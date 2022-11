In diesen Top-Movies verschiedenster Genres – von Komödie bis Drama – geht es um das Lernen fremder Sprachen und mit welchen Mitteln Menschen sich in aller Welt verständigen. Diese 21 Filme drehen sich auch um Kommunikationsformen abseits von gesprochener Sprache sowie um Probleme beim Sprechen bzw. Hören (und beim Verstehen!) und deren Bewältigung.

21) Windtalkers (2002)

IMDb-Bewertung: 6,1 von 10

Worum es geht:

Pazifikkrieg, ’44: Weil die Japaner bislang jeden Code der Amis geknackt haben, werden den US-Boys nun Navajo-Indianer als Funker zur Seite gestellt - deren Stammesprache kann die Nippon-Armee nicht entschlüsseln. Sgt. Enders (Nicolas Cage) erhält den Auftrag, Indianer Ben (Adam Beach) um jeden Preis zu schützen. Heißt aber auch: Ben soll eher sterben als in Gefangenschaft geraten …

Wer Windtalkers (2002) streamt:

Windtalkers (2002)

20) … denn der Wind kann nicht lesen (The Wind cannot read, 1958)

IMDb-Bewertung: 6,2 von 10

Worum es geht:

Der Pilot Michael Quinn (Dirk Bogarde) stürzt mit seiner Maschine im Dschungel ab und überlebt verletzt. Zur Genesung wird er nach Delhi geschickt. Dort ist er für eine neue Aufgabe vorgesehen: Er soll Japanisch lernen, um als Verhöroffizier zu arbeiten. In der Schule lernt er die Lehrerin Suzuki San kennen - die beiden verlieben sich ineinander.

… denn der Wind kann nicht lesen (The Wind cannot read, 1958)

19) Wonderstruck (2017)

IMDb-Bewertung: 6,2 von 10

Worum es geht:

Todd Haynes' Drama verbindet das 50 Jahre auseinanderliegende Schicksal eines gehörlosen Mädchens und eines Jungen, die sich beide allein nach New York begeben. Ben (Oakes Fegley) und Rose (Millicent Simmonds), zwei Kinder aus verschiedenen Zeitepochen, wünschen sich, dass ihre Leben anders verlaufen würden. Während der Junge seinen Vater sucht, den er nie kennengelernt hat, träumt das Mädchen immer wieder von einer mysteriösen Schauspielerin, über die sie in ihrem Notizbuch schreibt. Als Ben zuhause einen Hinweis entdeckt und Rose einen Zeitungsartikel liest, der ihre Neugierde weckt, machen sich beide auf die Suche nach dem, was sie sich am meisten wünschen – und landen schließlich in New York. Verfilmung des mit Kritikerlob überhäuften Kinderbuchs von Brian Selznick.

Wonderstruck (2017)

18) Die Dolmetscherin (The Interpreter, 2005)

IMDb-Bewertung: 6,4 von 10

Worum es geht:

Silvia Broome (Nicole Kidman) ist als Dolmetscherin im UN-Gebäude in New York tätig. Eines Abends hört die auf afrikanische Sprachen spezialisierte Frau ein Gespräch zweier Männer mit, die sich im dunklen Plenarsaal offenbar über ein geplantes Attentat auf den Diktator des afrikanischen Staates Matobo, Edmund Zuwanie, unterhalten. Sie meldet den Vorfall, woraufhin sich die FBI-Agenten Keller (Sean Penn) und Woods (Catherine Keener) des Falles annehmen sollen. Ein intelligent gebauter Politthriller mit Stars, der aber leider auch einige Längen aufweist.

