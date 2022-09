Up in the Air:

50 Top-Movies, die in luftigen Höhen spielen – mit Flugzeug-, Ballon- und Zeppelin-Filmen, gereiht nach IMDb-Bewertung. Trailer und Kurzinhaltsangabe gibt’s auch dazu.

Flugzeug-Filme faszinieren uns vor allem wegen zweierlei Zutaten: Da ist einmal die technische Ebene, bei der freilich alles mögliche schiefgehen kann, was bei uns für Spannung und Mitfiebern sorgt. Dann hat man auf vergleichsweise engem Raum die gesamte Handlung samt verschiedenster Charaktere, die hier aufeinandertreffen. Doch welche sind die besten Flugzeug- bzw. Ballon- oder Zeppelin-Filme? Hier gibt es das ultimative Best-of.

BESTENLISTE: 50 TOP-MOVIES, DIE IN FLUGZEUGEN, BALLONEN ODER ZEPPELINEN SPIELEN – GEREIHT NACH IMDb-BEWERTUNG

1) Oben (Up, 2009)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 8,3

Das magische Märchen aus der Trickfilmschmiede von Pixar (Toy Story, Findet Nemo, Cars) startet mit einem entzückenden Prolog, der die lebenslange Liebe zwischen Carl und Ellie zeigt. Danach sehen wir Carl, der mittlerweile 78 Jahre alt, verwitwet und verbittert ist. Weil sein Heim einem Wolkenkratzer im Weg steht, will man ihn ins Altersheim abschieben. Kurzerhand hängt Carl sein Haus an Tausende Luftballons, um den einst mit Ellie geschmiedeten Lebenstraum zu verwirklichen und auf den Spuren des Abenteurers Charles Muntz zu den Paradies-Wasserfällen am Amazonas zu fliegen! Mit an Bord ist der pummelige Pfadfinder Russell als unfreiwilliger blinder Passagier. Unterwegs schließen sich dem skurrilen Duo noch Paradiesvogel Kevin und Vierbeiner Dug an Genial, zwei Oscars!

2) Ballon (2018)

Genre(s): Drama, History, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,9

Im Süden der DDR, anno 1979: Nach außen hin sind die Strelzyks eine Musterfamilie des Arbeiter-und Bauernstaates. Papa Peter (Friedrich Mücke) und Mama Doris (Karoline Schuch) sind unpolitisch, aber folgsame Bürger, und nette Nachbarn, die ihre Kinder Frank und Andreas zu Jugendweihe und Jungen Pionieren schicken. Doch hinter dieser Fassade haben die Erwachsenen beschlossen, die DDR mit einem heimlich selbstgebauten Heißluftballon zu verlassen -zusammen mit der befreundeten Familie Wetzel. Doch der Versuch, vor dem die Wetzels in letzter Sekunde zurückschrecken, scheitert knapp - die Ballonhaut wird durchs Kondenswasser der Wolken zu schwer. Die Strelzyks kommen zwar unentdeckt und ohne schwere Verletzungen davon, doch von jetzt an sucht Oberstleutnant Seidel (Thomas Kretschmann) nach den Verrätern ... Michael Herbig beweist mit seinem Film, dass er weit mehr kann als Schuh des Manitu & Co.

3) Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (Airplane!, 1980)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 7,8

Chaos an Bord eines Linienjets: Katastrophenfilme im Bordkino versetzen die Passagiere in Panik, und eine Fischvergiftung legt die Crew lahm. Stewardess Elaine kann zwar den Ex-Kampfpiloten Ted dazu überreden, das Steuer des Jets zu übernehmen, der Kriegsveteran leidet seit seinem Vietnameinsatz aber an Flugangst. Schrille Parodie der Zucker-Brüder auf 70er-Desasterfilme, laut American Film Institute eine der zehn besten US-Komödien aller Zeiten. Mit Robert Hays, Julie Hagerty, Leslie Nielsen, Lloyd Bridges u.a.

