Alles wird gut! – Diese Worte hören und sagen wir dieser Tage oft und geben damit auch unseren Mitmenschen Hoffnung in einer schwierigen Zeit. Seit jeher haben auch Hollywoods Künstler und kreative Köpfe mit Happy-End-Filmen die Aufgabe übernommen, uns – und sei es auch nur für die Dauer des Films – aus unserer Lebensrealität herauszuholen und für ein Weilchen richtiges Glück erleben zu lassen. Das allein kann schon helfen, wieder neue Hoffnung zu schöpfen und die Formel „Alles wird gut“ wieder ein Stück mehr zu glauben. Weil wir überzeugt sind, dass Filme mit Happy End in jeder Lebensphase helfen, haben wir die 25 besten Movies mit garantiert gutem Ausgang für Sie aufgelistet.

DIE 25 BESTEN FILME MIT GARANTIERTEM HAPPY END:

Sehenswerte Filme, die zeigen, dass doch noch alles gut werden kann – wir haben die Titel nach ihrer IMDb-Bewertung gereiht:

1) Crazy, Stupid, Love (2011)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Worum geht's?

Cal Weavers (Steve Carell) in jeder Hinsicht zufriedenstellendes Leben ist einfach perfekt: ein gut bezahlter Job, eine glückliche Ehe mit seiner Jugendliebe Emily (Julianne Moore) und zwei wunderbare Kinder im Alter von 13 und 17 Jahren. Aber der Schein trügt: Emily ist mit ihrem Ehemann wohl doch nicht vollends glücklich und stürzt sich in eine heiße Nacht mit ihrem attraktiven Kollegen (Kevin Bacon). Anschließend eröffnet sie dem überraschten Cal, dass sie die Scheidung will. Frisch in der Single-Welt angekommen, zieht sich der verlassene Cal Abend für Abend schmollend in eine Bar zurück. Eines Nachts trifft der in Sachen Flirten eher unbeholfene Cal dort auf den Frauenhelden Jacob Palmer (Ryan Gosling). Jacob nimmt Cal unter seine Fittiche und zeigt ihm, was das Single-Dasein alles zu bieten hat. Doch Cal will nur eins: zurück zu seiner alten Liebe ...

Crazy, Stupid, Love. (2011) © Video: Warner Bros. Pictures / Carousel Productions / Di Novi Pictures / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Crazy, Stupid, Love (2011) gibt es hier*

2) Viel Lärm um nichts (Much ado about nothing, 1993)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum geht's?

Freudige Erregung bei den Edeldamen am Hofe von Leonato, Gouverneur von Messina: Aufgrund der glorreichen Heimkehr Don Pedros von Arragon (Denzel Washington) und seiner Gefolgsleute – darunter Claudio (Robert Sean Leonard) und Benedikt (Kenneth Branagh) – von einer Schlacht lässt es sich dieser nicht nehmen, die Männer auf sein Gut einzuladen. Es dauert nicht lange, bis es zwischen Claudio und Leonatos Tochter Hero (Kate Beckinsale) funkt – mit dem Segen des Gouverneurs kommt es zur Verlobung. Da überlegen sich die Turteltauben, auch den Junggesellen Benedikt zu verkuppeln: ausgerechnet mit Leonatos frecher Nichte Beatrice (Emma Thompson), einer erklärten Männerhasserin! Die beiden liefern sich schon seit der Ankunft der Helden geschliffene (Geschlechter-)Wortgefechte. Während Don Pedro ihrer Liebe auf die Sprünge helfen will, bringt sein Halbbruder Don Juan (Keanu Reeves) Unruhe ins Spiel der Gefühle … Regisseur Kenneth Branagh entstaubte den großen Shakespeare-Theaterklassiker und inszenierte ein herrlich geistreiches und flottes Vergnügen. Sehenswert!

Viel Lärm um Nichts (1993) © Video: The Samuel Goldwyn Company / Entertainment Film Distributors / BBC Films / American Playhouse Theatrical Films / Renaissance Films / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Viel Lärm um nichts (Much ado about nothing, 1993) gibt es hier*

3) 10 Dinge die ich an dir hasse (10 Things I hate about you, 1999)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum geht's?

