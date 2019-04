Wenn Maskenbildner einen tollen Job machen, dann erkennt man den Star gar nicht mehr, oder nur schwer. Hier gibt es 24 geniale Arbeiten von Makeup-Designern und Prosthetic-Spezialisten aus Top-Filmen, in denen die Schauspieler bis zur Unkenntlichkeit verändert wurden. Manchmal braucht es aber auch keinen Visagisten, denn auch durch extremes Eintauchen in Rollen können sich Stars komplett verändern. Man denke etwa an den völlig abgemagerten Christian Bale in Der Maschinist oder den schwer übergewichtigen Jared Leto in Chapter 27.

EXTREME VERÄNDERUNGEN: 24 SCHAUSPIELER, DIE UNTER IHRER MASKE KAUM MEHR ZU ERKENNEN SIND:

1) Meryl Streep in Angels in America (TV-Mini-Serie, 2003)

Meryl Streep als Mann © HBO / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Meryl Streep als Rabbi (Fantasy in ihrer Rolle als Hannah Pitt)

IMDb-Bewertung: 8,3

Genre(s): Drama, Fantasy, Romance

Handlung der Mini-Serie:

In der HBO-Miniserie, welche auf dem vielfach ausgezeichneten Theaterstück von Tony Kushner (Pulitzer Preis) basiert, geht es um die US-Gesellschaft in den 1980er-Jahren. Es ist eine bitter-ironische Bilanz u.a. über die Reagan-Ära, religiösen Fanatismus, Diskriminierungen, zwischenmenschlichen Verhaltensmustern und das Aufkommen von AIDS.

Meryl Streep in Angels in America (TV-Mini-Serie, 2003 © Video: YouTube

Angels in America (TV-Mini-Serie, 2003) gibt’s hier*

2) Billy Crystal in Die Braut des Prinzen (The Princess Bride, 1987)

Billy Crystal stark gealtert © 20th Century Fox / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Billy Crystal als Miracle Max

IMDb-Bewertung: 8,1

Genre(s): Abenteuer, Family, Fantasy

Handlung des Films:

Saukomischer, starbesetzter Fantasyfilm über die Abenteuer des Stalljungen Westley und seiner Geliebten, Buttercup.

Billy Crystal in Die Braut des Prinzen (The Princess Bride, 1987) © Video: YouTube

Die Braut des Prinzen (The Princess Bride, 1987) gibt’s hier*

3) Tilda Swinton in The Grand Budapest Hotel (2014)

Tilda Swinton als adelige Oma © Fox Searchlight Pictures / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Tilda Swinton als Madame D.

IMDb-Bewertung: 8,1

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Crime

Handlung des Films:

Skurriles Wes-Anderson-Glanzlicht: Anno 1968 verbringt ein junger Autor wie schon oft zuvor seinen Urlaub im heruntergekommenen Hotel Grand Budapest in der ehemaligen Republik Zubrowka. Da lernt er Zero Moustafa (F. Murray Abraham) kennen, den Besitzer des Hotels, der ihm seine Geschichte erzählt: In der Zwischenkriegszeit beginnt Zero als Lobby-Boy im "Budapest", damals das erste Haus im Bergort Nebelheim. Unter die Fittiche nimmt ihn Concierge Monsieur Gustave (Ralph Fiennes), Herz und Seele des Hotels und Mann von Welt, der seinen Gästen jeden Wunsch von den Augen abliest. Den weiblichen Stammgästen ist er auch körperlich zu Diensten, auch der 84-jährigen Madame D. (Tilda Swinton), die ganz vernarrt in Gustave ist. Als die das Zeitliche segnet, vermacht sie Gustave ein wertvolles Bild. Sehr zum Ärger ihrer erbwilligen Verwandtenschar. Weil das Testament angefochten werden soll, stiehlt Gustave mit Zeros Hilfe das Gemälde, womit die irrsten Turbulenzen anheben

Tilda Swinton in The Grand Budapest Hotel (2014) © Video: YouTube

The Grand Budapest Hotel (2014) gibt’s hier*

4) Ralph Fiennes in Harry Potter und der Feuerkelch (Harry Potter and the Goblet of Fire, 2005)

