Bank in Paris - und lassen im Anschluss die erbeuteten drei Millionen Euro über die Zuseher regnen. Cooler Trick, aber auch Diebstahl. FBI und Interpol schalten sich ein. Führt den Zuschauer bis zum Schlusstwist sehr kurzweilig in die Irre.

Die Unfassbaren (Now you see me, 2013) © Video: YouTube

12) The Italian Job - Charlie staubt Millionen ab (1969)

Genre: Goldraub

IMDb-Bewertung: 7,3

Inhalt:

Schon die Eröffnungssequenz ist legendär: Dieb Roger Beckermann (Brazzi) fährt in einem roten Lamborghini Miura über den Großen St. Bernhard-Pass in den italienischen Alpen, bevor eine Explosion in einem Tunnel der Tour (Musik: Quincy Jones) ein Ende setzt. Dann ein Schwenk nach London: Der gerade aus dem Gefängnis entlassene Meisterdieb Charlie Croker (Michael Caine) übernimmt den vom verblichenen Beckermann geplanten Coup: ein groß angelegter Goldraub in Turin. Dabei will er sowohl die italienische Polizei als auch die örtliche Mafia durch ein riesiges Verkehrschaos ablenken und in drei für den Raub präparierten Minis entkommen. Damit dies gelingt, scharrt Croker ein Team von Experten um sich ...

The Italian Job (1969) © Video: YouTube

11) Der große Eisenbahnraub (The Great Train Robbery, 2013)

Genre: Eisenbahnraub

IMDb-Bewertung: 7,4

Inhalt:

Anlässlich des 50. Jahrestags des spektakulärsten Postraubs in der Geschichte Großbritanniens spendierte die BBC dem Ereignis diesen Zweiteiler. Während Teil 1 davon erzählt, wie Plan und Bande zusammenkamen bis hin zum Überfall, schildert Teil 2 die Jagd auf die Verbrecher aus Polizeisicht. Neue Erkenntnisse bringt die Adaption nicht, aber der Zweiteiler ist kurzweilig, amüsant und überzeugt durch seine Ausstattung sowie die feinen Hauptdarsteller, u.a. Jim Broadbent, James Fox, Robert Glenister.

Der große Eisenbahnraub (The Great Train Robbery, 2013) © Video: YouTube

10) Über den Dächern von Nizza (To Catch a Thief, 1955)

Genre: Juwelenraub

IMDb-Bewertung: 7,4

Inhalt:

An der Riviera ist ein Juwelendieb unterwegs, dessen Raubzüge die Handschrift von John Robie (Cary Grant), genannt „die Katze", tragen. Der hat dem Verbrechen aber längst den Rücken gekehrt und will den lästigen Nachahmer am liebsten selbst schnappen. Es bleibt ihm auch nichts anderes übrig, da ihn die Polizei und selbst seine alten Komplizen für den Täter halten. Um den wahren Dieb zu stellen, hängt er sich an die reiche Mrs. Stevens. Deren Tochter Frances (Grace Kelly) traut Robie aber nicht. Farbenprächtiger Evergreen voll Romantik, Suspense und Witz.

Über den Dächern von Nizza (1955) © Video: YouTube

9) Headhunters (Hodejegerne, 2011)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 7,5

Inhalt:

Roger Brown (Aksel Hennie) ist Personalvermittler (engl.: Headhunter) für Führungskräfte. Weil sich sein teurer Lebensstil damit nicht finanzieren lässt, führt er ein kriminelles Doppelleben: Er horcht Klienten aus und stiehlt wertvolle Gemälde aus deren Villen. Das geht so lang gut, bis er an Clas Greve (Nikolaj Coster-Waldau) gerät. Der Kandidat für einen Top-Job in einem GPS-Unternehmen ist ausgebildeter Elitesoldat und über den Diebstahl seines Rubens-Bilds echt sauer . Ein hochspannendes, wendungsreiches und teils recht drastisches Katz-und-Maus-Spiel - definitiv nichts für Leute mit schwachen Nerven.