4) Black Hawk Down (2001)

Genre(s): Drama, History, Krieg

IMDb-Bewertung: 7,7

Mit Black Hawk Down zeigt Ridley Scott die Apokalypse von Mogadischu – nach einer wahren Begebenheit: Optisch meisterliches, in seiner Drastik kaum zu überbietendes Plädoyer gegen den Krieg, wenngleich der politische Hintergrund des Bürgerkriegs ausgespart bleibt. Erstaunlich: In Zusammenarbeit mit der US-Army entstanden und dennoch kein patriotisches Heldenlied.

Oktober 1993: US-Elitetruppen landen im Rahmen eines Einsatzes der UNO in der vom Bürgerkrieg gebeutelten somalischen Hauptstadt Mogadischu. Ziel: das Terrorregime des muslimischen Warlords Aidid durch Kidnapping seiner Führungskräfte zu schwächen. Doch die geplante Blitzaktion gerät zum 16 Stunden dauernden Desaster, als zwei Black-Hawk-Hubschrauber von Aidids Milizen abgeschossen und dutzende US-Soldaten (u. a. Hartnett, McGregor) in den Straßen Mogadischus eingekesselt werden.

5) Flug 93 (United 93, 2006)

Genre(s): Drama, History, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,6

Unter den vielen filmischen Aufarbeitungen der Terroranschläge vom 11. 9. 2001 ragt das für zwei Oscars nominierte Dokudrama von Paul Greengrass (Green Zone) eindrucksvoll hervor. Der Streifen schildert die Geschehnisse an Bord des einzigen der vier gekaperten Flieger, der seinen Bestimmungsort nicht erreichte - weil die Passagiere den Terroristen todesmutig entgegentraten und das besetzte Cockpit stürmten. Die Maschine, die ins Weiße Haus donnern sollte, stürzte stattdessen in einen Acker nahe Pittsburgh. Überlebende gab es keine … Tief ergreifend, spannend, frei von Pathos, würdevoll.

6) Aviator (2004)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Bewertung: 7,5

Howard Hughes (1905-1976) war Flugpionier, Frauenheld, steinreicher Geschäftsmann und Hollywood-Magnat. Das exzentrische Genie (großartig dargestellt von Leonardo DiCaprio) war der Mann an der Seite von Katharine Hepburn und Ava Gardner, hatte Affären mit Bette Davis, Ginger Rogers und Rita Hayworth - und verbrachte einen Großteil seines Lebens in geistiger Umnachtung. Die Handlung setzt 1927 ein, als der 22-jährige Erbe einer Ölfirma sein erstes Kinoprojekt realisiert -den WK-I-Fliegerfilm Hell's Angels Perfekt ausgestattet, toll gespielt. Oscars für Cate Blanchett und die Kamera!

7) Sully (2016)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Bewertung: 7,5

Clint Eastwoods Aufarbeitung der berühmten Notwasserung des Fluges 1549 auf dem Hudson erweist sich als kompaktes, hoch verdichtetes Qualitätskino auf allen Ebenen - ein Lehrstück für Filmemacher, in der Hauptrolle ideal besetzt: Tom Hanks.

8) Up in the Air (2009)

Genre(s): Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,4

Berufsbedingt an 322 Tagen im Jahr unterwegs, kennt Ryan Bingham (George Clooney) vor allem Flughäfen, Duty-Free-Shops, Hotels, Leihwagen und Bars. Der Mitarbeiter einer Consultingfirma ist landesweit im Einsatz, wenn Firmenchefs ihre Angestellten nicht selbst feuern wollen. Zwei Frauen bringen das Leben von Vielflieger Ryan ins Wanken: seine junge Kollegin Natalie (Kendrick) und Flughafenbekanntschaft Alex (Vera Farmiga) Die geistreiche Adaption von Walter Kirns Roman Mr. Bingham sammelt Meilen war für sechs Oscars nominiert, ging aber leer aus.

