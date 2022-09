Die 30 besten Filme und Serien über Countrymusik und ihre Stars

Hank Williams, Patsy Cline, Johnny Cash oder Blaze Foley – sie prägten die Countrymusik und begeisterten ihr Publikum. Hinter den Kulissen der Superstars finden sich allerdings oft Tragik und Drogenexzesse. Der Erfolg und die Dramen der Künstler*innen in Country-Hochburgen wie Nashville und nicht zuletzt die Liebe zur Countrymusik lockten natürlich nicht nur berühmte Hollywood-Regisseure wie Robert Altman, sondern auch hochkarätige Schauspieler*innen wie Meryl Streep, Jessica Lange, Lily Tomlin, Gwyneth Paltrow, Jennifer Jason Leigh, Sissy Spacek, Clint Eastwood, Jeff Bridges, Tom Hiddleston, Joaquin Phoenix, John Travolta, Ethan Hawke oder Rip Torn an. Hier sind die besten Biopics, Serien und Filme, in denen sich alles um Musik, Schicksal, Liebe – und manchmal auch Tod – dreht. Mit Musikerlegenden wie Willie Nelson oder Kris Kristofferson!

30) Der Senkrechtstarter (Rhinestone, 1984)

IMDb-Bewertung: 3,9 von 10

Worum es in Der Senkrechtstarter (Rhinestone, 1984) geht:

Als der New Yorker Taxifahrer Nick (Sylvester Stallone) durch den Anblick von verführerischen weiblichen Kurven einen Unfall baut, ahnt er noch nicht, welche Folgen das hat. Denn die „Unfallursache“ heißt Jake (Dolly Parton) und hat erst Minuten zuvor gewettet, aus dem nächstbesten Mann auf der Straße einen Musikstar zu machen. Es ist die letzte Chance ihrer Karriere, diese verrückte Wette zu wagen, und die einzige Möglichkeit, sich gegen den lüsternen Besitzer eines Nachtclubs zu wehren. Natürlich muss sie ausgerechnet der größten Gesangsniete New Yorks eine bühnenreife Show beibringen. Veritabler 80er Musicalcomedy-Flop, den Stallone sicher vergessen möchte, aber Dolly Parton sagte über den eigens dafür komponierten Soundtrack, dass das Album zum Besten gehört, was sie je gemacht hat.

Der Senkrechtstarter (Rhinestone, 1984) © Video: YouTube

Der Senkrechtstarter (Rhinestone, 1984) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

29) The Last Ride (2011)

IMDb-Bewertung: 5,8 von 10

Worum es in The Last Ride (2011) geht:

Der 1923 geborene Hank Williams gilt als der Pionier der Countrymusik, wie man sie heute kennt. Ende der 1940er hatte der Sänger in den USA den Status eines Superstars. Doch Drogen, Alkohol und sein unberechenbares Temperament machten aus Williams schließlich ein Enfant terrible im Musik-Business. Ende 1952 versucht der Sänger, im Film dargestellt von Henry Thomas, ein Comeback und sagt mehrere Konzerte in West Virginia und Ohio zu. Er heuert den jungen Silas (Jesse James) als Chauffeur an, der ihn zu seinen Auftritten fahren soll. Das ungleiche Duo beginnt eine Fahrt durch die winterlichen Appalachen, die mit Williams Tod am 1. Januar 1953 in Canton, Ohio, enden wird.

The Last Ride (2011) © Video: YouTube

28) I Saw the Light (2016)

IMDb-Bewertung: 5,8 von 10

Worum es in I Saw the Light (2016) geht:

Noch einmal Hank Williams, diesmal in der Version von Regisseur Marc Abraham. Da musste der noble Brite (Avengers, Thor, War Horse) an seinem Akzent arbeiten: In der Musiker-Biografie gibt nämlich Tom Hiddleston die US-Countrylegende Hank Williams, der Johnny Cash und Bob Dylan nachhaltig beeinflusste und 1953 tragisch starb.

