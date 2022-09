Schon vor Donald Trump gab es US-Präsidenten, die das amerikanische Volk und die ganze Welt schockierten. Man denke etwa an an Nixon und Watergate oder Bill Clinton und die Lewinsky-Affäre. Polit-Skandale, Einblicke in das Gebahren und die stillen Kämmerlein im Weißen Haus, pathologische Persönlichkeitsstrukturen – all das zieht Filmemacher magisch an. Und so gibt es eine Reihe von Filmen und Serien, die sich mit US-Präsidenten befassen. Wir haben die besten 36 Movies im und ums Weiße Haus zusammengestellt – von Doku bis Drama und Fiction.

36) The Reagans (2003)

IMDb-Bewertung: 5,8

Darum geht's im Film:

Die unglaubliche Reise der Reagans, von Hollywoodruhm zur First Family of California und dann der Vereinigten Staaten. Das Biopic spielt im Jahr 1987 und folgt den Reagans während des drohenden Amtsenthebungsverfahrens im Zuge des Iran-Contra-Skandals. In den Hauptrollen spielen James Brolin und Judy Davis, beide heimsten dafür Golden-Globe-Nominierungen ein.

35) Hyde Park am Hudson (Hyde Park on Hudson, 2012)

IMDb-Bewertung: 6,0

Darum geht's im Film:

1939: US-Präsident Franklin D. Roosevelt (Bill Murray) verbringt viel Zeit auf seinem Anwesen Hyde Park am Hudson vor den Toren New Yorks – mit seiner heimlichen Geliebten, Cousine Margaret Daisy Suckley (Laura Linney). Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs reisen der britische König George VI. (Samuel West) und seine Gemahlin Elizabeth (Olivia Colman) an, um Amerika als Alliierten gegen Hitler-Deutschland zu gewinnen. Was folgt, ist ein Wochenende voller Pannen, politischer Differenzen und Hotdogs. Superber Mix aus Liebesgeschichte und melancholischem Drama.

34) Mars Attacks! (1996)

IMDb-Bewertung: 6,3

Darum geht's im Film:

Kleine grüne Marsianer mit riesigen Schädeln landen in den USA. UFO-Experte Kessler (Pierce Brosnan) ist davon überzeugt, dass sie wegen ihrer Intelligenz nur in friedlicher Absicht angereist sein können.Von wegen! Schon bei der Begrüßungszeremonie zücken die Aliens ihre Kanonen und atomisieren alle Anwesenden. Die Gegenwehr der Amerikaner? Nutzlos! Hat der Menschheit letzte Stunde geschlagen? Tim Burtons schrille Persiflage mit jeder Menge abgedrehter Einfälle und einem Staraufgebot, das seinesgleichen sucht (Jack Nicholson, Martin Short, Glenn Close, Anette Bening u. v. m.)

33) W.: Ein missverstandenes Leben (2008)

IMDb-Bewertung: 6,3

Darum geht's im Film:

Die Geschichte des 43. US-Präsidenten George W. Bush (Josh Brolin), dargestellt in zwei parallelen Erzählsträngen: Der eine zeigt die Wandlung des jungen, trunksüchtigen Nichtsnutzes Bush jr. zum religiösen Eiferer; der zweite skizzierte die Vorbereitungen zum Irakkrieg. Regisseur Oliver Stone beschäftigte sich schon immer gern mit seinen Präsidenten (JFK, Nixon). Und so bekommt auch George W. Bush in diesem erhellenden Mix aus Satire, Thriller und Doku auf besonders schräge Art sein Fett ab.

32) White House Down (2013)

IMDb-Bewertung: 6,4

Darum geht's im Film:

Nach seiner Bewerbung als Leibwächter für US-Präsident Sawyer (Jamie Foxx) will Irakkriegsveteran John Cale (Channing Tatum) seine elfjährige Tochter Emily mit einer Tour durchs Weiße Haus überraschen. Nur: Der Secret Service lehnt Cales Bewerbung ab, zudem besetzen plötzlich Terroristen just während ihrer Touristentour den Amtssitz und sprengen zur Ablenkung auch noch die Kuppel des Capitols! Doch die Schurken haben nicht mit John Cale gerechnet. Neben bombastischer Action gibt's auch witzige Geplänkel. Der sehr ähnliche Actionhit Olympus Has Fallen ist aber besser.