Die Dolmetscherin

17) Spanglish (2004)

IMDb-Bewertung: 6,4 von 10

Worum es geht:

Die Mexikanerin Cristina erzählt (aus dem Off) in einem Aufsatz, mit dem sie sich für einen Studienplatz an der Universität Princeton bewirbt, die Geschichte ihrer Mutter Flor Moreno (Paz Vega), die von ihrem Mann verlassen wurde und mit ihr in die USA eingewandert ist: Nach vielen miesen Jobs kann sie trotz mangelnder Sprachkenntnisse endlich eine besser bezahlte Stelle als Haushaltshilfe bei Meisterkoch John Clasky (Adam Sandler) ergattern. Dabei bemerkt die schöne Latina bald, dass das Familienleben ihres neuen Arbeitgebers nicht gerade rund läuft. Seine zickige Ehefrau Deborah (Tea Leoni) scheint sich weder für ihn noch für die beiden Kinder zu interessieren -also kümmert sich die liebevolle Flor um die drei ... Warmherzig-melancholische Tragikomödie.

Spanglish (2004)

16) Nell (1994)

IMDb-Bewertung: 6,5 von 10

Worum es geht:

Ohne Strom, fließendes Wasser und Kontakt zur Zivilisation wurde Nell (Jodie Foster) in den Wäldern North Carolinas aufgezogen. Als ihre einsiedlerische Mutter stirbt, nehmen sich Landarzt Lovell (Liam Neeson) und Psychologin Olsen (Natasha Richardson) der jungen Frau an. Langsam gelingt eine Annäherung zu dem Naturkind, das sich nur in ihrer eigenen Fantasiesprache verständigen kann. Doch dann bekommen die Medien Wind von der Sache und viele Reporter wittern die Story ihres Lebens ...Mystisch angehauchte Parabel mit einer grandiosen Jodie Foster.

Nell (1994)

15) Selima & John (The Sleeping Dictionary, 2003)

IMDb-Bewertung: 6,6 von 10

Worum es geht:

Als der junge Brite John (Hugh Dancy) im Jahr 1936 nach Borneo zieht, um dort die Eingeborenen zu zivilisieren, trifft er auf eine fremde Welt. Vor allem die Sitten sind ihm fremd, insbesondere, daß die schöne Selima (Jessica Alba) ihm als Frau für alle Gelegenheiten zugewiesen wird. Doch es dauert nicht lang, bis die beiden sich tatsächlich ineinander verlieben.

Selima & John (The Sleeping Dictionary, 2003)

14) Nachtzug nach Lissabon (2013)

IMDb-Bewertung: 6,8 von 10

Worum es geht:

Das biedere Leben des Berner Lateinlehrers Raimund Gregorius (Jeremy Irons) gerät aus den Fugen, als er eine junge Frau davon abhält, von einer Brücke zu springen. Die Unbekannte begleitet ihn in die Schule, verschwindet nach wenigen Minuten aber wortlos. Lediglich ihren roten Mantel lässt sie zurück. In dessen Tasche findet Gregorius ein Büchlein - zwischen den Seiten liegt eine Zugfahrkarte nach Lissabon. Er ist auf Anhieb fasziniert von der philosophischen Abhandlung des Portugiesen Amadeu Inácio de Almeida Prado, einem Arzt und Philosophen, der während der Ära der Salazar-Diktatur in Portugal lebte. Da der Zug in 15 Minuten abfährt und die Zeilen im Buch das beschreiben, was er empfindet, tritt Raimund spontan die Reise nach Lissabon an, um sich auf die Spuren des Autors zu begeben ... Ruhig erzählt, voller Poesie.

Nachtzug nach Lissabon

13) Italienisch für Anfänger (2000)

IMDb-Bewertung: 7,0 von 10

Worum es geht:

Einmal die Woche treffen sich in der tristen Kopenhagener Vorstadt der hitzige Kellner Halfinn, der schüchterne Concierge Jorgen Mortensen, die Frisöse Karen, Olympia, die ungeschickte Kuchenverkäuferin, und der neu zugezogene Pastor Andreas zum Sprachkurs "Italienisch für Anfänger". Doch hier werden nicht nur Vokabeln gepaukt, Nachdem jeder der Teilnehmer insgeheim in einen anderen verliebt ist, dient der Unterricht als unverfänglicher Treffpunkt. Selbst die temperamentvolle Italienerin Giulia nutzt dort die Gelegenheit zum Flirt. Als die Gruppe beschließt, die frisch erworbenen Kenntnisse in der Praxis zu erproben und einen Trip nach Venedig zu machen, kommen die Dinge endlich ins Rollen. In der Stadt der Verliebten angekommen, werfen alle ihre bisherige Zurückhaltung komplett über Bord... Herzerwärmend.