Wer I Saw the Light (2016) streamt:

JustWatch

I saw the light (2016) © Video: YouTube

I saw the light (2016) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

27) Grand Theft Parsons (2004)

IMDb-Bewertung: 6,0 von 10

Worum es in Grand Theft Parsons (2004) geht:

Im Jahr 1973 stirbt unter bis heute geheimnisumwitterten Umständen in der Wüste von Nevada der legendenumrankte Musiker Gram Parsons (Gabriel Macht, Suits), Mitglied der Flying Burrito Brothers und Byrds, Schöpfer des modernen Countryrocks. Um seinen letzten Willen zu erfüllen, entführt Road Manager Phil Kaufman (Johnny Knoxville) Parsons Leiche samt Sarg auf einen ereignisreichen Roadtrip, stets dicht gefolgt von den Cops, Parsons hartnäckigem Vater (Robert Forster) und der stets zuerst ums eigene Wohl besorgten Ex-Geliebten (Christina Applegate) des Verstorbenen. Auf einer wahren Geschichte basierende, entspannte Roadmovie-Komödie mit einer kräftigen Prise schwarzem Humor und viel guter Musik.

Wer Grand Theft Parsons (2004) streamt:

JustWatch

Grand Theft Parsons (2004) © Video: YouTube

Grand Theft Parsons (2004) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

26) Broken Bridges (2006)

IMDb-Bewertung: 6,1 von 10

Worum es in Broken Bridges (2006) geht:

Nach einem tragischen Unfall, bei dem ihre jüngeren Brüder tödlich verunglückt sind, zieht die Nachrichtensprecherin Angela Dalton (Kelly Preston) zusammen mit ihrer Tochter Dixie aus Miami zurück ins ländliche Montgomery, wo sie aufgewachsen ist. Hier trifft die Kleine ihren Vater Bo Porter (Toby Keith), einen Country-Sänger, zum ersten Mal. Zwischen Angela und Bo beginnt nach vielen Jahren der Trennung wieder eine Beziehung. Allein wegen Willie Nelson und Burt Reynolds in markanten Nebenrollen sehenswert.

Broken Bridges (2006) © Video: YouTube

Broken Bridges (2006) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

25) Country Strong (2010)

IMDb-Bewertung: 6,3 von 10

Worum es in Country Strong (2010) geht:

Nachdem Country-Diva Kelly (Gwyneth Paltrow) im Vollrausch ihr Kind verlor, macht sie einen Entzug. Dort lernt sie Teilzeitpfleger Beau Hutton (Garrett Hedlund) kennen und lieben. Als Kellys Mann und Manager James (Tim McGraw) sie vorzeitig aus der Klinik holt, damit sie mit einer neuen Tour ihre Karriere ankurbelt, beschließt Kelly, Beau als Opener auftreten zu lassen. James hat aber Newcomerin Chiles Stanton (Leighton Meester) für denselben Job engagiert – das sorgt für jede Menge Spannungen ... Stark gespielt, aber Countrymusic-Fans haben definitiv mehr davon.

Wer Country Strong (2010) streamt:

JustWatch

Country Strong (2010) © Video: YouTube

Country Strong (2010) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

24) Der Songschreiber (Songwriter, 1984)

IMDb-Bewertung: 6,3 von 10

Worum es in Der Songschreiber (Songwriter, 1984) geht:

Der Songwriter Doc Jenkins (Willie Nelson) erhofft sich durch einen neuen Vertrag bessere Bedingungen. Er stellt eine Band zusammen, bemerkt aber bald, dass der neue Deal doch nicht so viel hergibt, wie er sich das versprochen hat. Daher versuchen er und seine alten und neuen Freunde (Kris Kristofferson, Melinda Dillon, Rip Torn u. v. a.), die er um sich versammelt hat, nun alles, um aus dem Vertrag wieder herauszukommen. Leicht verkorkste Story, aber der Soundtrack erhielt eine Oscarnominierung.

Der Songschreiber (Songwriter, 1984) © Video: YouTube

Der Songschreiber (Songwriter, 1984) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

23) Honeysuckle Rose (1980)

IMDb-Bewertung: 6,4 von 10

Worum es in Honeysuckle Rose (1980) geht:

Regisseur Jerry Schatzberg versuchte sich an einem losen Remake des schwedischen Films Intermezzo (1936), der trotz Starbesetzung (Willie Nelson, Amy Irving, Dyan Cannon) an den Kinokassen flippte. Der von Willie Nelson eigens für den Film geschriebene Song On the Road again hingegen wurde zu seinem größten Hit und darf auf keinem Countrymusic-Sampler fehlen.

