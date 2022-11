12 Monate in 24 Filmen: In diesen Filmtiteln kommen alle Monate von Jänner bis Dezember vor. Mit dabei sind geniale Komödien, Kammerspiele, Dramen und sogar Märchen. Wir wünschen viel Vergnügen und gute Unterhaltung mit unserem Filmkalender.

1) The January Man (Im Zeichen der Jungfrau, 1989)

IMDb-Bewertung: 5,6 von 10

Worum es in The January Man (Im Zeichen der Jungfrau, 1989) geht:

Ein Serienkiller, der bereits elf Frauen ermordet hat, versetzt die New Yorker in Hysterie. Die Polizei tappt im Dunkeln. Notgedrungen holt Bürgermeister Flynn (Rod Steiger) den eigenwilligen Ex-Cop Nick (Kevin Kline) zurück in den Dienst. Gegen den Willen des altgedienten Bullen Captain Alcoa (Danny Aiello), der Nick für einen Hippie hält, beginnt der unkonventionelle Comeback-Cop seine Ermittlungen. Zusammen mit seinem Kumpel Ed (Alan Rickman) kommt er der sonderbaren Vorgangsweise des Killers langsam auf die Spur. Flotter Thrillerspaß im 80er-Flair mit tollen Stars in den Nebenrollen (Harvey Keitel, Susan Sarandon …).

Wer The January Man (Im Zeichen der Jungfrau, 1989) streamt:

JustWatch

Im Zeichen der Jungfrau © Video: YouTube

The January Man (Im Zeichen der Jungfrau, 1989) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

2) The Two Faces of January (Zwei Gesichter des Januars, 2014)

IMDb-Bewertung: 6,2 von 10

Worum es in The Two Faces of January (Zwei Gesichter des Januars, 2014) geht:

Athen, 1962: Der junge Amerikaner Rydal (Oscar Isaac) verdingt sich als Fremdenführer und zieht nebenbei Touristen mit kleinen Betrügereien über den Tisch. Als er eines Tages das offenbar wohlhabende Pärchen Chester (Viggo Mortensen) und Colette MacFarland (Kirsten Dunst) kennenlernt, ist er fasziniert, sie verabreden sich zum Abendessen. Als Rydal danach Colette ein Armband, das sie vergessen hat, ins Hotel nachbringen will, beobachtet er, wie Chester einen bewusstlosen Mann über den Gang schleift: angeblich ein unbekannter Betrunkener. Doch im Zimmer des Mannes liegen Fotos von den MacFarlands … Eleganter, tadellos besetzter Suspense in klassischer Hitchcock-Manier, der im Kino leider unterging.

Wer The Two Faces of January (Zwei Gesichter des Januars, 2014) streamt:

JustWatch

Die zwei Gesichter des Januars (2014) © Video: YouTube

The Two Faces of January (Zwei Gesichter des Januars, 2014) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

3) February (Die Tochter des Teufels, 2015)

IMDb-Bewertung: 5,9 von 10

Worum es in February (Die Tochter des Teufels, 2015) geht:

Katholische Schulmädchen in Not: Unheilschwangere Visionen plagen die Schwestern Rose (Lucy Boynton) und Kat (Kiernan Shipka), deren Mädchenschule nach einem unerwartet heftigen Wintereinbruch von der Außenwelt abgeschnitten scheint. Währenddessen macht sich die mysteriöse Joan (Emma Roberts) von New York auf den Weg dorthin. Doch je näher jene ihrem Ziel kommt, desto schrecklicher werden die Albträume der jungen Kat. Und deren unvermeidliche Konsequenzen ...