9) Flight (2012)

Genre(s): Drama, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,3

Der erfahrene Flugkapitän Whip Whitaker (Denzel Washington) steuert den Flug der SouthJet Airlines ab Orlando. Plötzlich hört man einen Knall, irgendwas im Hydrauliksystem ist kollabiert, die MD90 rast - nicht mehr steuerbar - zu Boden. Whitaker kann den Flieger aber durch ein wahnwitziges Manöver stabilisieren und auf einem Feld bruchlanden. Als beim Bluttest Reste von Alkohol und Kokain gefunden werden, wird er angeklagt, schuld am Tod von sechs Menschen zu sein Wuchtig inszeniertes Drama mit etwas Humor. Oscarnominierungen für Washington und das Skript.

10) Lindbergh - Mein Flug über den Ozean (The Spirit of St. Louis, 1957)

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

IMDb-Bewertung: 7,2

Regie-Genie Billy Wilder schildert den steinigen Weg zum Erfolg des Flugpioniers Charles A. Lindbergh. Lindbergh-Fan James Stewart (selbst Pilot) wurde zunächst abgelehnt, verfolgte aber gegen alle Widerstände sein Ziel und setzte sich schlussendlich durch: Lindy zählt heute zu Stewarts Galerie unvergesslicher amerikanischer Heldenrollen. Gemeinsam mit Wilder schuf er im Cockpit ein ebenso ergreifendes wie unterhaltsames Epos.

11) Überleben! (Alive, 1993)

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

IMDb-Bewertung: 7,1

Ein Flugzeug mit einem Rugby-Team aus Uruguay an Bord stürzt in den Anden ab. Von 48 Personen an Bord überleben zunächst 36. Diese versuchen, sich im Wrack der Maschine vor der Kälte zu schützen und haben bald ein noch größeres Problem: Der Proviant geht zu Ende! Als sie im Radio - ihrer einzigen Verbindung zur Außenwelt - hören, dass die Suche nach ihnen eingestellt wurde, treffen sie eine harte Entscheidung ... Der emotionale Film beruht auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1972, die Piers Paul Read in seinem gleichnamigen Roman verarbeitete. Mit Ethan Hawke,Vincent Spano, Josh Hamilton, Bruce Ramsay, John Newton, David Kriegel u.a.

12) Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten (Those magnificent Men in their flying machines or How I flew from London to Paris in 25 Hours 11 minutes, 1965)

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Family

IMDb-Bewertung: 7,0

1910 versetzt der Aufruf eines Londoner Zeitungsverlegers die Flugpioniere der ganzen Welt in Aufruhr: Es geht um einen Wettflug über den Ärmelkanal und dem Sieger winken 10.000 englische Pfund! Natürlich lockt das Angebot die unerschrockensten Piloten aus aller Herren Länder nach London. Doch statt auf dem Siegerpodest landen die meisten in Heuschobern, Misthaufen und Sickergruben. Nur drei tollkühne Männer bleiben schließlich im Rennen und liefern sich den komischsten Wettflug aller Zeiten…Mit Gert Fröbe, Stuart Whitman.

13) Non-Stop (2014)

Genre(s): Action, Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,0

Bill Marks (Liam Neeson), langgedienter U. S. Federal Air Marshal, hat längst mehr Lust auf Alkohol als auf seinen Job. Beim Flug von New York nach London stellt er sich auf sechs Stunden Langeweile ein - doch plötzlich geht über das interne Netz des Jets eine anonyme Textnachricht auf seinem Handy ein. Deren Inhalt macht ihn unrund: Ein Unbekannter droht, alle 20 Minuten einen Passagier umzubringen, es sei denn, man überweist ihm 150 Millionen Dollar. Rasch steht fest, dass sich der Erpresser unter den Passagieren befinden muss, womit jeder an Bord verdächtig erscheint.

14) Das letzte Signal (Island in the Sky, 1953)

Genre(s): Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 7,0

Auf einem Transportflug muss Pilot Dooley (John Wayne) in der kargen Wildnis der kanadischen Halbinsel Labrador auf einem gefrorenen See notlanden. Konfrontiert mit Nahrungsmangel und eisigen Temperaturen beschwört Dooley seine vierköpfige Crew, ruhig und beisammen zu bleiben. Doch bald zieht Kopilot Lovatt los, um zu jagen - und kehrt nicht zurück. Während dessen organisiert Colonel Fuller eine Rettungsmission, die sich angesichts der Größe des Gebietes als überaus schwierig erweist.