Honeysuckle Rose (1980) © Video: YouTube

Honeysuckle Rose (1980) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

22) Urban Cowboy (1980)

IMDb-Bewertung: 6,4 von 10

Worum es in Urban Cowboy (1980) geht:

Bei Tag schuftet Bud Davis (John Travolta) in einer texanischen Ölraffinerie, bei Nacht tauscht er seinen Schutzhelm gegen einen Stetson ein und macht sich auf den Weg ins Gilley's, Houstons beliebtesten Nachtclub. Dort bricht der Womanizer die Herzen der Frauen, und beim mechanischen Bullenreiten ist er der ungekrönte König. Dort begegnet er auch der hübschen Tänzerin Sissy (Debra Winger), die ihn für einen echten Cowboy hält. Das muss Bud allerdings erst unter Beweis stellen, als ein gefährlicher Ex-Häftling plant, das Gilley's zu überfallen und Sissy zu erobern.

Wer Urban Cowboy (1980) streamt:

JustWatch

Urban Cowboy (1980) © Video: YouTube

Urban Cowboy (1980) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

21) The Thing Called Love (1993)

IMDb-Bewertung: 6,4 von 10

Worum es in The Thing Called Love (1993) geht:

Sie wollen hoch hinaus in Amerikas Country-Hochburg Nashville: James, Miranda, Kyle und Linda Lue. Doch der Wettbewerb ist hart, die Konkurrenz groß, das Publikum verwöhnt und das Pflaster rau für den aufstrebenden Nachwuchs. Und da gibt es noch etwas, was den hin- und hergerissenen Youngsters immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht: ein leidenschaftliches Gefühl namens Liebe – The Thing Called Love. Regisseur Peter Bogdanovich (Is was, Doc?) versammelt in seinem liebevoll inszenierten Filmdrama eine Reihe aufstrebender Hollywood-Stars wie Sandra Bullock, Dermot Mulroney, Samantha Mathis und den tragischen River Phoenix, der hier in seinem letzten vollendeten Film eine fulminante Performance hinlegt. Ein mitreißender und beschwingter Film darüber, was Liebe ist, mit einem zeitlos guten Soundtrack.

Wer The Thing Called Love (1993) streamt:

JustWatch

The Thing Called Love (1993) © Video: YouTube

The Thing Called Love (1993) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

20) Crazy (The Hank Garland Story, 2008)

IMDb-Bewertung: 6,5 von 10

Worum es in Crazy (The Hank Garland Story, 2008) geht:

Crazy ist die Geschichte eines legendären Gitarristen, der in den 1950er-Jahren in Nashville reüssierte. Mit unvergleichlichem, natürlichem Talent gesegnet, etablierte Hank Garland schnell seinen Ruf als bester Session-Spieler in Nashville. Künstler wie Roy Orbison, Patsy Cline, The Everly Brothers und Elvis Presley wollten alle Hanks brillantes Spiel für ihre Aufnahmen haben. Hank wechselte mühelos vom Country zum Rock-a-Billy zum Jazz und wurde auch schnell von Leuten wie Dave Brubeck, Gary Burton, Joe Morello und Joe Benjamin geschätzt. Seine Geschichte verlief allerdings tragisch … Mit: Waylon Payne, Ali Larter u. a.

Crazy (The Hank Garland Story, 2008) © Video: YouTube

Crazy (The Hank Garland Story, 2008) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

19) Blaze (2018)

IMDb-Bewertung: 6,6 von 10

Worum es in Blaze (2018) geht:

Schauspieler und Regisseur Ethan Hawke verfilmte hier das Leben des amerikanischen Countrymusikers Blaze Foley. Blaze Foley (Ben Dickey) begann seine Karriere in Texas als Mitglied einer Gospel-Band, machte sich jedoch später als Singer-Songwriter von Countrymusik einen Namen. 1989 wurde er vom Sohn seines Freundes Concho January erschossen.

Blaze (2018) © Video: YouTube

Blaze (2018) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*v

18) Your Cheatin’ Heart (1964)

IMDb-Bewertung: 6,6 von 10

Worum es in Your Cheatin’ Heart (1964) geht:

Das erste (von insgesamt drei in dieser Liste) Biopic über den Country-Music-Star Hank Williams: Der in Memphis geborene Schauspieler George Hamilton verkörpert in dieser Version aus 1964 den Womanizer sehr glaubhaft. Der Film wurde mit der Unterstützung von Williams’ Witwe Audrey gedreht und enthält jede Menge zeitloser Songs (Long Gone Lonesome Blues, Hey, Good Lookin’), die von Hamilton täuschend lippensynchron performt wurden, aber gesungen wurden alle Songs von Hank Williams Jr.