Wer February (Die Tochter des Teufels, 2015) streamt:

JustWatch

February (Die Tochter des Teufels, 2015) © Video: YouTube

February (Die Tochter des Teufels, 2015) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

4) Summer in February (Sommer im Februar, 2013)

IMDb-Bewertung: 5,6 von 10

Worum es in Summer in February (Sommer im Februar, 2013) geht:

Cornwall 1913: In der elitären Künstlerkolonie Lamorna verlieben sich der Maler Alfred Munnings (Dominic Cooper) und sein bester Freund Gilbert (Dan Stevens) in dieselbe Frau, Florence Carter-Wood (Emily Browning). Die aristokratische Schönheit liebt den adeligen Gilbert. Doch als der berühmte Munnings ihr einen Heiratsantrag macht, stimmt sie diesem zu. Die Situation droht zu eskalieren und die gefährliche Ménage-à-trois nimmt bedrohliche Züge an, als Florence schon in der Hochzeitsnacht versucht, sich umzubringen. Zu spät muss sie erkennen, dass sie nicht nur die Herzen der beiden Männer gebrochen hat, sondern auch ihr eigenes.

Wer Summer in February (Sommer im Februar, 2013) streamt:

JustWatch

Summer in February (Sommer im Februar, 2013) © Video: YouTube

Summer in February (Sommer im Februar, 2013) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

5) März (2008)

IMDb-Bewertung: 5,5 von 10

Worum es in März (2008) geht:

Der mehrfach preisgekrönte Film beginnt mit dem abschiedslosen Selbstmord von drei befreundeten jungen Männern in einem Dorf in Tirol. Drei Monate später zeichnet der Film die Art und Weise nach, wie die Angehörigen ihre Trauer bewältigen. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit – ein Dreifach-„Selbstmord“, der sich etwa 15 Jahre zuvor in Südtirol ereignet hat. In der Realität waren die Männer jedoch Arbeiter – im Film wurden sie zu Studenten. Regisseur Händl Klaus erlebte die Tragödie indirekt über einen Freund aus jenem Dorf mit, der die Jugendlichen aus seiner Schulzeit kannte.

Wer März (2008) streamt:

JustWatch

März (2008) © Video: YouTube

März (2008) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

6) The Ides of March – Tage des Verrats (2011)

IMDb-Bewertung: 7,1 von 10

Worum es in The Ides of March – Tage des Verrats (2011) geht:

Mike Morris (George Clooney), Gouverneur von Pennsylvania, will der nächste US-Präsident werden, davor muss er noch die Vorwahlen der Demokratischen Partei gewinnen. Der brillante junge Politberater Stephen Meyers (Ryan Gosling) wirft sich idealistisch für seinen Helden in die Schlacht, weil er fest daran glaubt, dass Morris das Land verändern will. Schon bald wird Meyers zwischen den listigen gegnerischen Kampagnenmanagern aufgerieben und gerät in ein Netz aus Lügen und Intrigen ... Elegant, provokant und spannend.

Wer The Ides of March – Tage des Verrats (2011) streamt:

JustWatch

The Ides of March - Tage des Verrats (2011) © Video: YouTube

The Ides of March – Tage des Verrats (2011) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

7) Pieces of April (Ein Tag mit April Burns, 2003)

IMDb-Bewertung: 7,0 von 10

Worum es in Pieces of April (Ein Tag mit April Burns, 2003) geht:

Obwohl die Stimmung zwischen April (Katie Holmes) und ihren Eltern (Patricia Clarkson, Oliver Platt) nicht sonderlich gut ist, hat sie ihren Vater, ihre Mutter und den Rest der Familie zum Thanksgiving-Fest eingeladen. Ein stressiger Tag steht ihr und ihrem Freund Bobby bevor, aber damit noch nicht genug: Ausgerechnet jetzt gibt auch noch der Herd den Geist auf. Wenn das mal gutgeht!

Wer Pieces of April (Ein Tag mit April Burns, 2003) streamt:

JustWatch

Pieces of April - Ein Tag mit April Burns (2003) © Video: YouTube

Pieces of April (Ein Tag mit April Burns, 2003) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

8) April Fool’s Day – Die Horror-Party (1986)

IMDb-Bewertung: 6,2 von 10

Worum es in April Fool’s Day – Die Horror-Party (1986) geht:

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums möchte die junge Muffy St. John im Haus ihrer Eltern den Spring Break (und gleichzeitig den 1. April) feiern, nachdem sie die meisten ihrer Freunde das ganze Jahr nicht gesehen hat. Das Haus liegt auf einer Insel vor der Küste und kann nur durch eine Fähre erreicht werden. Nach der Anreise am Vortag wird die Feier jedoch schon bald durch das Verschwinden eines Gastes getrübt, und dessen Freundin Kit (Amy Steel) behauptet, seine Leiche gesehen zu haben, ohne dass diese aufzufinden wäre. Bald verschwinden die nächsten Gäste und die Gastgeberin scheint sich seltsamerweise auch noch darüber zu freuen. Geht ein Killer auf der Insel um – und wer könnte es sein? Oder ist alles vielleicht nur ein großer Aprilscherz? Ohne Verbindung zur Außenwelt nimmt die Panik zu.