15) Top Gun (1986)

Genre(s): Action, Drama

IMDb-Bewertung: 6,9

Heißsporn Maverick (Tom Cruise) misst sich im Elite-Kampfpiloten-Ausbildungsprogramm der Navy ständig mit Intimfeind Iceman (Val Kilmer). Als bei einem Manöver sein bester Freund stirbt, will er alles hinschmeißen. Kult-Action.

16-18) In 80 Tagen um die Welt (Around the world in 80 Days, 1956 / 1989 / 2004)

Genre(s) 1956: Abenteuer, Comedy, Family

IMDb-Bewertung 1956: 6,8

Lord Phileas Fogg (David Niven) wettet mit den Kollegen des versnobten Londoner Reformklubs um 20.000 Pfund, dass er es in 80 Tagen einmal rund um den Globus schafft - und zwar anno 1872! Am 2. Oktober tritt er mit seinem Diener Passepartout (Cantinflas) die Reise an …

Bunte und pfiffige Jules-Verne-Verfilmung mit sensationellem Staraufmarsch. So geben sich u. a. Fernandel, Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Buster Keaton und Charles Boyer in Klein- und Gastrollen die Ehre. Der Streifen wurde mit fünf Oscars geehrt.

Der Stoff von Jules Verne wurde auch als TV-Miniserie in Szene gesetzt - hier gibt Pierce Brosnan den umtriebigen Lord Phileas Fogg:

Genre(s) 1989: Action, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung 1989: 7,2

Und in dieser Version aus 2004 heuert der Statuendieb Lau Xing (Jackie Chan) bei Forscher Phileas Fogg (Steve Coogan) als Diener an:

Genre(s) 2004: Action, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung 2004: 5,9

19) Airwolf (1984)

Genre(s): Action, Adventure, Sci-Fi

IMDb-Bewertung: 6,8

Eine geheime Höhle in der Wüste des US-Staates Utah ist die Basis des Überschall-Helikopters Airwolf. Sein Pilot Huckleberry Hawke (Jan-Michael Vincent) war einst einer der besten Kampfflieger im Vietnamkrieg. Gemeinsam mit seinem Freund und Mentor Dominic Santini (Ernest Borgnine) erledigt er für die CIA gefährliche Operationen. Sein Kontaktmann Michael "Archangel" Coldsmith Briggs III. hilft ihm im Gegenzug bei der Suche nach seinem verschollenen Bruder.

20) Con Air (1997)

Genre(s): Action, Crime, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,8

Acht Jahre saß Ex-Ranger Cameron (Nicolas Cage) ein, weil er in Notwehr einen Mann tötete. Nun jettet er an Bord eines Gefangenenflugzeugs Richtung Freiheit. Blöd, dass Gangster Cyrus (John Malkovich) und seine Kumpel den Flieger kapern. Star-Action.

21) Final Destination (2000)

Genre(s): Horror, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,7

Alex (Devon Sawa) und seine Mitschüler freuen sich auf einen Paris-Trip, als ihn kurz vor dem Start im Flieger eine Horrorvision ereilt: Er sieht, wie das Flugzeug nach dem Abheben explodiert. In Panik versucht er, alle zu warnen und wird mit fünf Freunden und einer Lehrerin aus der Maschine geworfen. Tatsächlich verunglückt der Jet wenig später, die Überlebenden sind erleichtert, aber nur kurz. Der Sensenmann fühlt sich nämlich um ein paar Seelen betrogen und holt sich eine nach der anderen. Auftakt zur kultigen Hitreihe: packend und mit originellen Todesarten.

22) Tollkühne Flieger (The Great Waldo Pepper, 1975)

Genre(s): Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 6,6

Nebraska im Jahre 1926: Der ehemalige Kriegsfilmer Waldo Pepper (Robert Redford) ist ein begeisterter Flieger. Im Ersten Weltkrieg hat er an den ersten Luftkämpfen teilgenommen. Nach einem Zwischenstopp beim Fliegerzirkus geht Pepper als Stuntman nach Hollywood, wo er den deutschen Jagdflieger Ernst Udet spielen soll.