Your Cheatin’ Heart (1964) © Video: YouTube

Your Cheatin’ Heart (1964) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

17) Georgia (1995)

IMDb-Bewertung: 6,6 von 10

Worum es in Georgia (1995) geht:

Sadie (Jennifer Jason Leigh) und Georgia (Mare Winningham) sind zwei grundverschiedene Schwestern in Seattle: Sadie hat Georgia immer bewundert, weil sie ihre brillante Karriere als Folk-Sängerin so wunderbar mit ihrem Familienleben in Einklang bringt. Während Georgia sich von einem Erfolg zum nächsten singt, tritt die haltlos treibende Sadie mit kaum bekannten Bands in halbleeren Bars auf und kämpft mit Alkohol und Drogen. Niemand kann verhindern, dass sie sich systematisch selbst zerstört und ihre Freunde, Liebhaber und vor allem ihre Schwester mit nach unten zieht. Der große Krach zwischen den Schwestern ist unausweichlich … Mare Winningham erhielt 1996 für ihre Darstellung der Georgia eine Oscar-Nominierung für die beste Nebenrolle.

Georgia (1995) © Video: YouTube

Georgia (1995) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

16) Honkytonk Man (1982)

IMDb-Bewertung: 6,6 von 10

Worum es in Honkytonk Man (1982) geht:

Der Countrymusiker Red (Clint Eastwood) stammt aus einer armen Farmerfamilie in Oklahoma. Seit über 30 Jahren tingelt er ziemlich erfolglos durch die Staaten. Schwer an Tuberkulose erkrankt, kehrt er auf die inzwischen von einem Orkan zerstörte Farm der Eltern zurück. Da wird ihm eine letzte Chance geboten: Aus Nashville, dem Mekka der Countrymusic, erreicht ihn die Nachricht, dass er in der berühmten Country-Radiosendung Grand Ole Opry eine Kostprobe seiner Musik geben soll. Zusammen mit seinem Großvater und seinem 16-jährigen Neffen Whit (Kyle Eastwood), der als sein Fahrer und Schutzengel fungiert, macht er sich auf den Weg.

Wer Honkytonk Man (1982) streamt:

JustWatch

Honkytonk Man (1982) © Video: YouTube

Honkytonk Man (1982) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

15) Forever My Girl (2018)

IMDb-Bewertung: 6,7 von 10

Worum es in Forever My Girl (2018) geht:

Vor acht Jahren hat Liam (Alex Roe) seine Highschool-Liebe Josie Preston (Jessica Rothe) vorm Altar stehen lassen, weil er Musiker werden wollte. Jetzt ist er zurück in St. Augustine und will sie zurückgewinnen, aber sie lehnt ihn ab – und selbst seine eigenen Eltern grollen. Okay-Romanze.

Wer Forever My Girl (2018) streamt:

JustWatch

Forever My Girl © Video: Kinostar

Forever My Girl (2018) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

14) Robert Altman’s Last Radio Show (A Prairie Home Companion, 2006)

IMDb-Bewertung: 6,7 von 10

Worum es in Robert Altman’s Last Radio Show (A Prairie Home Companion, 2006) geht:

Seit 1974 ist die Radioshow A Prairie Home Companion on air. Jetzt wurde das Theater, aus dem gesendet wird, verkauft – die nächste Vorstellung ist zugleich die letzte. Die Mitwirkenden rund um den Formaterfinder Garrison Keillor und die singenden Johnson-Schwestern Yolanda (Meryl Streep) und Rhonda (Lily Tomlin) erfahren erst kurz vor der Sendung davon und geben noch einmal ihr Bestes. Doch im Lauf der Show gehen die Emotionen durch. Liebevolle Showbiz-Hommage und letzter Film Robert Altmans.