Italienisch für Anfänger

12) L’Auberge Espagnole - Wiedersehen in St. Petersburg (2005)

IMDb-Bewertung: 7,0 von 10

Worum es geht:

Sequel des 2002er Kinohits L'Auberge Espagnole - besser bekannt unter dem Titel Barcelona für ein Jahr: Xavier (Romain Duris), der im ersten Teil ein verkrachter Student war, der für zwei Semester in Spanien das Leben genoss, hat fünf Jahre später immer noch den Wunsch, Schriftsteller zu werden. Doch er verfasst nur Drehbücher für Kitschserien, und auch sein Liebesleben ist das totale Chaos. Da kommt das Angebot seiner Barcelona-WG-Kollegin Wendy (Kelly Reilly) gerade richtig: Xavier soll mit ihr in London an einem Skript arbeiten, gleichzeitig verliebt er sich in ein Model. Eine Reise nach St. Petersburg soll Klarheit in seine Gefühlsverwirrungen bringen ... Gelungene Fortsetzung.

L'auberge espagnole (2005)

11) Persischstunden (Persian Lessons, 2020)

IMDb-Bewertung: 7,1 von 10

Worum es geht:

WK-II-Dama: Als der Jude Gilles ins KZ kommt, behauptet er, Perser zu sein. Nun soll er dem Kommandanten eine Sprache beibringen, die er gar nicht beherrscht. Also denkt er sich eine neue aus. Hochspannend. Mit Lars Eidinger.

Persischstunden

10) Willkommen bei den Sch’tis (2008)

IMDb-Bewertung: 7,1 von 10

Worum es geht:

Postdirektor Philippe (Kad Merad) macht auf Rollstuhlfahrer, um seiner Frau zuliebe einen Posten an der Côte d'Azur zu ergattern. Der Schwindel fliegt auf, zur Strafe wird er in den Norden versetzt. Dort oben, so heißt es, erwarten einen Eisnebel, Kälte und die dauerbesoffenen unzivilisierten Sch'tis. Im Ort Bergues trifft Philippe auf ein zwar skurriles Völkchen, das einen schwer verständlichen Dialekt spricht, aber ungemein herzlich ist, und revidiert dank Kollege Antoine (Dany Boon) seine Vorurteile. Sehr menschlicher, klug-witziger Kulturclash-Spaß, der in Frankreich damals ein Mega-Kinohit war.

Willkommen bei den Sch'tis (2008)

9) Gottes vergessene Kinder (Children of a lesser God, 1986)

IMDb-Bewertung: 7,2 von 10

Worum es geht:

James Leeds (William Hurt) ist neuer Lehrer an einer Gehörlosenschule für Jugendliche. Der Direktor macht ihm beim Einstellungsgespräch klar, dass es nur darum geht, den Kids zu helfen, "ein bisschen besser zurechtzukommen. Alles andere ist Firlefanz!" Doch Leeds ist so ambitioniert wie unkonventionell. Er hat es sich in den Kopf gesetzt, seinen gehörlosen Schülern das Sprechen beizubringen. Die jungen Leute schließen ihren Lehrer schnell in ihr Herz, angetan hat es ihm aber die taube Putzfrau Sarah (Oscar für Marlee Matlin). Die junge Frau war hier einst eine der begabtesten Schülerinnen, wieso putzt sie jetzt die Gänge des Hauses? Und warum will sie auf keinen Fall ihre Stimme benützen? Leeds will dennoch versuchen, ihr das Sprechen beizubringen. Die beiden verlieben sich ineinander, bald begreift er, warum sie ihr Schweigen selbst gewählt hat.