23) Mut zur Wahrheit (Courage under Fire, 1996)

Genre(s): Action, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,6

Erstmals in der US-Geschichte soll die Tapferkeitsmedaille an eine Frau gehen: Hubschrauber-Captain Karen Walden (Meg Ryan) starb im Golfkrieg, weil sie mit ihrem Team selbstlos fünf GIs rettete, die verwundet hinter den Feindlinien festsaßen. Der psychisch angeschlagene Lt. Col. Serling (Denzel Washington) soll das Heldenende der Pilotin formal bestätigen. Sein Dilemma: Wie im Kurosawa-Klassiker Rashomon liefern die befragten Zeugen verschiedene Versionen der Wahrheit ... Schneidig: Meg Ryan in ihrer ersten buchstäblich todernsten Rolle.

24) Airport (1970)

Genre(s): Action, Drama, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,6

Schneechaos am Lincoln-Airport nahe Chicago: Der Flughafendirektor Mel Bakersfield (Burt Lancaster) will mit allen Mitteln den Betrieb aufrechterhalten - sehr zum Ärger seines Flugkapitän-Schwagers Vernon Demerest (Dean Martin), der Sicherheitsbedenken hat. Zu Recht: Eine Maschine bleibt im Schnee stecken und blockiert die Startbahn. Harmlos im Vergleich zu dem, was sich später auf einem Flug nach Rom tut: Ein psychisch Kranker hat mit Bombe eingecheckt ...

25) Air Force One (1997)

Genre(s): Action, Drama, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,5

Ausgerechnet nach einem Friedensgipfel in Moskau kapert die Terrorbande des Fanatikers Ivan Korshunov (Gary Oldman) das Dienstflugzeug des US-Präsidenten. Nach einer Ballerei mit den Secret-Service-Leuten nehmen sie Crew sowie Passagiere als Geiseln. Das Ami-Staatsoberhaupt James Marshall (Harrison Ford) entkommt, so scheint's zumindest. Unter den Geiseln befinden sich aber weiterhin u. a. Frau (Wendy Crewson) und Tochter. Marshall hält sich im Frachtraum versteckt und beginnt, von dort aus die Bösen aufzumischen Viel Pathos, aber hochspannend.

26) Mit dem Wind nach Westen (Night Crossing, 1982)

Genre(s): Drama, Family, History

IMDb-Bewertung: 6,5

DDR-Flucht-Story mit Heißluftballon von Delbert Mann mit: John Hurt, Beau Bridges, Klaus Löwitsch, Sky Dumont u.a. (Neuverfilmung von Bully Herbig gab es 2018 unter dem Titel Ballon, siehe weiter oben).

27) Red Eye (2005)

Genre(s): Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,5

Lisas (Rachel McAdams) Sitznachbar Jackson (Cillian Murphy) im Flieger ist keineswegs so nett, wie er anfangs scheint: Der Charmeur ist ein Auftragsmörder, der sie dazu nötigt, ihm bei einem Anschlag auf einen Politiker zu helfen. Respektabel.

28) Einsame Entscheidung (Executive Decision, 1996)

Genre(s): Action, Abenteuer, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,4

Islamistische Terroristen kapern einen US-Jumbo-Jet, um über Washington eine Nervengasbombe zu zünden. Eine Spezialeinheit mit CIA-Analytiker Grant (Kurt Russell) gelangt unbemerkt an Bord. Packend, aber nicht unbedingt haarsträubend.

29) Das Luftschiff (Dirigible, 1931)

Genre(s): Abenteuer

IMDb-Bewertung: 6,4

Ein Film aus der Zeit, als Flieger zu den Idolen Hollywoods gehörten – gedreht ausschließlich im Studio und in den Hangars von Lakehurst. Von Regisseur Frank Capra mit Fay Wray, Jack Holt, Ralph Graves u.a.