Headhunters (Hodejegerne, 2011) © Video: YouTube

8) The Town - Stadt ohne Gnade (2010)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 7,5

Inhalt:

Doug MacRay (Ben Affleck) und seine Bande sind Profis, wenn es darum geht, Bostoner Banken auszuräumen, ohne dass dabei Opfer zu beklagen sind. Auch diesmal scheint alles nach Plan zu laufen, der Tresor lässt sich pünktlich um 8.15 Uhr öffnen, doch dann wird Alarm ausgelöst, und Heißsporn Jem (Jeremy Renner) nimmt die Filialleiterin Claire Keesey (Rebecca Hall) als Geisel. Zwar wird die verängstigte Frau kurz darauf freigelassen, als sich aber zeigt, dass sie im selben Viertel wie die Bankräuber wohnt, sind Reibereien vorprogrammiert. Jem will sich um das Problem kümmern und an Claires Fersen heften, deren Nähe auch Doug sucht, um rauszufinden, ob sie ihnen gefährlich werden könnte. Dumm nur, dass er sich zu der Frau bald hingezogen fühlt ...

The Town - Stadt ohne Gnade (2010) © Video: YouTube

7) Ein Fisch namens Wanda (A Fish called Wanda, 1988)

Genre: Juwelenraub

IMDb-Bewertung: 7,5

Inhalt:

Von wegen Ganovenehre: Nach einem geglückten Juwelenraub wird Gangster George von seinen Komplizen Wanda (Jamie Lee Curtis) und Otto (Oscar für Kevin Kline) bei den Bullen verpfiffen. Das verräterische Duo ahnt nicht, dass George die Beute längst in Sicherheit gebracht und dem vierten Gauner im Bunde, dem ihm ergebenen Stotterer Ken (Michael Palin), den Schlüssel für das Schließfach mit den Diamanten übergeben hat. Sexy Wanda beschließt daraufhin, Georges Anwalt zu becircen, damit der ihr den Aufenthaltsort der Beute steckt. Könnte auch klappen: Archie Leach (John Cleese) ist ein stocksteifer Jurist, gefangen in einer leidenschaftslosen Ehe .. Den zeitlosen Lachschlager um die Jagd auf Juwelen kann man immer wieder anschauen.

Ein Fisch namens Wanda (1988) © Video: MGM/UA Communications Co. / United International Pictures / Metro-Goldwyn-Mayer / Prominent Features / YouTube

6) Baby Driver (2017)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 7,6

Inhalt:

Originelle und fetzige Mischung aus Heist-Actioner und romantischem Gangsterthriller, der mit hervorragendem Ensemble und grandiosem Soundtrack begeistert. Gleich zu Beginn sitzt der jugendliche Titelheld Baby (Ansel Elgort) mit den abgebrühten Gangstern Griff (Jon Bernthal), Buddy (John Hamm) und Darling (Eiza González) in einem Wagen vor einer Bank, die seine Komplizen kurz darauf ausrauben. Während der Coup selbst im Hintergrund steigt, trommelt Baby zu den Klängen aus seinen Kopfhörern auf das Lenkrad, nur um seine Komplizen kurz darauf in einer cool choreografierten Flucht virtuos in Sicherheit zu bringen. Baby lebt - wie ein Autist - in seiner eigenen Welt, in der Musik eine tragende Rolle spielt - als Ablenkung vom Tinnitus, der ihn seit einem tragischen Autounfall in der Kindheit begleitet. Seine kriminelle Laufbahn verdankt er Doc (Kevin Spacey), der es sich zunutze macht, dass Baby bei ihm Schulden hat. Seine Raubzüge zieht das im Hintergrund agierende Mastermind stets mit neuer Crew durch. Nur Baby ist als Fahrer regelmäßig dabei. Als er sich in die Kellnerin Debora (Lily James) verliebt, denkt er jedoch erstmals ernsthaft an den Ausstieg.

Baby hat den Rhythmus im Blut © Video: Sony

5) Wie klaut man eine Million? (How to Steal a Million, 1966)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 7,6

Inhalt:

Als Besitzer wertvoller Meisterwerke brachte es Charles Bonnet zu großem Wohlstand. Der Pariser verheimlicht der Kunstszene nur ein winziges Detail: Er malt die berühmten Werke selbst! Damit das nicht auffliegt, engagiert Bonnets Tochter Nicole (Audrey Hepburn) den vermeintlichen Dieb Simon (Peter O'Toole), um eines von Papas Werken aus dem Museum zu stehlen. Der ist aber in Wahrheit Detektiv. Kurzweiliger Klassiker mit Stars.