Highschool-Schönheit Bianca (Larisa Oleynik) darf erst mit Burschen ausgehen, wenn auch ihre ältere Schwester Kat (Julia Stiles), die in der Schule jedoch als widerspenstige Kratzbürste verschrien ist, ein Date hat – eine Regel des gestrengen Gynäkologen-Papas (Larry Miller), der Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft seiner Jüngsten hat. Also greifen Biancas Verehrer zu einer List: Sie bezahlen den rebellischen Feschak Patrick (Heath Ledger) dafür, der wilden Kat schöne Augen zu machen. Die beginnt langsam, sich zu öffnen, doch natürlich bleibt nicht lange verborgen, was wirklich hinter Patricks Avancen steckt … William Shakespeares Der Widerspenstigen Zähmung im Highschool-Milieu: ein erfrischender Spaß mit fetziger Musik, sympathischen Akteuren und spritzigen Wortgefechten.

10 Dinge, die ich an Dir hasse (1999) © Video: Buena Vista Pictures / Touchstone Pictures / Mad Chance / Jaret Entertainment / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: 10 Dinge die ich an dir hasse (10 Things I hate about you, 1999) gibt es hier*

4) Love, Rosie (2014)

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Worum geht's?

Rosie (Lily Collins) und Alex (Sam Claflin) kennen sich seit Kindheitstagen und sind beste Freunde. Obwohl sich jeder von ihnen zum anderen hingezogen fühlt, wollen sie in der Liebe einfach nicht zusammenfinden. Dennoch haben sie keine Geheimnisse voreinander und tauschen sich über ihre sexuellen Erfahrungen und privaten Schicksale aus. Als Rosie nach einem One-Night-Stand ungewollt schwanger ist, durchkreuzt das allerdings ihre Pläne, mit Alex zum Studium von England in die USA zu ziehen. Sie bleibt als Single-Mutter in London zurück, während er in Harvard Medizin studiert. Über die Jahre kommen und gehen andere Männer und Frauen, doch das Band zwischen Alex und Rosie bleibt immer etwas Besonderes und sie lassen den Kontakt nicht abreißen. Als Alex plant, Bethany (Suki Waterhouse) zu heiraten, setzt sich Rosie mit Anhang in einen Flieger über den großen Teich ...

Love, Rosie – Für immer vielleicht (2014) © Video: Lionsgate / Constantin Film / Canyon Creek Films / Octagon Films / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Love, Rosie (2014) gibt es hier*

5) Einfach zu haben (Easy A, 2010)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum geht's?

Eigentlich hat Olive (Emma Stone) es nicht so mit wilden Gelagen. Dann aber soll sie ihrem schwulen Freund Brandon (Dan Byrd) helfen, sein Jungfrauen-Image loszuwerden, und lässt es auf einer Party hinter verschlossenen Türen so richtig krachen – selbstverständlich nur zur Schau. Doch die Gäste denken sich ihren Teil und die Neuigkeit über Olives neue Spontaneität verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Jungs hat sie fortan fest im Griff, ihre Geschlechtsgenossinnen halten sie für eine Schlampe. Erst genießt das ehemalige Mauerblümchen seinen neuen Ruf. Bald aber wird er zur Belastung ...

Einfach zu haben (2010) © Video: Sony Pictures Releasing / Screen Gems / Olive Bridge Entertainment / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Einfach zu haben (Easy A, 2010) gibt es hier*

6) Notting Hill (1999)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum geht's?

Schüchti William (Hugh Grant), betreibt einen kleinen Buchladen im Londoner Stadtteil Notting Hill. Er staunt nicht schlecht, als sich eines Tages Hollywoodstar Anna (Julia Roberts) zu ihm verirrt und ein Buch kauft. Kurz darauf darf der verträumte Lebenskünstler mit der berühmten US-Schauspielerin gar auf Tuchfühlung gehen. Er prallt auf offener Straße noch einmal mit ihr zusammen, patzt die kühle Traumfrau dabei mit Orangensaft an – und die Verwicklungen nehmen höchst vergnüglich ihren Lauf … Märchenhaft-originell, bezaubert immer wieder.

Notting Hill (1999) © Video: Universal Pictures / PolyGram Filmed Entertainment / Working Title Films / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Notting Hill (1999) gibt es hier*

7) Auf immer und ewig (Ever After, 1998)

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Worum geht's?

Frankreich, im 16. Jahrhundert: Nach dem Tod des Vaters wird Danielle (Drew Barrymore) von der fiesen Stiefmama (Anjelica Huston) zur Dienstmagd degradiert, die niedere Arbeiten zu verrichten hat. Doch Jahre später schlägt ihre Stunde, als sich Prinz Henry (Dougray Scott) in sie verschaut, nachdem sie ihn mit einem Apfel bewarf. Die Stiefmutter tobt vor Wut … So moderne (eine selbstbewusste Frau trifft den unentschlossenen Prinzen) wie originelle (Leonardo da Vinci spielt eine wichtige Rolle) und ziemlich selten gezeigte Aschenputtel-Version mit Witz und Herz.