Ralph Fiennes als Oberbösewicht © Warner Bros. / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Ralph Fiennes als Voldemort

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): Abenteuer, Family, Fantasy

Handlung des Films:

Harry Potter (Daniel Radcliffe) genießt mit seinen Freunden Hermine (Emma Watson) und Ron (Rupert Grint) die letzten Ferientage vor Beginn des vierten Schuljahres in Hogwarts, als Unheil dräut. Albträume und das Auftauchen von Todessern während der Quidditch-WM deuten auf eine baldige Rückkehr Lord Voldemorts (Ralph Fiennes) hin! In Hogwarts dreht sich zunächst aber alles um das Trimagische Turnier, einen Wettkampf dreier Zauberschulen. Obwohl er eigentlich zu jung dafür ist, wird Potter als Teilnehmer auserkoren Teil 4, düsterer und härter als die Vorgänger.

Ralph Fiennes in Harry Potter und der Feuerkelch (Harry Potter and the Goblet of Fire, 2005) © Video: YouTube

Harry Potter und der Feuerkelch (Harry Potter and the Goblet of Fire, 2005) gibt’s hier*

5) Christian Bale in Der Maschinist (The Machinist, 2004)

Christian Bale, nur noch Haut und Knochen © Paramount / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Christian Bale als Trevor Reznik



IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): Drama, Thriller

Handlung des Films:

Psychothriller: Der dürre Christian Bale durchlebt einen echten Albtraum, aus dem er nicht erwacht. Trevor (Bale) kann nicht schlafen, ist abgemagert und geistig verwirrt. Als er einen Arbeitsunfall verursacht, plagen ihn Paranoia und Schuldgefühle, zudem entdeckt er in seiner Wohnung kryptische Notizen...Beklemmend.

Christian Bale in Der Maschinist (The Machinist, 2004) © Video: YouTube

Der Maschinist (The Machinist, 2004) gibt’s hier*

6) Nicole Kidman in The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit (2002)

Nicole Kidman mit anderer Nase und dunklen Haaren © Paramount / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Nicole Kidman als Virginia Woolf

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Drama, Romance

Handlung des Films:

Literaturadaption. London, 1923: Schriftstellerin Virginia Woolf (Oscar für Nicole Kidman) ringt um die ersten Sätze ihres Romans Mrs. Dalloway. Florida, 1951: Die depressive Ehefrau Laura (Julianne Moore) liest das Buch und ist tief berührt. New York, Gegenwart: Lektorin Clarissa (Meryl Streep) bereitet eine Party für einen todkranken Freund (Harris) vor, der sie Mrs. Dalloway nennt ... Ein Buch, drei Frauen, drei Schicksale - kunstvoll verwoben.

Nicole Kidman in The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit (2002) © Video: YouTube

The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit (2002) gibt’s hier*

7) Gary Oldman in Die dunkelste Stunde (Darkest Hour, 2017)

Gary Oldman mit Doppelkinn und hoher Stirn © Universal / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Gary Oldman als Winston Churchill

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Biografie, Drama, History

Handlung des Films:

Gary Oldman brilliert in Joe Wrights Historienthriller als Winston Churchill in seinen ersten Wochen als britischer Premier.

Gary Oldman in Die dunkelste Stunde (Darkest Hour, 2017) © Video: YouTube

Die dunkelste Stunde (Darkest Hour, 2017) gibt’s hier*

8) Bill Nighy in Fluch der Karibik 2 (Pirates of the Caribbean - Dead Mens Chest, 2005)

Bill Nighy mit Tentakeln im Gesicht © Walt Disney Studios / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Bill Nighy als Davy Jones

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

Handlung des Films:

Gleich zu Beginn fällt die Hochzeit des wackeren Schmieds Will (Orlando Bloom) mit der ebenbürtig tapferen Gouverneurstochter Elizabeth (Keira Knightley) ins Wasser: Englische Truppen nehmen die Brautleute gefangen! Die Anklage: Begünstigung und Fluchthilfe für den Piraten Jack Sparrow (Johnny Depp), worauf der Galgen steht.