Wer April Fool’s Day – Die Horror-Party (1986) streamt:

JustWatch

April Fool’s Day - Die Horror-Party (1986) © Video: YouTube

April Fool’s Day – Die Horror-Party (1986) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

9) May Fools (Eine Komödie im Mai, 1990)

IMDb-Bewertung: 7,3 von 10

Worum es in May Fools (Eine Komödie im Mai, 1990) geht:

Frankreich im Mai 1968. Während die Studenten die Revolte gegen das reaktionäre politische Establishment anführen, versammelt sich eine Familie (Michel Piccoli, Miou-Miou u. a.) in der Provinz wegen des Todes der Mutter, um Erbfragen zu klären. Da die Totengräber streiken und sie so die Zeit genießen können, werden im Landleben auch die neuen Ideale erprobt. Später spöttischer Blick von Louis Malle auf die 68er-Geschehnisse.

Wer May Fools (Eine Komödie im Mai, 1990) streamt:

JustWatch

May Fools (Eine Komödie im Mai, 1990) © Video: YouTube

May Fools (Eine Komödie im Mai, 1990) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

10) 4 Tage im Mai (2011)

IMDb-Bewertung: 6,3 von 10

Worum es in 4 Tage im Mai (2011) geht:

Kurz vor dem WK-II-Ende in Europa besetzt ein Trupp Russen ein Kinderheim in einem deutschen Ostseekaff. Deren Hauptmann (Guskov) bekommt den Befehl, die deutschen Soldaten, die sich am Strand aufhalten, gefangen zu nehmen. Das Problem: Er hat sieben Mann und keine Munition, was die zehnmal so starken Deutschen nicht ahnen. Beide Parteien sind kriegsmüde, keiner will kämpfen. Eine Pattstellung, die der 13-jährige Peter (Wenzel) ändern will: Er glaubt immer noch an den Endsieg ... Das eigentlich unglaubliche Finale hat sich wirklich so abgespielt!

Wer 4 Tage im Mai (2011) streamt:

JustWatch

4 Tage im Mai (2011) © Video: YouTube

4 Tage im Mai (2011) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

11) Junebug (Junikäfer, 2005)

IMDb-Bewertung: 6,9 von 10

Worum es in Junebug (Junikäfer, 2005) geht:

Eine frisch verheiratete Galeristin (Embeth Davidtz) aus Chicago lernt in North Carolina die Familie ihres Mannes (Alessandro Nivola) kennen und wird mit einem Haufen skurriler Hinterwäldler konfrontiert. Großstadt und Provinz in Reinkultur ergeben eine brisante Mischung. – Vorzüglich gespielte Independent-Komödie (u. a. Oscar-Nominierung für Amy Adams), die international zum Überraschungserfolg wurde und mit lakonischem Witz menschliche Eigenarten darstellt.

Wer Junebug (Junikäfer, 2005) streamt:

JustWatch

Junikäfer © Video: YouTube

Junebug (Junikäfer, 2005) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

12) Jedes Jahr im Juni (2013)

IMDb-Bewertung: 6,4 von 10

Worum es in Jedes Jahr im Juni (2013) geht:

Die Bayerin Elke (Katharina Wackernagel) besucht in den 1970ern regelmäßig ihre Verwandten in der DDR. Dabei verliebt sie sich in Gregor (Peter Schneider). Die beiden sind zwar verheiratet, beginnen aber eine Affäre, die auf ein Treffen pro Jahr beschränkt ist. Nach dem Fall der Mauer sind beide wieder allein – werden sie nun dauerhaft zusammenfinden? – Toll gemacht und glaubhaft gespielt. Die Handlung erinnert an den US-Film Nächstes Jahr, selbe Zeit von 1978. Hier trafen sich Ellen Burstyn und Alan Alda einmal im Jahr für ein gemeinsames Wochenende.