31) Air Force One (1997)

IMDb-Bewertung: 6,5

Darum geht's im Film:

Nach einem Friedensgipfel in Moskau kapern Terroristen unter Ivan Korshunov (Gary Oldman) das Dienstflugzeug des US-Präsidenten. Dabei werden die First Lady und die Präsidententochter als Geiseln genommen, US-Staatschef Marshall (Harrison Ford) selbst entkommt scheinbar per Rettungskapsel. Korshunov fordert die Freilassung des inhaftierten Putschisten General Radek. Da die Vizepräsidentin nicht kooperiert, beginnt Korshunov, Geiseln zu erschießen. Dass Marshall im Frachtraum lauert und einen Befreiungsplan ausheckt, ahnt niemand. Viel Pathos, aber enorm fesselnd.

30) LBJ – John F. Kennedys Erbe (2016)

IMDb-Bewertung: 6,5

Darum geht's im Film:

Der zum Charakterdarsteller gereifte Woody Harrelson (True Detective, The Hunger Games) spielt in LBJ den titelspendenden Lyndon Baines Johnson. Einst der mächtigste Demokrat in Washington, droht nun durch seine Rolle als Vizepräsident von JFK das Ende seiner Karriere. Bis ihn die Kugel eines Attentäters in das höchste Amt des Landes katapultiert. Umgeben von einer gespaltenen Nation kämpft LBJ um seinen rechtmäßigen Platz als Präsident der USA, eine Aufgabe, bei der er zum Scheitern verurteilt scheint.

29) Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr (2013)

IMDb-Bewertung: 6,5

Darum geht's im Film:

Mike Banning (Gerard Butler) war als Secret-Service-Agent für die Sicherheit des US-Präsidenten Asher (Aaron Eckhart) zuständig. Als die First Lady bei einem Unfall starb, wurde er ins Finanzministerium versetzt. 18 Monate später passiert die Katastrophe: Nordkoreanische Terroristen stürmen das Weiße Haus und nehmen Asher als Geisel. Gut, dass Banning zur Stelle ist und den Schurken einheizt. Rasant unterhaltender, überraschend brutaler Actionthriller.

28) Mit aller Macht (Primary Colors, 1998)

IMDb-Bewertung: 6,6

Darum geht's im Film:

Südstaatengouverneur Jack Stanton (John Travolta) will Präsident der Vereinigten Staaten werden. Zuvor muss er aber die "Primaries", die Vorwahlen, gewinnen, um von den Demokraten als Kandidat aufgestellt zu werden. Unermüdlich lässt Stanton im Wahlkampf seinen Charme spielen und präsentiert sich als Saubermann. Seine Umfragewerte sinken, als Gerüchte um Affären auftauchen. Klasse-Politsatire mit bissigen Dialogen und superbem Cast (Emma Thompson, Larry Hagman, Billy Bob Thornton …).

27) Dave (1993)

IMDb-Bewertung: 6,8

Darum geht's im Film:

Dave Kovic (Kevin Kline) ist Jobvermittler, tritt aber spaßhalber gerne als Doppelgänger von US-Präsident Bill Mitchell (auch Kline) auf, weil er ihm wie ein Zwilling gleicht. Als der mächtigste Mann der Welt beim Seitensprung einen Schlaganfall erleidet, engagieren dessen Stabschef (Frank Langella) und Pressesprecher (Kevin Dunn) Dave als Präsidenten-Double. Der Neue kommt im Weißen Haus besser zurecht als erwartet. Als Satire etwas zu zahm unterwegs, dem Vergnügen tut das aber keinerlei Abbruch – nicht zuletzt dank des Golden-Globe-nominierten Kevin Kline.