Doch wenn Will es schafft ,dem schrägen Kapitän dessen Kompass abzujagen, werden er und Elizabeth begnadigt. Die Navigationshilfe weist nämlich den Weg zu einer speziellen Truhe, hinter der auch die mächtige Ostindische Handelsgesellschaft her ist. Jack steckt freilich selber gerade in Nöten. Auf der "Black Pearl" ist der Rum ausgegangen, die Crew murrt, und schauriger Besuch stellt sich ein: Der untote Bootstrap Bill erinnert den Seeräuber an eine alte Schuld: Seine Seele gehört dem grausamen Davy Jones (Bill Nighy).

Bill Nighy in Fluch der Karibik 2 (Pirates of the Caribbean - Dead Mens Chest, 2005) © Video: YouTube

Fluch der Karibik 2 (Pirates of the Caribbean - Dead Mens Chest, 2005)gibt’s hier*

9) Charlize Theron in Monster (2003)

Unglaubliche Veränderung: Charlize Theron © Newmarket Films / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Charlize Theron als Aileen Wuornos

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

Handlung des Films:

Charlize Theron brilliert in dieser wahren Geschichte als Prostituierte, die zur Serienmörderin wird: Mit acht vergewaltigt und von ihrem Vater dafür verprügelt, mit 13 auf dem Strich, obdachlos und gebrochen: Emotionslos erläutert die weibliche Off-Stimme die Vorgänge, die zu jenem verregneten Tag führten, an dem Aileen Wuornos (Theron) unter einer Brücke Suizid begehen wollte - und dann doch nicht abdrückte.

In einer Bar trifft die Prostituierte auf Selby (Christina Ricci), wegen ihrer lesbischen Neigung ebenfalls eine Außenseiterin. Die beiden verlieben sich, träumen von einem guten Leben, doch ein Neustart kostet, weshalb Wuornos sich weiter prostituiert. Beim nächsten Kunden entlädt Aileen ihre Wut: Sie bringt ihn um und raubt ihn aus. Auftakt zu einer Reihe weiterer Morde an Männern.

Charlize Theron in Monster (2003) © Video: YouTube

Monster (2003) gibt’s hier*

10) Christian Bale in Vice – Der zweite Mann (2018)

Christian Bale in Seniorenoptik © Annapurna Pictures / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Christian Bale als Dick Cheney

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Biografie, Comedy, Drama

Handlung des Films:

Satirische Filmbiografie über die Lebensgeschichte des ehemaligen US-amerikanischen Vizepräsidenten Dick Cheney. Oscar für Bestes Make-up und beste Frisuren.

Christian Bale in Vice – Der zweite Mann (2018) © Video: YouTube

Vice – Der zweite Mann (2018) gibt’s hier*

11) Christian Bale in American Hustle (2013)

Christian Bale á la 70er-Jahre © Columbia Pictures / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Christian Bale als Irving Rosenfeld

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Crime, Drama

Handlung des Films:

Krimidrama; New York, 1978: Irving (Christian Bale) führt ein unauffälliges Leben als arbeitender Familienvater. In Wahrheit ist er aber ein gerissener Hochstapler, der seine Frau (Jennifer Lawrence) mit der verführerischen Sydney (Amy Adams) betrügt. Als FBI-Agent Richie (Bradley Cooper) die beiden erwischt, zwingt er sie, ihm bei einem gewagten Coup zu helfen Stark gespieltes Krimipuzzle, zehnfach oscarnominiert, beruht auf wahren Ereignissen.

Christian Bale in American Hustle (2013) © Video: YouTube

American Hustle (2013) gibt’s hier*

12) Tilda Swinton in Snowpiercer (2013)

Tilda Swinton als garstige Diktatorin © RADiUS-TWC / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Tilda Swinton als Mason

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Action, Drama, Sci-Fi

Handlung des Films:

Sci-Fi-Thriller: Eine Chemikalie soll 2017 durch einen globalen Chemtrail dafür sorgen, dass die Klimaerwärmung wieder zurückgeht. Doch das Experiment misslingt, die Welt versinkt binnen Stunden in einer neuen Eiszeit. Die wenigen Überlebenden haben sich in den "Snowpiercer" gerettet, einen Zug, der seit 18 Jahren auf einem weltumspannenden Schienennetz unterwegs ist. Im Inneren des Zuges eskaliert ein brutaler Klassenkampf Philosophisch unterfütterter, teils gewalttätiger Endzeitthriller, frei nach dem gleichnamigen französischen Comic.