Wer Robert Altman’s Last Radio Show (A Prairie Home Companion, 2006) streamt:

JustWatch

Robert Altman’s Last Radio Show (A Prairie Home Companion, 2006) © Video: YouTube

Robert Altman’s Last Radio Show (A Prairie Home Companion, 2006) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

13) Country Comfort (Serie 2021– )

IMDb-Bewertung: 6,8 von 10

Worum es in Country Comfort (Serie 2021– ) geht:

Das Leben und die Karriere der jungen Countrysängerin Bailey (Katharine McPhee) sind an einem Tiefpunkt angelangt. Um sich über Wasser halten zu können, nimmt sie einen Job als Kindermädchen für den ungehobelten und rauen Cowboy Beau (Eddie Cibrian) an und kümmert sich fortan um dessen fünf Kinder. Mit ihrer charmanten Südstaaten-Art wird Bailey schnell zur Freundin und Mutterfigur für die Kinder, die Bailey etwas geben, was sie niemals gedacht hätte hier zu finden: eine neue Band. Gemeinsam mit den musikalisch begabten Kindern arbeitet Bailey daran, ihre Karriere wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.

Wer Country Comfort (Serie 2021– ) streamt:

JustWatch

Country Comfort (Serie 2021- ) © Video: YouTube

12) Payday – Zahltag (1973)

IMDb-Bewertung: 7,1 von 10

Worum es in Payday – Zahltag (1973) geht:

Der Countrysänger Maury Dann (Rip Torn in einer seiner besten Rollen) müht sich redlich ab, sich als einer der Topmusiker in seinem Geschäft zu behaupten. Auf der Bühne gibt er den gutmütigen Kumpel, doch privat ist er ein selbstsüchtiger Rüpel mit einem unstillbaren Appetit auf Schnaps, Pillen und Frauen.

Payday - Zahltag (1973) © Video: YouTube

Payday – Zahltag (1973) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

11) Pure Country (1992)

IMDb-Bewertung: 7,1 von 10

Worum es in Pure Country (1992) geht:

Dusty Chandler gehört zu den erfolgreichsten Countrymusikern, seine Konzerte sind bombastische Bühnenshows. Doch insgeheim sehnt er sich nach dem einfachen Leben, von dem er in seinen Liedern so oft singt. So entscheidet er sich schließlich, eine Auszeit zu nehmen und in das kleine Bauerndorf zurückzukehren, in dem er aufwuchs. Mit: George Strait, Lesley Ann Warren, Isabel Glasser u. a.

Wer Pure Country (1992) streamt:

JustWatch

Pure Country (1992) © Video: YouTube

Pure Country (1992) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

10) Der süße Traum vom Glück (Sweet Dreams, 1985)

IMDb-Bewertung: 7,1 von 10

Worum es in Der süße Traum vom Glück (Sweet Dreams, 1985) geht:

Dieses Drama von Regisseur Karel Reisz dreht sich um das Leben der legendären Countrysängerin Patsy Cline (Crazy), die 1963 im Alter von nur 30 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Die Hauptdarstellerin Jessica Lange wurde für ihre Leistung 1986 für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. In Nebenrollen: Ed Harris, John Goodman.

Der süße Traum vom Glück (Sweet Dreams,1985) © Video: YouTube

9) Wild Rose (2019)

IMDb-Bewertung: 7,2 von 10

Worum es in Wild Rose (2019) geht:

Countrymusik ist die große Leidenschaft der Sängerin Rose-Lynn Harlan (großartig: Jessie Buckley). Im schottischen Glasgow wurde die junge Mutter gerade aus dem Gefängnis entlassen und wünscht sich nichts sehnlicher, als sich ihre zwei Kinder zu schnappen und aus ihrer Heimat zu verschwinden, um als Countrymusikerin Karriere zu machen. Roses Mutter Marion (Julie Walters) glaubt trotz des Talents und Charismas ihrer Tochter jedoch nicht an einen Durchbruch, zumal diese schon in der Vergangenheit fixe Ideen hatte, die sich nie auszahlten. Also bringt sie Rose stattdessen dazu, Verantwortung zu übernehmen – und zwar indem sie einen Job als Putzfrau annimmt und Geld verdient. Doch da begegnet ihr beim Saubermachen im Mittelklasse-Haus von Susannah (Sophie Okonedo) eine unerwartete Unterstützerin ihrer Kunst.