26) Hallo, Mr. President (The American President, 1995)

IMDb-Bewertung: 6,8

Darum geht's im Film:

US-Präsident Andrew Shepherd (Michael Douglas) ist verwitwet und lebt als Alleinerzieher einer zehnjährigen Tochter im Weißen Haus. Die Wiederwahl scheint sicher, bis er die temperamentvolle Umwelt-Lobbyistin Sydney Ellen Wade (Annette Bening) kennenlernt. Der mächtigste Mann der Welt ist entzückt: weniger von ihrem grünen Anliegen als von ihr selbst. Er ruft sie an, lädt sie ein, eine Romanze entspinnt sich. Was Shepherds republikanischen Gegenkandidaten zu einer Sex-Verleumdungskampagne schreiten lässt. Perfekt besetzte Hochglanz-Liebeskomödie.

25) Rufmord – Jenseits der Moral (The Contender, 2000)

IMDb-Bewertung: 6,9

Darum geht's im Film:

Eine Sensation zeichnet sich ab – eine Frau als Vize des US-Präsidenten Jackson Evans (Jeff Bridges)! Dass der demokratischen Senatorin Laine Hanson (Nancy Allen) auch gute Chancen auf den Job eingeräumt werden, findet der konservative Abgeordnete Shelly Runyon (Gary Oldman) alles andere als gut. Er will mit allen Mitteln verhindern, dass die verheiratete Mutter die Nummer zwei des Landes wird. Bis in die Nebenrollen hervorragend besetzte Auseinandersetzung mit Macht und Medienmechanismen, bisweilen etwas pathetisch, aber schön wendungsreich. Jeff Bridges und Joan Allen wurden beide jeweils für Oscar und Golden Globe nominiert.

24) Jimmy Carter – Der Mann aus Georgia (Jimmy Carter Man from Plains, 2007)

IMDb-Bewertung: 7,0

Darum geht's im Film:

Der renommierte Filmemacher Jonathan Demme (Schweigen der Lämmer) porträtierte den agilen Friedensnobelpreisträger während einer Interviewreise zu seinem umstrittenen Buch „Palästina – Frieden, nicht Apartheid“. Mit offenkundiger Sympathie beobachtete er den 1924 in Plains, einer Kleinstadt in Georgia, geborenen Demokraten. Jimmy Carter, der ehemalige 39. Präsident der Vereinigten Staaten, profilierte sich während der Amtszeit von 1977 bis 1981 als liberaler Vermittler. Der aus dem tiefen Süden der USA stammende Demokrat trat gegen die Rassentrennung und für Menschenrechte ein, er vermittelte 1979 den Friedensvertrag von Camp David und unterlag doch im Wahlkampf 1980 dem Hardliner Ronald Reagan.

23) Bobby – Der letzte Tag von Robert F. Kennedy (2006)

IMDb-Bewertung: 7,0

Darum geht's im Film:

In der Nacht auf den 5. Juni 1968 fiel der US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy im Hotel Ambassador in Los Angeles einem Attentat zum Opfer. Vor dem Hintergrund von Rassentrennung und Vietnamkrieg galt der liberale Senator als Hoffnungsträger, der die gespaltene Nation versöhnen könnte. Das von Emilio Estevez stilvoll inszenierte, mit zahlreichen Stars gespickte Ensembledrama spielt am Tag vor der Ermordung im Hotel und porträtiert 22 unterschiedliche Menschen, die die damalige US-Gesellschaft widerspiegeln.

22) Independence Day (1996)

IMDb-Bewertung: 7,0

Darum geht's im Film:

Ausgerechnet den 4. Juli, den US-Unabhängigkeitstag, wählten Aliens, um Mutter Erde heimzusuchen. Der Sinn steht ihnen nach Plündern, Brandschatzen und Vernichtung des blauen Planeten. Die bösen Außerirdischen kommen mit Raumschiffen von bis zu 24 km Durchmesser und fackeln nicht lang – L. A. und Washington gehen wie Moskau in Flammen auf. Doch ein Computerspezialist (Jeff Goldblum), ein Flieger-Ass (Will Smith) und der US-Präsident (Bill Pullman) sagen der Übermacht beherzt den Kampf an. 90er-Hit, die Tricks von Roland Emmerich überzeugen immer noch.