Wer Jedes Jahr im Juni (2013) streamt:

JustWatch

Jedes Jahr im Juni (2013) © Video: YouTube

Jedes Jahr im Juni (2013) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

13) Im Juli (2000)

IMDb-Bewertung: 7,7 von 10

Worum es in Im Juli (2000) geht:

Juli (Christiane Paul) prophezeit Lehrer Daniel (Moritz Bleibtreu), dass er auf einer Party die Liebe seines Lebens treffen wird – erkennen soll er sie an einem Sonnensymbol. Eigentlich meint sie damit sich selbst, doch dann taucht zufällig die Türkin Melek mit einem Sonnenshirt auf und entflammt Daniels Herz. Dass sie tags darauf nach Istanbul abreist, stört ihn wenig, er fährt ihr einfach hinterher. Eine turbulente Reise mit allerlei Auseinandersetzungen und Liebeswirren hebt an ... Sommerlich leichte Mischung aus Roadmovie und Liebesfilm von Regisseur Fatih Akin (Gegen die Wand).

Wer Im Juli (2000) streamt:

JustWatch

Im Juli (2000) © Video: YouTube

Im Juli (2000) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

14) Born on the 4th of July (Geboren am 4. Juli, 1989)

IMDb-Bewertung: 7,2 von 10

Worum es in Born on the 4th of July (Geboren am 4. Juli, 1989) geht:

Eine wahre Geschichte aus dem Leben von Vietnamveteran und Friedensaktivist Ron Kovic: Katholisch und zum Patriotismus erzogen, meldet sich Ron (Tom Cruise) freiwillig zum Vietnam-Einsatz, wo er sich ein Heldenabenteuer erhofft. Stattdessen kehrt er traumatisiert und im Rollstuhl zurück. Für die schonungslose Abrechnung mit der US-Vergangenheit wurde Oliver Stone mit dem Regie-Oscar belohnt. Tom Cruise war oscarnominiert.

Wer Born on the 4th of July (Geboren am 4. Juli, 1989) streamt:

JustWatch

Geboren am 4. Juli © Video: YouTube

Born on the 4th of July (Geboren am 4. Juli, 1989) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

15) August: Osage County (Im August in Osage County, 2013)

IMDb-Bewertung: 7,2 von 10

Worum es in August: Osage County (Im August in Osage County, 2013) geht:

Das Verschwinden des Vaters (Sam Shepard) führt seine drei erwachsenen Töchter zurück ins Elternhaus, wo es zu Auseinandersetzungen kommt. Denn: Mutter Violet (Meryl Streep) ist eine verbitterte krebskranke Matriarchin, die ihr Herz auf der Zunge trägt. Vor allem die älteste Tochter Barbara (Julia Roberts) kracht ständig mit Mama zusammen. Dass die jeweiligen Männer ebenfalls vor Ort sind, trägt nicht zur Deeskalation bei. Höhepunkt ist ein Essen, bei dem Barbara ihre Mutter angreift. Edel besetzte Adaption (u. a. Juliette Lewis, Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor) eines pulitzerpreisgekrönten Theaterstücks.

Wer August: Osage County (Im August in Osage County, 2013) streamt:

JustWatch

Im August in Osage County (August: Osage County, 2013) © Video: YouTube

August: Osage County (Im August in Osage County, 2013) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

16) Rhapsody in August (Rhapsodie im August, 1991)

IMDb-Bewertung: 7,2 von 10

Worum es in Rhapsody in August (Rhapsodie im August, 1991) geht:

Allein und abgeschieden lebt die alte Hibakusha Kane in den Bergen über Nagasaki. Als sie eines Sommers Besuch von ihren Enkeln bekommt, wird sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Die Enkel beginnen sich für die Geschichte ihrer Großeltern zu interessieren und erfahren, dass ihr Großvaters 1945 beim Atombombenangriff auf Nagasaki ums Leben kam. In ihnen wächst ein gegen die USA gerichteter Zorn, der zum Ausbruch kommt, als ihr Cousin Clark (Richard Gere) aus Amerika zu Besuch kommt. Gemeinsam beginnt die Familie schließlich die Vergangenheit aufzuarbeiten ...