30) Zwischen zwei Leben (The Mountain between us, 2017)

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 6,4

Survival Drama und Romanze - wilde Mischung: Der Titanic-Star Kate Winslet und „Luther“ Idris Elba müssen nach einem Flugzeugabsturz in den Bergen als Fremde einen Weg zurück in die Zivilisation finden.

31) Das fliegende Auge (Blue Thunder, 1983)

Genre(s): Action, Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 6,4

Ultramoderner Super-Heli mit gefinkelter Lauschangriff-Technik soll für übelste Machenschaften hoher Beamter dienen. Pilot Murphy (Roy Scheider) bekommt Wind davon und legt sich mit "denen da oben" an... Technisch antiquiert, aber fetzig und mit cleverer Komplottstory.

32) Flightplan (2005)

Genre(s): Action, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,3

Im Flieger auf dem Weg von Berlin nach New York, wohin Flugzeugingenieurin Kyle Pratt (Jodie Foster) unterwegs ist, um die Leiche ihres Mannes zu überführen, macht selbige ein kurzes Nickerchen - mit schlimmen Folgen: Als sie wieder aufwacht, ist ihre Tochter Julia verschwunden! Mit der Erlaubnis des Piloten und mithilfe der Crew durchsucht Kyle den ganzen Jet. Richtig panisch wird sie aber, als niemand Julia je gesehen haben will und ihr Name auch nicht auf der Passagierliste steht…

33) Hindenburg (The Hindenburg, 1975)

Genre(s): Abenteuer, Drama, History

IMDb-Bewertung: 6,2

Desasterthriller über die Zeppelin-Katastrophe, der mit einer Verschwörungstheorie aufwartet:

Am 6. Mai 1937 explodiert der Zeppelin "Hindenburg" beim Landeanflug auf New Jersey. Ein Anti-Nazi-Sabotageakt? Luftwaffenoberst Ritter (George C. Scott) sollte das Desaster verhindern, denn es gab Drohungen.

34) Zeppelin (1971)

Genre(s): Abenteuer, Drama, Krieg

IMDb-Bewertung: 6,1

Erster Weltkrieg: Die deutsche Wehrmacht bringt die ersten Zeppeline zum Einsatz. Das britische Kriegsministerium setzt nun alles daran, in den Besitz der deutschen Konstruktionspläne zu kommen. Dazu wird der junge schottische Leutnant Geoffrey Richter-Douglas (Michael York) als Spion nach Friedrichshafen eingeschleust. Inzwischen planen die Deutschen, mit einem Zeppelin nach Schottland zu fliegen, um dort das britische Geheimarchiv zu zerstören. Doch Geoffrey ist mit an Bord.

35+36) Der Flug des Phoenix (Flight of the Phoenix 1965 / 2004)

Genre(s) 1965: Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung 1965: 7,6

Wegen eines Fehlers seines Co-Piloten Moran (Richard Attenborough) muss Pilot Frank Towns (James Stewart) das Flugzeug einer Ölgesellschaft irgendwo in der Sahara weitab vom Kurs notlanden. Der Absturz fordert Tote und Verletzte, die zweimotorige Maschine wird schwer beschädigt. Trinkwasser ist knapp, und da kaum Aussicht auf Rettung besteht, versucht der britische Offizier Harris (Peter Finch), mit einem Begleiter die nächste Oase zu erreichen. Das Unterfangen scheitert jedoch kläglich. Da lässt der deutsche Flugzeugkonstrukteur Dorfmann (Hardy Krüger) mit einer reichlich verwegen klingenden Idee aufhorchen: Wie wär's damit, aus Wrackteilen ein neues Fluggerät zu basteln? - Mitreißender, mit hochkarätigen Stars bestückter Abenteuerklassiker.

Im Remake gibt Dennis Quaid den Captain Towns, an seiner Seite Giovanni Ribisi und Tyrese Gibson.

Genre(s) 2004: Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung 2004: 6,1

37) San Andreas (2015)

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 6,1

Ray (Dwayne Johnson) ist ein Pilot bei der L.-A.-Feuerwehr; wenn's brenzlig wird, ist er mittendrin und rettet Leben. Als ein irres Beben die Westküste erschüttert, versucht er verzweifelt, seine Tochter (Alexandra Daddario) zu finden Tolle Tricks, aber ein bissl zu viel Pathos.