21) Nixon – Der Untergang eines Präsidenten (1995)

IMDb-Bewertung: 7,1

Darum geht's im Film:

Oliver Stone zeigt den Werdegang des 37. Präsidenten der Vereinigten Staaten bis zu seinem Rücktritt 1974, mit dem dieser einem Amtsenthebungsverfahren zuvorkam. Beginnend bei seiner Kindheit und Jugend spannt sich der Bogen über den spannenden Wahlkampf um das Präsidentenamt und seine Zeit als Präsident bis zum politischen Untergang in der Watergate-Affäre 1974. Den Abschluss bilden Nixons Abschiedsrede an die Mitarbeiter des Weißen Hauses, die er nach seinem Rücktritt hielt, und Ausschnitte aus der Trauerrede Präsident Clintons beim Begräbnis von Nixon. Hauptdarsteller Anthony Hopkins studierte sämtliche Filmaufnahmen von Nixon und sprach mit Leuten, die den Präsidenten gekannt hatten.

20) Truman (1995)

IMDb-Bewertung: 7,1

Darum geht's im Film:

Harry S. Truman (Gary Sinise), 1884 als Sohn eines kleines Farmers in Missouri geboren, versucht sich zunächst als Landwirt und Betreiber eines Herrenbekleidungsgeschäfts, bevor er Mitte der 20er-Jahre in die Lokalpolitik einsteigt. Dank seines Förderers, des berühmt-berüchtigten Demokraten Tom Pendergast, geht er 1934 als Senator nach Washington und übernimmt schließlich nach Roosevelts Tod das Amt des 33. Präsidenten, um es acht Jahre lang ausüben.

19) The Ides of March – Tage des Verrats (2011)

IMDb-Bewertung: 7,1

Darum geht's im Film:

Mike Morris (George Clooney), Gouverneur von Pennsylvania, will der nächste US-Präsident werden, davor muss er noch die Vorwahlen der Demokratischen Partei gewinnen. Der brillante junge Politberater Stephen Meyers (Ryan Gosling) wirft sich idealistisch für seinen Helden in die Schlacht, weil er fest daran glaubt, dass Morris das Land verändern will. Schon bald wird Meyers zwischen den listigen gegnerischen Kampagnenmanagern aufgerieben und gerät in ein Netz aus Lügen und Intrigen ... Elegant, provokant und spannend.

18) Vice – Der zweite Mann (2018)

IMDb-Bewertung: 7,2

Darum geht's im Film:

Regisseur Adam McKay (The Big Short) inszeniert den Aufstieg des still kalkulierenden Politstrategen Dick Cheney (Christian Bale) zum US-Vizepräsidenten als ironisch-witzige, hervorragend gespielte und achtfach oscarnominierte Politsatire. Wer Christian Bale dürr in Der Maschinist und in seiner Oscarrolle in The Fighter sah oder auftrainiert in Christopher Nolans Batman-Trilogie, der ahnt: Der Mann gibt alles, um auf der Leinwand Eindruck zu hinterlassen. So auch in Vice. Bale legte 20 Kilo zu und ließ Haare, um als George W. Bushs Vizepräsident Dick Cheney glaubhaft rüberzukommen. Mission gelungen – auch, weil der Waliser in der bissigen Politsatire toll spielt. Bei den Oscars musste er sich nur Rami Malek (als Freddie Mercury) beugen.