Tilda Swinton in Snowpiercer (2013) © Video: YouTube

Snowpiercer (2013) gibt’s hier*

13) Steve Carell in Foxcatcher (2014)

Steve Carell als exzentrischer Milliardär © Sony Pictures / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Steve Carell als John du Pont

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Biografie, Drama, Sport

Handlung des Films:

Sportlerdrama – nach einem wahren Fall: Die Geschichte eines reichen Sportmäzens und zweier Ringerbrüder.

Bei Olympia 1984 haben die Brüder Mark (Channing Tatum) und Dave Schultz (Mark Ruffalo) je eine Goldmedaille im Freistilringen erkämpft. Drei Jahre danach erinnert nichts mehr an den Triumph: Mark haust in einer schäbigen Single-Wohnung, Dave ist das Familienleben mittlerweile wichtiger als der Sport. Da lädt der verschrobene Multimillionär John du Pont (Steve Carell) Mark auf sein Anwesen, wo er eine Art Ringer-Luxuscamp errichtet hat. Das Ziel: Er will Mark fit für die Olympischen Spiele 1988 machen, damit der dort erneut Gold holt. Sein coachender Bruder Dave, der ebenfalls ein Angebot erhält, zögert indes. Als er sich doch überreden lässt, kommt es zu Spannungen, die auf eine Tragödie zusteuern...

Steve Carell in Foxcatcher (2014) © Video: YouTube

Foxcatcher (2014) gibt’s hier*

14 + 15) Tom Cruise und Robert Downey Jr. in Tropic Thunder (2008)

Tom Cruise mit Glatze © Paramount / Getty Images

Robert Downey Jr. als Kirk Lazarus, der einen Afro-Amerikanischen Soldaten spielt © Paramount / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen sind: Tom Cruise als Les Grossman und Robert Downey Jr. als Kirk Lazarus/Hot LZ

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

Handlung des Films:

Actionfarce: Die Produktion eines US-Kriegsdramas im Dschungel Thailands droht wegen explodierender Kosten zu scheitern. Regisseur Cockburn setzt seine Stars daraufhin im Dschungel aus - die wissen aber weder, was sie erwartet, noch dass sie heimlich gefilmt werden. Blöd nur, dass Actionheld Speedman (Ben Stiller), Oscarpreisträger Lazarus (Robert Downey Jr., oscarnominiert!) und Kollegen vor Ort auf eine echte Drogenbande treffen So derb und politisch unkorrekt wie lustig. Zum Brüllen: Tom Cruise als cholerischer, fluchender Produzent Les Grossman.

Tom Cruise und Robert Downey Jr. in Tropic Thunder (2008) © Video: YouTube

Tropic Thunder (2008) gibt’s hier*

16) Johnny Depp in Black Mass: Der Pate von Boston (2015)

Johnny Depp mit Glatze © Warner Bros. / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Johnny Depp als James „Whitey“ Bulger

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

Handlung des Films:

Düsteres Thrillerdrama mit Johnny Depp: Der irischstämmige Gangsterboss James "Whitey" Bulger kennt keine Skrupel: Wer immer sich dem Paten von Boston in den Weg stellt, landet als Leiche im Fluss. An seinem Mitte der 1970er beginnenden steilen Aufstieg ist das FBI nicht ganz unbeteiligt: Bulgers Jugendfreund Agent Connolly (Joel Edgerton) will mit seiner Hilfe die italienische Mafia loswerden, die zu dieser Zeit die Stadt tyrannisiert.

Das gelingt zwar, doch nebenbei baut Bulger ungeniert sein eigenes kriminelles Imperium auf. Neben der Rückendeckung durch die Gesetzeshüter ist es auch günstig, dass Bulgers jüngerer Bruder Bill (Benedict Cumberbatch) als einflussreicher Senator die Geschicke Bostons lenkt.