Auf immer und ewig (Ever After, 1998) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Auf immer und ewig (Ever After, 1998) gibt es hier*

8) Pretty Woman (1990)

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Worum geht's?

Mit Geld versteht es Geschäftsmann Edward (Richard Gere) umzugehen, mit Frauen weniger. Als ihn seine Freundin abserviert, strandet er im geborgten Sportwagen seines Anwalts am Hollywood Boulevard und muss die Prostituierte Vivian (Julia Roberts) nach dem Weg fragen. Und weil er eine vorzeigbare Begleiterin braucht, engagiert er das „leichte Mädchen“ für einen Wochenlohn von 3.000 Dollar. Bald bringt Vivian Eds coole Fassade zum Schmelzen … Das süße Großstadtmärchen war ein finanzieller Volltreffer und machte Julia Roberts zum Star (Oscarnominierung!).

Pretty Woman (1990) © Video: Buena Vista Pictures / Touchstone Pictures / Silver Screen Partners IV / Regency International Pictures / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Pretty Woman (1990) gibt es hier*

9) Weil es dich gibt (Serendipity, 2001)

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Worum geht's?

Beim Erledigen der Weihnachtseinkäufe im New Yorker Kaufhaus Bloomingdale’s greifen Sara (Kate Beckinsale) und Jonathan (John Cusack) nach demselben Paar Handschuhe: Liebe auf den ersten Blick! Man genießt ein paar romantische Stunden, doch ein Wiedersehen will Sara dem Schicksal überlassen: Sie schreibt ihre Telefonnummer in ein Buch, lässt Jonathan die seine auf einen Dollarschein kritzeln und bringt beides in Umlauf. Nur wenn Buch oder Geld wieder bei ihnen landen, sind sie füreinander bestimmt … Amüsantes Liebesmärchen.

Weil es Dich gibt (2001) © Video: Miramax Films / Tapestry Films / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Weil es dich gibt (Serendipity, 2001) gibt es hier*

10) Schlaflos in Seattle (Sleepless in Seattle, 1993)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Worum geht's?

Architekt Sam (Tom Hanks) kümmert sich nach dem Tod seiner Frau in Seattle liebevoll um seinen achtjährigen Sohn Jonah (Ross Malinger). Der Bub würde gerne wieder eine neue Frau an der Seite seines Vaters sehen – und schüttet zu Weihnachten sein Herz bei einer Radio-Talksendung aus. Widerwillig spricht auch Sam live on air über seine Gefühle, was wiederum im fernen Baltimore Journalistin Annie (Meg Ryan) hört. Die ist zwar eigentlich vergeben, doch Sams Stimme geht ihr nicht mehr aus dem Kopf … Der 90er-Hit ist längst Kult und wirklich herzerwärmend.

Schlaflos in Seattle (1993) © Video: TriStar Pictures / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Schlaflos in Seattle (Sleepless in Seattle, 1993) gibt es hier*

11) Das Haus am See (The Lake House, 2006)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Worum geht's?

Wegen einer neuen Stelle übersiedelt Ärztin Kate (Sandra Bullock) nach Chicago. Beim Abschied hinterlässt sie an ihrem bisherigen Wohnsitz, einem Haus am See, eine Nachricht mit der Bitte, ihr die Post nachzusenden. Nachmieter Alex (Keanu Reeves) steht fortan über den Postkasten des Hauses mit ihr in Kontakt. Sie verlieben sich – und finden raus, dass sie offenbar zu verschiedenen Zeiten leben: er 2004, sie 2006. Es scheint, als wäre der Postkasten eine Art Zeitportal … Remake des koreanischen Films Siworae: erfreut mit gut harmonierenden Darstellern.

Das Haus am See © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Das Haus am See (The Lake House, 2006) gibt es hier*

12) 50 erste Dates (50 First Dates, 2004)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Worum geht's?