Gottes vergessene Kinder (Children of a lesser god, 1986)

8) L’Auberge Espagnole - Barcelona für ein Jahr (2002)

IMDb-Bewertung: 7,3 von 10

Worum es geht:

Weil es der späteren Karriere dienlich ist, geht Student Xavier (Romain Duris) für zwei Semester nach Spanien. Langzeitliebe Martine (Audrey Tautou) bleibt in Paris zurück. In Barcelona trifft er am Flughafen ein junges französisches Ehepaar, bei dem er ein paar Tage unterkommt. Danach zieht er in eine WG mit Isabelle (Cécile de France) und Kommilitonen aus halb Europa. Man freundet sich an, genießt das Leben, feiert - und studiert nebenbei auch ein wenig. Heiter, mit liebevoll gezeichneten Figuren und Tiefgang. Cécile de France wurde mit einem César geehrt.

Barcelona für ein Jahr

7) Verstehen Sie die Béliers?

IMDb-Bewertung: 7,3 von 10

Worum es geht:

Die Béliers -Papa Rodolphe (Damiens), Mama Gigi (Viard) und die beiden Teenager Quentin und Paula (Emera) - sind eine ganz normale Bauernfamilie, die in der französischen Provinz ein ruhiges Leben führt. Wobei, eine Besonderheit gibt es schon: Alle bis auf Paula sind gehörlos. Seit ihrer Kindheit ist die 16-Jährige das Sprach-und Kommunikationsrohr für Eltern und Bruder, für sich selbst hat sie kaum Zeit. Als ihr Gesangstalent entdeckt wird und ihr Musiklehrer (Elmosnino) sie zu einer Ausbildung in Paris ermutigt, wird's kompliziert. Kann Paula ihre Familie im Stich lassen? In der flotten, berührenden Familienkomödie aus Frankreich gab The Voice-Halbfinalistin Louane Emera ihr Schauspieldebüt. Bezaubernd!

VERSTEHEN SIE DIE BÉLIERS?

6) Babel (2006)

IMDb-Bewertung: 7,4 von 10

Worum es geht:

(Stimme aus dem Off): „Am Anfang sprachen alle Menschen in allen Teilen der Welt eine Sprache. Was sie sich auch vornahmen, sie konnten alles erreichen. Aber aus Furcht, was der Mensch hätte anrichten können, sprach der Herr: Steigen wir hinab und verwirren wir ihre Sprache. Sodass keiner mehr den anderen versteht.” In Marokko spielen zwei Buben mit einem Gewehr, das aus Japan stammt. Ein Schuss löst sich und trifft die Touristin Susan (Cate Blanchett), die mit ihrem Mann Richard (Brad Pitt) im Bus sitzt. In den USA nimmt Haushälterin Amelia die Kinder von Susan und Richard mit nach Mexiko. Und in Tokio muss die taubstumme Chieko über den Selbstmord ihrer Mutter hinwegkommen. Meisterlich verwebt der Mexikaner Alejandro González Iñárritu vier schicksalhafte Geschichten auf drei Kontinenten. Der intensive Film war siebenfach oscarnominiert, erhielt aber nur den Musik-Preis.

Babel (2006)

5) Jenseits der Stille (1996)

IMDb-Bewertung: 7,4 von 10

Worum es geht:

Die einzige in der Familie, die hören und sprechen kann, ist Lara (Sylvie Testud). Seit ihrem achten Lebensjahr ist sie die Brücke zur Außenwelt, übersetzt für ihre tauben Eltern in allen möglichen Lebenslagen: Sie begleitet sie auf die Bank, führt nötige Kreditverhandlungen, dolmetscht tapfer sogar Rügen ihrer Lehrerin. Als das Mädel eine Klarinette geschenkt bekommt und die Wunderwelt der Musik entdeckt, beginnt der langsame Abschied vom Elternhaus und seinem Reich der Stille... Gefühlvoll, ohne je kitschig zu sein. War '98 nominiert für den Oscar.