Johnny Depp in Black Mass: Der Pate von Boston (2015) © Video: YouTube

Black Mass: Der Pate von Boston (2015) gibt’s hier*

17) Colin Farell in Kill the Boss (Horrible Bosses, 2011)

Colin Farell als biestiger Boss © Warner Bros. / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Colin Farrell als Bobby Pellit

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Comedy, Crime

Handlung des Films:

Comedy: Bosse wie diese wünscht man nicht einmal seinem schlimmsten Feind. Bürohengst Nick (Jason Bateman) wird vom Sadisten Harken (Kevin Spacey) drangsaliert, Buchhalter Kurt (Jason Sudeikis) nach dem Ableben des Senior-Chefs von dessen koksendem Sohn Bobby (Colin Farrell), Zahnarzthelfer Dale (Charlie Day) von der anlassigen Dentistin Julia (Jennifer Aniston). In ihrer Not beschließen die drei Freunde, ihre Chefs aus dem Weg zu räumen -und holen sich Hilfe vom vermeintlichen Profikiller "Motherfucker" Jones (Jamie Foxx).

Colin Farell in Kill the Boss (Horrible Bosses, 2011) © Video: YouTube

Kill the Boss (Horrible Bosses, 2011) gibt’s hier*

18) Anthony Hopkins in Hitchcock (2012)

Anthony Hopkins als Regisseur-Legende © Fox Searchlight Pictures / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Anthony Hopkins als Alfred Hitchcock

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Biografie, Comedy, Drama

Handlung des Films:

Hollywood, 1959: Der gefeierte Regisseur Alfred Hitchcock (Anthony Hopkins) hadert mit den durchwachsenen Kritiken zu seinem letzten Film Der unsichtbare Dritte, muss sich sogar die Frage gefallen lassen, ob er sich nicht aus dem Geschäft zurückziehen sollte. Doch der 60-jährige Brite will es allen noch einmal zeigen. Den Stoff dafür liefert der Romanschocker Psycho. Seine Frau Alma (Helen Mirren) ist angesichts der Sex-und Gewaltszenen jedoch skeptisch...Fein erzählter Blick hinter die Kulissen der Traumfabrik in den 60ern. Top: Anthony Hopkins!

Anthony Hopkins in Hitchcock (2012) © Video: YouTube

Hitchcock (2012) gibt’s hier*

19) Matthew McConaughey in Gold - Gier hat eine neue Farbe (2016)

Matthew McConaughey mit Glatze © StudioCanal / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Matthew McConaughey als Kenny Wells (wenn er dick ist)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Abenteuer, Drama, Thriller

Handlung des Films:

US-amerikanischer Schatzsucher-Film, der lose auf wahren Begebenheiten beruht. Regisseur Stephen Gaghan erzählt in seinem zweiten Kinofilm die Geschichte von zwei Männern zwischen Gier und Wahnsinn.

Matthew McConaughey in Gold - Gier hat eine neue Farbe (2016) © Video: YouTube

Gold - Gier hat eine neue Farbe (2016) gibt’s hier*

20) Leonardo DiCaprio in J. Edgar (2011)

Leonardo DiCaprio, gealtert und mit grauen Haaren © Warner Bros. / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Leonardo Di Caprio als J Edgar Hoover (wenn er alt ist)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

Handlung des Films:

John Edgar Hoover lenkte von 1924 bis zu seinem Tod die mächtigste Polizeibehörde der Welt - das FBI. In seine Zeit fielen der Kampf gegen berühmte Bankräuber wie Joe Dillinger, aber auch gegen Bürgerrechtler, Liberale und alles, was nur andeutungsweise nach Kommunismus aussah. Hoover war berühmt, gefürchtet und umstritten. In der Öffentlichkeit trat er schwulenfeindlich auf, privat pflegte er eine geheime Beziehung mit seinem Stellvertreter Tolson (Armie Hammer). Stark gespielt.