Henry (Adam Sandler) ist Tierarzt auf Hawaii und genießt den zweifelhaften Ruf, ein Schürzenjäger zu sein. Aber auch ein solcher kann von Amors Pfeil getroffen werden: Der Veterinär verliebt sich Hals über Kopf in die überaus bezaubernde Lucy (Drew Barrymore). Die Sache hat freilich einen Haken: Seit einem Unfall leidet die Dame an Amnesie – sie vergisst über Nacht jeden vorigen Tag! Bleibt Henry nichts anderes übrig, als Lucy immer wieder aufs Neue zu erobern ... Sympathischer Spaß in traumhafter Landschaft.

50 erste Dates (50 First Dates, 2004) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: 50 erste Dates (50 First Dates, 2004) gibt es hier*

13) Was das Herz begehrt (Something’s gotta give, 2003)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Worum geht's?

Erica (Diane Keaton) ist ganz und gar nicht begeistert, als sie im Strandhaus auf den neuen Freund ihrer Tochter Marin (Amanda Peet) trifft: Der erfolgreiche Hip-Hop-Produzent Harry (Jack Nicholson) könnte vom Alter her locker Marins Vater sein – und scheint nur auf Damen unter 30 zu stehen. Dumm jedoch, dass ihm ausgerechnet während des Vollzugs mit der 27-jährigen Marin ein Herzinfarkt in die Quere kommt. Als er zwecks Rekonvaleszenz in Ericas Ferienhaus zurückkehrt, muss sie sich um den Macho kümmern. Und der verliebt sich prompt in die reife Erica, der auch Jungarzt Julian (Keanu Reeves) schöne Augen macht … Lebenskluge, mit leichter Hand inszenierte Liebeskomödie von Nancy Myers, die mit exzellent aufgelegten Stars und pointiertem Dialogwitz besticht.

Was das Herz begehrt (Something’s gotta give, 2003) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Was das Herz begehrt (Something’s gotta give, 2003) gibt es hier*

14) Liberal Arts (2012)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Worum geht's?

Thirtysomething Jesse (Josh Radnor, der Ted Mosby aus How I Met Your Mother) fristet ein leidenschaftsloses Dasein, nachdem er von seiner Freundin verlassen wurde. Bis die Einladung an seine ehemalige Universität ihm die Chance gibt, seinen verlorenen Antrieb wiederzufinden. Seine Lehrmeister sind dabei nicht nur ehemalige Professoren und junge Studenten, sondern vor allem die erst 19-jährige Zibby (Elizabeth Olsen), in die sich der fast doppelt so alte Unirückkehrer Hals über Kopf verliebt …

LIBERAL ARTS (2012) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Liberal Arts (2012) gibt es hier*

15) Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (Bridget Jones’s Diary, 2001)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Worum geht's?

Die Verlagsangestellte Bridget Jones (Renée Zellweger) beschließt, ihre Hauptbeziehung zu einer Flasche Chardonnay aufzugeben, um nun zielstrebig nach ihrem Mr. Right zu suchen. Mit ihrem Chef Daniel (Hugh Grant) startet sie eine Affäre, wird aber schnell von ihm betrogen. Der Anwalt Mark (Colin Firth) wiederum ist ein ziemlicher Snob aus angesehener Familie ... Großer Spaß, die Romantik passt auch, der Soundtrack ist großartig!

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (2001) © Video: Universal Pictures / United International Pictures / Miramax Films / Mars Distribution / Little Bird / StudioCanal / Working Title Films / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (Bridget Jones’s Diary, 2001) gibt es hier*

15) Verlobung auf Umwegen (Leap Year, 2010)

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Worum geht's?

Anna (Amy Adams) ist seit vier Jahren glücklich mit Jeremy liiert. Als er aber am vierten Jahrestag wieder nicht um ihre Hand anhält, will sie ihrem Glück nachhelfen. Da in Irland, wo Jeremy beruflich gerade weilt, am 29. Februar auch Frauen den Männern Heiratsanträge machen dürfen, reist sie ihm von Boston aus nach. Ein Unwetter zwingt sie zum Zwischenstopp in einem irischen Küstenkaff, wo sie den mürrischen Pub-Besitzer Declan (Matthew Goode) nur mit Mühe dazu bringen kann, sie nach Dublin zu fahren … Vorhersehbare Romantikkomödie, aber trotzdem sehr charmant und allein schon wegen der herrlichen Gegend sehenswert.

Leap Year - Verlobung auf Umwegen (2010) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Verlobung auf Umwegen (Leap Year, 2010) gibt es hier*

16) Freunde mit gewissen Vorzügen (Friends with Benefits, 2011)

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Worum geht's?