Jenseits der Stille (1996)

4) Tatsächlich … Liebe (Love Actually, 2003)

IMDb-Bewertung: 7,6 von 10

Worum es geht:

Es geht um neun mehr oder weniger romantische Episoden im vorweihnachtlichen London: Der frisch gewählte britische Premierminister (Hugh Grant) verliebt sich in seine Sekretärin, Autor Jamie (Colin Firth) verschaut sich in Südfrankreich in seine portugiesische Haushälterin und lernt in einem Crash-Kurs ihre Sprache, der verheiratete Harry (Alan Rickman) flirtet mit seiner Sekretärin. Außerdem ist da noch der Alt-Rocker Billy (Bill Nighy), der nach spätem Charterfolg erkennt, wie wichtig ihm sein Manager Joe ist. Einfach zurücklehnen, lachen und weinen!

Tatsächlich… Liebe (2003)

3) Englisch für Anfänger (English Vinglish, 2012)

IMDb-Bewertung: 7,8 von 10

Worum es geht:

In Indien sind drei Faktoren bei der Beurteilung eines Individuums durch die Gesellschaft entscheidend: Geld, Ruhm und Englischkenntnisse. Shashi Godbole (Sridevi), eine junge Frau, die schlecht Englisch spricht, fühlt sich für diese mangelnden Kenntnisse von ihrer Familie und ihrem Umfeld verunglimpft. Denn im Alltag kann sie sich nur schwer verständigen, etwa wenn sie einkaufen gehen möchte. Die sprachlichen Hürden machen jede Integration und Interaktion unmöglich. Deshalb beschließt Shashi, einen Englisch-Kurs zu machen und sich dabei von ihren Freundinnen unterstützen zu lassen, um sich so von den alten Traditionen zu emanzipieren. Die junge Frau möchte ihre Unsicherheiten überwinden und die fremde Sprache endlich meistern, um es sich selbst und ihrer Familie zu beweisen. Der Film feierte 2012 auf dem Toronto Film Festival Premiere, wo er mit Standing Ovations gefeiert wurde.

Englisch für Anfänger (English Vinglish, 2012)

2) Arrival (2016)

IMDb-Bewertung: 7,9 von 10

Worum es geht:

Wie reden eigentlich Außerirdische? Wie könnte man sich mit ihnen unterhalten? Die Laute der meisten Aliens in Sci-Fi-Filmen beschränken sich normalerweise auf Befehle zur Auslöschung der Menschheit. Nicht so hier: Die Linguistin Louise Banks (Amy Adams) und der Physiker Donnelly (Jeremy Renner) werden im Auftrag der Regierung an einen der zwölf Orte auf der Erde geflogen, wo UFOs mit muschelförmigen Raumschiffen gelandet sind. Die beiden sollen mit den Besuchern aus dem All Kontakt aufnehmen. Innerhalb der "Muschel" treffen Banks und Donnelly auf zwei friedliche Tentakel-Aliens. Die Kommunikation gestaltet sich schwierig, langsam verlieren die Erdengeneräle die Geduld. Stilles, kluges SF-Drama, das einen geradezu meditativen Sog entwickelt.

Banks und Donnelly sollen Kontakt mit den fremden Wesen herstellen

1) The King’s Speech (2010)

IMDb-Bewertung: 8,0 von 10

Worum es geht:

1925 gerät eine verstotterte Radiorede von Prinz Albert (Colin Firth), zweitgeborener Sohn des englischen Königs, zur hochpeinlichen Angelegenheit. Nach zig erfolglosen Behandlungsversuchen durch Logopäden findet seine Frau (Helena Bonham Carter) im Australier Lionel Logue (Geoffrey Rush) einen ebenso effektiven wie unkonventionellen Sprachtherapeuten (der eigentlich gescheiterter Schauspieler ist!). Er pfeift auf Standesdünkel und erzielt bei "Bertie" mit unorthodoxen Methoden Erfolge. Als der König stirbt und der älteste Sohn auf den Thron verzichtet, überschlagen sich die Ereignisse. Humorvoll, warmherzig und sogar spannend: Zu Recht gab's dafür 2011 Oscars für Film, Regie, Drehbuch & Colin Firth!

The Kings Speech (2010)