Leonardo DiCaprio in J. Edgar (2011) © Video: YouTube

J. Edgar (2011) gibt’s hier*

21) Emma Thompson in Eine zauberhafte Nanny (Nanny McPhee, 2005)

Emma Thompson mit Knollnase und Spezialgebiss © Universal / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Emma Thompson als Nanny McPhee

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Comedy, Family, Fantasy

Handlung des Films:

Eine charmante und pfiffige Mary Poppins-Variante: Witwer Cedric (Colin Firth) ist mit seinen sieben Kindern hoffnungslos überfordert. Siebzehn Kindermädchen hat die Rasselbande schon vergrault. Als eines Abends die mysteriöse Nanny McPhee (Emma Thompson) an die Tür klopft, befürchtet Cedric das Schlimmste. Wie durch Zauberei gehorchen ihr die Kinder aber bald aufs Wort. Seine Freude darüber währt wegen finanzieller Sorgen aber nicht lange: Binnen eines Monats soll er erneut heiraten - sonst dreht ihm die wohlhabende Tante den Geldhahn zu.

Emma Thompson in Eine zauberhafte Nanny (Nanny McPhee, 2005) © Video: YouTube

Eine zauberhafte Nanny (Nanny McPhee, 2005) gibt’s hier*

22) Meryl Streep in Into the Woods (2014)

Meryl Streep zum Fürchten © Walt Disney Studios / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Meryl Streep als Hexe

IMDb-Bewertung: 6,0

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Drama

Handlung des Films:

In einem fiktiven Königreich: Ein Bäcker und seine Frau können keine Kinder bekommen. Verantwortlich dafür ist eine Hexe (Meryl Streep), welche die Familie mit einem Fluch belegt hat. Um den Zauber zu brechen, müssen die Eheleute der Hexe vier Dinge besorgen: Eine Kuh weiß wie Milch, Haare gelb wie Mais, einen Umhang rot wie Blut und Schuhe aus Gold. Die Suche danach verschlägt sie in einen Wald, wo sie u. a. dem bösen Wolf (Johnny Depp), Rotkäppchen und Aschenputtel begegnet Disney-Verfilmung des Broadway-Hits, mit vielen Stars, flotten Songs und Witz.

Meryl Streep in Into the Woods (2014) © Video: YouTube

Into the Woods (2014) gibt’s hier*

23) Jim Carrey in Der Grinch (How the Grinch stole Christmas, 2000)

Jim Carrey, grün im Gesicht © Universal / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Jim Carrey als Grinch

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s): Comedy, Family, Fantasy

Handlung des Films:

Im Städtchen Whoville freuen sich die Einwohner wie jedes Jahr leidenschaftlich auf Weihnachten. Nur der Grinch (Jim Carrey), eine dauernörgelnde Kreatur, die in einer Berghöhle lebt, kann das X-mas-Fest nicht ausstehen. Er plant, die Feierlichkeiten zu sabotieren, hat aber nicht mit der kleinen Cindy Lou (Taylor Momsen) gerechnet, die ihn ertappt und beschließt, den Grinch zu bekehren ... Herrlich überdrehter, knallbunter Spaß nach einer Kinderbuchvorlage von Dr. Seuss (Horton hört ein Hu!), erhielt zu Recht einen Oscar für das beste Make-up.

Jim Carrey in Der Grinch (How the Grinch stole Christmas, 2000) © Video: YouTube

Der Grinch (How the Grinch stole Christmas, 2000) gibt’s hier*

24) Jared Leto in Chapter 27 – Die Ermordung des John Lennon (2007)

Jared Leto mit Übergewicht © Peace Arch Entertainment / Getty Images

Nicht mehr wiederzuerkennen ist: Jared Leto als Lennon-Mörder Mark David Chapman.

IMDb-Bewertung: 5,7

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

Handlung des Films:

Die Ermordung des John Lennon: Der Film zeigt das Leben von Mark David Chapman in den letzten drei Tagen vor dem Mord an John Lennon. Star Jared Leto nahm für die Rolle 28 Kilo zu!

Jared Leto in Chapter 27 – Die Ermordung des John Lennon (2007) © Video: YouTube

Chapter 27 – Die Ermordung des John Lennon (2007) gibt’s hier*