17) Der Butler (2013)

IMDb-Bewertung: 7,2

Darum geht's im Film:

Der Afroamerikaner Cecil Gaines ist noch ein Bub, als er in den US-Südstaaten der 20er-Jahre mitansehen muss, wie ein weißer Farmer seinen Dad erschießt, weil der gegen die Vergewaltigung seiner Frau protestiert. Die Mutter des Täters nimmt ihn daraufhin von den Baumwollfeldern als Diener ins Haus. Als junger Mann arbeitet Cecil (Forest Whitaker) in Washington in einem Country-Club als Kellner, von wo aus er als Butler ins Weiße Haus vermittelt wird. Von 1952 bis 1986 werkt er fortan fleißig unter acht US-Präsidenten – von Truman und Eisenhower (Robin Williams) über J. F. Kennedy (James Marsden), Lyndon B. Johnson (Liev Schreiber), Richard Nixon (John Cusack) und Ford bis Carter und Reagan (Alan Rickman).

16) Der lange Weg (All the Way, 2016)

IMDb-Bewertung: 7,3

Darum geht's im Film:

Bryan Cranston (Breaking Bad) schlüpft in dieser dramatischen Geschichte in die Rolle von Präsident Lyndon B. Johnson und erzählt vom turbulenten ersten Amtsjahr des Präsidenten und seinem Kampf für die Verabschiedung des wichtigen Civil Rights Act von 1964.

15) Wag the Dog – Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt (1997)

IMDb-Bewertung: 7,2

Darum geht's im Film:

Kurz vor den Wahlen gerät der US-Präsident in einen Sexskandal. In der Situation kann nur ein PR-Trick helfen. Conrad Brean (Robert De Niro) weiß Rat: Man könnte die Öffentlichkeit mit einem kleinen Krieg vom Skandal ablenken. Es muss ja gar kein echter sein, ein vorgetäuschter tut's auch. Ein Feind ist bald gefunden: Albanien! Hollywood-Produzent Motss (Dustin Hoffman) soll den Konflikt bebildern. Rabenschwarz, herrlich bissig und toll gespielt.

14) In The Line of Fire: Die zweite Chance (1993)

IMDb-Bewertung: 7,2

Darum geht's im Film:

Dass er vor 30 Jahren die Ermordung von US-Präsident Kennedy nicht verhindern konnte, nagt an Ex-Secret-Service-Agent Frank (Clint Eastwood) noch heute. Als nun ein Killer einen Anschlag auf den amtierenden US-Präsidenten ankündigt, ist Franks Ehrgeiz geweckt. Er nimmt seinen Dienst wieder auf, um diesmal das Schlimmste zu verhindern. Ein Wettlauf gegen die Zeit und den besonders hinterhältigen Killer (John Malkovich) beginnt. Rasant, clever gestrickt und bis zum Finale absolut nervenaufreibend.

13) Lincoln (2012)

IMDb-Bewertung: 7,3

Darum geht's im Film:

Kurz nach der Wiederwahl des Präsidenten der Union, Abraham Lincoln (Daniel Day-Lewis), scheint 1865 ein baldiges Ende des seit vier Jahren tobenden Bürgerkriegs zwischen "Yankees" und Konföderierten in Reichweite zu sein. Der Druck steigt, über einen Frieden zu verhandeln. Doch Lincoln zögert das ganz bewusst hinaus. Er will die für den Norden günstige Situation nutzen, um noch vor Beendigung des blutigen Konflikts die Sklaverei in den USA per Verfassungszusatz abzuschaffen. Kammerspielartige Politcharakterstudie; Hauptrollen-Oscar für Day-Lewis.

12) Thirteen Days (2000)

IMDb-Bewertung: 7,3

Darum geht's im Film:

Am 14. Oktober 1962 fotografieren US-Aufklärer verdächtige Truppenbewegungen auf Kuba. Wie sich herausstellt, sind die Sowjets im Begriff, auf der Insel Atomraketen zu stationieren – die New York, Washington und Chicago treffen könnten! Army-Hardliner fordern einen sofortigen Militärschlag und drängen zur Invasion, Präsident John F. Kennedy (Bruce Greenwood) bemüht sich hingegen mit seinen Vertrauten (u. a. Kevin Costner) um eine "softere" Reaktion. Fesselnde, dialoglastige Geschichtsstunde über die Geschehnisse rund um die Kubakrise.