Wie klaut man eine Million? (How to Steal a Million, 1966) © Video: YouTube

4) Inside Man (2006)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 7,6

Inhalt:

Normal ist der Überfall auf die New Yorker Bank des angesehenen Arthur Case (Christopher Plummer) nicht: Denn die als Maler verkleidete Bande Dalton Russells (Clive Owen) sperrt sich praktisch selbst mit ihren Geiseln ein, beginnt drinnen mit seltsamen Arbeiten und lässt sich durch den Aufmarsch der Polizei nicht aus der Ruhe bringen. Der abgebrühte Cop Keith Frazier (Denzel Washington) ahnt schnell, dass das kein gewöhnlicher Banküberfall ist ... muss sich aber auch mit "Problemlöserin" Madeleine White (Jodie Foster) auseinandersetzen . Spike Lees Ausflug in den Mainstream ist gespickt mit Stars und so raffiniert erzählt, dass man unbedingt wissen will, wie der Film ausgeht.

Inside Man (2006) © Video: YouTube

3) Ocean’s Eleven (2001)

Genre: Casinoraub

IMDb-Bewertung: 7,7

Inhalt:

Der Gentleman-Ganove Danny Ocean (George Clooney) plant den spektakulärsten Coup aller Zeiten: Er will drei Casinos in Las Vegas auf einen Schlag um 150 Mio. Dollar erleichtern! Zusätzlich möchte er dem rücksichtslosen Casinobesitzer Terry Benedict (Andy Garcia) auch noch die Geliebte Tess (Julia Roberts) ausspannen - seine Ex-Frau. Zusammen mit Freund Rusty (Brad Pitt) rekrutiert er für den Raubzug neun Spezialisten, darunter Taschendieb Linus (Matt Damon) & Pyrotechniker Basher (Don Cheadle). Steven Soderberghs elegant-lockeres Gaunerstück mit exzellenter Darstellerriege, Humor und Spannung – ein Remake des 60er-Ratpack-Hits Frankie und seine Spießgesellen – spielte 450 Millionen Dollar ein.

,Ocean’s Eleven‘ (2001) – Official Trailer © Video: YouTube

2) Grand Budapest Hotel (2014)

Genre: Kunstraub

IMDb-Bewertung: 8,1

Inhalt:

Für diesen Film ließ sich Regie-Exzentriker Wes Anderson von niemand Geringerem als Stefan Zweig inspirieren. Im Zentrum steht Monsieur Gustave (Ralph Fiennes), der in der Zwischenkriegszeit im fiktiven osteuropäischen Land Zubrowka im titelgebenden Hotel Concierge ist - und die haarsträubendsten Abenteuer erlebt, als er ein wertvolles Gemälde erbt. Herrlich komische, mit vier Oscars prämierte Tragikomödie mit liebevollen Ideen und wunderbaren Charakteren. Mit Jude Law, Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Ed Norton u.v.m.

Grand Budapest Hotel (2014) © Video: Fox Searchlight Pictures / TSG Entertainment / Indian Paintbrush / Studio Babelsberg / American Empirical Pictures / YouTube

1) Rififi (Du Rififi chez les hommes, 1955)

Genre: Juwelenraub

IMDb-Bewertung: 8,2

Inhalt:

Vier Meisterdiebe tun sich zusammen, um ein Juweliergeschäft in Paris auszurauben. Der Coup wird präzis vorbereitet und ebenso perfekt ausgeführt - doch bei der Flucht tappt das Quartett in die Falle … Noir-Klassiker von Jules Dassin.

Rififi (Du Rififi chez les hommes, 1955) © Video: YouTube

Die eigentliche Nummer 1 aber ist eine Serie, nämlich: Haus des Geldes (La Casa de Papel, seit 2017)

Genre: Bankraub

IMDb-Bewertung: 8,4

Inhalt:

In der großartigen, spanischen Serie geht es um einen Raubüberfall, der in monatelanger Vorbereitung geplant und schließlich mit unvergleichlicher Perfektion durchgeführt wurde. Doch nun gilt es, mit der Beute zu entkommen und sich auf Dauer vor dem Gesetz zu verstecken. Die Geschichte von Haus des Geldes beginnt damit, dass ein mysteriöser Mann, der sich ausschließlich „der Professor" nennt, den spektakulärsten Einbruch in der Geschichte Spaniens plant. Um den Raubüberfall durchzuführen, benötigt er die Hilfe von acht Spezialisten, die allesamt hoch professionell arbeiten.

Haus des Geldes (2017) © Video: YouTube