Wer Wild Rose (2019) streamt:

JustWatch

Wild Rose (2019) © Video: YouTube

Wild Rose (2019) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

8) Crazy Heart (2010)

IMDb-Bewertung: 7,2 von 10

Worum es in Crazy Heart (2010) geht:

Jeff Bridges (Oscar!) als abgetakelter Musiker, der noch die Kurve zu kratzen scheint. Der Countrysänger Bad Blake (Bridges) war einmal wer, füllte früher große Konzerthallen. Jetzt klappert er Amerikas Bowlingparadiese ab und gibt sich dem Alkohol hin. Als er die junge Journalistin Jean (Maggie Gyllenhaal) trifft und sich in sie verliebt, scheint der abgehalfterte Star wieder Tritt zu fassen. Dann kommt auch noch das Angebot, im Vorprogramm von Country-Schwergewicht Tommy Sweet (Colin Farrell), dessen Mentor Bad einmal war, aufzutreten. Gibt's ein Happy End?

Stimmig gefilmt und authentisch, die Lieder im Film singt der wunderbare Jeff Bridges übrigens selbst.

Wer Crazy Heart (2010) streamt:

JustWatch

Crazy Heart (2010) © Video: YouTube

Crazy Heart (2010) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

7) Tender Mercies – Comeback der Liebe (1983)

IMDb-Bewertung: 7,4 von 10

Worum es in Tender Mercies – Comeback der Liebe (1983) geht:

Bevor seine Ehe mit der erfolgreichen Sängerin Dixie Scott (Betty Buckley) in die Brüche ging, war Mac Sledge (Oscar für Robert Duvall) ein bekannter Countrysänger. Inzwischen ist der damalige Star dem Alkohol verfallen und nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Motelbesitzerin Rosa (Tess Harper), die ihm nach einer durchzechten Nacht Unterkunft gewährt, hilft ihm wieder auf die Beine. Die beiden verlieben sich. Mac gibt das Trinken auf und freundet sich auch mit Rosas kleinem Sohn Sonny an. Doch dann kommt Dixie zu einem Gastspiel in die Stadt und Macs Beziehung zu Rosa wird auf eine harte Probe gestellt.

Tender Mercies - Comeback der Liebe (1983) © Video: YouTube

Tender Mercies – Comeback der Liebe (1983) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

6) Nashville Lady (Coalminer’s Daughter, 1980)

IMDb-Bewertung: 7,5 von 10

Worum es in Nashville Lady (Coalminer’s Daughter, 1980) geht:

Hierzulande weniger bekannt, ist Loretta Lynn in Amerika ein Countrymusic-Superstar – das ist das beeindruckende Biopic über sie: Mitte der 40er-Jahre im Kentucky-Kaff Butcher Hollow. Loretta Webb (Sissy Spacek) wächst als Tochter eines Minenarbeiters auf. Mit 15 (!) heiratet sie Kriegsveteran „Mooney“ Lynn (Tommy Lee Jones) – zusammen zieht es sie in den Westen. Sechs Jahre später betreiben die zwei eine Farm und haben vier Kinder. Zum Einschlafen singt Loretta den Kleinen ihre eigenen Songs vor. Als Mooney ihr eine Gitarre schenkt und sie überredet, öffentlich aufzutreten, beginnt ihr Aufstieg zur Königin der Countrymusik ... War 1981 für sieben Oscars nominiert, einen davon gewann die umwerfende Sissy Spacek.

Wer Nashville Lady (Coalminer’s Daughter, 1980) streamt:

JustWatch

Nashville Lady (Coalminer’s Daughter, 1980) © Video: YouTube

Nashville Lady (Coalminer’s Daughter, 1980) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

5) Nashville (TV-Serie 2012–2018)

IMDb-Bewertung: 7,7 von 10

Worum es in Nashville (TV-Serie 2012–2018) geht:

Die Countrysängerin Rayna James (Connie Britton) ist schon seit 20 Jahren im Musikbusiness. Während dieser Zeit hat sie sich den Titel Queen of Country hart erarbeitet. Nun will sie mit ihrem neuen Album an diesen Erfolg anknüpfen. Doch als die Verkaufszahlen nicht in die Höhe gehen wollen, hat Raynas Manager eine Idee. Er will, dass Rayna gemeinsam mit der neu aufsteigenden jungen Countrysängerin Juliette Barnes (Hayden Panettiere) auf Tour geht. Die beiden Frauen können sich im ersten Moment ganz und gar nicht leiden, weshalb Rayna ablehnt. Nun stehen beide in direkter Konkurrenz miteinander, als sowohl Rayna als auch Juliette versuchen, den Gitarristen Deacon Claybourne (Charles Esten) für ihre Tour zu gewinnen, den früheren Geliebten Raynas.