Wer Rhapsody in August (Rhapsodie im August, 1991) streamt:

JustWatch

Rhapsody in August (Rhapsodie im August, 1991) © Video: YouTube

Rhapsody in August (Rhapsodie im August, 1991) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

17) September (1987)

IMDb-Bewertung: 6,5 von 10

Worum es in September (1987) geht:

Melancholisches Kammerspiel von Woody Allen. Erotische Wirrnisse und ein düsteres Geheimnis werfen Schatten auf die gepflegten Konversationen. Die junge Lane (Mia Farrow) hat sich nach einem Selbstmordversuch in ein Landhaus in Vermont zurückgezogen und versucht, sich wieder zu fangen. Sie liebt den Schriftsteller Peter (Sam Waterston), der nach dem Tod seiner Frau das Vertrauen in sich selbst verloren hat. Ihn zieht es zu Lanes Freundin Stephanie (Dianne Wiest). Stephanie ist verheiratet, aber nicht glücklich mit ihrem Mann; sie fühlt sich ebenfalls zu Peter hingezogen. Lane wird ihrerseits vom Witwer Howard (Denholm Elliott) unbeholfen umworben.

Wer September (1987) streamt:

JustWatch

September (1987) © Video: YouTube

September (1987) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

18) September Dawn (2007)

IMDb-Bewertung: 5,8 von 10

Worum es in September Dawn (2007) geht:

Im Jahre 1857 reist ein Zug von Siedlern durch Utah und wird von den dort ansässigen religiös-faschistoiden Mormonen, die die Einwanderer nicht dulden wollen, angegriffen. Am Rande dieses tragischen Massakers, bei dem rund 140 Menschen ihr Leben lassen, kommt es zu einer Romeo-und-Julia-ähnlichen Liebesgeschichte zwischen der Tochter des Siedler-Pastors und einem jungen Mormonen. Mit Jon Voight, Terence Stamp u. a.

Wer September Dawn (2007) streamt:

JustWatch

September Dawn (2007) © Video: YouTube

September Dawn (2007) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

19) The Hunt for Red October (Jagd auf Roter Oktober, 2005)

IMDb-Bewertung: 7,6 von 10

Worum es in The Hunt for Red October (Jagd auf Roter Oktober, 2005) geht:

Im November 1984, der Kalte Krieg ist also noch in vollem Gang, orten die Amerikaner ein russisches Atom-U-Boot im Nordatlantik. Es handelt sich um die Roter Oktober, die von Kapitän Ramius (Sean Connery) befehligt wird und die USA ansteuert. Ist er wahnsinnig geworden und will den kapitalistischen Erzfeind auf eigene Faust angreifen? CIA-Agent Ryan (Alec Baldwin) ist eher der Ansicht, dass Ramius überlaufen will. Aber was, wenn nicht? Auch heute noch ein Nervenzerrer.

Wer The Hunt for Red October (Jagd auf Roter Oktober, 2005) streamt:

JustWatch

Jagd auf Roter Oktober (The Hunt for Red October, 1990) © Video: YouTube

The Hunt for Red October (Jagd auf Roter Oktober, 2005) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

20) October Sky (1999)

IMDb-Bewertung: 7,8 von 10

Worum es in October Sky (1999) geht:

Als den Sowjets 1957 mit ihrem Sputnik der erste Schritt in den Weltraum gelingt, reagieren die Amerikaner mit ungläubigem Entsetzen. Nicht so Homer Hickam (Jake Gyllenhaal) und einige seiner Schulkollegen: Sie sind fasziniert und beginnen, unterstützt von einer Lehrerin (Laura Dern), sich intensiv mit Raketentechnik zu beschäftigen. In der rußigen kleinen Kohlestadt West Virginias gelten sie als Spinner – und Homers Vater (Chris Cooper), der Grubendirektor, will ihn im Bergwerk sehen. Wahrer Glücksfall nach Hickams Autobiografie: Zeit, Milieu, Charaktere – perfekt eingefangen!