11) Designated Survivor (TV-Serie, 2016-2019)

IMDb-Bewertung: 7,5

Darum geht's in der TV-Serie:

Gestern noch unbedeutendes Kabinettsmitglied und heute plötzlich Präsident der Vereinigten Staaten: Als die gesamte Riege der hochrangigsten amerikanischen Politiker einem Terroranschlag zum Opfer fällt – Präsident, Kongress, Regierung, einfach alle sind tot! –, steigt Tom Kirkman zum neuen Staatsoberhaupt auf. Keine leichte Aufgabe für den Familienvater, der viel Gegenwind bekommt. Fast keiner traut ihm zu, das Land zu führen. Kiefer Sutherland spielt in dieser Serie einen von Selbstzweifeln geplagten Mann – und nicht Über-Agent Jack Bauer, den wir aus 24 kennen. Grandios!

10) Frost/Nixon (2008)

IMDb-Bewertung: 7,7

Darum geht's im Film:

Vor drei Jahren musste Richard Nixon (Frank Langella) als bis dato erster Präsident der USA von seinem Amt zurücktreten. Jetzt lädt Brit-Talkmaster David Frost (Michael Sheen) ihn zum TV-Interview ein, in der Hoffnung, Nixon ein Schuldeingeständnis in der Watergate-Affäre zu entlocken. Doch der Ex-Präsident entpuppt sich als gerissener, brillanter Redner, der den Boulevard-Experten Frost vor 400 Millionen Zuschauern wie einen blutigen Anfänger aussehen lässt - zumindest anfangs. Ein Stück Zeitgeschichte, so fesselnd wie ein Thriller inszeniert.

9) Scandal (TV-Serie, 2012–2018)

IMDb-Bewertung: 7,7

Darum geht's in der Serie:

Olivia Pope (Kerry Washington) ist Anwältin in Washington, D. C. An sich nichts Besonderes. Ms. Pope hat sich mit ihrem Team aber darauf spezialisiert, ihren Klienten – häufig Politiker bzw. solche, die es werden wollen – aus der Bredouille zu helfen. Ganz egal, wie peinlich diese auch sein mag. Die so schöne wie toughe Krisenmanagerin hat aber selbst ein pikantes Problem: Sie ist in eine ausweglose Liebesaffäre mit dem Präsidenten (Tony Goldwyn) verstrickt ... Coole Intrigen von Grey's-Anatomy-Erfinderin Shonda Rhimes.

8) JFK: Tatort Dallas (1991)

IMDb-Bewertung: 8,0

Darum geht's im Film:

Dallas, 22. November 1963: US-Präsident J. F. Kennedy wird während einer Fahrt im offenen Wagen von Schüssen getroffen und stirbt. Noch am selben Tag präsentiert das FBI den Einzelgänger Lee Harvey Oswald (Gary Oldman) als Attentäter. Der leugnet die Tat und wird zwei Tage später erschossen. Bezirksstaatsanwalt Jim Garrison (Kevin Costner) zweifelt an der Einzeltäter-Theorie. Er rollt den Fall 1966 neu auf und stößt auf Indizien, die auf eine Verschwörung hindeuten ... Oliver Stones filmisch geniale Provokation um die Ermordung eines US-Präsidenten.

7) Die Unbestechlichen (All the President's Men, 1976)

IMDb-Bewertung: 8,0

Darum geht's im Film:

Anfang der 1970er-Jahre weckt ein Einbruch ins Watergate-Building, Hauptquartier der demokratischen Partei, die Aufmerksamkeit der Washington-Post-Redakteure Bob Woodward (Robert Redford) und Carl Bernstein (Dustin Hoffman). Sie recherchieren, dass die Eindringlinge Wanzen im Gebäude anbringen wollten und dass die Auftraggeber aus dem Umfeld des republikanischen US-Präsidenten Nixon stammen. Auftakt zu einem Politskandal, der Nixon das Amt kosten soll … Perfekter, starbesetzter Politthriller nach Tatsachen von Alan J. Pakula (Klute, Die Akte).