Wer Nashville (TV-Serie 2012–2018) streamt:

JustWatch

Nashville (2012-2018) © Video: YouTube

Nashville (TV-Serie 2012-2018) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

4) O Brother, Where Art Thou? (2001)

IMDb-Bewertung: 7,7 von 10

Worum es in O Brother, Where Art Thou? (2001) geht:

Frei nach Homer: Im Süden der USA der 30er-Jahre überredet Häftling „Ulysses“ (George Clooney) seine beiden Mitstreiter Pete (John Turturro) und Delmar (Tim B. Nelson) zur Flucht und verspricht ihnen einen Anteil an einem Goldschatz. Die Reise entwickelt sich zu einer Odyssee, auf der sie manch skurriler Gestalt begegnen: einem Musiker, der seine Seele dem Teufel verkauft hat, oder drei Sirenen. Coen-Kult mit fantastischem Soundtrack.

Wer O Brother, Where Art Thou? (2001) streamt:

JustWatch

O Brother, Where Art Thou? – Eine Mississippi-Odyssee (2000) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Alliance Atlantis / BAC Films / Universal Pictures / Touchstone Pictures / StudioCanal / Working Title Films / Blind Bard Pictures / YouTube

O Brother, Where Art Thou? (2001) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

3) Neil Young: Heart of Gold (2006)

IMDb-Bewertung: 7,7 von 10

Worum es in Neil Young: Heart of Gold (2006) geht:

Heart of Gold ist Jonathan Demmes (Das Schweigen der Lämmer) intime Dokumentation über den legendären Musiker Neil Young. Die Aufnahmen entstanden bei einem Konzert im Ryman Auditorium in Nashville im Sommer 2005. Kurz nachdem das von der Kritik gefeierte Album Prairie Wind veröffentlicht wurde, eroberte Rocklegende Neil Young das Ryman Auditorium – das historische Herzstück der Grand Old Opry in Nashville – im Sturm und bezauberte sein Publikum mit einer Kombination aus neuen Stücken und zeitlosen Klassikern wie The Painter, Heart Of Gold und Harvest Moon. Begleitet wurde er von einer handverlesenen Gruppe Musiker.

Wer Neil Young: Heart of Gold (2006) streamt:

JustWatch

Neil Young: Heart of Gold (2006) © Video: YouTube

Neil Young: Heart of Gold (2006) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

2) Nashville (1975)

IMDb-Bewertung: 7,7 von 10

Worum es in Nashville (1975) geht:

Regie-Legende Robert Altman gewährt uns in diesem Meisterwerk einen lakonischen Blick hinter die Kulissen der Countrymusic-Industrie. Virtuos führt er den Zuschauer durch fünf Tage in Nashvillle mit einer Menge an Handlungssträngen und Figuren, ohne die Fäden dabei zu verwirren – und das mit einem Allstar-Cast der Sonderklasse: Keith Carradine, Lily Tomlin, Ned Beatty, Karen Black, Geraldine Chaplin, Shelley Duvall, Jeff Goldblum, Scott Glenn u. v. m.

Wer Nashville (1975) streamt:

JustWatch

Nashville (1975) © Video: YouTube

Nashville (1975) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*

1) Walk The Line (2005)

IMDb-Bewertung: 7,8 von 10

Worum es in Walk The Line (2005) geht:

Nach dem Militärdienst in Deutschland zieht der Farmersohn Johnny Cash (Oscarnominierung für Joaquin Phoenix) aus dem tiefsten Arkansas nach Memphis, wo er bald seine erste LP aufnimmt und mit späteren Superstars wie Elvis Presley auf Tournee geht. Der Weg nach oben ist hart, Johnny Cashs Leben ist gezeichnet vom traumatischen Tod des geliebten Bruders und von der Verachtung durch den gefühlskalten Vater. Ohne Alkohol und Amphetamine läuft bei ihm fast nichts mehr. Die jahrelange unerfüllte Liebe zu Sängerin June Carter (Oscar für Reese Witherspoon) droht ihm den Rest zu geben. Superb und mitreißend dargeboten!

Wer Walk The Line (2005) streamt:

JustWatch

Walk the Line © Video: YouTube

Walk The Line (2005) als DVD/Blu-ray auf Amazon finden*