Dylan (Justin Timberlake) ist noch nicht lange in New York, doch Jamie (Mila Tunis), die ihn aus Kalifornien für einen Traumjob nach Manhattan und aus seiner Reserve gelockt hat, sorgt für schnelle Akklimatisation. Der aufstrebende Art Director und die quirlige Headhunterin landen schnell zusammen im Bett, wollen aber trotz gelegentlichem Spaßsex nur beste Freunde bleiben. Beider Bindungsphobien machen sie blind dafür, wie perfekt sie tatsächlich zusammenpassen …

Freunde mit gewissen Vorzügen (Friends with Benefits, 2011) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Freunde mit gewissen Vorzügen (Friends with Benefits, 2011) gibt es hier*

17) Wie werde ich ihn los in 10 Tagen (How to lose a Guy in 10 Days, 2003)

IMDb-Bewertung: 6,4/10

Worum geht's?

Andie Anderson (Kate Hudson) ist in einem New Yorker Frauenmagazin für die Ratgeberkolumne zuständig. Ihr neuer Auftrag: Sie soll sich für einen Artikel einen Kerl aufreißen – und dann keinen weiblichen Beziehungsfauxpas auslassen, um ihn in kürzester Zeit zu vergraulen. Die Wahl fällt auf Werbeprofi Ben (Matthew McConaughey), der mit seinem Chef dummerweise gerade die Wette laufen hat, dass er jede Frau binnen zehn Tagen in sich verliebt machen kann ... Vorhersehbar, aber pointiert, flott und amüsant.

Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen? (2003) © Video: Paramount Pictures / United International Pictures / W2 Film Production / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Wie werde ich ihn los in 10 Tagen (How to lose a Guy in 10 Days, 2003) gibt es hier*

18) Meine erfundene Frau (Just go with it, 2011)

IMDb-Bewertung: 6,4/10

Worum geht's?

Danny (Adam Sandler) steht kurz vor der Heirat, als er mitkriegt, wie seine Braut zugibt, ihn betrogen zu haben – worauf er die Trauung abbläst. Jahre später ist er Schönheitschirurg und dank falschem Ehering ein Weiberheld. Bis er sich in Palmer (Brooklyn Decker) verliebt. Als die den Ring bemerkt, erzählt er ihr, dass er in Scheidung lebt. Palmer will Dannys Ex kennenlernen, woraufhin der seine Sprechstundenhilfe Katherine (Jennifer Aniston) anbettelt, die Rolle zu übernehmen … Überraschend gewitztes Remake von Die Kaktusblüte (1969).

Meine erfundene Frau (Just go with it, 2011) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Meine erfundene Frau (Just go with it, 2011) gibt es hier*

19) Er steht einfach nicht auf dich (He’s just not that into you, 2009)

IMDb-Bewertung: 6,4/10

Worum geht's?

Weil er sich in seiner Ehe mit Janine (Jennifer Connelly) eingeengt fühlt, fängt Ben (Bradley Cooper) ein Verhältnis mit der sexy Yogalehrerin Anna (Scarlett Johansson) an. Beth (Jennifer Aniston) wäre gern verheiratet, doch ihr Freund Neil (Ben Affleck), mit dem sie seit sieben Jahren zusammen ist, hält nichts von der Ehe. Mary (Drew Barrymore) ist umgeben von gutaussehenden, hilfsbereiten Männern – sie arbeitet als Redakteurin bei einem Schwulenmagazin. Privat gerät sie jedoch immer nur an die Falschen. Gigi (Ginnifer Goodwin) kommt mit den Flirtregeln einfach nicht klar. Darf sie ihr Date nun anrufen oder muss sie abwarten, bis der Mann sich meldet? Im Barkeeper Alex (Justin Long) findet sie einen Ratgeber, der ihr die männliche Psyche begreiflich macht …

Er steht einfach nicht auf Dich (2009) © Video: Warner Bros. Pictures / New Line Cinema / Flower Films / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Er steht einfach nicht auf dich (He’s just not that into you, 2009) gibt es hier*

21) Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (2002)

IMDb-Bewertung: 6,2/10

Worum geht's?