6) Weißes Haus, Hintereingang (Backstairs at the White House, Mini-Serie, 1979)

IMDb-Bewertung: 8,1

Darum geht's in der Serie:

Nach der Autobiografie der Afroamerikanerin Lilian Rogers Parks werden ihre Erlebnisse und die ihrer Mutter im Weißen Haus in Washington geschildert. Das Buch, in dem die US-Präsidenten und ihre Familien von Taft bis Eisenhower aus der Dienstbotenperspektive betrachtet werden, wurde nach seinem Erscheinen 1961 ein Bestseller, die Fernsehserie zum Zuschauer-Hit.

5) Veep: Die Vizepräsidentin (TV-Serie, 2012-2019)

IMDb-Bewertung: 8,3

Darum geht's in der Serie:

Veep (siebenfach Golden-Globe-nominiert, mehrfach Emmy-prämiert) zeigt den turbulenten Alltag der Vizepräsidentin Meyer (Julia Louis-Dreyfus), die politische Brandherde löscht, ständig öffentlich auftritt und all das mit ihrem anspruchsvollen Privatleben vereinbaren will. Jederzeit muss sie auch die Interessen des Präsidenten vertreten, obwohl ihr Verhältnis zu ihm problematisch ist. Pfiffig-kecke US-Politserie mit Tony Hale (Arrested Development), Anna Chlumsky (Kabinett außer Kontrolle), Gary Cole (Chicago Fire).

4) Dr. Seltsam oder: wie ich lernte, die Bombe zu lieben (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964)

IMDb-Bewertung: 8,4

Darum geht's im Film:

Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges dreht US-General Jack D. Ripper (Sterling Hayden) durch und startet einen Atomangriff gegen die UdSSR. Während US-Präsident Muffley (Peter Sellers) verzweifelt versucht, die Katastrophe in letzter Minute abzuwenden, träumt der obskure Wissenschaftler Dr. Seltsam (auch Sellers) von der Erschaffung einer Herrenrasse, die den Atomkrieg überleben könnte Bitterböse, rabenschwarze Satire von Stanley Kubrick im Schatten der Kubakrise 1962, als nicht viel zum globalen Nuklearkrieg fehlte. Vier Oscarnominierungen.

3) John Adams – Freiheit für Amerika (TV-Mini-Serie, 2008)

IMDb-Bewertung: 8,5

Darum geht's in der Serie:

In dieser siebenteiligen Emmy-prämierten Miniserie von HBO spielt Paul Giamatti John Adams, den Gründungsvater und zweiten Präsidenten der USA, der eine entscheidende Rolle für die amerikanische Revolution und den Aufbau der Republik spielte. Regie: Tom Hooper (Oscar für The Kings Speech) Mit: Laura Linney, Tom Wilkinson, David Morse, Andrew Scott u. v. m.

2) House of Cards (TV-Serie, 2013–2018)

IMDb-Bewertung: 8,7

Darum geht's in der Serie:

Der ehrgeizige Politiker Francis Underwood (Kevin Spacey, u. a. American Beauty), der im Repräsentantenhaus dafür sorgt, dass die Abgeordneten brav der Parteilinie folgen, will als nächster Außenminister noch höher hinaus. Als ihm der neue Präsident Walker (Michael Gill) den begehrten Posten aber verwehrt, sinnt Underwood auf Rache - an jedem, der ihm im Weg steht … US-Adaption einer gleichnamigen englischen Miniserie.

1) The West Wing – Im Zentrum der Macht (TV-Serie, 1999–2006)

IMDb-Bewertung: 8,8

Darum geht's im Film:

US-Politik as it's best! Auch wenn die Serie von Aaron Sorkin über den Alltag des demokratischen US-Präsidenten Josiah Bartlet (Martin Sheen, M.) und seinen politischen Vertrauten schon mehr als zehn Jahre alt ist, hat The West Wing immer noch Aktualität. Und ist eine der besten Polit-Drama-Serien (Golden Globe-prämiert), weniger brutal und negativ wie House of Cards, mit einem Hauch Humor.