38) 7 Tage in Entebbe (2018)

Genre(s): Action, Drama, History

IMDb-Bewertung: 5,8

27. Juni 1976 – eine Gruppe palästinensischer und deutscher Terroristen kapert die Air France Maschine 139 auf ihrem Flug von Tel Aviv nach Paris und erzwingt eine Landung in Entebbe, Uganda. Die israelischen Geiseln an Bord sollen gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. Mit einem Ultimatum von nur einer Woche muss die Regierung in Israel eine schwerwiegende Entscheidung treffen – durchbricht sie ihre bisherige Maxime, mit Terroristen nicht zu verhandeln? Es folgen 7 Tage in Entebbe, die sowohl die Politiker als auch die Kidnapper ans Äußerste bringen…

39) Quax, der Bruchpilot (1941)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 5,8

Otto Groschenbügel, genannt Quax (Heinz Rühmann), hat in einer Lotterie die Ausbildung zum Piloten gewonnen. Schon in der ersten Flugstunde erweist er sich auf amüsante Weise als gemeingefährlich. Aber so schnell lässt sich Quax nicht von seinem Vorhaben abbringen, denn es gilt, seinen Heimatort und eine hübsche Frau zu beeindrucken.

Dieser Komödie von 1941 wird vorgeworfen, versteckte Nazipropaganda zu sein und den Mythos des Fliegers zu verherrlichen. Trotzdem handelt es sich um einen der populärsten Filme mit Heinz Rühmann.

40) Amelia (2009)

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

IMDb-Bewertung: 5,8

Amelia Earhart war weltweit eine der ersten Frauen mit Pilotenlizenz und die allererste, die den Atlantik in einem Flugzeug überquerte: 1928 als Passagierin, vier Jahre später im Alleinflug, was zuvor nur Charles Lindbergh gelungen war. Das nostalgisch angehauchte filmische Denkmal der Vagabundin der Lüfte beginnt im Jahr 1928, als Amelia (Hilary Swank) den New Yorker Verleger George Putnam (Richard Gere) kennenlernt, ihren späteren Ehemann und Förderer. Das Herz der freigeistigen Abenteurerin gehört aber dem jungen Fliegertalent Gene Vidal (Ewan McGregor)...

41) Air America (1990)

Genre(s): Action, Comedy

IMDb-Bewertung: 5,8

"Air America" war während des Vietnamkriegs die Bezeichnung für die CIA-eigene Fluglinie, mit der so ziemlich alles transportiert wurde, was in dem unwirtlichen Land gebraucht wurde.

Als Billy Covington (Robert Downey Jr.) seine offizielle Fluglizenz verliert, bekommt er dort einen Job und lernt seinen neuen Co-Piloten Gene Ryack (Mel Gibson) kennen. Covington galt immer als unberechenbar und durchgeknallt, doch in seinem neuen Job wirkt er wie ein Waisenknabe.

42) Sechs Tage, sieben Nächte (Six Days, Seven Nights, 1998)

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 5,8

Es gibt nur die eine Möglichkeit, wie die New Yorker Modejournalistin Robin (Anne Heche) für ein Fotoshooting nach Tahiti kommen kann: in der alten Propellermaschine des brummigen Piloten Quinn (Harrison Ford). Es kommt, wie es kommen muss: Ein Blitz schlägt in den Flieger ein, Robin und Quinn landen auf einer einsamen Insel, machen Bekanntschaft mit wilden Tieren und gefährlichen Piraten und kommen sich trotzdem näher. Kurzweilig, witzig und romantisch.

43) Verschollen im Bermuda-Dreieck (Airport 1977)

Genre(s): Action, Drama, Thriller

IMDb-Bewertung: 5,6

Im dritten "Airport“ versinkt der Flieger im Atlantik. Gangster kapern einen Luxusjumbo, der jedoch ins Meer crasht und bis auf den Boden sinkt. Eine Rettung von außen scheint unmöglich, die paar Überlebenden (Jack Lemmon, Christopher Lee etc.) müssen sich selbst helfen … In Ordnung.