Die erfolgreiche New Yorker Modedesignerin Melanie (Reese Witherspoon) schwebt im siebenten Himmel, als der galante Andrew (Patrick Dempsey), Sohn der Bürgermeisterin und begehrtester Junggeselle der Stadt, um ihre Hand anhält. Die Sache hat allerdings einen Haken: Sie, die aus dem tiefsten Alabama stammt, ist bereits verheiratet: mit ihrem einstigen Highschool-Lover Jake (Josh Lucas). Bevor sie mit Andrew vor den Traualtar schreiten kann, muss sie also zurück in ihr Heimatnest, um ihren Mann, den sie seit sieben Jahren nicht gesehen hat, zur Scheidung zu überreden. Der liebt Melanie allerdings immer noch und denkt nicht daran, das Feld endgültig zu räumen … Köstliche Romanze mit sympathischer Starbesetzung, die zwar vor Klischees nur so strotzt, aber immer wieder Spaß macht.

Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (2002) gibt es hier*

22) Wedding Date (2005)

IMDb-Bewertung: 6,2/10

Worum geht's?

Kat (Debra Messing aus Will & Grace) reist aus New York zur Hochzeit ihrer Schwester Amy (Amy Adams) nach London, um Brautjungfer zu spielen. Dann der Schock: Als Trauzeuge fungiert just ihr Ex Jeffrey, dem sie noch immer nachtrauert! Also mietet Kat den feschen Callboy Nick (Dermot Mulroney): Er soll ihren Lover spielen, damit sie nicht als leidender Single dasteht. Der Plan geht auf: Ihre Freundinnen sind ganz wild auf den Feschak, die Eltern angetan – und Jeffrey kocht vor Eifersucht. Da keimen auch bei Kat Gefühle für Nick ... Charmante Romanze.

Wedding Date © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Wedding Date (2005) gibt es hier*

23) Ein Vogel auf dem Drahtseil (Bird on a Wire, 1990)

IMDb-Bewertung: 6,0/10

Worum geht's?

Auf einer Tankstelle läuft Marianne (Goldie Hawn) ihr einstiger Geliebter Nick (Mel Gibson) über den Weg – dabei soll der seit 15 Jahren tot sein! Des Rätsels Lösung: Nick hat dem FBI einst geholfen, zwei Drogendealer zu überführen, und ist seither im Zeugenschutzprogramm. Nun fürchtet er, dass man ihn aufspüren könnte – zu Recht: Die Gangster Sorenson (David Carradine) und Diggs (Bill Duke) sind schon hinter ihm her, weshalb auch Marianne in Lebensgefahr gerät. Also müssen die beiden gemeinsam flüchten … Witzig und turbulent.

Ein Vogel auf dem Drahtseil (Bird on a Wire, 1990) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Ein Vogel auf dem Drahtseil (Bird on a Wire, 1990) gibt es hier*

24) Frau mit Hund sucht Mann mit Herz (Must Love Dogs, 2005)

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Worum geht's?

Vor acht Monaten wurde Sarah (Diane Lane) von ihrem Ehemann verlassen. Genug der Einsamkeit, meint ihre fürsorgliche ältere Schwester – und setzt ohne Sarahs Wissen eine Kontaktanzeige ins Internet. Nur widerwillig lässt sich die fesche Kindergärtnerin zu einigen Dates überreden, die alle ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigen. Doch dann meldet sich der nette Bootsbauer Jack (John Cusack): Ist er der Richtige? Oder soll’s doch lieber Single-Vater Bob (Dermot Mulroney) sein? – Nette Romanze.

Frau mit Hund sucht Mann mit Herz (Must Love Dogs, 2005) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Frau mit Hund sucht Mann mit Herz (Must Love Dogs, 2005) gibt es hier*

25) Eine wie keine (She’s all that, 1999)

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Worum geht's?

Sein umworbenes Girl hat Zack (Freddie Prinze) einfach so abserviert. Jetzt heißt es für den Schönling und Herzensbrecher aufpassen, dass sein Ruf als tollster Hecht der Schule nicht leidet – cool bleiben ist angesagt. Da kommt ihm eine Wette gerade recht: Ob es ihm wohl gelingt, Laney (Rachael Cook), die graue Maus mit Brille, in sich verliebt zu machen? Und, was noch viel komplizierter ist, dafür zu sorgen, dass sie die Königin des Abschlussballs wird? Doch siehe da: Sie ist nicht so einfach abzuschleppen ... Viele Highschoolkomödien-Stereotype, jedoch sehr spaßig und mit coolem Soundtrack (Sixpence Non the Richer – Kiss Me).

Eine wie Keine (She’s all that, 1999) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Eine wie keine (She’s all that, 1999) gibt es hier*

*Die mit Sternchen gekennzeichneten Links zu Amazon Prime-Titeln sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt tv-media.at vom betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für den Benutzer bzw. Käufer verändert sich der Preis nicht.