Wer October Sky (1999) streamt:

JustWatch

October Sky (1999) © Video: YouTube

October Sky (1999) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

21) Sweet November (2001)

IMDb-Bewertung: 6,7 von 10

Worum es in Sweet November (2001) geht:

Werbeprofi Nelson (Keanu Reeves) lebt einzig für die Karriere, Freundin Angelica (Lauren Graham) muss damit umgehen, von ihm wie ein schönes Möbel behandelt zu werden. Als er von einem Tag auf den anderen seinen Job verliert und Angelica ihn abserviert, steht der schnöselige Yuppie nur kurz allein da. Die quirlige Sara (Charlize Theron), der er den Fahrtest versaut hat, macht ihm nämlich einen Vorschlag: Nelson soll einen Monat bei ihr einziehen und nach ihren Regeln leben. So wird er ihr Mr. November. Bis Sara ihr „Geheimnis“ lüftet, ist der Film beschwingt, dann sehr emotional und im Finale reichlich kitschig.

Wer Sweet November ( 2001) streamt:

JustWatch

Sweet November – Eine Liebe im Herbst (2001) © Video: YouTube

Sweet November ( 2001) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

22) The November Man (2014)

IMDb-Bewertung: 6,3 von 10

Worum es in The November Man ( 2014) geht:

Ex-CIA-Agent Devereaux (Pierce Brosnan) war einst der berühmt-berüchtigte November Man, der seine heiklen Missionen mit tödlicher Präzision erledigte. 2008 hängte er den Job jedoch an den Nagel, weil sein junger Partner Mason den Tod eines Buben verschuldete. Aber nun bittet ihn sein früherer Boss um einen letzten Auftrag. Devereaux soll einer im Kreml tätigen CIA-Agentin helfen, das Land zu verlassen. Die Frau ist seine Ex-Geliebte, die bei dem Routine-Einsatz von der CIA gekillt wird – von Mason! Der November Man will nun Rache.

Wer The November Man (2014) streamt:

JustWatch

The November Man (2014) © Video: YouTube

The November Man (2014) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

23) December Boys (2007)

IMDb-Bewertung: 6,5 von 10

Worum es in December Boys (2007) geht:

Australien in den 60er-Jahren: Die vier Waisenkinder Maps (Daniel Radcliffe), Misty (Lee Cormie), Sparks (Christian Byers) und Spit (James Fraser) leben in einem katholischen Kloster im australischen Outback. Sie sehnen sich danach, einmal Adoptiveltern zu finden, doch mit jedem Jahr schwindet die Hoffnung. Sie sind alle im Dezember geboren und verbringen die Ferien bei einem alten Offizier am Meer. Als Nachbarn einen von ihnen adoptieren wollen, entbrennt zwischen den Buben ein heftiger Wettstreit …

Wer December Boys (2007) streamt:

JustWatch

December Boys (2007) © Video: YouTube

December Boys (2007) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

24) Das Märchen von den 12 Monaten (2019)

IMDb-Bewertung: 5,4 von 10

Worum es in Das Märchen von den 12 Monaten (2019) geht:

Königin Klara herrscht über ihr Königreich und über die zwölf Monate. Diese wohnen an einem magischen Ort. Über Magie verfügt auch die Königin, und sie muss jeden Monat die Jahresuhr weiterstellen. Doch seit einigen Wochen wird die Königin immer schwächer. Die Monate haben eine schlimme Befürchtung: Versucht der Frostige Fürst, dessen dunkle Kräfte im Schaltjahr erstarken, die Königin und damit den Fortgang des Jahres zu zerstören? Schnelles Handeln ist geboten, denn es ist der 29. Februar, und die Königin muss um Punkt 18 Uhr die Jahresuhr auf den März weiterstellen. Schafft sie es nicht, wird es für immer Februar bleiben und damit für immer stockdunkel und eisig kalt ...

Wer Das Märchen von den 12 Monaten (2019) streamt:

JustWatch

Das Märchen von den 12 Monaten (2019) © Video: YouTube

Das Märchen von den 12 Monaten (2019) als DVD/Blu-ray bei Amazon finden*