44) Delta Force (1986)

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 5,6

Elitekämpfer Chuck Norris macht bösen arabischen Flugzeugentführern die Hölle heiß Major McCoy (Chuck Norris) von der titelgebenden Eliteeinheit legt sich mit arabischen Flugzeugentführern an... Politisch äußerst fragwürdig, aber mit hohem Staraufgebot (Lee Marvin, George Kennedy!), und die Action fetzt.

45) Giganten am Himmel (Airport 1975)

Genre(s): Action, Drama, Thriller

IMDb-Bewertung: 5,6

Erste Fortsetzung des Desaster-Klassikers Airport: Der Pilot eines Kleinfliegers erleidet einen Herzinfarkt und kracht mit seiner Maschine in eine Boeing 747. Deren halbe Crew wird gekillt, jetzt muss Stewardess Nancy (Karen Black) zur Heldin werden … Total reißerisch, aber spannend. Mit Charlton Heston, Susan Clark u.a.

46) Der Flieger (The Aviator, 1985)

Genre(s): Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 5,5

Fliegerabenteuer mit einer Liebesgeschichte am Rande, das im wesentlichen um die Themen Verantwortung und Berufsethos kreist. Gemächlich inszenierte Unterhaltung mit einigen gelungenen Landschafts- und Tieraufnahmen. In der Titelrolle: Christopher Reeve.

47) Snakes on a Plane (2006)

Genre(s): Action, Thriller

IMDb-Bewertung: 5,5

FBI-Agent Neville Flynn (Samuel L. Jackson) muss einen Kronzeugen per Passagierflugzeug von Hawaii nach L.A. überführen. Mit an Bord: Ein rücksichtsloser Auftragskiller, der hunderte von tödlichen Schlangen freilässt … Geradlinig, cool.

48) Flight Girls (View from the Top, 2003)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 5,2

Manche Menschen tun alles für ihren Traum - so wie die hübsche Donna Jensen (Gwyneth Paltrow), die fest entschlossen ist, nicht in ihrer kleinen Heimatstadt in der Wüste Nevadas zu versauern. Sie will etwas von der großen Welt sehen. Mit unerschütterlichem Ehrgeiz, einer gehörigen Portion Witz und reichlich Sexappeal nimmt die smarte Blondine eine Karriere als Stewardess in Angriff. Der Weg von der schlecht bezahlten Saftschubse bei einer klapprigen Mini-Airline zur Erste-Klasse-Flugbegleiterin eines Interkontinental-Jets ist allerdings gespickt mit unzähligen verrückten Verwicklungen, fiesen Intrigen, kleinen und großen Katastrophen.

49) Airborne - Flügel aus Stahl (Fire Birds, 1990)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 4,7

Während eines Einsatzes gegen südamerikanische Drogenkartelle werden zwei amerikanische Hubschrauber im Luftkampf abgeschossen.

Die Regierung in Washington beschließt daraufhin, härter gegen die Drogenbosse vorzugehen. Dazu sollen hochmoderne Kampfhelikopter des Typs "Apache" zum Einsatz kommen. Von diesem Zeitpunkt an trainiert die Truppe rund um den ehrgeizigen Piloten Jake Preston (Nicolas Cage) rund um die Uhr. Jedes Manöver muss perfekt sein. Denn der Ernstfall kommt früher, als erwartet...

50) Die Concorde (Airport 1979)

Genre(s): Action, Drama, Thriller

IMDb-Bewertung: 4,4

Weil die Journalistin Isabelle brisantes Material, das den anerkannten Wissenschaftler Dr. Harrison (Robert Wagner) illegaler Waffengeschäfte überführen könnte, besitzt, geraten die Passagiere eines Concorde-Fluges in Todesgefahr. Dr. Harrison plant nämlich ein Raketenattentat auf die Maschine, die von Washington nach Paris unterwegs ist. Kann Flugkapitän Paul Metrand (Alain Delon) die Situation meistern?

